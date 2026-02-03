Veste mare pentru Drăgușin! Anunțul venit din Spania

Sport.ro, 3 februarie 2026 20:50

Real Madrid pregătește o mutare spectaculoasă în apărare, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre marii câștigători.

Acum 30 minute
21:00
”Răspunde-mi tu!” Acuzații grave după U Cluj – FC Argeș! Andone a explodat: ”Suntem doriți în play-out! Sunt echipe susținute politic!” Sport.ro
FC Argeș a pierdut pe terenul lui U Cluj, scor 1-3, în etapa 25 din Superliga României. 
20:50
Acum o oră
20:40
Jaqueline Cristian câștigă puncte uluitoare și supraviețuiește în Openul Transilvaniei, după un prim duel exploziv (Pro Arena și VOYO) Sport.ro
Jaqueline Cristian o urmează pe Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale Openului Transilvaniei, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.
20:40
Naționala tremură înainte de barajul pentru Mondial. Varianta de avarie pregătită de FRF dacă Lucescu nu poate sta pe bancă Sport.ro
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital, iar oficialii FRF caută soluții pentru barajul cu Turcia. Adrian Mutu a devenit principala variantă de avarie luată în calcul de Răzvan Burleanu.
Acum 2 ore
20:10
Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia Sport.ro
Meciurile din Coppa Italia sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:00
Fotbalistul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB face show! A reușit o ”dublă” la o zi după anunțul finanțatorului Sport.ro
Gigi Becali plănuiește un nou transfer la FCSB.
20:00
Alertă la Tottenham! Radu Drăgușin ar putea renevi în primul „11” Sport.ro
Radu Drăgușin are șanse să apară în primul 11 al lui Tottenham la marele meci cu Arsenal, profitând de problemele căpitanului Cristian Romero și de accidentările din lot.
19:40
Ce revenire ar fi! Echipa care vrea să îl transfere pe Lionel Messi: ”Lucrăm la asta!” Sport.ro
Proaspăt campion cu Inter Miami, Lionel Messi a semnat recent un nou contract valabil până în 2028 cu echipa patronată de David Beckham.
19:40
Șoc în ultima zi de mercato! Atacantul cu un singur gol în acest sezon a semnat pe o sumă record Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
Acum 4 ore
19:10
Culisele blocării lui Radu Drăgușin la Tottenham: italienii dezvăluie de ce a picat revenirea fundașului în Serie A Sport.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) a ratat revenirea în Italia pe ultima sută de metri.
19:10
Moment nemaiîntâlnit pe terenul de tenis, cu Gabriela Ruse în rol principal. Cum au condus victoriile de la Melbourne spre un eșec la Transylvania Open Sport.ro
Gabriela Ruse, depășită în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026, competiție transmisă exclusiv de VOYO.
19:00
Dinamo îl vrea pe jucătorul care i-a provocat coșmaruri lui FCSB! Anunțul lui Kopic: ”E pe lista noastră!” Sport.ro
Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo plănuiește un transfer de calibru.
18:50
Revenire fulger în Superliga! Așteptat la FCSB, semnează cu marea rivală Sport.ro
Revenire neașteptată în Superliga.
18:50
Ce a avut de spus Jean Vlădoiu după ce Unirea Slobozia a ajuns la 14 înfrângeri în ultimele 15 etape Sport.ro
Unirea Slobozia a pierdut dramatic pe terenul Petrolului, scor 0-1, în meciul de deschidere al etapei a 25-a din SuperLigă. 
18:40
Al patrulea transfer al iernii la Dinamo! „Câinii” au adus un american Sport.ro
Dinamo continuă strategia bazată pe jucători tineri de perspectivă și a bifat al patrulea transfer al iernii. 
18:20
Nicolae Stanciu le-a făcut o mărturisire chinezilor: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea!” Sport.ro
După ce a plecat de la Genoa după doar câteva luni, Nicolae Stanciu a mers în China, unde a semnat cu Dalian Yingbo.
18:10
Previziune sumbră pentru campioană: Răducioiu e sigur că FCSB ratează play-off-ul Sport.ro
Florin Răducioiu a analizat situația critică din Superliga și a transmis că FCSB nu are forța necesară pentru a prinde un loc de play-off în acest final de sezon regulat.
18:10
Salariu de boier pentru Joao Paulo la FCSB! Câți bani scoate Gigi Becali din buzunar Sport.ro
FCSB a bifat al treilea transfer al iernii, după Andre Duarte și Ofri Arad, prin aducerea lui Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul central de la Oțelul Galați.
17:40
Leo Grozavu, revoltat înaintea meciului cu FCSB: ”Noi vrem să facem bine pentru cei cu influență!” Sport.ro
FC Botoșani o va întâlni pe FCSB în runda cu numărul 25 din Superliga României.
17:40
Spaniolii au dat cărțile pe față! Horațiu Moldovan: analiza unui transfer eșuat Sport.ro
Presa iberică dezvăluie culisele unei mutări eșuate pe final de mercato.
17:30
Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a început anul 2026 cu mari probleme de sănătate. 
Acum 6 ore
17:10
Lamine Yamal jură credință Barcelonei și anunță planul pentru restul carierei Sport.ro
Lamine Yamal a făcut un anunț important despre viitorul său la gala Mundo Deportivo, dezvăluind că își dorește să devină o legendă pe Camp Nou și să nu părăsească niciodată echipa blaugrana.
17:00
A semnat cu Barcelona în ultima zi de mercato! Comunicatul oficial Sport.ro
Barcelona a bifat un nou transfer în ultima zi a perioadei de mercato de iarnă.
17:00
Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Englezii anunță decizia pe care Tottenham o poate lua în cazul românului Sport.ro
Perioada de transferuri s-a încheiat în Anglia, iar Radu Drăgușin a rămas la Tottenham, echipa la care se află încă din ianuarie 2024.
16:50
Veste excelentă pentru Dennis Man! Anunțul antrenorului lui PSV înaintea „sfertului” de Cupă Sport.ro
Dennis Man a revenit la antrenamentele lui PSV și are șanse mari să joace în sfertul de Cupă cu Heerenveen, după ce a lipsit la derby-ul cu Feyenoord din cauza unei accidentări.
16:30
OUT de la Craiova, a prins transferul carierei pentru 1,7 milioane de euro: „Bun venit!” Sport.ro
Eliberat de CSU Craiova, atacantul a dat lovitura.
15:40
Mercato pe modul sărăcie pentru Juventus. Torinezii au reușit doar să împrumute gratis doi jucători Sport.ro
"Bianconerii" au ratat aproape toate țintele stabilite pentru această perioadă de transferuri. 
15:40
FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României Sport.ro
Clubul lui Gigi Becali, ofensivă în mercato.
15:30
FCSB, „trambulină“ pentru Andrei Vlad! Portarul dă o nouă lovitură: „Semnează!“ Sport.ro
Adus cu surle și trâmbițe, la București, în iulie 2017, fostul goalkeeper al Craiovei n-a rupt gura târgului. Din contră! Din postura de rezervă, a părăsit campioana, însă de atunci i-a mers foarte bine.
Acum 8 ore
15:10
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec Sport.ro
LPF a publicat, ca de obicei, unsprezecele ideal al ultimei runde.
15:00
Start în primul tur la Transylvania Open 2026. Tablou principal complet Sport.ro
Meciurile de pe cele două tablouri principale ale Transylvania Open WTA 250 au debutat duminică, 1 februarie 2026. Ziua nu a fost lipsită de surprize, una din cele mai importante fiind victoria lui Yue Yuan, în trei seturi, cu Antonia Ruzic, cap de serie #6. Cele două au jucat un meci maraton, de peste două ore și jumătate, la capătul căruia jucătoarea din China a reușit să elimine o sportivă care jucase recent pe tabloul principal de la Australian Open. 
15:00
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon Sport.ro
În noul sezon, toate cele 16 cluburi ale Superligii României revin în lumea digitală, reprezentate de cei mai valoroși jucători de EA SPORTS FC™ din țară.
14:50
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului Sport.ro
Federația Română de Fotbal a emis un comunicat referitor la starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu, care a fost internat din nou în spital.
14:30
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB Sport.ro
Joao Paulo (27 de ani) a fost transferat de FCSB. Este a treia mutare a iernii făcută de campioana României, după Andre Duarte și Ofri Arad.
14:30
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul Sport.ro
Mijlocașul francez N'Golo Kante (34 de ani) și atacantul marocan Youssef En-Nesyri (28 de ani) au aflat cu stupoare că transferurile lor au picat, chiar dacă totul părea rezolvat.
14:30
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită Sport.ro
Pregătirea barajului cu Turcia, primul de calificare pentru Cupa Mondială, a fost lovită de o situație neplăcută și neprevăzută.
14:20
Dorin Rotariu, încă un gol de colecție în Turcia! Iğdır a nenorocit-o pe Antalyaspor în Cupă Sport.ro
Fostul internațional român evoluează acum în liga a doua turcă.
14:00
Ultimele vești despre starea lui Mircea Lucescu: varianta luată în calcul de federație, în fața unui „tsunami“ Sport.ro
Selecționerul României „joacă“ propriul său „meci“, cel al recuperării după o gripă severă, în acest început de an.
14:00
”La ce vă așteptați în meciul cu FCSB?”. Valeriu Iftime a răspuns scurt Sport.ro
Meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, scor 0-0, a închis etapa cu numărul 24 din Superliga României.
13:30
Românul care i-a dat pe spate pe arabi: „Te face să visezi!“ Sport.ro
În doar patru luni, un fost selecționer al României a reușit să câștige respectul unei țări întregi.
13:30
VOYO transmite exclusiv Zuffa Boxing în România, începând cu 2 februarie Sport.ro
VOYO aduce un capitol exclusiv și revoluționar în lumea sporturilor de contact în România. Începând cu 2 februarie, fanii boxului vor putea urmări Zuffa Boxing exclusiv pe VOYO, noua competiție care promite să schimbe radical peisajul boxului profesionist la nivel mondial.
13:30
Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare” Sport.ro
O altă echipă de tradiție din fotbalul românesc ar putea să dispară.
13:30
S-a ținut de cuvânt. Ucraineanca Oliynykova a refuzat să dea mâna cu adversara din Ungaria la Transylvania Open Sport.ro
Oleksandra Oliynykova (25 de ani, #91 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la Transylvania Open, turneul WTA de la Cluj-Napoca transmis în direct de Pro Arena și VOYO.
13:20
”Transfer de top” anunțat de Dinamo! Sport.ro
Echipa din Ștefan cel Mare se întărește pentru noul sezon.
Acum 12 ore
13:10
"Ne distrăm cu FCSB-ul, vă spun eu!" Reacția lui Leo Grozavu după declarațiile lui Iftime Sport.ro
FCSB și FC Botoșani se vor înfrunta joi, de la 20:30, pe Arena Națională, într-un meci deosebit de important în lupta la play-off.
12:40
Decizia luată de Marcus Rashford, înainte de a-i expira împrumutul la Barcelona Sport.ro
Marcus Rashford (28 de ani) a fost împrumutat în vară de Manchester United la Barcelona și a reușit să impresioneze într-un timp foarte scurt la campioana Spaniei.
12:40
S-a stabilit ordinea meciurilor pe care naționala României le va juca la Campionatul Mondial! Sport.ro
Partide de foc pentru ”stejari” în Australia.
12:40
Sorana Cîrstea nu glumește la Transylvania Open: nu se va mai retrage din tenis dacă reușește acest lucru, în 2026 Sport.ro
Sorana Cîrstea a dezvăluit condiția care o poate face să nu se retragă la 36 de ani din tenisul profesionist. Toate meciurile de la Transylvania Open, live pe VOYO.
12:40
Cine se va salva de la eliminare, în această seară, la Desafio: Aventura? Sport.ro
Curse spectaculoase cu obstacole, valuri nemiloase, mâncăruri exotice și emoții neîmblânzite - toate acestea definesc aventura extremă trăită de concurenții Desafio: Aventura. 
12:30
Edward Iordănescu a aflat decizia arabilor: „Clubul nostru face următorul anunț“ Sport.ro
Fostul selecționer al României are șanse mari să revină în iarbă, în zona arabă, având în vedere că numele său e vehiculat, periodic, în presa din Orientul Mijlociu.
