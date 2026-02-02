Drifturi pe zăpadă, în București. Polițiștii îi caută pe șoferi pentru a-i sancționa
Digi24.ro, 2 februarie 2026 09:20
Iarna s-a instalat peste noapte în București. Temperaturile au scăzut până la minus 7 grade Celsius, a nins abundent și a bătut vântul. Șoferii reclamă că utilajele de deszăpezire au fost puține, atfel încât se circulă cu mare dificultate la această oră. Duminică noapte, mai mulți șoferi și-au încercat îndemânarea făcând drifturi pe zăpadă, în Piața Constituției. Distracția lor e ilegală și, dacă vor fi identificați de polițiști, vor rămâne fără permise auto.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
09:30
Fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate, afirmă că lumea devine foarte periculoasă și că „un conflict global nu poate fi exclus”. El susține însă că Moscova nu vrea să fie atrasă într-un astfel de conflict.
Acum 30 minute
09:20
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor # Digi24.ro
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că Parisul nu a exclus niciodată dialogul cu Rusia, cu condiția să existe transparență totală în relația cu Ucraina, potrivit interviului acordat publicației Liberation.
09:20
Iarna s-a instalat peste noapte în București. Temperaturile au scăzut până la minus 7 grade Celsius, a nins abundent și a bătut vântul. Șoferii reclamă că utilajele de deszăpezire au fost puține, atfel încât se circulă cu mare dificultate la această oră. Duminică noapte, mai mulți șoferi și-au încercat îndemânarea făcând drifturi pe zăpadă, în Piața Constituției. Distracția lor e ilegală și, dacă vor fi identificați de polițiști, vor rămâne fără permise auto.
09:10
Haos în justiția din Polonia: mii de persoane divorțate ar putea fi încă căsătorite legal # Digi24.ro
Mii de polonezi care credeau că sunt divorţaţi de mult timp descoperă o posibilitate tulburătoare: s-ar putea să fie în continuare căsătoriţi din punct de vedere legal. Confuzia este un rezultat neaşteptat al luptei de ani de zile din Polonia împotriva politizării sistemului judiciar, care se extinde şi în viaţa de zi cu zi, în timp ce guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk încearcă să anuleze reformele sistemului juridic impuse de predecesorii săi naţionalişti, notează Politico.
09:10
Fostul ambasador britanic în Statele Unite a părăsit Partidul Laburist, în urma dezvăluirii legăturilor sale cu cazul Epstein # Digi24.ro
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a anunţat că şi-a dat demisia din Partidul Laburist pentru a evita „alte situaţii jenante” legate de prietenia sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale, relatează Politico, citat de News.ro.
09:10
Proiect PNL pentru funcționarea Curții Constituționale. Raluca Turcan: „Boicotul nu mai poate fi o opţiune” # Digi24.ro
Deputata PNL Raluca Turcan anunţă că a depus în Parlament, alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, precizând că niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor CCR în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia.
Acum o oră
08:50
Peste 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Două intervenții cu elicopterul SMURD # Digi24.ro
Peste 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de salvamontişti, 22 dintre ele fiind transportate cu ambulanţa la spital.
Acum 2 ore
08:40
Jay-Z, Harvey Weinstein și Pusha T, menționați în cel mai recent lot al dosarelor Epstein publicat de Departamentul de Justiție al SUA # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie a publicat, vineri, 3 milioane de documente din dosarele lui Jeffrey Epstein, împreună cu 2.000 de videoclipuri şi aproximativ 180.000 de imagini. Ultimul lot includea menţiuni despre vedete precum Jay-Z, Pusha T şi Harvey Weinstein, scrie Variety.
08:40
Steven Spielberg devine cel de-al 22-lea artist EGOT din istorie, după ce a câştigat un Grammy pentru documentarul despre John Williams # Digi24.ro
Steven Spielberg a câştigat primul său premiu Grammy, devenind astfel al 22-lea artist din istorie care devine EGOT - artist care are în palmares un premiu Emmy, Grammy, Oscar şi Tony.
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 februarie
08:20
GRAMMY 2026: Billie Eilish câștigă cu „Wildflower” și cu discursul despre abuzurile ICE. „Nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat” # Digi24.ro
Billie Eilish a câştigat duminică premiul pentru cântecul anului, care onorează compozitorii-interpreţi, pentru piesa sa "Wildflower" la cea de-a 68-a ediţie a Grammy Award la Los Angeles, transmite AFP, preluată de Agerpres. Nu doar aplauzele pentru victoria la Grammy au marcat seara, ci și ovațiile pentru ceea ce a spus în discursul de acceptare a premiului. Billie Eillish a făcut un comentariu dur în timpul discursului, scrie Variety.
08:20
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că „răpirea” preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite a distrus relaţiile internaţionale şi ar putea fi considerat de Caracas un act de război.
08:00
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. Potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de preşedintele Senatului şi, respectiv, preşedintele Camerei Deputaţilor "în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată", precum şi ale art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului, respectiv, ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, relatează Agerpres.
08:00
Accident între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire pe DN 6. Cinci persoane au ajuns la spital # Digi24.ro
Un microbuz şi o autospecială de deszăpezire au fost implicate într-un accident luni dimineaţă, pe DN 6, în apropierea localităţii mehedinţene Lunca Banului. Cinci persoane au ajuns la spital cu răni uşoare.
Acum 4 ore
07:40
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger, ninsori și viscol. Străzi înzăpezite, intervin drumarii # Digi24.ro
Meteorologii au emis alerte de ger în mai bine de jumătate din țară. Minimele au coborât până la minus 20 de grade Celsius în această noapte. În mai multe județe și în Capitală s-a depus strat consistent de zăpadă, iar drumarii au intervenit pentru curățarea șoselelor. Ninsorile și viscolul au pus în dificultate șoferii. Un tir încărcat cu marfă s-a răsturnat pe un drum județean din Olt.
07:10
Capcana rusească: străinii ajung carne de tun în războiul din Ucraina. Eforturile de recrutare, „extrem de costisitoare” # Digi24.ro
Pentru salariații cu venituri medii din Rusia, este o zi importantă. Pentru infractorii care doresc să scape de condițiile dure și abuzurile din închisoare, este o șansă la libertate. Pentru imigranții care speră la o viață mai bună, este o cale simplificată către cetățenie. Tot ce trebuie să facă este să semneze un contract pentru a lupta în Ucraina, relatează Independent.
07:10
Analiză internă a BBC în rândul prezentatorilor: Bărbații în vârstă par mai serioși, femeile în vârstă ar trebui să arate mai tinere # Digi24.ro
Femeile în vârstă „dispar” din rolurile de prezentatoare la BBC, potrivit unei analize interne, în timp ce bărbaţii în vârstă sunt consideraţi „mai serioşi şi mai înţelepţi”, potrivit unei analize interne a înregistrărilor postului de televiziune privind reprezentarea, scrie The Guardian.
07:10
Întâmpinarea Domnului 2026: Sărbătoare mare la 40 de zile după Nașterea lui Hristos. Ce înseamnă ritualul aducerii copiilor la biserică # Digi24.ro
Întâmpinarea Domnului, celebrată pe 2 februarie, la 40 de zile după Nașterea lui Iisus Hristos, este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox. Praznicul marchează momentul în care Pruncul Iisus a fost adus la Templu în Ierusalim.
07:10
Unelte de lemn vechi de 430.000 de ani descoperite în Grecia. Primele instrumente create înaintea oamenilor moderni # Digi24.ro
Arheologii din Grecia au descoperit unelte de lemn de mână vechi de 430.000 de ani, cele mai vechi exemplare de acest fel din lume. Cele două unelte, găsite în Peloponez, sudul Greciei, au fost create de o specie de hominin necunoscută care a trăit înaintea oamenilor moderni.
07:10
Dietă, sport sau genetică? Care este, de fapt, factorul care influențează cel mai mult durata vieții. Concluzia unui nou studiu # Digi24.ro
Mai mulţi factori influenţează durata de viaţă, cum ar fi dieta, exerciţiile fizice, fumatul, consumul de alcool sau mediul. Care este însă rolul genelor? Este o întrebare care a stârnit controverste timp de decenii, și la care a încercat să-i ofere un răspuns un nou studiu.
07:10
Supermarketurile din Europa, pline de ambalaje din plastic cu afirmații „înșelătoare” despre reciclare (The Guardian) # Digi24.ro
Rafturile supermarketurilor din Europa sunt pline de produse ale unor companii care își promovează ambalajele din plastic drept „sustenabile” sau „circulare”, deși, în realitate, acestea sunt fabricate în mare parte din materii prime fosile, arată o investigație publicată de cotidianul britanic The Guardian.
07:10
Cel mai periculos tip de cancer pentru oamenii sub 50 de ani s-a schimbat în ultimul deceniu, iar experții sunt uimiți # Digi24.ro
Cancerul de colon este oficial cea mai mortală formă de cancer pentru persoanele cu vârste sub 50 de ani din SUA. Este o schimbare care s-a produs mai rapid decât se așteptau cercetătorii în domeniul cancerului.
07:10
Mărturii din mijlocul protestelor: „Cu toții știm pe cineva care a fost ucis”. Cum a modelat represiunea brutală societatea iraniană # Digi24.ro
„Prietenii mei sunt toți ca mine. Cu toții cunoaștem pe cineva care a fost ucis în timpul protestelor.” Pentru Parisa, o tânără de 29 de ani din Teheran, represiunea forțelor de securitate din Iran, de la începutul acestei luni, a fost diferită de orice altceva a cunoscut până acum. „În timpul protestelor anterioare, nu cunoșteam personal nici măcar o singură persoană care să fi fost ucisă”, a spus ea. O organizație pentru drepturile omului a raportat că numărul celor decedați a depășit 6.000, de când protestele împotriva înrăutățirii condițiilor economice au izbucnit în capitală, pe 28 decembrie, și s-au transformat într-una dintre cele mai sângeroase perioade de tulburări antiguvernamentale din istoria Republicii Islamice, anunță BBC.
07:10
Primul submarin fabricat în Taiwan a finalizat cu succes testul iniţial de scufundare. Insula vrea să fabrice o întreagă flotă # Digi24.ro
Primul submarin de apărare de fabricaţie internă din Taiwan, cunoscut sub numele de „Narwhal” sau „Hai Kun” în limba chineză, a finalizat cu succes prima sa probă de scufundare în ape puţin adânci, după luni de întârzieri în programul de testare a navei, informează EFE.
07:10
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici” # Digi24.ro
Aflat încă în poziţie verticală dar uscat din vara trecută, un stejar cu o vechime excepţională de 340 de ani, plantat în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea (supranumit „Regele Soare”), a fost tăiat vineri din motive de siguranţă în vestul Franţei, informează AFP.
07:10
Scandal într-o clădire de lux din Londra. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect # Digi24.ro
O fostă directoare din cadrul băncii de la Goldman Sachs este dată în judecată de către vecinii ei milionari din Knightsbridge, Londra, care susțin că tavanul apartamentului lor s-a prăbușit deoarece femeia nu și-a reparat dușul defect, iar apa s-a infiltrat. Samuel și Jennifer Wagner cer despăgubiri de peste 100.000 de lire sterline, relatează The Independent.
07:10
Conducta de drone a Rusiei. Moscova, ajutată de Teheran să producă o flotă în continuă evoluție, într-un aranjament reciproc avantajos # Digi24.ro
Cu trupele terestre rusești împotmolite într-un război de uzură, Moscova se străduiește să-și consolideze avantajul în aer, printr-o armată de drone în continuă evoluție, oferită de Iran, potrivit unei analize publicate în The Conversation.
07:10
Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost, ca de obicei, direct când s-a întâlnit cu membrii Parlamentului European săptămâna aceasta. De la tribuna sălii de ședințe din Bruxelles, el a fost clar: „Dacă cineva crede că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblu se pot apăra fără SUA, să continue să viseze. Nu se poate. Nu putem”. Și dacă Europa ar dori să înlocuiască forța de descurajare nucleară a SUA, angajamentele financiare existente ar trebui să se dubleze, a adăugat el – „așa că, mult succes!”, notează The Guardian.
06:40
Trump spune că poate rezolva problema financiară a ONU: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, aflată în pericol de colaps financiar, el lăudându-se cu abilitatea sa de a convinge membrii să achite cotizaţiile restante, relatează Politico.
Acum 12 ore
00:00
Protestatarul iranian Erfan Soltani, simbol al revoltei iraniene, a fost eliberat din închisoare # Digi24.ro
Un manifestant iranian care risca execuția și a devenit simbol al revoltei iraniene, Erfan Soltani, a fost eliberat pe cauțiune, au indicat duminică surse judiciare. Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a fost eliberat sâmbătă după plata unei cauțiuni, a declarat avocatul său pentru AFP, în timp ce Teheranul a negat cu fermitate orice condamnare la moarte împotriva sa, relatează franceinfo.fr.
1 februarie 2026
23:50
Meteorologii anunță ger, ninsori și strat de zăpadă de 9 centimetri în București. Prognoza pentru următoarele zile # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică seara, o prognoză meteo specială pentru București. Meteorologii anunță că în Capitală urmează ninsori, viscol și temperaturi foarte scăzute, cu strat de zăpadă de până la 9 centimetri și ger.
23:30
Procurorul general adjunct Todd Blanche semnalează că nu vor fi aduse noi acuzații în cadrul anchetei privind cazul Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Departamentul american al Justiţiei a reiterat duminică, prin secretarul adjunct Todd Blanche, că nu intenţionează să deschidă noi proceduri în justiţie în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, în ciuda publicării a milioane de documente suplimentare ce continuă să păteze imaginea unor personalităţi din SUA, dar şi din alte ţări, transmite AFP, preluată de Agerpres.
23:30
Ce răspunde Alexandru Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate, că ar fi culmea să se ia astfel de decizii, pentru că „sistemul este subdimensionat”.
23:00
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem în fiecare zi, cu fiecare ban pe care companiile îl pierd # Digi24.ro
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este de părere că românii nu îşi vând ţara, dar „o pierd” cu fiecare ban pe are companiile publice neperformante îl irosesc. Ea dă exemplul companiei Dacia, despre care spune că „e un model de succes”, arătând că şi pentru TAROM poate ar fi cazul să se găsească un investitor.
22:30
Cetatea din România în care în urmă cu 400 de ani se falsificau monede poloneze şi suedeze # Digi24.ro
Construită în urmă cu peste 600 de ani în timpul domniei lui Petru I Muşat, Cetatea Neamţ rămâne unul dintre reperele istoriei medievale pline de mistere, iar unul dintre ele a ieşit la iveală la primele explorări arheologice ale obiectivului, în urmă cu circa 80 de ani, anume falsificarea de monede la scară mare, în secolul XVI, pe timpul domnitorului Eustatie Dabija.
22:30
Rogobete, după ședința PSD: „Discuţia s-a axat pe responsabilitate”. Cum explică decizia partidului privind pachetul de solidaritate # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, după şedinţa conducerii PSD, că discuţia s-a axat „mai degrabă pe responsabilitate”. Despre solicitarea PSD privind adoptarea de urgenţă a pachetului de solidaritate, ministrul a arătat că 3 miliarde şi jumătate de lei, pentru 5 milioane de beneficiari, nu este o sumă de negăsit în fiscalitatea din România.
22:30
Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, și-a cerut scuze pentru legătura cu partenera lui Epstein # Digi24.ro
Președintele comitetului de organizare al Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, Casey Wasserman, și-a cerut scuze sâmbătă, după ce numele său a apărut în cel mai nou lot de documente legate de cazul Epstein publicat de Guvernul american. Printre cele trei milioane de pagini publicate se află e-mailuri obscene din 2003, schimbate între Casey Wasserman și Ghislaine Maxwell, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru că l-a ajutat pe infractorul sexual Jeffrey Epstein să recruteze prostituate minore. Acuzat că a creat o vastă rețea de exploatare sexuală, magnatul s-a sinucis în închisoare în august 2019, înainte de a fi judecat, relatează franceinfo.fr.
21:50
Dossier Center: Relaţia lui Epstein cu Rusia. Legături strânse cu un absolvent al Academiei FSB, care pregăteşte ofiţeri de informaţii # Digi24.ro
Dossier Center: Relaţia lui Epstein cu Rusia. Legături strânse cu un absolvent al Academiei FSB, care pregăteşte ofiţeri de informaţii
21:50
Atenționări pentru șoferi, în contextul noilor avertizări de viscol, ninsori și vânt puternic. Anunțul Infotrafic # Digi24.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite, duminică seară, în contextul atenţionării meteorologice care vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă valabilă pentru judeţele din sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei, că nu sunt instituite restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale şi autostrăzi. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să se informeze cu privire la starea drumului pe care urmează să îl parcurgă.
21:40
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii Donețk (NYT) # Digi24.ro
În timp ce negociatorii ruși și ucraineni se reunesc din nou, mai târziu în această săptămână, la Abu Dhabi, pentru discuții de pace organizate de administrația Trump, cel puțin o problemă majoră rămâne nerezolvată: soarta regiunii Donețk, relatează New York Times (NYT).
21:00
Cum poate greși AI în planificarea unei călătorii: Cazul turiștilor trimiși să caute izvoare termale inexistente în Tasmania # Digi24.ro
Utilizarea inteligenței artificiale în planificarea călătoriilor poate duce la informații eronate, așa cum arată cazul unor turiști trimiși în mod repetat într-o zonă izolată din Tasmania, în căutarea unor izvoare termale care nu există, în urma publicării unui articol generat cu AI pe un site de turism.
20:50
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în următoarele 48 de ore # Digi24.ro
Președintele sârb Aleksandar Vučić a afirmat că SUA ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile, potrivit Pink.
Acum 24 ore
20:20
21 de prieteni din Belgia au câştigat un jackpot de 123 de milioane de euro la loteria EuroMillions. Fiecare a plătit câte 5 euro # Digi24.ro
Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien, citat de News.ro.
20:20
Un băiat de 14 ani, care a bătut un alt adolescent în fața unui mall din Cluj și l-a lăsat inert, a fost plasat în arest la domiciliu # Digi24.ro
Băiatul de 14 ani din comuna clujeană Floreşti, care a bătut un adolescent în faţa unui centru comercial din Cluj-Napoca, lăsându-l inert, pe caldarâm, a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea procurorilor privind arestarea preventivă.
20:00
Rusia a anexat de facto Belarusul, arată o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului # Digi24.ro
Rusia a anexat de facto Belarusul, arată o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului
19:30
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot felul de experimente financiare” # Digi24.ro
PSD anunță că a decis, la ședința de duminică a Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Acesta din urmăvizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața creșterii costului vieții, potrivit unui comunicat de presă.
19:20
Acțiune de salvare în Munții Bucegi: o persoană, dusă la spital cu elicopterul SMURD. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă # Digi24.ro
Salvamont Braşov anunţă o acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi, unde o persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani. Elicopterul SMURD a fost trimis în zonă pentru preluarea victimei şi transportarea ei la spital.
19:20
Cel puțin 12 morți în Ucraina. O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # Digi24.ro
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk s-a soldat cu cel puţin 12 morți şi şapte răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale.
18:40
Rezultate LOTO - Duminică, 1 februarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română # Digi24.ro
Duminică, 1 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 22.345 de câștiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.
18:30
Țara în care oamenii stau la cozi la automate care le schimbă bijuteriile de familie în bani, după ce prețul aurului a explodat # Digi24.ro
Într-un centru comercial din Shanghai, China, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de familie.
