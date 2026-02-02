Judd Trump, liderul mondial, a câștigat Mastersul Germaniei la snooker
G4Media, 2 februarie 2026 07:50
Judd Trump a câștigat Mastersul Germaniei la snooker, liderul ierarhiei mondiale trecând clar, scor 10-4, de Shaun Murphy. Trump a început în forță finala și s-a distanțat la 2-0. Murphy a reușit să aibă un răspuns pe măsură și a egalat la doi. A fost singurul moment de echilibru al meciului de la Berlin. De […] © G4Media.ro.
Elevii din județul Tulcea s-au înjumătățit în ultimii 30 de ani / ”Pentru copiii din deltă școala nu e gratuită” # G4Media
Județul Tulcea a pierdut, din anii ’90 și până astăzi, peste jumătate dintre elevi, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În Delta Dunării, izolarea geografică și lipsa personalului didactic complică și mai mult situația, notează Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Vicepreședintele Asociației de Pescari Farul Vechi din Sfântu Gheorghe, Anca […] © G4Media.ro.
Modificări multe în ierarhia WTA – Sorana Cîrstea, la un pas să o detroneze pe Jaqueline Cristian # G4Media
Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri în clasamentul WTA, ea fiind acum vecină de ierarhie cu Jaqueline Cristian, jucătoarea din România cu cea mai bună clasare. Elina Svitolina a revenit în TOP 10 mondial, iar Elena Rybakina a urcat pe locul trei după ce a câștigat titlul la Australian Open 2026. Jucătoare din România în […] © G4Media.ro.
O şcoală primară evreiască a fost vandalizată la Paris / În Franța, „60% din actele antireligioase sunt antisemite” # G4Media
Un act de vandalism a fost comis sâmbătă seara de mai multe persoane la o şcoală primară evreiască din Paris, a declarat duminică Parchetul pentru AFP, transmite Agerpres. Sâmbătă seara, „mai mulţi indivizi au vandalizat şcoala primară evreiască Beth Loubavitch – Beth ‘Hannah’, situată în nordul Parisului”, a precizat Parchetul. „Trei ferestre ale şcolii au […] © G4Media.ro.
Unul din liderii celui mai important cartel al drogurilor din Columbia s-a înecat în timpul unui naufragiu # G4Media
Numărul doi al cartelului Clan del Golfo, cel mai important din traficul de droguri din Columbia, s-a înecat după naufragiul ambarcaţiunii sale, a confirmat duminică pentru AFP guvernul de la Bogota. José Gonzalo Sanchez, poreclit „Gonzalito”, era căutat de autorităţile americane pentru trafic de droguri. Clan del Golfo, principalul exportator de cocaină din Columbia, recent […] © G4Media.ro.
Donald Trump şi-a anunţat duminică intenţia de a închide Kennedy Center, emblematica sală de spectacole din Washington asupra căreia preşedintele american şi-a impus controlul de la revenirea la putere şi pe care acum intenţionează să o renoveze, relatează AFP. Localul, pe care miliardarul l-a rebranduit adăugându-şi numele şi care de atunci este evitat de mulţi […] © G4Media.ro.
Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă pe A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti – Constanţa / În 15 judeţe se intervine pentru deszăpezire # G4Media
Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti – Constanţa, iar pe drumurile din 15 judeţe se intervine cu utilaje de deszăpezire. Potrivit Centrului Infotrafic, se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti – Constanţa, fiind […] © G4Media.ro.
Inter Milano a bifat o nouă victorie în Serie A, formația antrenată de Cristi Chivu câștigând cu 2-0 în deplasarea de la Cremonese. Succesul o duce, provizoriu, pe Inter la opt puncte în fața următoarei clasate, rivala AC Milan. Duelul din cadrul etapei cu numărul XXIII din Serie A a fost câștigat de Inter grație […] © G4Media.ro.
Daniel Băluță susține că Magistrala M4 va fi construită în doar cinci ani / 11 kilometri de linie și 14 stații noi # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că lucrările la Magistrala 4 de metrou, susținând că lucrările de execuție pentru cei 11 km de linie vor fi realizate în doar cinci ani, anunță Mediafax. Întrebat despre M4, edilul sectorului 4 a spus: „Cea mai importantă investiție din România de astăzi și o investiție istorică în […] © G4Media.ro.
Criză de medici radiologi în spitalele din țară / Manager de spital: „În gărzi, au fost nopți cu 20-30 de investigații CT” / O posibilă soluție ar fi telemedicina # G4Media
Lipsa medicilor radiologi afectează tot mai grav funcționarea spitalelor publice din România, iar unitățile de urgență resimt cel mai acut această problemă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. La Spitalul Județean de Urgență Reșița, deficitul de personal din radiologie duce la suprasolicitarea medicilor existenți. Acestia ajung să interpreteze, în timpul gărzilor, între […] © G4Media.ro.
Bugetul pe 2026, reforma administrației, relansarea economică, dar și moțiuni simple și una de cenzură, pe agenda sesiunii parlamentare care începe luni # G4Media
Senatul şi Camera Deputaţilor încep luni prima sesiune ordinară a anului Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. La Camera Deputaţilor, şedinţa Biroului permanent, în vechea componenţă, va avea loc luni, începând cu ora 13:30, iar de la ora 16:00 se va întruni plenul Camerei. La Senat, plenul se va […] © G4Media.ro.
Premierul Bavariei vrea ca angajații să lucreze suplimentar o oră pe săptămână / ”Ne-ar aduce o creștere economică uriașă și nu e o cerință exagerată” # G4Media
Premierul Bavariei, Markus Söder, consideră că munca suplimentară ar fi o soluție la problemele economice ale Germaniei, anunță Mediafax, care citează ARD. „O oră de muncă în plus pe săptămână ne-ar aduce o creștere economică uriașă și nu e o cerință exagerată”, a declarat Söder, liderul partidului conservator bavarez Uniunea Creștin-Socială (CSU), duminică, la postul […] © G4Media.ro.
VIDEO Daniel Băluță susține că a fost otrăvit cu arsenic: ”A existat sistematic o expunere” / „Nu au trecut toate problemele, toate efectele” # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat duminică seară că se simte „mai bine”, după ce la începutul lunii ianuarie a spus că a fost otrăvit cu arsenic, informează Mediafax. „Sunt mai bine și sunt convins că în următoarele luni o să fiu foarte bine. Am avut parte de sprijinul unor medici deosebiți și împreună […] © G4Media.ro.
FCSB învinge Csikszereda / 1-0 pe o vreme mai rece decât la Miercurea Ciuc / Bucureștenii sunt la 4 puncte de play-off # G4Media
FCSB a învins duminică seara cu 1-0, Csikszereda, ultima echipă din clasamentul primei ligi de fotbal, în etapa a 24-a. Bucureștenii au reușit o victorie chinuită, pe ninsoare, fără public și cu un frig pătrunzător. FCSB a avut lovitură de la 11 metri în minutul 28, după un henţ în careu. Pap, portarul ciucanilor a […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nu va susține reducerea cu 10% a veniturilor personalului din domeniul Sănătății. În plus, ministrul a anunțat că ar urma să fie aduse modificări în sistemul de gărzi al rezidenților, anunță Mediafax. Alexandru Rogobete a subliniat că sistemul de sănătate din România este deja subdimensionat și că orice […] © G4Media.ro.
VIDEO Daniel Băluță atac la Bolojan: Este specialist în tăieri / ”E timpul să venim cu măsuri compensatorii” # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), lansează critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând că măsurile de austeritate luate în vederea reducerii deficitului bugetare nu au fost acoperite de măsuri compensatorii, anunță Mediafax. „Am atins borna pe care și-a propus România anul trecut de reducerea deficitului bugetar, am armonizat lucrurile, însă, din păcate, fie […] © G4Media.ro.
Hoții de buzunare trec la următorul nivel, în Napoli / Fură câte 50 de euro de pe cardurile din buzunare, cu un terminal POS mobil / „Nimeni nu m-a atins. Nu am simțit nimic” # G4Media
Giuseppe P., un contabil din San Giorgio a Cremano, din sudul Italiei susține că a observat abia mai târziu, când smartphone-ul său a vibrat discret: o notificare de la aplicația băncii sale. „Plată efectuată: 50 de euro, prin POS.” S-a întâmplat în Napoli, pe una din cele mai aglomerate bulevarde ale orașului. Dar s-ar putea […] © G4Media.ro.
Brett Ratner, regizorul filmului „Melania” apare în dosarul Epstein / Îmbrățișează o femeie pe canapeaua de lângă Jeffrey Epstein / Fotografia a fost publicată de Departamentul de Justiție al SUA # G4Media
Regizorul hollywoodian Brett Ratner, care a regizat recent filmul „Melania”, a fost surprins în ultimele documente Epstein divulgate de Departamentul Justiției – fiind văzut stând pe o canapea cu brațele în jurul unei femei al cărui chip este protejat, scrie New York Post. Regizorul filmului „Rush Hour” se află în extrema stângă a canapelei, îmbrăcat […] © G4Media.ro.
Planul lui George Simion pentru intrarea la guvernare: Trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior / Întâlnire cu antreprenorii din diaspora # G4Media
Preşedintele partidului extremist AUR, George Simion, a afirmat duminică, la Forumul antreprenorilor români din diaspora organizat la Palatul Parlamentului, că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să aibă şi o componentă dedicată comerţului exterior, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al AUR, evenimentul, organizat de formaţiunea politică şi de Comisia pentru antreprenoriat şi turism din Camera Deputaţilor, a […] © G4Media.ro.
PSD cere adoptarea de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate / 2,8 milioane de persoane ar urma să primească sprijin financiar # G4Media
PSD a decis, duminică, în ședința Consiliul Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile, anunță Mediafax. PSD a transmis într-un comunicat că adoptarea imediată a celor două pachete „este absolut obligatorie, nu negociabilă”. […] © G4Media.ro.
Dosarele Epstein: Guvernul american nu intenţionează să deschidă noi proceduri în justiţie după publicarea documentelor suplimentare / Trump: ”E contrariul a ceea ce oamenii sperau, mă refer la stânga radicală” # G4Media
Departamentul american al Justiţiei a reiterat duminică, prin secretarul adjunct Todd Blanche, că nu intenţionează să deschidă noi proceduri în justiţie în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, în ciuda publicării a milioane de documente suplimentare ce continuă să păteze imaginea unor personalităţi din SUA, dar şi din alte ţări, transmite Agerpres, care preia AFP. Într-o […] © G4Media.ro.
Bolnavii de cancer, afectați de neplata primei zile de concendiu medical / ”Acești oameni nu lipsesc de la muncă din comoditate. Lipsesc pentru a putea trăi” # G4Media
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) atrage atenția că bolnavii sunt afectați de decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical. Federația solicită intervenția Avocatului Poporului, anunță Mediafax. Într-o scrisoare deschisă, publicată duminică, Federația Solicită intervenția Avocatului Poporului, solicitând analizarea OUG nr. 91/2025, care intră în vigoare începând de duminică, și care prevede […] © G4Media.ro.
Farul bate Craiova cu 4 – 1 / Alibec marchează în primul meci pentru constănțeni / L-a învins pe Băluță, portar de nevoie # G4Media
Farul Constanța a învins duminică seara, pe teren propriu, Universitatea Craiova, scor 4-1, în etapa a 24-a din Superligă, anunță Mediafax. Gazdele au înscris de trei ori în prima jumătate de oră: Alexandru Ișfan a deschis scorul în minutul 6, Ionuț Vînă a făcut 2-0 în minutul 25, iar David Maftei a dus scorul la […] © G4Media.ro.
Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, l-a lăudat pe președintele Donald Trump, afirmând că este un lider eficient, însă a pus la îndoială amenințările lansate de acesta privind submarinele nucleare trimise în apropierea Rusiei, relatează Mediafax, care citează Reuters. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a caracterizat pe liderul de la Casa […] © G4Media.ro.
Proteste la Odorheiul Secuiesc și Miercurea Ciuc împotriva majorării taxelor şi impozitelor / „Ce se întâmplă în ţara asta e o hoţie legalizată” / Lozinci împotriva UDMR și a guvernului # G4Media
Aproximativ o mie de persoane au participat, duminică, la un protest organizat în Piaţa Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc, în cadrul căruia şi-au exprimat nemulţumirea faţă de creşterea taxelor şi impozitelor, dar şi a scăderii nivelului de trai, anunță Agerpres. Protestatarii au cerut reducerea taxelor, despre care spun că sunt prea mari comparativ cu veniturile […] © G4Media.ro.
Cel puţin 12 morţi în Ucraina / O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # G4Media
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puţin 12 răniţi şi şapte răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale, transmite Agerpres, care citează AFP. „O dronă rusească a atacat un autobuz din serviciul unei companii din […] © G4Media.ro.
A murit Rita Süssmuth, fostă președintă a Bundestagului / Merz: ”A fost un model şi, totodată, o pionieră, mai ales pentru egalitatea şi influenţa politică a femeilor” # G4Media
Bundestagul german, camera legislativă inferioară, a anunţat duminică decesul fostei sale preşedinte Rita Süssmuth, la vârsta de 88 de ani, personalitate salutată de cancelarul Friedrich Merz drept o ‘pionieră’ a drepturilor şi influenţei politice a femeilor în Germania, transmite Agerpres, care citează AFP. Rita Süssmuth a fost ‘o mare femeie politică şi un far al […] © G4Media.ro.
VIDEO FOTO Solidaritate cu Iranul, în centrul Timișoarei: „Nu putem rămâne indiferenți în fața unui măcel” # G4Media
În jur de 50 de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din Timișoara pentru a cere libertate în Iran, acolo unde forțele de ordine au ucis zeci de persoane care au manifestat împotriva regimului islamist aflat la putere de 47 de ani. Oamenii au fluturat steaguri iraniene, au purtat portrete ale revoluționarilor uciși sau ale […] © G4Media.ro.
Un democrat câștigă un loc în Senatul statului Texas / Poziția era deținută de Partidul Republican de zeci de ani / ”Un semnal de avertizare pentru republicanii din întreaga țară” # G4Media
Democratul Taylor Rehmet a câștigat alegerile speciale pentru Senatul statului Texas și a răsturnat un district republican de încredere, pe care președintele Donald Trump l-a câștigat cu 17 puncte în 2024, anunță ABC News. Rehmet, lider sindical și veteran, l-a învins cu ușurință pe republicanul Leigh Wambsganss, activist conservator, în districtul din zona Fort Worth. […] © G4Media.ro.
Firmele de pază ale afaceristului Cătălin Găgeatu din Craiova, arestat pentru evaziune fiscală: datorii la Fisc de 15 milioane de euro, dar și contracte cu ANAF Craiova / Alte contracte cu primăria Olguței Vasilescu și cu producătorul de energie termică al Craiovei # G4Media
Cele trei firme controlate de afaceristul Cătălin Găgeatu din Craiova – arestat alături de mama sa pentru evaziune fiscală și spălare de bani de 3 milioane de euro, pe 27 ianuarie 2026 – înregistrează datorii la ANAF de peste 15 milioane de euro, dar figurează și cu zeci de contracte cu statul în valoare de […] © G4Media.ro.
Percheziţii la domiciliul unui primar din Suceava / E acuzat de violenţă în familie / Partenera sa și fiica de 19 ani ar fi fost agresate # G4Media
Poliţiştii au efectuat două percheziţii la primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Constantin Reziuc, informează reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, transmite Agerpres. Potrivit acestora, percheziţiile au avut loc sâmbătă, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, lipsire de libertate în mod ilegal şi nerespectarea regimului […] © G4Media.ro.
Van der Poel, recordman absolut: Neerlandezul a cucerit al optulea titlu mondial la ciclocross # G4Media
Ciclistul Mathieu Van der Poel a câștigat fără emoții al optulea titlu mondial din carieră la ciclocross, duminică, la Hulst, Țările de Jos, depășind recordul belgianului Eric De Vlaeminck. Superstarul din ciclocross nu a lăsat loc de surprize. Plecat solitar din turul doi, și-a adjudecat fără probleme noul tricou curcubeu, devenind recordmanul titlurilor mondiale. Totodată, […] © G4Media.ro.
Dispar 21 de clase a IX-a în județul Iași, din anul școlar următor / Sunt tot mai puțini elevi # G4Media
În județul Iași vor fi cu 21 de clase a IX-a mai puține în anul școlar 2026–2027, anunță Agenția de presă Rador, care citează radio Iași. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, măsura este determinată de creșterea numărului de locuri pe formațiune la învățământul liceal, dar și pe fondul scăderii […] © G4Media.ro.
Trump a vândut fratelelui președintelui Emiratelor Arabe Unite 49% din World Liberty Financial, entitatea care emite criptomoneda președintelui SUA / A încasat 500 de milioane de dolari / 31 de milioane au ajuns la Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump în Orientul Mijlociu # G4Media
Donald Trump a vândut o participație în valoare de 500 de milioane de dolari din imperiul său criptografic unui membru al familiei regale din Abu Dhabi, cunoscut sub numele de „șeicul spion”, cu doar câteva zile înainte de inaugurarea președintelui SUA, anunță The Wall Street Journal și The Telegraph. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, […] © G4Media.ro.
Elev în clasa a V-a din Caracal, dublu medaliat cu aur la o competiţie de matematică în Thailanda / ”Eduard Florin Ștefan a reuşit o „dublă” istorică pentru al doilea an consecutiv” # G4Media
Elevul care a obţinut anul trecut două medalii de aur la competiţii internaţionale de matematică, Eduard Florin Ştefan, de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, a avut o nouă reuşită în Thailanda, unde duminică a urcat pe podiumul International Math Challenge 2026 în calitate de câştigător al unei medalii de aur la runda globală […] © G4Media.ro.
Real Madrid, victorie in extremis cu Rayo Vallecano grație unui penalti în minutul 90+10 (2-1) / Andrei Rațiu a fost titular # G4Media
Real Madrid a obținut o victorie importantă pe Santiago Bernabeu, duminică, în compania lui Rayo Vallecano în ultimele minute ale întâlnirii grație unui penalti. Madrilenii au început cu o veste proastă partida – mijlocașul Jude Bellingham a suferit o accidentare musculară și a părăsit terenul în minutul 10. Cinci minute mai târziu Vinicius Junior a […] © G4Media.ro.
Mama băiatului de 13 ani, acuzat de uciderea lui Mario, susține că este terorizată / ”Am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință” # G4Media
Mama adolescentului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario, băiatul de 15 ani din comuna Cenei, județul Timiș, a făcut primele declarații oficiale pentru Antena 3 CNN, notează Mediafax. Femeia spune că, după crimă, viața ei s-a transformat într-un coșmar și este în permanență amenințată de oameni din comunitate. „Mă tem, suntem terorizați […] © G4Media.ro.
De la restaurante silențioase cu ramen la ritualuri în zori, aceste 10 locuri oferă calm și reflecție – chiar și în cele mai aglomerate orașe din lume. Această selecție a fost realizată de BBC. Tăcerea poate fi de aur, dar nu trebuie să fie scumpă. Cu „quietcations” considerat o tendință cheie în turism pentru 2026, […] © G4Media.ro.
Navele americane se adună în Orient / Khamenei amenință SUA cu „conflict regional” dacă atacă Iranul # G4Media
Liderul suprem al Iran, Ayatollah Ali Khamenei, a declarat că, în cazul în care SUA ar ataca Iranul, situația s-ar transforma într-un conflict la nivel regional, au relatat duminică mass-media de stat, în contextul unor tensiuni ridicate între Washington și Teheran, relatează Mediafax. Potrivit informațiilor prezentate de presa de stat, Donald Trump ar fi amenințat […] © G4Media.ro.
Se extinde metroul din București cu 14 noi stații / A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor / Constructor: ”Proiectul ne onorează” # G4Media
Primarul Sectorul 4, Daniel Băluţă, a anunțat că a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 al extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Eroii Revoluţiei și Gara Progresul, relatează Mediafax. „Începând de mâine, luni, 2 februarie, toate cele 14 noi staţii prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja […] © G4Media.ro.
Un italian de 68 de ani a câștigat două milioane la loterie / Fiul de 40 de ani, șomer, îl dă în judecată: „Trebuie să fiu întreținut” # G4Media
Un pensionar de 68 de ani din Volpago del Montello, la nord de Veneția, a câștigat 1,76.milioane de euro cu un bilet răzuibil „Turista per Sempre”. O parte din câștig a fost plătită imediat, iar restul îi primește sub forma unei rente viagere de 6.000 de euro pe lună, timp de 20 de ani Fiul […] © G4Media.ro.
Un tânăr elveţian de 18 ani, a 41-a persoană decedată în urma incendiului de la Crans-Montana / Zeci de răniți în stare gravă sunt în continuare internați în mai multe state europene # G4Media
Un tânăr elveţian în vârstă de 18 ani, decedat sâmbătă, este cea de-a 41-a persoană care şi-a pierdut viaţa în urma incendiului produs într-un bar din staţiunea elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au anunţat duminică autorităţile judiciare locale, transmite Agerpres, care citează AFP. „Un cetăţean elveţian în vârstă de 18 ani a decedat […] © G4Media.ro.
Cale ferată vândută la fier vechi / Ministerul Transporturilor vinde 2 kilometri de cale ferată din Gara Basarab / „E uzată fizic și moral” # G4Media
Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab urmează să fie scoși din funcțiune, valorificați sau casați, după ce Guvernul a decis că nu mai prezintă interes public, anunță Mediafax. Guvernul pregătește trecerea a doi kilometri de cale ferată și nouă aparate din Gara București – Basarab din domeniul public în cel privat, potrivit […] © G4Media.ro.
Anul acesta, Carnavalul de la Veneția 2026 este inspirat de tema „Olimpul – Originile jocului”: „o invitație poetică de a redescoperi jocul ca limbaj universal al întâlnirii, împărtășirii și imaginației colective, capabil să unească epoci, culturi și sensibilități”, se arată într-o postare pe site-ul oficial al evenimentului- „Carnevale di Venezia”. Evenimentul a debutat oficial duminică, […] © G4Media.ro.
Novak Djokovic nu și-a pierdut simțul umorului după finala de AO pierdută: „Sper să ne mai vedem de multe ori pe teren în următorii 10 ani” / Reacția campionului Carlos Alcaraz # G4Media
Carlos Alcaraz este noul campion al Australian Open după finala câștigată în față lui Novak Djokovic. Imediat după meci ambii tenismeni au fost prezenți la pupitrul declarațiilor. Spaniolul în vârstă de 22 de ani a devenit cel mai tânăr jucător care realizează un Career Grand Slam (câștigarea tuturor titlurilor de Mare Șlem) la capătul a […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Avocata Adriana Georgescu a fost secretar general adjunct la PNL Sector 1 / Burduja: ”A fost votată în unanimitate, fiind recomandată de conducerea națională a PNL” / Avocata a fost prinsă în flagrant primind 60.000 de euro # G4Media
Adriana Georgescu, avocata care se fotografia cu liderii PNL și care a fost reținută după ce a fost prinsă în flagrant primind mită 60 de mii de euro de la un om de afaceri a fost membru PNL și chiar a deținut funcția de secretar general adjunct la PNL Sector 1, a declarat pentru G4Media […] © G4Media.ro.
BILD: Jeffrey Epstein ar fi putut face parte dintr-o operațiune a FSB / Fotografii făcute de fete din Rusia cu politicieni occidentali ar fi ajuns la serviciile de informații rusești # G4Media
Potrivit Bild, regretatul finanțist Jeffrey Epstein ar fi adus femei din Rusia în SUA pentru a fi folosite ca „capcane” pentru politicieni. Noile „dosare Epstein” conțin mii de referințe legate de Rusia, inclusiv numele lui Putin, anunță BILD. Finanțatorul american Jeffrey Epstein, mort după ce s-ar fi sinucis în închisoare, ar fi putut face parte […] © G4Media.ro.
Băluță anunță proiect de hotărâre în CGMB: bucureștenii nu vor mai plăti termia dacă serviciul este livrat sub parametri # G4Media
Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4, a anunțat că grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliul General al Municipiului București (CGMB) va iniția un proiect de hotărâre prin care bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire să nu mai plătească facturile la termie dacă apa caldă și căldura sunt livrate sub parametrii […] © G4Media.ro.
Interviu exclusiv cu Tina Maze – Lecția unei duble campioane olimpice pentru G4Media: „Secretul performanței nu e doar pe pârtie” # G4Media
Tina Maze, dublă campioană olimpică, a dezvăluit pentru G4Media, într-un interviu exclusiv la Cortina, secretul sportului de performanță. Cum devii un sportiv de top mondial în schi și care este cheia reușitei. Tina este expert Eurosport și va putea fi văzută la tv analizând întrecerile de la Milano – Cortina pe durata Jocurilor Olimpice de […] © G4Media.ro.
Nu negăm existenţa evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este atributul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor de control, nu o politică publică de turism şi, cu atât mai puţin, o viziune de dezvoltare, susţine Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), într-un comunicat de presă transmis, duminică, […] © G4Media.ro.
