Trump va închide Kennedy Center din Washington pentru renovare
Bursa, 2 februarie 2026 07:50
Donald Trump şi-a anunţat duminică intenţia de a închide Kennedy Center, emblematica sală de spectacole din Washington asupra căreia şi-a impus controlul de la revenirea la putere şi pe care intenţionează să o renoveze, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
08:00
AstraZeneca încheie un acord de 18,5 miliarde de dolari cu CSPC pentru medicamente anti-obezitate # Bursa
AstraZeneca va licenţia medicamente experimentale pentru obezitate şi afecţiuni asociate greutăţii de la compania chineză CSPC Pharmaceutical Group, într-un acord cu o valoare totală potenţială de 18,5 miliarde de dolari.
Acum 30 minute
07:50
Donald Trump şi-a anunţat duminică intenţia de a închide Kennedy Center, emblematica sală de spectacole din Washington asupra căreia şi-a impus controlul de la revenirea la putere şi pe care intenţionează să o renoveze, relatează AFP.
07:40
Mexicul va trimite ajutor umanitar, inclusiv alimente, către Cuba în această săptămână, a anunţat preşedinta Claudia Sheinbaum, potrivit AFP.
07:40
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului, informează AGERPRES.
07:40
India a anunţat o reducere semnificativă a tarifelor vamale pentru o gamă largă de bunuri de capital şi materii prime, într-un efort de a susţine producţia internă, de a stimula exporturile şi de a reduce dependenţa de China în sectoare-cheie ale tranziţiei energetice.
07:40
Vânzările producătorului chinez de vehicule electrice BYD au scăzut cu 30,1% în ianuarie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, marcând a cincea lună consecutivă de declin, potrivit documentelor depuse la bursă şi citate de Reuters.
Acum o oră
07:30
Preşedintele american Donald Trump susţine că poate rezolva rapid problemele financiare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, aflată în pragul unui posibil colaps bugetar şi afirmă că are capacitatea de a convinge statele membre să îşi achite contribuţiile restante.
07:30
Preţurile medii ale locuinţelor noi din 100 de oraşe chineze au crescut în ianuarie, în timp ce scăderile din piaţa secundară s-au mai temperat, potrivit unui sondaj al China Index Academy publicat duminică, citat de Reuters.
Acum 2 ore
06:40
Echipa de handbal masculin a Danemarcei a realizat o performaţă istorică duminică, reuşind and #8222;tripla coroană and #8221;, după ce a câştigat titlul european, după cel olimpic şi cel mondial.
06:40
Echipa franceză Paris FC a anunţat duminică transferul oficial al atacantului italian Ciro Immobile.
Acum 12 ore
00:00
Aproape un sfert dintre investitorii de la BVB aveau doar titluri de stat la finele anului trecut # Bursa
* Numărul conturilor investitorilor a crescut cu 26%, în perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, ajungând la peste 280.000, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor
00:00
Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,04 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0961 lei/euro.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,64%.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,64%.
00:00
Grand Chess Tour 2026: circuitul fondat de Garry Kasparov creşte miza la 2 milioane de dolari # Bursa
Grand Chess Tour (GCT), circuitul internaţional de şah profesionist fondat de legendarul Garry Kasparov, intră în 2026 în al unsprezecelea an de existenţă cu o linie de start reînnoită şi cu un fond de premiere majorat de la 1,6 la 2 milioane de dolari, informează organizatorii.
00:00
* Scădere structurală a gradului globalizăriiŞtirea privind înăsprirea de către China a reglementărilor privind veniturile obţinute din listările externe - care impune, în principiu, repatrierea acestor fonduri pe continent - este o mişcare strategică fundamentală care confirmă cea mai importantă tendinţă a acestui deceniu: fragmentarea structurală a pieţelor financiare globale.
00:00
Vaticanul pregăteşte, cu maximă discreţie, deschiderea unui bistrou pe terasa situată în vârful Bazilicii Sfântul Petru, unul dintre cele mai sacre şi vizitate locuri ale creştinătăţii.
00:00
Ministrul Sănătăţii: 'Nu susţin tăierea salariilor, dar susţin plata pe performanţă and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că nu susţine reducerea salariilor personalului medical cu 10%, însă este în favoarea plăţii pe performanţă, corelată cu and #8222;munca reală and #8221;, rezultatele şi responsabilitatea profesională.
00:00
Întrebările legate de durata vieţii, ADN şi cât ţine de alegeri, mediu sau pură întâmplare s-au pus şi se vor mai pune.
00:00
Reuters: Petrolul ar urma să se menţină în jurul a 60 de dolari/baril, în pofida riscurilor geopolitice # Bursa
* Julius Baer: and #8222;Geopolitica generează mult zgomot, dar nici evenimentele din Venezuela, nici cele din Iran nu ar trebui să schimbe imaginea de ansamblu; piaţa petrolului pare să se afle într-un surplus de durată and #8221;
00:00
Microsoft Corp. din SUA a raportat un trimestru solid, cu rezultate peste aşteptări, susţinute de cererea puternică pentru soluţii AI şi de noul acord cu OpenAI.
00:00
De fapt, vizita prim-ministrului britanic Keir Starmer la Beijing, din aceste zile, prezentată oficial drept un and #8222;reset and #8221; al relaţiilor economice dintre Marea Britanie şi China, nu semnalează o revenire la globalizare.
00:00
Proiectele privind modernizarea magistralelor feroviare pe Coridorul IV transeuropean, investiţiile strategice în Portul Constanţa, refacerea staţiilor de cale ferată şi introducerea unor sisteme digitale de ultimă generaţie reprezintă principalele lucrări pe care le va derula în cursul anului 2026 CFR SA potrivit unui comunicat de presă al companiei de infrastructură, publicat pe pagina oficială de Facebook. Practic, reprezentanţii CFR SA anunţă că, de la Cluj-Oradea şi Arad-Timişoara până la Iaşi-Ungheni şi Gara de Nord, harta feroviară a României intră într-o transformare structurală cu impact direct asupra economiei, mobilităţii şi conectării europene.
00:00
Eşec sistemic la nivel european: 100 milioane persoane cu dizabilităţi, ignorate de autorităţi # Bursa
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi rămâne o temă nerezolvată nu numai în România, ci şi la nivelul Uniunii Europene, chiar dacă există legislaţie adoptată pentru aceste persoane, au declarat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Bucureşti, Nicolae Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, şi Katrin Langensiepen, vicepreşedinta Comisiei EMPL (Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale) din cadrul respectivei instituţii europene, amândoi membri ai grupului politic al Verzilor (Greens).
00:00
* Transferuri de tip and #8221;deal and #8221; cu 5,2% din Transilvania Investments
00:00
Cererea de aur a atins un nivel record anul trecut, deoarece îngrijorările legate de instabilitate şi schimburile comerciale au declanşat o creştere a investiţiilor, chiar dacă un şir de preţuri record i-au ţinut departe pe cumpărătorii de bijuterii, transmite Reuters, conform Agerpres.
00:00
* (Interviu cu Radu Dumitrescu, CEO Stadio Hospitality Concepts)Reporter: Industria HoReCa s-a confruntat, în ultimii ani, cu tot felul de provocări. Care au fost provocările anului 2025 şi cum le-aţi făcut faţă?
00:00
Implozia creditului privat a fost un subiect abordat recent în Wall Street Journal, iar implicaţiile unui astfel de fenomen vor fi masive la nivelul pieţelor financiare internaţionale, în special ca urmare a gradului redus de transparenţă al tranzacţiilor şi expunerilor.
00:00
* Structural decline in the degree of globalizationThe news regarding China and #39;s tightening of regulations on revenues obtained from overseas listings - which, in principle, requires the repatriation of these funds to the mainland - is a fundamental strategic move that confirms the most important trend of this decade: the structural fragmentation of global financial markets.
00:00
* Oferta publică iniţială a băncii este prima realizată de o companie din Brazilia după 2021
00:00
Fondurile obţinute de companiile chineze din listări externe trebuie, în principiu, repatriate în China, consolidând controlul statului asupra fluxurilor financiare transfrontaliere, conform reglementării adoptate de autorităţile chineze, la sfârşitul anului trecut.
00:00
Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, doreşte ca Uniunea Europeană să introducă o taxă la nivel european pe profiturile companiilor din industria pariurilor şi jocurilor de noroc online, iar banii să fie direcţionaţi explicit către educaţie, formarea competenţelor şi politici de tineret, într-un moment în care Bruxelles-ul caută disperat surse noi de finanţare, iar multe dintre ideile puse pe masă ar putea ajunge să afecteze direct România.
00:00
ADVERTORIAL Cum am adăugat un venit recurent în bugetul familiei, într-un an economic imprevizibil # Bursa
În ultimii ani, am învăţat că stabilitatea financiară nu mai este o stare, ci un proces. Mă numesc Mihai, am 45 de ani, sunt manager şi consultant într-o firmă de dimensiuni medii, am doi copii foarte mici şi o familie care depinde de un singur venit principal.
1 februarie 2026
21:40
Marea Britanie trebuie să and #8222;facă mai mult and #8221; împreună cu UE în materie de apărare, spune Starmer # Bursa
Marea Britanie trebuie să and #8222;facă mai mult and #8221; împreună cu Uniunea Europeană în domeniul apărării, în special prin iniţiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a declarat premierul Keir Starmer, potrivit AFP şi Reuters.
20:20
PSD susţine adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate # Bursa
PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile, and #8222;în faţa presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii and #8221;, se arată într-un comunicat de presă al PSD.
19:40
Bundestagul german, camera legislativă inferioară, a anunţat duminică decesul fostei sale preşedinte Rita Sussmuth, la vârsta de 88 de ani, personalitate salutată de cancelarul Friedrich Merz drept o and #39;pionieră and #39; a drepturilor şi influenţei politice a femeilor în Germania, transmite AFP.
19:10
Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică pe străzile din capitale Cehiei, Praga, în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel, relatează dpa.
Acum 24 ore
18:40
Ritmul lucrărilor la planşeul Unirii ar putea accelera, în funcţie de bugetul alocat pentru anul în curs, a declarat duminică directorul general al Construcţii Erbaşu, Cristian Erbaşu, potrivit Agerpres.
18:30
Un cutremur slab s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, duminică după-amiază, cu magnitudinea 3.7, la adâncimea de 138.0 km, fiind de intensitate I, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
18:20
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului, citat de Reuters.
18:10
Papa Leon a declarat duminică, după rugăciunea Angelus, că este and #8221;profund îngrijorat and #8221; de escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite şi Cuba şi a făcut apel la and #8221;un dialog sincer şi eficient and #8221; pentru a preveni violenţele şi noi suferinţe pentru populaţia cubaneză, relatează Reuters.
18:10
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2025 a fost de 19.586, în creştere cu 4,65%, comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
16:50
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut, în decembrie 2025, cu 1,98%, până la aproximativ 2,38 milioane, comparativ cu 2,34 milioane de poliţe active la 31 decembrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
16:50
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este and #8221;un lider eficient and #8221;, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, relatează Reuters.
16:50
Parlamentul irakian a amânat duminică, pentru a doua oară în doar câteva zile, alegerea preşedintelui ţării, pe fondul unor negocieri politice intense şi al tensiunilor cu Statele Unite privind numirea viitorului şef al guvernului, relatează AFP.
15:40
Iranul trebuie să 'facă concesii majore' în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american asupra teritoriului său, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation, relatează AFP.
15:40
Un nou set de negocieri trilaterale, mediate de Statele Unite, între Ucraina şi Rusia va avea loc în Abu Dhabi, pe 4 şi 5 februarie, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
14:20
Furnizorul de componente auto Bosch a raportat un declin de 45% al profitului operaţional, în cursul anului trecut, transmite DPA.
14:10
Primarul sectorului 4 al Capitalei, social-democratul Daniel Băluţă, îl atacă pe primarul general, liberalul Ciprian Ciucu, afirmând că Primăria sectorului 4 a demonstrat că and #8222;proiectele mari nu sunt nici vise, nici viziuni, ci realitate, lucruri care, din păcate, sunt străine noii conduceri a Bucureştiului and #8221;.
13:10
Iran:Liderul suprem, Ali Khamenei, avertizează SUA că orice conflict se va transforma într-un război regional # Bursa
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică că ameninţările recente ale Statelor Unite nu sperie poporul iranian şi a avertizat că orice conflict ar degenera într-un război regional, potrivit agenţiilor de presă internaţionale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.