China e prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gândul, 3 februarie 2026 20:20
„O piață de masă. Un risc de masă”. Republica Populară Chineză a devenit prima țară din lume care a interzis mânerele de ușă retractabile în autoturisme. Vor fi vizate și noile modele Tesla. Începând din 1 ianuarie 2027, toate autoturismele noi din China trebuie să se deschidă mecanic, fără mânere retractabile, ascunse și „inteligente”. Decizia […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
20:50
Zilnic, mâncăm peste un milion de pungi de pufuleți, dar nu știm ce conțin. Dacă citim eticheta vom vedea un conținut mare de sare, zahăr, aditivi și grăsimi. Problema majoră intervine când aflăm că legislația din România nu îi obligă pe producători să folosească cu măsură ingredientele. Pufuleții au fost creați în 1935, în Wisconsin, […]
Acum 15 minute
20:40
Rareș Bogdan de azi nu mai e de acord cu Rareș Bogdan de ieri. Acum îl laudă pe Ilie Bolojan # Gândul
Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Rareș Bogdan l-a lăudat pe Ilie Bolojan, despre care a declarat că nu ar trebui schimbat de la guvernare, asta după ce, în declarații date anterior, europarlamentarul îl critica vehement pe premier. Deși în urmă cu o zi europarlamentarul contesta modul de lucru al premierului și critica decizia acestuia […]
Acum 30 minute
20:30
Un nou record marca Bolojan. Romania înregistrează cea mai mare inflație din UE. O confirmă și Eurostat # Gândul
România a încheiat 2025 cu o inflație anuală de 8,6%, potrivit datelor furnizate de Eurostat. Deși în Uniunea Europeană rata inflației a scăzut la 2,4% în noiembrie 2025, România a rămas țara cu cele mai mari scumpiri și cu o inflație record. Inflația din România a înregistrat cea mai mare valoare din Uniunea Europeană, […]
Acum o oră
20:20
Oana Țoiu, mesaj de la Washington: „Vedem oportunități pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a efectuat o vizită de lucru la Washington, capitala SUA, unde s-a întâlnit cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților. „Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu […]
20:20
China e prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate # Gândul
„O piață de masă. Un risc de masă”. Republica Populară Chineză a devenit prima țară din lume care a interzis mânerele de ușă retractabile în autoturisme. Vor fi vizate și noile modele Tesla. Începând din 1 ianuarie 2027, toate autoturismele noi din China trebuie să se deschidă mecanic, fără mânere retractabile, ascunse și „inteligente”. Decizia […]
20:10
Petrolul a învins cu greu Unirea Slobozia. Ploieștenii erau FĂRĂ victorie în Superliga de două luni # Gândul
Petrolul Ploiești a învins Unirea Slobozia, 1-0, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii, golul fiind marcat de Ricardinho în minutul 90+2. Petrolul e pe locul 12, 24 de puncte, iar Unirea Slobozia e pe 13, 21 de puncte. Ploieștenii nu mai învinseseră în Superliga de două luni. „1 decembrie 2025, Petrolul – Metaloglobus […]
20:00
Orban intervine în scandalul PNL–PSD de partea lui Bolojan: așa nu se poate guverna. PSD a devenit un sabotor. Ce propune fostul premier # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ludovic Orban a intervenit în scandalul PNL-PSD, luându-i apărarea lui Ilie Bolojan. Fostul premier al României susține că atmosfera politică creată de PSD devine ”irespirabilă”, din cauza liderilor care lansează atacuri împotriva premierului. Orban sare în apărarea lui Bolojan: ”Atmosfera politică creată de PSD devine irespirabilă” Orban a […]
Acum 2 ore
19:50
Tensiuni în strâmtoarea Hormuz: Ambarcațiunile iraniene au încercat să intercepteze o navă SUA # Gândul
Riscul ca un eveniment de tip „Incidentul din Golful Tonkin” este mare în strâmtoarea Hormuz, iar consecințele ar putea fi devastatoare: un nou conflict la fel de îndelungat ca războiul din Vietnam. Mai multe ambarcațiuni înarmate ale Iranului au încercat să intercepteze o navă sub pavilion american în strâmtoarea Hormuz, o zonă vitală pentru transportul […]
19:30
Capitala europeană a trufelor este situată în inima Italiei și a primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO. Alba este orașul italian desemnat capitala europeană a trufelor. El este situat la puțin peste o oră de mers cu trenul din Torino, Alba este înconjurat de dealurile Langhe și Roero, precizează Pro TV. Alba din Italia a primit titlul de […]
19:30
Printr-o postare pe rețelele de socializare, Radu Miruță a anunțat că a ”repus pe picioare” un proiect din PNRR, ”abandonat de alții”. Este vorba despre robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului. Potrivit ministrului Apărării, 240 de procese birocratice au fost selectate și urmează să fie automatizate în această primăvară, 32 de instituții vor lucra mai […]
19:20
Sticlă de alcool veche de 150 de ani, descoperită într-o mină din SUA. Ce au constatat arheologii, după ce au gustat din ea # Gândul
Arheologii americani, conduși de șeful lor, Ian Wright, au găsit o sticlă cu alcool în timpul săpăturilor într-un sit arheologic din Alta, Utah. Situată în munții Wasatch din Utah, Alta este cunoscută astăzi pentru stațiunile sale de schi, dar în anii 1870 era un oraș minier în plină expansiune, potrivit Fox News, care citează FOX […]
19:10
Stupoare în Franța după ce un elev de clasa a IX-a și-a înjunghiat profesoara în timpul orelor. Tânărul este acuzat de tentativă de omor # Gândul
O profesoară de artă de la școala gimnazială La Guicharde din Sanary-sur-Mer a fost înjunghiată de mai mutel ori de către un elev de clasa a IX-a, a declarat marți procurorul Raphaël Balland. Profesoara a fost dusă la spital, iar starea ei rămâne critică, anunță Le Monde. „Un elev de clasa a IX-a, născut în […]
19:00
Premierul spaniol îl numește pe Elon Musk “migrant” și îl acuză de dezinformări masive despre migrația din Europa # Gândul
Elon Musk, preocupat în acest moment de fuziunea dintre SpaceX și xAI, este vizat de criticile premierului spaniol și de perchezițiile la sediul rețelei de socializare din Paris. Miliardarul american, inspirat după retorica trumpistă, a atacat frecvent Uniunea Europeană pentru acceptarea migranților din Africa și Asia. Anterior, președintele american a spus că „nu mai recunoaște […]
Acum 4 ore
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu # Gândul
Invitatul emisiunii este Florin Cîțu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
Tentativă de asasinat la adresa lui Zelenski. Un polonez recunoscut drept spion al rușilor a încercat să îl omoare pe președintele ucrainean # Gândul
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Polonia, care a contribuit la organizarea unei tentative de asasinat asupra lui Volodimir Zelenski în 2024, a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea serviciilor secrete rusești, scrie RBC-Ucraina, care citează o declarație a serviciilor speciale poloneze, Jacek Dobrzyński. Potrivit anchetei, polonezul Paweł K. și-a arătat […]
18:40
Amalia Năstase a dat detalii despre felul în care le-a educat pe cele două fiice ale sale. ”Am ținut foarte mult la creșterea lor” , a spus aceasta. Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, […]
18:40
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu în Israel: „Am convenit să accelerăm legăturile economice” # Gândul
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Israel. Președintele Camerei Deputaților se află zilele acestea într-o vizită oficială, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. „Am convenit să accelerăm legăturile economice. Mai multe companii românești în Israel, noi investiții israeliene în România și expertiză de top […]
18:30
Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău # Gândul
Alimentele ultraprocesate nu doar că sunt nesănătoase, ci sunt și concepute pentru a crea dependență, explică cercetătorii, efectele lor ar putea fi comparate chiar cu cele ale țigărilor. Un raport recent publicat de oamenii de știință de la Hardvard atrage atenția că produsele din categoria junk food, de la chipsuri și biscuiți, până la sucurile carbogazoase, sunt făcute special pentru a stimula consumul […]
18:30
Ministerul Justiției confirmă extrădarea fraților Mocanu în România. Decizia nu este una definitivă, Curtea de Apel din Napoli poate formula un recurs # Gândul
Marți, 3 februarie, Curtea de Apel din Napoli a decis ca manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România, potrivit G4Media. Cei doi au fugit în Italia după ce au fost condamnați definitiv în România, ulterior au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis pe 13 […]
18:30
Simion: Raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: vorbiți pe 12, ora 12 # Gândul
Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, George Simion i-a invitat pe români la protestul organizat pe 12 februarie, la ora 12. Liderul AUR a transmis că poporul român trebuie să iasă în stradă dacă vrea ca lucrurile să se schimbe și a contestat din nou Guvernul Bolojan pentru mărirea taxelor. George Simion […]
18:30
Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul # Gândul
După ce a izbucnit scandalul mutării profiturilor peste granițe, Gândul a stat de vorbă cu un economist celebru și un antreprenor român pentru a desluși problema externalizării profiturilor peste granițe. Scandalul a luat amploare după ce Guvernul României a adoptat, vineri, ordonanța prin care a abrogat articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita anterior deductibilitatea […]
18:30
Echipa României, în ritmul cursei de la Monte-Carlo Istoric 2026. Imagini de la primele probe # Gândul
Echipa României a ajuns la Valence, în departamentul Drôme, oraș care va funcționa drept punct central al Raliului Monte-Carlo Istoric 2026, atât din punct de vedere logistic, cât și strategic. Promotor a primit noi imagini de la probele speciale, competiția intrând deja în ritmul obișnuit. Primele treceri au confirmat dificultatea traseelor alpine și importanța gestionării […]
18:20
Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori # Gândul
Polițiștii și procurorii au făcut, luni noapte, percheziții la sediul Inspectoratului Școlar Gorj. Ancheta îl vizează pe un angajat al instituției, în vârstă de 61 de ani, care este cercetat pentru corupere sexuală de minori. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi abordat pe rețelele sociale un minor de 14 ani și i-ar fi trimis mesaje și […]
18:10
Dani Mocanu și fratele său ar putea fi extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli poate fi atacată de cei doi # Gândul
Marți, 3 februarie, Curtea de Apel din Napoli a decis ca manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România, potrivit G4Media. Cei doi au fugit în Italia după ce au fost condamnați definitiv în România, ulterior au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis pe 13 […]
18:00
Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău # Gândul
Alimentele ultraprocesate nu doar că sunt nesănătoase, ci sunt și concepute pentru a crea dependență, explică cercetătorii, efectele lor ar putea fi comparate chiar cu cele ale țigărilor. Un raport recent publicat de oamenii de știință de la Hardvard atrage atenția că produsele din categoria junk food, de la chipsuri și biscuiți, până la sucurile carbogazoase, sunt făcute special pentru a stimula consumul […]
18:00
Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane # Gândul
Doi angajați ai portului Hamburg, un român și un grec, au fost arestați marți după ce au încercat să saboteze mai multe nave militare ale Germaniei. Cei doi au turnat pietriș în motoarele corvetelor și au dezactivat mai multe sisteme de siguranță, anunță Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală. Arestarea celor doi a […]
17:50
În urmă cu 10 ani era un scenariu demn de un joc video SF. Acum, a devenit realitate: robotul umanoid care poate concura la maratonul olimpic. Este capabil chiar să-l ajungă din urmă pe legendarul Usain Bolt, care a atins recordul mondial de 9,58 de metri pe secundă pe 100 de metri. Robotul umanoid chinez […]
17:40
Cântăreața Andreea Antonescu, în vârstă de 43 de ani, a explicat ce fel de partener și-ar dori lângă ea. ”Să fie bun, prezent, să știe cine este”, a spus artista. Andreea Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, împreună cu care are o fetiță, Sienna. Vedeta a divorțat oficial de cel care i-a fost partener […]
17:40
UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime” # Gândul
UDMR cere guvernului să revizuiască taxele locale din cauza ”furiei și dezamăgirii oamenilor”. Decizia vine după ce în orașe precum Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, conduse de primari ai partidului, au avut loc proteste majore împotriva noilor impozite. Partidul condus de Kelemen Hunor susține că Guvernul poate face acest lucru printr-o ordonanță de urgență. O […]
17:40
DNA l-a ridicat pe apropiatul controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii suspectează o mită de 500.000 de euro # Gândul
DNA l-a ridicat, marți, pe Cristian Rădulescu, un apropiat al controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii suspectează o mită de 500.000 de euro, relatează Mediafax. Procurorii DNA au făcut, marți, percheziții la Cristian Rădulescu, directorul general al Grampet Group, compania omului de afaceri Gruia Stoica. Potrivit unor surse judiciare, Cristian Rădulescu este suspectat de procurori […]
17:30
Digi 24 a anunţat ieşirea din lista „must carry” a televiziunilor libere la retransmisie în anul 2026. Care este motivul # Gândul
Televiziunea de ştiri Digi 24 nu se va mai regăsi în lista must carry a televiziunilor libere la retransmisie pentru anul 2026. Anunţul a fost făcut de un reprezentant al televiziunii, în şedinţa publică din 3 februarie. Motivul principal este opoziţia grupului Digi de a permite ca televiziunea de ştiri să fie la liber şi […]
17:30
Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa Viorica Dăncilă pe tema actualei crize politice și a prestației președintelui Nicușor Dan. În viziunea fostului premier, președintele nu se ridică la înălțimea funcției, iar mandatul său ne împinge în irelevanță pe […]
17:30
Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga # Gândul
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, anunță că echipa sa trebuie să fie pragmatică în următorul meci cu Farul Constanța. În ultimul meci de campionat, roș-albii au remizat pe propriul teren cu Petrolul Ploiești. Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga „Farul are două victorii […]
17:20
Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor” # Gândul
Fostul fotbalist Dănuț Lupu a vorbit, pentru ProSport, despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu de ceva timp. Fostul internațional român susține că selecționerul României le-ar fi spus celor de la FRF că e pregătit să facă un pas în spate dacă aceștia sunt gata să numească un înlocuitor. Dănuț Lupu, detalii […]
17:20
Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei # Gândul
Suedia și Danemarca au anunțat marți că intenționează să achiziționeze sisteme de apărare aeriană în valoare de 2,6 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 290 milioane de dolari) pentru Ucraina, în contextual în care țara distrusă de război se luptă să respingă bombardamentele rusești. Acest pachet oferit Kievului este unul dintre cele mai mari oferite de […]
17:10
Zelenski acuză Rusia că a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO # Gândul
Rusia a încălcat așa-numitul „armistițiu energetic” și a așteptat cele mai reci zile ale acestei ierni pentru a ataca, a acuzat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în timpul conferinței de presă, de marți, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Șeful statului ucrainean a reamintit că președintele SUA, Donald Trump, a cerut Rusiei să suspende atacurile […]
17:00
Doi tineri din București, reținuți de polițiști după ce au tras cu pistoale neletale spre mai multe fete # Gândul
Doi tineri, de 18 și 17 ani, au fost reținuți de polițiștii din Capitală într-un dosar penal care vizează lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Incidentul a avut loc luni seara, pe 2 februarie, în jurul orei 20, la o intersecție din Sectorul 5. Polițiștii Secției 19 au fost sesizați prin […]
17:00
„AvtoVAZ“ a prezentat un sistem de catapultarea șoferului în caz de urgență. Este primul de acest tip din lume. Un bărbat din Omsk (Federația Rusă) l-a testat deja pe el însuși. Șoferul unei ,mașini negre Lada Priora a încălcat regulile de circulație, a intrat în intersecție, s-a ciocnit cu două mașini în timp ce încerca […]
17:00
Zelenski acuză Rusia a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO # Gândul
Rusia a încălcat așa-numitul „armistițiu energetic” și a așteptat cele mai reci zile ale acestei ierni pentru a ataca, a acuzat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în timpul conferinței de presă, de marți, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Șeful statului ucrainean a reamintit că președintele SUA, Donald Trump, a cerut Rusiei să suspende atacurile […]
Acum 6 ore
16:40
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a făcut declarații despre căsătorie și copii. ”Știu atât de mulți oameni care nu se mai iubesc, ba din contră, și stau încă în căsătorie”, a afirmat vedeta. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman […]
16:40
Dăncilă, sfaturi pentru PSD: Este foarte bun programul de solidaritate al PSD, dar nu e de ajuns/Trebuie să scoată USR de la guvernare # Gândul
Fostul premier Viorica Dăncilă a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, pe tema prestației PSD în cadrul coaliției de guvernare. În viziunea fostei președinte a social-democraților, PSD face o politică socială corectă, o politică de solidaritate care se opune celei de austeritate a Guvernului. Însă, acest lucru nu este suficient. Viorica Dăncilă […]
16:30
DNSC, semnal de alarmă cu privire la un nou val de fraude: Atenție la mesajele (sms) false privind „taxa de drum/rovinieta” # Gândul
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, din nou, asupra unor campanii active de fraudă prin mesaje sau e-mail, în care utilizatorii sunt luați în vizor sub pretextul achitării unei „taxa de drum/rovinieta”. ”În ultimele zile, utilizatori din România primesc pe telefon mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele Compania Nationala de Administrare […]
16:20
Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor # Gândul
Joao Paulo a ajuns la FCSB, fiind transferat de la Oțelul în această iarnă. Contractul e pe două sezoane și jumătate, iar jucătorul de 27 de ani are un salariu de 15.000 de euro lunar și poate ajunge la 22.000 de euro pe lună în ultimul an al acordului cu echipa roș-albastră. După plecarea de […]
16:10
Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu” # Gândul
Ministrul Mediului Diana Buzoianu răspunde acuzațiilor din partea ONG-ului Declic, apropiat USR-ului, care i-a reproșat că ar fi semnat un aviz pentru exploatare minieră la Certej. Buzoianu recunoaște că ministerul pe care-l conduce a emis un aviz de mediu în zonă, însă susține că nu are legătură cu exploatarea zăcămintelor. Aceasta precizează ca urmează să […]
16:10
Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată # Gândul
Marți, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu o cale extraordinară de atac formulată de Dani Mocanu și Ionuț Mocanu, condamnați spre finalul anului trecut la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă la omor și tulburarea liniștii publice, relatează Știripesurse. Cântărețul și fratele său au atacat cu recurs în […]
16:10
Dăncilă, previziune sumbră după măsura lui Bolojan de a scoate plafonul de 1% de deductibilitate: Multinaționalele nu vor mai face profit, îl vor exporta # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a comentat pe tema politicii economice falimentare a Guvernului, care distruge românii de rând, dar și antreprenorii români. În viziunea fostului premier, măsurile agresive ale premierului Bolojan sunt îndreptate împotriva firmelor românești, în vreme ce marile multinaționale vor prospera și mai mult ca […]
16:00
Un pensionar în vârstă de 68 de ani din Volpago del Montellor, provincia Treviso, Italia, poate ajunge în mijlocul unui conflict juridic cu propriul său fiu. Motivul ar fi că a câștigat suma de 1.768.000 de euro la un loz răzuibil. Pensionar în pericol după ce a căștigat aproape 2 milioane de euro la un loz în plic răzuit Bărbatul, care era deja în relații tensionate cu fiul său, a fost abordat de acesta, șomer în vârstă de 40 de ani, care își dorește acum o pensie de întreținere în valoare de 1.800 de euro pe lună, asta după ce a aflat de câștigul la loterie al tatălui său, relatează Il […]
16:00
Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare # Gândul
Primăria digitală a lui Emil Boc investește în imprimante. Cea mai digitalizată Primărie din România investește sute de mii de lei în imprimante, adică în… digitalizare cu dosare și foi, scrie ziardecluj.ro. Jurnaliștii clujeni citează o anchetă realizată de jurnalul.ro, care arată că primăria lui Boc cheltuie 839.256 lei pentru servicii de printare. În noiembrie […]
16:00
Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate # Gândul
Celebrul actor american Tom Cruise a părăsit apartamentul său de lux din cartierul Knightsbridge, Londra, evaluat la aproximativ 35-38 milioane de lire sterline, din cauza temerilor legate de creșterea criminalității din zonă. Decizia finală a fost luată în urma jafului de la parterul clădirii în care se află locuința lui Cruise. Decizia lui Tom Cruise […]
16:00
Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitor la proiectul minier Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu” # Gândul
Ministrul Mediului Diana Buzoianu răspunde acuzațiilor din partea ONG-ului Declic, apropiat USR-ului, care i-a reproșat că ar fi semnat un aviz pentru exploatare minieră la Certej. Buzoianu recunoaște că ministerul pe care-l conduce a emis un aviz de mediu în zonă, însă susține că nu are legătură cu exploatarea zăcămintelor. Aceasta precizează ca urmează să […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.