Părinții lui Mario Berinde cer despăgubiri uriașe! Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din Cenei nu au bani să plătească
Cancan.ro, 2 februarie 2026 19:50
Mario Berinde a fost ucis cu sânge rece de către prietenii lui în vârstă de 13 și 15 ani, în urmă cu puțin timp, în Cenei. Familia îndurerată va cere despăgubiri în valoare de sute […]
• • •
Acum 5 minute
20:20
Trei zodii care vor avea noroc pe toate planurile, de pe 5 febuarie. Vor fi numai schimbări pozitive # Cancan.ro
Începând cu 5 februarie, trei zodii se bucură de o perioadă extrem de favorabilă, în care norocul pare să le însoțească la fiecare pas. Fie că este vorba despre carieră, bani sau viață personală, lucrurile […]
Acum 15 minute
20:10
Un nou scandal zguduie lumea mondenă, după ce Alex Bodi a publicat pe TikTok un videoclip în care îl atacă frontal pe Dorian Popa. Afaceristul lansează o serie de acuzații și jigniri, susținând că artistul […]
Acum 30 minute
20:00
Bancul începutului de săptămână | Doctorul către pacient: „Cum ați reușit să răciți așa?” # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! ”Doctorul către pacient: -Cum ați reușit să răciți așa? -Am stat 3 ore pe un balcon, îmbrăcat foarte subțire! […]
Acum o oră
19:50
Părinții lui Mario Berinde cer despăgubiri uriașe! Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din Cenei nu au bani să plătească # Cancan.ro
19:40
Acum 2 ore
19:00
Unde lucrează românii care câștigă peste 30.000 pe lună. În ce domenii se câștigă cel mai bine # Cancan.ro
Prăpastia dintre responsabilitățile asumate la locul de muncă și veniturile reale rămâne un subiect intens discutat în rândul angajaților din România, în contextul creșterii accelerate a costului vieții. O postare recentă de pe o platformă […]
18:50
Ceea ce vrem să îți spunem este că nimic nu trebuie lăsat la întâmplare, și chiar și acele mici detalii pot să facă diferența. De exemplu, suntem siguri că nu ai dat mare importanță etichetelor […]
18:50
Un tip de pensii speciale ar putea fi eliminat în perioada următoare, potrivit unui proiect de lege aflat în prezent în dezbatere parlamentară. Este vorba despre indemnizațiile speciale acordate primarilor, viceprimarilor și președinților de consilii […]
Acum 4 ore
18:10
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți! Recordul este de 71 de secunde # Cancan.ro
CANCAN.RO a pregătit un nou test de atenție și spirit de observație, perfect pentru cei care iubesc provocările vizuale și micile jocuri de inteligență. Este genul de exercițiu care pare simplu la prima vedere, dar […]
18:10
Închiderea centralei termice pe cărbune din Râmnicu Vâlcea va avea consecințe majore asupra personalului, fiind anticipate concedieri semnificative în rândul angajaților actuali ai unității. Autoritățile locale asigurără insă că furnizarea apei calde și a agentului […]
18:00
Cele mai îndrăznețe apariții pe covorul roșu, la Premiile Grammy 2026! Vedetele care n-au dezamăgit cu alegerile vestimentare # Cancan.ro
Premiile Grammy 2026 au demonstrat, încă o dată, de ce sunt considerate cea mai îndrăzneață și lipsită de reguli gală din industrie. La Crypto Arena din Los Angeles, cele mai mari nume din muzică au […]
17:20
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, de la orele 14:00 și 15:00 # Cancan.ro
După ce emisiunea lui Cătălin Măruță a fost scoasă din grila PRO TV după 18 ani, postul vine cu schimbări importante în programul de după-amiază și mizează pe seriale pentru a atrage publicul. Ce se va […]
17:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă # Cancan.ro
Invitata emisiunii este Viorica Dăncilă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:10
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!” # Cancan.ro
Denise Rifai, una dintre cele mai cunoscute prezențe din televiziunea românească, face un pas important în cariera sa, părăsind Kanal D, unde prezenta emisiunea „40 de întrebări”. Mutarea reprezintă una dintre cele mai vizibile schimbări […]
16:50
Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici # Cancan.ro
Anul 2026 se anunță intens din punct de vedere emoțional și plin de revelații pentru toate zodiile. Este un an în care multe adevăruri ies la suprafață, iar relațiile sunt puse la încercare. Pentru unii […]
16:30
Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic! # Cancan.ro
Julia Chelaru a început anul 2026 într-un loc exotic, departe de agitația din România. Artista se află în Zanzibar, o destinație care a surprins-o și a pus-o pe gânduri, nu doar prin peisaje, ci și […]
16:30
Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică # Cancan.ro
Un bărbat din Correggio, provincia Reggio Emilia, aflat în fază terminală a unei afecțiuni grave, a decis să se căsătorească civil cu îngrijitoarea sa, mai tânără cu 24 de ani. La doar câteva zile după […]
16:30
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea antidotul pe stoc # Cancan.ro
Ifunanya Nwangene, o talentată cântăreață care a apărut în cel de-al treilea sezon al emisiunii The Voice Nigeria, a murit la vârsta de 26 de ani în urma unei mușcături de șarpe. Soprana născută în […]
Acum 6 ore
16:00
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze. La cât sunt de sărac, dacă fuge nevastă-mea cu altul, fug și eu cu ei. Alte bancuri […]
15:50
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă # Cancan.ro
Fostul campion mondial la gimnastică aerobică, Ferdinand Răileanu, a murit în dimineața zilei de 2 februarie, la doar 35 de ani. Sportivul ar fi căzut de la etajul patru al unui bloc aflat în Constanța, […]
15:20
Ninsorile și gerul suspendă cursurile! Școlile care se închid din cauza condițiilor meteo aprige # Cancan.ro
Cursurile din mai multe unități de învățământ din patru județe au fost suspendate sau mutate în sistem online din cauza ninsorilor abundente și a temperaturilor extrem de scăzute. Ministerul Educației a transmis că activitatea școlară […]
15:20
Românii sunt sufocați de taxe și impozite crescute și nici nu beneficiază de un salariu bun pentru munca depusă. Venitul minim obținut este printre cele mai mici din UE, potrivit Eurostat 2026. Situația stă cu […]
14:50
Iubita lui Adrian Norocel nu s-a uitat la bani! Cât a costat-o surpriza din Dubai și ce a găsit manelistul în hotel de ziua lui # Cancan.ro
Adrian Norocel este îndrăgostit până peste cap de Ana, iubita lui, dar are și motive. Așa cum vă dezvăluiam recent, tânăra este femeie de afaceri și patroana restaurantului unde manelistul a cântat de numeroase ori. […]
14:40
Ai o proprietate pe numele tău, ești bun de plată! Fiecare persoană care deține o casă, un apartament sau un teren trebuie să plătească un impozit. Scutirile sunt excepții rare, strict prevăzute de lege, mult […]
14:40
Cum încălzești mașina rapid. Ce trebuie să faci ca temperatura din interior să crească imediat # Cancan.ro
În sezonul rece, una dintre cele mai frecvente întrebări ale șoferilor este cum pot încălzi mașina cât mai repede, fără să piardă timp și fără să forțeze motorul. Deși mulți cred că soluția este să […]
14:30
Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România # Cancan.ro
Grupul ARCMEDIA își consolidează poziția de lider al pieței media digitale din România, ocupând locul 1 în clasamentul grupurilor de presă după numărul de cititori unici, pentru a doua lună consecutiv, conform măsurătorilor oficiale SATI […]
Acum 8 ore
14:20
Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții. Ce se va întâmpla cu prețul energiei # Cancan.ro
Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții! Compania a publicat oferta pentru populație pentru lunile februarie și martie, iar veștile sunt bune. Ce se va întâmpla cu prețul energiei, potrivit anunțului făcut de […]
13:50
Cristian Andrei a revenit în online, după ce a fost dus încătușat la audieri! Discurs acid sau derapaj? „Posesivă, disperată, agresivă” # Cancan.ro
Cristian Andrei a revenit în online, după ce a fost dus încătușat la audieri! Deși este în mijlocul unui scandal de proporții, în cadrul căruia i se aduc acuzații grave, psihoterapeutul pare că nu se […]
13:50
Justin Bieber, apariție controversată la Premiile Grammy 2026! Artistul a urcat pe scenă fără haine pe el # Cancan.ro
Justin Bieber a șocat audiența după ce a cântat la Premiile Grammy 2026 purtând doar boxeri și șosete, etalând numeroase sale tatuaje de pe corp, inclusiv unul nou, pe spate, dedicat soției sale. Noul tatuaj […]
13:40
Cristian Andrei a revenit în online, după ce a fost dus încătușat la audieri! Săgeată acidă? „Posesivă, disperată, agresivă” # Cancan.ro
13:40
Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată: SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România # Cancan.ro
București, 2 februarie 2026. Investigația PET-CT PSMA, o tehnologie de ultimă generație utilizată la nivel internațional pentru diagnosticul precis și stadializarea avansată a cancerului de prostată, va fi disponibilă la Centrul Oncologic SANADOR, în premieră […]
13:30
Cine poate să primească 1.500 de euro de la stat începând de azi, 2 februarie Se pot depune cererile # Cancan.ro
Fermierii pot depune cereri pentru subvenția de minimis pentru legume și pot obține 1.500 euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați cultivați. Programul de sprijin finanțat din bugetul național a fost anunțat de Ministerul Agriculturii […]
13:30
Larisa Popa, păgubită de un fost! L-a împrumutat cu bani, dar a rămas cu buza umflată: „Are să-mi dea înapoi câteva mii de euro” # Cancan.ro
Larisa Popa a devenit cunoscută prin intermediul colaborării cu Pescobar, însă asta e istorie acum. Șatena și Paul Nicolau au mers pe drumuri separate, iar decizia a fost luată în urmă cu doi ani. Invitată […]
13:00
În ultimii ani, gastronomia atrage tot mai mulți tineri. Mulți sunt cei care își îndreaptă pașii către acest domeniu, însă întrebarea care se ridică este care sunt câștigurile. Ce salariu are un bucătar din București […]
12:50
Donald Trump, derapaj neașteptat după ce artiștii l-au făcut „praf” la Premiile Grammy 2026: „Eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein” # Cancan.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a arătat extrem de deranjat de Gala Premiilor Grammy, mai ales după ce unele dintre vedetele prezente la eveniment au lansat atacuri la adresa lui și a politicilor sale. Într-o […]
12:50
Ioana Ginghină nu vrea să mai audă de Alexandru Papadopol. Ce i-a făcut actorul fiicei lor: „Mă doare sufletul” # Cancan.ro
Ioana Ginghină recunoaște că e dezamăgită de felul în care Alexandru Papadopol alege să se poarte cu fiica lor. Actorul o vede tot mai rar pe Ruxandra și nu e prezent la evenimentele importante din […]
Acum 12 ore
12:20
Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut ca fiul ei să meargă la închisoare # Cancan.ro
Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! Femeia a făcut primele declarații despre tragedie și spune că nu mai are liniște de când totul s-a întâmplat. Mai mult, aceasta […]
12:00
Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele din fața caselor. Ce amendă pot să primească # Cancan.ro
Dacă nu cureți zăpada din fața clădirii pe care o deții, riști să plătești o amendă. Proprietarii de case sau cei care dețin un magazin au obligația de a îndepărta zăpada și gheața de pe […]
11:30
Sunt atenți la ceilalți și nu ezită să ofere ajutor atunci când e nevoie. Nu o fac ca să atragă, ci pentru că așa simt. Racul, Fecioara, Vărsătorul și Peștii tind să vadă ce e […]
11:20
Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026. Un client a publicat bonul fiscal # Cancan.ro
Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, deși românii se plâng de prețurile tot mai mari din magazine, se pare că mai există și excepții. Cât costă o […]
11:10
Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat din goblenuri a fost vedeta serii # Cancan.ro
Cântăreața americană Chappell Roan a făcut furori la Premiile Grammy 2026, unde a apărut pe covorul roșu cu o rochie transparentă cu spatele gol, apariția ei fiind unul dintre cele mai discutate momente ale serii. […]
11:10
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ cu un fost câștigător al Cupei cu Steaua # Cancan.ro
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a câștigat primul meci […]
10:40
Un incendiu a izbucnit luni dimineață în curtea Spitalului Militar din Brașov. Problemele au început după ce un container în care erau depozitate materiale sanitare a fost cuprins de flăcări. Pompierii au intervenit de urgență. […]
10:40
Doliu în lumea politică! A murit Victoria Didiță, fost viceprimar al municipiului Slobozia # Cancan.ro
Doliu în lumea politică! Victoria Didiță, fost viceprimar al municipiului Slobozia, s-a stins din viață. Aceasta și-a dat ultima suflare la vârsta de 70 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de […]
10:10
Probleme de sănătate pentru Serghei Mizil, după o băută la munte: „Stau numai cu gheată. A început să mă mai lase durerea” # Cancan.ro
Serghei Mizil întâmpină mari probleme de sănătate. Afaceristul a răcit la nivelul organelor genitale. Simptomele au apărut după ce a organizat o băută cu prietenii la munte. La început, nu a dat atenție, apoi s-au […]
10:10
Cu ce a rămas Andreea Bostănică după fosta relație. Cătălin Măruță a scos tot adevărul de la influenceriță # Cancan.ro
După ce a fost înșelată și spune că a trecut prin multă suferință, Andreea Bostănică a vorbit deschis despre finalul relației sale. Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, influencerința și-a deschis sufletul și […]
09:50
Ciorbele nu lipsesc din bucătăria românilor și, de multe ori, sunt preferate unui alt fel de mâncare. Diversitatea ciorbelor românești este foarte mare și pune la încercare imaginația gospodinelor, de la cele de legume, ușoare […]
09:10
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton # Cancan.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declasificat o nouă serie de documente din dosarul Jeffrey Epstein. În acestea apare și numele unei românce. Este vorba despre Corina Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce […]
09:10
Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor # Cancan.ro
Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc duminică la Los Angeles, Kendrick Lamar fiind cel mai mare câștigător al serii pentru al doilea an consecutiv. Rapperul a luat acasă cinci premii, inclusiv […]
09:00
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii # Cancan.ro
Ai grijă de unde îți faci cumpărăturile, asta dacă nu vrei să îți pui sănătatea în pericol. Listerioza, o boală provocată de o bacterie periculoasă, care se găseşte în alimentele contaminate, i-a adus sfârșitul unui […]
