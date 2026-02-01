Un an istoric în turism: Câţi bani a făcut Turcia, anul trecut, din turism şi câţi turişti au vizitat ţara?
Business Magazin, 1 februarie 2026 22:20
Un an istoric în turism: Câţi bani a făcut Turcia, anul trecut, din turism şi câţi turişti au vizitat ţara?
• • •
Alte ştiri de Business Magazin
Acum o oră
22:20
Acum 4 ore
20:50
Medvedev îl laudă pe Trump însă pune la îndoială ameninţarea privind submarinele americane # Business Magazin
Fostul preşedinte al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, l-a lăudat pe preşedintele Donald Trump, afirmând că este un lider eficient, însă a pus la îndoială ameninţările lansate de acesta privind submarinele nucleare trimise în apropierea Rusiei.
Acum 6 ore
Acum 12 ore
13:00
11:10
10:00
Acum 24 ore
09:20
Ieri
20:00
19:10
17:00
13:50
13:50
13:50
13:50
12:30
12:30
11:10
11:10
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
21:10
21:10
Apple a cumpărat start-up-ul israelian Q.ai, specializat în tehnologii audio. Aceasta este a doua companie vândută de fondatorul Aviad Maizels către gigantul american # Business Magazin
Apple a confirmat joi achiziţia start-up-ului israelian de inteligenţă artificială Q.ai, o companie care a operat până acum discret, concentrându-se pe dezvoltarea unor tehnologii audio avansate, scrie presa internaţională. Preţul tranzacţiei nu a fost divulgat.
21:10
Peste trei milioane de documente din dosarele Epstein au fost publicate de Departamentul de Justiţie # Business Magazin
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii a anunţat vineri că aproximativ trei milioane de documente din dosarele Epstein au fost publicate. Dosarul a reaprins controversele legate de relaţiile fostului finanţist cu figuri politice de rang înalt.
21:00
Bolojan spune că Guvernul va decide săptămâna viitoare cum adoptă reforma administraţiei # Business Magazin
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul va stabili săptămâna viitoare modalitatea prin care va adopta reforma administraţiei publice, astfel încât măsurile să intre cât mai repede în vigoare.
21:00
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
18:20
17:00
17:00
Bolojan, despre şefii de servicii:Partidele pot vota, dar această prerogativă este a preşedintelui # Business Magazin
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, în cadrul unui interviu acordat G4Media, dacă susţine ca la şefia SRI sau la SIE să fie numit cineva din PNL. Bolojan a punctat faptul că este prerogativa preşedintelui României de a face propuneri privind şefia serviciilor secrete.
17:00
16:50
16:50
15:10
12:20
Donald Trump îl numeşte pe bărbatul împuşcat la Minneapolis „agitator” şi „posibil insurgent” # Business Magazin
Donald Trump l-a numit, vineri, pe asistentul medical Alex Pretti, ucis de doi poliţişti în Minneapolis, „agitator şi posibil insurgent”, pe reţeaua socială Truth Social.
12:20
12:20
12:20
Război total cu statul: Donald Trump dă în judecată ANAF-ul şi american Trezoreria pentru 10 mld. dolari după ce rapoartele privind taxele plătite de preşedintele american s-au scurs în presă. Documentele arată că preşedintele a fentat taxele timp de zece ani sau a plătit sume simbolice # Business Magazin
12:20
12:20
12:10
Brokerul de credite Imobiliare.ro Finance a intermediat în 2025 împrumuturi de 529 mil.euro, în creştere cu 51%, cea mai mare parte a fondurilor mergând spre segmentul ipotecar. ”Cererea pe segmentul locuinţelor noi a început 2026 în uşoară scădere, dar este posibil să recupereze” # Business Magazin
12:10
12:10
11:50
Doar cinci minute de exerciţii fizice suplimentare pe zi pot reduce semnificativ riscul de deces prematur, arată un studiu amplu publicat în revista medicală The Lancet.
11:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.