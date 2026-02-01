Gigi Becali a ochit un jucător la U Cluj după 2-0 la Rapid. „E greu să-l iei acum”. Exclusiv
Fanatik, 1 februarie 2026 20:50
Gigi Becali a urmărit meciul Rapid - U Cluj 0-2 și a ochit un nou jucător. Pe cine a lăudat patronul FCSB-ului după victoria ardelenilor în Giulești.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
21:10
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile # Fanatik
Românii care muncesc în mai multe domenii într-o țară importantă din Europa au pus bazele unei echipe de fotbal. Formația lor nu face doar simplu act de prezență, ci obține și rezultate remarcabile.
21:10
Juri Cisotti, două goluri în patru zile pentru FCSB! Italianul este pe val după ce a înscris cu Fenerbahce și Csikszereda # Fanatik
Cisotti este de neoprit la FCSB! Italianul a marcat și cu Csikszereda Miercurea Ciuc după ce a făcut-o și în urmă cu patru zile contra lui Fenerbahce. Cum a înscris mijlocașul campioanei
21:10
Eduard Pap, „nașul” lui Florin Tănase. Portarul lui Csikszereda i-a apărat vârfului de la FCSB un nou penalty după aproape 5 ani de la precedentul. Video # Fanatik
Florin Tănase a ratat un nou penalty după ce s-a aflat față în față cu Eduard Pap. Vezi pe Fanatik.ro detalii despre faza petrecută în etapa 24 din SuperLiga și când s-a mai întâmplat acest scenariu.
Acum o oră
20:50
Gigi Becali a ochit un jucător la U Cluj după 2-0 la Rapid. „E greu să-l iei acum”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a urmărit meciul Rapid - U Cluj 0-2 și a ochit un nou jucător. Pe cine a lăudat patronul FCSB-ului după victoria ardelenilor în Giulești.
20:40
Andrei Vochin, contrariat de forma echipelor de titlu din SuperLiga după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Unde-i adevărul?” # Fanatik
Andrei Vochin caută răspunsuri despre adevărata față a Universității Craiova. Oltenii au început 2026 cu prestații excelente, dar au capotat inexplicabil la Ovidiu, împotriva Farului. Dinamo și Rapid nu au convins nici ele.
20:40
Radu Drăgușin, „demolat” de fostul jucător al lui Manchester City după primul meci ca titular la Spurs în acest sezon. „Face doar pași în spate” # Fanatik
Radu Drăgușin a fost aspru criticat în Anglia după primul meci ca titular la Tottenham în acest sezon. Fundașul român a greșit la ambele goluri marcate de Manchester City din prima repriză.
Acum 2 ore
19:50
Cum au reacționat fanii lui Tottenham după prestația lui Radu Drăgușin din meciul cu City! Românul, val de critici: „Jucător groaznic!” / „Un clovn” # Fanatik
Deși este primul meci al lui Radu Drăgușin ca titular în acest sezon, fanii lui Spurs și-au pierdut deja răbdarea. Ce au scris suporterii londonezi pe rețelele de socializare despre internaționalul român
19:50
Tudor Băluță a intrat în poartă la Farul – Universitatea Craiova 4-1. S-a pregătit minute în șir, dar a luat gol imediat de la Alibec! Reacția sinceră a olteanului # Fanatik
Tudor Băluță a ajuns portar de nevoie în Farul – Universitatea Craiova 4-1. A „înghețat” în poartă și a primit gol de la Alibec. Ce a spus la final de meci, la flash-interviu.
19:50
Filipe Coelho anunţă o accidentre serioasă la Universitatea Craiova: „O să vedem cu departamentul medical cât lipseşte!” De ce au pierdut oltenii cu Farul # Fanatik
Filipe Coelho a recunoscut superioritatea Farului în victoria obţinută de "marinari" cu 4-1. Antrenorul Universităţii Craiova a anunţat o accidentare serioasă în echipa olteană.
19:40
Planul lui Gigi Becali împotriva Universității Craiova a reușit. Denis Alibec, gol în poarta oltenilor în primul meci de la revenirea la Farul. „De aia am grăbit actele!” # Fanatik
Denis Alibec a marcat în primul său meci de la revenirea la Farul Constanța. Planul lui Gigi Becali a funcționat. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
19:30
Pavlo Isenko, eliminat după o gafă incredibilă în meciul Farul – Universitatea Craiova! Cât lipseşte ucraineanul. Foto # Fanatik
Pavlo Isenko a fost eliminat în minutul 84 al meciului dintre Farul şi Universitatea Craiova. Portarul oltenilor a fost înlocuit de Tudor Băluţă, care a luat gol de la Denis Alibec.
Acum 4 ore
19:10
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult mai bine fără!” # Fanatik
Un fotbalist de 38 de ani care evoluează în România a dezvăluit care este alimentul extrem de popular și consumat zilnic de români pe care l-a eliminat din mesele sale.
19:00
Internaționalul U21 al României face spectacol în Italia! Hat-trick spectaculos împotriva Milanului. Video # Fanatik
Ioan Vermeșan, atacantul internațional U21 care evoluează pentru Hellas Verona, a înscris o triplă de excepție împotriva Milanului. Cum a reușit să marcheze tânărul fotbalist român
19:00
Radu Drăgușin, eroare la golul înscris de Cherki în Tottenham – Manchester City. Fundașul român l-a exasperat pe antrenorul lui Spurs # Fanatik
Radu Drăgușin a avut o seară dificilă în meciul Tottenham – Manchester City. Fundașul român a fost în prim-plan la deschiderea scorului. S-a apărat mult prea larg.
18:50
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el” # Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului despre relația tensionată cu fostul antrenor de la echipa sa, Victor Pițurcă. Ce i-a reproșat tehnicianul când era în detenție.
18:30
Gigi Becali a făcut toate calculele FCSB după victoriile lui U Cluj și UTA. Mesaj tare pentru Iftime. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali e optimist după rezultatele înregistrate în etapa a 24-a din SuperLiga. Latifundiarul din Pipera e convins că FCSB va prinde play-off-ul și i-a transmis un mesaj tare lui Valeriu Iftime
18:20
Mihai Toma a spus cum face față presiunii de la FCSB: „Mereu am fost așa”. Cine îl ajută pe tânărul fotbalist, de fapt # Fanatik
Mihai Toma este tânărul jucător cu minute tot mai multe la FCSB. Fotbalistul U21 a vorbit despre presiunea pe care o resimte și a dezvăluit cine îl ajută să facă față, de fapt.
18:00
Universitatea Craiova, executată de foștii ei jucători cu Farul. Ișfan și Vînă au marcat după gafele comise de Romanchuk și Cicâldău. Video # Fanatik
Universitatea Craiova a avut un start de coșmar în duelul cu Farul Constanța, fiind condusă încă din primele minute după o eroare uriașă a lui Romanchuk.
17:40
Andrei Rațiu l-a scos din sărite pe Vinicius! Ce s-a întâmplat prelungirile meciului Real Madrid – Rayo Vallecano. Fanii de pe „Bernabeu” au explodat! # Fanatik
Moment tensionat pe „Bernabéu”: Andrei Rațiu a acuzat crampe în meciul Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Vinicius a reacționat nervos. Suporterii l-au taxat pe fotbalistul român.
Acum 6 ore
17:10
Dennis Politic, detalii de ultimă oră despre transferul în Grecia: „I-am spus lui Meme”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a lămurit situaţia lui Dennis Politic la FCSB. Atacantul va fi cedat în această perioadă de mercato în Grecia, la Panaitolikos, până în vară.
16:50
Andrei Rațiu a fost pe punctul de a marca în poarta lui Real Madrid. Thibaut Courtois a avut un reflex uluitor și s-a opus șutului trimis de fundașul român.
16:40
Într-un mare oraș al lumii, găsim locul în care Daniel Pancu ocupă un loc de cinste. Tot aici, prezența lui Mircea Lucescu este puțin mai izolată. Explicația situației.
16:40
Care este clubul cu cele mai mari venituri din lume și campionatul care produce cei mai mulți bani. Bogdan Baratky, analiză privind rapoartele UEFA în comparație cu SuperLiga # Fanatik
Bogdan Baratky a făcut o analiză amplă în FANATIK despre banii pe care îi încasează marile cluburi din Europa de la UEFA, dar și despre celelalte surse de venit care completează bugetul
16:30
Cremonese – Inter, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Cristi Chivu caută a patra victorie consecutivă în campionat # Fanatik
Pentru Inter urmează meciul din deplasare cu Cremonese! Pe FANATIK găsiți toate informațiile despre jocul pe care echipa antrenată de Cristi Chivu îl are în Serie A.
16:10
Cristi Balaj susţine că la meciul FC Argeş - UTA Arad a fost o viciere de rezultat. Andrei Chivulete nu a văzut un penalty clar pentru gazde.
15:40
„Mai iau doi jucători”. Patronul FCSB e pregătit să dea lovitura pe finalul perioadei de transferuri. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, mai hotărât ca niciodată să întărească echipa. Patronul FCSB-ului a anunțat noi transferuri pe finalul perioadei de mercato din această iarnă. Pe cine aduce, de fapt.
Acum 8 ore
15:20
Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit despre decizia controversată a arbitrului la Rapid – U Cluj 0-2. Exclusiv # Fanatik
Victor Angelescu a comentat franc faza din minutul 84 de la Rapid - Universitatea Cluj 0-2. Acționarul minoritar al giuleștenilor nu e de acord cu faptul că Florin Andrei a dictat penalty pentru oaspeți
14:50
Dosarul de securitate al celebrului Ștefan Kovacs l-a surprins pe Mitică Dragomir. „A făcut rău cuiva?” # Fanatik
Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Ștefan Kovacs, după ce a ieșit la suprafață faptul că fostul mare antrenor român are un dosar de rețea în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
14:30
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv # Fanatik
După Joao Paulo, pe radarul FCSB a intrat un nou jucător din SuperLiga. Este vorba de mijlocaşul ofensiv de la Csikszereda, Anderson Ceara, care a marcat patru goluri şi a dat patru pase decisive.
14:10
Un membru AUR exclus acuză partidul condus de George Simion că l-a lăsat fără venituri. Ce daune morale a cerut pentru abuzurile suferite # Fanatik
Viorel Cioclu a fost exclus din AUR după ce nu a fost validat de către conducerea centrală a partidului pentru mandatul de consilier local. El a dat în judecată partidul condus de George Simion.
13:50
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Csikszereda. „Eu nu mă răzgândesc. Vreau event!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a anunţat echipa de start în meciul FCSB - Csikszereda. Patronul nu s-a răzgândit şi în poartă va începe cu Matei Popa, un tânăr de 18 ani.
13:30
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat Fanatik-ul”. Ce salariu va avea. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre transferul lui Joao Paulo la FCSB. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce salariu va avea mijlocașul la campioana României
Acum 12 ore
13:10
Valeriu Iftime a lansat un mesaj războinic către Gigi Becali. Ce a declarat patronul de la FC Botoșani despre partida cu FCSB din etapa 25 din SuperLiga României.
12:40
Victor Angelescu, prima reacție după Rapid – U Cluj 0-2: „A fost un meci ciudat”. Ce spune despre tripleta Moruțan, Dobre, Petrila. Exclusiv # Fanatik
Victor Angelescu a reacţionat după înfrângerea Rapidului cu U Cluj. Preşedintele a dezvăluit că urmează să aibă o discuţie cu Gâlcă şi a vorbit despre tripleta Moruțan, Dobre, Petrila.
12:10
Anunțul momentului: Baroan pleacă de la Rapid! Toate detaliile transferului: „Luni semnăm actele!”. Exclusiv # Fanatik
Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a făcut un anunț de ultimă oră despre Antoine Baroan. Unde se va transfera francezul venit în vara lui 2025 în Giulești.
11:50
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii investiți doar în această iarnă. Exclusiv # Fanatik
Dan Șucu a fost în prim plan la Rapid - U Cluj 0-2. Acționarul majoritar al giuleștenilor a părut devastat după eșecul de pe teren propriu, iar VIctor Angelescu a vorbit despre posibilitatea ca patronul să renunțe
11:30
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv # Fanatik
Meciul FCSB - Csikszereda, contând pentru etapa a 24-a din SuperLiga, ar putea aduce un record negativ de asistență pe Arena Națională. De necrezut câte bilete s-au vândut, momentan, la meciul campioanei.
11:20
Tottenham – Manchester City, duel aprins pe Voyo în Premier League. Statistica care îl sperie pe Pep Guardiola # Fanatik
Tottenham - Manchester City se va disputa în etapa 24 din Premier League. Meciul va fi difuzat pe Voyo, iar Pep Guardiola are motive de îngrijorare înainte de acest duel.
11:00
Andrei Cordea a reacționat după ce a fost catalogat ca fotbalist „expirat”. Cine l-a convins să aleagă CFR Cluj, și nu FCSB. Exclusiv # Fanatik
Andrei Cordea, fotbalistul momentului de la CFR Cluj, a comentat eticheta de fotbalist „expirat” care i s-a pus recent. Golgheterul ardelenilor a dezvăluit cine l-a convins să aleagă echipa clujeană și nu FCSB.
11:00
Cristi Balaj a dat verdictul despre penalty-ul primit de U Cluj în meciul cu Rapid. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj le-a dat o veste proastă celor de la Rapid. Giuleștenii au contestat vehement penalty-ul din care U Cluj a făcut 2-0, dar fostul mare arbitru FIFA are o altă părere
10:50
Retras de aproape 10 ani din activitate, Adrian Mutu se menține într-o formă de zile mari. „Briliantul” s-a pozat la bustul gol în sala de fitness și și-a etalat pătrățelele de invidiat.
10:30
Ilie Bolojan a intervenit după ce a aflat că fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să plătească un impozit uriaş! Ce se întâmplă cu cei 36.000 de euro # Fanatik
Mihai Neşu a reclamat noile măsuri fiscale prin care fundaţia sa a avut 36.000 de euro de plată. Premierul Ilie Bolojan a pus mâna pe telefon şi a rezolvat situaţia.
10:10
Radu Drăgușin, aproape să fie coleg cu „cel mai mare trădător din Premier League” ! Thomas Frank și-a dat acordul pentru transfer # Fanatik
Radu Drăgușin, pe punctul să fie coleg cu Raheem Sterling la Tottenham. Thomas Frank îl dorește pe starul francez la Spurs. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre această mutare.
10:00
România în care sutana și mandatul se dau la schimb. Cum se plimbă puterea între biserică și politică # Fanatik
Preoții în politică reprezintă deja o tradiție consolidată în România, cu toate eforturile ierarhilor de prim rang de a stopa implicarea clericilor într-un domeni mult prea lumesc.
09:40
“Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”. Scut în faţa antrenorului de la FCSB după ieşirea cipriotului de la conferinţă # Fanatik
Mihai Stoica i-a luat apărarea lui Elias Charalambous, după ultimele ieșiri ale tehnicianului. Managerul campioanei spune nu a existat străin mai denigrat decât cipriotul în România.
09:10
Anunțul BNR: „Se schimbă banii în România cu 1 februarie”. Se întâmplă pentru prima oară în ultimii 25 de ani # Fanatik
Banca Națională Română anunță o schimbare istorică a bancnotelor: de la 1 februarie 2026 apare o nouă semnătură, pentru prima dată în ultimii 25 de ani.
Acum 24 ore
08:20
De ce i s-a spus ”Groapa din Ștefan cel Mare” stadionului Dinamo. De unde provine, de fapt, denumirea # Fanatik
De unde vine, de fapt, denumirea de ”Groapa din Ștefan cel Mare”, așa cum este cunoscut în lumea fotbalului intern stadionul celor de la Dinamo București.
08:10
Nou-promovata din Turcia, anunț ciudat înainte de meciul cu Fenerbahce: „Suntem mult, mult mai buni decât FCSB” # Fanatik
Președintele nou-promovatei a făcut o afirmație șocantă chiar înainte de meci. Oficialul clubului susține că echipa sa este mult peste FCSB. Vezi întreaga declarație pe FANATIK
07:50
Denis Ciobotariu a pus tunurile pe maniera de arbitraj după Rapid – U Cluj 0-2: „E fotbal, nu suntem balerini”. Ce a spus despre un eventual transfer # Fanatik
Denis Ciobotariu a fost nemulțumit de lejeritatea cu care se oferă loviturile de pedeapsă în SuperLiga României. Care a fost reacția sa după Rapid - U Cluj și ce i-a transmis arbitrul după ce ardelenii au deschis scorul
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.