”O să te duci după fratele tău!” Sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis la Cenei, amenințată cu moartea după arestarea criminalilor. Avocat: ”Profund afectată”
Fanatik, 2 februarie 2026 18:50
Raluca, sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis la Cenei, primește amenințări cu moartea după arestarea minorilor de 15 ani. Prieteni ai agresorilor o vizează direct.
Acum 5 minute
19:10
Adi Mutu a găsit cea mai mare problemă la FCSB. „E pentru prima oară în ultimii 5 ani”. Exclusiv # Fanatik
Adi Mutu a urmărit-o pe FCSB și a tras câteva concluzii importante. Verdictul „Briliantului” după victoria bucureștenilor cu 1-0 în fața celor de la Csikszereda.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Novak Djokovic, idol în Serbia! Olga Danilovic, mesaj superb după victoria de la Transylvania Open: „E cel mai mare sportiv din toate timpurile” # Fanatik
Olga Danilovic a avut un mesaj superb pentru Novak Djokovic după finala de la Australian Open. Ce a declarat partenera lui Nole după victoria obținută la Cluj.
18:20
Mihai Stoica a dezvăluit ultimele detalii despre situația atacanților de la FCSB. Ce decizie de ultim moment a luat Gigi Becali.
Acum 2 ore
18:10
Venită în România, Emma Răducanu a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. ”Nu era neapărat cea mai puternică, dar…” # Fanatik
Emma Răducanu a venit în țara noastră și are o dezvăluire incredibilă în ceea ce o privește pe fosta jucătoare de tenis, Simona Halep. Ce descriere i-a făcut, de fapt.
18:00
Mihai Stoica, avertisment pentru debutantul Matei Popa la FCSB: „Înseamnă că nu o să fii portar niciodată!” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit după debutul tânărului portar, Matei Popa, cel care a fost titular în duelul dintre FCSB și Csikszereda, 1-0, din runda cu numărul 24 a SuperLigii.
18:00
Vești bune pentru bolnavii de cancer: noi medicamente pe lista celor compensate. Oncolog: „Beneficiile sunt uriașe” # Fanatik
Ministrul sănătății a anunțat că se vor introduce 33 de medicamente pe lista celor compensate, pentru diferite cancere și boli grave și rare. Ce spun medicii și cât de accesibile vor fi tratamentele
17:40
Mitică Dragomir a aruncat în aer toate calculele de play-off. Știe ce se va întâmpla cu FCSB și CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Mitică Dragomir, supranumit și „Oracolul din Bălcești”, a anunțat ce se va întâmpla cu FCSB și CFR Cluj în ultimele runde din SuperLiga. Vor prinde cele două play-off-ul?
17:20
România, din lac în puț. Primarul unei comune unde nimeni nu mai plătește impozitele: „Îmi e jenă să mai ies pe stradă”. Cum a ajuns taxa de gunoi să pună în pericol sănătatea publică # Fanatik
Primarul unei comune din România susține că îi e jenă să mai dea ochii cu oamenii din cauza măsurilor pe care a fost obligat să le ia. Cum a ajuns taxa de gunoi să atenteze la sănătatea publică?
Acum 4 ore
17:10
„E un accident”. Cum au comentat Stoichiță, Mutu, Adi Ilie și Mitran eșecul dureros al Craiovei, 1-4 la Farul # Fanatik
Farul Constanța - U Craiova 4-1 a fost șocul etapei a 24-a din SuperLiga României. Experții FANATIK SUPERLIGA au analizat partida și consideră că ce s-a întâmplat la Ovidiu a fost doar un accident pentru olteni
17:10
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul # Fanatik
Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar. FANATIK a aflat că selecţionerul a fost la un control cardiologic, dar tratamentul cu antibiotice nu răspunde la gripa severă.
16:30
Scandal la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost raportat primul caz de dopaj la Milano-Cortina # Fanatik
Nici nu s-a dat startul la Jocurile Olimpice de iarnă și a apărut un scandal de proporții. Un prim caz de dopaj a fost anunțat de organizatorii competiției.
16:30
„Lunea neagră” pe piețele financiare. Decizia ce a declanșat panica și a provocat prăbușirea aurului și argintului # Fanatik
Piețele financiare globale au suferit prăbușiri istorice, iar investitorii se tem că ultima numire făcută de Donald Trump va accelera politica monetară strictă și va reduce lichiditatea globală.
16:20
Lionel Messi, ofertă bombă de la un club din Europa. Ce contract i s-a pus pe masă argentinianului # Fanatik
Lionel Messi se află în pregătire cu Inter Miami, însă ar putea să joace din nou în Europa. O formație de top i-a făcut o ofertă clară și așteaptă răspunsul.
16:10
Calculele lui Adi Mutu în privința șanselor la play-off ale FCSB-ului și CFR-ului. „Eu așa văd situația”. Exclusiv # Fanatik
Adi Mutu a făcut o analiză a șanselor pe care FCSB și CFR Cluj, două echipe care tradițional se bat la titlu, le mai au la play-off. Cum vede „Briliantul” ultimele runde din sezonul regulat.
15:50
Dosarele Epstein. Cum l-au jucat două românce pe degete pe celebrul prădător american: ”Pe ea ai ajutat-o mai mult pentru că e mai deșteaptă” # Fanatik
Infamul Jeffrey Epstein a corespondat cu două modele din România, cărora le-a găsit de lucru în Londra, le-a plătit fațete dentare și le-a trimis zeci de mii de dolari. La schimb, ele îi trimiteau fotografii
15:40
Unul dintre cei mai valoroși fotbaliști străini care au jucat în România s-a întors în campionatul intern, dar momentan nu poate intra în vederile antrenorului său
15:20
Karolina Pliskova a fost eliminată prematur de la Transylvania Open, dar este impresionată de ce a găsit la Cluj-Napoca: „Unul dintre cele mai bune din circuit”. Foto și video # Fanatik
Karolina Pliskova a fost eliminată prematur de la Transylvania Open. După ce a părăsit competiția, sportiva cehă s-a arătat impresionată de ceea ce a găsit la Cluj.
Acum 6 ore
15:10
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv # Fanatik
Laurenţiu Reghecampf a dezvăluit câţi bani i-a returnat lui Mihai Rotaru după ce a rupt unilateral contractul cu Universitatea Craiova în 2023.
14:50
Al Okhdood – Neom SC, live video în etapa 20 din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică înfruntă o nouă echipă plină de vedete # Fanatik
Marius Șumudică are în față un nou meci în Arabia Saudită! Al Okhdood - Neom SC se va juca în etapa 20 din Saudi Pro League, iar gazdele vor încerca să se impună. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
14:50
Adio play-off! Vestea care le-a picat cum nu se poate mai prost după FCSB – Csikszereda 1-0 # Fanatik
SuperLiga se apropie cu pași repezi de finalul sezonului regulat, iar bătălia pentru play-off este tot mai acerbă. Ce s-a decis, de fapt, în urma meciului FCSB - Csikszereda 1-0.
14:50
Copilul fostului șef de la ANPC, amenințat cu cuțitul de un adolescent. Horia Constantinescu, revoltat de reacția tatălui agresorului: ”I-a luat telefonul” # Fanatik
Fiul de 12 ani al lui Horia Constantinescu a fost intimidat cu cuțitul de un alt copil, iar atitudinea surprinzătoare a tatălui agresorului l-a contrariat și mai mult de fostul șef de la ANPC.
14:20
Fosta rivală a Simonei Halep divorțează după 10 ani de relație. Au apărut zvonuri despre o infidelitate # Fanatik
Una dintre fostele adversare ale Simonei Halep a anunțat că pune capăt mariajului care durează de aproximativ 10 ani. Care este, de fapt, motivul separării.
14:10
Cum arată vila de peste 1,5 milioane de dolari din SUA a româncei care apare în dosarele Epstein. Se află pe malul unui lac # Fanatik
Corina Tarniță, profesor la Universitatea Princeton, apare în dosarele miliardarului Jeffrey Epstein. Ea locuiește într-o vilă aflată pe malul lacului Carnegie. Cum arată locuința acesteia
14:10
„Rar vezi așa ceva. Ca pe vremea mea la Victoria!”. Mitică Dragomir a vorbit despre arbitrul de la FCSB – Csikszereda. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir e în asentiment cu Gigi Becali. Fostul președinte LPF l-a desființat și el pe Cristi Moldoveanu, arbitrul meciului FCSB - Csikszereda 1-0. „Centralul” e originar din Sf. Gheorghe
13:50
Daniel Bîrligea, ironizat după FCSB – Csikszereda: „El a fost underul la meciul ăsta! Orice antrenor îl scotea la pauză”. Se cere mental coach! Exclusiv # Fanatik
Daniel Bîrligea, singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB - Csikszereda 1-0, a fost ironizat pentru prestația de pe Arena Națională. Vârful campioanei a fost schimbat la pauză cu Thiam
13:40
În urmă cu un an și nouă luni retrograda din SuperLiga, iar acum și-a îndeplinit marele vis: ”Nici nașterea unui copil nu egalează ziua asta”. Video # Fanatik
Leo Messi este o adevărată icoană a fotbalului și este apreciat peste tot în lume. Așa s-a întâmplat și la ultimul meci jucat, acolo unde a avut adversar un fost star din SuperLiga.
13:20
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv # Fanatik
Laurențiu Reghecampf, fost antrenor și campion cu FCSB, nu a stat pe gânduri când a fost întrebat dacă gruparea roș-albastră va ajunge în play-off. Unde o vede tehnicianul pe echipa lui Gigi Becali la finalul sezonului
Acum 8 ore
13:00
Arbitrul din cauza căruia Mititelu a intrat pe teren l-a scos din minți și pe Gigi Becali. „E nevoie și de avizul psihologului sportiv”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a fost revoltat la finalul meciului lui FCSB, după ce, în opinia sa, arbitrul Moldoveanu a luat mai multe decizii împotriva echipei sale. Este același central din cauza căruia Mititelu a intrat pe teren.
12:40
Sportul românesc a fost lovit de o veste tragică. Fostul campion european s-a stins din viață, după ce a căzut de la etajul 4. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
12:30
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a fost spitalizat în luna ianuarie după ce a contractat o gripă puternică. Mihai Stoichiţă a dezvăluit care e starea de sănătate a selecţionerului.
12:30
Când scăpăm de al doilea val de ger din iarna asta. Vești de la ANM: cum va fi luna februarie în continuare # Fanatik
ANM anunță sfârșitul celui de-al doilea val de ger din această iarnă. Află când vor reveni temperaturile mai blânde și unde se menține riscul de frig extrem.
12:10
Kevin Ciubotaru s-a răzgândit și vrea să se transfere la FCSB. Anunțul a venit din partea lui Claudiu Rotar. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre viitorul fotbalistului.
12:10
Românii cred că impozitul pe proprietate e mai mare decât în alte state din UE. Care e situația de fapt. „Cetățenii nu văd legătura” # Fanatik
Mai mult de jumătate dintre români spun că impozitele pe proprietate din țara noastră sunt mai mari decât în alte state membre ale UE. Ce dezvăluie ultimul sondaj INSCOP
12:10
„Hagi a fost opțiune de mai multe ori”. Prima reacție oficială despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. Exclusiv # Fanatik
A venit prima reacție oficială de la FRF despre o eventuală numire a „Regelui” ca selecționer. O voce importantă de la Federație recunoaște că „întotdeauna Hagi a fost prima opțiune”.
11:50
Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil va face o ofertă”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că a pus ochii pe un jucător de la U Cluj. Din informaţiile noastre, este vorba de Issouf Macalou, pe care va încerca să îl transfere.
11:30
Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E de viitor, dar i se face o nedreptate lui Toma”. Exclusiv # Fanatik
Matei Popa a debutat la 18 ani în poarta FCSB-ului. Mihai Stochiţă şi Adrian Ilie au analizat prestaţia portarului, pe care l-au lăudat, dar au şi tras un semnal de alarmă.
11:20
Gabriela Firea solicită reglementarea accesului minorilor la reţelele sociale. „Până la 13 ani să fie interzis, până la 16 ani să fie necesar acordul părinţilor” # Fanatik
Gabriela Firea cere la Bruxelles reguli clare privind accesul copiilor la rețelele sociale, susținând interzicerea sub 13 ani și control parental până la 16 ani, pentru protejarea minorilor în mediul online.
Acum 12 ore
11:10
Jucătorul momentului în SuperLiga descrie lupta pentru play-off: „De la FCSB în sus, lupta va fi crâncenă!”. Exclusiv # Fanatik
Cel mai în formă jucător din SuperLiga a vorbit deschis despre lupta ce se duce pentru un loc de play-off. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre fotbalistul de la UTA.
11:10
Cristi Balaj a analizat prestația arbitrului pe care Gigi Becali l-a făcut „nenorocit” după FCSB – Csikszereda 1-0. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj a spus totul despre arbitrajul lui Cristian Moldoveanu, arbitrul pe care Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Csikszereda 1-0. Vezi pe Fanatik.ro analiza fostului mare „central” român.
10:50
Cristiano Ronaldo, dispută incredibilă cu arabii de la Al-Nassr! Starul portughez s-a supărat și nu mai vrea să intre pe teren # Fanatik
Cristiano Ronaldo este protagonistul unui scandal uriaș în Arabia Saudită. Starul portughez refuză să mai intre în teren din cauza unui motiv incredibil.
10:40
Gigi Becali a dezvăluit salariul imens pe care îl încasează Olimpiu Moruțan la Rapid. Ce spune patronul FCSB despre faptul că mijlocașul a ales o altă echipă din SuperLiga.
10:20
Scandal de proporții la Inter: Cristi Chivu a intrat pe teren! „Vinovatul” va fi arestat după ce va ieși din spital # Fanatik
Inter s-a impus fără probleme pe terenul lui Cremonese, scor 2-0, dar partida a fost marcată de un incident grav. Cristi Chivu a intrat pe teren pentru a calma spiritele.
10:00
Cu sau fără FCSB în play-off? Președintele Rapidului a făcut calculele cu 6 etape înainte de finalul sezonului regulat. Exclusiv # Fanatik
Cum e mai bine pentru echipele aflate pe podium: cu sau fără FCSB în play-off? Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a oferit un răspuns direct la FANATIK SUPERLIGA.
09:50
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație # Fanatik
Un bloc cu 8 etaje care îi aparține lui Sorin Ovidiu Vîntu urmează să fie scos la licitație la un preț cu mult sub nivelul pieței. Imobilul se află în Piața Unirii, aproape de kilometrul zero
09:40
Giovanni Becali a analizat lupta pentru titlu din Superliga și s-a pronunțat cu privire la echipa care pornește cu prima șansă în acest sezon.
09:20
„Dacă mașina merge bine iarna, de ce-i pui cauciucuri de vară?”. Costel Gâlcă, înțepat după Rapid – U Cluj 0-2. Exclusiv # Fanatik
E presiune pe umerii lui Costel Gâlcă după ce Rapid a fost învinsă în Giulești, din nou, de U Cluj. Ardelenii s-au impus cu 2-0, iar tactica antrenorului gazdelor a fost criticată aspru
09:10
Pensiile mizere pe care le primesc Mihai Neșu și sora lui. „Cât un brunch la Marriott! Și dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o rușine!”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Neşu a dezvăluit într-un interviu că pensia pe care o primeşte de la statul român este de 500 de lei, iar sora lui ia 2500 de lei. Dumitru Dragomir a fost şocat de aceste cifre.
08:50
Profețiile lui Mitică, luni, 2 februarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, show de zile mari început de săptămână # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor dezbate cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar și din alte domenii. Doar la „Profețiile lui Mitică” de luni, 2 februarie, ora 17:30
