Karim Benzema schimbă clubul în Arabia Saudită

00:00

Uniunea Europeană este complet dependentă de importuri pentru zece dintre materiile prime critice necesare tranziţiei energetice, iar în multe cazuri aprovizionarea este concentrată într-o singură ţară, este realitatea ce reiese din raportul publicat aseară de Curtea de Conturi Europeană (ECA), instituţie ce avertizează că politica energetică şi industrială a UE se află într-o zonă de vulnerabilitate structurală profundă, într-un moment în care obiectivele climatice devin tot mai ambiţioase, iar competiţia globală pentru resurse strategice se intensifică.