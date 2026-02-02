Wesley Lopes vrea să semneze în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”

17:30

Câştigător la Openul Australiei, spaniolul Carlos Alcaraz şi-a consolidat avantajul în fruntea clasamentului ATP actualizat luni. Spaniolul îl devansează cu mult pe Jannik Sinner, al doilea, în timp ce finalistul Novak Djokovic revine pe podium pentru prima dată în ultimul an şi jumătate.