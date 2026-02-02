Iranul publică o listă a morților în timpul protestelor. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că numărul real este mult mai mare

13:20

Aderarea la zona euro nu este în acest moment pe agenda Guvernului din cauza nivelului ridicat al deficitului bugetar, a spus premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că o astfel de discuție nu poate avea loc până când finanțele publice nu se vor încadra în criteriile europene, notează Știrile ProTV.„România a avut în aceşti ani nişte deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă. Suntem într-o situaţie în care ne...