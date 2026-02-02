Cine este medicul găsit mort într-un spital privat din Pitești. Alin era căsătorit și avea un copil

17:30

Gerul ne încearcă zilele acestea din nou şi nici măcar măcar nu este ultima dată. În Capitală a nins întreaga noapte, iar Moldova a îngheţat la temperaturi de până la minus 16 grade Celsius. Mai mult, meteorologii anunţă că valul de aer extrem de rece, venit din Câmpia Rusă, se va simți și mai puternic de azi încolo, când peste jumătate de ţară va fi sub cod galben de ger. De temperaturi pozitive vom avea parte abia după mijlocul săptămânii, dar nu pentru mult timp.