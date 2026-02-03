Simulare Evaluarea Naţională 2026. Calendar, programa şi alte informaţii utile

19:40

Mâncăm peste un milion de pungi de pufuleţi pe zi şi habar nu avem ce mâncăm. Şi eu m-am întrebat, ca mulţi părinţi, ce ar putea să conţină pufuleţii în afară de apă şi mălai? Uită-te pe etichetă şi o să ai o mare surpriză. Zahăr, foarte multă sare, aditivi şi grăsimi. Marea problemă este că la noi în ţară nu există legislaţia care să oblige producătorii să folosească aceste ingrediente cu măsură. Urmăreşti acum un nou episod din campania Ce ne puneţi în mâncare.