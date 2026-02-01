Când visele aveau gust de „Bucuria”.Cătălin Josan, băiatul din Chișinău care chiar a reușit
Cancan.ro, 1 februarie 2026 22:50
În arhiva CANCAN.RO am găsit o cutie de bomboane „Bucuria”, simbolul copilăriei basarabene, iar lângă ea o fotografie cu Cătălin Josan, de acum mai bine de 20 de ani. Un tânăr care visa. Și, lucru […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
23:00
Mersul pe jos este una dintre cele mai simple și accesibile forme de mișcare, cu beneficii dovedite pentru digestie, inimă și starea generală de sănătate. Totuși, așa cum arată mai multe studii recente citate și […]
Acum 30 minute
22:50
Când visele aveau gust de „Bucuria”.Cătălin Josan, băiatul din Chișinău care chiar a reușit # Cancan.ro
În arhiva CANCAN.RO am găsit o cutie de bomboane „Bucuria”, simbolul copilăriei basarabene, iar lângă ea o fotografie cu Cătălin Josan, de acum mai bine de 20 de ani. Un tânăr care visa. Și, lucru […]
Acum o oră
22:30
Andreea Bălan, amendată drastic de Antena 1. Clauzele pe care le-a încălcat cântăreața: ”A fost dramatic” # Cancan.ro
Cântăreața Andreea Bălan a fost sancționată de două ori pentru implicarea în contexte mediatice în care avea contracte active cu posturi concurente. Iată despre ce este vorba! Amenda a fost aplicată după ce Bălan a […]
22:20
Prăjiturile negre și luxul monocrom au definit atmosfera unui eveniment exclusivist găzduit la Casa Albă. Documentarul Melania a avut parte de o proiecție VIP atent regizată, mai degrabă ca exercițiu de imagine decât ca lansare […]
22:20
Andreea Bălan, dezvăluiri intime despre cererea în căsătorie. Câte rochii de mireasă va purta în ziua cea mare # Cancan.ro
Andreea Bălan se află într-o perioadă plină de emoții și entuziasm, după ce a început oficial pregătirile pentru nunta cu Victor Cornea. Deși evenimentul este programat pentru luna mai 2026, artista a intrat deja în […]
Acum 2 ore
21:40
Influencerița Larisa Udilă trăiește momente deosebite în viața personală, după ce, recent, a devenit mamă pentru a doua oară. În familia sa, bucuria este la cote maxime, iar vestea a stârnit interes și curiozitate în […]
Acum 4 ore
20:10
Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online # Cancan.ro
Criminalul de 13 ani implicat în moartea lui Mario Berinde va reveni la școală în format online. Iată ce declarații a făcut mama adolescentului! La mai bine de zece zile de la tragedia care a […]
19:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:20
Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
19:10
Dezvoltarea accelerată a marilor orașe din România și a zonelor limitrofe a adus cu sine un val fără precedent de proiecte rezidențiale noi. Teoretic, această explozie a construcțiilor ar fi trebuit să ducă la o […]
Acum 6 ore
19:00
Dublă eliminare la Survivor, duminică, 1 februarie. Știm cine sunt cei doi concurenți trimiși acasă de Antena 1 # Cancan.ro
Marina Dina și Cătălin Donca sunt cei doi concurenți din echipa Faimoșilor care vor părăsi Survivor 2026 în această seară. Marina Dina va fi eliminată în urma duelului, în timp ce afaceristul va fi trimis […]
18:40
Artista vrea să o detroneze pe Bianca Drăgușanu! Pensia poate să aștepte! Nu se lasă nici la 80 de ani # Cancan.ro
Saveta Bogdan este una dintre cele mai longevive și îndrăgite artiste de muzică populară din România. Ajunsă la o vârstă rotundă, cântăreața demonstrează că energia și dragostea pentru scenă nu țin cont de ani. Dacă […]
18:20
Luminile de ceață rămân unul dintre cele mai neglijate elemente de siguranță rutieră, deși rolul lor este esențial în condiții meteo dificile. Mulți șoferi fie uită să le folosească atunci când vizibilitatea scade drastic, fie […]
18:10
Iulian din Botoșani a murit într-un mod suspect. Nimeni nu știe cine l-a lovit pe bărbatul care a căzut ca secerat, în fața blocului # Cancan.ro
O tragedie petrecută într-un cartier din municipiul Botoșani a declanșat o anchetă complexă, după ce un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața în urma unei căderi suspecte, în fața unui bloc […]
17:10
Discuțiile privind bugetul de stat pentru anul 2026 sunt tensionate, după ce Partidul Social Democrat a anunțat că susținerea sa parlamentară depinde de includerea unor măsuri clare de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse. […]
Acum 8 ore
17:00
Grijile nu-i dau pace lui Andre Duarte. Probleme pe teren, tensiuni acasă! Cum încearcă să își salveze liniștea familiei, după dezastrul de la FCSB # Cancan.ro
CANCAN.RO i-a surprins pe Andre Duarte (28 de ani) și pe soția sa, Carlota Ferreira, la o plimbare relaxată prin București, alături de fiica lor. Imaginea de familie contrastantă vine însă într-un moment extrem de […]
16:40
Este duminică, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
16:30
Test IQ exclusiv pentru genii | 47 + 5 = 8 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
15:50
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi. Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service # Cancan.ro
Pornirea unui autoturism într-o dimineață cu temperaturi foarte scăzute rămâne un moment în care mulți șoferi, inclusiv cei cu experiență, comit greșeli frecvente. Un obicei încă răspândit este acela de a lăsa motorul să funcționeze […]
15:50
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m² # Cancan.ro
Comparativ cu București sau orașele mari din țară, piața imobiliară din orașele mici devine din ce în ce mai ofertantă pentru care care își doresc o schimbare sau o investiție financiară pe termen lung. Care […]
15:30
Tragedia în care și-a pierdut viața adolescentul Mario Berinde generează consecințe nu doar penale, ci și financiare pentru familiile minorilor implicați. Rudele victimei se pregătesc să solicite despăgubiri substanțiale, iar avocatul lor anunță că se […]
15:20
În 2026, salariul unei secretare de primărie pornește de la aproximativ 3.500 de lei, însă, în funcție de instituție, municipiu, sporuri și bonusuri, veniturile pot ajunge până la 20.000 de lei. În general, salariile angajaților […]
Acum 12 ore
15:00
Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu sfințenie # Cancan.ro
Mama Geta a dat tot din casă! Mai exact, din bucătărie, asta deoarece CANCAN.RO a stat de vorbă cu mama fraților Sterp, care ne-a dezvăluit secretul preparatelor delicioase. Știe toată lumea să este o gospodină […]
14:40
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România # Cancan.ro
La categoria cărnuri procesate, medicul specialist Mihaela Bilic susține că cele mai sănătoase mezeluri conțin condimente naturale și un procent cât mai mare de carne. Care este, de fap, singurul parizer sănătos? Se găsește în […]
14:30
Pensionarii din aceste orașe din România primesc 550 lei în plus la pensie. Cine se încadrează # Cancan.ro
Statul român continuă să aloce anual sume foarte mari pentru susținerea pensionarilor ale căror venituri nu ating nivelul minim garantat. Pentru o parte importantă dintre beneficiari, contribuțiile din perioada activă nu acoperă valoarea pensiei sociale, […]
14:00
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente # Cancan.ro
Un bărbat din Brăila a murit după ce a fost infectat cu listerioză, o bacterie extrem de periculoasă. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brăila au declanșat o achetă epidemiologică pentru identificarea sursei de infectare. […]
14:00
În această după-amiază, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, care cu siguranţă te va face să râzi şi îţi va îmbunătăţi starea de spirit. Unde ești frate??? Am plecat deja! Cum ai plecat? […]
13:30
Theo Rose a clarificat recent situația privind prezența ei în juriul emisiunii „Vocea României”, după ce în ultimele luni au circulat speculații conform cărora artista ar fi decis să părăsească show-ul de la Pro TV. […]
13:00
Peste două milioane de beneficiari își primesc pensiile prin intermediul Poștei Române, iar distribuirea sumelor începe, în mod obișnuit, pe data de 1 a fiecărei luni. În februarie însă, pentru că ziua de 1 cade […]
13:00
Anul 2026 începe să prindă avânt, iar astrologia lunii februarie intensifică și mai mult acest proces. Sezonul Vărsătorului îi face pe toți să se simtă mai inovatori și mai îndreptați spre afaceri, așa că orientarea […]
12:30
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală # Cancan.ro
Experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă și explică motivul pentru care trebuie oprit WiFi-ul telefonului atunci când pleci de acasă, dar și de ce nu este bine să te conectezi la rețele […]
12:20
Amenda uriașă pe care o primesc românii care construiesc, fără autorizație, un solar în grădină. Ce prevede legea # Cancan.ro
Tot mai mulți proprietari de gospodării aleg luna februarie pentru a începe lucrările la solarii, în încercarea de a pregăti culturile pentru sezonul de primăvară. Deși perioada este considerată avantajoasă din punct de vedere agricol, […]
11:10
Meteorologii anunță instalarea unui nou val de vreme severă, care va afecta întreg teritoriul României, cu manifestări mai intense în anumite regiuni. Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică trei avertizări: o informare generală valabilă […]
11:00
Solicitare bulversantă a ucigașilor lui Mario. Motivul pentru care vor să rămână în arest # Cancan.ro
Crima care a șocat o țară întreagă a avut loc pe data de 19 ianuarie, în comuna Cenei. Mario Berinde, un tânăr de 15 ani, a fost ucis, incendiat și îngropat de prietenii lui, trei […]
10:10
Lumea sportului din România este în doliu. Robert-Sorin Ion, fostul rugbyst, antrenor și preparator fizic, a încetat din viață la vârsta de 52 de ani. Plecarea sa fulgerătoare lasă un gol imens în inimile celor […]
10:10
Iluzie optică | Identificați numărul 14 ascuns printre 41. Geniile reușesc în doar 4 secunde! # Cancan.ro
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit o iluzie optică excepţională, perfectă pentru a îţi testa abilităţile de obersvaţie. În această imagine cu iluzie optică, doar persoanele cu ochi de vultur pot găsi numărul 14 ascuns […]
Acum 24 ore
09:40
Cutremur în familia regală a Norvegiei! Fiul prințesei moștenitoare, judecat pentru agresiune și trafic de substanțe interzise # Cancan.ro
Potrivit New York Times, Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit, va ajunge în fața instanței cu un dosar și mai consistent. Pe lângă acuzațiile de agresiune, procurorii au adăugat recent noi capete de acuzare […]
09:40
Marius Calotă s-a ”încăierat” cu rudele Rodicăi Stănoiu. S-au luat la bătaie, în fața tuturor # Cancan.ro
Apar detalii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Marius Calotă, presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr și familia acesteia ar fi pus ochii pe averea fostului ministru al Justiției cu mult […]
09:40
„Profa de mate” de la Survivor, scandal cu părinții elevilor ei. Cum vine îmbrăcată la ore + cum apare pe internet # Cancan.ro
Loredana Palanceanu, cunoscută în mediul online drept „Profa de Mate”, a devenit un nume extrem de vizibil încă înainte de plecarea în Republica Dominicană pentru Survivor 2026. Prezența sa în spațiul public, dar mai ales […]
09:00
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România # Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru următoarele luni. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România. După o iarnă cu fenomene meteo extreme, ger, viscol și ninsori, […]
09:00
Cutremur în familia regală a Norvegiei! Fiul prințesei moștenitoare, judecat pentru agresiune sexuală și trafic de stupefiante # Cancan.ro
Potrivit New York Times, Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit, va ajunge în fața instanței cu un dosar și mai consistent. Pe lângă acuzațiile de agresiune sexuală, procurorii au adăugat recent noi capete de […]
09:00
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + „mirajul” Pro TV # Cancan.ro
Cătălin Măruță este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, însă puțini își mai amintesc un episod esențial din parcursul său profesional: perioada în care a prezentat matinalul de la Realitatea […]
08:40
Brazilianca blondă care nu stă cu el doar pentru bani. Povestea Nataliei Belloli, femeia de lângă Raphinha # Cancan.ro
A marcat din nou pentru Barcelona, a dus echipa în optimile Champions League și pare mai sigur ca niciodată pe locul lui. Dar dincolo de penalty-uri, pressing și execuții spectaculoase, viața lui Raphinha are un […]
08:30
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de duminică. Discuția dintre Bulă și un psiholog te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună! Bulă, la […]
08:20
Căpșuna nu e „fruct de pădure”, dar pepenele verde este! Lecția botanică la care nu te-ai fi gândit nici vara # Cancan.ro
Deși e miez de iarnă și afară miroase mai degrabă a ger decât a fructe coapte, gândul ne fuge inevitabil la căpșune. Parcă le simțim aroma dulce, alături de zmeură și mure, în topul celor […]
07:50
Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi # Cancan.ro
Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a preferat întotdeauna discreția în ceea ce privește viața personală. Deși deține mai multe proprietăți, vila din Snagov rămâne locul în care familia Esca–Eram […]
07:40
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu umor și înțelepciune de Chef John # Cancan.ro
Salutare, prieteni ai tigăii și ai sosurilor lipicioase! Astăzi gătim Teriyaki Chicken, un preparat care pare simplu, dar care poartă în spate o istorie lungă, o glazură lucioasă și o lecție importantă: lucrurile bune nu […]
07:30
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din farfurie” # Cancan.ro
Răzvan Simion (45 de ani) și-a schimbat radical stilul de vaiță. A renunțat la fumat, și-a revizuit obiceiurile alimentare și a renunțat la alimentul cel mai nociv pentru organismul uman: „otrava albă din farfurie”. Matinalul […]
07:20
Maternitatea după 40 de ani. De ce tot mai multe femei aleg să aibă copii mai târziu în viață? # Cancan.ro
Potrivit Irish Times, a deveni mamă la peste 40 de ani nu mai este o excepție, ci un fenomen tot mai răspândit. Alegerea femeilor din ziua de azi nu este întâmplătoare, ci este rezultatul unor […]
07:10
Horoscop rune azi, 1 februarie 2026. Comunicarea adusă de Mannaz deschide uși și aduce rezultate neașteptate # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 1 februarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.