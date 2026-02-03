Posturile TV care sunt obligatorii în orice grilă de programe. CNA a publicat lista completă
HotNews.ro, 3 februarie 2026 20:20
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a publicat, marți, lista „must carry”, care reunește posturile de televiziune ce trebuie preluate obligatoriu în acest an de către distribuitorii de programe. Lista este disponibilă pe site-ul instituției și…
Acum 5 minute
20:50
Ce amenzi s-au dat în București celor care nu și-au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă # HotNews.ro
Poliția Locală a aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, celor care nu au curățat trotuarele de gheață sau zăpadă în București. Reprezentanții instituției subliniază că vor continua să monitorizeze…
Acum 15 minute
20:40
Șapte semnale de alarmă din raportul privind siguranța AI semnat de laureați ai premiului Nobel: De la deepfake-uri la riscul pierderii controlului uman # HotNews.ro
Capacitățile în creștere ale inteligenței artificiale, riscul atacurilor cibernetice și perturbarea pieței muncii sunt punctele cheie ale noului raport internațional privind siguranța AI, coordonat de „nașii” acestei tehnologii și de laureați ai premiului Nobel, potrivit…
Acum o oră
20:20
20:10
Un argument solid pentru SUA ca să nu înceapă operațiunea de schimbare de regim la Teheran # HotNews.ro
Vor interveni SUA în Iran? În mulțimea de necunoscute, un lucru este cert: au fost create premisele pentru ca axa Teheran – Moscova – Beijing – Phenian să se clatine, scrie Radu Carp, profesor la…
Acum 2 ore
19:50
Mișcare discretă a NATO în Arctica. Alianța a început planificarea unei „activități de vigilență sporită” # HotNews.ro
NATO a început planificarea militară pentru o misiune denumită „Arctic Sentry”, menită să întărească securitatea în Arctica, a declarat marți un purtător de cuvânt al cartierului general militar al alianței, pe fondul tensiunilor dintre Statele…
19:50
Ce liberali au votat împotriva propunerii lui Ilie Bolojan de a demite 10 șefi de filiale. Hubert Thuma: „Nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL»” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a susținut, marți, că a votat împotriva demiterii liderilor unor organizații pentru că a vrut „o discuție corectă” în interiorul partidului, ci nu pentru că este „PSD-istul cel rău…
19:40
Venit la Kiev neanunțat, Rutte le-a transmis parlamentarilor ucraineni un mesaj despre necesitatea unor „alegeri dificile” # HotNews.ro
Încheierea unui acord de pace pentru încetarea războiului Rusiei în Ucraina va necesita „alegeri dificile” din partea Kievului, a afirmat marți secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Reuters și The Guardian, într-o posibilă aluzie…
19:20
Romgaz va începe în curând negocierile pentru preluarea combinatului chimic Azomureș, a anunțat astăzi Guvernul. Reprezentanții celor două companii s-au întâlnit marți cu premierul Ilie Bolojan, însă Guvernul a precizat, pentru HotNews, că nu se…
Acum 4 ore
18:50
Episcopul care știa că un preot din subordinea lui a abuzat sexual o fată de 13 ani, dar nu l-a denunțat, este acum cercetat penal # HotNews.ro
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, după ce procurorii au constatat că acesta a știut despre agresiunea sexuală comisă în urmă cu trei ani de…
18:40
Curtea de Apel din Napoli a admis solicitarea autorităților române privind extrădarea fraților Mocanu, informează Ministerul Justiției într-un comunicat de presă. Decizia instanței italiene nu este definitivă. Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat…
18:40
Netflix, boicotată de o parte a actorilor germani în urma noii clauze contractuale introduse la începutul anului # HotNews.ro
Actorii germani care asigură dublajul filmelor au lansat un boicot la nivel local împotriva Netflix din cauza unei clauze contractuale care permite popularei platforme de streaming video să utilizeze înregistrările lor pentru antrenarea inteligenței artificiale…
18:30
UDMR face un pas în spate și cere coaliției să regândească taxele și impozitele locale: „Guvernul poate face asta” # HotNews.ro
UDMR susține că „furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate”, făcând referire la creșterile de taxe și impozite locale care au avut loc în acest an. Partidul condus de Kelemen Hunor cere acum coaliției să revină…
18:00
Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO. Forțele ucrainene au avertizat că există „o amenințare cu rachetă balistică” # HotNews.ro
O alertă aeriană care avertiza asupra unui posibil atac cu rachete rusești a răsunat marți în Kiev, în timpul vizitei șefului NATO, Mark Rutte, în capitala ucraineană, au relatat jurnaliști AFP aflați la fața locului,…
18:00
Cea mai mare companie deținută privat din lume va lucra la un „soare conștient”, dar ce înseamnă asta? # HotNews.ro
Elon Musk a creat cea mai valoroasă companie deținută privat din lume, evaluată la impresionanta sumă de 1,25 trilioane de dolari, prin fuziunea companiei sale aerospațiale SpaceX cu startup-ul său de inteligență artificială xAI, iar…
17:50
Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene: „Trebuie să ne pregătim de război” / Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani # HotNews.ro
Submarine, acțiuni hibride, amenințarea reprezentată de Rusia pe mare rămâne puternică, iar marile forțe navale aliate din cadrul NATO trebuie să se pregătească pentru război în viitorul apropiat, au estimat marți mai mulți ofițeri superiori…
17:40
Fondatorul Altex a cumpărat de la urmașii milionarului Dan Petrescu două magazine închiriate de Brico Depot # HotNews.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat de la urmașii milionarului Dan Petrescu două magazine închiriate de Brico Depot, ca parte a strategiei sale de a-și proteja investițiile. Până acum, a cumpărat 8 din magazinele…
17:30
Ce ilegalitate a descoperit Ministerul Mediului după ce a analizat sute de cereri de avize pentru iazuri piscicole # HotNews.ro
Ministerul Mediului verifică sute de cereri de avize pentru iazuri piscicole, după ce s-a descoperit că în cele mai multe cazuri ele nu au fost niciodată construite, ci erau instalate balastiere, spun surse apropiate anchetei.…
17:20
3 din 4 români au încercat să slăbească cel puțin o dată. De ce este momentul să vorbim diferit despre gestionarea greutății # HotNews.ro
În fiecare început de an, slăbitul se află constant în topul rezoluțiilor românilor. Un nou sondaj realizat la nivel național, la inițiativa Novo Nordisk, arată că aproape 75% dintre respondenți au încercat cel puțin o…
17:20
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, tocmai a fost sancționat cu 1.000 EUR de Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce o persoană a reclamat că…
17:20
Doi băieți de 17 și 18 ani, reținuți după ce au tras cu pistoale neletale asupra a patru fete, în Sectorul 5 # HotNews.ro
Doi băieți, în vârstă de 17 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au tras cu pistoale neletale asupra a patru fete, în urma unui conflict spontan, pe o stradă…
17:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Magistrații mențin măsură luată în urmă cu aproape un an # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar după ce Judecătoria Sector 1 a respins ca neîntemeiată contestația acestuia, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia nu este definitivă și…
17:10
Decizia privind reorganizarea ASF, amânată. Angajații au cerut instanței să blocheze concedierile și reducerile de salarii # HotNews.ro
Curtea de Apel București a amânat pentru 10 februarie decizia pe sesizarea făcută de angajații Autorității de Supraveghere Financiară împotriva reformei adoptate de guvern prin care au fost reduse salarii și au fost tăiate mai…
17:00
Român arestat în Germania pentru sabotarea unor nave de război ale Marinei germane, inclusiv a corvetei „Emden” # HotNews.ro
Poliția de Securitate și parchetul landului Hamburg au anunțat marți arestarea unui bărbat român în vârstă de 37 de ani și a unui cetățean grec de 54 de ani, cei doi muncitori fiind suspectați de…
17:00
Magic FM a sărbătorit 20 de ani așa cum știe mai bine: prin muzică live, emoție autentică și artiști atât de îndrǎgiți de publicul sǎu. Două decenii în care radioul a devenit coloană sonoră pentru…
17:00
Rusia, condamnată de CEDO pentru „tratamente inumane” aplicate fostului disident Alexei Navalnîi # HotNews.ro
Moscova trebuie să plătească daune morale de peste 25.000 de euro, potrivit Agerpres care citează AFP, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marți, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală”. Curtea…
Acum 6 ore
16:40
VIDEO Viral: Cum a fost convins un primar din România să renoveze tribunele unui teren de fotbal # HotNews.ro
„Aceasta este ziua 1 când îi cerem domnului primar Cristian Feieș să ne renoveze peluza pentru suporteri”, spune, într-un videoclip pe TikTok, un copil de aproximativ 10-12 ani înconjurat de prietenii săi. Videoclipul a strâns,…
16:40
Unul dintre cei mai puternici oameni de la Hollywood și-a desemnat succesorul, după ani de speculații # HotNews.ro
Walt Disney l-a numit marți pe șeful diviziei sale de parcuri tematice, Josh D’Amaro, în funcția de CEO, punând capăt unor ani de incertitudine privind succesorul lui Bob Iger, considerat unul dintre cei mai puternici…
16:40
Macron anunță pregătiri în curs pentru reluarea discuțiilor directe între Europa și Rusia # HotNews.ro
„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de comunicare”, a spus președintele francez, citat de Politico. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat marți pregătiri în curs pentru reluarea discuțiilor directe între Europa și Rusia…
16:30
Anunțul zilei în televiziune. O decizie radicală luată de Digi 24 a stârnit controverse la CNA: „Eu, personal, consider că este o totală lipsă de apropiere de adevăr” # HotNews.ro
Postul Digi 24 a decis să iasă din lista must carry a televiziunilor libere la retransmisie pentru anul 2026, informează PaginadeMedia. Decizia a fost comunicată marți într-o ședință a CNA, acolo unde unde un reprezentant…
16:30
Concertul Trooper „Regeneza” se mută la Palatul Național al Copiilor și va mai avea o reprezentație # HotNews.ro
Concertul Trooper – „Regeneza”, programat inițial la Sala Palatului, va avea loc într-o nouă locație: Palatul Național al Copiilor, din București. Evenimentul din data de 28 februarie este sold-out, iar spectacolul va mai avea o…
16:30
Propuneri CSM pentru modificarea legilor din justiție: Magistrații cer ca anumite cauze să nu mai fie în sarcina instanțelor # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a înaintat Ministerului Justiţiei o serie de propuneri legislative care să conducă la degrevarea instanțelor judecătorești, anunță instituția într-un comunicat de presă. Excluderea unor cauze din circuitul instanțelor judecătorești, reorganizarea teritorială,…
16:10
INTERVIU. De ce o pace fără garanții de securitate în Ucraina ar avea urmări directe asupra României / „Riscul major pentru UE nu e doar Trump ca personaj politic” # HotNews.ro
Cea mai riscantă opțiune pentru Uniunea Europeană ar fi interpretarea conceptului de „autonomie strategică” ca o decuplare politică de Statele Unite înainte ca Europa să fie capabilă să înlocuiască în mod credibil descurajarea oferită de…
16:00
Sorin Grindeanu, vizită oficială de trei zile în Israel. A fost primit de premierul Benjamin Netanyahu # HotNews.ro
Sorin Grindeanu se află, alături de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății și mai mulți parlamentari, într-o vizită oficială în Israel. În agenda oficială, președintele Camerei Deputaților are trecute întrevederi cu președintele Israelului, Itzhak Herzog, și cu…
16:00
„Diavolul e în detalii”: Ce prevede acordul prin care India a promis SUA că nu va mai cumpăra petrol rusesc # HotNews.ro
După luni de negocieri, Statele Unite și India au anunțat luni un acord comercial care prevede inclusiv că a cincea economie a lumii va înceta să cumpere petrol rusesc, însă lipsa detaliilor și a unui…
15:50
Vremea din România este influențată anual în medie de 20 de cicloni din Mediterană, în lunile reci. Un studiu arată legătura dintre acești cicloni și apariția ninsorilor # HotNews.ro
Aproape jumătate din cantitatea totală de zăpadă acumulată în sezonul rece în România este asociată activității ciclonilor mediteraneeni, arată un studiu realizat de doi cercetători ANM. În ultimii 40 de ani, ninsorile au scăzut cel…
15:30
Ce este OpenClaw, numele care stârnește entuziasm și temeri de la Silicon Valley la Beijing: „Acești agenți par să se apropie de inteligența umană” # HotNews.ro
După mai multe schimbări de nume, adoptare de la Silicon Valley până la Beijing și controverse tot mai intense, agentul AI open-source cunoscut astăzi sub numele de „OpenClaw” a devenit unul dintre cele mai discutate…
15:20
Atmosferă „sumbră” la Washington Post: Jeff Bezos tace în timp ce planul său de concedieri amenință să „decimeze redacția” # HotNews.ro
Jeff Bezos, proprietarul miliardar al Washington Post și fondatorul Amazon, nu a răspuns celor trei scrisori trimise de angajații cotidianului american, care îi solicitau limitarea viitoarelor concedieri. Jurnaliștii publicației de prestigiu descriu atmosfera actuală din…
15:10
Frații Mocanu, aflați în arest la domicliu în Italia, obțin o decizie favorabilă la ICCJ. Condamnarea va fi reanalizată # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu, marți, o cale extraordinară de atac formulată de Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, condamnați anul trecut la 4 ani, respectiv 7 ani de…
15:00
Casa cu Prăjituri din Cotroceni, opera primei femei arhitect din București și destinul amar al proprietarilor # HotNews.ro
Casa Perianu este rodul prieteniei dintre profesorii comanditari și spectaculoasa Virginia Haret. Este locul unde au trăit, cu visuri și dezamăgiri, trei generații de bucureșteni. După instaurarea comunismului, profesorii Perianu au fost obligați să primească…
Acum 8 ore
14:50
Medicii de 10 de la Regina Maria și secretele din spatele notelor maxime. „Este greu să te menții. Cea mai mare piatră de încercare este răbdarea și aceasta vine o dată cu experiența” # HotNews.ro
Sistemul de recenzii de la pacienți, implementat de Rețeaua de Sănătate Regina Maria, care a adunat până acum mai mult de un milion de aprecieri, s-a dovedit câștigător pentru toate părțile implicate. Pentru medici, pentru…
14:40
Nemulțumiți de reforma premierului Bolojan din administrația publică, angajații din primării amenință cu greva generală # HotNews.ro
Federația COLUMNA-SCOR, care reprezintă peste 20.000 de angajați din instituțiile publice centrale și locale, a anunțat marți Guvernul că pregătește declanșarea grevei generale „împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului”. Greva se va desfășura în…
14:30
Zelenski anunță că schimbă foaia cu rușii înainte de noua rundă de negocieri, la scurt timp după ce Trump evoca „vești bune” despre oprirea războiului # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că activitatea echipei de negociatori ai Kievului va fi ajustată după atacul de azi-noapte al rușilor asupra instalațiilor energetice, în care au folosit un număr record de rachete…
14:20
Nu mai suntem în punctul în care întrebarea este dacă viitorul mașinilor este electric, pentru că direcția industriei auto este clară la nivel global. Întrebarea reală, în 2026, este cât de mult stres ești dispus…
14:00
O scurgere de hidrogen lichid a forțat NASA să amâne din nou misiunea Artemis II ce va aduce un echipaj uman către Lună # HotNews.ro
NASA a declarat marți că are în vedere abia pentru luna viitoare o fereastră de lansare pentru misiunea Artemis 2, care va trimite patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii, după descoperirea unei scurgeri de…
13:50
O investigație a descoperit sute de conturi cu conexiuni naziste la banca elvețiană Credit Suisse # HotNews.ro
O investigație a identificat 890 de conturi cu posibile legături naziste la banca elvețiană Credit Suisse, a declarat senatorul american Chuck Grassley înaintea unei audieri de marți a Comisiei pentru Justiție privind facilitarea Holocaustului de…
13:50
Avocatul Poporului a atacat astăzi la CCR „taxa pe boală”, cerând anularea neplății primei zile de concediu medical. Sesizarea vine în urma presiunilor sindicatelor și ale pacienților, care acuză încălcarea dreptului la protecție socială prin măsura…
13:20
Elon Musk anunță că SpaceX a cumpărat o altă companie a sa într-o tranzacție ce spulberă recordul de 25 de ani al Vodafone: Vom crea „un soare conștient care să înțeleagă Universul” # HotNews.ro
Elon Musk a declarat luni că SpaceX, compania sa din domeniul aerospațial, a achiziționat xAI, startup-ul său de inteligență artificială, într-o tranzacție record care unifică ambițiile sale din domeniul AI și ale spațiului, prin combinarea…
13:10
Unul dintre inițiatorii legii privind femicidul s-a abținut la votul din Senat. Cum explică senatorul # HotNews.ro
Proiectul a fost luni adoptat de Senat cu o majoritate de 97 de voturi „pentru” și un singur vot împotrivă. 7 senatori s-au abținut, unii pentru că consideră că „valoarea vieții este una” indiferent de…
13:10
„Nu, cu siguranţă nu arăt ca un înger”: Giorgia Meloni glumește după ce chipul ei a apărut pe o frescă dintr-o biserică din Roma # HotNews.ro
Ministerul Culturii și Dieceza de Roma investighează restaurarea unui heruvim din Bazilica San Lorenzo in Lucina, după ce imagini cu îngerașul care seamănă izbitor cu premierul Giorgia Meloni au devenit virale în presa italiană, potrivit…
13:10
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi” # HotNews.ro
Proprietarul grupului de restaurante City Grill, Dragoș Petrescu, a cumpărat Berăria Gambrinus din zona Cişmigiu din Bucureşti, informează Ziarul Financiar. Berăria se află în aceeași zonă în care Petrescu a cumpărat anterior şi fostul restaurant…
