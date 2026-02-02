Drifturi pe zăpadă, în București. Polițiștii îi caută pe șoferi pentru a-i sancționa

07:10

„Prietenii mei sunt toți ca mine. Cu toții cunoaștem pe cineva care a fost ucis în timpul protestelor.” Pentru Parisa, o tânără de 29 de ani din Teheran, represiunea forțelor de securitate din Iran, de la începutul acestei luni, a fost diferită de orice altceva a cunoscut până acum. „În timpul protestelor anterioare, nu cunoșteam personal nici măcar o singură persoană care să fi fost ucisă”, a spus ea. O organizație pentru drepturile omului a raportat că numărul celor decedați a depășit 6.000, de când protestele împotriva înrăutățirii condițiilor economice au izbucnit în capitală, pe 28 decembrie, și s-au transformat într-una dintre cele mai sângeroase perioade de tulburări antiguvernamentale din istoria Republicii Islamice, anunță BBC.