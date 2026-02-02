Dormitul fără pernă, benefic dacă suferi de așa ceva!
SportMedia, 2 februarie 2026 02:10
Dormitul fără perne ar putea contribui la scăderea presiunii intraoculare crescute; acumularea acesteia duce la afectarea nervului optic și la glaucom, principala cauză de orbire ireversibilă la nivel mondial la persoanele care suferă de această afecțiune. Oamenii de știință au descoperit că pernele suprapuse modifică poziția gâtului, ceea ce poate comprima vena jugulară și poate
• • •
Cercetătorii au identificat o nouă metodă de a depista semnele timpurii ale obezității, ceea ce ar putea deschide calea către strategii inovatoare de prevenție. Un studiu publicat în revista Cell Reports arată că persoanele care trăiesc cu obezitate au un set distinct de microbi în cavitatea bucală, diferit de cel al celor cu greutate normală. Obezitatea este
Contraatacul lui Ilie Bolojan, care, pentru prima dată, a evocat posibilitatea guvernării printr-un cabinet minoritar, este nu doar ca un răspuns la presiunile venite din partea PSD și a unor lideri influenți ai social-democraților, precum Lia Olguța Vasilescu, ci și un mecanism de a preveni refacerea unei alianțe de tip USL. După aceste mișcări de
„Nu suntem singuri!". Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Praga în sprijinul președintelui (Video)
Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică pe străzile din capitala Cehiei, în sprijinul președintelui liberal Petr Pavel, relatează dpa. Manifestanții s-au strâns în două mari piețe din centrul Pragăi, la apelul inițiativei „Un milion de momente pentru democrație", relatează dpa. Aceasta vine pe fondul unei dispute care escaladează tot mai mult între președinte
Horoscop pentru săptămâna 2 - 8 februarie 2026.
Protestele din cauza majorării taxelor se extind în Harghita: Scandări împotriva UDMR la Odorheiu Secuiesc
Aproximativ 1.000 de persoane au participat, duminică, la un protest organizat în Piața Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc, în cadrul căruia și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea taxelor și impozitelor, dar și a scăderii nivelului de trai. Un protest similar a avut loc sâmbătă la Miercurea Ciuc. Protestatarii au cerut reducerea taxelor, despre care spun
Horoscop zilnic pentru 2 februarie 2026.
Ministrul Sănătății: Neplata primei zile de concediu, o măsură tranzitorie, care se poate opri oricând. Va fi nuanțată
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical. El a spus despre ordonanța care prevede neplata primei zile de concendiu medical că este o măsură tranzitorie. „Eu am spus de la început că aceasta este o măsură tranzitorie, care se poate opri oricând. Şi mai
Guvernul va folosi inteligența artificială ca să afle care sunt cele mai grave probleme provocate de birocrație
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunţă că şi-a propus lansarea unei platforme care să colecteze de la cetăţeni problemele pe care aceştia le semnalează, cu privire la birocraţie, iar cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) aceste probleme să fie centralizate şi trimise către instituţiile care trebuie să le rezolve. „Urmează să lansăm o platformă de dialog cu cetăţenii,
Fundașul central român Radu Drăgușin a bifat un meci ca titular în partida Tottenham – Manchester City, meci terminat la egalitate, scor 2-2, în runda curentă de Premier League. Și asta după ce City a dominat clar prima parte din Londra, conducând cu 2-0. Drăgușin a fost titular pentru prima dată după mai bine de
Departamentul american al Justiției a reiterat duminică, prin secretarul adjunct Todd Blanche, că nu intenționează să deschidă noi proceduri în justiție în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, în ciuda publicării a milioane de documente suplimentare ce continuă să păteze imaginea unor personalități din SUA, dar și din alte țări, transmite AFP. Într-o intervenție la CNN,
Daniel Băluță prezintă dovezi că a fost otrăvit cu arsenic: „M-am simțit foarte rău o perioadă lungă de timp"
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat duminică seară că se simte „mai bine", după ce la începutul lunii ianuarie a spus că a fost otrăvit cu arsenic. „Sunt mai bine și sunt convins că în următoarele luni o să fiu foarte bine. Am avut parte de sprijinul unor medici deosebiți și împreună cu ei,
FCSB a câștigat pe o ninsoare că în povești, greu, chinuit, acasă cu cei de la FK Csikszereda, scor 1-0 în runda curentă de Superliga. O victorie de care campioana avea nevoie ca de o gură mare de aer, în lupta pentru play-off, victorie venită după golul reușit, cumva norocos, de Juri Cisotti, în prima
Multe state membre NATO se află într-un stadiu avansat de tranziție demografică, care va avea efecte ample asupra societății în următoarele decenii, inclusiv asupra capacității lor de apărare. Nașterile în Turcia au scăzut din nou în 2025, continuând un declin care a plasat cea mai tânără populație a NATO pe o direcție pe care președintele
Farul Constanța a dispus cu lejeritate de Universitatea Craiova, scor 4-1 în runda curentă de Superliga, iar acum calculele pentru play-off sunt de o mie de ori mai complicate. Lidera României Craiova venea la malul mării extrem de relaxată și de încrezătoare, având un bilanț până acum de 4 victorii la rând, însă prestația de
Ce s-a decis în ședința PSD de la Vila Lac. Grindeanu avertizează că s-a depășit limita de suportabilitate
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Liderul PSD Sorin Grindeanu transmite un avertisment pentru toţi cei responsabili. "Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat un gol pentru Rizespor, care a terminat la egalitate cu Istanbul Bașakșehir, 2-2, sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Turciei. Mihăilă a înscris al doilea gol al oaspeților (68), cu un șut din marginea careului, fiind înlocuit în min. 73.
Bucăți dintr-un cadavru, găsite la marginea orașului Slobozia. Polițiștii au aflat cine este victima
Mai multe rămășițe umane au fost descoperite într-o zonă de la marginea municipiului Slobozia. Polițiștii și jandarmii au verificat 120 de hectare de teren, iar victima a fost identificată. Ancheta a fost deschisă după ce o persoană care își plimba câinele în zonă a descoperit un picior uman. Aceasta a sunat sâmbătă la 112, iar
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani, decedat sâmbătă, este cea de-a 41-a persoană care și-a pierdut viața în urma incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au anunțat duminică autoritățile judiciare locale, transmite AFP. „Un cetățean elvețian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din
Bornele uluitoare stabilite de Carlos Alcaraz, după triumful superb din finala de la Australian Open
Carlos Alcaraz a intrat definitiv în istoria tenisului după triumful repurtat duminică la Australian Open, într-o finală epică disputată în fața marelui Novak Djokovici. Au fost 4 seturi intense și pe muchie de cuțit la Melbourne, acolo unde Carlitos, liderul mondial ATP, s-a impus cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, în puțin peste 3
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs, duminică, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Inițial, seismologii au anunțat o magnitudine de 3,6. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 55
Un elev în clasa a V-a din Caracal a câștigat două medalii de aur la un concurs de matematică în Thailanda
Eduard Florin Ștefan, elevul de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu" din Caracal care a obținut anul trecut două medalii de aur la competiții internaționale de matematică, a avut o nouă reușită în Thailanda. Duminică el a urcat pe podiumul concursului international Math Challenge 2026, în calitate de câștigător a două medalii de auri. Eduard Ștefan
În ziua 1439, războiul din Ucraina a continuat cu atacuri rusești soldate cu victime civile, în pofida anunțului Moscovei privind o suspendare parțială a loviturilor. În ultimele 24 de ore, cel puțin patru persoane au fost ucise și 21 rănite, în mai multe regiuni, în timp ce apărarea aeriană ucraineană a doborât 76 din cele
Alcaraz, discurs emoționant, de mare campion, după finala cu Djokovici: „Tu ești o sursă de inspirație pentru toți sportivii din lume!"
Carlos Alcaraz a fost năpădit de mari emoții la discursul de după cucerirea titlului de la Australian Open, primul pentru el din carieră, al 7-lea în total la capitolul trofee de GS, după un ultim act de poveste cu Djokovici. Ibericul l-a învins pe sârb, care a început fantastic această finală, cu scorul de 2-6,
Predoiu îl contrazice pe Arafat în privința interzicerii rețelelor sociale pentru copii: „Interdicția îi face mai vulnerabili"
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, se delimitează public de poziția exprimată de secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, privind interzicerea accesului copiilor la rețel
Mesajul transmis de Novak Djokovici lui Rafa Nadal, după finala pierdută la Australian Open # SportMedia
Legendarul tenismen sârb Novak Djokovici a pierdut eroic finala turneului de la Australian Open, primul turneu de tip Mare Șlem al anului, în fața lui Carlos Alcaraz, liderul mondial. După un început de senzație, Djokovici a trebuit la 38 de ani să se recunoască învins de către mult mai tânărul său rival, scorul final al … The post Mesajul transmis de Novak Djokovici lui Rafa Nadal, după finala pierdută la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
Donald Trump a vorbit pentru prima dată despre noile documente din cazul Epstein pe care Departamentul american al Justiției le-a publicat în urmă cu două zile. Adresându-se reporterilor la bordul Air Force One, în timp ce zbura spre Florida, președintele SUA a declarat că documentele l-au absolvit de acuzațiile privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein. … The post Prima reacție a lui Trump la noile dezvăluiri din dosarele Epstein appeared first on spotmedia.ro.
După ce telenovela aducerii lui Joao Paulo de la Oțelul Galați s-a încheiat cu bine pentru campioană, FCSB anunță tot azi încă două transferuri. Gruparea roș-albastră l-a adus duminică pe mijlocașul din Capul Verde Joao Paulo, 27 de ani, de la Oțelul Galați, pentru suma de 600.000 de euro. Dar FCSB nu se oprește aici. … The post FCSB anunță încă două transferuri urgente appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Washingtonul susține investițiile Indiei și Chinei în sectorul petrolier al Venezuela și a anunțat un acord prin care New Delhi va cumpăra petrol venezuelean în locul celui din Iran. Potrivit Bloomberg și EFE, declarațiile au fost făcute la bordul aeronavei Air Force One. „India va cumpăra … The post Trump anunță că India va cumpăra petrol din Venezuela și invită China să se alăture appeared first on spotmedia.ro.
Iranul consideră drept „grupuri teroriste” armatele țărilor membre ale Uniunii Europene care au inclus corpul Gardienilor Revoluției pe lista UE a „organizațiilor teroriste”, a declarat duminică președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf. UE a marcat joi o schimbare simbolică în abordarea sa față de conducerea Iranului desemnând Gardienii Revoluției drept organizație teroristă, după … The post Iranul declară drept „grupuri teroriste” armatele statelor membre UE appeared first on spotmedia.ro.
Facturile la gaze ale consumatorilor casnici ar putea fi cu până la 30% mai mari în ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI). Estimarea ia în calcul evoluția consumului, a producției interne și a importurilor de gaze din luna ianuarie 2026, într-un context de … The post Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie – analiză AEI appeared first on spotmedia.ro.
Transferul despre care toată lumea vorbea în ultimele zile în Superliga a fost parafat. FCSB și Oțelul Galați s-au înțeles pentru suma de transfer, astfel că jucătorul din Insulele Capului Verde, Joao Paulo, 27 de ani, mijlocaș de meserie, va merge de săptămâna viitoare la gruparea campioană. Patronul Gigi Becali tocmai a confirmat că înțelegerea … The post FCSB și Oțelul s-au înțeles pentru transferul lui Joao Paulo appeared first on spotmedia.ro.
Dezbaterea privind capacitatea Europei de a-și asigura singură securitatea revine în prim-plan, pe fondul incertitudinilor legate de sprijinul american. Pe de o parte, liderii europeni vorbesc tot mai des despre autonomie strategică. Pe de altă parte, realitatea militară arată o dependență profundă de Statele Unite, de la descurajarea nucleară la logistică și informații. Fără investiții … The post Europa, între ambiție și capacitate appeared first on spotmedia.ro.
Începe proiectarea celor 14 stații noi ale magistralei M4, câștigată de un consorțiu românesc # SportMedia
Începând de luni, toate cele 14 stații noi prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor intra în procesul de proiectare. Lucrările de proiectare pentru tronsonul Eroii Revoluției – Gara Progresul vor fi realizate de un consorțiu format exclusiv din companii românești, respectiv Construcții Erbașu, Concelex și Bog’Art, care a câștigat contractul, … The post Începe proiectarea celor 14 stații noi ale magistralei M4, câștigată de un consorțiu românesc appeared first on spotmedia.ro.
Carlos Alcaraz câștigă în premieră Australian Open după o finală de poveste cu Novak Djokovici # SportMedia
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, liderul mondial ATP, l-a depășit pe legendarul Novak Djokovici, sârbul cu 24 de trofee de Grand Slam în palmares, în finala de la Australian Open 2026, primul turneu de Mare Șlem al anului. A fost nevoie de patru seturi pentru Carlitos, care a fost privit din tribune cu ochi nostalgici de … The post Carlos Alcaraz câștigă în premieră Australian Open după o finală de poveste cu Novak Djokovici appeared first on spotmedia.ro.
Netflix aduce în luna februarie noi sezoane din seriale populare, producții originale, filme recente și documentare. Printre titlurile principale se numără partea a doua din sezonul 4 al Bridgerton, sezonul 3 din The Night Agent și sezonul 4 din The Lincoln Lawyer. Luna februarie aduce și serialul Museum of Innocence, ecranizare a romanului lui Orhan … The post Ce vedem pe Netflix în februarie appeared first on spotmedia.ro.
Dezvăluiri: Avocații lui Jeffrey Epstein discutau o posibilă cooperare cu procurorii, cu puțin timp înainte de moartea sa # SportMedia
Avocații lui Jeffrey Epstein au discutat cu procurori federali din Manhattan posibilitatea ca acesta să coopereze cu anchetatorii, cu mai puțin de două săptămâni înainte ca Epstein să fie găsit mort în celula sa, potrivit unor documente dintr-un nou set de dosare de investigație publicate recent. Un document al FBI, intitulat “Epstein Investigation Summary & … The post Dezvăluiri: Avocații lui Jeffrey Epstein discutau o posibilă cooperare cu procurorii, cu puțin timp înainte de moartea sa appeared first on spotmedia.ro.
Calcule complicate pentru ca FCSB să mai ajungă în play-off. Loviturile încasate de campioană în această etapă # SportMedia
FCSB, campioana României en-titre, pare din ce în ce mai departe de play-off, mai ales acum după rezultatele deja înregistrate în această etapă. Având un început de an catastrofal, cu trei înfrângeri și un egal, FCSB e abia pe 11 în clasament, la o distanță imensă de actualul loc 6, șapte puncte! E drept, roș-albaștrii … The post Calcule complicate pentru ca FCSB să mai ajungă în play-off. Loviturile încasate de campioană în această etapă appeared first on spotmedia.ro.
Prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de astăzi. Ce se schimbă pentru angajați și firme # SportMedia
O modificare legislativă importantă intră în vigoare de astăzi, 1 februarie 2026: prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Măsura se aplică tuturor certificatelor medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027 și presupune o pierdere directă de venit pentru angajați, fără a introduce costuri suplimentare pentru angajatori. Modificarea a … The post Prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de astăzi. Ce se schimbă pentru angajați și firme appeared first on spotmedia.ro.
Un club cu renume îl readuce pe Karim Benzema în Europa. Salariu de 20 de milioane de euro! # SportMedia
O echipă cunoscută de pe Bătrânul Continent este foarte aproape să îl convingă pe marele golgheter francez Karim Benzema să revină în Europa după o aventură mai lungă în țările arabe. După ani buni petrecuți în tricoul lui Real Madrid, cu care a cucerit toate trofeele ce se puteau cuceri, Benzema a ales banii din … The post Un club cu renume îl readuce pe Karim Benzema în Europa. Salariu de 20 de milioane de euro! appeared first on spotmedia.ro.
Trump ordonă Departamentului pentru Securitate Internă să nu intervină în protestele din orașele conduse de democrați # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a ordonat Departamentului pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security) să nu se implice „sub nicio formă” în protestele din oraşele administrate de democraţi, cu excepţia cazului în care autorităţile locale cer sprijin federal sau dacă sunt ameninţate clădiri ale guvernului federal. Decizia, scrie Reuters, vine după … The post Trump ordonă Departamentului pentru Securitate Internă să nu intervină în protestele din orașele conduse de democrați appeared first on spotmedia.ro.
Misiune infernală pentru România în barajul către Campionatul Mondial de handbal masculin # SportMedia
Echipa națională de handbal masculin a României va avea parte de un adversar infernal în barajul către CM de handbal de la anul. România ar urma să dispute un baraj de foc pentru calificarea la CM 2027 dacă va învinge Turcia. În acest week-end, în Danemarca, la Herning, IHF a organizat tragerea la sorți pentru … The post Misiune infernală pentru România în barajul către Campionatul Mondial de handbal masculin appeared first on spotmedia.ro.
Ședință a conducerii PSD la Vila Lac. Se discută situația din coaliție, dar și soluții după demisiile recente ale unor lideri # SportMedia
Conducerea Partidul Social Democrat se reunește duminică, de la ora 17:00, în ședința Consiliului Politic Național, la Vila Lac. Social-democrații vor discuta prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, care începe luni, dar și modificări în conducerea unor filiale din București, după plecarea unor lideri importanți, săptămâna aceasta. Pe agenda ședinței se află „pachetul de solidaritate”, … The post Ședință a conducerii PSD la Vila Lac. Se discută situația din coaliție, dar și soluții după demisiile recente ale unor lideri appeared first on spotmedia.ro.
Un profesor în vârstă de 64 de ani, din județul Argeș, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani. Potrivit IPJ Argeș, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Stâlpeni au fost sesizați, în urmă cu o zi, … The post Un profesor din Argeș, de 64 de ani, reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani appeared first on spotmedia.ro.
India se alatură grupului tot mai mare de țări care vor să interzică accesul copiilor la rețelele de socializare # SportMedia
India se alătură grupului tot mai mare de state care analizează restricționarea accesului copiilor la rețelele de socializare, după ce un aliat al premierului Narendra Modi a depus un proiect de lege care prevede interzicerea conturilor de social media pentru persoanele sub 16 ani. Inițiativa legislativă a fost anunțată de parlamentarul L.S.K. Devarayalu, membru al … The post India se alatură grupului tot mai mare de țări care vor să interzică accesul copiilor la rețelele de socializare appeared first on spotmedia.ro.
România se confruntă cu un episod de vreme deosebit de rece, cu ger accentuat mai ales noaptea și dimineața, intensificări ale vântului, polei, ghețuș și ninsoare viscolită în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până miercuri dimineață, 4 februarie, precum și două atenționări Cod galben de ger, … The post Ger, vânt puternic și ninsoare viscolită. Avertizări meteo valabile până miercuri appeared first on spotmedia.ro.
Verdict clar înaintea finalei Alcaraz – Djokovici de la Australian Open: „Se va întâmpla ceva special” # SportMedia
Finala de Mare Șlem de la Australian Open dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovici este pe buzele tuturor, iar meciul va avea loc duminică dimineața la Melbourne, într-un cap de afiș ce se anunță deja mai mult decât spectaculos. Djokovici l-a învins pe Sinner în semifinale în 5 seturi, scor 6-4 în decisiv, în timp … The post Verdict clar înaintea finalei Alcaraz – Djokovici de la Australian Open: „Se va întâmpla ceva special” appeared first on spotmedia.ro.
Antrenorul român de la Inter Milano, Cristi Chivu primește lovitură după lovitură. Lidera clasamentului din Italia nu poate face transferurile pe care Chivu le-a tot cerut, încă de la începutul acestui mercato de iarnă. ”Nerazzurrii” nu au reușit nicio mutare importantă, spre dezamăgirea tehnicianului român de 45 de ani. După ce transferul lui Moussa Diaby … The post Lovitură pentru Cristi Chivu. Inter a mai ratat un transfer important appeared first on spotmedia.ro.
AI-urile vorbesc între ele, oamenii doar privesc. Moltbook – noua frontieră a autonomiei digitale # SportMedia
O platformă online neobișnuită, destinată exclusiv agenților de inteligență artificială, a atras atenția industriei tech la nivel global. Se numește Moltbook și este descrisă drept o rețea socială de tip Reddit în care doar AI-urile pot posta și interacționa, în timp ce oamenii pot doar observa. Lansarea sa vine pe fondul apariției unor agenți AI … The post AI-urile vorbesc între ele, oamenii doar privesc. Moltbook – noua frontieră a autonomiei digitale appeared first on spotmedia.ro.
Ca la Versailles, dar în București: cum se fac parcuri pentru generații, nu pentru mandate # SportMedia
N-a existat primar, în București, în ultimii 30 de ani, care să nu promită parcuri mai frumoase. E o promisiune comodă, care nu poate fi contestată pe loc. Din păcate, dincolo de discursuri, nu prea se întâmplă mare lucru. Multe dintre parcuri arată mai rău, de la un an la altul. Ba nu sunt bani. … The post Ca la Versailles, dar în București: cum se fac parcuri pentru generații, nu pentru mandate appeared first on spotmedia.ro.
