5 lucruri pe care nu trebuie să le pui niciodată lângă calorifer. Sfaturile pompierilor
Click.ro, 3 februarie 2026 01:10
Căldura caloriferului creează confort acasă, dar poate ascunde și pericole serioase. Pompierii atrag atenția că multe dintre obiectele pe care le așezăm aproape lângă sursele de căldură sunt printre cele mai frecvente cauze ale incendiilor în locuințe.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
02:10
Horoscopul dragostei de Ziua Îndrăgostiților 2026. Scântei, dramă și răsturnări de situație în relații # Click.ro
Ziua Îndrăgostiților din 2026 nu va fi despre gesturi grandioase, ci despre momente încărcate de emoție care pot schimba dinamica unei relații.
Acum 2 ore
01:10
Căldura caloriferului creează confort acasă, dar poate ascunde și pericole serioase. Pompierii atrag atenția că multe dintre obiectele pe care le așezăm aproape lângă sursele de căldură sunt printre cele mai frecvente cauze ale incendiilor în locuințe.
Acum 4 ore
00:10
Cheile locuinței tale pot fi un magnet pentru bani. Unde trebuie să le păstrezi ca să atragi bunăstarea în viața ta # Click.ro
Unde îți ții cheile acasă? În geantă, în buzunar, pe prima suprafață plană pe care o întâlnești la intrare? Deși aparent banale, cheile nu sunt doar obiecte practice: ele sunt simboluri ale accesului, ale oportunităților și, în multe culturi, ale abundenței.
00:00
4 zodii primesc un dar puternic din partea Universului pe 3 februarie 2026. Ei sunt nativii care încheie un capitol dureros din trecut # Click.ro
Pe 3 februarie 2026, patru semne zodiacale vor beneficia de o energie astrală specială, descrisă de astrologi drept un adevărat „dar al universului”. Este o zi cu un puternic potențial de vindecare emoțională, în care dialogurile sincere și revelațiile interioare pot ajuta la închiderea unor capitol
2 februarie 2026
23:40
Cum va fi vremea în prima jumătate a lunii februarie. Când trecem de la ger la temperaturi de primăvară # Click.ro
După episodul de iarnă severă, România intră într-o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii februarie. Specialiștii anunță o schimbare clară de regim termic, cu valori care vor depăși mediile climatologice specifice intervalului. Încălzirea va fi resimțită la nivel nați
23:40
Cum a reușit Luminița Anghel să scape de kilogramele în plus. Cântăreața a apelat la o metodă populară # Click.ro
Luminița Anghel (57 de ani) se află într-o formă fizică de zile mari, după ce a reușit să scape de multe kilograme. Cântăreața a slăbit considerabil cu ajutorul unei diete populare.
23:00
Simona Florescu, mesaj tranșant pe rețelele sociale. Ce a deranjat-o pe fosta soție a lui Ion Dichiseanu: „Nu am scăpat” # Click.ro
Simona Florescu, fosta soție a lui Ion Dichiseanu, a ajuns la capătul răbdării și a răbufnit pe rețelele sociale. Artista a transmis un mesaj tranșant, după ce a primit numeroase comentarii negative din partea urmăritorilor.
22:40
Revine din America solista care spunea că „toți bărbații sunt niște porci”. Natalia Guberna o contrazice pe Elena Cârstea: „Unii sunt și...” Cum câștiga banii, în comunism? # Click.ro
Revine din America solista care a spus că „toți bărbații sunt niște porci”. Natalia Guberna o contrazice însă pe Elena Cârstea: „Unii sunt și...” Cum câștiga banii, în comunism?
22:40
Care este, de fapt, defecțiunea auto de care șoferii se tem cel mai mult. Un mecanic dezvăluie totul: „Oamenii sunt îngroziți” # Click.ro
Pentru numeroși conducători auto, apariția unui semnal luminos pe tabloul de bord sau scăderea bruscă a nivelului de lichid din compartimentul motor marchează începutul unei perioade de neliniște. Nu toate problemele tehnice sunt însă egale, iar unele dintre ele au ajuns să fie considerate adevărate
Acum 6 ore
22:00
Ce poți face cu bananele prea coapte în loc să le arunci. Rețeta simplă care a cucerit internauții. VIDEO # Click.ro
Zilele în care frigiderul este plin de alimente care par să nu mai aibă rost pot fi transformate în momente delicioase, fără să mai fie nevoie de drumuri la magazin. Bananele prea coapte, de exemplu, sunt perfecte pentru cel mai pufos și aromat chec, iar internauții au devenit încântați de această r
22:00
Motivul pentru care un bărbat a decis să se închidă în casă până în 2027: „Anul Izolării”. Experimentul său este transmis live # Click.ro
Un bărbat din Statele Unite ale Americii și-a propus ca anul 2026 să fie unul decisiv pentru transformarea sa personală. În dorința de a-și îmbunătăți starea generală de sănătate, acesta s-a izolat timp de 365 de zile în casa sa, iar întreaga experiență este transmisă live, non-stop.
21:40
Crina Abrudan, un model de disciplină. Cum își menține soția lui Gabi Popescu silueta la 47 de ani: „Am renunțat la…” # Click.ro
Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive, reușește de ani de zile să se mențină într-o formă fizică de invidiat. Cu picioare suple și abdomen tonifiat, vedeta strălucește la fiecare apariție, iar secretul constă în stilul de viață sănătos pe care le urmează cu strictețe.
21:00
Astăzi este „Ziua ursului”. De ce românii îl consideră „animalul oracol” și ce tradiții se respectă în zonele rurale # Click.ro
La 2 februarie este sărbătorită în România „Ziua ursului”, eveniment considerat o predicție a vremii pentru următoarea perioadă. Dinb acest motiv ursul este considerat în România și în alte țări europene „animalul oracol”.
20:50
Antonia, confesiuni despre rolul de mamă: „A început cu o situație dificilă care m-a marcat”. Fotografia adorabilă cu Akim, Dominic și Maya # Click.ro
Antonia (36 de ani), una dintre cele mai iubite artiste din România, a transmis un mesaj emoționant despre cei trei copii ai săi. Vedeta este foarte mândră de familia ei și se declară recunoscătoare pentru binecuvântarea de a-i vedea pe toți trei crescând împreună. Iată ce a publicat recent!
20:50
O româncă a rămas uimită de prețurile din cea mai scumpă stațiune din Elveția. Cât a plătit pentru parcare și o felie de pizza # Click.ro
O tânără din România a călătorit împreună cu iubitul și câțiva prieteni în St. Moritz, cea mai exclusivistă stațiune montană din Elveția, și a rămas uimită de costurile din oraș. Mihaela a împărtășit experiențele sale pe TikTok, dezvăluind cât a plătit pentru parcarea automobilului și pentru o felie
Acum 8 ore
20:30
Care este, de fapt, cea mai valoroasă monedă la nivel global. Nu este vorba despre dolar sau euro! # Click.ro
Puțini știu că, deși publicul larg se gândește în general la dolar sau euro atunci când discută despre monedă, cea mai valoroasă monedă la nivel global nu este niciuna dintre acestea, ci dinarul kuweitian (KWD), moneda oficială a statului Kuweit.
20:10
Metoda modernă prin care hoții de buzunare din Italia fură bani fără să atingă victimele: „Nu am simțit nimic”. Cum au dispărut zeci de euro în doar câteva secunde # Click.ro
Hoții din Italia au recurs la o nouă metodă prin care au lăsat victimele fără bani în doar câteva secunde. Cu ajutorul unui POS, infractorii au retras bani de pe cardurile contactless, aflate chiar din buzunarele acestora. Află mai multe!
20:00
Luna Plină din februarie 2026 aduce surprize în dragoste pentru 4 zodii. Ei sunt nativii cărora li se va schimba radical viața amoroasă înainte de Ziua Îndrăgostiților # Click.ro
Luna plină din februarie 2026 va aduce o perioadă de emoții intense, strălucind chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților și accentuând aspectele legate de relații și sentimente. Programată pentru 1 februarie, Luna Plină în Leu aduce o energie puternică, expresivă, care, potrivit astrologilor, ar putea
19:10
Alimentul popular pe care medicul Virgiliu Stroescu îl recomandă la micul dejun. De ce probleme sunt feriți cei care îl consumă # Click.ro
Un aliment accesibil și foarte popular acționează ca un adevărat aliat pentru sănătate. Potrivit medicului Virgiliu Stroescu, acesta are efecte benefice asupra sistemului cardiovascular și, dacă este consumat regulat, poate contribui la prevenirea infarctului. Iată ce este bine să mănânci mai des!
19:10
Cătălin Botezatu și Loredana Groza au strălucit la un palat din Londra, la gala femeilor de succes. Celebrul designer și cunoscuta artistă s-au ținut de mână și au fost nedespărțiți # Click.ro
Cătălin Botezatu (59 de ani) a făcut ravagii la Londra! Celebrul designer a participat la un eveniment fastuos, în cadrul unei super gale, prima ediție a The Grace and Power Gala, desfășurată la un palat exclusivist situat lângă Londra, Moor Park Golf Club.
Acum 12 ore
18:30
Satul din Europa cu peste 20 de cascade. Peisajul pare desprins din povești: „Abolut fermecător” # Click.ro
Dacă ai visat vreodată să pășești într-o destinație care pare desprinsă direct dintr-o carte cu povești, Rastoke ar putea fi alegerea perfectă. Situat în partea centrală a Croației, acest sat pitoresc impresionează prin frumusețea și atmosfera sa idilică.
18:30
Gerul care a cucerit în acest zile România a transformat străzile în patinoare, condusul mașinii în sport extrem și a complicat viața pietonilor. Pentru a veni în sprtijinul șoferilor și pietonilor, Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei a elaborat „Decalogul șoferului prudent”.
18:20
Amenzi usturătoare pentru proprietari și firme dacă nu curăță zăpada de pe trotuare. În cât timp se vor aplica sancțiunile # Click.ro
Persoanele particulare, companiile, dar și organizațiile de locatari au responsabilitatea de a elimina omătul și formațiunile de gheață de pe aleile pietonale și de pe structurile clădirilor aflate în proprietate ori administrare.
18:10
12 ani de când Marioara Murărescu de la „Tezaur folcloric” a plecat în „Lumea fără de dor”. Elena Merișoreanu: „Nu te promova nici pe pile, dacă n-aveai voce!” Cum arată mormântul artistei # Click.ro
12 ani de când Marioara Murărescu de la „Tezaur folcloric” a plecat în „Lumea fără de dor”. Elena Merișoreanu: „Nu te promova nici pe pile, dacă n-aveai voce!” Cum arată mormântul artistei
17:50
Cum pregătește Andreea Ibacka somon cu sos alb. Ingredientul special care oferă savoare preparatului: „Un deliciu” # Click.ro
Andreea Ibacka (40 de ani) a pregătit o rețetă specială de somon cu sos alb și le-a explicat urmăritorilor, pas cu pas, fiecare etapă. Cu doar câteva ingrediente la îndemână, vedeta a gătit un fel de mâncare sănătos și prietenos cu silueta.
17:40
Oltenii rămân, însă, lideri în Superliga României.
17:30
Tradiționala paradă a bărcilor a dat oficial startul Carnavalului de la Veneția, duminică, deși mulți localnici și vizitatori costumați au început să sărbătorească încă dinainte, în Piața San Marco.
17:20
Moartea unui sportiv român, învăluită în mister. Bărbatul ar fi căzut în gol de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcții, din Mamaia Nord. # Click.ro
Fostul campion mondial la gimnastică aerobică, Ferdinand Răileanu, a încetat din viață marți dimineață, 2 februarie, la vârsta de 35 de ani. Potrivit primelor date furnizate de anchetatori, sportivul ar fi căzut de la etajul al patrulea al unui imobil situat în Constanța, circumstanțele exacte ale t
17:10
Credeau că sunt divorțați, dar statul spune altceva! Divorțurile a mii de polonezi ar putea fi anulate # Click.ro
Mii de polonezi care credeau că sunt divorțați de mult timp au descoperit o posibilitate tulburătoare! Aceștia ar putea fi în continuare căsătoriți legal. Cum este posibil? Ei bine, confuzia este rezultatul neașteptat al luptei îndelungate a Poloniei cu un sistem judiciar politizat, care se răsfrâng
17:10
Horocop marți, 3 februarie. Leii și Gemenii dau lovitura în afaceri, iar Capricornii trăiesc o poveste de iubire ca-n povești # Click.ro
Horoscopul pentru a doua zi a săptămânii e plin de surprize. Vezi care sunt cele mai norocoase zodii în următoarele 24 de ore.
17:00
Mircea Radu, fotografie de colecție cu mama sa. Amintirile dureroase pe care nu le poate șterge cu buretele: „Nu există zi în care să…” # Click.ro
Mircea Radu (57 de ani) a publicat o fotografie de colecție din copilărie, în care apare alături de mama sa. Imaginea a fost însoțită de un mesaj dureros, în care a rememorat ultimele momente petrecute împreună.
16:40
Cântăreața Chappell Roan (27 de ani) a atras toate privirile pe covorul roșu al galei Grammy 2026, cu cea mai îndrăzneață apariție a sa de până acum.
16:30
Mutare surprinzătoare: Denise Rifai părăsește Kanal D! La ce televiziune va avea o nouă emisiune: „A venit vremea pentru o schimbare” # Click.ro
Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților. O persoană care a știut mereu să se facă remarcată! Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, se alătură, î
16:10
Autoritățile din România înăspresc restricțiile de publicitate pentru platformele de jocuri de noroc # Click.ro
Anul 2024 și începutul lui 2025 au marcat un punct de cotitură pentru industria jocurilor de noroc din România. Dacă până nu demult reclamele la pariuri erau omniprezente – de la pauzele publicitare TV până la fațadele clădirilor din marile orașe – noul cadru legislativ impune limite stricte, menite
16:00
Donald Trump, jurat la un concurs de modeling cu adolescente de 14 ani| VIDEO (The Guardian) # Click.ro
Ziarul The Guardian a publicat în timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump, cu putin timp înainte să piardă alegerile în fața lui Joe Biden, imagini și mărturii despre competițiile de modelling Look of the Year pe care le Trump le-a găzduit în 1991 și 1992.
15:50
Câte cubulețe de zahăr conține o singură doză de suc? Avertismentul Mihaelei Bilic: „Beți suc zero, fără zahăr” # Click.ro
Mihaela Bilic (55 de ani), una dintre cele mai renumite persoane din rândul medicilor nutriționiști români, explică pericolul pe care îl reprezintă dozele de suc, în ceea ce privește cantitatea de zahăr conținută. Pe rețelele de socializare, aceasta a recomandat consumul sucurilor fără zahăr.
15:50
Câți bani primește Octavian Ursulescu, după 40 de ani de scenă: „Pensia nu ține seama de celebritate, îmi permite să-mi acopăr...” Muncește și la 79 de ani: „Din cauza salariului mic” # Click.ro
Ce pensie primește Octavian Ursulescu, după 40 de ani de scenă: „Pensia nu ține seama de celebritate, îmi permite să-mi acopăr...”
15:40
Cum și-a surprins Răzvan Ochea mama, de ziua ei de naștere. Vedeta Antenei 1 a vorbit deschis și despre copilărie: „Sunt amintiri simple” # Click.ro
Răzvan Ochea, unul dintre cei mai cunoscuți şi apreciați antrenori din lumea televiziunii, a reuşit să îşi surprindă complet fanii cu o apariție extrem de rară din viața sa personală. De obicei discret când vine vorba despre familie, acesta a făcut o excepție specială cu ocazia zilei de naştere a ma
15:40
Rita Mureșan, dezvăluiri uluitoare despre cumpăna care i-a schimbat radical viața: ,„Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc” # Click.ro
Rita Mureșan (53 de ani) a redeschis un subiect care i-a marcat existența și i-a schimbat traiectoria vieții: meningita care a trimit-o în comă când avea doar 10 ani. Ce experiențe a avut, și care au fost urmările, a povestit chiar ea.
15:40
Alexandru Papadopol, tot mai absent din viața fiicei sale, Ruxandra. Mama ei, Ioana Ginghină, își spune durerea # Click.ro
Ioana Ginghină (48 de ani) se declară dezamăgită de comportamentul pe care fostul său soț, Alexandru Papadopol (50 de ani), îl are față de fiica lor, Ruxandra, în vârstă de 17 ani. Invitată în podcastul Doiniței Oancea, actrița a făcut mai multe dezvăluiri din viața personală.
15:20
Verdețurile românești, mai scumpe. Prețurile tot cresc: temperaturile extreme au afectat culturile timpurii # Click.ro
Primele verdețuri românești de sezon se vând mai scump în piețe. Gerul din ianuarie și costurile ridicate de producție au dus la creșterea prețurilor mai ales la ceapă verde, ridichi și salată, iar familiile resimt deja impactul asupra cheltuielilor.
15:00
Erfan Soltani, iranianul al cărui nume a fost rostit de întreaga lume, a fost eliberat pe cauțiune # Click.ro
Un protestatar iranian în vârstă de 26 de ani, despre care familia fusese informată că riscă pedeapsa capitală, a fost eliberat pe cauțiune, potrivit presei iraniene și organizațiilor pentru drepturile omului. Într-un gest simbolic, susținătorii i-au rostite numele
14:30
Românul, antrenorul momentului în fotbalul mare.
14:30
Arando Marquez, vocea nonconformistă din radio: DJ-ul care a transformat mixul într-un stil de viață # Click.ro
Nonconformist, atipic și mereu conectat la pulsul muzicii, Arando Marquez este una dintre vocile care au dat personalitate radioului românesc. Autodidact și suflet al petrecerilor încă din adolescență, DJ-ul devenit om de radio a construit, în peste 15 ani de carieră, un stil recognoscibil atât la m
14:10
Maia Sandu nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Propunerea vine chiar din Norvegia # Click.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace, iar nominalizarea vine chiar din Norvegia, țara care acordă această distincție. Inițiativa vine în contextul presiunilor exercitate de Rusia asupra Chișinăului
14:00
Gruparea de lângă Capitală a învins antepenultima clasată.
13:50
PAOK dă în judecată persoanele care au postat mesaje insultătoare la adresa fanilor morți în accidentul din România # Click.ro
PAOK FC a anunțat că va lua măsuri legale împotriva persoanelor care au insultat memoria celor șapte fani decedați în accidentul rutier din România, petrecut pe 27 ianuarie în județul Timiș. Clubul susține că niciun comentariu jignitor
Acum 24 ore
13:00
Un român cucerește Spania cu un truc casnic pentru izolarea ferestrelor. Toți spaniolii au auzit de „Truco Rumano” # Click.ro
Un român stabilit în Spania a devenit senzația pe rețelele sociale după ce a împărtășit un sfat casnic însoțit și de o demonstrație. Presa iberică a scris despre român și trucurile lui pentru gospodărie și acum toți spaniolii îi urmăresc contul pentru noi sfaturi practice.
12:50
Jorge intră în industria tech și lansează prima aplicație românească de fitness emoțional: MindTok. Cum te poate ajuta # Click.ro
Jorge intră în industria tech și lansează prima aplicație românească de fitness emoțional: MindTok
12:30
Gina Pistol, în lacrimi în fața Danei Rogoz. Ce nu-i va spune niciodată fetiței sale: „Mai am momente când mă enervez” # Click.ro
Gina Pistol (45 de ani), una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbi-ul românesc, a vorbit cu sinceritate și cu lacrimi în ochi despre maternitate, empatie și bunătate în relație cu fiica sa, Josephine.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.