Ianis Zicu laudă Dinamo înaintea meciului direct: „Este adversarul cel mai complet din Superligă!”
Gazeta Sporturilor, 3 februarie 2026 20:50
Nici cele 7 puncte obținute în meciurile din startul acestui an, nici victoria la scor împotriva liderului Universitatea Craiova, nu l-au făcut pe Ianis Zicu să vorbească despre play-off. Antrenorul de la Farul Constanța a avertizat din nou că alb-albaștrii au nevoie să adune puncte înainte de partea a doua a sezonului Superligii și a avertizat asupra forței următorului adversar, Dinamo București, pe care-l vor întâlni miercuri, de la ora 20:30, pe teren propriu. ...
• • •
Acum 10 minute
21:10
Florin Prunea anunță dezastrul la o echipă de tradiție: „În 10 zile pune lacătul, dispare cu totul” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea (57 de ani), fost președinte la Poli Iași, a declarat că echipa din Liga 2 ar fi la un pas de desființare, din cauza problemelor financiare. Poli Iași a intrat în vară în insolvență, din cauza datoriilor clubului. Formația din Copou a retrogradat în 2025, după ce a fost învinsă de Metaloglobus la baraj. De atunci, clubul nu și-a mai putut regla problemele financiare.Florin Prunea: „Iașiul este în faliment. ...
21:10
Africa de Sud continuă ofensiva pentru a readuce Formula 1 pe continentul african, iar autoritățile locale pregătesc o propunere spectaculoasă. Ministrul sportului, Gayton McKenzie (51 de ani), a declarat că se lucrează intens la o ofertă care ar putea convinge definitiv conducerea Marelui Circ să includă din nou Marele Premiu al Africii de Sud în calendar. ...
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Alexandru Chipciu, concluzie în lupta pentru play-off, după victoria cu Argeș: „Nu mai sunt de ajuns” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Chipciu, căpitanul lui U Cluj, a vorbit despre lupta la play-off, după victoria cu FC Argeș, scor 3-1.Veteranul ardelenilor a mulțumit de rezultatul cu argeșenii, pentru că ar avea avantaj în cazul egalității de puncte, datorită rezultatelor mai bune din meciurile directe.De asemenea, Chipciu consideră că 45 de puncte nu sunt de ajuns pentru calificarea în play-off. U Cluj are 42 și e pe locul 4 în Superliga. ...
20:40
Transfer după victoria de azi din Superliga » Au bătut palma și urmează să semneze contractul # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești este aproape de a le mai oferi suporterilor încă o veste bună, după succesul de azi cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Intensele tratative pe care oficialii prahovenilor le-au dus în ultima perioadă pentru transferul unui atacant sunt aproape de a se concretiza. Vârful care a bătut palma cu „lupii” și urmează să fie înregimentat este Abat Aymbetov, un fotbalist cu un CV interesant. ...
20:30
Bogdan Andone a răbufnit după U Cluj - FC Argeș: „Mă abțin cu greu, dar așa manieră de arbitraj...” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la U Cluj, scor 3-1, într-un meci din etapa #25 din Superliga.Cu FC Argeș pe locul 5, loc de play-off, Bogdan Andone a vorbit despre obiectivul echipei: salvarea de la retrogradare. Asta nu înainte de a critica arbitrajul din meciul cu „șepcile roșii”. ...
20:30
Reacția lui Udinese după a doua excludere a lui Răzvan Sava: „Nu a avut nicio problemă și mizăm pe el” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Sava ar putea reveni între convocații lui Kosta Runjaic, pentru partida pe care Udinese o va juca duminică, la Lecce. Lăsat în afara lotului friulanilor la ultimele două etape din Serie A cu Verona (3-1) și AS Roma (1-0), portarul român n-a ajuns la un acord cu Rapid, iar din Italia au existat doar contacte timide.Au trecut deja șase săptămâni de la ultima apariție a lui Răzvan Sava la Udinese. ...
20:20
Italienii de la TuttoMercatoWeb au făcut portretul lui Cristi Chivu, pentru GSP » Ce calități are, dar și ce minus este vizibil: „Îi lipsește asta” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani) are un parcurs apreciat la Inter, prin prisma faptului că se află pe primul loc în Italia. Tehnicianul român a preluat echipa într-un moment dificil, iar italienii au fost sceptici în ceea ce îl privea. Gazeta Sporturilor a realizat un interviu cu Daniele Najjar, jurnalist TuttoMercatoWeb, care a vorbit deschis despre parcursul tehnicianului în trupa „nerazzurrilor”. ...
Acum 2 ore
20:10
Eugen Neagoe, mulțumit după victoria cu Unirea Slobozia: „Era păcat să nu vină victoria” # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a obținut o victorie la limită, scor 1-0, pe stadionul „Ilie Oană”, în fața celor de la Unirea Slobozia, în primul meci al etapei 25 din Superliga, etapă intermediară. După succes, antrenorul Eugen Neagoe a comentat prestația echipei și perspectivele „lupilor galbeni”. ...
19:50
Finalista de la Australian Open 2021, revenire după o suferință de trei ani tratată cu cartilagiu de la un cadavru # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea americană Jennifer Brady (30 de ani, fost număr 13 mondial) s-a întors în acțiune la un turneu ITF cu premii de 100.000 de dolari, după o pauză de 3 ani în care a suportat o operație complicată la genunchi. 30 de ani socotiți în buletin și 3 de pauză din cauza accidentărilor care au stopat o carieră ce tocmai începuse să prindă avântul prezis cu ceva timp în urmă. ...
19:40
Incredibil câți oameni au urmărit la TV finala Campionatului European de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
Finala Campionatului European de handbal masculin a avut o audiență senzațională în Germania. Nemții s-au mulțumit cu medaliile de argint, eșec 27-34 în fața Danemarcei.Handbalul este o religie în Germania. Bundesliga a dat finalistele precedentei ediții din Liga Campionilor, Magdeburg și Fuchse, iar naționala a ajuns în finala Euro 2026. O performanță care a depășit așteptările specialiștilor. ...
19:40
Fotbalistul-bătăuș, plasat în arest la domiciliu! Ultimele informații despre bătaia ca-n filme de la Timișoara: obligat să poarte brățară de supraveghere # Gazeta Sporturilor
Primele măsuri în cazul de o violență extremă de la Timișoara, în urma căruia fiul în vârstă de 19 ani al fostului atacant Marius Sasu a fost atacat și bătut cu bestialitate de mai mulți indivizi, doi dintre ei fiind fotbaliști legați contractual de la Poli Timișoara. Numele lor? Cosmin Huminic și Denis Tătaru, jucători care, între timp, nu mai fac parte din lotul lui Dan Alexa. ...
19:40
Universitatea Craiova ar putea primi întăriri în perioada următoare. David Barbu (19 ani), atacantul împrumutat în luna septembrie la UTA Arad, are șanse să revină în Bănie mai devreme decât era stabilit inițial. Contactat de Gazeta Sporturilor, președintele clubului arădean, Alexandru Meszar, a oferit detalii despre situația jucătorului. ...
19:30
Ratare monumentală în U Cluj - FC Argeș: incredibil unde a trimis din doi metri # Gazeta Sporturilor
Issouf Macalou, extrema dreapta de la U Cluj, a ratat o ocazie imensă în minutul 49 al meciului cu FC Argeș, în etapa 25, intermediară, din Superliga.Macalou putea să o ducă pe U Cluj la două goluri avans, la începutul reprizei a doua. Însă nu a lovit mingea corectă și a trimis-o departe de poartă, din doi metri. ...
19:30
„Război” între Florin Vulturar și Giovanni Becali după transferul lui Moruțan la Rapid » Se poate ajunge la FIFA # Gazeta Sporturilor
Trecerea lui Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic la Rapid s-a finalizat, dar nu și discuțiile în legătură mișcarea care a dus la răcirea spre îngheț a relației dintre Gigi Becali și vărul său, impresarul Giovanni Becali.Surse din lumea fotbalului susțin că, mai mult, a apărut o problemă și la nivelul agenților, în condițiile în care jucătorul este reprezentat nu doar de firma Becali Sport, ci și de Florin Vulturar, fin al patronului roș-albaștrilor. ...
19:30
Arsenal a câștigat prima ediție FIFA Women's Champions Cup, echivalentul Campionatului Mondial al cluburilor din fotbalul masculin, după 3-2, după prelungiri, cu Corinthians, în finală.Finala noii competiții din fotbalul feminin s-a disputat pe stadionul Emirates din Londra, între Arsenal, care a învins-o pe FAR Rabat în semifinală, scor final 6-0, și echipa braziliană Corinthians, care a câștigat meciul cu Gotham, scor 1-0, în etapa precedentă. ...
19:20
Fostul campion mondial intervine în forță și o distruge pe Liverpool: „Fotbalul și-a pierdut mințile” # Gazeta Sporturilor
Christophe Dugarry, campion mondial cu Franța în 1998, a comentat transferul lui Jeremy Jacquet de la Rennes la Liverpool. Fundașul central francez va ajunge pe Anfield în vară, dar a semnat de acum contractul cu campioana Angliei.Fostul atacant al naționalei Franței a criticat suma plătită de „cormorani” pentru a-l aduce pe tânărul fundaș de 20 de ani. ...
19:20
Un scenariu care părea imposibil timp de două decenii începe să fie discutat tot mai serios: Lionel Messi (38 de ani) și Cristiano Ronaldo (40 de ani) ar putea deveni colegi de echipă, iar numele-cheie din spatele acestei idei este David Beckham (50 de ani), coproprietar la Inter Miami.Cristiano Ronaldo traversează o perioadă tensionată în Arabia Saudită. ...
19:20
Reacția lui Jean Vlădoiu după ce Unirea Slobozia a pierdut un nou meci în Superliga: „Se vede că s-au schimbat cât de cât lucrurile în bine” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu, antrenorul de pe foaie al celor de la Unirea Slobozia, a reacționat după ce echipa sa a suferit înfrângerea cu numărul 14 în ultimele 15 etape. Ialomițenii au pierdut în minutele de prelungire în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0.Petrolul Ploiești s-a impus în fața ialomițenilor printr-un gol marcat de Ricardinho în minutul 90+2 al partidei. Ialomițenii au avut și ei ocazii, dar nu le-au concretizat. ...
Acum 4 ore
19:10
Cum a explicat Gabriela Ruse înfrângerea din turul inaugural al Transylvania Open: „Pur și simplu, a fost mai bună ca mine astăzi” # Gazeta Sporturilor
După eliminarea de la Transylvania Open, Gabriela Ruse (28 de ani, 72 WTA) a analizat duelul cu Rebeka Masarova (26 de ani, 114 WTA), pierdut cu 1-6, 6-4, 2-6, a vorbit despre competiția de dublu și a spus care îi sunt obiectivele pentru următoarea perioadă.Gabriela Ruse a devenit a 4-a jucătoare din România eliminată în turul inaugural al competiției de simplu de la Transylvania Open. ...
19:10
Motivul insolit pentru care arbitrul a întrerupt meciul 4 minute » Publicul a râs și l-a primit cu aplauze! # Gazeta Sporturilor
Campionatul Mineiro a avut parte aseară de un episod inedit. În debutul reprizei secunde a partidei Betim - Cruzeiro 0-1, portarul oaspeților, Cassio, a cerut permisiunea arbitrului să meargă de urgență la baie, acuzând un deranj stomacal. Jocul a fost întrerupt pentru patru minute, timp în care nimeni nu a părăsit terenul, și s-a reluat după ce goalkeeperul brazilian și-a revenit.Meciul din cadrul etapei a 6-a a campionatului Mineiro a luat o pauză imediat după pauză. ...
19:00
Lindsey Vonn (41 de ani) forțează limitele sportului de performanță. Legenda schiului alpin a anunțat că va lupta pentru a cincea participare la Jocurile Olimpice de iarnă, deși a suferit recent o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior la genunchi.Sportiva americană s-a accidentat vinerea trecută, în timpul probei de coborâre de la Crans-Montana (Elveția), etapă din Cupa Mondială. ...
18:50
Decizia lui Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu a reclamat plata impozitului de 36.000 de euro! # Gazeta Sporturilor
Ilie Bolojan, premierul României, a intervenit, după ce a auzit de problemele întâmpinate de Mihai Neșu. Fostul fundaș de la FCSB ar fi avut de plătit 36.000 de euro pe an, impozit pentru centrul de recuperare pe care îl conduce, după reglementările Guvernului.Una dintre deciziile adoptate de Guvern a fost aceea de a elimina scutirea persoanelor cu handicap de la plata impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule, lăsând decizia la nivelul fiecărei UAT. ...
18:30
Barcelona a ajuns la o bornă istorică în campionat, după ce a zdrobit-o pe Sevilla # Gazeta Sporturilor
Echipa de fotbal feminin a Barcelonei a câștigat cu Sevilla, scor 4-1, în etapa cu numărul 18 din La Liga. Astfel, formația catalană a ajuns la 700 de victorii obținute în ligile spaniole. 603 dintre aceste succese au fost înregistrate în prima divizie, restul de 97 în eșalonul secund.Barcelona este câștigătoarea ultimelor 6 campionate în Spania, fiind cea mai importantă formație iberică a ultimilor ani în fotbalul feminin. ...
18:30
Gabriela Ruse (28 de ani, locul 72 WTA) a fost eliminată de la Transylvania Open la chiar primul meci de pe tabloul principal la simplu. Românca a fost eliminată de Rebeka Masarova (26 de ani, locul 114 WTA) într-un meci cu trei seturi, scor 1-6, 6-4, 2-6.Gabriela Ruse a pierdut fără drept de apel primul set, a luat un al doilea set muncit, dar în ultimul act a reușit să ia doar două game-uri și a fost eliminată din competiție. ...
18:00
Peter Bosz, antrenorul celor de la PSV, a anunțat faptul că Dennis Man (27 de ani), jucătorul român al olandezilor, a revenit la antrenamente și ar putea fi în lot pentru meciul cu Heerenven din Cupa Olandei, programat pe 4 februarie, de la ora 22:00.Dennis Man a jucat ultima dată în PSV - Bayern, scor 1-2 și a fost schimbat la pauză. După acest meci, Dennis Man s-a accidentat și a absentat o perioadă foarte scurtă. ...
17:50
Kings League, competiția de fotbal în sală creată de fostul fotbalist Gerard Pique (39 de ani), a încheiat o nouă rundă de finanțare în valoare de aproximativ 53 de milioane de euro. Fondurile sunt destinate să sprijine „următoarea fază de creștere”, care vizează extinderea pe piața din Statele Unite. Investiția este condusă de un fond american, Alignment Growth, specializat în media și divertisment. ...
17:40
Joan Laporta, atac devastator la Real Madrid: „Arbitrii favorizează un club. Am văzut cum simulează” # Gazeta Sporturilor
Joan Laporta (64 de ani), președintele de la FC Barcelona, a lansat un atac dur asupra celor de la Real Madrid, înaintea prânzului oficial cu conducerea celor de la Albacete.Barcelona - Albacete are loc de la ora 22:00, în sferturile de finală din Cupa Spaniei. ...
17:30
Inter și-a primit sancțiunea după petarda care a lovit portarul advers » Echipa lui Chivu este direct afectată! # Gazeta Sporturilor
Inter nu va putea beneficia de sprijinul suporterilor la meciurile din deplasare până la 23 martie. Tifosii de la Curva Sud nu vor avea interzis însă și la derby-ul cu Milan, pe 8 martie, întrucât echipa pregătită de Cristi Chivu, oaspete în partida din etapa a 28-a, evoluează pe același stadion, San Siro - Giuseppe Meazza.A venit decontul pentru incidentele de la meciul din runda a 23-a a Seriei A jucat duminică, Cremonese - Inter 0-2. ...
17:20
Alba Blaj, meci crucial cu calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV pe masă # Gazeta Sporturilor
Campioana României, CS Volei Alba Blaj, întâlnește echipa franceză Volero Le Cannet într-un duel direct pentru asigurarea calificării în sferturile de finală ale Cupei CEV. Duelul e programat miercuri, 4 februarie, de la ora 18:00, la Blaj.Pentru Alba Blaj, ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor la feminin este unul care poate pune stop traseului european din acest sezon sau îl poate prelungi în a doua competiție continentală din punct de vedere valoric. ...
Acum 6 ore
17:10
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, nu investește doar la echipa mare, ci și la nivel de academie.FCSB a transferat 6 juniori în cursul zilei de marți, 5 de la ACS Transilvania Bistriţa, respectiv unul de la MX PRO Academy. ...
17:10
Îl depășește Carlos Alcaraz pe Djokovic? Ilie Năstase a dat răspunsul în noua dezbatere din tenis: „Asta e în capul lui?” # Gazeta Sporturilor
Marele Ilie Năstase, 79 de ani, fost lider mondial în circuitul ATP și campion la Roland Garros și US Open în anii '70, a vorbit pentru cititorii Gazetei Sporturilor despre „noua ordine” din tenisul masculin, dominat în ultima perioadă de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, primii doi jucători ai lumii. ...
17:00
Dinamoviștii strâng rândurile pentru Mircea Lucescu: „Eu sper să nu fie adevărat” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, este internat la Spitalul Universitar de Urgență de București, din cauza unei probleme medicale grave, iar legendele clubului Dinamo, Rodion Cămătaru (67 de ani), Iulian Mihăescu (63 de ani) și Ioan Andone (65 de ani) i-au transmis un mesaj prin intermediul Gazetei Sporturilor.Legendele clubului din „Ștefan cel Mare” au reacționat imediat după ce au aflat că Mircea Lucescu are mari probleme de sănătate. ...
16:50
A ajuns în Liga a 3-a, dar și-a fixat un obiectiv îndrăzneț: „Să ajung la nivelul la care Dinamo să aibă nevoie de mine!” # Gazeta Sporturilor
Ricardo Grigore, 26 de ani, a plecat din nou în Spania, mai exact la Real Aviles, în liga a treia iberică, luptând să promoveze cu noua echipă în LaLiga 2. N-a uitat că a fost căpitanul „câinilor” și a transmis un mesaj de suflet roș-albilorRicardo Grigore, 26 de ani, tocmai a plecat pentru o nouă aventură în Spania, fiind prezentat deja de cei de la Real Aviles, din liga a treia iberică. Părțile au semnat un angajament pe un sezon. ...
16:50
16:50
16:00
Există un echipament-secret pe care Barcelona a cheltuit peste 4 milioane de euro » Zace într-un depozit și nu a fost făcut public # Gazeta Sporturilor
FC Barcelona a investit aproximativ patru milioane de euro în producția a 300.000 de articole de echipament oficial care nu au fost niciodată folosite și care sunt în prezent abandonate într-un depozit. Decizia de a-și fabrica propriile echipamente a fost luată în timpul negocierilor tensionate cu Nike pentru reînnoirea contractului de sponsorizare, ca o măsură de precauție. ...
16:00
Marian Huja revine în Superliga, dar nu la FCSB, ci la rivală! Clauză la vară de 250.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Marian Huja (26 de ani), stoper de picior stâng, se desparte de Pogon Szczecin, doar că nu se confirmă transferul la FCSB, așa cum anunțase presa din Polonia ieri. Sunt discuții avansate cu CFR Cluj, fiind vorba de un împrumut până la vară cu opțiune de cumpărare pentru 250.000 de euro.Stoperul Marian Huja, 26 de ani, se pregătește de o revenire în Superliga, acolo unde a impresionat în tricoul Petrolului. ...
15:50
Cu 6 etape rămase din sezonul regulat, Superliga a intrat în zona ei decisivă. Nu mai e despre promisiuni, discurs sau „proiecte”. Este despre cine rezistă. Despre cine înțelege că, din acest punct, nu mai contează cum arăți, ci câte puncte aduni.Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid sunt, în acest moment, dincolo de zona de risc. Nu sunt calificate matematic, dar sunt calificate competițional. ...
15:40
Tânăra care a impresionat în 2025 și sfatul prețios primit de la Rafa Nadal: „Asta m-a marcat cel mai mult” # Gazeta Sporturilor
Filipineza Alexandra Eala (20 de ani, locul 45 mondial), una dintre revelațiile sezonului 2025, a dezvăluit cât de mult a contat pentru ea faptul că s-a antrenat cu Rafael Nadal la academia din Manacor și a identificat sfatul cel mai relevant oferit de marele campion spaniol.Una dintre jucătoarele cu o traiectorie ascendentă în sezonul trecut, Alexandra Eala încearcă să își continue urcarea și în 2026. ...
15:40
Fundașul care-l expediază pe tricolor în Italia?! Englezii sunt încântați: „Veste rea pentru Drăgușin” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin a revenit în primul unsprezece al lui Tottenham, la 2-2 cu Manchester City, pentru prima oară după un an de la o operație de ligamente încrucișate.Radu Drăgușin și-a dorit foarte mult să se întoarcă în Serie A, acolo unde a jucat cel mai bun fotbal al său înainte de a se transfera în Premier League, în ianuarie 2024. Dar, cu nu mai puțin de 11 jucători indisponibili, Tottenham a spus „nu”. Deocamdată. ...
15:30
Juri Cisotti, 32 de ani, de la FCSB este un fotbalist rar, cu un randament excelent indiferent de postul pe care evoluează.Cisotti joacă din ianuarie 2025 la FCSB. S-a impus rapid ca titular, a câștigat cu roș-albaștrii titlul și Supercupa României. A fost providențial în „dubla” cu PAOK de anul trecut, din primăvara europeană, și un om-cheie al campaniei din Europa League '25-'26.Italianul e util și pentru că e polivalent. ...
15:20
Zeljko Kopic a confirmat oficial transferul dorit de Dinamo: „Da, e pe lista noastră” » Îi provoacă frisoane campioanei FCSB # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a recunoscut în conferința de presă susținută astăzi că pe lista lui se află Reshat Ramadani (22 de ani).Mijlocaș defensiv cu talie, 1,86 metri înălțime, care poate juca și ca stoper, Ramadani aparține de Dinamo Kiev, însă în acest sezon joacă sub formă de împrumut la Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB (1-0, 2-1) în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. ...
15:20
Cum a arătat cina extravagantă a lui Sergio Ramos, de peste 15.000 de euro: „Asta înseamnă viața” # Gazeta Sporturilor
„Mâncare excelentă, prieteni vechi și un vin 2015 de neuitat. Asta înseamnă viața”, a scris Sergio Ramos (39 de ani) pe rețelele de socializare, alături de o imagine care arată o cină extravagantă a fostului star de la Real Madrid, care se ridică la suma de 15.000 de euro. ...
15:20
Transformarea fostului star de la Real Madrid și Bayern » La 51 de ani arată de nerecunoscut # Gazeta Sporturilor
Ze Roberto (51 de ani), fost mijlocaș la Real Madrid și Bayern Munchen, continuă să impresioneze cu forma fizică de invidiat. Acesta își ține la curent fanii prin postări pe rețelele de socializare, acolo unde arată activitățile fizice pe care le face.FOTO. Ze Roberto, formă fizică de invidiat la 51 de ani+1 FOTOJose Roberto da Silva Junior, cunoscut și ca Ze Roberto, își păstrează forma de invidiat, chiar și la 51 de ani. ...
Acum 8 ore
15:10
Culisele vânzării lojelor VIP » Transferurile Barcelonei, legate de banii afaceristului cu trecut dubios + Cum a devenit și „operatorul de telecomunicații” al clubului! # Gazeta Sporturilor
Barcelona așteaptă intrarea în cont a încă 30 de milioane de euro, pentru a debloca regula 1:1 la următoarea fereastră de mercato. Banii reprezintă ultima tranșă pentru vânzarea unei părți din cele 475 de loji VIP de pe noul „Spotify Camp Nou” către New Era Visionary Group, firmă cu sediul în Emiratele Arabe Unite, înființată de moldoveanul Ruslan Bîrlădeanu. ...
15:10
Cu un deget rupt și cu cetățenia schimbată, campioana en-titre de la Transylvania Open a început bine noua ediție # Gazeta Sporturilor
Reeditarea finalei de anul trecut de la Transylvania Open a fost adjudecată de Anastasia Potapova (24 de ani, 56 WTA), care a revenit într-un mod neașteptat în fața Luciei Bronzetti (27 de ani, 110 WTA), scor 5-7, 6-4, 7-5, și s-a calificat în optimile de finală ale competiției. ...
14:50
Prin intermediul unui comunicat transmis de Federația Română de Fotbal, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a încercat să liniștească opinia publică și a transmis fanilor un mesaj de pe patul de spital.Tehnicianul a fost din nou internat, pentru a treia oară în decurs de o lună, problemele de sănătate fiind mai grave decât păreau inițial. ...
14:50
Fostul campion mondial critică Liverpool pentru ultimul transfer făcut: „Când există proști care plătesc aceste sume...” # Gazeta Sporturilor
Transferul fundașului central Jeremy Jacquet (20 de ani) de la Rennes la Liverpool, pentru 70 de milioane de euro, l-a surprins în mod neplăcut pe Christophe Dugarry (53 de ani), fost internațional francez, campion mondial în 1998.Fostul atacant a criticat dur suma plătită de „cormorani” pentru fundașul de 20 de ani, care are doar 36 de meciuri în Ligue 1. ...
14:20
Eroul Emil Audero e anti-Lovin: „Suspendarea meciului pentru așa ceva nu mi se părea deloc corectă” # Gazeta Sporturilor
Inter a câștigat duminică meciul cu Cremonese (2-0), dar putea plăti grav pentru gestul condamnabil al unui suporter. Petarda aruncată în teren, din sectorul ocupat pe stadion de fanii nerazzurri, doar a întrerupt jocul. Emil Audero a ales să nu ceară schimbare, deși a avut de suferit, procedând altfel decât a făcut-o Florin Lovin, la meciul Rapid - Steaua în primăvara lui 2008. ...
