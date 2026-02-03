Karim Benzema schimbă clubul în Arabia Saudită
Bursa, 3 februarie 2026 06:50
În conflict de câteva zile cu clubul său Al-Ittihad în legătură cu prelungirea contractului, Karim Benzema (38 de ani) va fi transferat în cele din urmă, în ultima zi de mercato, la un club rival, Al-Hilal.
• • •
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului Transylvania Open.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială and #8222;Elie Carafoli and #8221; (INCAS) a fost certificat, la începutul acestui an, ca Organizaţie de Proiectare de către Autoritatea Aeronautică Militară Naţională din cadrul Ministerului Apărării, o recunoaştere care îi permite să desfăşoare activităţi de proiectare pentru aeronave militare, în conformitate cu cele mai stricte standarde europene şi naţionale.
Patru din zece pacienţi care sună pentru o programare medicală nouă nu reuşesc să obţină una încă de la primul apel telefonic, arată o analiză realizată de startupul MedOcean cu ajutorul inteligenţei artificiale.
Apple Inc. din SUA a publicat rezultate peste aşteptări pentru primul trimestru din anul fiscal 2026, raportând o creştere a veniturilor cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, susţinută de cererea puternică pentru iPhone şi de o revenire accentuată în China.
Prognoza pentru RomâniaValorile termice vor creşte în majoritatea zonelor, însă în regiunile extracarpatice vremea se va menţine deosebit de rece, iar dimineaţa va fi geroasă în Moldova, Oltenia, estul şi sud-estul Transilvaniei şi local în Muntenia şi Dobrogea.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,64%.
Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,02 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0959 lei/euro.
Bogdan Chiriţoiu: and #8222;Vreau să terminăm prima investigaţie pe bănci la finalul primului semestru al anului curent and #8221; # Bursa
Consiliul Concurenţei ar urma să finalizeze până la 30 iunie 2026 investigaţia, deschisă în urmă cu mai mulţi ani, cu privire la posibile înţelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, a declarat, ieri, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025 al instituţiei publice pe care o conduce.
Uniunea Europeană este complet dependentă de importuri pentru zece dintre materiile prime critice necesare tranziţiei energetice, iar în multe cazuri aprovizionarea este concentrată într-o singură ţară, este realitatea ce reiese din raportul publicat aseară de Curtea de Conturi Europeană (ECA), instituţie ce avertizează că politica energetică şi industrială a UE se află într-o zonă de vulnerabilitate structurală profundă, într-un moment în care obiectivele climatice devin tot mai ambiţioase, iar competiţia globală pentru resurse strategice se intensifică.
Eduard Florin Ştefan, elev al Şcolii Gimnaziale and #8222;Nicolae Titulescu and #8221; din Caracal, confirmă încă o dată că performanţa de vârf nu este un accident.
Bursele europene au fluctuat ieri, în partea a doua a zilei fiind pe curs pozitiv, după ce au încetat vânzările masive din zona metalelor preţioase.
Ordinea internaţională este cel mai des prezentată ca un construct ideologic, ca un produs al elitelor sau ca o extensie a globalizării, dar această interpretare ratează esenţialul, anume faptul că a funcţionat înainte de toate ca un mecanism de limitare a arbitrarului şi de reducere a violenţei într-o lume structurată de inegalităţi profunde de putere.
De aproape două luni, Educaţia nu are un ministru în Guvern. Teoretic, există un interimar care este în acest caz chiar Prim-Ministrul. Însă nimeni nu îşi face iluzii.
De când mă ştiu, am mizat pe amabilitate în relaţiile cu alte persoane. Nu sunt cel mai vorbăreţ dintre oameni, dar amabilitatea m-a scos, până de curând, din multe posibile încurcături.
Matej Rigelnik: and #8222;Performanţele Fondului Proprietatea fac greu de justificat propunerea revocării unor membri ai Comitetului Reprezentanţilor and #8221; # Bursa
Matej Rigelnik, preşedintele Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea şi CEO al Equinox d.d.,a declarat pentru Ziarul BURSA că propunerea Ministerului Finanţelor de revocare a doi membri ai Comitetului este greu de justificat în contextul rezultatelor obţinute în ultimele luni.
Preţul aurului a crescut cu 27% numai în prima lună a anului 2026, după un avans de peste 60% în 2025, iar săptămâna trecută s-a tranzacţionat la maxime istorice de peste 5.500 de dolari uncia, context în care rezervele de aur ale băncilor centrale valorează mult mai mult decât în orice alt moment din ultimele decenii.
* Tranzacţii de 108 milioane de lei, sub cele din sesiunea anterioară
Scăderea bruscă a aurului de la sfârşitul săptămânii care a trecut (şi care continuă) este atribuită direct schimbărilor de la vârful politicii monetare americane:
The sharp decline in gold since the end of the past week (and which continues) is directly attributed to changes at the top of US monetary policy:
* Metalul galben a înregistrat cel mai mare declin zilnic din 1983 încoace la finele săptămânii trecute; argintul din 1980* Christopher Forbes, CMC Markets: and #8222;Reculul aurului este and #171;un gol de aer clasic and #187; după o creştere extraordinară and #8221; * Charles-Henry Monchau, Syz Group: and #8222;Pieţele sunt dependente de lichiditate; acesta este principalul factor de stres and #8221; * Michael Hartnett, Bank of America: and #8222;Marile pieţe de creştere ale aurului se încheie, de regulă, doar în urma unor evenimente majore and #8221;
România continuă să înregistreze o reprezentare redusă a femeilor în funcţiile parlamentare, europarlamentare, în consiliile judeţene şi locale, precum şi în funcţiile de primar, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor oficiale din 2025 ale Institutului European pentru Egalitate de Gen (EIGE), prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Fundaţiei Friedrich Ebert
Romsilva lansează proiectul and #8222;Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier and #8221; # Bursa
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a anunţat, la 30 ianuarie 2026, semnarea contractului de finanţare pentru proiectul and #8222;Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier Administrat de Romsilva and #8221;. Această iniţiativă strategică de digitalizare urmăreşte modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri, precum şi optimizarea proceselor interne ale instituţiei
Adunarea Generală a Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), întrunită vineri, 30 ianuarie 2026, a aprobat noua componenţă a Consiliului Director, în urma ocupării unui post vacant de membru, conform comunicatului transmis redacţiei. Consiliul Director al ARB este condus de dl. Bogdan Neacşu, în calitate de Preşedinte, având-o ca Vicepreşedinte pe dna. Luminiţa Runcan, se arată în comunicat. Din structura Consiliului mai fac parte dna. Maria Rousseva, dl. Ion Stan, dl. Cristian Agalopol, dl. Cornel Stănescu şi dl. Mircea Busuioceanu, al cărui mandat de membru a fost reînnoit
Sphera Franchise Group începe anul 2026 prin inaugurarea a două noi restaurante KFC: un restaurant Drive Thru în Bucureşti şi o unitate de tip food court în San Don and #224; di Piave, Provincia Venezia, Italia, conform unui comunicat al companiei. Investiţia totală pentru aceste două locaţii se ridică la aproximativ 2,1 milioane de euro, consolidând astfel strategia Grupului de extindere pe aceste pieţe
Echipa gălăţeană Oţelul a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a din Superligă
Ministrul Economiei: and #8221;Aplicarea reală a semnăturii electronice este una dintre priorităţile mele and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului , Irineu Darău, anunţă, luni seară, că a fost emis şi publicat în Monitorul Oficial ordinul care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice
Ludovic Orban, preşedintele Forţa Dreptei şi fost lider al PNL, afirmă că opoziţia din partid faţă de Bolojan este dificil de explicat logic
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, înainte de şedinţa partidului, că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, nu poate solicita vot de încredere lunar şi, dacă doreşte acest lucru, trebuie să convoace Consiliul Naţional şi să discute cu primarii
Protocol între Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului pentru copii aflaţi în dificultate # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, ca răspuns la creşterea numărului de copii care solicită ajutor în situaţii-limită, conform News.ro. În 2025, apelurile la linia unică 116.111 pentru dificultăţi psiho-emoţionale au crescut cu 73% faţă de 2024, iar cel mai tânăr apelant avea doar 12 ani, relatează sursa. 'Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce trece momentul critic and #8221;, a transmis ministrul
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela
Bulgaria va primi 1,15 miliarde de euro din Fondul pentru Tranziţie Justă (JTF) pentru investiţii şi proiecte menite să atenueze efectele tranziţiei către neutralitatea climatică în trei regiuni carbonifere - Pernik, Kyustendil şi Stara Zagora - şi în 10 municipalităţi adiacente
Ana Bogdan, beneficiara unui wild card şi locul 538 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur la Transylvania Open, turneu WTA care se desfăşoară la Cluj-Napoca
Deputata Anamaria Gavrilă, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a contestat luni, printr-un memoriu adresat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, legalitatea şi temeinicia cererilor de aderare şi redenumire a Grupului parlamentar POT în and #8222;Uniţi pentru România and #8221;, iniţiate de deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, pe care Gavrilă îl consideră exclus din partid
Camera Deputaţilor şi Senatul şi-au votat, luni, în prima şedinţă de plen din noua sesiune parlamentară, o nouă conducere a Birourilor Permanente
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că evaluarea internă privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare se va finaliza odată cu adoptarea bugetului, când vor putea vedea dacă măsurile propuse de partid sunt incluse şi vor avea o imagine completă
China are trei companii printre cei mai mari 20 de producători de echipamente pentru crearea cipurilor din lume, faţă de una singură în 2022
Potrivit datelor transmise de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), în anul 2025 au fost efectuate plăţi în valoare totală de aproximativ 18 milioane de lei pentru a sprijini mamele defavorizate cu nou-născuţi
Consiliul Concurenţei cere simplificarea procedurile legate de controlul investiţiilor directe # Bursa
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat luni că acesta speră ca modificările legislaţiei privind investiţiile directe să fie gata în câteva săptămâni and #8222;fie că va fi o ordonanţă de urgenţă, fie că va fi în pachetul 3 de asumare a răspunderii Guvernului, dar obiectivul nostru este să simplificăm procedurile legate de controlul investiţiilor străine and #8221;
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au urcat, la data de 31 ianuarie 2026, la nivelul de 65,812 miliarde de euro, de la 64,800 miliarde de euro la data de 31 decembrie a anului trecut, a anunţat luni banca centrală
Ministrul Muncii: and #8221;Sprijinul propus de PSD pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei and #8221; # Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei iar întreg pachetul de solidaritate înseamnă 320 de milioane de lei
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că tăierile, concedierile şi reducerile trebuie gestionate mai responsabil, subliniind că, atunci când guvernezi, prioritatea trebuie să fie să faci bine românilor, nu rău
Zelenski confirmă că nu au mai avut loc noi atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene # Bursa
Rusia nu a mai efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deşi instalaţiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi se află pe poziţia 36 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, după Australian Open. Sorana, aflată la ultimul an al carierei, are 1.303 puncte
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat că pachetul de solidaritate propus de PSD, alături de măsurile de relansare economică, reprezintă and #8222;o tergiversare and #8221; a reformelor necesare
Bosch, furnizor global de tehnologie şi servicii, a raportat un an 2025 dificil, cu venituri din vânzări stabile la 91 de miliarde de euro şi o marjă EBIT din operaţiuni de aproximativ 2%, sub aşteptări.
REMAX România, parte a liderului global în real-estate, începe anul 2026 pe un trend ascendent, după ce a înregistrat în 2025 o creştere de aproximativ 10% a volumului tranzacţiilor şi o majorare a veniturilor cu 15% şi a semnat 13 noi francize.
Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) a recuperat aproximativ 410.000 de euro pentru consumatori în 2025, în creştere cu 6,1% faţă de anul anterior.
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că, începând cu această sesiune, şedinţele de plen se vor desfăşura cu prezenţă fizică a senatorilor, iar cei care nu participă vor fi consideraţi absenţi şi sancţionaţi conform regulamentului
Echipa italiană Juventus Torino a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia Parma, în etapa a 23-a din Serie A
