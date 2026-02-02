Gestul spectaculos care a făcut înconjurul planetei: Cum și-a cerut scuze un jucător japonez de volei de la o femeie pe care a lovit-o cu mingea
Gândul, 2 februarie 2026 15:20
Jucătorul japonez de volei Yuji Nishida a devenit viral pe rețelele de socializare pentru că a dat un exemplu despre cum ar trebui să arate, de fapt, o scuză sinceră. La meciul All-Star al Ligii SV japoneze de pe 1 februarie, el a lovit accidental o angajată a sălii care se afla lângă teren. Fără […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:40
Un româno-american a murit la audieri în sediul Poliției Corabia. Dosar pentru ucidere din culpă # Gândul
Caz șocant chiar în sediul Poliției din Corabia. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, pe Drumul Județean 544A, la ieșire din orașul Corabia, un autoturism condus de un bărbat de 69 de ani, cu dublă cetățenie română si americană. Un bărbat cu dublă cetățenie a murit în sediul Poliției din […]
15:40
Care este viziunea Chinei pentru supremația în inteligența artificială: „Mișcă-te rapid, dar respectă regulile” # Gândul
China vrea să devină lider mondial în dezvoltarea inteligenței artificiale de ultimă generație, dar își dorește, de asemenea, ca firmele din domeniu să respecte un set strict de reguli, scrie The New York Times. Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat în fața unui grup de oficiali din domeniul inteligenței artificiale că statul chinez este în […]
15:40
Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Delegația condusă de ministrul de Externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în data de 4 februarie 2026, la Washington D.C. Potrivit unui comunicat de […]
Acum 30 minute
15:30
Cristoiu râde de Nicușor Dan: Vizita lui în SUA face parte din politica de crăcănare a personajului # Gândul
Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, analistul politic Ion Cristoiu a comentat pe tema eternei vizite a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă. Cristache: Întreține un fake news instituțional “El întreține un fake news instituțional, nu are nimic concret. Se umple singur de ridicol. Ne anunță singur începutul […]
15:30
Andreea Bălan spune tot. Pe cine ar evita la o petrecere și ce vedete consideră că sunt toxice # Gândul
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a spus foarte clar ce gândește despre unele dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz. Andreea Bălan a fost prezentă în platoul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV, unde a participat la rubrica sosurilor iuți. Vedeta a răspuns celor mai incomode întrebări, dezvăluind, printre altele, ce […]
15:20
Băutura mai energizantă decât orice espresso. Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat # Gândul
În timp ce mulți oameni preferă dimineața o cafea tare, alții adoră să-și înceapă ziua cu un ceai cald. Într-un colț al lumii, însă, cele două nu se exclud una pe cealaltă, ba dimpotrivă, se completează perfect și împreună formează o băutură mai energizantă decât orice espresso. În Hong Kong, un amestec neobișnuit de cafea, […]
15:20
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în Dâmbovița. Șoferul a fost amendat pentru starea anvelopelor # Gândul
Un microbuz cu pasageri s-a răstunat luni după-amiază în județul Dâmbovița. Tei pasageri au fost răniți și au ajuns la spital. Microbuzul circula pe un drum acoperit de zăpadă și gheață, dar cu anvelope necorespunzătoare. Doar o minune a făcut să nu se întâmple o tragedie. Accidentul rutier s-a produs pe DJ 702 D, în […]
15:20
Gestul spectaculos care a făcut înconjurul planetei: Cum și-a cerut scuze un jucător japonez de volei de la o femeie pe care a lovit-o cu mingea # Gândul
Jucătorul japonez de volei Yuji Nishida a devenit viral pe rețelele de socializare pentru că a dat un exemplu despre cum ar trebui să arate, de fapt, o scuză sinceră. La meciul All-Star al Ligii SV japoneze de pe 1 februarie, el a lovit accidental o angajată a sălii care se afla lângă teren. Fără […]
Acum o oră
15:10
Europarlamentarul Victor Negrescu a depus un amendament de 90 de miliarde de euro la bugetul european. „Politicile europene de sănătate trebuie să se vadă în spitale, nu doar pe hârtie” # Gândul
Europarlamentarul român Victor Negrescu a anunțat, luni, printr-o postare pe rețelele de socializare că a depus un amendament important pentru structura viitorului buget european. Românul își dorește ca Uniunea Europeană să aloce suma de 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget european. Europarlamentarul a transmis că vrea ca Uniunea Europeană să aloce 90 […]
15:10
Presa din Ungaria a reacționat după ce Gigi Becali l-a distrus pe arbitrul de la meciul FCSB – Csikszereda. „S-a năpustit pe un ton fără precedent” # Gândul
Gigi Becali l-a criticat pe arbitrul Cristian Moldoveanu, care a condus meciul FCSB – Csikszereda, 1-0. Presa din Ungaria a legat declarațiile cu faptul că „centralul” e din Sfântu Gheorghe și că adversara roș-albaștrilor a fost echipa din Miercurea Ciuc. Nemulțumit de prestația arbitrului Cristian Moldoveanu, Gigi Becali tuna: „Puteai să tragi cu ei, dar […]
15:00
Sondaj: Peste 60% dintre români sunt puternic afectați de majorarea impozitelor. Cetățenii din orașele mici și pensionarii, copleșiți de costuri # Gândul
Majorarea impozitelor de către premierul Bolojan a generat revoltă în rândul majorității românilor, care consideră că taxele sunt mai mari decât în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, se arată într-un sondaj INSCOP, realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026. Deși țara noastră are printre cele mai mici taxe pe proprietate din U.E., veniturile scăzute determină ca […]
15:00
Avertismentul lui Toni Neacsu la începutul noii sesiuni parlamentare: „Strategia Guvernului va fi evitarea Parlamentului și legiferarea pe calea OUG” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu lansează un avertisment la începutul noii sesiuni parlamentare: Executivul ar putea încerca să reducă rolul Parlamentului în procesul legislativ, printr-o strategie bazată pe ordonanțe de urgență. „Strategia Guvernului, de data aceasta, va fi evitarea Parlamentului, atât cât se poate, și legiferarea pe calea ordonanțelor de urgență”, a scris Neacsu într-o postare pe […]
15:00
Descoperire inedită la Buzău. O pivniță cu 6 încăperi, veche de peste două secole, intră în Registrul Arheologic Național # Gândul
O altă descoperire inedită a fost făcută în România. De data aceasta, atenția s-a îndreptat către comuna Merei din județul Buzău, acolo unde a fost descoperită o pivniță cu 6 încăperi, veche de peste două secole. Va intra în Registrul Arheologic Național. A fost descoperită o pivniță veche de peste două secole în comuna Merei, […]
14:50
Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au crescut în ianuarie cu 3 miliarde euro faţă de decembrie 2025, însumând 80 miliarde euro. Rezervele valutare au fost de aproape 66 miliarde euro. Rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) au crescut în luna ianuarie cu 1 miliard de euro, respectiv de la 64,8 miliarde […]
14:50
Șoferul care a condus o Tesla Cybertruck în Lugoj a rămas fără permis la doar câteva ore după ce și-a făcut apariția. Care a fost motivul # Gândul
Prima Tesla Cybertruck ajunsă la Lugoj a atras atenția localnicilor și a polițiștilor, iar șoferul mașinii a rămas fără drept de a conduce după un control rutier, potrivit presei locale. Autovehiculul, condus de un cetățean bulgar, se afla în tranzit prin România și venea din Finlanda. Mașina a fost observată în parcarea unui restaurant din […]
Acum 2 ore
14:40
Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, va efectua o vizită oficială în Israel, în perioada 3-5 februarie, potrivit informațiilor transmise de acesta. Liderul social-democrat a anunțat deja principalele teme bilaterale care vor fi abordate în cadrul deplasării. El a subliniat că agenda vizitei include subiecte de interes major pentru relațiile dintre România și Israel. Printre temele centrale […]
14:30
Cu cât au crescut pensiile magistraților în 2025. Cea mai mare pensie specială a ajuns la aproape 70.000 de lei # Gândul
Cea mai mare pensie specială a ajuns la circa 70.000 de lei pe lună, după ce pensiile magistraților au fost majorate în 2025. Potrivit datelor, sute de pensionari noi din Justiție au încasat, anul trecut, în medie, cu 2.000 de lei mai mult, în fiecare lună. Vezi mai jos detaliile. Anul 2025 a fost mai […]
14:30
Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România # Gândul
Grupul ARCMEDIA își consolidează poziția de lider al pieței media digitale din România, ocupând locul 1 în clasamentul grupurilor de presă după numărul de cititori unici, pentru a doua lună consecutiv, conform măsurătorilor oficiale SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet). Potrivit datelor SATI aferente lunii decembrie 2025, Grupul ARCMEDIA a înregistrat 12.852.030 de clienți […]
14:30
Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român # Gândul
Nicolae Stanciu, în vârstă de 32 de ani, a fost prezentat oficial la noua sa echipă de fotbal, chinezii de la Dalian Yingbo. Internaționalul român nu a reușit să se impună la Genoa 1893, motiv pentru care a ales să se transfere din nou în China. Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în […]
14:30
Ce o puneau socrii să facă pe Andra când mergea la Târgu Jiu. ”Nu ai ce face în situațiile astea” # Gândul
Andra, în vârstă de 39 de ani, a povestit ce o punea părinții lui Cătălin Măruță să facă atunci când mergeau în vizită la ei. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. […]
14:20
Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol # Gândul
Aproape 10% din populația Uniunii Europene a avut probleme în a-și încălzi suficient locuința în 2024, conform datelor publicate de Eurostat. Cele mai mari procente de oameni care nu își pot încălzi în mod suficient locuința sunt în Bulgaria și Grecia, ambele cu 19%, urmate de Lituania, 18% și Spania, 17,5%. În România, 10,8% dintre […]
14:20
Cursurile au fost suspendate sau mutate în online în mai multe școli din patru județe ale țării, ca urmare a ninsorilor și a temperaturilor foarte scăzute. Ministerul Educației a anunțat că programul școlar a fost afectat în cinci unități de învățământ, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Situațiile au fost raportate în județele Vâlcea, Dolj, Mehedinți […]
14:10
Iranul cheamă Statele Unite la masa negocierilor. Președintele Pezeshkian a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Washingtonul # Gândul
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Statele Unite, precizează Fars, care citează o sursă guvernamentală iraniană. Discuțiile cu Statele Unite vor avea loc probabil în Turcia în câteva zile. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că Iranul studiază cu atenție structura potențialelor negocieri cu […]
14:10
Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor # Gândul
Gala premiilor Grammy din acest an a fost una plină de surprize. Bad Bunny a devenit primul cântăreţ recompensat cu trofeul „Albumul anului”, Cher a pășit pe scena de la Los Angeles după 18 ani, iar Justin Bieber și-a uimit fanii cu o reprezentație, după patru ani de absență. Numele pe care nimeni nu se […]
Acum 4 ore
13:40
Octavia Geamănu a aniversat 11 ani de căsnicie cu muzicianul Marian Ionescu. Vedeta a transmis un mesaj în mediul online. Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV. Vedeta a afirmat că a fost înlăturată de la Observator fără nicio […]
13:30
Două zodii puternice au parte de momente dificile în perioada următoare. Persoanele în cauză vor fi nevoită să răzbată prin pierderi și certuri puternice și chiar să facă față unor adevăruri incomode descoperite brutal. Astrologii spun că această etapă, oricât de dureroasă ar fi, este necesară, având rolul unei resetări totale. Tot ce nu mai […]
13:30
Ce este Moltbook, noua platformă lansată special pentru agenții AI. Este destinată exclusiv inteligenței artificiale # Gândul
Moltbook este o platformă online lansată special pentru agenții AI. Utilizatorii reali pot observa doar ce se întâmplă pe această rețea destinată exclusiv inteligenței artificiale. Este o rețea similară cu platforma Reddit, iar administratorul principal al ei nu este om. Moltbook reprezintă o platformă prin intermediul căreia agenții AI, roboți creați de oameni, pot posta […]
13:30
Ce se întâmplă cu ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: Dacă băncile din sistemul ROBOR sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificativ # Gândul
Consiliul Concurenței vrea să finalizeze investigația cu privire la posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobâznii ROBOR, în primul semestru din acest an, a anunțat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Acesta a transmis că autoritatea vrea să finalizeze această investigație în prima jumătate din acest an. Bogdan Chirițoiu a anunțat că ancheta înțelegerilor între […]
13:20
Platforma de pariuri Polymarket contestă la Tribunal decizia României de a trece compania pe „lista neagră” a operatorilor de jocuri de noroc # Gândul
Compania proprietară a platformei Polymarket a contestat în instanță decizia din toamna trecută a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) de a include platforma pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, transmite Profit.ro. Datele publice disponibile pe Polymarket au arătat că, în timpul alegerilor prezidențiale […]
13:20
(P) Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România # Gândul
București, 2 februarie 2026. Investigația PET-CT PSMA, o tehnologie de ultimă generație utilizată la nivel internațional pentru diagnosticul precis și stadializarea avansată a cancerului de prostată, va fi disponibilă la Centrul Oncologic SANADOR, în premieră pentru România. Astfel, pacienții din România vor avea acces la o investigație de referință, realizată local, la standarde medicale internaționale. […]
13:10
Decizie istorică în Spania: Guvernul de la Madrid oferă statut legal pentru jumătate de milion de migranți. Cum explică oficialii măsura controversată # Gândul
Guvernul Spaniei se pregătește să acorde statut legal pentru aproximativ jumătate de milion de persoane care trăiesc și lucrează în țară fără documente, relatează France 24. Măsura vizează combaterea crizei forței de muncă, fiind impulsionată de necesitatea de a integra lucrătorii străini în sectoare cheie ale economiei. Atfel, cetățenii străini, fără antecedente penale, care au […]
13:10
După Simion, care a declarat la Gândul că lunile martie-aprilie vor aduce schimbări majore în România, acum și Gheorghe Piperea face o predicție neagră pentru Bolojan: „Aproape 100% până la final de februarie pleacă” # Gândul
După declarațiile liderului AUR, George Simion, care a afirmat la Gândul că lunile martie și aprilie vor aduce schimbări majore pe scena politică, o nouă prognoză dură vine din partea europarlamentarului Gheorghe Piperea. Acesta susține că plecarea premierului Ilie Bolojan este aproape sigură până la finalul lunii februarie. Piperea a declarat că rolul lui Bolojan […]
12:50
Directorul FMI vine cu vești bune pentru economia internațională. Inflația globală ar urma să scadă până la 3,8% în 2026 # Gândul
Șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a anunțat în cadrul Forumului Fiscal Arab că inflația globală este așteptată să scadă până la 3,8% în acest an și la 3,4% în 2027, ajustată de o cerere mai scăzută și de prețuri mai mici la energie. De asemenea, puterea de cumpărare a oamenilor ar urma să […]
12:50
Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa” # Gândul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, scrie newsmaker.md. „Încercările repetate […]
12:50
Cazul Epstein zguduie familiile regale europene. După prințul Andrew al Marii Britanii, ies la iveală documente cu prințesa moștenitoare a Norvegiei # Gândul
Scandalul Epstein a prins în plasă atât politicieni de rang înalt, cât și membri ai familiilor regale europene. Legătura dintre Mette-Marit, prințesa Moștenitoare a Norvegiei, și Jeffrey Epstein a devenit publică încă din anul 2019, dar a reapărut în atenția presei recent, odată cu desecretizarea ultimului lot de documente de către Departamentul de justiție al […]
12:40
Mircea Radu, fotografie rară alături de mama sa. ”Nu există zi în care să nu deschid ușa pe care am închis-o atunci” # Gândul
Mircea Radu, în vârstă de 57 de ani, a dat publicității o fotografie rară în care apare alături de mama sa, pe vremea când era foarte mic. Pe contul său de Facebook, Mircea Radu a postat o imagine rară, în care apare alături de mama sa. Fotografia este însoțită de un mesaj extrem de emoționant […]
12:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție comunicatul de presă transmis de PSD, după ședința care a avut loc dumincă, 1 februarie 2026. Publicistul a susținut că „PSD îi dă șah, dacă nu chiar șah mat, lui Ilie Bolojan”. „Citez: PSD consideră că adoptarea imediată […]
12:10
Fost campion la gimnastică aerobică, mort într-un incident teribil petrecut la Constanța. A căzut de la etajul 4 al unui bloc # Gândul
Lumea sportului din Constanța este în stare de șoc după ce un fost campion european și național la gimnastică aerobică s-a stins din viață în urma unui incident teribil. Ferdinand Răileanu, de numai 35 de ani, a avut parte de moarte violentă. Bărbatul a căzut de la etajul 4 al unui bloc, iar vestea decesului […]
12:00
Elena Mateescu anunță când scăpăm de valul de aer polar. De la nopți geroase cu minime de -20 de grade la temperaturi de început de primăvară # Gândul
România rămâne sub cod galben de vreme rece, după ce valul de aer polar a generat ninsori abundente și temperaturi sub minimele normale pentru această perioadă, a transmis pentru Gândul Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Experta meteo a spus și cât va mai dura vremea rece și a menționat că situația se va […]
12:00
Punctul de graniță Rafah din Gaza a fost redeschis pentru trafic limitat. Israelul permite circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt # Gândul
Redeschiderea legăturii dintre enclava palestiniană și Egipt este stipulată în a doua etapă de încetare a focului intermediată de SUA. Punctul esențial de graniță Rafah a fost redeschis pe termen limitat, după aproape 2 ani de închidere. Conexiunea care leagă enclava palestiniană de Egipt este singura trecere din Gaza care nu duce în Israel, notează […]
12:00
Tragedie într-o parcare din nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină # Gândul
O tragedie a avut loc în Italia, la finalul lunii ianuarie 2026. Un șofer român de TIR, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit fără suflare în cabina camionului. Descoperirea a fost făcută de angajații unei firme din apropiere, în ziua de 31 ianuarie 2026 (sâmbătă). Un cetățean român, în vârstă de 46 […]
11:50
Doliu pe scena hip-hop-ului american. Producătorul Michael „5000” Watts, pionier al stilului „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani # Gândul
Michael „5000” Watts, DJ și producător texan care a influențat decisiv scena hip-hop prin stilul „chopped and screwed”, a murit la 52 de ani. Familia a confirmat decesul vineri, 30 ianuarie 2026, din cauze medicale. Este doliu în lumea muzicii hip-hop. Michael Watts, cunoscut publicului sub numele de scenă Michael „5000” Watts, s-a stins din […]
Acum 6 ore
11:40
Paul Medinceanu, studentul expert în microelectronică, care a creat sisteme de ultimă generație unice în România. A uimit profesorii și cercetători # Gândul
Un studiu, realizat în premieră în România, își propune să afle modul în care elevii și tinerii cu abilități intelectuale deosebite procesează informațiile, își gestionează emoțiile și stresul pentru a obține rezultate excepționale, în ciuda provocărilor. Gândul a vorbit cu Paul-Cătălin Medinceanu, doctorand, cercetător și expert în circuite integrate, care a povestit cum a reușit […]
11:40
Ce a pățit Monica Tatoiu la analize. ”Păi să nu mă duc cu vuvuzele să le iau banii înapoi…” # Gândul
Monica Tatoiu, în vârstă de 68 de ani, a avut parte de o experiență neplăcută când a mers să-și facă niște analize. Monica Tatoiu s-a confruntat cu o sițuație extrem de neplăcută în sistemul medical privat. Aceasta a povestit că i-a fost pus un diagnostic greșit, motiv pentru care a fost nevoită să amâne operația […]
11:40
Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani # Gândul
Legendara Cher a oferit câteva momente de „neuitat“ la gala premiilor Grammy de seara trecută și nici măcar nu a fost nevoită să cânte o singură notă, relatează Entertainment Weekly. După ce a fost recompensată cu premiul pentru întreaga carieră (Lifetime Achievement Award n.r.) din partea Recording Academy, legenda muzicii pop, în vârstă de 79 […]
11:40
Liberalii se strâng la Vila Lac ca să decidă cine ia Educația. Bolojan va cere vot de încredere în partid – SURSE # Gândul
Liberalii au programată o întâlnire importantă, luni, la Vila Lac, unde urmează să stabilească cine va fi noul ministru al Educației din partea PNL, potrivit unor surse politice. Ședința începe la ora 18:00, într-un moment în care tensiunile din interior cresc pe zi ce trece. În acest context, surse politice spun că Bolojan le va […]
11:30
Harta pensiilor din România. Anul 2026 poate veni cu surprize pozitive pentru cetățenii care încasează pensii. Guvernul ar putea acorda ajutoare financiare pentru pensionari. Iată mai jos, în articol, județele în care se încasează cele mai mari pensii medii. De altfel, găsiți și un top 10 al județelor cu cele mai mici pensii încasate de […]
11:30
Elena Cârstea s-a stabilit în Statele Unite, iar acolo se ocupă de un business inedit: crește și vinde pisici persane de rasă. Animăluțele sunt înregistrate la CFA (Cat Fanciers Association) și provin din linii de campioni multipli. Vedeta a vorbit, recent, despre ocupația pe care o are în SUA și a dezvăluit și cât costă […]
11:30
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a câștigat primul meci din 2026, scor 1-0 cu Csikszereda în Superliga, pe un stadion gol și acoperit de zăpadă. Roș-albaștrii rămân astfel în […]
11:30
România se află pe ultimul loc în UE la numărul de turiști care au mers într-o vacanță. Călătoriile au devenit tot mai inaccesibile pentru români # Gândul
România se află la coada Uniunii Europene când vine vorba de procentul din populație care nu își permite să plătească o săptămână de vacanță. Conform datelor publicate de Eurostat, în 2024, 65,4% din populația Uniunii Europene a participat la activități turistice și a efectuat cel puțin o călătorie în scop personal. Statisticile arată că România, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.