Alfred Simonis, despre situația de la Muzeul Satului Bănățean: „Cine e nemulțumit de muncă și disciplină să se ducă în altă parte”

Discuția privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare capătă tot mai multă amploare în spațiul public. După ce Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a cerut Parlamentului inițierea unei legi care să limiteze accesul minorilor sub 15-16 ani la rețele sociale, propunerea sa este susținută de mai multe persoane din educație, inclusiv de directoarea unei școli din Timișoara.