Actorul Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani
Gândul, 2 februarie 2026 18:50
Celebrul actor Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani. Moartea sa a fost anunțată de sindicatul actorilor din Mexic, CinetecaMexico, dar nu a fost dezvăluită cauza decesului, potrivit publicației Metro. „Asociația Națională a Actorilor regretă profund plecarea colegului nostru Gerardo Taracena. Ne […]
Pe 2 februarie, de „Ziua Cârtiței”,o marmotă numită Punxsutawney Phil, este scoasă anual din bârlog pentru a prevesti vremea în următoarele șase luni. Potrivit tradiției americane din Pennsylvania, dacă marmota și-a văzut umbra și se întoarce în bârlog, înseamnă că vor urma încă șașe săptămâni de iarnă, potrivit NBC News. Dacă rămâne în afara bârlogului, […]
Semnătura olografă se folosește zilnic pentru semnarea contractelor, cererilor și documentelo oficiale și se face manual pe hârtie. Ea oferă o valoare jurudică, confirmă identitatea semnăturii și este recunoscută de lege, chiar și în contextul dezvoltării accelerate a semnăturii electronice. Ce reprezintă semnătura olografă Semnătura olografă rămâne un element esențial pentru validarea documentelor oficiale. Ea este scrisă de […]
Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor # Gândul
Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, ar fi transmis informații false despre preluarea administrării Cimitirului Strehareți, potrivit unei anchete publicate de Gazeta Nouă. Publicația susține că anunțul edilului ar fi avut rolul de a distrage atenția de la scandalul majorării taxelor și impozitelor locale. Conform Gazeta Nouă, primarul a anunțat pe rețelele sociale că Primăria […]
Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă # Gândul
În primul weekend de la debut, documentarul „Melania” a sfidat previziunile pesimiste și s-a poziționat pe locul 3 în box office-ul nord-american, cel mai bun început pentru o producție dintre toate documentarele din ultimul deceniu. Filmul a fost întrecut în clasament doar de două pelicule de groază: Send Help (regizat de Sam Raimi), care a […]
Cum se menține în formă Carmen Tănase. ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame” # Gândul
Carmen Tănase, în vârstă de 65 de ani, a explicat cum face pentru a fi în formă. ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame”, a explicat aceasta. Carmen Tănase este într-o formă fizică foarte bună. Actrița a ținut la un moment dat o dietă care a ajutat-o să scape de kilogramele […]
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo” # Gândul
Rareș Bogdan îl atacă și pe președintele Nicușor Dan. Îl acuză de lipsă de vizibilitate și influență pe plan internațional, după ce președintele nu a participat la Forumul Economic de la Davos, pentru că el nu „umblă teleleu”. Întrebat dacă i se pare că politica externă e veriga slabă a acestui guvern, Rareș Bogdan a […]
Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele # Gândul
A început întâlnirea PNL de la Vila Lac, unde ar urma să stabilească cine va fi noul ministru al Educației din partea liberalilor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan ar urma să le ceară colegilor săi un vot de încredere. Nici bine nu a sosit la discuția liberală, că europarlamentarul Rareș Bogdan l-a luat la țintă […]
Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a judecat luni recursul Inspecției Judiciare împotriva hotărârii Secției de procurori a CSM, privind abaterile disciplinare reținute în sarcina fostului procuror DNA, Mircea Negulescu. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis că Negulescu rămâne exclus. Astăzi, Completul de 5 […]
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009 # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a publicat o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, controversatul personaj acuzat de trafic de persoane și pedofilie care s-a sinucis în 2019, în închisoare. De această dată, în documente este menționată și România, prin legătură cu un fost model, absolventă a unei facultăți de economie, Corina […]
Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență # Gândul
Anul 2025 a adus o scădere surprinzătoare a audiențelor pentru majoritatea televiziunilor din România. Chiar dacă Pro TV rămâne lider, pierderile de telespectatori au fost dramatice, iar singura televiziune care a câștigat masiv a fost Realitatea Plus. Conform raportului Kantar Media transmis Consiliului Național al Audiovizualului, Pro TV a pierdut aproape 70.000 de telespectatori la […]
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G. Ce trebuie să faci # Gândul
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G, dar în anumite condiții. „Alege tehnologia care ține ritmul afacerii tale! Descoperă Redmi Note 15 Pro 5G, cu ecran AMOLED 120 Hz pentru o experiență fluidă și cameră de 200 MP pentru imagini clare, zi de zi. Ia-l în 24 de rate […]
Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită # Gândul
Compania SpaceX se află în discuții avansate pentru a se asocia cu xAI, ambele deținute de Elon Musk, potrivit unor persoane familiarizate cu această situație, scrie Bloomberg. Mutarea strategică ar putea fi anunțată chiar în această săptămână. Această mișcare coincide cu viziunea lui Elon Musk de a lansa centre de date pe orbita planetei. Acestea […]
Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri # Gândul
Semne proaste are începutul de an pentru televiziune. După demiterile sau demisiile de la PRO TV – Cătălin Măruță, Digi 24 – Anca Mireanu, Euronews -Vitalie Cojocari, urmează schimbări majore și la Antena3 CNN. Grila de programe se schimbă fundamental, anunță paginademedia.ro Jurnalistul Radu Tudor este prima victimă a acestor schimbări. „Analistul militar” va fi […]
Deși consumul de programe TV a scăzut în anul 2025, sunt și posturi care au înregistrat audiențe record. Iată cele mai urmărite posturi TV în România și câți oameni se uită. 2025 a fost marcat de numeroase evenimente, alegerile prezidențiale, măsurile guvernului Boloja, revenirea lui Trump la Casa Albă, românii au manifestat un interes mai scăzut pentru programele […]
Scandal la Hollywood pentru alegerea actriței care o portretizează pe Elena din Troia. Elon Musk îl atacă pe Nolan: “Ți-ai pierdut integritatea” # Gândul
Christopher Nolan va lansa pe 17 iulie 2026 un film adaptat după „Odiseea” lui Homer, cu Matt Damon în rolul lui Ulise.Povestea se petrece după încheierea Războiului Troian și călătoria de întoarcere a eroului grec în Itaca, la soția sa, Penelopa (interpretată de Anne Hathaway), și la fiul său, Telemah (Tom Holland). Din distribuție vor […]
Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein # Gândul
Gala premiilor Grammy a adus, seara trecută, unele dintre cele mai extravagante ținute pe covorul roșu de la Los Angeles. Artiștii s-au întrecut în costume care mai de care mai strălucitoare, mai colorate și mai „curajoase“, iar rezultatul a fost unul pe măsură: imaginile lor au făcut înconjurul internetului, au devenit virale pe rețelele de […]
ANAF strânge șurubul. După ce a pus ochii pe cadourile de la nuntă sau pe mașinile scumpe, acum vrea să urmărească împrumuturile între prieteni sau familie. De la criptomonede, la cadouri și împrumuturi, Fiscul vrea să știe tot # Gândul
Românii care primesc bani de la rude sau prieteni riscă să ajungă în vizorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), dacă nu pot demonstra clar de unde provin sumele. Fiscul verifică tot mai atent transferurile de bani dintre persoane fizice și poate considera aceste sume venituri nedeclarate. Aceasta este doar ultima dintr-o serie de măsuri […]
Temperaturile scăzute din Florida au făcut ca numeroase iguane să cadă din copaci. Ele își pierd aderența și îngheață, iar serviciul național de meteorologie a avertizat localnicii asupra fenomenului, care nu este o premieră în acea regiune. Deși par lipsite de viață, iguanele nu sunt moarte ci își revin. Ploaie cu iguane în sudul Floridei Jessica Kilgore, […]
Anunțul momentului în televiziune. Denise Rifai a semnat cu Antena 1 și vine cu un nou format de emisiune: ”A venit vremea pentru o schimbare” # Gândul
Bombă în piața de televiziune din România! După mai bine de cinci ani petrecuți la Kanal D, Denise Rifai a semnat cu Antena Group și va intra pe post cu un nou format de emisiune începând din luna februarie. Prezentatoarea a semnat cu Antena Group și, alături de o echipă deproducție condusă de Emilia Vlad, […]
Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, se lasă din nou pe mâna medicului estetician. Artista a explicat ce anume vrea să își facă. Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru, cei […]
Cristoiu prevestește iminenta prăbușire a PNL: ”Ideea că Bolojan va cere vot de încredere din partea partidului e o capcană” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema politică a zilei: revolta din interiorul PNL față de premierul Ilie Bolojan și jocurile politice declanșate de această criză, accentuată și de reacțiile tot mai dure ale PSD. În ședința de grup a PNL de […]
Ce condiții i-a impus Consiliul Concurenței prorpietarului Lidl și Kaufland pentru a achiziționa lanțul românesc de magazine La Cocoș # Gândul
Consiliul Concurenței a pus o serie de condiții dure pentru ca grupul Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, să poată cumpăra retailerul românesc La Cocoș, conform econonomedia. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că printre condiții se numără plafonarea adaousului și deschiderea de noi magazine La Cocoș. O condiție principală, deja impusă, este ca viitorul proprietar […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă # Gândul
Invitata emisiunii este Viorica Dăncilă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Ajutor de încălzire 2026. Reduceri cu 100 de lei la facturi pentru unii consumatori. Anunțul oficial al ministrului Energiei despre cine se încadrează # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei vor beneficia de o bonificație de 100 de lei în cazul gazelor naturale, și de 50 de lei la factură în cazul energiei electrice. Măsurile sunt valabile în sezonul rece care va începe pe 1 octombrie și se va termina pe […]
Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele # Gândul
Ofițerii din cadrul penitenciarului Mioveni au efectuat un control antiterorist, în urma căruia au descoperit că mai mulți deținuți aveau asupra lor obiecte interzise precum telefoane Nokia, încărcătoare, dar și un cuțit. Pentru o astfel de faptă, cei aflați după gratii riscă majorarea pedepsei cu cel puțin încă trei ani de închisoare. Agenții din Penitenciarul […]
„Project Vault”, inițiativa lui Trump prin care vrea să creeze stocuri de materiale critice. SUA organizează miercuri un summit pe această temă # Gândul
Administrația Trump a lansat o inițiativă strategică majoră, denumită Project Vault, prin care va crea un stoc de minerale critice în valoare de 12 miliarde de dolari, cu scopul de a proteja producătorii americani de șocurile de aprovizionare și de a reduce dependența de China pentru pământuri rare și alte materiale esențiale, scrie Bloomberg. Donald […]
Decizia luată de hoteluri a stârnit revoltă în jurul clienților. Se desființează ușile de la toalete # Gândul
Hotelurile au adoptat o nouă tendință, aceea de înlocuire a ușilor de la toaletele din cameră cu perdele sau paravane glisante. Clienții sunt revoltați și spun că acest lucru reduce intimitatea din camerele lor. Decizia hotelurilor, desființează ușile toaletelor din cameră Camerele de hotel tradiționale sunt pe cale de dispariție. Noutatea absolută, pe care tot mai […]
Gabriela Firea, anunț major pentru pensionari: „1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei”. Ce sume se dau pentru pensiile mai mari # Gândul
Printr-o postare pe rețelele de socializare, Gabriela Firea a anunțat că Partidul Social Democrat va impune pachetele de solidaritate și relansare economică, care vizează sprijin pentru 2,800.000 de pensionari, dar și protecție pentru familii și mame. Susținerea adoptării în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri destinate […]
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit medicului Virgiliu Stroescu: „Antibioticele naturale ale grădinii” # Gândul
Celebrul medic Virgiliu Stroescu, supranumit și „apostolul alimentației sănătoase”, afirmă că prevenția cancerului prin nutriție se bazează pe consumul de alimente vii, bogate în enzime și fitonutrienti. Astfel, el pune un accent deosebit pe eliminarea produselor de origine animală și adoptarea unei diete vegetariene integrale. Principalele alimente și grupe alimentare pe care dr. Stroescu le […]
Gina Pistol, în vârstă de 45 de ani, a făcut mărturisiri emoționante din viața d mămică. ”Nu pot să spun că sunt mama perfectă”, a declarat vedeta. Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine. Recent, Gina Pistol a fost invitată la emisiunea online ”Cu inima la vedere”, a […]
Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie # Gândul
Rețeta propriu-zisă a celebrului lubrifiant WD-40 este păstrată în format manual, într-o curie de valori din San Diego. Rețeta este notată într-un carnețel, alături de alte 39 de încercări nereușite care au precedat actuala versiune, de unde și numele de WD-40, scrie Wall Street Journal. „Am văzut formula și singurul lucru pe care mi-l amintesc […]
Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală # Gândul
Ediția de luni a emisiuniiAi Aflat!, transmisă live din studioul Gândului, a prilejuit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema apariției intempestive a lui Nicușor Dan în timpul emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”. În opinia cunoscutului analist politic, șeful statului a compromis prerogativele funcției, fiind vorba de o emisiune mondenă. Jurnalistul […]
Cum a evoluat averea lui Cătălin Măruță din 2002 (TVR) până în 2026 (Pro TV). Câți bani are acum, de fapt # Gândul
De la debutul său în presă, Cătălin Măruță a bifat mai multe locuri de muncă, dar și trusturi de presă. Ani la rând valorare proprietăților sale, a mașinilor și a echipamentelor a crescut din ce în ce mai mult, dar și evaluarea companiilor sale care produc profit. Sumele prezentate în tabelul de mai jos nu sunt […]
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare # Gândul
După ședința de la grup, Sorin Grindeanu, președintele social-democraților, a spus că nu poate exista în România un guvern minoritar. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus că ia în calcul și ideea unui guvern minoritar, fără Partidul Social Democrat. O astfel de variantă nu este exclusă, însă nici nu este „de dorit”, […]
3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii # Gândul
Centrul European al Consumatorilor din România (ECC România), direcție în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a recuperat pentru consumatori aproximativ 410.000 de euro, în 2025, în creștere cu 6,1% față de anul precedent. Aproximativ 3 din 10 reclamații ale românilor au fost din cauza întârzierilor de zboruri, urmate de probleme legate de îmbrăcăminte […]
Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani # Gândul
Germania are parte de o recoltă de cartofi fără precedent, în această iarnă, care a determinat fermierii să distribuie, gratuit, mii de tone locuitorilor și organizațiilor caritabile. De la grădinile zoologice până la cantinele sociale, agricultorii oferă acum tone de cartofi, după cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani, relatează The Guardian. Denumită […]
Vești proaste pentru români, de la 1 aprilie gazele se vor scumpi. Furnizorii de energie, inclusiv Engie, PPC Energie, Premier Energy și Nova Power & Gas, au început deja să afișeze ofertele de preț pentru data de 1 aprilie, atunci când se va renunța la prețurile plafonate. Potrivit, Adevărul.ro, acestea sunt ofertele furnizorilor: Cel mai mic tarif […]
Anunțul oficial al ministrului Muncii. Ce „bonus” ar putea primi 2,8 milioane de pensionari # Gândul
Florin Manlole a făcut câteva precizări cu privire la impactul măsurilor de solidaritate propuse de PSD pentru sprijinirea familiilor și a persoanelor vulnerabile. De acest ajutor ar putea beneficia peste 500.000 de familii, 2.800.000 de pensionari, relatează Mediafax. Pachetul de solidaritate propus de PSD, oferă „protecție minimă” pentru persoanele afectate de austeritate: pensionarii cu pensii […]
De multe ori, românii au evitat să cumpere un produs pentru că se apropia de data de expirare. Termenu de expirare îi sperie mai tare decât ar trebui, așadar, ajung să arunce mâncare bună și contribuie la risipa alimentară. Termenul de expirare și data de consum sunt diferite, un român aruncă în medie 7 de […]
Un româno-american a murit la audieri în sediul Poliției Corabia. Dosar pentru ucidere din culpă # Gândul
Caz șocant chiar în sediul Poliției din Corabia. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, pe Drumul Județean 544A, la ieșire din orașul Corabia, un autoturism condus de un bărbat de 69 de ani, cu dublă cetățenie română si americană. Un bărbat cu dublă cetățenie a murit în sediul Poliției din […]
Care este viziunea Chinei pentru supremația în inteligența artificială: „Mișcă-te rapid, dar respectă regulile” # Gândul
China vrea să devină lider mondial în dezvoltarea inteligenței artificiale de ultimă generație, dar își dorește, de asemenea, ca firmele din domeniu să respecte un set strict de reguli, scrie The New York Times. Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat în fața unui grup de oficiali din domeniul inteligenței artificiale că statul chinez este în […]
Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Delegația condusă de ministrul de Externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în data de 4 februarie 2026, la Washington D.C. Potrivit unui comunicat de […]
Cristoiu râde de Nicușor Dan: Vizita lui în SUA face parte din politica de crăcănare a personajului # Gândul
Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, analistul politic Ion Cristoiu a comentat pe tema eternei vizite a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă. Cristache: Întreține un fake news instituțional “El întreține un fake news instituțional, nu are nimic concret. Se umple singur de ridicol. Ne anunță singur începutul […]
Andreea Bălan spune tot. Pe cine ar evita la o petrecere și ce vedete consideră că sunt toxice # Gândul
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a spus foarte clar ce gândește despre unele dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz. Andreea Bălan a fost prezentă în platoul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV, unde a participat la rubrica sosurilor iuți. Vedeta a răspuns celor mai incomode întrebări, dezvăluind, printre altele, ce […]
Băutura mai energizantă decât orice espresso. Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat # Gândul
În timp ce mulți oameni preferă dimineața o cafea tare, alții adoră să-și înceapă ziua cu un ceai cald. Într-un colț al lumii, însă, cele două nu se exclud una pe cealaltă, ba dimpotrivă, se completează perfect și împreună formează o băutură mai energizantă decât orice espresso. În Hong Kong, un amestec neobișnuit de cafea, […]
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în Dâmbovița. Șoferul a fost amendat pentru starea anvelopelor # Gândul
Un microbuz cu pasageri s-a răstunat luni după-amiază în județul Dâmbovița. Tei pasageri au fost răniți și au ajuns la spital. Microbuzul circula pe un drum acoperit de zăpadă și gheață, dar cu anvelope necorespunzătoare. Doar o minune a făcut să nu se întâmple o tragedie. Accidentul rutier s-a produs pe DJ 702 D, în […]
Gestul spectaculos care a făcut înconjurul planetei: Cum și-a cerut scuze un jucător japonez de volei de la o femeie pe care a lovit-o cu mingea # Gândul
Jucătorul japonez de volei Yuji Nishida a devenit viral pe rețelele de socializare pentru că a dat un exemplu despre cum ar trebui să arate, de fapt, o scuză sinceră. La meciul All-Star al Ligii SV japoneze de pe 1 februarie, el a lovit accidental o angajată a sălii care se afla lângă teren. Fără […]
Europarlamentarul Victor Negrescu a depus un amendament de 90 de miliarde de euro la bugetul european. „Politicile europene de sănătate trebuie să se vadă în spitale, nu doar pe hârtie” # Gândul
Europarlamentarul român Victor Negrescu a anunțat, luni, printr-o postare pe rețelele de socializare că a depus un amendament important pentru structura viitorului buget european. Românul își dorește ca Uniunea Europeană să aloce suma de 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget european. Europarlamentarul a transmis că vrea ca Uniunea Europeană să aloce 90 […]
Presa din Ungaria a reacționat după ce Gigi Becali l-a distrus pe arbitrul de la meciul FCSB – Csikszereda. „S-a năpustit pe un ton fără precedent” # Gândul
Gigi Becali l-a criticat pe arbitrul Cristian Moldoveanu, care a condus meciul FCSB – Csikszereda, 1-0. Presa din Ungaria a legat declarațiile cu faptul că „centralul” e din Sfântu Gheorghe și că adversara roș-albaștrilor a fost echipa din Miercurea Ciuc. Nemulțumit de prestația arbitrului Cristian Moldoveanu, Gigi Becali tuna: „Puteai să tragi cu ei, dar […]
