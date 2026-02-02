Trump va închide Kennedy Center din Washington pentru renovare

00:00

Proiectele privind modernizarea magistralelor feroviare pe Coridorul IV transeuropean, investiţiile strategice în Portul Constanţa, refacerea staţiilor de cale ferată şi introducerea unor sisteme digitale de ultimă generaţie reprezintă principalele lucrări pe care le va derula în cursul anului 2026 CFR SA potrivit unui comunicat de presă al companiei de infrastructură, publicat pe pagina oficială de Facebook. Practic, reprezentanţii CFR SA anunţă că, de la Cluj-Oradea şi Arad-Timişoara până la Iaşi-Ungheni şi Gara de Nord, harta feroviară a României intră într-o transformare structurală cu impact direct asupra economiei, mobilităţii şi conectării europene.