Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente – în cel mai bun caz, abia de Paște. Oficial, Primăria Capitalei nu are calendar pentru cazanele „minune”

22:10

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate. El a adăugat că a primit ameninţări şi că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie, dar i se par normale şi nu îl impresionează. ”Cum plimbăm noi oamenii cu diabet de la … The post Alexandru Rogobete spune că a reușit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate: Am primit amenințări appeared first on spotmedia.ro.