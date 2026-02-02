Wesley Lopes vrea să semneze în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”
Sport.ro, 2 februarie 2026 23:20
Fostul goleador din Liga 1 nu poate sta departe de gazon.
Acum 10 minute
23:40
Presa din Polonia susține că FCSB ar fi aproape de a transfera un fundaș central.
23:40
La aproape o săptămână de la accidentul cumplit produs pe drumul european E70, în apropiere de Lugojel, județul Timiș, PAOK Salonic a transmis un mesaj în memoria celor șapte suporteri care și-au pierdut viața.
Acum 30 minute
23:30
Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime după declarațiile patronului de la Botoșani: ”Vă spulber!” # Sport.ro
FCSB și FC Botoșani se întâlnesc în etapa #25 din sezonul regulat al Superligii României joi seară, de la ora 20:30.
23:20
Bombă în La Liga! Lovitură de 35.000.000 de euro pe neașteptate: Chivu l-a vrut cu disperare # Sport.ro
Atletico Madrid a dat lovitura și a adus un star din Serie A.
23:20
Acum o oră
23:10
Final dramatic pentru Al Okhdood, egalată pe final și rămasă în zona retrogradării.
23:00
Nigerianul este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate.
23:00
Karim Benzema (38 de ani) schimbă echipa în această iarnă, după ce a evoluat în ultimii doi ani și jumătate pentru Al-Ittihad.
Acum 2 ore
22:20
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este gata să mai renunțe la un jucător în această iarnă.
22:10
FCSB se află în a doua jumătate a clasamentului.
21:50
Șumudică „fierbe“! Cât s-a terminat Al Okhdood - Neom SC, cu gol marcat de Alexandre Lacazette în minutul 85 # Sport.ro
Al Okhdood a remizat cu Neom SC, scor 1-1, în etapa a 20-a din campionatul Arabiei Saudite.
Acum 4 ore
21:40
”Cormoranii” mai pregătesc un transfer.
21:30
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open # Sport.ro
Emma Răducanu, pentru a doua oară participantă la Transylvania Open, competiție transmisă exclusiv de VOYO și Pro Arena.
21:30
Ana Maria Bărbosu a transmis un mesaj public pentru Jordan Chiles, după decizia Tribunalului Federal Elvețian de a trimite spre rejudecare la TAS dosarul medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.
21:30
Gata cu ghinioanele: aparat de servit ași, Sorana Cîrstea câștigă la Transylvania Open primul meci. Cui i-a dedicat victoria # Sport.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile Transylvania Open 2026, competiție transmisă de VOYO și Pro Arena.
21:20
A dat FCSB lovitura!? MM Stoica, surprins după transferul lui Joao Paulo: „Nu mă aşteptam” # Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre transferul realizat de FCSB.
21:10
REPORTAJ | Sport.ro a vizitat stadionul din Regie. Cum a ajuns să arate „casa” Sportului Studențesc # Sport.ro
Imaginile vorbesc de la sine despre degradarea „lăcașului” Sportului Studențesc. Sport.ro vă prezintă cum a ajuns să arate gazonul din Regie.
21:00
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, luni, că forul mondial al fotbalului ar trebui să ridice interdicţia impusă Rusiei de a participa la turneele internaţionale, informează Politico.
21:00
Ce a avut de zis Laszlo Balint după ce Oțelul a obținut un punct la Botoșani: ”Îl au pe unul dintre cei mai buni jucători” # Sport.ro
FC Botoșani - Oțelul Galați s-a încheiat 0-0.
20:50
Daniel Isăilă, încă un eșec pe banca lui Bani Yas.
20:40
Meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, scor 0-0, a închis etapa cu numărul 24 din Superliga României.
20:30
Rapid a mai cedat un jucător în această fereastră de transferuri.
19:50
Florin Prunea i-a urmărit debutul lui Matei Popa și a dat verdictul: ”Cel mai bine să facă asta FCSB” # Sport.ro
Matei Popa (18 ani) a debutat la FCSB în victoria la limită înregistrată cu Csikszereda (1-0).
Acum 6 ore
19:30
Emma Răducanu a reușit o victorie de senzație în primul tur de la Transylvania Open.
19:10
Ana Bogdan a izbucnit în plâns după înfrângerea de la Transylvania Open: „Eram pregătită să spun «gata!»” # Sport.ro
Transylvania Open se vede în exclusivitate pe VOYO și PRO ARENA.
19:10
Voleibalista Alexia Cătuţaşu şi-a prelungit, luni, contractul pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă unul, cu formaţia Galatasaray.
19:10
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur la Transylvania Open: jucătoarea a învins-o fără emoții # Sport.ro
Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru, locul 206 mondial, a fost eliminată, luni, în primul tur la turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
19:00
FCSB e în a doua jumătate a clasamentului în clipa de față.
18:40
De ce Joao Paulo? Andrei Grecu vine cu un răspuns după ultimul transfer pe axa ”Oțelul - FCSB” # Sport.ro
Campioana FCSB a mai luat o piesă rară de la Galați, la un an după ce l-a transferat, tot de la Oțelul, pe Juri Cisotti.
18:40
Unde se afla Matei Popa când Gigi Becali a anunțat că va fi titular în campionat: ”Băgase capul în pământ” # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 1-0 pe Csikszereda duminică seară, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României.
18:30
Ce mai face echipa lui Vladimir Putin: trofee pe bandă rulantă și transferuri de peste 170.000.000€ # Sport.ro
Vladimir Putin (73 de ani), președintele Rusiei, este foarte apropiat de sportul din țara sa. Există zvonuri potrivit cărora ar avea și o echipă de fotbal favorită, chiar dacă el nu a confirmat niciodată asta.
18:30
Surpriză în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo a luat decizia chiar înaintea partidei lui Al Nassr: înlocuitorul său # Sport.ro
Cristiano Ronaldo a șocat lumea fotbalului arab după ultima decizie.
18:20
Noi probleme pentru „Il Luce”.
18:00
Campioana și vicecampioana nu doar că au avut un start de sezon ratat, dar și pe parcursul actualei stagiuni cele două echipe nu s-au regăsit.
Acum 8 ore
17:40
Românul Florentin Petre (50 de ani) și croatul Zeljko Kopic (48 de ani) fac un cuplu indestructibil la Dinamo. Primul, triplu campion alături de „câini” în anii 2000, e secundul celui de-al doilea. Dar impresia este că amândoi, împreună cu staff-ul lor, formează o adevărată echipă.
17:40
Fanii Universității Craiova au găsit problema după 1-4 cu Farul: ”Fotbalul te pedepsește când faci asta” # Sport.ro
Farul Constanța a zdrobit-o pe Universitatea Craiova duminică, scor 4-1.
17:30
Sfârșit de drum pentru Ana Bogdan la Transylvania Open! Cât s-a terminat duelul cu Maja Chwalinska # Sport.ro
17:30
Cum arată clasamentul ATP după succesul lui Alcaraz de la Australian Open: tenismenul român cel mai bine plasat # Sport.ro
Câştigător la Openul Australiei, spaniolul Carlos Alcaraz şi-a consolidat avantajul în fruntea clasamentului ATP actualizat luni. Spaniolul îl devansează cu mult pe Jannik Sinner, al doilea, în timp ce finalistul Novak Djokovic revine pe podium pentru prima dată în ultimul an şi jumătate.
17:10
N'Golo Kante (34 de ani) este cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate.
17:10
Gigi Becali a vorbit despre posibilitate de a-l transfera pe Kevin Ciubotaru.
17:10
Interul antrenat de Cristi Chivu primește o veste excelentă în lupta pentru titlu din Serie A.
17:00
Un jucător va pleca de la Dinamo pe finalul acestei perioade de transferuri.
17:00
Gata! Manchester City renunță la fotbalistul de 50 de milioane de euro în ultima zi de mercato # Sport.ro
Manchester City renunță la un fotbalist în ultima zi a perioadei de transferuri.
16:50
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO) # Sport.ro
A doua victorie românească la Transylvania Open 2026, competiția transmisă de Pro Arena și VOYO.
16:40
Inter nu va muta pe piața transferurilor în ultimele ore de mercato, a anunțat președintele Giuseppe Marotta.
16:20
Pleacă un jucător din Giulești.
16:20
Cu aproape 24 de etape scurse din Superliga, lupta pentru play-off și pentru titlu devine tot mai strânsă.
15:50
Laurențiu Reghecampf i-a surprins pe toți după victoria din Champions League: „Nu am făcut nimic!” # Sport.ro
Laurențiu Reghecampf a obținut o victorie mare vineri cu Al-Hilal, 2-1 contra lui Mamelodi Sundowns, însă antrenorul român a refuzat la final să își asume meritele pentru succesul din Liga Campionilor.
15:50
Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open # Sport.ro
Transylvania Open 2026, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO. Marea finală se joacă sâmbătă, 7 februarie.
Acum 12 ore
15:40
Premier League, cel mai tare campionat din lume, se vede live și în exclusivitate pe VOYO.
