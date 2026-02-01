Cutremur de 3,7 grade produs duminică în judeţul Buzău
HotNews.ro, 1 februarie 2026 17:50
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs duminică după-amiază, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Inițial, a…
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump pentru amenințarea cu submarinele nucleare, dar îi laudă stilul de conducere # HotNews.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei l-a lăudat pe Donald Trump ca fiind un lider eficient care caută pacea, dar a adăugat că Mpscova încă nu a găsit…
17:20
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului. Primul contract prevede o potenţială vânzare de vehicule…
Acum 2 ore
17:00
Bilanţul morților în incendiul din staţiunea elveţiană Crans-Montana a urcat la 41. Un tânăr de 18 ani a murit # HotNews.ro
Un tânăr elveţian în vârstă de 18 ani, decedat sâmbătă, este cea de-a 41-a persoană care şi-a pierdut viaţa în urma incendiului produs în noaptea de Anul Nou într-un bar din staţiunea elveţiană Crans-Montana, au…
16:50
Asociațiile bolnavilor de cancer cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR privind neplata primei zi de concediu medical # HotNews.ro
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului, după intrarea în vigoare, duminică, a prevederii potrivit căreia prima zi de concediu medical este neplătită, arătând că este un abuz care descurajează continuarea…
16:30
Părţile de cadavru descoperite de poliţişti în extravilanul municipiului Slobozia aparţin unei femei în vârstă de 75 de ani, din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor efectuate, transmite News.ro. Potrivit IPJ Ialomiţa, cercetările sunt…
16:30
Chinezii stau la cozi să-și vândă bijuteriile de familie. Au la dispoziție automate care dau bani pentru aur # HotNews.ro
Într-un centru comercial din Shanghai, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de…
Acum 4 ore
16:00
[P] Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” # HotNews.ro
Președintele PSD București și, totodată, primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Băluță, propune implementarea, în condiții de urgență, a unei soluții ferme care să protejeze bucureștenii aflați în situația de a plăti sume uriașe…
16:00
Şeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, în dosarele Epstein. Ce spune despre relația avută cu Ghislaine Maxwell # HotNews.ro
Casey Wasserman, șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, a declarat sâmbătă că „regretă profund” e-mailurile din 2003 dintre el şi Ghislaine Maxwell, care au apărut în ultima serie…
15:50
Iranul trebuie să facă „concesii majore” în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american asupra teritoriului său, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation, relatează…
15:40
DOCUMENT Avocata Adriana Georgescu, prinsă când lua mită promițând intervenții la lideri liberali, a ocupat o funcție în PNL Sector 1 în 2019 / Ce spune Sebastian Burduja, care a semnat atunci numirea ei # HotNews.ro
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea mită 60.000 de euro de la un afacerist, între timp suspendată din PNL, a fost numită în 2019 secretar general adjunct al PNL Sector 1, conform unui…
15:20
Elon Musk ia primele măsuri să blocheze accesul Rusiei la Starlink. Mulțumiri din partea Kievului # HotNews.ro
Ministrul ucrainean al Apărării i-a mulțumit lui Elon Musk și companiei sale Space X pentru că a luat măsuri să împiedice Rusia să utilizeze sistemele de comunicații prin satelit Starlink pentru dronele pe care le…
15:20
[P] Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă. # HotNews.ro
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor…
15:00
Zelenski spune că este nevoie de o întâlnire personală cu Putin pentru un acord privind teritoriile # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin, relatează duminică The Moscow Times. „Fără un contact direct la nivel de…
14:40
Prima casă cu lift din București. Superba vilă Sacha Roman, azi Casa Madrigal, și istoria ei # HotNews.ro
Construită în 1924, ă într-un amestec de stiluri- bizantin, neo-românesc și gotic, Casa Sacha Roman este dintre cele mai frumoase case istorice din București Acum sediu al corului Madrigal, clădirea din Dealul Mitropoliei s-a redeschis…
14:40
„Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină”. Proiect anunțat de PSD București # HotNews.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi…
14:30
Cum l-a lansat TikTok-ul pe Adrian „Elicopter de Luptă” din online pe marile ecrane. Sute de mii de bilete vândute la o poveste de dragoste din ruralul românesc # HotNews.ro
Adrian „Elicopter de Luptă” (23 de ani), născut Adrian Dumitru, într-o comună din Argeș, devine cel mai nou exemplu al unei generații pentru care TikTok-ul funcționează ca rampă de lansare. S-a apucat de TikTok în…
Acum 6 ore
14:10
Carlos Alcaraz, campion în premieră la Australian Open! Performanța rară bifată de spaniol după victoria cu Djokovic # HotNews.ro
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Alcaraz…
14:10
Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a vorbit public pentru prima dată: „Nu este vina mea că nu există lege” # HotNews.ro
Mama copilului de 13 ani din Cenei, acuzat că l-a ucis pe Mario, susține că a observat nimic îngrijorător în comportamentul băiatului ei. „Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat”, a declarat femeia, pentru…
14:00
Scandalul Epstein ajunge în Slovacia. Un consilier al premierului Fico a fost nevoit să demisioneze # HotNews.ro
Premierul slovac Robert Fico a anunţat sâmbătă pe Facebook că a acceptat demisia consilierului său Miroslav Lajčák, fost ministru de externe, acuzat că ar fi comunicat cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite duminică AFP,…
13:40
Părți dintr-un cadavru, descoperite lângă Slobozia. Mărturia femeii care a găsit rămășițele # HotNews.ro
Poliţiştii ialomiţeni fac cercetări după ce, în extravilanul municipiului Slobozia, s-au găsit, sâmbătă, părţi ale unui cadavru. Rămășițele au fost descoperite de o femeie care își plimba câinele. Potrivit IPJ Ialomița, verificările în teren au…
13:40
Ministrul de Interne, dezacord cu Raed Arafat pe accesul copiilor la rețelele sociale: „Interdicția nu rezolvă nimic” # HotNews.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu afirmă, într-o postare pe Facebook, că nu susține ideea interzicerii accesului la rețelele sociale a minorilor sub 15 ani, avansată de către subordonatul său, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații…
13:10
O nouă rundă de discuții trilaterale, mediate de SUA, între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi săptămâna viitoare, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. „Echipa noastră de negociatori tocmai…
13:00
Organizația Medici fără Frontiere va fi expulzată din Gaza. Motivele invocate de Israel # HotNews.ro
Israelul a decis duminică să pună capăt activităţilor realizate de Medici fără Frontiere (MSF) în Fâşia Gaza până pe 28 februarie din cauza refuzului organizaţiei de a furniza lista angajaţilor săi palestinieni, transmite EFE, citată…
13:00
„Au fost localuri care au refuzat colaborarea din cauza subiectelor politice” / Interviu cu unul dintre cei mai apreciați artiști de stand-up, care abordează și o temă tabu: „Din păcate, așa ajung să se întâmple tot felul de nenorociri” # HotNews.ro
„Cred că unul dintre motivele pentru care comedianții se feresc de subiectul ăsta, de politică, este exact acesta: riști să intri într-o bulă în care oamenii vin la show doar pentru că sunt de aceeași…
12:50
VIDEO Cel puțin nouă oameni au murit și alți zeci au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în Antalya # HotNews.ro
Accidentul a avut loc duminică, în Dosemealti, din provincia Antalya, sudul Turciei. Autobuzul a ieșit de pe șosea, într-o curbă, iar cel puțin nouă persoane au murit, transmite CNN Turk. Autobuzul s-a răsturnat la marginea drumului,…
12:30
Facturile la gaze pe ianuarie 2026, creștere consistentă față de anul trecut. „O loterie termică” # HotNews.ro
Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de către consumatorii…
Acum 8 ore
12:10
VIDEO Momentul când doi hoți mascați sparg cu barosul un magazin de bijuterii, în plină zi, la Londra # HotNews.ro
Doi hoți înarmați cu ciocane au jefuit un magazin de bijuterii în Richmond, vestul Londrei, sâmbătă dimineață, în timp ce personalul a încercat să-i respingă. Întregul moment a fost suprins de martori într-o filmare care…
11:40
Liderul suprem al Iranului amenință direct SUA: „Dacă începeți un război, de data asta va fi unul regional” # HotNews.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că, dacă SUA vor ataca Iranul, acest lucru va duce la un conflict regional, a anunțat agenția de știri semi-oficiale Tasnim, citată de Associated Press. „Americanii…
11:10
Michael Jackson şi-a detaliat gândurile despre copii într-o înregistrare nemaiauzită până acum # HotNews.ro
Regretatul superstar american spunea că copiii se îndrăgosteau de personalitatea lui şi voiau să-l atingă şi să-l îmbrăţişeze, iar „uneori asta mă băga în probleme”, relatează The Guardian. Studiourile Wonderhood din Marea Britanie au inclus înregistrările…
11:10
Zece zile spre Lună. Pariul uriaș al NASA, între „fantomele” trecutului și noua cursă spațială # HotNews.ro
În februarie, NASA urmează să lansezed misiunea Artemis II care va readuce oamenii în apropierea Lunii și care se vrea a fi un pas important pentru un viitor în care pământenii vor construi baze selenare…
10:40
Zăpadă și ger în București. Meteorologii anunță cum e vremea în Capitală următoarele trei zile # HotNews.ro
Bucureștiul se află sub alertă meteo de ger și ninsori, până marți dimineață, 3 februarie. Potrivit prognozei ANM, va începe să ningă din această seară și se va depune un strat de zăpadă ce va…
10:20
Alerte cod galben de ninsori și ger. ANM a actualizat prognoza meteo / HARTA zonelor vizate # HotNews.ro
Meteorologii au emis duminică patru alerte cod galben ce vizează ninsori viscolite și ger, valabile pentru zeci de județe din țară și muncipiul București, până pe 3 februarie. Prima alertă cod galben de ger a…
Acum 12 ore
10:00
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Iranul poartă discuţii cu Statele Unite și a sugerat un acord pentru a evita atacurile militare, relatează The Guardian. „(Iranul) discută cu noi și vom vedea dacă…
09:40
Nici dolarul și nici francul elvețian nu sunt cea mai puternică monedă din lume, ca valoare nominală. Un dinar kuweitian (KWD) valorează peste 3 dolari americani la începutul anului 2026 și este cea mai puternică…
09:30
Primarul unei comune fără canalizare și apă potabilă face naveta cu elicopterul. „E plăcerea mea” # HotNews.ro
Gabriel Bordea, primarul comunei Brebu Nou Garâna, din judeţul Caraş-Severin, folosește un elicopter cumpărat din Austria și aterizează pe piste improvizate, dezvăluie Context.ro. Edilul spune că este pasionat de pilotaj, iar utilizarea elicopterul n-are „vreo…
09:10
Iranul consideră „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei # HotNews.ro
Iranul consideră „grupări teroriste” armatele țărilor UE care au inclus Garda Revoluționară Islamică pe lista organizațiilor teroriste a blocului comunitar, a declarat duminică președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, citat de Reuters. UE a marcat…
08:40
Investiție majoră în România pregătită de un grup chinez. Victoria Business Park, aproape de finalizare. Antreprenorii chinezi pot intra în topul celor mai mari proprietari de depozite din România # HotNews.ro
Antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy se apropie de finalizarea parcului logistic Victoria Business Park, din comuna Afumați, un proiect major anunțat anterior de Profit.ro și care va fi amplasat chiar în spatele angro-ului…
08:40
În 2026, declarat oficial anul Constantin Brâncuși, marcând 150 de ani de la nașterea artistului, Academia Română organizează mai multe evenimente care sunt dedicate sculptorului declarat post-mortem membru al forului, în 1990. Primul eveniment, un…
08:30
Obligații fiscale în februarie 2026 pentru firme și alți contribuabili. ANAF a publicat calendarul # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul cu principalele obligații fiscale aferente lunii februarie 2026 pentru firme, persoane fizice și alți contribuabili. Citește mai departe pe StartupCafe…
08:30
Conducerea PSD se reuneşte duminică, de la ora 17.00, într-o şedinţă a Consiliului Politic Naţional al partidului, la Vila Lac. Principalul subiect de pe agendă îl reprezintă priorităţile legislative ale partidului, având în vedere că…
08:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, la bordul avionului Air Force One, că răspunsul SUA la un acord comercial între Canada şi China va fi „considerabil”. „Dacă vor încheia un acord cu China, vom…
07:50
Cum explică Raed Arafat că vrea limitarea accesului copiilor pe rețelele de socializare: „Suntem la ceasul al 12-lea” # HotNews.ro
„Copiii sunt sub impact major”, a declarat sâmbătă seară Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care și-a explicat intervenția prin care a propus ca România să limiteze prin lege accesul copiilor la rețelele…
07:30
Un judecător a ordonat eliberarea lui Liam, băiețelul de 5 ani reținut de agenții ICE, alături de tatăl său # HotNews.ro
Detenția lui Liam Conejo Ramos, fotografiat purtând o căciuliţă albastră cu urechi de iepure şi un ghiozdan Spider-Man, a stârnit indignare la nivel naţional după ce a fost reţinut în faţa casei sale din Minneapolis.…
07:30
LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 1 februarie 2026. Report de peste 3,85 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Duminică, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 22.345 de câștiguri…
07:00
SIMULARE. Câți bani va pierde un angajat căruia nu i se mai plătește prima zi de concediu medical. Măsura intră în vigoare la 1 februarie # HotNews.ro
O măsură menită să descurajeze „concediile fictive”, așa cum susține Ministerul Sănătății, intră în vigoare de la 1 februarie: prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită. Câți…
Acum 24 ore
00:20
Dosarele Epstein: Democrații acuză administrația Trump că a publicat doar jumătate din numărul estimat de pagini și cer accesul complet la documente # HotNews.ro
După o lună de tăcere în legătură cu dosarele Epstein, Departamentul de Justiție al SUA consideră acum că și-a îndeplinit obligația de a publica toate documentele, în conformitate cu cerințele legii adoptate de Congres, deși…
31 ianuarie 2026
23:20
Profesor din Argeş, reţinut pentru agresiune sexuală, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani. Incidentul a avut loc pe holul şcolii # HotNews.ro
Un cadru didactic în vârstă de 64 de ani a fost reţinut, sâmbătă, după ce mama unei eleve a reclamat că fiica sa, în vârstă de 13 ani, a fost sărutată de profesor. Incidentul a…
22:50
VIDEO Peste 10.000 de oameni au mărşăluit în Danemarca pentru a denunţa afirmaţiile lui Donald Trump cu privire la Afganistan # HotNews.ro
Cel puţin 10.000 de persoane, potrivit poliţiei, au participat sâmbătă la Copenhaga pe un frig glacial la un marş al tăcerii, organizat la apelul Asociaţiei daneze a foştilor combatanţi pentru a denunţa afirmaţia lui Donald…
22:10
Zelenski spune că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare # HotNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare, relatează…
