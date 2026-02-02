Iranul publică o listă a morților în timpul protestelor. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că numărul real este mult mai mare
Europa Liberă România, 2 februarie 2026 19:50
Guvernul iranian al președintelui reformist Masud Pezeshkian a publicat numele și numerele de identificare națională pentru 2.985 de persoane ucise în timpul protestelor recente din întreaga țară.Publicarea listei, pe 2 februarie, a transformat chioșcurile de ziare în veritabile memoriale ale durerii, și a general dezbateri dacă gestul reprezintă un adevărat pas spre transparență sau doar o încercare calculată de a minimaliza amploarea reală a tragediei.Lista, întocmită de administrația...
• • •
Acum o oră
19:50
Acum 4 ore
17:30
Consiliul Concurenței: piața de gaz trebuie liberalizată pe 1 aprilie. Guvernanții se mai gândesc dacă prelungesc plafonarea # Europa Liberă România
Șeful Consiliului Concurenței, Bodan Chirițoiu, crede că plafonarea prețului la gaze nu mai trebuie prelungită, iar liberalizarea pieței trebuie să înceapă pe 1 aprilie. Chirițoiu a motivat și de ce – odată cu intrarea Romgaz pe piața furnizorilor, oferta se va echilibra, pe modelul Hidroelectrica. „Să avem o liberalizare la gaze, asta e recomandarea noastră: să nu mai prelungească măsura Guvernul”, a spus Bogdan Chirițoiu, la o conferință de presă de pe 2 februarie, citat de...
Acum 8 ore
13:30
Cinci persoane suspectate că au livrat bunuri de 30 de milioane de euro către Rusia, cu încălcarea sancțiunilor UE, arestate în Germania # Europa Liberă România
Autoritățile germane au arestat cinci persoane suspectate că au organizat un amplu mecanism pentru livrarea de bunuri industriale către Rusia, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, cu încălcarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană după invazia Ucrainei. Anunțul a fost făcut luni de Parchetul Federal din Karlsruhe, potrivit Reuters.Procurorii germani au anunțat că arestările au avut loc în urma unor percheziții realizate la nivel național, care au vizat o rețea creată...
Acum 12 ore
12:00
Ce se știe până acum despre cauzele penei masive de curent din Republica Moldova din 31 ianuarie # Europa Liberă România
Autoritățile de la Chișinău și Kiev au anunțat că linia de înaltă tensiune din sudul Ucrainei și al Republicii Moldova a fost reparată și reconectată pe 1 februarie, după avarii care au dus la mari pene de curent în ambele țări.
09:10
PSD cere Guvernului să adopte urgent măsuri de relansare economică și de solidaritate. „Limita de suportabilitate a fost deja depășită” # Europa Liberă România
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național desfășurate la Vila Lac, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, considerând că acestea reprezintă o condiție esențială pentru continuarea guvernării și pentru susținerea reformelor administrative propuse de Executiv.Social-democrații afirmă că aprobarea acestor măsuri este „absolut obligatorie, nu negociabilă”, în condițiile în...
08:20
Ucraina așteaptă o nouă rundă de discuții trilaterale pe fondul intensificării atacurilor Rusiei # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o nouă rundă de discuții trilaterale cu Moscova și Washingtonul este programată pentru 4–5 februarie în Emiratele Arabe Unite. Întâlnirea urmează să aibă loc după o nouă serie de atacuri aeriene rusești mortale asupra unor obiective civile, scrie RFE/RL.În discursul său video nocturn din 1 februarie, Zelenski a spus că există „un aranjament pentru a organiza o reuniune trilaterală la un nivel corespunzător miercuri și joi în Emiratele...
Ieri
19:00
O maternitate avariată și 15 mineri uciși în atacurile Rusiei împotriva Ucrainei # Europa Liberă România
Cel puțin 15 oameni din regiunea Dnipropetrovsk au fost uciși și o maternitate din orașul Zaporijia a fost avariată într-un atac rusesc cu drone asupra Ucrainei. Atacurile vin în contextul în care a fost anunțată o nouă rundă de negocieri între Kiev și Moscova pentru săptămâna viitoare.Două atacuri separate cu drone au ucis cel puțin 17 persoane în regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei, rănind cel puțin alte șapte, au raportat oficialii ucraineni pe 1 februarie.15 oameni au fost...
17:50
Controlul judecătorilor prin delegări. 2/3 din șefii instanțelor din România conduc de pe poziții provizorii, într-o nouă piramidă a puterii # Europa Liberă România
În dimineața zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, când prin birourile Tribunalului București începea să se instaleze atmosfera liniștită din pragul weekendului, judecătoarea Ana-Maria Puiu trăgea adânc aer în piept, recitea cele 573 de cuvinte scrise dintr-o suflare și analiza totul cu ochiul critic, de om al legii antrenat să nu greșească. Apoi, cu o simplă apăsare de deget, posta întregul text pe o rețea de socializare.„Pentru corecta informare a colegilor în legătură cu situația...
15:30
Membrii parlamentului iranian au desemnat armatele europene ca fiind „teroriste”. Este răspunsul Teheranului după ce, zilele trecute, Garda Revoluționară din Iran a fost desemnată organizație teroristă de Uniunea Europeană.
14:00
La miezul nopții, pe 31 ianuarie 2026, a expirat perioada de o lună în care euro și leva au circulat simultan în Bulgaria. Începând cu 1 februarie, comercianții nu mai sunt obligați să accepte plăți în leva și trebuie să dea restul numai în moneda unică europeană.Bulgaria a aderat la zona euro pe 1 ianuarie 2026, la 19 ani după aderarea la Uniunea Europeană (UE).Aderarea sa la zona euro a fost una dintre condițiile pentru aderarea la euro prevăzute în tratatul din 2007.Pe 4 iunie anul...
12:20
„Ucraina nu pierde, Rusia nu câștigă”. Cum stau lucrurile în cinci zone de pe front # Europa Liberă România
Cu câteva săptămâni înainte ca războiul să intre în al cincilea an, Rusia are mai mult succes în a distruge sistemele energetice ale Ucrainei decât în obținerea unor victorii decisive pe câmpul de luptă.
10:10
Ucrainenii luptă împotriva frigului la „punctele invincibilității” în timp ce atacurile rusești continuă # Europa Liberă România
Kievul extinde „punctele de invincibilitate” – acestea devin, din simple corturi încălzite, locuri în care oamenii pot primi sprijin psihologic, căldură și asistență.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Departamentul Justiției al Statelor Unite publică trei milioane de fișiere din „dosarele Epstein” # Europa Liberă România
Procurorul general adjunct al Statelor Unite, Todd Blanche, a declarat vineri că Departamentul de Justiție a publicat alte peste 3 milioane de documente în legătură cu așa-numitul „dosar Epstein”.Instituția spune că publicarea documentelor – trei milioane de pagini, 180.000 de imagini și 2.000 de videoclipuri – vine ca răspuns la Legea privind transparența dosarelor Epstein, promulgată de președintele american Donald Trump pe 19 noiembrie 2025.„Aceste dosare au fost colectate din cinci...
16:40
Fotografii proaspete făcute într-un atelier din regiunea ucraineană Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, au dat la iveală o nouă armură pe care mecanicii ruși o montează pe tancuri pentru a le apăra de drone. Este o versiune mai „evoluată”, care face ca tancurile să semene cu niște arici imenși.
13:30
Raed Arafat cere Parlamentului să interzică accesul copiilor și adolescenților „sub 15–16 ani” la rețelele sociale # Europa Liberă România
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, invocă două evenimente recente „extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți”, pentru a cere parlamentarilor să inițieze și să adopte un proiect de lege care să limiteze accesul minorilor din România, cu vârste „sub 15–16 ani”, la rețelele sociale.Raed Arafat, care este și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, întreabă retoric dacă „nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un...
12:30
Metroul din Kiev, închis temporar din cauza penelor de curent cauzate de atacurile rusești. Pană masive de curent și în Republica Moldova # Europa Liberă România
Metroul din Kiev a fost închis temporar sâmbătă, 31 ianuarie 2026, din cauza unei pene de curent provocate de lipsa energiei electrice furnizate din surse externe, au anunțat autoritățile locale.
10:40
Aproape răpită la 15 ani: ce povestește o fată ucraineană despre închisorile rusești de filtrare # Europa Liberă România
Liza avea 15 ani când Rusia a invadat Ucraina și a ocupat Mariupol. Aproape că a fost despărțită de familie în lagărul rus de „filtrare”.
10:40
Aproape patru ani de război | Două cântărețe ucrainene, în turneul mondial „Copiii furați” # Europa Liberă România
Un tată ucrainean fuge disperat la Moscova pentru a împiedica adoptarea copiilor săi de către o familie rusă.O fată orfană de 12 ani, cu răni provocate de șrapnel, zace pe un pat de spital și speră că bunicul ei o poate găsi în Donețkul ocupat de Rusia.O adolescentă ucraineană se întreabă „cine sunt eu?” după ce a fost spălată pe creier în captivitatea rusă.Aceste povești și multe altele asemănătoare le-au inspirat pe cântăreața canadiano-ucraineană Marichka și pe Liza, o tânără de 19...
04:00
SmartJob contra minciunii | CEO Google România: În țări cu competențe digitale minime, cum e România, vulnerabilitatea la fake news e maximă # Europa Liberă România
Elisabeta Moraru, manager Google în România și în regiune, vorbește despre conținutul manipulator eliminat de Google, despre AI și avansul tehnologiei: Copiii pot fi feriți de manipulare doar prin educație pentru siguranță online, așa cum învață să treacă strada. Dar și adulții trebuie să învețe.
30 ianuarie 2026
21:50
20:10
Volodimir Zelenski a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune. Președintele Ucrainei le mulțumește românilor pentru sprijin # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri seară că a discutat cu președintele român, Nicușor Dan, despre proiecte din domeniul energiei și le-a mulțumit românilor pentru susținere.
17:50
„Hipotermie severă”: Soldații ucraineni din prima linie înfruntă frigul extrem # Europa Liberă România
În regiunea Donețk, în apropierea orașului Pokrovsk, soldații ucraineni înfruntă frigul extrem, în timp ce atacurile rusești continuă. La un punct medical din regiunea Zaporojie, personalul spune că a avut mai multe cazuri de degerături și hipotermie severă.
17:30
Rusia atacă Ucraina după ce Trump a anunțat că Putin va opri atacurile o săptămână. Zelenski: Au lovit și depozitele unei companii americane # Europa Liberă România
Rusia a lansat noaptea trecută o rachetă balistică și peste 100 de drone asupra Ucrainei, niciuna dintre ele neatingând Kievul, după ce președintele american Donald Trump a declarat că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să suspende atacurile aeriene asupra capitalei și a altor „diverse orașe” până la 1 februarie.Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat pe 30 ianuarie că Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M și 111 drone de atac asupra Ucrainei, inclusiv asupra regiunii...
15:40
14:20
Ilie Bolojan: Rotația premierului va fi respectată. Mesaj de stabilitate pentru investitori, pe fondul tensiunilor din Coaliție # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat la o întâlnire cu reprezentanții a 13 fonduri internaționale de investiții că partidele din coaliția de guvernare vor respecta înțelegerea de rotație a premierului. În primăvara anului 2027, PSD ar urma să preia conducerea Guvernului.„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înţelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcţionat bine şi pentru că oamenii politici nu şi-au respectat...
13:30
Cum pot fi prevenite noile metode de fraudă, chiar dacă nu sunt deocamdată cunoscute? Polițist: Să ne amintim de portofelul fizic # Europa Liberă România
Tentativele de fraudă prin telefon și prin intermediul internetului sunt în continuă răspândire și diversificare. Și nu doar în România.De la mesaje de susținere pentru participarea la un concurs și mesaje de la curier, care duc în ambele cazuri spre linkuri frauduloase, de la pagini web „clonate” sau filmulețe cu persoane publice care promovează investiții false, tentativele de fraudare se diversifică încontinuu.Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) transmite...
08:20
00:00
Nicușor Dan: E puțin probabil un guvern minoritar. Nu există alternativă la Bolojan. Pentru servicii, partidele au cerut criterii # Europa Liberă România
Coaliția de guvernare funcționează, chiar dacă „cu opinteli”, iar în viitorul apropiat este puțin probabil să se destrame, pentru ca România să ajungă guvernată de un guvern minoritar, consideră președintele Nicușor Dan.
29 ianuarie 2026
22:10
Donald Trump spune că Putin „a fost de acord” să oprească atacurile aeriene timp de o săptămână, din cauza gerului din Ucraina # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin „să nu tragă asupra Kievului și a diferitelor orașe timp de o săptămână” pe fondul vremii geroase, în timp ce forțele ruse continuau să bombardeze regiunile ucrainene, provocând moartea mai multor persoane.„N-a fost niciodată atât de frig. Și, personal, l-am rugat pe președintele Putin să nu atace Kievul și mai multe orașe timp de o săptămână. A fost de acord”, a spus Trump.„Mulți mi-au spus «nu...
21:00
Garda Revoluționară din Iran desemnată organizație teroristă de Uniunea Europeană # Europa Liberă România
Miniștrii de externe ai UE au convenit să desemneze Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran drept organizație teroristă, după ani de presiuni din interiorul și din afara blocului comunitar pentru a include această forță de elită pe lista neagră.Franța, ultima țară din blocul celor 27 de state care s-a opus acestei măsuri, și-a schimbat poziția pe 28 ianuarie, deschizând calea pentru desemnare.Statele Unite, Canada și Australia au desemnat deja IRGC drept organizație...
20:30
Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu # Europa Liberă România
Decizia instanței supreme elvețiene de a trimite spre rejudecarea TAS cazul medaliei de bronz atribuită de aceeași instanță sportivă gimnastei române Ana Maria Bărbosu la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, are la bază o înregistrare video necunoscută până acum.
19:30
Denunț penal al IICMER. 497 de copii și 38 de tineri peste 18 ani, exterminați la căminul-spital de la Moreni-Ţuicani între 1970-1997 # Europa Liberă România
IICCMER a depus joi, 29 ianuarie 2026, un nou denunț penal, la Parchetul Curții de Apel Ploiești privind exterminarea a 535 de copii – 497 minori și alți 38 care trecuseră de 18 ani – la căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Ţuicani, în perioada 1970-1997.
15:40
Justiția din România, discutată la Parlamentul European. Cine a fost invitat și de ce contează. „Miza este lupta pe narativul european” # Europa Liberă România
Parlamentul European a găzduit joi o audiere cu ușile închise pe tema statului de drept și a justiției din România, într-un moment tensionat pentru sistemul judiciar românesc. Discuțiile au avut loc în cadrul Grupului de Monitorizare pentru Democrație, Stat de Drept și Drepturi Fundamentale (DRFMG), un organism al Comisiei LIBE, responsabil cu supravegherea respectării valorilor fundamentale ale UE.Întâlnirea nu a fost public însă concluziile vor ajunge pe masa Comisiei LIBE și pot...
13:20
Ilie Bolojan: România nu poate discuta aderarea la zona euro înainte de a reduce deficitul bugetar sub 3% # Europa Liberă România
Aderarea la zona euro nu este în acest moment pe agenda Guvernului din cauza nivelului ridicat al deficitului bugetar, a spus premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că o astfel de discuție nu poate avea loc până când finanțele publice nu se vor încadra în criteriile europene, notează Știrile ProTV.„România a avut în aceşti ani nişte deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă. Suntem într-o situaţie în care ne...
13:00
Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate pentru acuzații de agresiune sexuală, după mai multe percheziții și audieri # Europa Liberă România
Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate, după ce a fost audiat miercuri, 28 ianuarie 2026, la sediul Serviciului de Investigații Criminale (SIC) Sector 1 din București.
12:10
Operațiunea „Salt Typhoon” | China a piratat ani de zile telefoanele din Downing Street # Europa Liberă România
China a spart telefoanele mobile ale unor înalți oficiali de pe Downing Street timp de mai mulți ani, arată o alertă a serviciilor secrete americane transmisă omologilor britanici.
12:00
Avocată reținută de DNA pentru trafic de influență. A fost surprinsă în flagrant, alături de un presupus complice, primind 60.000 de euro # Europa Liberă România
Avocata Adriana Georgescu, membru al PNL Sector 1, a fost reținută de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care o acuză de trafic de influență și complicitate la trafic de influență. Dosarul vizează presupuse cereri de bani care ajung la suma de 1.000.000 de euro. În schimbul banilor ea ar fi promis intervenții în dosare penale și pe lângă instituții ale statului.În același dosar, a fost reținut și un bărbat, identificat de DNA ca I.G., care s-ar fi prezentat drept general al...
10:10
Întâlnire Keir Starmer - Xi Jinping, în China, pe fondul eforturilor de relansare a relației Londra - Beijing. „China este un actor vital” # Europa Liberă România
Premierul britanic Keir Starmer se află într-o vizită oficială de patru zile în China, prima a unui șef al guvernului de la Londra din 2018. Vizita e un semn al intenției de relansare a relațiilor bilaterale după ani de tensiuni diplomatice. Momentul-cheie al vizitei a fost întâlnirea aproape o moră și jumătate cu președintele chinez Xi Jinping.În deschiderea discuțiilor cu Xi Jinping, Keir Starmer a recunoscut importanța Chinei pe scena internațională și nevoia ca relația dintre cele două...
08:10
Ucraina așteaptă îndelung și cu răbdare dreptatea în tribunalele internaționale, în timp ce Rusia îi lovește infrastructura energetică # Europa Liberă România
Fostul șef al companiei naționale de electricitate din Ucraina, Ukrenergo, a fost ucis de curând de un șoc electric în timp ce încerca să repare o substație avariată de un atac rusesc.Un comunicat al companiei spune că Olexi Brecht, în vârstă de 47 de ani, a murit în timp ce „se străduia să aducă lumina înapoi oamenilor”, în mijlocul unei campanii brutale a Rusiei împotriva sectorului energetic din Ucraina, care a lăsat până la un milion de oameni tremurând de frig din cauza temperaturilor...
07:50
Trei morți în Zaporojie, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei. Negocierile de pace, blocate de pretențiile teritoriale ale Moscovei # Europa Liberă România
Regiunea Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a fost din nou ținta unor atacuri aeriene rusești soldate cu victime civile.
28 ianuarie 2026
20:10
Doi prezentatori de la televiziunea rusă de stat și un balerin celebru, loviți de sancțiunile UE # Europa Liberă România
Câteva dintre cele mai marcante personalități TV ale Rusiei, printre care și Pavel Zarubin - un reporter al televiziunii de stat cunoscut pentru reportajele sale lingușitoare despre președintele Vladimir Putin și pentru accesul aproape nelimitat la liderul de la Kremlin - au fost vizate de cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene.Măsurile propuse au fost adoptate de Consiliul European - organul executiv al blocului comunitar - pe 28 ianuarie, la o reuniune a ambasadorilor...
19:10
Modificarea planului de restructurare a combinatului siderurgic Liberty Galați, aprobată de instanță # Europa Liberă România
Tribunalul Galați a admis miercuri modificarea planului de restructurare a combinatului siderurgic Liberty Galați, aflat în procedură de concordat preventiv din martie 2025, cu datorii totale de 662 milioane de euro.
15:10
„Războiul a ajuns la mine acasă”: apartamentul corespondentului RFE/RL a fost lovit în timpul unui atac rus # Europa Liberă România
Corespondentul de război al RFE/RL, Marian Kushnir, povestește cum clădirea în care locuia, situată în afara capitalei Ucrainei, a fost lovită pe 28 ianuarie de o dronă rusească Shahed.
14:00
Un tren ucrainean de pasageri a fost lovit într-un atac cu drone pe 27 ianuarie, în regiunea Harkov. Cel puțin cinci persoane au murit, potrivit autorităților. 200 de oameni erau în tren în timpul atacului, pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a denunțat ca fiind „terorism”.
13:10
Un jurnalist RFE/RL a salvat un copil de patru ani dintr-un incendiu în regiunea Kiev, provocat de explozia unei drone rusești # Europa Liberă România
Jurnalistul și corespondentul de război al Serviciului ucrainean al RFE/RL, Marian Kushnir, a salvat o fetiță de 4 ani, pe care a scos-o în brațe din apartamentul lovit de o dronă rusească în noaptea de 28 ianuarie, în satul Bilohorodka, regiunea Kiev.
12:50
Donald Trump anunță intenția de a aplana situația din Minnesota, după violențele din Minneapolis # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa intenționează să aplaneze „puțin” operațiunile forțelor federale din statul Minnesota.
12:10
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, la Berlin, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, în a doua zi a vizitei sale oficiale în Germania, cu cancelarul federal Friedrich Merz. Germania este principalul partener comercial al României și unul dintre actorii cheie în dezvoltarea industriei românești de apărare.
08:10
Cel puțin cinci morți după un atac rusesc asupra unui tren de pasageri din Ucraina. Zelenski cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei # Europa Liberă România
Un atac cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cel puțin cinci persoane, potrivit procurorilor ucraineni. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a calificat drept atacul drept „terorism”.
27 ianuarie 2026
20:20
Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre „controlat” pe TikTok și Instagram # Europa Liberă România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar vrea ca accesul minorilor din România pe rețelele sociale să fie „reglementat și controlat” de autorități, precum și de părinți, din cauza volumului foarte mare de informații false care circulă pe internet.
17:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu: În 2026, cartea de identitate electronică va putea fi folosită drept card de sănătate și portofoliu de diplome # Europa Liberă România
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că, până la finalul lui 2026, noua carte de identitate electronică va îndeplini și rolul de card de sănătate, iar cloud-ul guvernamental va fi operaționalizat.
