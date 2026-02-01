Un an istoric în turism: Câţi bani a făcut Turcia, anul trecut, din turism şi câţi turişti au vizitat ţara?

17:00

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, în cadrul unui interviu acordat G4Media, dacă susţine ca la şefia SRI sau la SIE să fie numit cineva din PNL. Bolojan a punctat faptul că este prerogativa preşedintelui României de a face propuneri privind şefia serviciilor secrete.