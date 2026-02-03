Daniel Băluță a fost otrăvit cu arsenic și mercur: „Cineva mi-a făcut rău, chiar mi-a făcut rău”
PSNews.ro, 3 februarie 2026 11:20
Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că a fost victima unei intoxicații cu arsenic și mercur, o situație gravă despre care spune că i-a afectat serios sănătatea și ale cărei consecințe pe termen lung nu pot fi încă anticipate. „Am aflat că mi se întâmplă acest lucru. Nu am vorbit […]
• • •
Acum 30 minute
11:20
Radu Magdin dezvăluie „strategia circului” PSD-PNL: „Inflația i-a trădat. Oamenii au simțit la buzunar” # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, analistul Radu Magdin a explicat diferența crucială dintre crizele artificiale din perioada 2022-2024 și cea reală actuală. Austeritatea și inflația au pus capăt „circului" prin care PSD și PNL ocupau spațiul mediatic. „Am avut foarte multe crize artificiale între 2022 și 2024, în sensul în care atunci aveam o […]
11:20
Bolojan nu a reușit să îi demită pe șefii celor 10 filiale – a primit, însă, un vot de încredere # PSNews.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a primit, luni seară, un vot de încredere în cadrul Biroului Politic Naţional al formaţiunii, respectiv 47 de voturi „pentru" şi 3 „împotrivă". Cu toate acestea, propunerea sa de a schimba conducerea pentru zece filiale neperformante nu a trecut de vot, fiind înregistrate doar 35 de voturi „pentru", faţă de […]
11:20
Ce spune Sorin Grindeanu despre scenariul unui guvern minoritar – semnal dur pentru Bolojan # PSNews.ro
În ceea ce privește calendarul adoptării bugetului, Grindeanu ar fi insinuat că Ministerul de Finanțe ar fi de vină pentru întârzieri. Potrivit acestuia, au avut loc deja discuții cu toate ministerele, iar limitele bugetare au fost stabilite. „Ar trebui ca, pe finalul acestei luni, să își termine procedurile și să vină cu bugetul. Târziu, foarte […]
11:20
Achiziție controversată în Cluj: O comună de 7.000 de locuitori, dotată cu dronă industrială finanțată prin PNRR # PSNews.ro
Primăria comunei Chinteni, județul Cluj, a achiziționat o dronă profesională de cartografiere în valoare de 36.000 de euro și un sistem de 139 de camere video, în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Comunitatea are aproximativ 7.000 de locuitori, însă prioritățile locale, precum drumurile și utilitățile, rămân neacoperite, relatează Libertatea. Drona cumpărată, un model WingtraOne […]
11:20
Fostul primar Daniel Tudorache rămâne cu condamnarea și bijuteriile în valoare de 2 milioane de euro, după decizia ÎCCJ # PSNews.ro
Daniel Tudorache, fost primar PSD al Sectorului 1, rămâne cu condamnarea la 3 ani de închisoare cu suspendare, dar și cu bijuteriile în valoare de 9 milioane de lei găsite la domiciliul acestuia în cursul anchetei penale, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins luni definitiv contestația Agenţiei Naţionale de Administrare […]
11:20
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare generală, însoțită de mai multe avertizări Cod galben, valabile între 3 februarie, ora 10:00 și 5 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor ANM, vremea va fi mult mai rece decât normalul perioadei, cu temperaturi scăzute, vânt puternic, polei, ghețuș și viscol la munte. În anumite intervale, intensitatea fenomenelor […]
Acum 24 ore
21:10
Scandalul concediilor medicale se extinde: încă o zi fără plată, în plus faţă de prima zi de boală, prin norme CNAS # PSNews.ro
Scandalul concediilor medicale se amplifică. Consultanții fiscali atrag atenția că, prin proiectul normelor de aplicare aflat în lucru la CNAS, se introduce practic încă o zi de concediu medical neplătită, peste cea decisă deja de Guvern. În paralel, la Avocatul Poporului se adună tot mai multe sesizări, iar reprezentanții pacienților și ai salariaților cer plata […]
21:10
PE SCURT: Franța anunță înăsprirea limitelor admise pentru cereulidă în formulele pentru sugari, anticipând noile recomandări științifice europene, după retrageri masive de produse în peste 60 de țări și suspiciuni privind un furnizor chinez de ingrediente. În Republica Cehă, un proiect premiat la nivel european oferă sprijin psihosocial timpuriu mamelor, cu rezultate semnificative în identificarea […]
21:10
Un nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor. Cine face parte din ”Uniţi pentru România” # PSNews.ro
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat luni, în plen, constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat "Uniţi pentru România", format din 19 membri. Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat în plen că, în temeiul dispoziţiilor articolului 520 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în calitatea de lider de grup, anunţă că membrii grupului parlamentar au […]
21:10
Mihai Daraban vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României este invitat, marți, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
20:00
Rareș Bogdan a reacționat luni la criticile formulate de unii colegi din PNL, după ce primarul general Ciprian Ciucu a afirmat recent că fostul „number one" al partidului a făcut declarații pe care nu le poate demonstra. Europarlamentarul a declarat că s-a referit la „doi colegi" care l-au criticat public și pe care nu îi […]
20:00
Judecătoarea „M-a sunat Lia” se pensionează de la Curtea de Apel București, la 51 de ani # PSNews.ro
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședintă a Curții de Apel București (CAB), a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere de pensionare, la vârsta de 51 de ani. Cererea a fost inclusă pe ordinea de zi a Secției pentru judecători a CSM, într-o ședință programată pe 5 februarie. În cazul în care Secția de judecători va […]
20:00
„Suntem la începutul unei crize politice”. Uși închise la Guvern: Bolojan nu își primește în audiență nici colegii # PSNews.ro
România se află la începutul unei crize politice reale, diferită de tensiunile artificiale din ultimii ani, pe fondul măsurilor de austeritate, al nemulțumirilor sociale și al unei rupturi tot mai vizibile între nivelul central și cel local al puterii, a declarat analistul politic Radu Magdin, luni, în emisiunea „Puterea Știrilor". Invitat să analizeze debutul […]
20:00
Apa de la robinetele din aeroportul „Henri Coandă" (Otopeni) devine potabilă, iar în aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi instalate stații gratuite de alimentare, după ani de nemulțumiri legate de prețurile mari la băuturi. Aeroportul „Henri Coandă" (Otopeni) din București pune la dispoziția pasagerilor care călătoresc de la și spre cel mai mare aeroport din […]
20:00
Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților # PSNews.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Propunerea legislativă a fost votată cu 97 de voturi 'pentru', unul 'împotrivă' și șapte abțineri. Inițiată de un grup de peste 250 de parlamentari din întreg spectrul politic, legea definește juridic femicidul, în conformitate cu reglementările europene, […]
20:00
Revoltă internă în Comisia Europeană. Ursula von der Leyen, contestată de un lider apropiat: „Dăunează Europei” # PSNews.ro
Nicolas Schmit, fost comisar european pentru locuri de muncă și drepturi sociale în prima Comisie condusă de Ursula von der Leyen (2019-2024), a declarat într-un interviu pentru Politico că modul de conducere al președintei Comisiei Europene este „autoritar" și dăunează Europei. „Am impresia că, acum, comisarii sunt în mare parte reduși la tăcere", a […]
20:00
Trump: Acord comercial istoric între SUA și India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela, transmit agențiile AFP și Reuters. Acordul prevede reducerea de la 25% […]
20:00
Liderii AUR au decis să amâne cererea de suspendare din funcție a lui Nicușor Dan. Care este motivul # PSNews.ro
Deși susțin că au adunat voturile necesare ca să propună în Parlament suspendarea președintelui Nicușor Dan, cei din AUR au decis să NU depună deocamdată, cererea. Spun că așteaptă că parlamentarii PSD să semneze și ei inițiativa, ca să fie siguri că vor aduna voturile necesare ca șeful statului să fie suspendat. Social-democrații transmit însă, […]
19:00
Fostul ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, achitat definitiv în dosarul pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog (PSD), trimis în judecată într-un dosar de abuz în serviciu şi fals intelectual, în legătură cu angajarea unei consiliere care nu s-a prezentat la locul de muncă, a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Soluţia, pronunţată de un complet de cinci judecători, este definitivă. Instanţa […]
19:00
VIDEO Navă cargo cu destinația Constanța, eșuată pe Bosfor, în timp ce sudul Turciei este lovit de inundații severe # PSNews.ro
O navă cargo de aproximativ 100 de metri, sub pavilionul Comorelor, a eşuat în zona Kisirkaya, în apropiere de Sariyer, pe Bosforul Istanbulului, declanşând intervenţia autorităţilor maritime din Turcia. Nava, „Razouk", se afla în tranzit pe Bosfor şi avea ca destinaţie Portul Constanţa, din România, unde urma să acosteze. Cauzele incidentului nu au fost, deocamdată, […]
19:00
Avertisment CNAIR: SMS-uri false privind taxe de drum restante și amenințări cu confiscarea mașinii # PSNews.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, un avertisment cu priv ire la o tentativă de fraudă care vizează plata restantă a unei taxe de drum. "Circulă în această perioadă mesaje înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele «Rovinietei» sau al CNAIR şi solicită plata urgentă a unei presupuse «taxe […]
19:00
Cseke Attila dă asigurări: Niciun partid din coaliție nu își asumă o altă creștere de impozite și taxe # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat, luni, că nicio taxă sau impozit nu va mai fi majorat în perioada următoare. Aceasta a subliniat că prioritatea guvernării trebuie să fie reducerea cheltuielilor statului. Cseke Attila a explicat, la Antena 3 CNN, că cetățenii sunt nemulțumiți pentru că statul a majorat taxele imediat, dar a amânat restructurarea […]
19:00
VIDEO Culisele discuțiilor de la Davos – ce nu s-a văzut la televizor: „Nicușor Dan are la dispoziție câteva săptămâni” # PSNews.ro
Absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Forumul Economic Mondial de la Davos nu a fost resimțită în mod real în mediile internaționale, a declarat analistul politic Radu Magdin, luni, în emisiunea „Puterea Știrilor". Analistul a fost prezent la ediția din acest an din Elveția. „Absența se simte, în primul rând, când prezența ta a […]
19:00
AEP: 19.035.825 de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la 31 ianuarie 2026 # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a informat luni că numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2026 este de 19.035.825, cu 3.622 mai puțini față de data de 31 decembrie 2025, când, conform datelor, figurau înscriși 19.039.447 de alegători români. Potrivit unui comunicat al AEP, diferențele apar ca urmare […]
19:00
Scandal în industria de apărare. O companie cu acționariat rus, implicată într-un contract de 857 de milioane de euro # PSNews.ro
Un contract militar major pentru achiziția a 1.059 de autovehicule blindate pentru Armata Română scoate în evidență o potențială breșă în securitatea informațiilor clasificate și a infrastructurii critice. Statul român a autorizat funcționarea în industria de apărare a firmei Automecanica SA, preluată în 2023 de afaceriști din Federația Rusă, în contextul avertismentelor europene privind influența […]
19:00
ANALIZĂ. De ce vom avea facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul rămâne plafonat # PSNews.ro
Deși prețul gazelor naturale este plafonat în România până la 31 martie 2026, românii ar putea primi în luna ianuarie facturi cu până la 30% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea nu este cauzată de o scumpire a gazului, ci de consumul semnificativ mai ridicat generat de temperaturile extrem de scăzute […]
18:00
Procurorii DNA au făcut percheziții vineri la Consiliul Județean Bacău într-un dosar penal care vizează atribuirea unui contract rutier cu fonduri europene (contractul TEN-T, în valoare de peste 197 de milioane de lei). Actuala președintă, Cristina Breahnă Pravăț, spune că achiziția a început în mandatul fostului președinte, Valentin Ivancea, și că niciun angajat actual nu are […]
18:00
VIDEO „Riscăm să devenim irelevanți!” Analistul Radu Magdin critică clasa politică: Mulți nu înțeleg pe ce lume trăim # PSNews.ro
România riscă să își piardă relevanța politică și geopolitică reală, în ciuda poziției sale strategice, dacă nu va avea o clasă politică capabilă să înțeleagă și să joace cor
18:00
Șeful Consiliului Concurenței cere Guvernului să nu amâne liberalizarea prețurilor la gaze # PSNews.ro
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, recomandă Guvernului să nu amâne momentul liberalizării prețurilor la gaze, așteptându-se ca Romgaz să intre pe segmentul de furnizare pentru casnici, care aibă același efect pe piața de gaze cu cel pe care l-a avut Hidroelectrica pe piața de energie electrică. „O să avem o liberalizare la gaze, asta e […] Articolul Șeful Consiliului Concurenței cere Guvernului să nu amâne liberalizarea prețurilor la gaze apare prima dată în PS News.
18:00
Toni Neacșu: Guvernul intră în noua sesiune parlamentară cu strategia „ocolirii” Parlamentului # PSNews.ro
Debutul noii sesiuni parlamentare aduce pe agenda politică restanțe majore din 2025, de la pachete de austeritate și măsuri de relansare economică până la modificarea regimului pensiilor de serviciu. Fostul judecător constituțional Toni Neacșu susține că Executivul va încerca să forțeze adoptarea acestora evitând dezbaterea parlamentară și apelând masiv la ordonanțe de urgență. „Astăzi începe […] Articolul Toni Neacșu: Guvernul intră în noua sesiune parlamentară cu strategia „ocolirii” Parlamentului apare prima dată în PS News.
18:00
Premierul Ilie Bolojan, care deține și funcția de președinte al PNL, va încerca luni să obțină în partid un vot pentru schimbarea conducerilor PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei, organizații care au înregistrat rezultate slabe la alegerile parlamentare, potrivit informațiilor G4Media. În cazul în care votul va fi favorabil, desemnarea liderilor […] Articolul Bolojan va încerca luni schimbarea șefilor PNL de la sectoarele din București apare prima dată în PS News.
18:00
ANALIZĂ Principala problemă care afectează sistemul de sănătate din România. Adevărul crunt din statisticile UE # PSNews.ro
Ministerul Sănătății vorbește de mai multe luni despre o reformă în sistemul de sănătate, însă nu sunt dezbătute problemele grave care pun în pericol viața pacienților. Dezbaterile din spațiul public vizează situații care nu vor îmbunătăți semnificativ calitatea serviciilor medicale, atât timp cât problemele grave rămân în sistem și fac victime anual. Criza de medici, […] Articolul ANALIZĂ Principala problemă care afectează sistemul de sănătate din România. Adevărul crunt din statisticile UE apare prima dată în PS News.
18:00
Ivan: Bonificație lunară de 100 de lei la gaze pentru românii cu venituri sub 2.500 de lei # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat luni propunerea PSD din pachetul de solidaritate pentru protecţia consumatorilor vulnerabili pe segmentul de energie şi gaze naturale, el arătând că acei consumatori care au venituri sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificaţie de 100 de lei, lunar, în sezonul rece, iar în […] Articolul Ivan: Bonificație lunară de 100 de lei la gaze pentru românii cu venituri sub 2.500 de lei apare prima dată în PS News.
18:00
Camera Deputaţilor şi Senatul şi-au votat, luni, în prima şedinţă de plen din noua sesiune parlamentară, o nouă conducere a Birourilor Permanente. La Camera Deputaţilor, vicepreşedinţi ai Camerei au fost votaţi: Intotero Natalia-Elena — Grupul parlamentar al PSD, Şerban Gianina — Grupul parlamentar al AUR, Cozma Adrian-Felician — Grupul parlamentar al PNL şi Drulă Cătălin […] Articolul Camera Deputaţilor şi Senatul şi-au votat noile conduceri ale Birourilor Permanente apare prima dată în PS News.
17:00
Dan Dungaciu: AUR vrea la putere, nu la guvernare / „În România guvernează o coaliție geopolitică” # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a vorbit la Interviurile Adevărul despre planurile AUR. Cum plănuiește partidul să ajungă la putere și cum se împacă liderii cu eticheta de „pro-ruși”, sunt doar căteva dintre întrebările la care a răspuns acesta. Ajuns de curând în politica internă, în echipa de conducere a AUR, Dan Dungaciu a explicat că […] Articolul Dan Dungaciu: AUR vrea la putere, nu la guvernare / „În România guvernează o coaliție geopolitică” apare prima dată în PS News.
17:00
Departamentul American de Justiție a publicat peste un milion de documente din dosarele Epstein. Nu lipsește nici România, cu o serie de emailuri care ridică semne de întrebare, cu alți protagoniști, despre care Mediafax a aflat detalii. După ce v-am povestit despre Corina Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, care apare în documente asociate cazului Jeffrey […] Articolul România în Dosarele Epstein. Noi detalii controversate au ieșit la iveală apare prima dată în PS News.
17:00
Primăria Galați propune scutiri de penalități la taxe pentru angajații Liberty. Proiectul, în consultare publică # PSNews.ro
Primăria municipiului Galați a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate pentru anul 2026, în cazul anumitor contribuabili persoane fizice. Măsura vizează exclusiv salariații cu contract pe durată nedeterminată ai SC Liberty SA Galați și SC Liberty Tubular Products […] Articolul Primăria Galați propune scutiri de penalități la taxe pentru angajații Liberty. Proiectul, în consultare publică apare prima dată în PS News.
17:00
Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026 # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026. El a menţionat că, pentru pachetele de reformă a administraţiei şi relansare economică aşteaptă din partea Guvernului să vină cu procedura pe care doreşte să o aplice şi că nu are un răspuns dacă […] Articolul Grindeanu: Măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026 apare prima dată în PS News.
17:00
Fostul premier italian avertizează: UE riscă marginalizarea fără un salt spre federalism # PSNews.ro
Fostul premier italian și fost președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a declarat luni, într-un discurs susținut la Universitatea KU Leuven din Belgia, că Uniunea Europeană trebuie să facă pasul de la o confederație de state la o „federație autentică”, dacă vrea să evite declinul economic și politic. Declarațiile au fost citate de Euronews. […] Articolul Fostul premier italian avertizează: UE riscă marginalizarea fără un salt spre federalism apare prima dată în PS News.
17:00
VIDEO Grindeanu, despre scenariul guvernului minoritar: Din punctul nostru de vedere, nu se poate # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul guvernului minoritar, că din punctul PSD de vedere, nu se poate. El a arătat că nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat. Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a comentat luni, la […] Articolul VIDEO Grindeanu, despre scenariul guvernului minoritar: Din punctul nostru de vedere, nu se poate apare prima dată în PS News.
17:00
Completul de 5 judecători în materie civilă al ÎCCJ a judecat astăzi recursul Inspecției Judiciare împotriva hotărârii Secției de procurori a CSM, privind abaterile disciplinare reținute în sarcina fostului procuror DNA, Mircea Negulescu. Judecătorii ÎCCJ au decis că Negulescu rămâne exclus din magistratură. Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul […] Articolul ÎCCJ: Fostul procuror DNA, Mircea Negulescu rămâne exclus din magistratură apare prima dată în PS News.
17:00
Sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Manole: 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și Crăciun # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni, într-o conferință de presă, că pensionarii cu venituri mici vor beneficia de un sprijin financiar acordat în două tranșe, care vor fi plătite înainte de Paște și înainte de Crăciun. Potrivit acestuia, pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei vor primi un ajutor total de 1.000 de lei, […] Articolul Sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Manole: 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și Crăciun apare prima dată în PS News.
16:00
AUR propune eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei # PSNews.ro
AUR şi-a anunţat, luni, priorităţile legislative pentru noua sesiune din Parlament şi propune eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei. ”Alianţa pentru Unirea Românilor a prezentat priorităţile legislative pentru actuala sesiune menite să corecteze nedreptăţi grave şi să protejeze românii într-un context economic tot mai dificil, marcat […] Articolul AUR propune eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei apare prima dată în PS News.
16:00
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. Ce merite au fost invocate # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, scrie newsmaker.md. „Încercările repetate […] Articolul Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. Ce merite au fost invocate apare prima dată în PS News.
16:00
POT începe sesiunea parlamentară cu scandal. Liderul de grup cere schimbarea numelui, Anamaria Gavrilă se opune # PSNews.ro
Situația juridică a grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) este în continuare incertă, după ce liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a cerut schimbarea numelui în „Uniți pentru România”. Președinta partidului, Anamaria Gavrilă, împreună cu alți cinci deputați, contestă decizia și susțin că Chiriță nu mai poate conduce grupul. Răzvan Mirel Chiriță a transmis conducerii […] Articolul POT începe sesiunea parlamentară cu scandal. Liderul de grup cere schimbarea numelui, Anamaria Gavrilă se opune apare prima dată în PS News.
16:00
Aproape 20.000 de firme au pus lacătul pe ușă în 2025. Lista domeniilor celor mai afectate # PSNews.ro
Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în 2025 a ajuns la 19.586, în creștere cu 4,65% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Bucureștiul conduce clasamentul, urmat de Cluj și Iași Cele mai multe firme care și-au suspendat activitatea se află în București – 2.368, cu 5,15% mai […] Articolul Aproape 20.000 de firme au pus lacătul pe ușă în 2025. Lista domeniilor celor mai afectate apare prima dată în PS News.
16:00
AUR anunţă că depune miercuri trei moţiuni simple, la Senat. Și mai pregătește o surpriză # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat luni că formaţiunea va depune miercuri, în Senat, trei moţiuni simple, împotriva miniştrilor de Externe, Apărării şi cel al Educaţiei, care în prezent este interimar, în persoana premierului Ilie Bolojan. AUR spune că pregăteşte şi o moţiune de cenzură, dacă Guvernul îşi angajează răspunderea pe pachetul de reformă […] Articolul AUR anunţă că depune miercuri trei moţiuni simple, la Senat. Și mai pregătește o surpriză apare prima dată în PS News.
16:00
Bolojan, victorie de etapă la ședința tensionată a PNL. „Nu vă cer să mă susțineți, dar vă cer să nu ne torpilăm” # PSNews.ro
Candidatul susținut de Ilie Bolojan, Gabriel Andronache, a câștigat votul pentru funcția de lider al grupului PNL de la Camera Deputaților, obținând 29 de voturi. Contracandidatul său, Ciprian Dobre, sprijinit de opoziția internă față de Bolojan, a primit 21 de voturi. Anterior votului, în grupurile parlamentare ale PNL au apărut primele semne de opoziție fățișă […] Articolul Bolojan, victorie de etapă la ședința tensionată a PNL. „Nu vă cer să mă susțineți, dar vă cer să nu ne torpilăm” apare prima dată în PS News.
16:00
Abrudean: Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici la Guvern # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că el nu crede că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României şi un vot de încredere în Biroul Politic Naţional al partidului, dacă va fi cerut, este absolut normal şi s-a mai întâmplat. Abrudean a mai […] Articolul Abrudean: Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici la Guvern apare prima dată în PS News.
