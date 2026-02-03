Ciucu vrea să deschidă „cutia neagră” de la STB: Transportul public costă 1,8 miliarde de lei pe an / Am cerut până luni un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți o evaluare directă a STB, după ce un proiect de audit a picat în Consiliul General. Edilul cere un plan de reducere a cheltuielilor pentru a evita insolvența și vrea să prezinte strategia sindicatelor și Guvernului fără a majora tarifele, transmite MEDIAFAX. Ciprian Ciucu și-a exprimat nemulțumirea față […] © G4Media.ro.
Soluția aplicată în Franța pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la social media. Publicitatea pentru rețele sociale către minori, inclusiv prin influenceri, este interzisă – analiză Edupedu.ro # G4Media
Adunarea Națională a Franței (echivalentul Camerei Deputaților din România) a adoptat pe 26 ianuarie 2026, în primă lectură, o propunere de lege care prevede interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Proiectul introduce restricții privind publicitatea și stabilește obligații suplimentare pentru platforme, inclusiv în privința modului în care recomandă conținut către conturile aparținând minorilor. Edupedu.ro […] © G4Media.ro.
Amenzi de 100.000 de lei pentru bucureştenii care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă # G4Media
Poliţiştii locali ai Capitalei au aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, celor care nu au curăţat trotuarele de gheaţă sau zăpadă, transmte Agerpres. Reprezentanţii instituţiei subliniază că vor continua să monitorizeze situaţia. Au trecut 24 de ore de la încetarea ninsorii, afară este ger, iar trotuarele se transformă uşor […] © G4Media.ro.
În căldura unei dimineți răcoroase de vară, pe țărmul golfului Betty’s Bay, din Africa de Sud, o colonie de pinguini stă cu burțile albe îndreptate spre soare. Aceștia sunt pinguini africani și, spre deosebire de rudele lor care trăiesc în Antarctica, această specie mai mică prosperă în căldură și trăiește de-a lungul coastelor mai temperate […] © G4Media.ro.
Ciucu vrea să deschidă „cutia neagră” de la STB: Transportul public costă 1,8 miliarde de lei pe an / Am cerut până luni un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți o evaluare directă a STB, după ce un proiect de audit a picat în Consiliul General. Edilul cere un plan de reducere a cheltuielilor pentru a evita insolvența și vrea să prezinte strategia sindicatelor și Guvernului fără a majora tarifele, transmite MEDIAFAX. Ciprian Ciucu și-a exprimat nemulțumirea față […] © G4Media.ro.
Românii folosesc tot mai mult instrumentele de inteligență artificială în viața de zi cu zi – studiu # G4Media
Utilizarea instrumentelor AI în viaţa de zi cu zi a românilor înregistrează o creştere accelerată, de la 47% în 2025 la 68% în 2026, iar românii devin tot mai conştienţi de potenţialele riscuri având în vedere că încrederea mare şi foarte mare în informaţiile oferite de AI a scăzut de la 65% în 2025 la […] © G4Media.ro.
Switch-ul original este oficial cea mai bine vândută consolă din istorie, după ce a depășit vânzările totale ale consolei portabile Nintendo DS, potrivit The Verge. În cel mai recent raport financiar, Nintendo a anunțat că Nintendo Switch a vândut, până la 31 decembrie 2025, un total de 155,37 milioane de unități de la lansarea sa […] © G4Media.ro.
Preşedinta Comisiei Europene se va deplasa în Ucraina, la patru ani de la începerea războiului # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se vor deplasa în Ucraina pentru a marca patru ani de la începerea războiului lansat de Rusia contra ţării vecine, transmit marţi agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. Vizita şefei executivului UE la Kiev a fost confirmată de Paula […] © G4Media.ro.
Care este stadiul segmentelor de autostradă finanțate prin programul SAFE, care se întind și în Moldova și Ucraina # G4Media
România beneficiază de peste patru miliarde de euro, finanțare prin SAFE, și pentru autostrăzi care vor avea o dublă utilitate: atât civilă, cât și militară. „Practic avem un singur proiect care va face legătura între granița cu Republica Moldova, Ungheni, și granița cu Ucraina, de la Siret. Adică avem un proiect care începe de la […] © G4Media.ro.
Asociația Magazinelor Online: România nu pierde venituri din coletele non-UE, iar traficul cargo nu s-a prăbușit # G4Media
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) susține că TVA-ul pentru coletele mici se încasează în continuare în România, în ciuda „taxei Temu”, nu există pierderi bugetare din cauza acestei taxe și traficul cargo nu s-a prăbușit. Amintim că mai multe articole din spațiul public afirmau că companiile din afara UE se eschivează de la plata […] © G4Media.ro.
Polonia va deschide o anchetă pentru a determina posibile legături între finanțistul decedat și condamnat pentru crime sexuale Jeffrey Epstein și serviciile secrete ruse, precum și eventualele consecințe ale acestora în țară, a declarat marți premierul polonez Donald Tusk, potrivit agenției Reuters. Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri „ultima serie” de peste trei […] © G4Media.ro.
Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru preșdintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul # G4Media
Senatorul USR Ștefan Pălărie a denunțat marți o inițiativă legislativă intrată intempestiv în procedura de legiferare la Senat, în procedură de urgență, privind modificarea Legii Academiei Române Potrivit senatorului, acest proiect este „un adevărat puci”, întrucât conține cel puțin trei prevederi „absolut abuzive”. Una din prevederi se referă la mandatul președintelui Academiei Române, care în […] © G4Media.ro.
O profesoară în vârstă de 60 de ani a fost grav rănită marţi, fiind înjunghiată de un elev într-o sală de clasă a unui colegiu din Sanary-sur-Mer, în sud-estul Franţei, informează agențiile de știri AFP şi Reuters, citând autorităţile locale. Starea profesoarei este critică, transmite Agerpres. Atacul a avut loc în jurul orei locale 14.00. […] © G4Media.ro.
Ministerul Finanțelor: Afirmaţiile potrivit cărora taxa logistică a determinat pierderi fiscale pentru România constituie fake news # G4Media
Ministerul Finanțelor susține că informațiile privind reloacrea zborurilor cargo din România către alte aeroporturi din UE, după aplicarea taxei de 25 lei, sunt false. Ministerul arată că în ianuarie au intrat în țară peste 700.000 de colete extracomunitare, mai multe decât în ianuarie 2025, dar mult mai puține decât în noiembrie anul trecut, scrie Mediafax. […] © G4Media.ro.
SURSE Manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România, a decis Curtea de apel din Napoli. Decizia poate fi atacată de cei doi interlopi, condamnați la închisoare pentru tenativă de omor # G4Media
Curtea de Apel din Napoli a decis marți că manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia pot fi extrădați în România, potrivit surselor G4Media. Manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia, Ionuț Nando Mocanu, fugari după o condamnare definitivă în România, au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a […] © G4Media.ro.
Doi suedezi au fost condamnaţi pentru terorism în Danemarca după ce au aruncat cu grenade spre ambasada Israelului la Copenhaga # G4Media
Doi suedezi în vârstă de 18 şi respectiv 21 de ani au fost condamnaţi marţi de justiţia daneză la pedepse de 12 şi 14 ani de închisoare pentru „terorism” după ce au vizat ambasada Israelului la Copenhaga cu două grenade de mână în octombrie 2024, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Cei doi […] © G4Media.ro.
CNA a publicat lista cu posturile TV care trebuie preluate obligatoriu de distribuitorii de programe / Digi24 nu mai este în lista „must carry”, din rațiuni comerciale # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a publicat, marţi, lista „must carry”, care reuneşte posturile de televiziune ce trebuie preluate obligatoriu de distribuitorii de programe în anul 2026, transmite Agerpres. Potrivit CNA, lista, disponibilă pe site-ul instituţiei, include serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, serviciile de televiziune a căror obligativitate […] © G4Media.ro.
Un român și un grec au fost arestați marți, fiind suspectați de tentativă de sabotaj împotriva navelor militare, în urma unei anchete coordonate de Eurojust, scrie Mediafax. Potrivit Eurojust, cei doi au fost arestați marți în Germania și Grecia. Cei doi suspecți, care lucrează în portul Hamburg, sunt bănuiți că au încercat să comită acte […] © G4Media.ro.
BREAKING: UDMR anunță că va cere guvernului să scadă taxele locale, abia majorate / Partidul lui Kelemen Hunor cere ordonanță de urgență # G4Media
UDMR a anunțat marți printr-un comunicat postat pe rețelele sociale că cere guvernului să revizuiască taxele locale din cauza ”furiei și dezamăgirii oamenilor”. Decizia UDMR vine după ce în orașe precum Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, conduse de primari ai partidului, au avut loc proteste majore împotriva noilor impozite. O astfel de scădere a taxelor […] © G4Media.ro.
Percheziții DNA la directorul unei firme și la Grupul Grampet al omului de afaceri Gruia Stoica # G4Media
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la directorul unei firme și la Grupul Grampet al omului de afaceri Gruia Stoica, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
Mark Rutte, în Parlamentul de la Kiev: Încheierea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina va necesita „alegeri dificile” # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți, la Kiev, că atacul masiv al Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, din cursul dimineții, după o pauză de patru zile a bombardamentelor, demonstrează lipsa de interes a Kremlinului față de procesul de pace, informează EFE. Încheierea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului […] © G4Media.ro.
Partidul extremist AUR, amendat cu 5.000 de lei pentru încălcarea Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal # G4Media
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat, în luna ianuarie 2026, o investigație la Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (3) și (4) raportat la art. 15, art. 17 și art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679. Ca atare, operatorul a fost sancționat […] © G4Media.ro.
Consiliul Superior al Magistraturii trimite Ministerului Justiţiei propuneri legislative pentru degrevarea instanţelor de judecată # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a înaintat luni Ministerului Justiţiei o serie de propuneri legislative menite să conducă la degrevarea instanţelor judecătoreşti, transmite Agerpres. Printre propunerile transmise se numără majorarea sau actualizarea cuantumului unor taxe judiciare de timbru, fără a fi afectat dreptul de acces la justiţie, excluderea cauzelor având ca obiect […] © G4Media.ro.
Moscova avertizează asupra unui moment „periculos” înainte de expirarea acordului nuclear New START # G4Media
Kremlinul a avertizat că lumea se îndreaptă către o perioadă „periculoasă”, întrucât acordul New START, ultimul tratat de reducere a armelor nucleare între Statele Unite și Rusia, urmează să expire joi, potrivit The Moscow Times. „În doar câteva zile, lumea se va afla într-o poziție mai periculoasă decât a fost vreodată”, a declarat marți purtătorul […] © G4Media.ro.
Cercetătorii israelieni și americani au dezvoltat un „pancreas artificial” care ar putea elimina nevoia injecţiilor zilnice cu insulină # G4Media
Oamenii de ştiinţă din Israel şi Statele Unite au dezvoltat un „implant viu” care acţionează ca un pancreas artificial, o realizare care ar putea să elimine într-o bună zi nevoia legată de administrarea zilnică a injecţiilor cu insulină pentru milioane de oameni diagnosticaţi cu diabet, informează agenția de știri Xinhua. Institutul de Tehnologie din Israel, […] © G4Media.ro.
Inter, pedepsită drastic: Trupa lui Chivu, fără fani în deplasările din Serie A până pe 28 martie # G4Media
Inter nu va putea fi susținută în deplasări de fanii săi până pe data de 23 martie, anunță Gazzetta dello Sport. Decizia vine după ce un fan al echipei antrenate de Cristi Chivu a aruncat o petardă în direcția portarului celor de la Cremonese la ultima etapă din Serie A. Inter, fără fani în deplasările […] © G4Media.ro.
Ministra Diana Buzoianu anunță verificări cu privire la emiterea avizului de mediu pentru planul urbanistic zonal în cazul minei Certej # G4Media
Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, precizează că avizul de mediu emis de APM Hunedoara nu dă dreptul companiei Deva Gold SA să exploateze zăcămintele și anunță că a dispus verificarea corectitudinii emiterii avizului de mediu pentru PUZ în cazul minei Certej. Diana Buzoianu: „Câteva clarificări pe subiectul minei Certej: APM Hunedoara a emis un […] © G4Media.ro.
Surse: Râuri exploatate sub paravanul unor „iazuri piscicole”. Ministerul Mediului analizează sute de avize suspecte că ar masca balastiere # G4Media
La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sunt în desfășurare verificări interne privind folosirea unor proiecte declarate drept „iazuri piscicole” ca acoperire pentru exploatări de nisip și pietriș din albiile râurilor, au declarat surse apropiate anchetei. Sursele indică faptul că instituția a trecut în revistă sute de avize (peste 600, în intervalul 2023–2025) solicitate pentru amenajări […] © G4Media.ro.
Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași: Există un curent majoritar în Partidul Național Liberal care respinge orice idee de alianţă sau listă comună cu PSD # G4Media
Deputatul Alexandru Muraru, vicepreşedintele al PNL, a afirmat, marţi, că există un curent majoritar în Parlament care respinge orice idee de alianţă sau de liste comune cu PSD, transmite Agerpres. „Eu am văzut între cei, poate, peste 20 de colegi care au luat cuvântul aseară că există un curent majoritar în PNL care dezavuează cu […] © G4Media.ro.
Williams, două lovituri într-o zi: noul monopost, plus un parteneriat important pentru F1 2026 # G4Media
Williams a prezentat marți, 3 februarie, noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. De asemenea, echipa britanică a anunțat și un parteneriat extrem de important, cel cu BarclaysUK. Concret, BarclaysUK devine partener bancar oficial al echipei de Formula 1 a celor de la Williams. „Pe măsură ce F1 intră într-o nouă eră, două icoane […] © G4Media.ro.
Propunere în Ungaria ca parlamentul să dezbată eliminarea dreptului de vot al alegătorilor cu dublă cetăţenie de peste graniţe # G4Media
Partidul ungar de opoziţie Coaliţia Democrată (DK) a anunţat marţi iniţierea unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru a elimina dreptul de vot în alegerile din Ungaria al alegătorilor cu dublă cetăţenie care trăiesc peste graniţe, informează agenţia de presă ungară MTI, citată de Agerpres. Vicepreşedintele partidului, Sandor Ronai, a declarat într-o conferinţă de presă online […] © G4Media.ro.
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propaganda legionară / Decizia Tribunalului București nu este definitivă # G4Media
Tribunalul București a prelungit cu încă 60 de zile măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia nu este definitivă. Instanța a amânat pentru 6 februarie pronunțarea asupra contestației depuse de Călin Georgescu împotriva deciziei prin care s-a dispus începerea judecării pe fond în dosarul […] © G4Media.ro.
Instituțiile Uniunii Europene au început să exploreze modalitățile prin care armatele și autoritățile de apărare europene pot partaja informații în siguranță, fără implicarea Americii, potrivit unei noi prezentări a Agenției Europene de Apărare (AEA). Documentele arată că organismul interguvernamental de apărare al UE își propune să înființeze o platformă de partajare a datelor de nivel militar, […] © G4Media.ro.
Aflată în întârziere cu realizarea monopostului din 2026, Aston Martin a apărut pe circuit doar în ultima zi a testelor de la Barcelona. Adrian Newey, șeful echipei din Silverstone, îi avertizează pe rivali că mașina văzută pe circuitul catalan nu va avea nicio legătură cu cea care va lua starul în prima etapă de F1 […] © G4Media.ro.
Majoritatea polonezilor consideră că Statele Unite nu mai sunt un aliat de încredere, conform mai multor sondaje de opinie # G4Media
Sondajele indică faptul că polonezii, care sunt în mod normal una dintre cele mai pro-americane națiuni europene, au percepții semnificativ mai negative despre SUA de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă acum un an, scrie Notes from Poland. Noile constatări provin dintr-un sondaj realizat de agenția de cercetare SW pentru prestigiosul cotidian Rzeczpospolita. […] © G4Media.ro.
Trei ani de închisoare pentru un polonez implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski # G4Media
Cetăţeanul polonez Pawel K. (de 50 de ani) a fost condamnat marţi la trei ani şi şase luni de închisoare de un tribunal din oraşul Zamosc (sud-estul Poloniei) pentru colaborare cu serviciile secrete ruse într-un plan de asasinarea a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit agenției de știri EFE şi postului de radio Polskie Radio, citate […] © G4Media.ro.
Deficitul comercial al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, potrivit unui studiu de specialitate # G4Media
Deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care aproximativ 3,65 miliarde de euro provin din industria alimentară şi animale vii, arată studiul „Consolidarea producţiei naţionale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României”, transmite Agerpres. Cercetarea a fost realizată de Penny […] © G4Media.ro.
O soluție pentru cimitirele aglomerate din SUA: Transformarea persoanelor decedate în compost pentru grădinărit # G4Media
Industria funerară din Statele Unite se confruntă cu o criză iminentă a spațiului, iar celebrul cimitir Green-Wood din Brooklyn, întins pe 193 de hectare, pare să fi găsit o soluție neconvențională, arată Wall Street Journal. În condițiile în care locurile de veci tradiționale sunt aproape epuizate, oficialii instituției, în colaborare cu antreprenorul german Pablo Metz, […] © G4Media.ro.
O descoperire științifică majoră ar putea schimba radical modul în care este diagnosticată boala Parkinson, scrie Mediafax. Potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Tehnologie Chalmers din Suedia și Universitatea din Oslo, un test de sânge pentru depistarea timpurie a bolii Parkinson ar putea identifica semnele bolii cu până la 20 de […] © G4Media.ro.
Curtea Supremă condusă de Lia Savonea admite ”de principiu” discutarea recursului extraordinar depus de manelistul Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor # G4Media
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, condusă de Lia Savonea, a admis marţi în principiu discutarea cererii de recurs în casaţie depusă de manelistul Dani Mocanu şi fratele lui, o cale extraordinară de atac prin care cei doi încearcă să scape de condamnarea primită pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. potrivit […] © G4Media.ro.
Suedia şi Danemarca vor achiziţiona împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina # G4Media
Suedia şi Danemarca vor achiziţiona şi vor livra împreună Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de 2,5 miliarde de coroane suedeze (circa 290 milioane de dolari) pentru a o ajuta să respingă atacurile ruseşti, au declarat miniştrii apărării din cele două ţări, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Suedia va aloca 2,1 […] © G4Media.ro.
Noaptea de marți de miercuri va fi geroasă în Capitală, cu temperatura minimă de minus 9 grade, dar de marți vremea se va încălzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Marți, vremea se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se […] © G4Media.ro.
FRF vine cu lămuriri în privința stării de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu: „Urmează un tratament antibiotic, iar evoluția este favorabilă” # G4Media
Federația Română de Fotbal a publicat marți un comunicat pe site-ul său oficial privind starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). „Urmează un tratament antibiotic, iar evoluția este favorabilă”, transmite sursa citată. Turcia, adversara din barajul CM 2026: Vedete la Real, Juventus și Interul lui Chivu Mesajul FRF în legătură cu internarea […] © G4Media.ro.
SURSE Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro, este internată la Spitalul Universitar / Ar fi căzut în camera de arest # G4Media
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro, este internată la Spitalul Universitar București, unde a ajuns marți seară, după ce ar fi căzut în camera de arest, au declarat sursele G4Media. Avocata este internată sub pază. Curtea de Apel București a decis, în 28 ianuarie, arestarea preventivă pentru 30 de zile […] © G4Media.ro.
Germania are cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană, un sfert (24%) din forţa de muncă a primei economii europene având între 55 şi 64 de ani, conform cifrelor oficiale publicate marţi, o tendinţă pe care cancelarul Friedrich Merz o încurajează pentru a stimula economia, transmite AFP, citată de Agerpres. Cifrele Eurostat, publicate de […] © G4Media.ro.
Percheziţii la Brașov într-un dosar de corupţie ce ar viza organizarea de concursuri pe posturi şi în funcţii la o instituţie publică (surse) # G4Media
Poliţiştii braşoveni de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au efectuat, marţi, opt percheziţii, dintre care şapte la domiciliul unor persoane fizice şi una la sediul unei instituţii publice într-un dosar de corupţie, a informat IPJ Braşov, transmite Agerpres. Potrivit unor surse apropiate anchetei, una dintre […] © G4Media.ro.
Armata Vietnamului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american / Statele Unite sunt considerate putere „beligerantă” # G4Media
Un document militar intern vietnamez a dezvăluit îngrijorări profunde în cadrul instituțiilor de apărare din Hanoi cu privire la un potențial „război de agresiune” american, în ciuda faptului că Vietnamul menține cel mai înalt nivel de relații diplomatice cu Washingtonul, scrie Mediafax. Un raport publicat marți de The 88 Project, citat de Associated Press, menționează […] © G4Media.ro.
CEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi, decedat în detenție # G4Media
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia pentru „tratamentele inumane” şi „detenţia ilegală” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi, critic al Kremlinului, la întoarcerea sa în ţară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Carismaticul activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost arestat la sosirea […] © G4Media.ro.
Parlamentul Norvegiei a votat cu majoritate covârşitoare în favoarea menţinerii monarhiei, în pofida scandalurilor recente # G4Media
Parlamentul norvegian a votat marţi covârşitor în favoarea menţinerii monarhiei ţării, respingând o modificare propusă de trecere la republică, în pofida recentei crize din familia regală şi a unui sondaj de opinie care arată o scădere a sprijinului popular pentru această familie, transmite Reuters preluată de Agerpres. Într-un vot planificat de mai mult timp, 141 […] © G4Media.ro.
Mai puţin de 20% dintre danezi continuă să considere Statele Unite ca un aliat al ţării lor, în timp ce 60% văd acum în SUA un adversar, indică un sondaj realizat la comanda postului public DR, publicat marţi, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Copenhaga este în mod tradiţional un partener fervent al […] © G4Media.ro.
Premierul Bolojan a discutat cu șase primari PNL și PSD de municipii despre reforma administrativă și situația spitalelor municipale de urgență # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, consultări cu primarii municipiilor care au în administrare spitale municipale de urgență. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, întâlnirea a fost organizată la solicitarea primarilor municipiilor Roman, Laurențiu Dan Leoreanu (PNL), Moinești, Valentin Vieru (PNL), Bârlad, Dumitru Boros (PSD), Pașcani, Marius Pintilie (PNL), Petroșani, Tiberiu […] © G4Media.ro.
