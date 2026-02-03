Ministerul Culturii, despre biserica prăbuşită în Sălaj: Parohia Reformată derulează un proiect de reabilitare a monumentului, în valoare de aproximativ 10 milioane lei / Zona era delimitată ca şantier / Se verifică inclusiv modul de executare a lucrărilo

18:40

Curtea de Apel din Napoli a admis, marţi, solicitarea Ministerului român al Justiţiei privind predarea fraţilor Daniel şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. Tot marţi, instanţa supremă le-a admis celor doi fraţi, în principiu, cererile de recurs în casaţie făcute în speranţa de a scăpa de închisoare, stabilind pentru judecare termenul de 17 martie. Cântăreţul de manele şi fratele său au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, după ce au fost prinşi în 10 noiembrie 2025 în provincia italiană.