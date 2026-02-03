Furnizorul care va avea cele mai mici prețuri la gaze începând cu 1 aprilie 2026. Toți clienții trebuie să știe asta!
Click.ro, 3 februarie 2026 23:20
Piața gazelor naturale se pregătește pentru o schimbare majoră începând cu 1 aprilie 2026, moment în care prețurile plafonate vor fi eliminate complet. În anticiparea liberalizării, furnizorii au început să publice ofertele aplicabile după această dată, oferind consumatorilor posibilitatea de a anal
• • •
Acum 30 minute
23:40
Marele vis din copilărie pe care Mihai Sturzu și l-a îndeplinit: „Aproape de neatins”. S-a întâmplat în urmă cu 8 ani # Click.ro
Mihai Sturzu (46 de ani) își trăiește visul cu ochii. Fostul membru al formației Hi-Q a dezvăluit că și-a dorit din copilărie să devină pilot, iar astăzi se bucură de fiecare moment petrecut la manșa avioanelor.
Acum o oră
23:20
23:10
Cătălin Botezatu, victima unui jaf de proporții la Londra. Creatorul de modă ar fi rămas fără un ceas estimat la două milioane de lire sterline # Click.ro
Cătălin Botezatu (59 de ani) ar fi fost victima unui jaf de proporții în capitala Marii Britanii. În timp ce se afla la Londra, creatorul de modă ar fi rămas fără un ceas de lux estimat la suma de două milioane de lire sterline.
Acum 2 ore
22:40
La ce meserie a renunțat soția lui Cătălin Zmărăndescu de dragul familiei. Confesiunile emoționante ale antrenorului: „Mă simt cumva vinovat” # Click.ro
Cătălin Zmărăndescu (52 de ani) a făcut confesiuni emoționante în cadrul emisiunii „Power Couple”. Acesta a recunoscut că poartă un sentiment de vinovăție, întrucât soția lui, Luiza, a renunțat la cariera pe care o construise cu succes la Londra pentru a-i fi alături în proiectele din România.
22:30
Ozana Barabancea încape din nou în rochiile din liceu, după ce a slăbit 37 kg: „M-am întors în timp.” Stilistul Florin Burescu o învață cum să evite gafele vestimentare: „Atenție la...!” # Click.ro
Ozana Barabancea poartă rochiile din tinerețe, după ce a slăbit 37 kg. Stilistul Florin Burescu o învață cum să evite gafele vestimentare: „Rochia din adolescență...”
22:30
Motivul pentru care majoritatea hotelurilor renunță la ușile de la baie. Turiștii sunt tot mai revoltați: „Meriți intimitate” # Click.ro
Lanțurile hoteliere experimentează tot mai des soluții neconvenționale pentru camere, înlocuind ușile de baie tradiționale cu perdele sau paravane glisante. Măsura, menită probabil să reducă costurile, a stârnit însă nemulțumirea oaspeților, care cer mai multă intimitate în spațiul personal.
22:30
Viața devine mai ușoară pentru trei zodii, după 4 februarie 2026. Acești nativi iau decizii importante și scapă de probleme # Click.ro
Pe 4 februarie 2026, Luna va fi în faza Gibbous Descendentă în Fecioară, ceea ce va aduce energie potrivită pentru a lua decizii bune și a remedia problemele care au fost amânate. Această influență te ajută să fii mai atent la detalii și să vezi lucruri pe care poate le-ai ignorat până acum. Este o
22:00
Gerul a zgribulit în aceste zile nu doar oamenii dar și cele 831 de animale din 194 de specii, găzduite la Zoo Băneasa, cea mai mare din România. Tigrii sunt agitaţi şi dau roată cuștilor exterioare ca niște titireze, ursul nu a mai ieşit din „bârlog” de zile întregi.
Acum 4 ore
21:30
Diagnosticul pe care Otilia Bilionera l-a primit la cinci luni de la nuntă. Îi pune în pericol visul de a deveni mamă: „Chiar dacă aș face tratament, ar fi degeaba” # Click.ro
Otilia Bilionera (33 de ani) trece prin momente dificile. În primul an de căsnicie, artista a primit un diagnostic care îi limitează posibilitatea de a rămâne însărcinată pe cale naturală.
21:30
Femeia care a creat medicamente pentru a salva milioane de vieți. A devenit una dintre cele mai influente figuri din medicină # Click.ro
Gertrude Elion este recunoscută drept una dintre cele mai influente personalități din medicina secolului XX. Deși mulți i-au spus că nu își are locul în laborator, ea a contribuit la dezvoltarea medicamentelor care au salvat milioane de vieți. Interesul ei pentru știință s-a născut devreme: la 15 an
20:40
Controverse la Roma. Ce spun turiștii despre introducerea taxei de 2 euro pentru Fontana di Trevi: „Ar trebui să fie…” # Click.ro
Taxa obligatorie pentru turiștii care vizitează faimoasa Fontana di Trevi, introdusă la începutul acestui an, stârnește controverse la Roma. Unii vizitatori apreciază măsura autorităților, însă mulți o resping categoric.
20:10
Rețeta de paste care te cucerește din prima. Secretul pentru un sos cremos și plin de arome. VIDEO # Click.ro
O combinație irezistibilă de paste, brânză și legume coapte, perfectă pentru cinele în familie sau întâlnirile cu prietenii. Prepararea este rapidă, iar gustul rămâne memorabil.
Acum 6 ore
19:50
De ce nu este bine să pui obiecte pe cuptorul cu microunde. Riscurile la care îți supui electrocasnicul și locuința # Click.ro
Dacă ai o bucătărie mică, cu spații puține de depozitare, poți fi tentat să pui pe cuptorul cu microunde diverse obiecte, cum ar fi un coș de pâine, recipiente, accesorii de bucătărie sau chiar o carte de bucate.
19:30
Horoscop chinezesc: 6 zodii vor atrage noroc și prosperitate pe 4 februarie 2026. Succesul bate la ușa acestor nativi # Click.ro
Pe 4 februarie 2026, se marchează un Earth Rooster Danger Day („Zi de Pericol a Cocoșului de Pământ”). În astfel de zile, norocul apare atunci când reușești să observi detalii pe care alții le trec cu vederea.
19:00
Cea mai mare frică a Reginei Camilla a fost expusă. Ce legătură are Kate Middleton? „A ales să fie extrem de meschină!” # Click.ro
Tensiunile dintre Regina Camilla și Kate Middleton au ajuns într-un punct sensibil, potrivit unor informații apărute în presa internațională. Atitudinea percepută drept ostilă a actualei regine consoarte față de Prințesa de Wales ar fi determinat membri influenți ai familiei regale să îi transmită u
19:00
Vlăduța Lupău, vacanță de poveste alături de familie: „Cea mai bună decizie!” Plecarea a fost încărcată cu emoții # Click.ro
Vlăduța Lupău (34 de ani) a plecat pentru câteva zile departe de casă, alături de familie. Cântăreața s-a organizat rapid și a ales o destinație de vacanță pe care nu o regretă.
19:00
În momentul în care dinții nu mai pot fi păstrați (din cauza parodontozei avansate, a fracturilor, a infecțiilor repetate sau a lucrărilor vechi care cedează), cea mai mare teamă nu este intervenția de implant dentar în sine. De cele mai multe ori, îngrijorarea apare după.
18:30
O biserică superbă din Munții Dolomiți, inclusă în Patrimoniul UNESCO, luată cu asalt de turiști: „Distrug tot ce le stă în cale”. Decizia fermă a autorităților # Click.ro
Santa Maddalena, o mică biserică din Italia, a ajuns să fie luată cu asalt de turiști, după ce imaginile cu frumusețea sa au devenit virale pe rețelele sociale. În prezent, autoritățile restricționează accesul pentru a proteja zona.
18:20
Vedetele cu suflet mare sar în ajutorul celor săraci: „Pensionarii cer bani și mâncare la biserică!” Elena Merișoreanu le cumpără pantofiori copiilor desculți de la țară: „E sărăcie mare în România!” # Click.ro
Vedetele cu suflet mare sar în ajutorul celor săraci: „Pensionarii cer bani și mâncare la biserică!” Elena Merișoreanu le cumpără pantofiori copiilor desculți de la țară: „E sărăcie mare în România!”
Acum 8 ore
17:50
Cum a ajuns să facă bani o tânără care nu și-a găsit job după facultate. Profesia care îi aduce astăzi împlinire: „Mă simt validată, văzută” # Click.ro
După luni întregi în care nu a reușit să-și găsească un job în domeniul studiat, o absolventă de facultate a descoperit profesia care îi aduce adevărata împlinire. Ea s-a angajat ca bonă și spune că astfel își poate valorifica cu adevărat abilitățile.
17:50
„Divorțează de mine de 6 ori pe zi!” Jelena, soția lui Djokovic, a dezvăluit motivul pentru care nu a fost prezentă la primul turneu de Grand Slam al anului # Click.ro
Jelena Djokovic, soția lui Novak Djokovic, este de regulă prezentă în tribune la meciurile disputate de marele campion sârb. La primul turneu de Grand Slam al anului, aceasta nu l-a însoțit însă pe „Nole”, iar absența sa a atras atenția fanilor și a presei din Serbia.
17:20
Bilete de avion către 6 destinații noi care vor fi operate din București și Bacău. Ce companie aeriană își extinde prezența pe harta zborurilor din Europa # Click.ro
Compania aeriană românească Dan Air își consolidează prezența pe piața zborurilor regulate prin lansarea a șase noi rute europene, care vor fi disponibile din 1 aprilie 2026. Noile destinații vor fi operate din București și Bacău și includ Valencia, Larnaca, Madrid, Barcelona, Paris și Treviso.
17:10
Horoscop miercuri, 4 februarie. Vărsătorii au probleme de sănătate, iar Săgetătorii primesc un cadou neașteptat # Click.ro
Horoscop miercuri, 4 februarie. Vărsătorii au probleme de sănătate, iar Săgetătorii primesc un cadou neașteptat.
17:00
Mihai Trăistariu a comentat aparițiile controversate de la Premiile Grammy: „Cam așa e actualul showbiz!” Ce a spus despre rochia transparentă a lui Chappell Roan # Click.ro
Mihai Trăistariu (49 de ani) a comentat fără menajamente aparițiile controversate de la Premiile Grammy din acest an. Artistul și-a exprimat părerea atât despre Chappell Roan, care a defilat pe covorul roșu cu sânii la vedere, cât și despre Justin Bieber, care a cântat la bustul gol.
16:00
Raluca Bădulescu și-a abandonat propria nuntă. Motivul pentru care vedeta și-a părăsit un fost iubit: „Am plecat la petrecerea burlăcițelor în Mexic” # Click.ro
Raluca Bădulescu (51 de ani) își șochează din nou publicul cu o dezvăluire neașteptată despre o perioadă trecută a vieții sale. Vedeta care a fost pe punctul de a se căsători în trecut, a renunțat la marele eveniment pentru un alt bărbat.
Acum 12 ore
15:50
Mii de oameni stau în frig după ce livrarea căldurii a fost oprită din lipsă de fonduri. Unde se întâmplă asta? # Click.ro
Mii de oameni din Motru îndură frigul în propriile locuințe, după ce, de aproape o săptămână, orașul a rămas fără căldură și apă caldă. Societatea care furnizează agentul termic a sistat livrarea din lipsă de fonduri.
15:50
Un nou tunel erdstall, cel mai misterios fenomen arheologic din Europa, a fost descoperit în Germania # Click.ro
În adâncurile pământului german, sub un șanț vechi de 6.000 de ani, arheologii au descoperit au scos la iveală un nou tunel subteran misterios de tip erdstall, unul dintre cele mai enigmatice fenomene arheologice ale Europei Centrale medievale.
15:40
Bianca Drăgușanu, „scumpă” la vedere. Vedeta își negociază la sânge aparițiile pe sticlă: „Pe mine mă cunoaște lumea!” # Click.ro
Imaginea Biancăi Drăgușanu este „scumpă”, după cum afirmă chiar vedeta care mărturisește că își negociază aparițiile pe micile ecrane. Recunoaște fără nicio reținere că le cere bani celor care o vor în emisiunile și podcasturile lor.
15:40
Noi dezvăluiri în cazul kinetoterapeutului de 33 de ani care s-a sinucis. Motivul care l-ar fi împins spre gestul extrem este cutremurător în cabinetul său # Click.ro
Comunitatea medicală din Pitești este în continuare marcată de tragedia petrecută la începutul săptămânii, când un kinetoterapeut în vârstă de 33 de ani a fost găsit decedat chiar în cabinetul în care își desfășura activitatea.
15:30
Serialul-fenomen fantasy care revine în forță pe Netflix, la 10 ani de la final. În România este în top 3 astăzi. VIDEO # Click.ro
La aproape un deceniu de la difuzarea ultimului episod, unul dintre cele mai populare seriale fantasy ale ultimilor ani revine spectaculos în atenția publicului și urcă din nou în topurile platformelor de streaming.
15:30
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!” # Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu? „Ea primește banii!” Cum a fost comemorat, la 10 ani de la deces actorul care-și adora unică fiică?
15:20
Cum a aflat Ioana Ginghină de nunta lui Alexandru Papadopol. Actrița a avut un șoc: „Acolo afli ce se mai întâmplă pe piață” # Click.ro
Actrița Ioana Ginghină (48 de ani) a vorbit recent despre cum a aflat că fostul său soț, Alexandru Papadopol (50 de ani), urma să se căsătorească. Ea a povestit în detaliu unde se afla și cum a primit vestea, oferind astfel o privire personală asupra momentului.
14:50
Cine este cel mai bogat actor din lume. Nu este o vedetă, dar i-a întrecut pe Tom Cruise și Schwarzenegger # Click.ro
Când vine vorba despre cei mai bogați actori din lume, mulți s-ar gândi la staruri de la Hollywood precum Tom Cruise sau Arnold Schwarzenegger. Totuși, realitatea arată diferit: cel mai bogat actor la nivel mondial nu provine din industria americană de film.
14:50
Țară din Europa cu un număr uriaș de angajați peste 55 de ani și se cere pensionarea la 70 de ani # Click.ro
Este singura țară din Europa în care un număr uriaș de persoane de peste 55 de ani se află încă în câmpul muncii. Peste zece milioane de oameni din totalul de 41 de milioane de angajați au trecut de acest prag de vârstă.
14:30
Noua autostradă care deschide accesul spre minunile Munților Făgăraș. Ce poți vizita la poalele celor mai înalți munți din România # Click.ro
Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, aflată în construcție, promite să schimbe radical accesul către una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane ale României: Țara Oltului, poarta naturală spre Munții Făgăraș.
14:30
Spaniolul a revenit asupra ideii de a se dedica clubului de pe Camp Nou.
14:30
Avocatul Poporului atacă la CCR neplata primei zile a concediului medical, acuzând statul de impozit mascat # Click.ro
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la prevederile OUG nr. 91/2025, care elimină plata primei zile de concediu medical. Instituția susține că măsura afectează însăși natura contribuțiilor de sănătate obligatorii.
14:30
Cum se prepară prăjitura Ștefan Bănică. Ai nevoie de doar câteva ingrediente ieftine pentru ea și e super delicioasă # Click.ro
Prăjitura Ștefan Bănică promite a fi una gustoasă, energizantă și delicioasă, mai ales pentru iubitorii de ciocolata, aceasta fiind ingredientul principal. Se pregătește simplu și rapid în doar 25 de minute și nu necesită coacere.
14:30
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu le va mai sta în calea reușitelor lor # Click.ro
Vara anului 2026 va fi una de neuitat pentru anumite zodii ale horoscopului european. Astrele le pregătesc surprize la care nu s-ar aștepta, dar pe care le vor primi cu brațele deschise. Se anunță reușite importante atât pe plan financiar cât și profesional, dar mai ales amoros și relațional.
13:50
Antrenorul român culege roadele muncii sale la Inter.
13:30
Cum și-a sărbătorit Iasmina Hill băiatul cel mare. Cine îi face mâncare soției administratorului Statuii Libertății de la New York # Click.ro
Iasmina Hill, frumoasa româncă din Timișoara, care s-a căsătorit cu milionarul american Bradford Aaron Hill, administratorul Statuii Libertății de la New York, a dat mare petrecere zilele trecute.
13:10
Lena Enache, transformată total în 2026! S-a îngrășat 5 kilograme și nu mai e blondă
13:10
Cum a reușit Cristina Bâtlan să clădească un imperiu într-o lume a afacerilor dominată de bărbați: „Cred că faptul că sunt femeie a fost uneori un obstacol” # Click.ro
Cristina Bâtlan (53 de ani), una dintre cele mai de succes femei din România, povestește cum a luat naștere afacerea care a propulsat-o pe culmi înalte. La vârsta de doar 19 ani, a renunțat la Drept, și cu puțini bani în buzunar, dar cu un vis măreț, a reușit să construiască un imperiu.
13:10
Spania își protejează copiii de „Vestul Sălbatic digital”: rețelele sociale, interzise sub 16 ani # Click.ro
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, obligând platformele să implementeze sisteme de verificare a vârstei. Măsura vine după ce Australia a adoptat o lege similară, iar Marea Britanie și Franța
13:10
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii # Click.ro
Începând cu 4 februarie, astrele aduc schimbări importante pentru două zodii care au trecut printr-o perioadă plină de provocări și încercări. După luni sau chiar ani de eforturi, blocaje și dezamăgiri, lucrurile încep să se așeze, iar direcția vieții lor capătă un sens nou.
13:00
Un studiu recent arată că, în anumite orașe mari din România, costul închirierii unei locuințe ajunge să consume chiar și două treimi din salariul lunar, transformând chiria într-una dintre cele mai mari poveri financiare pentru populație.
12:40
Cele mai bune orașe europene de vizitat la pas. Pe primul loc este o destinație care atrage numeroși turiști români # Click.ro
Călătoriile devin mai autentice atunci când explorezi un oraș la pas, fără a depinde de transport public sau taxi. Experții în turism recomandă traseele pietonale pentru a simți adevărata atmosferă a unei destinații, pentru a descoperi detalii ascunse și pentru a economisi timp și bani.
12:20
Câte femei au murit în ultimii cinci ani, în România, din cauze legate de sarcină. „Aceste cifre ridică probleme serioase privind accesul la servicii medicale” # Click.ro
Între 2019 și 2024, cel puțin 75 de femei din mediul rural și-au pierdut viața din cauze asociate sarcinii, potrivit unui raport recent al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).
12:10
Octavia Geamănu își divinizează soțul! Fosta prezentatoare TV și Marian Ionescu de la Direcția 5 au împlinit 11 ani de căsnicie: „Eu sunt mai impulsivă” # Click.ro
Octavia Geamănu (41 de ani) și Marian Ionescu (61 de ani) formează un cuplu frumos care zilele trecute a împlinit 11 ani de căsnicie.
12:10
Antonela Pătruț, iubita milionarului Arpad Paszkany, viață de lux între Marbella și Budapesta: „Îmi doresc copii!” Ce ființă dragă a pierdut? # Click.ro
Antonela Pătruț a fost ispită la „Insula Iubirii” în 2022 și i-a furat inima milionarului de origine maghiară Arpad Paszkany.
