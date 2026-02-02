Cine este medicul găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil
ObservatorNews, 2 februarie 2026 21:50
Un medic kinetoterapeut, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil. Soția lui, tot medic, lucra la Spitalul Județean Argeș. Polițiștii cercetează cazul.
• • •
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Ziua Internaţională a Clătitelor, sărbătorită cu preparate dulci şi sărate. Preţul pentru o porţie # ObservatorNews
Este Ziua Internaţională a Clătitelor, o ocazie perfectă să le mâncăm fără să căutăm scuze. De la reţeta simplă, aşa cum o mâncam la bunici şi până la cele mai sofisticate variante, clătitele au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani în Româina. Şi nu doar cele dulci, cu ciocolata, fructe sau gem, ci şi cele sărate, cu brânzeturi şi mezeluri.
21:20
Judecătoarea Ionela Tudor se pensionează. A devenit cunoscută pentru celebra frază "M-a sunat Lia" # ObservatorNews
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedintă a Curţii de Apel București, se pensionează. Magistratul a făcut cerere la Consiliul Suprem al Magistraturii. A devenit cunoscută după ce, în timpul unei conferințe de presă, după documentarul Recorder „Justiție capturată” îi spunea președintei instanței, Liana Arsenie, că o sună „Lia”: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.
Acum 2 ore
21:10
Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, adoptată în Senat cu largă majoritate # ObservatorNews
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului, un act normativ care definește juridic această infracțiune, introduce pedepse agravante și măsuri suplimentare de protecție pentru victime și copiii rămași orfani. Inițiativa, susținută de peste 250 de parlamentari, merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz, scrie Agerpres.
21:00
Adversarii lui Ilie Bolojan din partid au încercat să îl lase astăzi fără doi oameni de bază care îi susţin reformele. De cealaltă parte, PSD îi cere să aprobe un pachet de ajutoare sociale care ar anula aproape total economia care ar putea fi făcută de reforma administraţiei.
20:50
Trump, acord comercial cu India: A acceptat să nu mai cumpere petrol rusesc în schimbul reducerii tarifelor # ObservatorNews
Donald Trump a anunțat că a fost încheiat un acord comercial cu India după o discuție telefonică cu premierul indian Narendra Modi. Potrivit președintelui american, SUA vor reduce tariful aplicat produselor din India de la 25% la 18%, iar India va elimina treptat barierele tarifare și netarifare pentru bunurile americane.
20:40
Valentine’s Day, sărbătorit cu show-uri spectaculoase și cine romantice. Experienţă inedită pentru cupluri # ObservatorNews
De Valentine's Day, cluburile şi restaurantele de cinci stele se transformă în scene ale seducţiei. Pregătesc programe speciale, cu dansuri senzuale, cabaret strălucitor şi cine memorabile.
20:20
Prima rută CFR unde pasagerii au vagon restaurant. Ceafă de porc, salată şi cartofi la 44 de lei # ObservatorNews
Românii care merg cu trenul pe ruta Bucureşti- Arad şi retur au parte de o experienţă unică pentru călătoriile de la noi: pot mânca la bistro. CFR a scos astăzi în circulaţie a doua garnitură pe acest tronson, iar până la finalul anului vor fi încă 10 şi pe alte rute. La vagonul cu restaurant se poate şi călători în timp, pentru că meniul e unul pentru nostalgici: ceafă de porc, caşcaval pane, cartofi prăjiţi şi salată de murături.
Acum 4 ore
20:10
Revolta pacienţilor cronici pe modificarea concediului medical. Pierd mii de lei pe an # ObservatorNews
Bolnavii cer Avocatului Poporului să intervină după ce Guvernul a hotărât să nu mai plătească prima zi din concediul medical. Cei a căror viaţă depinde de tratamente făcute des pierd astfel mii de lei. Chiar două salarii pe an în unele cazuri, au calculat asociaţiile de pacienţi.
20:10
Scene ca-n vestul sălbatic, în fața unui club din Timișoara. Un tânăr de 19 ani, fiu de politician, a fost bătut cu bestialitate de doi fotbalişti cunoscuţi, care au jucat în trecut pentru Poli Timişoara. Agresorii l-au bătut cu pumnii, picioarele și cu o bâtă improvizată. Totul din cauza unei fete. Cei doi agresori au 22 de ani și au fost reținuți.
20:00
Economişti, despre prăbuşirea preţului aurului: Vârful a fost unul foarte speculativ # ObservatorNews
Panică pe pieţele financiare din toată lumea, după ce cotaţiile aurului şi argintului s-au prăbuşit dramatic. În doar câteva ore, investitorii au pierdut cifra ameţitoare de aproape 5 mii de miliarde de dolari. Haosul s-a extins rapid în bănci dar şi la magazinele de bijuterii. Oamenii îşi vând obiectele de lux, de teamă că valorea lor va scădea.
20:00
Irlandez, înjunghiat în Bucureşti de prietenul său, după o farsă. Victima a vrut să îl acopere # ObservatorNews
O petrecere cu droguri şi alcool a fost aproape să se încheie cu o crimă. Un irlandez venit să se distreze în Bucureşti a fost înjunghiat de cel mai bun prieten. Tânărul rănit a mers la o farmacie să ceară ajutor şi a fost salvat la limită de medici. În faţa poliţiştilor, a inventat o poveste pentru a-şi acoperi amicul: le-a spus că a fost atacat de un dealer de droguri român. Agresorul a fost reţinut.
20:00
Se încheie epoca apei la 15 lei pe Aeroportul Otopeni. Călătorii au acces gratuit la apă potabilă # ObservatorNews
Apa de băut, vândută cu 15 lei sticla, nu mai este un lux la aeroportul Otopeni! Pasagerii vor avea la dispoziţie 14 puncte de alimentare gratuite, ca în aerogările din Occident. Primul a fost dat în folosinţă astăzi, iar celelalte, vor fi deschise zilele următoare.
19:50
Trei adolescenţi din Neamţ, anchetaţi după ce au agresat un tânăr de 16 ani. L-au forţat să le dea 100 de lei # ObservatorNews
Tot mai multe incidente violente au loc în râdul tinerilor din România. Trei băieţi, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, sunt cercetaţi de poliţiştii din Neamţ, sub control judiciar, după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, au agresat un adolescent de 16 ani şi i-au umblat în buzunare şi în portofel, dar nu au găsit bani asupra sa. Cu câteva zile înainte, cei trei îl ameninţaseră pe băiatul de 16 ani şi astfel l-au convins să le dea suma de 100 de lei.
19:50
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil # ObservatorNews
Dosarul Jeffrey Epstein, cel mai mare scandal de trafic de persoane din istoria recentă, scoate la iveală o conexiune surprinzătoare cu România. Un pictor din Tulcea a lucrat, timp de aproape un deceniu, în reşedinţele private ale milionarului condamnat pentru abuzuri sexuale şi trafic de minori. "Ion The Painter" ar fi zugrăvit încăperile în care aveau loc abuzurile, reiese din documentele desecretizate de Departamentul american de Justiţie.
19:40
Poliţist rutier, ridicat de pe stradă pentru şpagă. Anul trecut era "eroul" care salva un bărbat de la înec # ObservatorNews
Un poliţist de la rutieră din Arad a fost săltat de ofiţerii Direcției Generale Anticorupție, în timp ce se afla în uniformă, pe stradă.
19:30
Drumul moţii s-a mutat pe DN1. După deschiderea Autostrăzii Moldovei, numărul tragediilor pe drumul european 85 a scăzut. Anul trecut, cele mai multe accidente au fost înregistrate pe DN1, şoseaua pe care, paradoxal, în perioada vacanţelor, mai mult se stă decât se merge.
19:20
Factura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 lei # ObservatorNews
Gerul ne aruncă în aer facturile la gaze. Nota de plată pentru ianuarie a început să vină şi e mai mare faţă de iarna trecută, cu cel puţin 30%. Resimt diferenţele în special românii care au locuinţele neizolate. De la finalul lunii martie, tariful nu va mai fi plafonat.
19:20
Femeie care a dispărut înainte de Crăciun, găsită moartă la marginea oraşului Slobozia # ObservatorNews
Zeci de poliţişti, jandarmi şi câini de urmărire sunt în alertă după ce o femeie a găsit un picior de om la marginea oraşului Slobozia. Pe un câmp din apropiere, anchetatorii au descoperit şi restul corpului. Primele date arată că este vorba despre o femeie. Poliţiştii încearcă acum să afle dacă au de-a face cu o crimă abil mascată.
19:20
Fostul şef din Jandarmerie Aurel Litan ar fi agresat sexual o minoră, în locuinţa sa # ObservatorNews
Încă un scandal sexual zguduie ţara. În vârstă de 68 de ani, fostul șef al Jandarmeriei Cluj a fost arestat la domiciliu, după ce o fată de 17 ani susţine că ar fi agresat-o sexual. Ofiţerul nu a comentat acuzaţiile, iar pentru că s-a folosit de notorietatea lui, ar putea primi o condamnare mai aspră dacă va fi găsit vinovat.
19:10
Trei nopţi de ger. Milioane de oameni din 28 de judeţe plus Bucureşti sunt sub avertizare cod galben. Cel mai rău va fi în orele următoare, când temperaturile vor coborî la minus 20 de grade Celsius. Viscolul şi gerul au început să aducă probleme încă de aseară în sudul ţării şi în Moldova.
18:40
O fetiță de șase ani a murit, după ce a căzut într-un pârâu din Sibiu. Fratele ei de 9 ani, dat dispărut # ObservatorNews
O fetiță de 6 ani a murit, după ce a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, județul Sibiu. Copila a fost scoasă din apă de familie în stare de inconștiență, iar medicii s-au chinuit în zadar să o salveze. Fratele ei de 9 ani, despre care se crede că ar fi însoțit-o, este căutat în continuare.
18:20
Băieţelul ecuadorian de 5 ani, devenit simbol al abuzurilor ICE, a fost eliberat împreună cu tatăl său # ObservatorNews
Liam, băieţelul ecuadorian de doar cinci ani, arestat de agenţii anti-imigrare pe 20 ianuarie, la Minneapolis, a fost eliberat împreună cu tatăl său. Imaginile reţinerii au făcut înconjurul lumii, iar celebra căciuliţă cu urechi de iepure şi ghiozdanul cu Spiderman, purtate de copil, au devenit simboluri ale abuzurilor ICE. Judecătorul care a decis că Liam şi tatăl lui nu vor fi deportaţi a avut un discurs impresionant la motivarea sentinţei. A îndemnat la întoarcere la valorile democraţiei americane şi a folosit chiar şi versete din Biblie.
Acum 6 ore
18:10
Fostul ministru Florian Bodog, achitat definitiv pentru abuz în serviciu. Cum explică ICCJ decizia # ObservatorNews
Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog (PSD), trimis în judecată într-un dosar de abuz în serviciu şi fals intelectual, în legătură cu angajarea unei consiliere care nu s-a prezentat la locul de muncă, a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Soluţia, pronunţată de un complet de cinci judecători, este definitivă. Instanţa a considerat că "lipsa prezenţei fizice nu este echivalentă cu lipsa activităţii prestate", arătând că "natura atribuţiilor specifice acestei funcţii nu presupune o prezenţă fizică obligatorie la sediul instituţiei".
18:10
Un cetăţean româno-american a murit în sediul Poliţiei Corabia, în urma unui infarct. De ce a fost reţinut # ObservatorNews
Decesul unui bărbat cu dublă cetăţenie română şi americană, produs în urmă cu două zile în sediul Poliţiei Corabia, ar fi fost consecinţa unui infarct miocardic acut, au informat luni reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.
17:50
Sorin Grindeanu leagă rămânerea la guvernare de programele PSD: Dacă ieşim din coaliție, guvernul e picat # ObservatorNews
PSD leagă rămânerea la guvernare de introducerea programelor "relansare economică" ale partidului în bugetul pe 2026. "Evaluarea privind ieșirea de la guvernare se finalizează odată cu bugetul. Nu se poate cu guvern minoritar. Dacă PSD iese din coaliție, guvernul e picat", a transmis Sorin Grindeanu, liderul PSD.
17:50
Șoferii care circulă pe drumurile naționale fără rovinietă sau cu una expirată sunt sancționați pe baza imaginilor surprinse de camerele CNAIR. Procesul-verbal este trimis ulterior prin poștă. Iată, ce amendă primești dacă circuli fără rovinietă sau cu rovinieta expirată și cum se aplică.
17:50
Fostul procuror DNA, Mircea Negulescu, exclus din nou din magistratură printr-o decizie a ICCJ # ObservatorNews
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, luni, o nouă excludere din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, după ce a admis recursul formulat de Inspecția Judiciară. Instanța supremă a constatat săvârșirea mai multor abateri disciplinare, subliniind că reaua-credință este incompatibilă cu exercitarea funcției judiciare, potrivit Agerpres.
17:50
Ai primit mesajul de plată urgentă a unei presupuse taxe de drum restante? Avertismentul CNAIR # ObservatorNews
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) trage un semnal de alarmă cu privire la o nouă tentativă de fraudă electronică care îi vizează pe șoferii din România.
17:40
Ministrul Muncii: Pensionarii cu pensii mici vor beneficia de ajutoare, acordate în două tranşe # ObservatorNews
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat luni că una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun.
17:40
Un angajat al unui spital privat din Pitești a fost găsit mort în incinta unei unități medicale private, în cursul zilei de luni.
17:30
Locul din România unde gerul a lovit cel mai puternic. Temperaturi de -16 grade, trafic paralizat şi accidente # ObservatorNews
Gerul ne încearcă zilele acestea din nou şi nici măcar măcar nu este ultima dată. În Capitală a nins întreaga noapte, iar Moldova a îngheţat la temperaturi de până la minus 16 grade Celsius. Mai mult, meteorologii anunţă că valul de aer extrem de rece, venit din Câmpia Rusă, se va simți și mai puternic de azi încolo, când peste jumătate de ţară va fi sub cod galben de ger. De temperaturi pozitive vom avea parte abia după mijlocul săptămânii, dar nu pentru mult timp.
17:30
Horoscop 3 februarie 2026. Unii nativi vor tulbura apele la locul de muncă. Atenţie la conflicte # ObservatorNews
Horoscop 3 februarie 2026. Ziua vine cu provocări pe plan emoțional pentru multe zodii, în special în relațiile de familie, în cuplu și la locul de muncă. Răbdarea, comunicarea calmă și evitarea deciziilor luate la impuls sunt esențiale pentru a menține echilibrul și a evita conflictele.
17:20
(P) Sculele Mannesmann: soluția pentru eficientizarea lucrului în atelierele din România # ObservatorNews
Un atelier bine pus la punct începe întotdeauna cu o suprafață de lucru solidă și compartimentată într-un mod inteligent. În cele ce urmează vom explora soluțiile care pot transforma orice garaj sau unitate de producție într-un mediu de lucru profesional, cu o eficiență crescută.
17:20
În moda masculină modernă, diferența dintre o ținută banală și una care atrage atenția nu este dată neapărat de prețul hainelor sau de brandurile purtate, ci de modul în care sunt alese și combinate. Mulți bărbați se concentrează exclusiv pe piesele principale - pantaloni, jachetă, încălțăminte -, ignorând elementele subtile care pot transforma complet rezultatul final. În realitate, tocmai aceste detalii fac diferența dintre o ținută corectă și una care iese din tipare.
17:10
Ilie Bolojan a câștigat lupta din partid cu Hubert Thuma. Au rămas în funcție oamenii susținuți de premier # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a câștigat lupta din partid cu Hubert Thuma. Oamenii premierului s-au impus la votul pentru funcțiile din Camera Deputaților, în fața celor susținuți de Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.
17:00
Procurorii au intrat în telefonul criminalului de 13 ani din Timiş. Minorul a făcut noi dezvăluiri # ObservatorNews
Ancheta crimei din Timiş - cazul Mario, aşa cum îl cunoaşte deja o ţară întreagă, trece la o altă etapă. Procurorii au intrat în telefonului băiatului de 13 ani, suspect principal. Caută mesaje, convorbiri, orice ar putea lămuri ce s-a întâmplat în comuna Cenei, în ziua asasinatului. Între timp, mama adolescentului acuzat de omor a făcut primele declaraţii - recunoaşte că nu ştia că fiul ei lua droguri şi nici ce se întâmpla în cercul lui de prieteni. Băiatul i-ar fi mărturisit însă bunicii că era deseori lovit şi terorizat de Mario.
16:50
Cum au ajuns doi români hoți "de meserie" în UK, după ce li s-a promis un loc de muncă cinstit: "Voia acasă" # ObservatorNews
Doi cetățeni români, ajunși ilegal în Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare după ce au furat haine în valoare de aproape 12.000 de euro din magazine cunoscute, într-o singură zi. Ancheta a arătat că cei doi acționau la comanda unor rețele de crimă organizată, care îi plăteau zilnic pentru furturile comise.
16:40
Percheziţii DNA la sediul CJ Bacău. Vizează atribuirea unui contract rutier cu fonduri europene # ObservatorNews
Procurorii DNA au făcut percheziții vineri la Consiliul Județean Bacău într-un dosar penal care vizează atribuirea unui contract rutier cu fonduri europene (contractul TEN-T, în valoare de peste 197 de milioane de lei). Actuala președintă, Cristina Breahnă Pravăț, spune că achiziția a început în mandatul fostului președinte, Valentin Ivancea, și că niciun angajat actual nu are vreo calitate în dosar.
16:40
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" # ObservatorNews
Depopularea satelor și lipsa tot mai accentuată de forță de muncă în mediul rural scot la iveală o realitate greu de ignorat: unele meserii tradiționale dispar, iar printre ele se numără și cea de gropar. Autoritățile atrag atenția că, în multe localități, găsirea oamenilor care să facă lucrări în cimitire a devenit o problemă serioasă, mai ales pentru că este o muncă solicitantă, grea și care necesită rezistență fizică.
16:30
Vremea de mâine 3 februarie. Dimineață geroasă și temperaturi negative în mare parte din țară # ObservatorNews
Gerul mai persistă încă o noapte în mare parte din țară, cu temperaturi minime ce pot coborî până la -16 grade, în timp ce ziua de mâine aduce o ușoară încălzire în majoritatea regiunilor. Vremea rămâne însă deosebit de rece în est și sud, cu ninsori slabe, polei și intensificări ale vântului, mai ales la munte și în vestul țării.
16:30
Oana Țoiu, invitată la Washington de Marco Rubio la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice # ObservatorNews
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu va participa în data de 4 februarie 2026 la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington, la invitația secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio.
16:20
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu "decapitarea" și spune că "Europa a căzut pe mâna unei bande de nebuni" # ObservatorNews
Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat într-un interviu pentru Reuters și TASS că rușii nu sunt nebuni să își dorească un conflict global şi că victoria Rusiei în războiul din Ucraina este deja vizibilă în mai multe moduri. Totodată, l-a amenințat voalat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu "decapitarea", citând o replică celebră din romanul Maestrul și Margarita al scriitorului Mihail Bulgakov, născut la Kiev.
Acum 8 ore
16:10
Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților. O persoană care a știut mereu să se facă remarcată! Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, se alătură, începând cu luna februarie familiei Antena Group și pregătește surprize de neratat!
16:10
Liga Profesorilor Excepționali revine în 2026 și premiază dascălii care dezvoltă România # ObservatorNews
În ultimul deceniu, portofoliul Educației din România a fost predat de la un ministru la altul cu o frecvență amețitoare, fiecare nou demnitar venind cu propria viziune și propria reformă, lăsând în urmă un sistem bulversat și incoerent. În tot acest timp, în zona societății civile, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a construit cu răbdare o tradiție care nu depinde de culoarea politică: recunoașterea valorii la catedră.
16:10
STENOGRAME din şedinta PSD. Grindeanu a criticat "setea de sânge bolnavă" a partenerilor de coaliţie # ObservatorNews
Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit duminică, la Vila Lac, cu o zi înainte de debutul noii sesiuni parlamentare, într-un context marcat de negocierile din coaliția de guvernare și de discuțiile privind bugetul de stat pentru 2026. Potrivit unor stenograme din ședință, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre "setea de sânge bolnavă" a unor parteneri de coaliție, făcând referire directă la Ilie Bolojan și la presiunile pentru tăieri bugetare.
16:00
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea # ObservatorNews
Apariție neașteptată pe o stradă din Lugoj. O Tesla Cybertruck a atras atenția nu doar a localnicilor, ci și a polițiștilor care l-au oprit pe șofer pentru o verificare de rutină. Nu mică a fost surpriza atât pentru oamenii legii, cât și pentru conducătorul auto, când au constatat că nu avea categoria de permis necesară pentru a circula cu un astfel de vehicul futurist pe străzile din România.
15:40
Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite # ObservatorNews
Incident șocant în centrul Romei. Un pin vechi de 120 de ani s-a prăbușit peste trei persoane, printre care și un român. Evenimentul a avut loc, duminică, pe cunoscuta stradă Via dei Fori Imperiali.
15:40
Modelul clasic de POS, legat de un dispozitiv fix și de o infrastructură rigidă, începe să fie abandonat. În locul lui apare Cloud POS – o abordare modernă, flexibilă, în care plățile, rapoartele și administrarea businessului se mută în cloud. Pentru multe afaceri mici și medii, combinația dintre cloud și POS pe telefon este pur și simplu mai eficientă.
15:30
Erfan Soltani, protestatarul iranian condamnat la moarte, eliberat pe cauţiune. Reacţia ayatollahului Khamenei # ObservatorNews
Iranul a anunțat eliberarea pe cauțiune a lui Erfan Soltani, tânărul devenit simbol al manifestațiilor antiguvernamentale, într-un moment de maximă tensiune regională, scrie Agerpres. Decizia vine pe fondul avertismentelor dure lansate de liderul suprem Ali Khamenei către Statele Unite și al bilanțului tot mai grav al represiunii din Iran.
