Acum 10 minute
17:30
„Project Vault”, planul menit să contracareze China. Washingtonul mobilizează trei giganți pentru o rezervă de minerale critice # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump urmează să inițieze o rezervă strategică de minerale critice, cu o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari din partea Băncii de Export-Import a SUA (U.S. Export-Import Bank), a declarat un…
Acum 30 minute
17:20
ULTIMA ORĂ Dacia Logan a fost depășit în premieră de un model de import, din cauza scăderii drastice a cererii de autoturisme din România # HotNews.ro
Vânzările de autovehicule din România s-au contractat sever în prima lună a anului, cel mai probabil ca efect al echilibrării înmatriculărilor masive de la finalul anului trecut, când Programul Rabla și înmatriculările dealerilor au condus…
17:20
Verdict definitiv al instanței supreme: Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, rămâne cu bijuteriile de 2 milioane de euro despre care DNA acuza că nu pot fi justificate # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins luni definitiv contestația prin care Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a încercat să răstoarne sentința în „Dosarul diamantelor” prin care, fostul primar al…
17:10
Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări” # HotNews.ro
Germania și Polonia trebuie să își asume împreună responsabilitatea pentru relansarea economică a Europei, au declarat luni, la Varșovia, miniștrii de Finanțe ai celor două țări, în condițiile în care creșterea economică a continentului rămâne…
17:10
Sorin Grindeanu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD: „Dacă ai ieșit dintr-o coaliție, Guvernul e căzut” # HotNews.ro
Dacă social-democrații ies din coaliție, Guvernul Bolojan va pica, a subliniat luni președintele PSD Sorin Grindeanu într-o declarație de presă în care a comentat posibilitatea unui guvern minoritar fără prezența PSD. Întrebat de HotNews dacă…
17:10
„Istoria ar trebui să fie gratuită”: Nemulțumiri după prima zi în care Roma a taxat turiștii pentru a-i lăsa la un moment emblematic # HotNews.ro
Teresa Romero se află la Roma pentru a sărbători o aniversare importantă, iar unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut luni a fost să viziteze Fontana di Trevi, pentru a arunca o monedă în…
Acum o oră
17:00
Anunțul momentului în mass-media. Denise Rifai pleacă de la Kanal D după șase ani. La ce televiziune se duce # HotNews.ro
Denise Rifai, care realiza „40 de întrebări” la KanalD, se mută la o altă televiziune. Din luna februarie, jurnalista se alătură Antena 1, pentru un „format nou, care va surprinde”, potrivit unui comunicat transmis de…
17:00
Preluarea „La Cocoș” de către proprietarul Lidl și Kaufland e „aproape gata”: „Ideea este ca modelul low-cost să nu fie omorât” # HotNews.ro
Achiziția lanțului de magazine La Cocoș de către grupul german Schwarz, care deține hypermarketurile Lidl și Kaufland, este condiționată de păstrarea prețurilor mici și deschiderea de noi astfel de magazine, a anunțat luni Bogdan Chirițoiu,…
16:50
Iranul face un pas spre negocierile cu SUA, pe fondul mobilizării militare americane în regiune. Care sunt condițiile impuse de Trump # HotNews.ro
Surse iraniene au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Trump a impus trei condiții prealabile pentru reluarea negocierilor: zero îmbogățire a uraniului în Iran, limitarea programului de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupurilor și…
16:40
„Armistițiul energetic” dintre Ucraina și Rusia s-a încheiat înainte de termenul anunțat de Trump. Zeci de localități în beznă după ultimele atacuri / Când au loc din nou negocieri directe. Avertismentul unui general american # HotNews.ro
Rusia a reluat luni atacurile asupra rețelei energetice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în Harkov, Sumi, Dnipropetrovsk, Cerkasî și în peste 160 de localități din întreaga țară, potrivit Kyiv Post. Tot astăzi, purtătorul de…
16:40
Una dintre problemele reformării sistemului de pensii militare, despre care a vorbit recent premierul Ilie Bolojan, este aceea că ar trebuie făcută fără a scădea atractivitatea carierei militare, într-un context în care a crescut riscul…
16:40
Ecopolis lansează „Cetățeni pentru Aer Curat”: program dedicat școlilor din București, cu sprijinul Storia # HotNews.ro
Asociația Ecopolis anunță lansarea proiectului „Cetățeni pentru Aer Curat”, un program dedicat școlilor din București, realizat cu sprijinul partenerului Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, care își propune să transforme unitățile de…
16:40
GOLAZO.ro caută tineri pasionați de sport și de jurnalism pentru a se alătura redacției din București. Detalii, mai jos. Dacă îți place sportul, ești bun prieten cu limba română și ai abilități digitale, în curând ne-ai…
16:40
„Groenlanda, legată de SUA și guvernată de acolo”. Avertisment despre intențiile lui Trump, chiar de pe insula râvnită de președintele american # HotNews.ro
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat luni că, deși președintele american Donald Trump a exclus utilizarea forței militare, Washingtonul încă urmărește în mod fundamental să controleze insula arctică, informează Reuters. Liderul de la Casa Albă…
Acum 2 ore
16:30
Schoenherr și Asociații SCA anunță o serie de promovări în cadrul echipei sale de avocați: începând cu 1 februarie 2026, Magdalena Roibu a devenit Partner, Adriana Stănculescu a fost promovată în rolul de Counsel, iar…
16:20
Calendar fonduri europene 2026: Se anunță aproape 300 de sesiuni de finanțare în valoare de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale și alți beneficiari din România # HotNews.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, luni, calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2026: aproape 300 de sesiuni de înscrierile online la finanțări totale de 6,6 miliarde EUR,…
16:20
CTP, opinie dură: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții” / El vorbește despre o „singură soluție de încercat” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică dur pozițiile diferite ale unor demnitari din guvern privind accesul minorilor la rețelele de socializare și susține că „părinții nu sunt soluția, ci parte din problemă”. Reacția vine în contextul…
16:00
Una dintre cele mai mari investiții din AI este sub semnul întrebării – Ce se poate întâmpla cu înțelegerea dintre doi giganți tech # HotNews.ro
Ultimele zile au fost foarte agitate în domeniul investițiilor în domeniul inteligenței artificiale, după ce presa a scris că ar putea „pica” o investiție de 100 miliarde dolari a Nvidia în OpenAI. Șeful Nvidia a…
16:00
Preluarea Cargus de către Sameday ridică „o serie de îngrijorări”. Ce așteaptă acum Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat luni că autoritatea a formulat o serie de îngrijorări în privința achiziției firmei de curierat Cargus de către Sameday, compania românească parte din grupul eMAG. „Vedem cu ce…
15:40
O țară vecină cu România anunță că următoarea sa paradă militară va include mii de roboți înarmați – cu ajutor din China # HotNews.ro
Liderul Serbiei a spus că țara sa va lua exemplu de la Beijing, unde a văzut roboți care asigură controlul la frontieră, roboți cu roți sau fără roți, „care pot face orice îți trece prin…
Acum 4 ore
15:30
Metalele prețioase și-au prelungit declinul luni, după un val brutal de vânzări la finalul săptămânii trecute, relatează Business Insider. Aurul spot a scăzut cu 6,4%, până la aproximativ 4.581 de dolari pe uncie troy, după…
15:00
Scandal deschis în POT. Liderul de grup cere schimbarea numelui, Anamaria Gavrilă se opune / Incertitudine juridică # HotNews.ro
Situația juridică a grupului de deputați ai partidului Partidul Oamenilor Tineri (POT) este incertă. Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a cerut conducerii Camerei Deputaților schimbarea numelui în „Uniți pentru România”, însă președinta partidului, Anamaria Gavrilă,…
15:00
VIDEO. Gafă uriașă pe scena premiilor Grammy. „Mi-au spus că numele va fi pe prompter”. A urmat apoi dezastrul. Publicul a râs în hohote # HotNews.ro
Celebra cântăreață americană Cher a oferit un moment dezastruos pe scena premiilor Grammy, scrie ziarul britanic Daily Mail. Cântăreața a părăsit scena prematur, iar apoi l-a anunțat câștigător pe regretatul cântăreț Luther Vandross în loc…
15:00
„Ești monitorizat de AI toată ziua”. O fostă angajată TikTok acuză compania de intimidare și hărțuire # HotNews.ro
TikTok se confruntă cu un nou proces în Marea Britanie. Patru foști angajați ai popularei platforme care a reușit să capteze atenția a milioane de persoane din lume dau în judecată compania, potrivit Sky News.…
15:00
Cum să alegi tipul de stocare al energiei potrivit pentru acasă – Ghid complet al celor 5 tipuri principale de stocare a energiei (ediția 2024) # HotNews.ro
Dorești să înțelegi tehnologiile de stocare prin baterii, hidroenergie prin pompare, hidrogen și altele? Acest articol explică în detaliu principiile de funcționare, caracteristicile și scenariile de aplicare ale celor cinci tipuri principale de sisteme de…
14:40
VIDEO Unul dintre cele mai așteptate filme de comedie ale anului va continua o poveste începută cu 20 de ani în urmă și revine cu o distribuție de top # HotNews.ro
Primul trailer complet pentru filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada” (The Devil Wears Prada) a fost lansat, oferind mai multe detalii despre mult aşteptata continuare a filmului regizat de David Frankel. În promo, Miranda…
14:40
O glumă făcută pe scena premiilor Grammy l-a scos din sărite pe Donald Trump care a anunțat că îl va da în judecată pe autor: „Acest prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat” # HotNews.ro
Gala Premiilor Grammy s-a lăsat cu mai multe atacuri ale vedetelor la adresa lui Donald Trump și a modului în care arată America astăzi. Una dintre ele l-a scos din sărite însă pe președintele american.…
14:30
VIDEO „A fost aruncat la câțiva metri!”. Un turist român și alte două persoane, rănite la Roma după prăbușirea unui pin secular # HotNews.ro
Un pin de mari dimensiuni s-a prăbușit duminică pe Via dei Fori Imperiali din Roma, lovind mai mulți trecători. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite, printre care și un român, potrivit Corriere.it și…
14:20
Criminalul în serie Steve Wright a mărturisit încă o crimă după 27 de ani: „S-a făcut în sfârșit dreptate” # HotNews.ro
Criminalul în serie Steve Wright, supranumit de presa din Marea Britanie „Strangulatorul din Suffolk” după ce a ucis cinci tinere în urmă cu două decenii, a pledat vinovat luni pentru o altă crimă comisă în…
14:20
O firmă de curățenie din Brașov s-a transformat în companie de consultanță pentru fonduri UE și a luat peste 1 milion EUR de la sute de antreprenori români. Pe listă apar patroni de cazinouri și oameni de afaceri cu experiență # HotNews.ro
Două femei din Brașov au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță” pentru accesarea de granturi UE, se arată în rechizitoriul prin…
14:20
VAMA va da liber la distracție pe 25 iulie, la Arenele Romane! Așa cum a obișnuit fanii, trupa pregătește show-ul special de vară în aer liber – cel mai bun prilej de reconectare – alături…
14:20
Dalai Lama, liderul spiritual al tibetanilor și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, în vârstă de 90 de ani, a fost recompensat cu primul său Grammy, la ediția din 2026, pentru „cel mai bun audiobook”.…
14:20
Enayati Medical City, la 5 ani: O nouă etapă de creștere prin preluarea Spitalului Băneasa și extinderea rețelei naționale de Concierge Doctor # HotNews.ro
La cinci ani de la inaugurarea Enayati Medical City (EMC), primul oraș medical integrat din România și cea mai mare investiție medicală greenfield din ultimele decenii, fondatorul Wargha Enayati anunță o etapă de consolidare și…
14:10
Dezbatere. Ar trebui limitat și în România accesul copiilor la rețelele sociale? Consilier prezidențial: „Și drogurile sunt interzise, dar asta înseamnă că nu avem acest fenomen?” # HotNews.ro
Accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale este tot mai des pus sub semnul întrebării, pe fondul unor cazuri recente de violență în care au fost implicați minori și al discuțiilor despre efectele mediului online…
14:00
FOTO/VIDEO. Cum au venit îmbrăcate câteva dintre vedetele la Gala premiilor Grammy. Trei staruri au făcut presa să se întrebe dacă nu cumva au venit prea dezbrăcate: „Nu s-a abținut deloc pe covorul roșu” # HotNews.ro
Premiile Grammy 2026 au avut loc duminică la Los Angeles și ca de obicei a fost momentul în care presa din întreaga lume a avut ochii nu doar pe lista câștigătorilor, ci și pe modul…
14:00
Cel mai nou sondaj din Ungaria dă vești proaste premierului Viktor Orban înainte de alegeri. De ce o schimbare de guvern nu este însă garantată # HotNews.ro
Condus în majoritatea sondajelor realizate în ultimele luni, Fidesz, partidul aflat la guvernare la Budapesta, are totuși un avantaj financiar și propagandistic enorm, în perspectiva scrutinului parlamentar din aprilie, scrie The Economist. Principala grupare de…
14:00
Guvernul Greciei ia la țintă locurile de muncă „pe viață” de la stat și propune o schimbare a Constituției # HotNews.ro
Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Greciei, a propus luni revizuirea imunității legale a miniștrilor și a „locurilor de muncă garantate pe viață” pentru angajații din sectorul public, într-un efort de a recâștiga încrederea alegătorilor după un scandal…
13:50
De la ger la temperaturi de 12-13 grade. Prognoza meteo pentru primele două săptămâni din februarie, în fiecare regiune a țării # HotNews.ro
După episoadele de ger, vremea se va încălzi semnificativ începând de miercuri, în majoritatea zonelor țării, iar temperaturile vor fi mai mari decât în mod obișnuit în această perioadă a anului, conform meteorologior. Administrația Națională…
13:50
Grupurile de mame și luptele dintre femei. Cum ajungem să ne criticăm una pe alta cu orice preț: „Mi-am dorit o comunitate, m-am ales cu anxietate” # HotNews.ro
Să spunem lucrurilor pe nume! „Satul” ăla care se presupune că te ajută să crești un copil nu mai există. Nu doar pentru că astăzi trăim în altfel de comunități. Ci pentru că – mai…
13:40
Îmbătrânirea pielii poate fi încetinită, chiar și cu un bagaj genetic nefavorabil. Dr. Andreea Moroianu, medic specialist dermatolog: „Ce facem zilnic influențează mult expresia genelor” # HotNews.ro
Dacă la 20 de ani, pielea fermă, fără riduri este regula în majoritatea cazurilor, în jurul vârstei de 40 de ani începe să se observe cât de diferit îmbătrânim. „Este o combinație între moștenirea genetică…
Acum 6 ore
13:30
Concurența n-a primit o notificare privind vânzarea Carrefour în România: „Noi cu cei de la Securitate națională gândim foarte diferit” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat luni că autoritatea nu a fost notificată privind o posibilă vânzare a Carrefour România, subliniind ce provocări ar aduce o astfel de tranzacție. „Când vine un jucător nou,…
13:30
Germania trimite trupe în Lituania pentru a bloca un scenariu de „coșmar”: Atacul Rusiei în Europa # HotNews.ro
Consolidarea Flancului Estic intră într-o nouă etapă, pe măsură ce Berlinul accelerează trimiterea de noi efective pentru staționarea permanentă în Lituania. Mișcarea are scopul de a descuraja un potențial atac rus asupra Europei, un scenariu…
13:20
Consiliul Concurenței: Un nou furnizor de gaze cu prețuri mici va intra pe piață / Suntem singura țară din UE fără liberalizare # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a recomandat Guvernului liberalizarea pieței gazelor la termenul actual, 31 martie. O nouă prelungire a plafonării nu este necesară, întrucât prețurile din piață au coborât la nivelul dinainte de invazia Rusiei în Ucraina,…
13:20
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. Cui aparține propunerea și care sunt argumentele # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. El aduce ca argument rolul Maiei Sandu în apărarea…
13:20
Iranul l-a arestat pe unul dintre cineaștii nominalizați la Premiile Oscar. „Astăzi, scena reală nu este pe ecrane, ci pe străzi” # HotNews.ro
Cineastul Mehdi Mahmoudian, unul dintre scenariștii nominalizați la Oscar ai filmului iranian „Un simplu accident” (It Was Just an Accident), a fost arestat la Teheran cu doar câteva săptămâni înainte de ceremonia Premiilor Oscar, anunță…
13:10
Operațiunea „Nimmersatt”: Mașini daună totală, cosmetizate și vândute ca noi. Parchetul European a intrat pe firul afacerii ilegale cu ramificații în România # HotNews.ro
Zeci de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania cu scopul de a destructura o rețea care lua mașini avariate din Statele Unite și le revindea după reparații cosmetice, eludând în același…
13:00
[P] Cauți apartament cu 2 camere în București? Zonele și criteriile care contează în 2026 # HotNews.ro
Piața rezidențială din București continuă să fie una dintre cele mai dinamice din România, iar interesul pentru apartamentele cu două camere rămâne constant. Acest tip de locuință este căutat atât de persoane aflate la prima…
12:50
Legăturile cu Jeffrey Epstein zguduie din nou lumea politică. Demisii la nivel înalt și rumoare după ce guvernul SUA a publicat milioane de documente noi # HotNews.ro
Departamentul Justiției de la Washington a publicat peste 3 milioane de pagini din investigațiile privind finanțistul Jeffrey Epstein, inclusiv videoclipuri, fotografii și emailuri care au stârnit un nou val de interes legat de relațiile acestuia…
12:50
Cum vrea China să domine lumea inteligenței artificiale. Xi Jinping anunță o „revoluție tehnologică majoră cu impact epocal” # HotNews.ro
Beijingul vrea să fie lider mondial în dezvoltarea inteligenței artificiale de ultimă generație, dar își dorește, de asemenea, ca firmele să respecte un set de reguli din ce în ce mai complex, relatează The New…
12:40
Vremea în Capitală va continua să fie extrem de rece în următoarele două zile, arată o prognoză a Administrației Naționale de Meterologie. Potrivit prognozei, în intervalul 02.02.2026 Ora 10:00 – 03.02.2026 Ora 08:00, cerul va…
