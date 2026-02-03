Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente – în cel mai bun caz, abia de Paște. Oficial, Primăria Capitalei nu are calendar pentru cazanele „minune”
SportMedia, 3 februarie 2026 04:10
„Prima soluție" anunțată de Ciprian Ciucu și Primăria Municipiului București pentru mai multă căldură în Capitală nu va fi gata prea curând. În niciun caz pentru următoarele zile de ger! Potrivit răspunsurilor primite de Spotmedia.ro de la companiile municipale implicate, nu sunt stabilite încă punctele termice unde ar urma să fie instalate minicentralele, nu există …
• • •
Acum 2 ore
04:10
Acum 6 ore
00:10
Senatul a adoptat, în ședința plenului de luni, proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Propunerea legislativă a fost aprobată cu 97 de voturi 'pentru', unul 'împotrivă' și șapte abțineri. Inițiată de un grup de peste 250 de parlamentari din întreg spectrul politic, legea definește juridic femicidul, în …
Acum 8 ore
22:10
Radu Burnete, pentru Reuters: România se pregătește să monitorizeze mai bine proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră # SportMedia
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja proiectul de gaze offshore în curs de dezvoltare – care o va transforma într-un exportator net de gaze -, precum şi alte infrastructuri, a declarat pentru Reuters Radu Burnete, consilierul economic al preşedintelui. România are o frontieră terestră …
22:10
Horoscop zilnic pentru 3 februarie 2026.
22:10
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela. Acordul prevede reducerea de la 25% la 18% a taxelor vamale …
22:10
Sorana Cîrstea (35 de ani) s-a calificat, luni, în turul doi al turneului Transylvania Open, de la Cluj-Napoca. Sorana a dispus de Kamilla Rakhimova (93 WTA) din Uzbekistan, scor 4-6, 4-6, după o oră și 41 de minute de joc. În turul următor, Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Tamara Zidansek. Elena Ruxandra Bertea, Miriam …
22:10
Alexandru Rogobete spune că a reușit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate: Am primit amenințări # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate. El a adăugat că a primit ameninţări şi că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie, dar i se par normale şi nu îl impresionează. "Cum plimbăm noi oamenii cu diabet de la …
Acum 12 ore
20:10
Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a fost achitat definitiv. Care au fost argumentele instanței # SportMedia
Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog (PSD), trimis în judecată într-un dosar de abuz în serviciu şi fals intelectual, în legătură cu angajarea unei consiliere care nu s-a prezentat la locul de muncă, a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Soluţia, pronunţată de un complet de cinci judecători, este definitivă. Instanţa …
20:10
Avertisment din partea CNAIR: Tentativă de fraudă care vizează plata restantă a unei taxe de drum # SportMedia
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, un avertisment cu privire la o tentativă de fraudă care vizează plata restantă a unei taxe de drum. "Circulă în această perioadă mesaje înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele «Rovinietei» sau al CNAIR şi solicită plata urgentă a unei presupuse «taxe de …
20:10
Mircea Lucescu (80 de ani) a ajuns din nou la spital. După ce la începutul anului a fost internat pentru că a contactat o gripă severă, „Il Luce" a ajuns din nou spital. Potrivit Fanatik, Lucescu a fost internat din nou la spital, luni, 2 februarie, pentru că tratamentul cu antibiotice pe care medicii i …
20:10
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedintă a Curţii de Apel București, a depus o cerere de pensionare la Consiliul Suprem al Magistraturii. Cererea de eliberare din funcție prin pensionare se află pe ordinea de zi a ședinței din 5 februarie a Secției pentru judecători a CSM. Dacă Secția de judecători va constata că dosarul este eligibil, solicitarea …
18:10
Opera Națională București a deschis noul an cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă” # SportMedia
Opera Națională București a deschis anul 2026 cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă" de Andrew Lloyd Webber, în fața unui public care a epuizat, în timp record, toate cele 13 reprezentații programate. Un debut de an sub semnul excelenței artistice, reconfirmat de interesul excepțional al publicului. După o așteptare …
18:10
Ucraina se confruntă, în unele momente, cu lipsa rachetelor pentru sistemele de apărare antiaeriană, în contextul amenințării continue a unor noi atacuri rusești, a declarat Iurii Ihnat, șeful departamentului de comunicare al Forțelor Aeriene ucrainene. Odată cu venirea iernii, Rusia și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, într-un efort de a provoca pene de …
18:10
Orice părinte ajunge, mai devreme sau mai târziu, să se întrebe când au început cheltuielile pentru copil să crească atât de rapid. La început pare simplu: câteva hăinuțe, produse de îngrijire, poate o jucărie sau două. Însă, pe măsură ce copilul crește, lista se mărește aproape de la lună la lună. Hăinuțele rămân mici într-un …
18:10
Peste 60% dintre români cred că impozitele noastre pe proprietate sunt mai mari decât în restul UE – sondaj INSCOP # SportMedia
Aproape două treimi dintre români consideră că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în alte state membre ale Uniunii Europene, arată datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research. Potrivit sondajului, 62,4% dintre respondenți sunt de părere că impozitele pe proprietate sunt mai ridicate în România decât în alte țări din UE. 14,5% cred …
18:10
Jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova, campioana din 2024, a fost învinsă de rusoaica Anastasia Zaharova, cu 4-6, 6-2, 6-2, luni, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca. Pliskova (416 WTA), fost lider mondial în 2017, s-a înclinat după …
18:10
„Revedere” – seară de dor, identitate și trăire românească cu Ștefan von Korch și invitații la Filarmonica Brașov # SportMedia
Ultima sâmbătă din ianuarie, luna marcată de Ziua Culturii Naţionale, i-a adus pe tenorul Ştefan von Korch, baritonul Adrian Mărcan şi pianistul Alexandru Mihai Burcă, pe scena Filarmonicii din Braşov în recitalul „Revedere," un program deosebit ce a sublimat muzical trăirea şi simţirea românească, prin lieduri, doine, cântece haiduceşti dar şi arii pline de patos. …
18:10
PSD propune ca persoanele cu venit sub 2.500 de lei să beneficieze de bonificații la gaze și energie electrică # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei pe lună ar putea beneficia de bonificații la facturile de gaze naturale și energie electrică. "Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili, pe segmentul de energie și gaze naturale, propunerea venită din partea Partidului Social Democrat este una foarte clară, …
18:10
PSD condiționează rămânerea la guvernare de introducerea programelor de relansare economică în buget # SportMedia
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că evaluarea internă din partid, privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare, se finalizează odată cu bugetul pe 2026. Mai exact, PSD condiționează rămânerea la guvernare de introducerea așa-numitelor programe social-democrate "de relansare economică" în buget. Grindeanu a precizat că social democrații vor să vadă dacă măsurile propuse …
Acum 24 ore
16:10
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti" invită copiii să participe la ateliere inspirate din obiceiuri, sărbători și meșteșuguri tradiționale, ateliere organizate în cadrul programului Călător prin tradiții. *14 februarie, ora 11.00 Tablou de primăvară – Atelier de împâslit lână cu Luminita Voica (copii peste 8 ani și adulți) *21 februarie, ora 11.00 Baba Dochia – …
16:10
MyUniversityWaY – un parteneriat valoros între Universitatea Spiru Haret și programul de testare vocațională și consiliere în carieră MyWaY # SportMedia
Universitatea Spiru Haret și MyWaY, programul de testare vocaţională şi consiliere în carieră, anunță lansarea unui parteneriat dedicat susținerii orientării educaționale a elevilor de liceu, prin programul MyUniversityWaY, o inițiativă ce aduce mai aproape mediul universitar de viitorii săi studenți. Programul oferă liceenilor o experiență autentică: participarea la cursuri alături de studenți, accesul în laboratoare, …
16:10
Se găsesc din ce în ce mai greu gropari la ţară. Depopularea unor localități și scăderea forței de muncă au drept rezultat găsirea tot mai greu a acestor lucrători care necesită abilități fizice deosebite. Aşa că groparii din cimitire ajung să lucreze în mai multe zone sau să fie înlocuiți cu echipamente mecanizate, din lipsă …
16:10
Un nou raport publicat de Eurostat arată că 9,2% din populația Uniunii Europene nu a reușit, în 2024, să își încălzească locuința într-un mod adecvat din motive financiare sau care țin de resurse insuficiente, o îmbunătățire de 1,4 puncte procentuale față de 2023. Datele provin din statisticile oficiale privind condițiile de trai și reflectă diferențele …
16:10
Noul clasament ATP: Carlos Alcaraz și-a consolidat poziția de lider după triumful de la Australian Open # SportMedia
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, care a câștigat în premieră titlul la Australian Open, și-a consolidat poziția de lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni. Ibericul are acum un avans de 3.350 de puncte față de italianul Jannik Sinner, care nu a reușit să-și apere titlul la Melbourne, oprindu-se în semifinale. Sârbul Novak …
16:10
Toți senatorii sunt obligați să vină la plen sau vor fi sancționați. Gata cu ședințele online # SportMedia
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat o decizie a conducerii Camerei – ședințele de plen să se desfășoare din această sesiune cu prezența fizică a senatorilor, iar cine nu va participa va fi considerat absent și sancționat conform regulamentului. „Este o decizie a Biroului Permanent de a avea prezență fizică la Senat, este o chestiune …
16:10
Documentele recent declasificate de Departamentul de Justiție al SUA arată că Jeffrey Epstein, finanțistul american devenit infractor sexual, a fost descris într-un raport FBI drept „administrator de avere" pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin. Informația apare într-un document FBI din 27 noiembrie 2017, bazat pe declarațiile unei surse confidențiale, care susține că Epstein ar fi oferit …
16:10
Denis Alibec (35 de ani) a făcut o declarație plină de sinceritate după ce a plecat de la FCSB. Revenit la Farul, cu gol în meciul cu Universitatea Craiova, Alibec a vorbit despre experiența neplăcută de la FCSB din ultimele luni. Transferat în vara lui 2025 de FCSB, gratis, Denis Alibec nu a reușit prea …
14:10
Discursul susținut recent la Davos de premierul canadian Mark Carney a stârnit un val de admirație în capitalele europene, unde mulți lideri au văzut în tonul său sfidător la adresa Statelor Unite un posibil model de urmat. Într-o analiză publicată de Politico, semnată de Yanmei Xie, cercetătoare asociată la Mercator Institute for China Studies, acest …
14:10
Primele date despre cum au încheiat economiile europene ultimele luni din 2025: Germania, creștere surprinzătoare. Polonia, spectacol în Est # SportMedia
Cu o creștere de 0,3% de la trimestru la trimestru, economia Germaniei a ieșit, în sfârșit, din stagnare la finalul anului trecut, comentează analiștii ING Bank, pe seama datelor statistice publicate vineri. „
14:10
FCSB poate face încă un transfer, o mutare neașteptată, pe finalul perioadei de mercato din România. Dorit de FCSB, Kevin Ciubotaru (22 de ani) vrea să semneze, după ce inițial a ezitat și apoi a refuzat oferta „roș-albaștrilor”. Claudiu Rotar, patronul lui Hermannstadt, a dezvăluit că fundașul stânga s-a răzgândit și vrea să joace la … The post Transfer deblocat la FCSB: Jucătorul s-a răzgândit și acceptă oferta campioanei appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad a pus pe tapet o propunere spectaculoasă: președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ar merita Premiul Nobel pentru Pace. Hermstad susține că Sandu a fost „în prima linie a apărării democrației în Europa”, blocând tentativele Rusiei de a manipula alegerile, dezinformarea și atacurile cibernetice, și că prin acțiunile sale curajoase – de … The post Maia Sandu, propusă la Nobelul pentru Pace appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Un raport arată eșecul total al dreptului internațional: Violuri, tortură și masacre comise cu impunitate # SportMedia
Dreptul internațional menit să limiteze efectele războiului se află „la un punct critic de rupere”, arată un amplu studiu realizat de Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, care a analizat 23 de conflicte armate desfășurate în ultimele 18 luni. Concluzia raportului este dură: anual peste 100.000 de civili au fost uciși, iar … The post Un raport arată eșecul total al dreptului internațional: Violuri, tortură și masacre comise cu impunitate appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Românii se numără printre europenii care spun cel mai des că sunt expuși la știri false și dezinformare. Un sondaj Eurobarometru analizat de Euronews arată că peste jumătate dintre respondenții din România cred că au întâlnit frecvent conținut fals în ultima săptămână, un procent mult peste media Uniunii Europene. România, peste media UE la „fake … The post Românii se simt păcăliți. Doar Ungaria ne mai întrece la știri false appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Radu Drăgușin (24 de ani) primește o veste excelentă în Premier League. Titular și integralist în Tottenham – Manchester City 2-2, Radu Drăgușin a gafat la ambele goluri ale „Cetățenilor”, însă evoluția sa s-a îmbunătățit în repriza secundă. Românul primește acum o veste excelentă în Anglia. Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, intenționează să folosească un … The post Radu Drăgușin primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Grevă masivă în transportul public din Germania: mii de curse anulate în aproape toată țara # SportMedia
Germania se confruntă, luni, cu perturbări majore ale transportului public, după ce sindicatul Verdi a anunțat declanșarea unor greve în 15 din cele 16 landuri ale țării. Acțiunea face parte dintr-un conflict de muncă aflat în desfășurare, prin care sindicatul încearcă să pună presiune pe angajatori în negocierile colective, scrie agenţia germană DPA. Potrivit Verdi, … The post Grevă masivă în transportul public din Germania: mii de curse anulate în aproape toată țara appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Cod galben de ger și vreme severă: temperaturi de până la -20 de grade, ninsoare viscolită și polei în mai multe regiuni # SportMedia
Meteorologii avertizează asupra unei perioade cu vreme deosebit de rece, ninsori, polei și intensificări ale vântului, în special în regiunile extracarpatice. A fost extins codul galben de ger, iar informarea meteo e valabilă până miercuri, 4 februarie, ora 10:00. Vremea va deveni geroasă mai ales noaptea și dimineața, inițial în Moldova, apoi și în Dobrogea, … The post Cod galben de ger și vreme severă: temperaturi de până la -20 de grade, ninsoare viscolită și polei în mai multe regiuni appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Documentarul „Melania”, care o urmărește pe prima doamnă a Statelor Unite în perioada premergătoare celei de-a doua inaugurări prezidențiale a lui Donald Trump, a avut un debut peste așteptări în cinematografele din America de Nord. Practic, vorbim de unul dintre cele mai puternice debuturi pentru un film documentar non-muzical din ultimii ani, scrie Variety. Filmul … The post „Melania” depășește așteptările la box office. Publicul: femei albe, peste 45 de ani appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Apa furnizată la robinet în Aeroportul Henri Coandă este potabilă începând de luni și poate fi folosită de către pasageri, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Apa va fi oferită gratuit și la stații speciale, amplasate în toate zonele din terminale. „Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când a … The post Avem apă potabilă gratuit pe aeroporturile Otopeni și Băneasa appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Englezii s-au convins de Radu Drăgușin: Nota primită după ce a fost integralist în Tottenham – Manchester City # SportMedia
La primul meci ca titular după accidentarea gravă suferită la genunchi, Radu Drăgușin (24 de ani) a avut o prestație modestă. Englezii s-au convins de Drăgușin, după ce l-au văzut jucând în meciul contra lui Manchester City, încheiat 2-2. Fundașul român a primit nota 5 din partea celor de la Standard, care au evidențiat greșelile … The post Englezii s-au convins de Radu Drăgușin: Nota primită după ce a fost integralist în Tottenham – Manchester City appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ziua 1440 Rușii avansează în Zaporojie. Ucrainenii ar fi lovit Belgorod. Zelenski mizează pe SUA înaintea negocierilor de la Abu Dhabi # SportMedia
Ziua 1440 a războiului este marcată de atacuri intense cu drone și rachete, victime printre civili și presiuni militare pe mai multe fronturi. Rusia acuză Ucraina de atacuri în regiunea Belgorod, în timp ce pe teritoriul ucrainean au fost lovite orașe, infrastructură feroviară și comunități civile. A lovit intens Rusia, însă apărarea aeriană ucraineană a … The post Ziua 1440 Rușii avansează în Zaporojie. Ucrainenii ar fi lovit Belgorod. Zelenski mizează pe SUA înaintea negocierilor de la Abu Dhabi appeared first on spotmedia.ro.
12:10
România nu are propriile inițiative, nu știe să se pună în valoare, dar încearcă să rămână la intersecția rețelelor energetice care traversează de la Sud spre Nord și de la Est spre Vest această parte a continentului. Peste tot în Europa se refac liniile de forță, se proiectează noi alianțe și se caută noi forme … The post Cum joacă România la ruleta gazului appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Boicotarea lucrărilor Curții Constituționale ar deveni imposibilă, iar absențele nemotivate ale judecătorilor de la ședințele plenului ar urma să fie sancționate financiar și chiar să ducă la revocarea din funcție, potrivit unui proiect de lege depus de parlamentarii PNL Raluca Turcan și Daniel Fenechiu. Inițiativa vine în contextul amânărilor repetate ale unei decizii importante privind … The post Lege nouă împotriva boicotului la CCR. Ce propun Raluca Turcan și Daniel Fenechiu appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Schimbări majore în clasamentul WTA după Australian Open: Salt important pentru Gabriela Ruse, modificări la vârf # SportMedia
WTA a dat publicității, luni, 2 februarie, noul clasament mondial, primul după Australian Open 2026. Gabriela Ruse este jucătoarea din România cu cea mai importantă urcare, de șapte poziții, în această săptămână. Sportiva noastră a urcat până pe locul 72, cu 892 de puncte. Sorana Cîrstea a urcat, la rândul său, cinci locuri și ocupă … The post Schimbări majore în clasamentul WTA după Australian Open: Salt important pentru Gabriela Ruse, modificări la vârf appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Oameni ar fi fost „uciși la comandă” în ceea ce supraviețuitorii descriu drept capitala mondială a recoltării de organe, în timp ce rețele criminale ar fi creat un sistem amplu de trafic de organe. Recoltarea de organe a fost mult timp o problemă gravă în China, unde au loc până la 100.000 de transplanturi pe … The post „Capitala” mondială a recoltării de organe, unde victimele ar fi „ucise la comandă” appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Mii de cetățeni din Polonia care credeau că au divorțat în mod legal ar putea descoperi că, în realitate, sunt căsătoriți încă. Situația a apărut pe fondul conflictului politic și juridic declanșat de încercarea Guvernului Donald Tusk de a anula reformele controversate din Justiție impuse de fosta guvernare naționalistă, relatează Politico. Problema scoate la iveală … The post Mii de polonezi riscă să fie „divorțați doar pe hârtie” appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Echipa Danemarcei a câștigat Campionatul European de handbal masculin – EHF EURO 2026, găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia, după ce a învins în finală formația Germaniei cu scorul de 34-27, duminică seara, la Herning, pe teren propriu. Danezii dețin acum toate cele trei coroane din handbalul masculin, după ce au cucerit laurii olimpici în … The post Danemarca, de neoprit: A câștigat Campionatul European de handbal masculin appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Trump atacă Premiile Grammy, după ce a fost ironizat de pe scenă: Cele mai proaste. Un gunoi # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un atac dur la adresa Premiilor Grammy, la scurt timp după încheierea galei desfășurate la Los Angeles. Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa, Truth Social, Trump a calificat Premiile Grammy drept „cele mai proaste” și „un gunoi”, reacționând la glumele și ironiile făcute la adresa sa de pe scena … The post Trump atacă Premiile Grammy, după ce a fost ironizat de pe scenă: Cele mai proaste. Un gunoi appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Revolut Bank a înregistrat un nou record pe piața bancară din România, depășind Banca Transilvania la capitolul număr de utilizatori de carduri. Potrivit datelor oficiale citate de Economica, banca digitală se apropie de pragul de 5 milioane de utilizatori, consolidându-și poziția de lider pe acest segment, după o creștere accelerată în ultimii ani. Banca Transilvania, … The post Record: La ce capitol e Revolut cea mai mare bancă din România appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Verdictul dat de Marius Avram după faza controversată de arbitraj din FCSB – FK Csikszereda # SportMedia
Marius Avram a dat verdictul de specialist în privința fazei controversate de arbitraj din meciul FCSB – FK Csikszereda 1-0, din Superliga. Fostul arbitru a analizat faza la care, în prima repriză, doi jucători ai FCSB au căzut în careul advers și au solicitat penalty. Pe rând, Miculescu și Tănase au căzut în suprafața de … The post Verdictul dat de Marius Avram după faza controversată de arbitraj din FCSB – FK Csikszereda appeared first on spotmedia.ro.
08:10
„F*ck ICE!” Protest pe scena Grammy: artiștii au denunțat politica imigrației din SUA. Mesaje dure către administrația Trump (Video) # SportMedia
Premiile Grammy 2026 au fost marcate de un protest politic fără echivoc la adresa Agenției pentru Imigrație și Control Vamal a SUA (Immigration and Customs Enforcement – ICE), mai mulți artiști de top folosind scena, covorul roșu și discursurile de acceptare pentru a condamna raidurile și politicile dure privind imigrația din Statele Unite. Mesajele au … The post „F*ck ICE!” Protest pe scena Grammy: artiștii au denunțat politica imigrației din SUA. Mesaje dure către administrația Trump (Video) appeared first on spotmedia.ro.
