László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională

12:00

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că SUA au încheiat un acord comercial cu India, susținând că New Delhi s-a angajat să renunțe la importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela. Premierul indian, Narendra Modi, a confirmat acordul, fără a face însă vreo referire la achiziția