Veste mare pentru Drăgușin! Anunțul venit din Spania
Sport.ro, 3 februarie 2026 20:50
Real Madrid pregătește o mutare spectaculoasă în apărare, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre marii câștigători.
Acum 30 minute
21:00
”Răspunde-mi tu!” Acuzații grave după U Cluj – FC Argeș! Andone a explodat: ”Suntem doriți în play-out! Sunt echipe susținute politic!” # Sport.ro
FC Argeș a pierdut pe terenul lui U Cluj, scor 1-3, în etapa 25 din Superliga României.
20:50
Acum o oră
20:40
Jaqueline Cristian câștigă puncte uluitoare și supraviețuiește în Openul Transilvaniei, după un prim duel exploziv (Pro Arena și VOYO) # Sport.ro
Jaqueline Cristian o urmează pe Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale Openului Transilvaniei, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.
20:40
Naționala tremură înainte de barajul pentru Mondial. Varianta de avarie pregătită de FRF dacă Lucescu nu poate sta pe bancă # Sport.ro
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital, iar oficialii FRF caută soluții pentru barajul cu Turcia. Adrian Mutu a devenit principala variantă de avarie luată în calcul de Răzvan Burleanu.
Acum 2 ore
20:10
Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia # Sport.ro
Meciurile din Coppa Italia sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:00
Fotbalistul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB face show! A reușit o ”dublă” la o zi după anunțul finanțatorului # Sport.ro
Gigi Becali plănuiește un nou transfer la FCSB.
20:00
Radu Drăgușin are șanse să apară în primul 11 al lui Tottenham la marele meci cu Arsenal, profitând de problemele căpitanului Cristian Romero și de accidentările din lot.
19:40
Proaspăt campion cu Inter Miami, Lionel Messi a semnat recent un nou contract valabil până în 2028 cu echipa patronată de David Beckham.
19:40
Șoc în ultima zi de mercato! Atacantul cu un singur gol în acest sezon a semnat pe o sumă record # Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
Acum 4 ore
19:10
Culisele blocării lui Radu Drăgușin la Tottenham: italienii dezvăluie de ce a picat revenirea fundașului în Serie A # Sport.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) a ratat revenirea în Italia pe ultima sută de metri.
19:10
Moment nemaiîntâlnit pe terenul de tenis, cu Gabriela Ruse în rol principal. Cum au condus victoriile de la Melbourne spre un eșec la Transylvania Open # Sport.ro
Gabriela Ruse, depășită în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026, competiție transmisă exclusiv de VOYO.
19:00
Dinamo îl vrea pe jucătorul care i-a provocat coșmaruri lui FCSB! Anunțul lui Kopic: ”E pe lista noastră!” # Sport.ro
Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo plănuiește un transfer de calibru.
18:50
Revenire neașteptată în Superliga.
18:50
Ce a avut de spus Jean Vlădoiu după ce Unirea Slobozia a ajuns la 14 înfrângeri în ultimele 15 etape # Sport.ro
Unirea Slobozia a pierdut dramatic pe terenul Petrolului, scor 0-1, în meciul de deschidere al etapei a 25-a din SuperLigă.
18:40
Dinamo continuă strategia bazată pe jucători tineri de perspectivă și a bifat al patrulea transfer al iernii.
18:20
Nicolae Stanciu le-a făcut o mărturisire chinezilor: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea!” # Sport.ro
După ce a plecat de la Genoa după doar câteva luni, Nicolae Stanciu a mers în China, unde a semnat cu Dalian Yingbo.
18:10
Florin Răducioiu a analizat situația critică din Superliga și a transmis că FCSB nu are forța necesară pentru a prinde un loc de play-off în acest final de sezon regulat.
18:10
FCSB a bifat al treilea transfer al iernii, după Andre Duarte și Ofri Arad, prin aducerea lui Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul central de la Oțelul Galați.
17:40
Leo Grozavu, revoltat înaintea meciului cu FCSB: ”Noi vrem să facem bine pentru cei cu influență!” # Sport.ro
FC Botoșani o va întâlni pe FCSB în runda cu numărul 25 din Superliga României.
17:40
Presa iberică dezvăluie culisele unei mutări eșuate pe final de mercato.
17:30
Mircea Lucescu le-a transmis celor de la FRF că se retrage! Dănuț Lupu a dat toate detaliile # Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a început anul 2026 cu mari probleme de sănătate.
Acum 6 ore
17:10
Lamine Yamal a făcut un anunț important despre viitorul său la gala Mundo Deportivo, dezvăluind că își dorește să devină o legendă pe Camp Nou și să nu părăsească niciodată echipa blaugrana.
17:00
Barcelona a bifat un nou transfer în ultima zi a perioadei de mercato de iarnă.
17:00
Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Englezii anunță decizia pe care Tottenham o poate lua în cazul românului # Sport.ro
Perioada de transferuri s-a încheiat în Anglia, iar Radu Drăgușin a rămas la Tottenham, echipa la care se află încă din ianuarie 2024.
16:50
Veste excelentă pentru Dennis Man! Anunțul antrenorului lui PSV înaintea „sfertului” de Cupă # Sport.ro
Dennis Man a revenit la antrenamentele lui PSV și are șanse mari să joace în sfertul de Cupă cu Heerenveen, după ce a lipsit la derby-ul cu Feyenoord din cauza unei accidentări.
16:30
Eliberat de CSU Craiova, atacantul a dat lovitura.
15:40
Mercato pe modul sărăcie pentru Juventus. Torinezii au reușit doar să împrumute gratis doi jucători # Sport.ro
"Bianconerii" au ratat aproape toate țintele stabilite pentru această perioadă de transferuri.
15:40
FCSB, ȘASE transferuri dintr-un foc făcute astăzi! Cine sunt nou-veniții la campioana României # Sport.ro
Clubul lui Gigi Becali, ofensivă în mercato.
15:30
Adus cu surle și trâmbițe, la București, în iulie 2017, fostul goalkeeper al Craiovei n-a rupt gura târgului. Din contră! Din postura de rezervă, a părăsit campioana, însă de atunci i-a mers foarte bine.
Acum 8 ore
15:10
LPF a publicat, ca de obicei, unsprezecele ideal al ultimei runde.
15:00
Meciurile de pe cele două tablouri principale ale Transylvania Open WTA 250 au debutat duminică, 1 februarie 2026. Ziua nu a fost lipsită de surprize, una din cele mai importante fiind victoria lui Yue Yuan, în trei seturi, cu Antonia Ruzic, cap de serie #6. Cele două au jucat un meci maraton, de peste două ore și jumătate, la capătul căruia jucătoarea din China a reușit să elimine o sportivă care jucase recent pe tabloul principal de la Australian Open.
15:00
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon # Sport.ro
În noul sezon, toate cele 16 cluburi ale Superligii României revin în lumea digitală, reprezentate de cei mai valoroși jucători de EA SPORTS FC™ din țară.
14:50
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului # Sport.ro
Federația Română de Fotbal a emis un comunicat referitor la starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu, care a fost internat din nou în spital.
14:30
Joao Paulo (27 de ani) a fost transferat de FCSB. Este a treia mutare a iernii făcută de campioana României, după Andre Duarte și Ofri Arad.
14:30
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul # Sport.ro
Mijlocașul francez N'Golo Kante (34 de ani) și atacantul marocan Youssef En-Nesyri (28 de ani) au aflat cu stupoare că transferurile lor au picat, chiar dacă totul părea rezolvat.
14:30
Pregătirea barajului cu Turcia, primul de calificare pentru Cupa Mondială, a fost lovită de o situație neplăcută și neprevăzută.
14:20
Dorin Rotariu, încă un gol de colecție în Turcia! Iğdır a nenorocit-o pe Antalyaspor în Cupă # Sport.ro
Fostul internațional român evoluează acum în liga a doua turcă.
14:00
Ultimele vești despre starea lui Mircea Lucescu: varianta luată în calcul de federație, în fața unui „tsunami“ # Sport.ro
Selecționerul României „joacă“ propriul său „meci“, cel al recuperării după o gripă severă, în acest început de an.
14:00
Meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, scor 0-0, a închis etapa cu numărul 24 din Superliga României.
13:30
În doar patru luni, un fost selecționer al României a reușit să câștige respectul unei țări întregi.
13:30
VOYO aduce un capitol exclusiv și revoluționar în lumea sporturilor de contact în România. Începând cu 2 februarie, fanii boxului vor putea urmări Zuffa Boxing exclusiv pe VOYO, noua competiție care promite să schimbe radical peisajul boxului profesionist la nivel mondial.
13:30
Florin Prunea anunță falimentul unei echipe de tradiție: ”În zece zile vor închide. Nu au nici bani de mâncare” # Sport.ro
O altă echipă de tradiție din fotbalul românesc ar putea să dispară.
13:30
S-a ținut de cuvânt. Ucraineanca Oliynykova a refuzat să dea mâna cu adversara din Ungaria la Transylvania Open # Sport.ro
Oleksandra Oliynykova (25 de ani, #91 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la Transylvania Open, turneul WTA de la Cluj-Napoca transmis în direct de Pro Arena și VOYO.
13:20
Echipa din Ștefan cel Mare se întărește pentru noul sezon.
Acum 12 ore
13:10
"Ne distrăm cu FCSB-ul, vă spun eu!" Reacția lui Leo Grozavu după declarațiile lui Iftime # Sport.ro
FCSB și FC Botoșani se vor înfrunta joi, de la 20:30, pe Arena Națională, într-un meci deosebit de important în lupta la play-off.
12:40
Marcus Rashford (28 de ani) a fost împrumutat în vară de Manchester United la Barcelona și a reușit să impresioneze într-un timp foarte scurt la campioana Spaniei.
12:40
S-a stabilit ordinea meciurilor pe care naționala României le va juca la Campionatul Mondial! # Sport.ro
Partide de foc pentru ”stejari” în Australia.
12:40
Sorana Cîrstea nu glumește la Transylvania Open: nu se va mai retrage din tenis dacă reușește acest lucru, în 2026 # Sport.ro
Sorana Cîrstea a dezvăluit condiția care o poate face să nu se retragă la 36 de ani din tenisul profesionist. Toate meciurile de la Transylvania Open, live pe VOYO.
12:40
Curse spectaculoase cu obstacole, valuri nemiloase, mâncăruri exotice și emoții neîmblânzite - toate acestea definesc aventura extremă trăită de concurenții Desafio: Aventura.
12:30
Fostul selecționer al României are șanse mari să revină în iarbă, în zona arabă, având în vedere că numele său e vehiculat, periodic, în presa din Orientul Mijlociu.
