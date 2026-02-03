László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională
CaleaEuropeana, 3 februarie 2026 14:50
László Borbély, consilier de stat pe dezvoltare durabilă, anunță „un demers cu miză strategică națională". Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Britanică care pornește de la realitățile migrației, de la dorința de reîntoarcere și reintegrare, dar și de la nevoile […]
• • •
Acum 30 minute
14:50
14:50
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală # CaleaEuropeana
Dezbaterea privind prezența copiilor pe rețelele sociale este necesară, însă nu poate fi limitată exclusiv la ideea interzicerii, avertizează vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit eurodeputatului, abordarea europeană pune accent pe siguranța digitală, responsabilitatea platformelor și educația digitală, nu doar pe stabilirea unei limite de vârstă. În acest context, Victor […]
Acum o oră
14:40
Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi # CaleaEuropeana
Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul Băncii Europene de Investiții, care a atins un nivel istoric de 100 de miliarde de euro în finanțări noi. Ca pilon al proiectului european, susținut de viziunea comună a celor 27 de acționari ai săi, Grupul și-a consolidat relevanța și orientarea strategică, prioritizând investițiile care […]
14:30
Spania va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Sanchez: Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital # CaleaEuropeana
Spania va interzice accesul copiilor sub 16 ani la platformele de social media, iar companiile din domeniu vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a anunțat marți premierul spaniol Pedro Sanchez, în cadrul World Government Summit din Dubai, potrivit Euronews. „Rețelele sociale au devenit un stat eșuat, în care legile sunt ignorate, […]
Acum 2 ore
14:00
Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă # CaleaEuropeana
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, le-a mulțumit președinților Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania pentru „sprijinul" oferit în eforturile statului vecin de a adera la Uniunea Europeană. Cei trei oficiali din țările baltice se află la Chișinău pentru a spune „într-o singură voce că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană." „Ne leagă aceeași […]
Acum 4 ore
13:10
Donald Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului rus din Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa ar putea avea în curând „vești bune" cu privire la eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, informează The Guardian. „Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată. Cred că vom avea, poate, vești bune", a declarat […]
13:00
AmCham România, vizită de lucru la Washington, pentru întărirea poziției României ca partener economic și strategic de încredere al SUA # CaleaEuropeana
AmCham România a desfășurat, în perioada 27–29 ianuarie, o vizită de lucru la Washington, D.C., menită să consolideze relațiile transatlantice și să întărească poziția României ca partener economic și strategic de încredere al Statelor Unite, informează Ambasada României în SUA. Agenda vizitei a inclus întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai Departamentului de Stat al […]
13:00
Autoritățile franceze au percheziționat birourile din Franța ale platformei X, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok # CaleaEuropeana
Autoritățile franceze au percheziționat marți birourile din Franța ale platformei de socializare X, deținută de Elon Musk, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok, a anunțat Parchetul din Paris într-o postare publicată chiar pe platformă, informează Politico Europe. Franța a deschis luna trecută o investigație, după apariția și răspândirea unor deepfake-uri […]
12:30
Merz temperează ideea reluată de Weber privind funcția de președinte al UE: O modificare de tratat într-o UE cu 27 de state este o sarcină destul de dificilă # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a temperat la finele săptămânii trecute o sugestie a compatriotului său din Manfred Weber, liderul Partidului Popular European de centru-dreapta, potrivit căreia o armată europeană comună ar putea juca un rol în menținerea păcii postbelice în Ucraina. Weber, care provine din Uniunea Creștin-Socială din Bavaria, a făcut în ultimele săptămâni o […]
12:10
Europa se află “într-un punct de cotitură”, avertizează Trump: Iubesc Europa, dar problemele enorme legate de migrație și energie sunt o combinație nefavorabilă # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Europa se află într-un „moment de cotitură" din cauza problemelor legate de imigrație și energie, aceasta fiind cea mai recentă critică dintr-o serie de atacuri pe care Trump le-a îndreptat împotriva continentului, în încercarea sa de a consolida poziția SUA în relația cu europenii. „Iubesc Europa – […]
12:00
Trump anunță un acord comercial între SUA și India: Modi „a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc și să cumpere mult mai mult din SUA și, eventual, din Venezuela” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că SUA au încheiat un acord comercial cu India, susținând că New Delhi s-a angajat să renunțe la importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela. Premierul indian, Narendra Modi, a confirmat acordul, fără a face însă vreo referire la achiziția […]
12:00
Germania respinge acuzațiile Rusiei de revanșism în legătură cu sprijinul acordat Ucrainei: O încercare a Moscovei de a distrage atenția de la propriile acțiuni # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a respins acuzațiile formulate de Moscova potrivit cărora sprijinul Berlinului pentru Ucraina ar fi motivat de un spirit revanșard, calificând alegațiile drept o încercare a Rusiei de a distrage atenția de la propriile acțiuni, anunță DPA, citat de Agerpres. Rusia a acuzat că politica externă a Germaniei față de […]
11:50
Ministrul Sănătății, vizită oficială în Israel pentru extinderea cooperării internaționale și preluarea bunelor practici în sănătate # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, efectuează, începând de marți, o vizită oficială de trei zile în Israel, ca parte a unei delegații conduse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, „vizita se înscrie în demersurile României de extindere a cooperării internaționale și de preluare a bunelor practici relevante pentru […]
11:50
O Europă unită sau cu mai multe viteze – care ar fi mai potrivită pentru relațiile cu SUA? Expert Atlantic Council: Câștiguri pe termen scurt dintr-o Europă mai divizată sunt “o perspectivă foarte mioapă” # CaleaEuropeana
Orice câștiguri pe termen scurt pe care o administrație sau un actor politic din Statele Unite crede că le poate obține dintr-o Europă mai divizată sunt o perspectivă foarte mioapă, este de părere Jörn Fleck, director senior al Europe Center și al inițiativei Transform Europe din cadrul think tank-ului Atlantic Council. Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, […]
Acum 6 ore
11:10
INTERVIU Jörn Fleck (Atlantic Council): România are un rol unic și inteligent – ancorată în UE și alianța transatlantică. Își poate crește influența la Washington prin “capătul sud-estic al flancul estic” # CaleaEuropeana
Valoarea strategică a României pe flancul estic al NATO și dubla sa ancorare în Uniunea Europeană și în parteneriatul transatlantic o transformă astăzi într-unul dintre cei mai importanți actori din Europa Centrală și de Est, potrivit lui Jörn Fleck, director senior al Europe Center și al inițiativei Transform Europe din cadrul think tank-ului Atlantic Council. […]
11:00
Europa și SUA ar putea declanșa un răspuns militar coordonat dacă Rusia încalcă în mod repetat un viitor armistițiu în Ucraina (FT) # CaleaEuropeana
Ucraina a convenit cu aliații săi occidentali că încălcări repetate ale oricărui viitor acord de încetare a focului de către Rusia ar conduce la un răspuns militar coordonat între Statele Unite și Europa, potrivit unor surse informate asupra discuțiilor, citate de Financial Times și preluate de The Guardian. Potrivit planului discutat între oficiali ucraineni, europeni […]
10:50
Merz pledează pentru o autonomie europeană față de SUA: „Trebuie să devenim mai suverani și mai independenți, în special în domeniul tehnologic” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat luni necesitatea consolidării autonomiei Uniunii Europene în sectoarele strategice, pentru a reduce dependența de Statele Unite, notează AFP, potrivit Agerpres. „Trebuie să devenim mai suverani și mai independenți, în special în domeniul tehnologic. Și da, acest lucru este valabil și față Statele Unite ale Americii", a declarat Friedrich Merz […]
10:50
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru strategie industrială pledează pentru o „preferință europeană” în vederea stimulării competitivității UE în fața concurenței tot mai intense din partea Chinei și SUA # CaleaEuropeana
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Sejourne, responsabil pentru prosperitate și strategie industrială, a pledat pentru o „preferință europeană" pentru a stimula competitivitatea blocului european, dar statele membre sunt divizate în privința strategiei, informează Euronews. Vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul pentru industrie, Stephane Sejourne, a îndemnat luni Uniunea Europeană să acorde o „preferință europeană" în […]
Acum 24 ore
19:40
ARMO respinge ipotezele false privind pierderi masive din taxarea coletelor non-UE: Estimările nu sunt susținute de date oficiale # CaleaEuropeana
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) avertizează că informațiile apărute în spațiul public despre impactul fiscal al taxării coletelor non-UE sunt inexacte și induc în eroare publicul, respingând afirmațiile cu privire la o prăbușire a traficului cargo. În contextul acestor informații și pentru corecta informare a publicului, ARMO a transmis luni o serie de precizări […]
19:00
Barack Obama, artizan al New START, avertizează că expirarea ultimului tratat de control al arsenalului nuclear ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor # CaleaEuropeana
Fostul președinte american Barack Obama a lansat luni un apel către Congresul american să ia poziție cu privire la faptul ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia urmează să expire în această săptămână. Artizan al respectivului acord – Tratatul New START, Obama atenționează că expirarea acestui acord ar putea declanșa […]
18:20
Clamând o ordine globală “defunctă”, Mario Draghi revine cu doctrina “federalismului pragmatic”: Puterea înseamnă o Europă federală autentică # CaleaEuropeana
Puterea presupune ca „Europa să treacă de la confederație la federație", întrucât ordinea globală este „acum defunctă", a declarat luni Mario Draghi, ex-președinte al Băncii Centrale Europene și fost prim-ministru al Italiei, într-un discurs susținut la Universitatea Catolică din Leuven, în Belgia, cu zece zile înainte de a se adresa celor 27 de șefi de stat […]
18:10
Curtea de Conturi Europeană: Măsurile UE privind aprovizionarea cu materii prime critice nu produc rezultate tangibile, întârziind realizarea tranziției energetice și obținerea autonomiei strategice # CaleaEuropeana
Măsurile luate de UE pentru a diversifica importurile de materii prime critice nu dau rezultate palpabile, producția internă este blocată, iar industria de reciclare se află abia la început, ceea ce creează dificultăți în asigurarea aprovizionării cu materiile prime de care blocul are nevoie pentru a-și îndeplini obiectivele energetice și climatice, concluzionează Curtea de Conturi […]
17:40
Trump lansează un stoc strategic de minerale critice de 12 miliarde de dolari pentru a reduce dependența SUA de China # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump urmează să lanseze un stoc strategic de minerale critice, susținut de o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari, într-o încercare de a proteja producătorii americani de șocurile de aprovizionare și de a reduce dependența Statelor Unite de pământurile rare și alte metale provenite din China, relatează Bloomberg. Inițiativa, denumită Project Vault, […]
16:10
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând". „Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult […]
16:00
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa # CaleaEuropeana
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile", a avertizat luni fostul președinte al Banca Centrală Europeană și fost prim-ministru al Italiei, Mario Draghi, în contextul schimbării rapide a ordinii economice globale. El a susținut un discurs la KU Leuven, în Belgia, în care a vorbit despre poziția actuală a Europei pe scena internațională și […]
15:50
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și presiuni politice, informează Moldpres. Arild Hermstad a declarat că a decis să o nominalizeze pe […]
15:20
Premieră europeană: Acordul comercial digital UE–Singapore intră în vigoare și promite beneficii tangibile și de durată pentru companii și consumatori # CaleaEuropeana
Acordul UE–Singapore privind comerțul digital (Digital Trade Agreement – DTA) a intrat în vigoare duminică, 1 februarie, marcând o premieră în politica comercială a Uniunii Europene, în condițiile în care este primul acord bilateral de comerț digital de sine stătător semnat și pus în aplicare de UE. Acordul reprezintă un pas important în extinderea rețelei […]
Ieri
14:50
Gheorghe Falcă pledează pentru combaterea extremismului prin cunoașterea și conservarea lecțiilor istoriei: Memoria este un mecanism de apărare, un sistem imunitar al democrației # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă pledează pentru informare responsabilă pentru conservarea lecțiilor istoriei în vederea combaterii extremismului prin analize lucide. Într-un articol de opinie publicat pe rețeaua de socializare Facebook, Falcă prezintă riscul ignoranței, care ajunge să fie exploatată de extremiști și complotiști prin accesarea unor emoții de bază, precum frica, ce generează polarizare în societate. El […]
14:50
AHK România: Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în abordarea politicilor economice europene # CaleaEuropeana
Situația internațională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, și în funcție de direcția pe care o va lua „va avea un loc la masă sau va fi în meniu", a declarat Volker Raffel, președintele AHK România în deschiderea Recepției de Anul Nou. Evenimentul anual al AHK Romania de la Palatul Parlamentului
14:40
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă la Washington, în data de 4 februarie 2026, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația SUA, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de […] The post România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Kaja Kallas neagă o distanțare între UE și NATO: „Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a negat luni că există o distanțare între cele 27 de state membre și NATO, informează EFE, potrivit Agerpres. „Nu cred că există o distanțare. Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare și […] The post Kaja Kallas neagă o distanțare între UE și NATO: „Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO # CaleaEuropeana
Premierul norvegian Jonas Gahr Store sprijină apelurile la o dezbatere mai amplă privind descurajarea nucleară europeană, pentru a oferi o alternativă independentă pe plan european, dar a insistat în continuare că aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO, informează The Guardian. „Cred că va avea loc o discuție între europeni și că ar trebui […] The post Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
13:10
PPE va analiza modul de aplicare a clauzei de apărare reciprocă din Tratatul UE, în contextul tensiunilor transatlantice actuale # CaleaEuropeana
Liderii celei mai mari familii politice din Europa doresc să valorifice mai eficient clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de angajamentul lui Donald Trump față de NATO, relatează Politico Europe. Inițiativa a fost lansată în cadrul unei cine organizate în weekend, cu ocazia unei reuniuni a liderilor […] The post PPE va analiza modul de aplicare a clauzei de apărare reciprocă din Tratatul UE, în contextul tensiunilor transatlantice actuale appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Kaja Kallas atrage atenția asupra riscului de a exercita presiune asupra Ucrainei pentru a accepta concesii în negocierile de pace: În ultimii 100 de ani, Rusia a atacat cel puțin 19 țări. Niciuna nu a atacat vreodată Rusia # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a atras atenția asupra riscului de a exercita presiune pe Ucraina pentru a accepta concesii pentru a pune capăt conflictul declanșat de Rusia, informează The Guardian. În cadrul unor declarații susținute cu mai puțin de o lună de la împlinirea a patru […] The post Kaja Kallas atrage atenția asupra riscului de a exercita presiune asupra Ucrainei pentru a accepta concesii în negocierile de pace: În ultimii 100 de ani, Rusia a atacat cel puțin 19 țări. Niciuna nu a atacat vreodată Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice: „În 2026, aș dori să dăm un impuls politic domeniului competitivității” # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic. „Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic […] The post Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice: „În 2026, aș dori să dăm un impuls politic domeniului competitivității” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Iranul trebuie „să facă concesii majore și să adopte o schimbare radicală de atitudine” pentru a evita un atac american, apreciază ministrul francez de externe # CaleaEuropeana
Ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a apreciat într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation că Iranul trebuie să „facă concesii majore” în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american, anunță AFP, citat de Agerpres. „Statele Unite s-au pus în situația de a lansa o operațiune militară împotriva Iranului. În paralel, au propus […] The post Iranul trebuie „să facă concesii majore și să adopte o schimbare radicală de atitudine” pentru a evita un atac american, apreciază ministrul francez de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE # CaleaEuropeana
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu Uniunea Europeană în materie de apărare, în special prin inițiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a indicat premierul Keir Starmer, transmit duminică AFP și Reuters, potrivit Agerpres. Londra și Bruxellesul nu au reușit la finele lui 2025 să se pună de acord asupra […] The post Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Germania va continua cooperare strânsă cu SUA în domeniul intelligence, transmite ministrul german de interne: „SUA sunt și rămân partenerul nostru” # CaleaEuropeana
Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a declarat pentru publicația Augsburger Allgemeine că țara sa va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence, informează DPA, citat de Agerpres. „SUA sunt și rămân partenerul nostru”, a menționat Dobrindt în remarcile sale pentru ziarul mai sus amintit. Acesta a completat că acest principiu nu ar […] The post Germania va continua cooperare strânsă cu SUA în domeniul intelligence, transmite ministrul german de interne: „SUA sunt și rămân partenerul nostru” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Eurodeputatul Gabriela Firea solicită reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale: Majoratul digital nu este un moft # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea a solicitat în Parlamentul European interzicerea accesului minorilor la rețele sociale până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani aceștia să aibă nevoie de acordul părinților. În Comisia pentru Cultură și Educație din Parlamentul European, aceasta a adresat Comisiei Europene o întrebare referitoare la majoratul digital. „Suntem […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea solicită reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale: Majoratul digital nu este un moft appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
de Iulian Chifu* Criza SUA-Iran a ajuns la un nivel de complexitate care reclamă azi o acțiune directă, fie că este vorba despre anunțul unui acord la negocieri reușite, fie o acțiune cutezătoare de impact și vizibilitate, vizând fie eliminarea Liderului Suprem Religios, fie a conducerii militare iraniene, fie sancțiuni serioase și de impact, care […] The post Iulian Chifu | Criza SUA-Iran: lovitura care vine! appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Zelenski cere urgent rachete Patriot pentru protejarea infrastructurii critice a Ucrainei: ”Atacurile Rusiei continuă” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un nou apel ferm către partenerii internaționali pentru consolidarea apărării aeriene a țării, subliniind nevoia critică de sisteme Patriot și alte platforme moderne, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii esențiale. Potrivit liderului de la Kiev, lucrările de reparații pentru refacerea infrastructurii critice sunt în plină desfășurare în numeroase […] The post Zelenski cere urgent rachete Patriot pentru protejarea infrastructurii critice a Ucrainei: ”Atacurile Rusiei continuă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Cătălin Predoiu: România devine model de bune practici la nivel european în operarea procedurilor Schengen # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Interne își va păstra prioritățile și în 2026, respectiv: combaterea grupurilor de infracționalitate organizată, de trafic de droguri și de ființe umane, a migrației ilegale, a violenței domestice, a siguranței rutiere, a cyber-criminalității și terorismului, a operării codurilor și procedurilor Schengen fără greșeli, a ridicării eficienței în apărarea civilă și intervențiile la dezastre […] The post Cătălin Predoiu: România devine model de bune practici la nivel european în operarea procedurilor Schengen appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
MIPE lansează un apel de proiecte de peste 580 mil. euro pentru investiții în infrastructura spitalicească. 7 unități sanitare pot depune cereri # CaleaEuropeana
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continuă investițiile în unitățile sanitare preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin lansarea unui nou apel de proiecte, în valoare de peste 580 mil. euro. „Apelul vizează extinderea, modernizarea, reabilitarea sau construcția de unități sanitare noi, precum și dotarea cu echipamente pentru 7 unități sanitare publice selectate […] The post MIPE lansează un apel de proiecte de peste 580 mil. euro pentru investiții în infrastructura spitalicească. 7 unități sanitare pot depune cereri appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte # CaleaEuropeana
Liberal Daniel Constantin a fost numit președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, cu rang de secretar de stat. Decizia prim-ministrului privind numirea a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, relatează Agerpres. Conducerea politică a Partidului Național Liberal (PNL) a decis pe 19 ianuarie să îl nominalizeze pe Daniel Constantin pentru această funcție. […] The post Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
”Friedrich Merz demonstrează un adevărat spirit de lider”, apreciază Zelenski într-o convorbire cu cancelarul german # CaleaEuropeana
Președintele Volodimir Zelenski a purtat o nouă convorbire telefonică cu cancelarul german, Friedrich Merz, prilej cu care a mulțumit pentru sprijinul constant și consistent pe care Germania l-a oferit încă din primele zile de război armatei ucrainene, dar și pentru asigurarea securității energetice în acest sezon rece. Zelenski consideră că Merz arată „un adevărat spirit […] The post ”Friedrich Merz demonstrează un adevărat spirit de lider”, apreciază Zelenski într-o convorbire cu cancelarul german appeared first on caleaeuropeana.ro.
31 ianuarie 2026
13:20
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din MApN şi eliberarea sa din funcţia de consilier de stat. De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care generalul Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Mihai Şomordolea […] The post Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică # CaleaEuropeana
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, apreciind că România ar trebui să se alăture statelor care tratează această temă ca pe o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului. Într-o postare publică, Arafat arată că […] The post Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Zelenski și Nicușor Dan au discutat telefonic despre “proiecte comune” pentru securitatea energetică a Ucrainei și României, anunță liderul de la Kiev # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut vineri o discuție cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe tema securității energetice și a proiectelor comune dintre cele două țări. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei printr-o postare pe Facebook, în care a subliniat importanța cooperării bilaterale în domeniul energiei. „Am vorbit cu Nicușor Dan despre proiectele comune […] The post Zelenski și Nicușor Dan au discutat telefonic despre “proiecte comune” pentru securitatea energetică a Ucrainei și României, anunță liderul de la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:20
