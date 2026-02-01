O tragedie care descrie o țară. De ce am scris despre moartea unei tinere femei din Chiajna
SportMedia, 1 februarie 2026 02:10
Am început să lucrez la investigația despre moartea Marinei Avram în data de 11 decembrie 2025, cu mai bine de 6 săptămâni în urmă. Am fost șocat de drama unei familii care nu făcea parte nicidecum dintr-o categorie socială defavorizată, ci dimpotrivă, una care și-a creat bunăstarea prin muncă și pricepere. Atât tatăl Marinei, cât … The post O tragedie care descrie o țară. De ce am scris despre moartea unei tinere femei din Chiajna appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
02:10
Diana Mocanu, Editura Gama: Cum s-a transformat cartea inovativă într-un business de 15 milioane de euro # SportMedia
Responsabilitatea de părinte poate deveni un catalizator puternic în business, iar Editura Gama este unul dintre exemplele cele mai grăitoare în acest sens. Diana Mocanu a fondat Editura la începutul anilor ’90 la Iași și a impus rapid un nou standard pe piață, schimbând fundamental felul în care arătau cărțile pentru copii. Odată cu apariția … The post Diana Mocanu, Editura Gama: Cum s-a transformat cartea inovativă într-un business de 15 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Ca la Versailles, dar în București: cum se fac parcuri pentru generații, nu pentru mandate # SportMedia
N-a existat primar, în București, în ultimii 30 de ani, care să nu promită parcuri mai frumoase. E o promisiune comodă, care nu poate fi contestată pe loc. Din păcate, dincolo de discursuri, nu prea se întâmplă mare lucru. Multe dintre parcuri arată mai rău, de la un an la altul. Ba nu sunt bani. … The post Ca la Versailles, dar în București: cum se fac parcuri pentru generații, nu pentru mandate appeared first on spotmedia.ro.
02:10
O tragedie care descrie o țară. De ce am scris despre moartea unei tinere femei din Chiajna # SportMedia
Am început să lucrez la investigația despre moartea Marinei Avram în data de 11 decembrie 2025, cu mai bine de 6 săptămâni în urmă. Am fost șocat de drama unei familii care nu făcea parte nicidecum dintr-o categorie socială defavorizată, ci dimpotrivă, una care și-a creat bunăstarea prin muncă și pricepere. Atât tatăl Marinei, cât … The post O tragedie care descrie o țară. De ce am scris despre moartea unei tinere femei din Chiajna appeared first on spotmedia.ro.
02:10
„Nu avem cuvinte”. Marș al tăcerii la Copenhaga, după criticile lui Trump față de rolul NATO în războiul din Afganistan (Video) # SportMedia
Cel puțin 10.000 de persoane, potrivit poliției, au participat sâmbătă la Copenhaga pe un frig glacial la un marș al tăcerii, la apelul Asociației daneze a foștilor combatanți pentru a denunța afirmația lui Donald Trump referitoare la angajamentul aliaților SUA în războiul din Afganistan, potrivit AFP. Președintele american a declanșat indignarea Danemarcei și a altor … The post „Nu avem cuvinte”. Marș al tăcerii la Copenhaga, după criticile lui Trump față de rolul NATO în războiul din Afganistan (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
00:10
Zelenski nu știe încotro se îndreaptă negocierile de pace și dacă se mai discută duminică în Emirate: Ucraina se pregătește pentru săptămâna viitoare # SportMedia
Zelenski a mărturisit într-un interviu acordat publicației cehe rozhlas că este greu de stabilit încotro se vor îndrepta negocierile. „Etapa finală este cea mai dificilă și în acest moment nu știm dacă suntem foarte aproape de un rezultat sau, dimpotrivă, deloc. Este greu de spus”, a afirmat el. „Ne bazăm pe garanțiile de securitate oferite … The post Zelenski nu știe încotro se îndreaptă negocierile de pace și dacă se mai discută duminică în Emirate: Ucraina se pregătește pentru săptămâna viitoare appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Victorie la tribunal pentru administrația Trump: O judecătoare a refuzat să blocheze operațiunile ICE în Minnesota # SportMedia
O judecătoare federală a respins temporar, sâmbătă, solicitarea autorităţilor democrate din Minnesota de a bloca operaţiunile poliţiei de imigrări, care acţionează în forţă în Minneapolis de câteva săptămâni. Mii de poliţişti federali, printre care agenţi ICE responsabili cu imigraţia, adesea mascaţi, au intensificat în ultimele săptămâni raidurile în regiunea Minneapolis pentru a aresta persoanele fără … The post Victorie la tribunal pentru administrația Trump: O judecătoare a refuzat să blocheze operațiunile ICE în Minnesota appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Un nou stil de a crește copiii pare să ia amploare, cel puțin pe rețelele sociale. Parentingul blând, metoda care a dominat ultimul deceniu, începe să piardă teren în fața așa-numitului „FAFO parenting” (tradus liber prin „faci prostii și suporți consecințele”). Părinții care au practicat până acum prentingului blând („gentle parenting”), un curent început acum … The post Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Ianuarie s-a încheiat, în sfârșit. „Cea mai lungă lună din an” — nu prin numărul de zile, ci prin felul în care apasă. O lună în care timpul pare să se dilate, în care entuziasmul de început de an se subțiază rapid, iar promisiunile făcute cu optimism ajung să fie privite cu un amestec de … The post O lună mică, o presiune mare appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Protest cu cartonașe roșii și perii de toaletă la Budapesta, după declarațiile unui ministru împotriva romilor (Foto & Video) # SportMedia
Câteva sute de persoane s-au adunat sâmbătă la Budapesta, pe un fundal muzical al etniei rome, pentru a cere demisia ministrului ungar al transporturilor după afirmațiile acestuia la adresa romi, care ar trebui – potrivit lui – „să curețe toaletele scârboase” din trenuri. Cuvintele lui Janos Lazar au provocat indignare în contextul apropiatelor alegeri din … The post Protest cu cartonașe roșii și perii de toaletă la Budapesta, după declarațiile unui ministru împotriva romilor (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Cum poți încetini îmbătrânirea creierului: 6 obiceiuri zilnice recomandate de un expert de la Harvard # SportMedia
Sănătatea creierului nu ține doar de gene sau de vârstă, ci și de obiceiurile zilnice, spune Rudolph Tanzi, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători în domeniul bolii Alzheimer. Profesor de neurologie la Harvard și coordonator al unui centru de cercetare din cadrul Massachusetts General Hospital, Tanzi susține că somnul, gestionarea stresului, viața socială, mișcarea, învățarea … The post Cum poți încetini îmbătrânirea creierului: 6 obiceiuri zilnice recomandate de un expert de la Harvard appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:10
Dosarele Epstein: Oameni cu conexiuni în România făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale # SportMedia
Dosarele Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, conțin documente care fac referire directă la România. Departamentul american al Justiției a publicat o nouă tranșă masivă de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și găsit mort în detenție în 2019. Sunt aproximativ 3 milioane de pagini, 180.000 de imagini … The post Dosarele Epstein: Oameni cu conexiuni în România făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a relatat sâmbătă presa din Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, iar Meloni s-a amuzat de situaţie, relatează Reuters. Într-un articol publicat pe prima pagină, cotidianul La Repubblica a fost primul care a remarcat … The post Scandal în Italia: Înger cu chipul premierului Giorgia Meloni într-o bazilică (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Consilierul pentru securitate națională al premierului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, și-a dat demisia după ce numele său a apărut în documente recent publicate de Departamentul de Justiție din dosarul Epstein. Decizia vine în urma dezvăluirilor privind schimburile de mesaje pe care diplomatul le-ar fi avut cu Jeffrey Epstein, relatează POLITICO. Într-un mesaj video publicat … The post Premierul slovac Fico pierde un om important din cauza scandalului Epstein appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:10
Un fost ofițer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore # SportMedia
Un fost ofiţer este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce a comis, la sfârşitul anului trecut, o agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului, dar instanţa a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu. Decizia a fost luată sâmbătă, de Judecătoria Cluj-Napoca, care a respins propunerea … The post Un fost ofițer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Protest la Miercurea Ciuc din cauza majorării taxelor: Politicienii locali, acuzați că i-au trădat pe secui, unguri și români (Video) # SportMedia
Peste 2.000 de persoane au participat sâmbătă, la Miercurea Ciuc, la un protest față de majorarea taxelor și impozitelor. Oamenii s-au adunat în Piața Libertății din centrul orașului și au criticat măsurile fiscale al Guvernului Bolojan, dar și implicarea UDMR în coaliția de guvernare, despre care au spus că nu a reacționat la aceste decizii. … The post Protest la Miercurea Ciuc din cauza majorării taxelor: Politicienii locali, acuzați că i-au trădat pe secui, unguri și români (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:10
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, pregătește o convocare neașteptată la echipa națională. „Il Luce” ia în calcul readucerea lui Alexandru Maxim (35 de ani) la naționala României. Potrivit Sport.ro, există șanse ca Maxim, cel care n-a mai dorit să joace pentru „tricolori” în ultimii ani, să reprezinte din nou România. După ce … The post Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată la echipa națională appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Franța abolește „obligația conjugală”: Căsătoria nu creează obligația de a avea relații sexuale # SportMedia
Statul francez va introduce prin lege abolirea așa-numitelor „drepturi conjugale”, conceptul potrivit căruia căsătoria înseamnă obligația de a avea relații sexuale. Un proiect de lege aprobat miercuri de Adunarea Națională adaugă o prevedere în codul civil francez prin care „uniunea de conviețuire” nu creează o „obligație de relații sexuale”, relatează BBC. Legea propusă face, totodată, … The post Franța abolește „obligația conjugală”: Căsătoria nu creează obligația de a avea relații sexuale appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Cursă IndyCar la Washington, în august, pentru a marca 250 de ani de independență a SUA # SportMedia
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru organizarea unei curse din campionatul automobilistic IndyCar pe străzile din Washington, în luna august, pentru a marca 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, care se va sărbători pe 4 iulie, informează EFE. Ordinul urmărește să coordoneze proiectarea unui circuit de curse … The post Cursă IndyCar la Washington, în august, pentru a marca 250 de ani de independență a SUA appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Un deputat PNL propune cursuri în școli despre respect, relații sănătoase și „igienă digitală”, pe model britanic # SportMedia
Deputatul Ionuţ Stroe (PNL) propune un modul în şcoli (gimnaziu/liceu) despre respect, consimţământ, relaţii sănătoase şi „igienă digitală”, pe model britanic, el precizând că nu putem doar să „stingem incendii” prin pedepse, ci trebuie să prevenim prin educaţie. Ionuţ Stroe afirmă că, în Anglia, educaţia despre relaţii şi respect (RSE/RSHE) este obligatorie din 2020. ”Acum, … The post Un deputat PNL propune cursuri în școli despre respect, relații sănătoase și „igienă digitală”, pe model britanic appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Cel puțin cinci persoane au murit sâmbătă în Iran în urma a două explozii distincte. O deflagrație a avut loc în în portul strategic Bandar Abbas, din sudul țării, iar cealaltă s-a produs la peste 1.000 de kilometri distanță, în orașul Ahvaz, din apropierea graniței cu Irakul. Prima explozie s-a produs în portul Bandar Abbas, … The post Explozii în Iran: Cel puțin 5 morți și 14 răniți (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:10
La finalul anului 2025, aproape 12.000 de persoane din România încasau pensii de serviciu. Mai exact, în decembrie erau 11.841 de beneficiari, cu 53 mai mulți decât în luna precedentă. Dintre aceștia, peste 7.800 aveau o componentă de pensie bazată pe contributivitate, plătită din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, arată datele Casei Naționale de Pensii … The post De ce se amână reforma? Pensia medie a unui magistrat depășește 25.000 de lei appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Motivul real al plecării lui Kurt Zouma de la CFR Cluj, făcut public: Ardelenii au fost șocați # SportMedia
Kurt Zouma (31 de ani) a petrecut o perioadă scurtă la CFR Cluj, în România, unde a ajuns liber de contract. CFR Cluj a dat o adevărată lovitură de imagine prin transferul său, având în vedere CV-ul francezului, însă Zouma nu a putut ajuta echipa. Iuliu Mureșan, președintele, a dezvăluit că Zouma avea genunchiul umflat … The post Motivul real al plecării lui Kurt Zouma de la CFR Cluj, făcut public: Ardelenii au fost șocați appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Avocata care lua mită îl pomenește pe Grindeanu în stenograme: „Are hobby-ul să toarne la DNA.” Reacția liderului PSD # SportMedia
Noi stenograme din dosarul Adrianei Georgescu, avocata acuzată că i-a cerut jumătate de milion de euro unui om de afaceri pentru a inverveni în dosare, au apărut public. În primele interceptări făcute de procurorii DNA a menționat numele lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, iar acum femeia a pomenit și numele lui Sorin Grindeanu. Conform … The post Avocata care lua mită îl pomenește pe Grindeanu în stenograme: „Are hobby-ul să toarne la DNA.” Reacția liderului PSD appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Președintele Nicușor Dan a primit în primul an de mandat zeci de cadouri cu prilejul vizitelor și întâlnirilor de protocol. Toate obiectele primite cu titlu gratuit au fost predate instituției și au intrat în patrimoniul Administrației Prezidențiale, niciunul nefiind păstrat în proprietate personală. Cel mai scump cadou Cel mai valoros cadou primit de șeful statului … The post Care e cel mai scump cadou primit de Nicușor Dan de când este președinte appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Pîslaru explică de ce Nicușor Dan a lipsit de la Davos: A fost o presiune enormă pusă. Era foarte complicat să te dai lovit într-o aripă # SportMedia
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat motivele pentru care președintele Nicușor Dan nu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind că decizia a fost una calculată, într-un context internațional marcat de presiuni politice și economice majore. Oficialul a arătat că șeful statului nu a fost singurul lider de rang … The post Pîslaru explică de ce Nicușor Dan a lipsit de la Davos: A fost o presiune enormă pusă. Era foarte complicat să te dai lovit într-o aripă appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Elena Rybakina (26 de ani) a câștigat, sâmbătă, Australian Open 2026. Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, scor 6-4, 4-6, 6-4, după două ore și 19 minute de joc. Finala de pe Rod Laver a avut nevoie de trei seturi pentru a fi decisă. Liderul mondial a cedat în primul act, apoi a … The post Elena Rybakina câștigă Australian Open după o revenire de senzație în setul decisiv appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Congresul nu a reușit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârșitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei așa-zise închideri (shutdown) sau paralizii a guvernului american. Senatul a convenit asupra unei soluții de compromis de ultim moment pentru continuarea finanțării, dar Camera nu este de așteptat să voteze noile proiecte de … The post Guvernul SUA a intrat în shutdown parțial. Cine și cum este afectat appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Bolojan face „sacrificiul suprem”. Pîslaru atacă PSD: „Ar trebui să le crape obrazul de rușine” # SportMedia
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, afirmă că premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână în fruntea Guvernului pentru ca România să iasă din criză și lansează un atac dur la adresa PSD, partid aflat la guvernare, dar care critică public măsurile Executivului. Pîslaru susține că Bolojan și-a asumat reforme dificile pe care social-democrații le-au evitat ani … The post Bolojan face „sacrificiul suprem”. Pîslaru atacă PSD: „Ar trebui să le crape obrazul de rușine” appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Pană generală de curent în Moldova, din cauza unei avarii uriașe în Ucraina. Premierul face apel la calm # SportMedia
Sistemul energetic al Moldovei a fost grav afectat, sâmbătă, de o pană de energie cauzată de problemele grave din reţeaua Ucrainei, care a lăsat fără curent electric Chişinăul şi alte regiuni ale ţării. Potrivit Ministerului Energiei din Moldova, perturbările din reţeaua ucraineană au provocat o cădere de tensiune pe una dintre liniile de alimentare către … The post Pană generală de curent în Moldova, din cauza unei avarii uriașe în Ucraina. Premierul face apel la calm appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Perechea compusă din americanul Christian Harrison și britanicul Neal Skupski a cucerit trofeul în proba de dublu masculin la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al sezonului în tenisul profesionist, după ce i-au învins în două seturi, 7-6 (7/4), 6-4, pe australienii Jason Kubler și Marc Polmans, favoriții publicului, sâmbătă la Melbourne Harrison (31 … The post S-au stabilit campionii probei de dublu masculin de la Australian Open 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:10
Până miercuri îngheţăm. ANM a emis sâmbătă dimineaţă o informare meteo care anunţă vreme deosebit de rece, valabilă până pe 4 februarie, la ora 10. Meteorologii au mai emis şi două avertizări de tip cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Bucureşti. Temperaturile pot ajunge până la … The post Cod galben de ger și temperaturi de minus 20 de grade. Vreme extremă până miercuri appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București # SportMedia
„Hawaii-ul Europei” își merită pe deplin supranumele. Acest arhipelag vulcanic pare o insulă tropicală aflată la mii de kilometri distanță, cu păduri luxuriante și dese care urcă pe versanții munților și cu cascade ascunse de-a lungul unor trasee de drumeție pitorești. Deși nu este o destinație unde căldura este garantată, Madeira este un adevărat paradis … The post Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București appeared first on spotmedia.ro.
12:10
FCSB râvnește la fotbalistul unei rivale din Superliga. Este vorba despre Alexandru Dobre (27 de ani), pe care l-a comparat cu Juri Cisotti și David Miculescu, și l-a catalogat drept un jucător capabil să facă diferența. Întrebat despre transferul dorit în bandă, după ce a anunțat că vrea să transfere un atacant lateral, Gigi Becali … The post FCSB, anunț despre transferul lui Alexandru Dobre appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Doi lideri importanți ai PSD din București și-au anunțat demisiile: Rodica Nassar a părăsit conducerea filialei Sector 2, iar Gabriel Mutu și-a depus mandatul de președinte al PSD Sector 6, după aproape 14 ani, invocând nevoia de reorganizare și consolidare a filialelor. Prima a fost Rodica Nassar, care a postat pe contul său de Facebook … The post Doi grei pleacă de la conducerea PSD București appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Dosarele Epstein: Bill Gates ar fi avut relații sexuale cu rusoaice, în timpul căsătoriei cu Melinda # SportMedia
Documente făcute publice vineri de Departamentul de Justiție al Statelor Unite readuc în atenție relația controversată dintre Jeffrey Epstein și Bill Gates. Printre milioanele de pagini din dosarele Epstein se află mai multe emailuri redactate de finanțistul condamnat pentru abuz sexual, în care acesta face afirmații despre viața personală a cofondatorului Microsoft, inclusiv presupuse relații … The post Dosarele Epstein: Bill Gates ar fi avut relații sexuale cu rusoaice, în timpul căsătoriei cu Melinda appeared first on spotmedia.ro.
12:10
FCSB negociază al treilea transfer al iernii, după Andre Duarte și Ofri Arad. Campioana României a pus ochii pe un fotbalist calificat la Cupa Mondială. Este vorba despre Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul Oțelului Galați, care va juca la turneul final alături de naționala Capului Verde. Potrivit Fanatik, Oțelul solicită 1,2 milioane de euro, … The post FCSB și-a găsit mijlocaș central: Clubul a confirmat negocierile appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Selecționatele Danemarcei și Germaniei vor juca finala Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia, după victoriile obținute, vineri, la Herning (Danemarca), în semifinale. Naționala daneză, campioana olimpică și mondială, a trecut în penultimul act de Islanda cu scorul de 31-28 (14-13). De la insulari s-au remarcat Janus … The post Danemarca și Germania se înfruntă în finala Campionatului European de handbal masculin appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Ziua 1438 Ofensivă economică împotriva Rusiei. Merz nu vrea armată UE în Ucraina. Emisarul lui Putin se vede cu echipa Trump # SportMedia
În ziua 1438 de război aflăm că Uniunea Europeană și Statele Unite pun la cale noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând băncile, companiile petroliere, infrastructura energetică și „flota din umbră”. UE discută o interdicție completă a serviciilor maritime pentru transportul petrolului rusesc, înlocuind plafonul de preț actual, în timp ce alte măsuri ar putea viza criptomonede … The post Ziua 1438 Ofensivă economică împotriva Rusiei. Merz nu vrea armată UE în Ucraina. Emisarul lui Putin se vede cu echipa Trump appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Dosarele Epstein: Informații despre implicarea lui Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani. Documentele au fost retrase și apoi republicate # SportMedia
Dosarele Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, conțin informații neverificate despre presupusa implicare a lui Donald Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani. Documentele, care totalizează peste trei milioane de pagini, au fost retrase de pe site-ul DoJ la scurt timp după publicare, oficial din cauza traficului mare, … The post Dosarele Epstein: Informații despre implicarea lui Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani. Documentele au fost retrase și apoi republicate appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Fotbalist cunoscut de la Barcelona, la un pas să se transfere în România: Anunțul făcut în Spania # SportMedia
Unul dintre starurile din actuala echipă a Barcelonei a fost la un pas să ajungă să joace în România. Este vorba despre Fermin Lopez (22 de ani), mijlocaș care și-a prelungit recent contractul cu echipa catalană până în 2031. În 2023, însă, Lopez putea ajunge la o echipă din România, care negocia mutarea cu Barcelona. … The post Fotbalist cunoscut de la Barcelona, la un pas să se transfere în România: Anunțul făcut în Spania appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Raed Arafat cere un pas curajos: Rețelele sociale pun în pericol copiii. Este momentul unei legi care să-i protejeze # SportMedia
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, susține că România trebuie să facă un pas curajos și să se alăture țărilor care limitează accesul minorilor la rețelele de socializare. Arafat atrage atenția asupra efectelor nocive ale platformelor digitale asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților și afirmă că protecția lor nu este cenzură, ci … The post Raed Arafat cere un pas curajos: Rețelele sociale pun în pericol copiii. Este momentul unei legi care să-i protejeze appeared first on spotmedia.ro.
08:10
Tuturor ni se întâmplă uneori să pierdem vreun obiect personal. Cheile și telefonul sunt, probabil, în fruntea topului lucrurilor pe care le rătăcim cel mai des. Din fericire, există strategii cu ajutorul cărora putem evita astfel de situații, potrivit experților cu care au stat de vorbă jurnaliștii de la Associated Press. Daniel L. Schacter, profesor … The post Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile appeared first on spotmedia.ro.
08:10
După săptămâni de lovituri puternice de rachetă, pene de curent și ger extrem, ucrainenii ar putea avea parte de câteva zile de respiro, cel puțin potrivit americanilor. Donald Trump a anunțat, joi, în mod surprinzător, că președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat să nu mai lovească orașele ucrainene timp de o săptămână. Moscova a … The post Iluzia unui armistițiu în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
08:10
De la ședințe de cabinet televizate până la postări nocturne pe Truth Social, președintele SUA, Donald Trump, a rămas aproape constant în centrul atenției de când și-a reluat mandatul. De cele mai multe ori, însă, a făcut-o fără soția sa. Așadar, unde este Melania? Un nou documentar, coprodus chiar de prima doamnă, încearcă să răspundă … The post Ce aflăm și ce rămâne nespus despre Melania appeared first on spotmedia.ro.
08:10
Piaţa de capital din România a pornit anul cu un raliu puternic, ianuarie 2026 devenind cea mai bună lună din ultimii 14 ani pentru indicele BET din perspectiva ritmului de creştere. BET a urcat cu 11,26%, cel mai rapid avans lunar pentru o lună ianuarie din 2012 încoace. Creşterea indicelui a fost dublată de o … The post Bursa a început anul în forță – cea mai bună lună ianuarie din ultimii 14 ani appeared first on spotmedia.ro.
04:10
Chirurgia modernă a trecut de la incizii lungi la incizii minuscule ghidate de roboți și AI. Cu toate acestea, chirurgii au pierdut ceva esențial în acest proces: posibilitatea de a simți direct interiorul corpului. Fără palpare, detectarea anomaliilor tisulare în timpul unei intervenții chirurgicale devine mai dificilă. Un grup de chirurgi și ingineri europeni încearcă … The post Ce au pierdut chirurgii în era roboților. Și cum încearcă să recâștige appeared first on spotmedia.ro.
04:10
Tarifele sunt în vigoare, apoi nu mai sunt. Forța militară e o opțiune… apoi este exclusă. Comportamentul haotic și imprevizibilitatea au revenit în cercurile de politică externă. În Casa Albă și în alte părți, acestea par a fi văzute ca un atu strategic, mai degrabă decât ca o slăbiciune. Dar contrar aparențelor, pe Trump nu-l … The post De ce teoria nebunului nu-l ajută pe Trump appeared first on spotmedia.ro.
04:10
Cum a împărțit Ciucu puterea. Ce atribuții au primit viceprimarii PSD și PNL și administratorul public USR # SportMedia
Cea mai recentă ședință a Consiliului General al Municipiului București a fost una dificilă pentru primarul Ciprian Ciucu: consilierii PSD, PUSL și AUR – cu sprijin punctual din partea PMP – i-au blocat mai multe proiecte de reducere a cheltuielilor și de creștere a încasărilor. „Evident, înţeleg că este momentul în care se testează o … The post Cum a împărțit Ciucu puterea. Ce atribuții au primit viceprimarii PSD și PNL și administratorul public USR appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
02:10
După o perioadă în care proteinele au fost cuvântul-cheie în discuțiile despre alimentația sănătoasă, atenția consumatorilor, tot mai preocupați de sănătatea intestinului, se mută acum către fibre. În special printre tinerii din Generația Z a devenit populară o practică numită „fibermaxxing”, adică includerea unei cantități cât mai mari de fibre în dietă. Între timp, marile … The post Proteinele nu mai sunt vedetele. Ce este acum la modă să ai în farfurie appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Dosarele Epstein: Peste 3 milioane de pagini și imagini, majoritatea pornografice, au fost publicate. Nume grele și detalii despre moartea sa # SportMedia
Departamentul american al Justiției a publicat o nouă tranșă masivă de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și găsit mort în detenție în 2019. Este vorba despre aproximativ 3 milioane de pagini, 180.000 de imagini și peste 2.000 de videoclipuri, potrivit adjunctului procurorului general al SUA, Todd Blanche. Documentele includ corespondență, … The post Dosarele Epstein: Peste 3 milioane de pagini și imagini, majoritatea pornografice, au fost publicate. Nume grele și detalii despre moartea sa appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.