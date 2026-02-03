VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol splendid reuşit de Grameni
Primasport.ro, 3 februarie 2026 22:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol splendid reuşit de Grameni
• • •
Acum 30 minute
22:10
Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai PAOK Salonic şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat în Grecia
22:10
Rapid ratează penalty în meciul cu Hermannstadt! Portarul intrat de pe bancă îi salvează pe sibieni | VIDEO
22:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol splendid reuşit de Grameni
22:00
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre ratează din penalty
Acum o oră
21:40
”Să fim serioşi, nu e că putem să ne gândim la titlu”. Bergodi, după succesul entuziasmant cu FC Argeş # Primasport.ro
”Să fim serioşi, nu e că putem să ne gândim la titlu”. Bergodi, după succesul entuziasmant cu FC Argeş
Acum 2 ore
21:00
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciobotariu deschide scorul
20:40
VIDEO | Bogdan Andone, iureş după eşecul de pe Cluj Arena. ”Noi eram la baschet, ei nu”
20:40
Suporterii lui Inter Milano au interzis la deplasări până la finalul lunii martie, după incidentul de la Cremona
20:40
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele zguduie transversala
Acum 4 ore
19:50
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş 3-1. Un nou meci gestionat perfect de ”şepcile roşii”
19:40
”Suferim aici”. Eugen Neagoe obţine un succes foarte important, dar trage un semnal de alarmă
19:40
Accidentare HORROR în meciul dintre "U" Cluj şi FC Argeş! Care ar putea fi cel mai rău scenariu | VIDEO
19:30
Gabriela Ruse, eliminată de Rebeka Masarova în primul tur la Transylvania Open
19:30
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii revin în meci
19:20
Adio naţională! Un internaţional român renunţă după şapte meciuri în tricoul României
18:50
Lindsey Vonn anunţă că va participa la proba de coborâre de la JO de la Milano-Cortina, în ciuda unei rupturi totale a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng
18:40
„Jucător-fantomă” la Dinamo! Transfer înregistrat la FRF, dar inexistent pe internet. Nu i se ştie nici postul
18:40
Jean Vlădoiu a analizat situaţia extrem de grea de la Slobozia. ”Este o atmosferă apăsătoare”
18:30
Salariul surprinzător pe care Joao Paulo îl primea la Oţelul! Nu va încasa cu mult mai mult la FCSB
Acum 6 ore
18:20
Atac devastator la fostul antrenor de la CFR Cluj şi Dinamo: "Nu vă uitaţi ce-a făcut? E grav"
18:20
LIVE VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
18:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:30! Giuleştenii vor să spele eşecul din ultima etapă
18:10
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia 1-0. Izbăvirea prahovenilor a venit în prelungiri
18:10
Florentin Petre, dezvăluiri din culisele colaborării cu Zeljko Kopic: „Este omul pe care mă bazez”
18:10
LIVE VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:00
Portarul echipei Cremonese, după ce a fost lovit de o petardă la meciul cu Inter. ”Îmi dau seama că ar fi putut fi mai rău”
18:00
VIDEO | Petrolul - Unirea Slobozia 1-0. Izbăvirea prahovenilor a venit în prelungiri
17:40
”Aici e Cortina, noi comandăm”. Cum mafia italiană a încercat să se infiltreze în marele eveniment sportiv
17:30
FC Botoşani, în alertă! Valeriu iftime este „disperat să câştige” partida cu FCSB
17:30
”Nu mai au nici bani de mâncare”. Şoc în fotbalul românesc! Un club ce a jucat recent în Superliga este în pragul desfiinţării
17:20
Daniel Pancu, gest impresionant faţă de jucătorii săi după forma bună din ultima vreme a CFR-ului
17:10
Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas
17:00
Kremlinul salută poziţia şefului FIFA pentru revenirea Rusiei în competiţii. Ce spun autorităţile de la Kiev
16:40
LIVE VIDEO | U Cluj – FC Argeş, ASTĂZI, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
16:40
Surpriză! Marian Huja se întoarce în Superliga, dar nu la FCSB
16:40
Gigi Becali i-a setat o clauză impresionantă lui Joao Paulo. Ce salariu va avea mijlocaşul adus de la Oţelul
16:40
VIDEO | Petrolul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Şanse mari irosite de gazde
Acum 8 ore
16:10
Biatlonista italiană Rebecca Passler, depistată pozitiv cu patru zile înainte de începerea JO
16:10
Transfer răsunător anunţat în Superligă: ”Bine ai venit!”
16:10
Voleibalista Alexia Căruţaşu şi-a prelungit contractul cu Galatasaray
16:10
Ania Monica Caill anunţă că nu merge la JO de iarnă: ”Sportivii români din disciplina schi alpin vor putea participa exclusiv la probele tehnice”
16:10
Cătălin Hîldan “Unicul Căpitan“ ar fi împlinit 50 de ani. Mesajul emoţionant transmis de Florentin Petre
16:00
VIDEO | Petrolul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
15:30
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce au apărut în presă informaţiile despre starea lui de sănătate: ”Vă rog frumos!”
15:00
Lovitură dură pentru un patinator spaniol. El nu poate să folosească muzica din seria Minions la programul scurt
Acum 12 ore
13:50
Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina
13:10
Andrei Vlad şi-a găsit echipă! Fostul portar de la FCSB va juca în Europa
12:50
Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu sunt mai grave decât se credea
12:30
E gata! FCSB a prezentat jucătorul dorit de Gigi Becali
12:00
Surpriza zilei! Ricardo Grigore, revenire de senzaţie. Fotbalistul a pus cerneala pe contract şi a semnat
