Ianis Zicu laudă Dinamo înaintea meciului direct: „Este adversarul cel mai complet din Superligă!”

Ilie Bolojan, premierul României, a intervenit, după ce a auzit de problemele întâmpinate de Mihai Neșu. Fostul fundaș de la FCSB ar fi avut de plătit 36.000 de euro pe an, impozit pentru centrul de recuperare pe care îl conduce, după reglementările Guvernului.Una dintre deciziile adoptate de Guvern a fost aceea de a elimina scutirea persoanelor cu handicap de la plata impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule, lăsând decizia la nivelul fiecărei UAT. ...