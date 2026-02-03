Ministerul Culturii, despre biserica prăbuşită în Sălaj: Parohia Reformată derulează un proiect de reabilitare a monumentului, în valoare de aproximativ 10 milioane lei / Zona era delimitată ca şantier / Se verifică inclusiv modul de executare a lucrărilo
Ministerul Culturii a transmis, marţi seară, că biserica prăbuşită în Sălaj este monument istoric de listă A la care se făceau lucrări de reabolitate, în cadrul unui proiect în valoare de 10 milioane de lei. Zona era delimitată ca şantier, iar ancheta va verifica inclusiv modul de executare a lucrărilor. Ministerul transmite că, după clarificarea situaţiei, se va implica pentru ca lucrările să poată continua, iar bunurile să fie recuperate.
Cupa Ligii: Arsenal - Chelsea, scor 1-0, în returul semifinalei şi „tunarii” sunt în finală # News.ro
Echipa engleză Arsenal Londra s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Ligii, după ce a învins acasă, scor 1-0, formaţia londoneză Chelsea, în manşa secundă a semifinalelor.
Echipa FC Barcelona s-a calificat marţi seara în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins-o, în deplasare, scor 2-1, pe Albacete, într-un meci din sferturi.
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa St Pauli, în sferturile de finală ale Cupei Germaniei, calificându-se astfel în semifinalele competiţiei.
Echipa italiană AC Milan a învins marţi seara, în deplasare,s cor 3-0, gruparea Bologna, în etapa a 23-a din Serie A.
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Cod roşu şi cod portocaliu de condiţii meteorologice nefavorabile îm Spania # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală - AEMET a emis un cod roşu de condiţii metrologice nefavorabile în provinciile Sevilla şi Cadiz şi cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, Comunitatea Autonomă Andaluzia.
William Stevenson, fostul soţ al lui Jill Biden, soţia fostului preşedinte Joe Biden, a fost acuzat de uciderea soţiei sale, Linda Stevenson, la sfârşitul lunii decembrie, în Wilmington, Statele Unite, relatează Le Figaro.
Mercato: Fenerbahce anunţă că transferul lui Kanté a fost anulat din cauza clubului Al-Ittihad # News.ro
Anunţat de câteva săptămâni la Fenerbahçe, unde suporterii îl aşteptau ca pe un mesia, campionul mondial francez N'Golo Kanté va rămâne în cele din urmă la Al-Ittihad, a anunţat marţi clubul turc, dând vina pe echipa saudită.
O agenţie de presă iraniană publică o imagine a unei baze militare franceze: „Suntem foarte vigilenţi”, reacţionează Emmanuel Macron # News.ro
Agenţia de presă Fars, apropiată regimului religios iranian şi braţului său armat, Gărzile Revoluţiei, a publicat luni seara, pe X, fără alte comentarii, o fotografie din satelit a bazei aeriene Al-Dhafra, situată la aproximativ 40 de kilometri de Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, un gest ce poate fi interpretat ca o ameninţare, relatează Le Figaro.
Kelemen Hunor: România a lipsit zece ani de pe scena politicii internaţionale şi nu e uşor să schimbi acest lucru. Anumite chestiuni nu trebuie făcute cu gălăgie, dar trebuie să explici societăţii de ce ai luat o anumită decizie # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marţi seară, că România a lipsit în ultimii zece ani de pe scena politicii internaţionale, dar consideră că, în acelaşi timp, anumite decizii, precum ajutorul dat Ucrainei, trebuie explicate societăţii, pentru că altfel apar teorii ale conspiraţiei.
La două zile după ce l-a demis din funcţie pe Alberto Gilardino, care fusese numit la începutul sezonului, clubul toscan a anunţat angajarea lui Oscar Hiljemark pe banca tehnică.
Medicul Lorelei Nassar explică cum poate un pacient să scape de o sângerare în cavitatea bucală la câteva ore după o intervenţie / Hemoragia produsă în cursul unei intervenţii chirurgicale în stomatologie nu poate să pericliteze viaţa # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial la Clinica Dr. Lorelei Nassar din Capitală, a declarat că sunt situaţii în care, după câteva ore de la o intervenţie chirurgicală în cabinetul medicului stomatolog, apar sângerări. În astfel de cazuri, pacientul este îndrumat să muşte puternic pliculeţe de ceai pentru a opri sângerarea.
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian decedat, ar fi fost ucis de indivizi înarmaţi # News.ro
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian defunct Muammar Gaddafi, căutat de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime împotriva umanităţii, a fost ucis, a anunţat marţi consilierul său, citat de un post local de televiziune, relatează AFP.
Kelemen Hunor: Pe anumite chestiuni a depăşit această coaliţie orice aşteptare, în jos. De cinci luni să discuţi două proiecte de legi, e cam mult / PSD ar trebui să fie cel care spune ”Hai, Ilie, fă, fă, du-te” # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că ”e cam mult” să discuţi cinci luni în coaliţie doar două proiecte de legi, cel legat de reforma în administraţie şi pachetul economic, dar că nu poate spune că PSD blochează reformele.
UPDATE - O biserică s-a prăbuşit în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei / O poliţistă care se îndrepta spre serviciu a fost rănită / O maşină, avariată / Se caută alte posibile victime / Biserica, în renovare - VIDEO # News.ro
O biserică s-a prăbuşit, marţi seară, în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, o poliţistă care se îndrepta spre serviciu fiind rănită. De asemenea, o maşină a fost avariată.
Medicul Lorelei Nassar: Stomatologia se desfăşoară prin excelenţă cu anestezie locală/ În foarte rare cazuri, poate da şi ea complicaţii majore # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial la Clinica Dr. Lorelei Nassar din Capitală, a declarat, marţi seară, că în stomatologie se practică, prin excelenţă, anestezia locală, dar în rare cazuri aceasta poate da complicaţii majore.
Echipa bucureşteană Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Superligă.
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan e un dur. La anumite momente e nevoie să se întoarcă şi el la anumite decizii. Un premier are puterea să spună ok, corectăm acest lucru # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că premierul Ilie Bolojan este un dur, dar că în anumite momente este nevoie să revină asupra unor decizii luate anterior de către Guvern.
Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai PAOK Salonic şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat în Grecia # News.ro
Ultimul dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de săptămâna trecută care a avut loc în Timiş şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat miercuri în Grecia, la Salonic, cu o aeronavă.
Washingtonul anunţă că a doborât o dronă iraniană care s-a apropiat „în mod agresiv” de un portavion în Orientul Mijlociu # News.ro
Un avion american de tip stealth a doborât marţi o dronă iraniană care s-a apropiat „în mod agresiv” de un portavion american în Marea Arabiei, în timp ce un grup aeronaval american se îndreaptă spre regiunea Golfului, a anunţat un purtător de cuvânt militar, relatează Reuters şi AFP.
Medicul Lorelei Nassar: Abcesul dentar începe cu durerea dentară, continuă cu durereа pulsatilă a dintelui şi a zonei respective/ Printre afecţiunile care duc viaţa în pericol este flegmonul de planşeu bucal # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial la Clinica Dr. Lorelei Nassar din Capitală, a explicat cum se dezvoltă un abces dentar şi cum acesta se poate transforma în flegmon de planşeu bucal care poate pune viaţa pacientului în pericol.
Averea lui Elon Musk depăşeşte 800 de miliarde de dolari după anunţul de fuziune SpaceX–xAI, devenind primul om din istorie care atinge acest prag # News.ro
Averea lui Elon Musk a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 800 de miliarde de dolari, după anunţul privind fuziunea spectaculoasă dintre compania sa spaţială SpaceX şi startupul său de inteligenţă artificială xAI, relatează Forbes.
Activitatea economică rusă a crescut cu doar 1% în 2025, a anunţat marţi preşedintele Vladimir Putin, un ritm de creştere mult mai lent decât în 2024, în contextul în care economia se luptă să se redreseze sub greutatea războiului din Ucraina, relatează AFP.
Fotbal: Maroc a făcut apel împotriva sancţiunilor dictate după incidentele din finala Cupei Africii pe Naţiuni # News.ro
Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) a anunţat marţi, într-un comunicat dat publicităţii, că face apel împotriva sancţiunilor impuse de Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) în urma incidentelor care au avut loc în timpul finalei Cupei Africii pe Naţiuni.
Ministrul Muncii anunţă că PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS: 366. Atâţia au mai rămas # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că doar 366 de veterani de război au mai rămas în ţară, iar aceştia au plătit deja cel mai mare preţ pentru ara lor, aşa că ar putea fi scutiţi de plata CASS.
Puternic incendiu într-o localitate din judeţul Mureş - Focul a cuprins o casă din lemn şi s-a extins la a doua – FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, marţi seară, pentru a stinge un puternic incendiu în localitatea Gruisor din judeţul Mureş. O casă de lemn arde generalizat, iar flăcările s-au extins la a doua locuinţă.
Alexandru Rogobete, discuţii în Israel despre cooperare în domeniul sănătăţii / S-a pus accent pe digitalizarea sistemelor, utilizarea tehnologiilor avansate, dezvoltarea industriei farmaceutice şi organizarea eficientă a asigurărilor de sănătate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care face parte din delegaţia română aflată în vizită în Israel, anunţă că a discutat despre cooperare în domeniul sănătăţii, fiind pus accentul pe digitalizarea sistemelor, utilizarea tehnologiilor avansate, dezvoltarea industriei farmaceutice şi organizarea eficientă a asigurărilor de sănătate.
Radu Miruţă anunţă progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului: 32 de instituţii vor lucra mai repede între ele, veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, anunţă, marţi seară, progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului. 240 de procese birocratice au fost selectate şi urmează să fie automatizate în această primăvară, astfel încât 32 de instituţii vor lucra mai repede între ele. ”Veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile”, a transmis ministrul.
Jaqueline Cristian, locul 35 mondial şi favorită 2, s-a calificat, marţi, în turul doi la Transylvania Open.
Alina Gorghiu: Aflu cu uimire că în Israel aş fi pus la cale un puci cu PSD despre cum să-l dăm jos pe Ilie Bolojan / Este doar un alt fake news # News.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu, care face parte din delegaţia de parlamentari români aflaţi în vizită în Israel, alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, afirmă, marţi seară, că a aflat ”cu uimire” că ar pus la cale un puci cu liderul PSD pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan. ”Este doar un alt fake news”, a transmis Gorghiu, precizând că din delegaţie fac parte partamentari de la toate partidele, iar conducerea PNL a fost informată despre plecare cu mult timp înainte, fiind de acord cu deplasarea.
Serie A: Suporterii lui Inter Milano au interzis la deplasări până la finalul lunii martie, după incidentul de la Cremona # News.ro
Ministerul italian de Interne a anunţat marţi o interdicţie de călătorie, în Serie A, până la sfârşitul lunii martie, pentru fanii lui Inter Milano. Decizia vine după ce o petardă a fost aruncată, duminică, în portarul Emil Audero, în timpul meciului Cremonese – Inter.
Oana Ţoiu, discuţii cu Mike Rogers, Preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanţilor, la Washington: Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american şi am transmis invitaţia de a vizita România în 2026 # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a avut discuţii cu Mike Rogers, Preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanţilor, la Washington, ea arătând că se consolidează astfel legăturile diplomatice cu Legislativul american. Ministrul anunţă că a transmis invitaţia de a vizita România în 2026, pentru a creşte componenta economică a parteneriatului nostru strategic.
Echipa Universitatea Cluj a învins marţi, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 25-a din Superligă.
DNA, percheziţii într-un dosar de mită în valoare de 500.000 de euro / Ar fi vizat directorul unei firme din Grupul Grampet # News.ro
DNA anunţă, marţi seară, că se fac percheziţii în Bucureşti, într-un dosar care vizează fapte de corupţie care ar fi fost comise în ultimul an. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre o mită de 500.000 de euro, fiind vizat directorul unei firme din Grupul Grampet al omului de afaceri Gruia Stoica.
Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline - presă # News.ro
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect, dat tabloidul nu precizează dacă valoroasa bijuterie a fost recuperată.
Laurenţiu Leoreanu (PNL), după ce UDMR a anunţat că iniţiază revizuirea taxelor locale: E greu să vii retroactiv pe o legislaţie care deja a operat # News.ro
Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a declarat marţi, după ce UDMR a anunţat că iniţiază revizuirea taxelor locale, că e greu să se revină retroactiv pe o legislaţie care deja a operat.
Tenis: România va întâlni Paraguay în barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis. Jucătorii convocaţi de căpitanul-nejucător Adrian Marcu # News.ro
Echipa masculină de tenis a României va disputa, în perioada 6–7 februarie 2026, în deplasare, barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis, urmând să întâlnească selecţionata Paraguayului.
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Mălini – VIDEO # News.ro
Doi cerbi tineri au fost filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Mălini, imaginile fiind postate online.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Astăzi, ASF a confirmat completarea documentaţiei depuse pentru proiectul CCP.RO - Contrapartea Centrală, o infrastructură-cheie pentru funcţionarea pieţelor moderne şi reducerea riscului de contraparte # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă marţi că ASF a confirmat completarea documentaţiei depuse pentru proiectul CCP.RO - Contrapartea Centrală, o infrastructură-cheie pentru funcţionarea pieţelor moderne şi reducerea riscului de contraparte, un mecanism care poate limita propagarea problemelor între participanţi, inclusiv în perioade de volatilitate.
Gabriela Ruse, locul 72 mondial, a fost eliminată, luni, de sportiva elveţiană Rebeka Masarova, locul 114 WTA, în primul tur la Transylvania Open.
Ciucu: Voi încerca să aflu eu direct ce se întâmplă la STB. Am cerut să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor. Nu vor mai fi discuţii despre majorări de tarife până nu vom avea acest plan clar adoptat # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an. Primarul afirmă că a cerut conducerii societăţii să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor, iar dacă planul va fi viabil, va înainta acest plan Consiliului General şi Guvernului şi îl va discuta în prealabil cu sindicatele. El mai spune că nu vor mai fi discuţii despre majorări de tarife până nu vor avea acest plan clar adoptat.
NATO a început planificarea misiunii Arctic Sentry pe care intenţionează să o lanseze pentru a consolida securitatea în Arctica, a afirmat marţi un purtător de cuvânt al Alianţei, relatează AFP şi Reuters.
UPDATE - Sorin Grindeanu, primit de premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Ierusalim: Există toată deschiderea autorităţilor Statului Israel să dezvoltăm cooperarea bilaterală. Vrem să urmăm modelele economice de succes de aici # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a fost primit, marţi, de premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Ierusalim, el arătând că au convenit să accelereze legăturile economice română-israeliene. Există toată deschiderea autorităţilor Statului Israel să dezvoltăm cooperarea bilaterală, vrem să urmăm modelele economice de succes de aici, a transmis Grindeanu.
Copilul care se presupune că a căzut în râul râul Someş, la Gherla, în luna ianuarie, căutat cu ajutorul dronelor cu AI / Imaginile, trimise spre analiză către Centrul Naţional de Analiză Date Salvamont # News.ro
Salvamontiştii au căutat, marţi, cu ajutorul dronelor cu AI copilul care se presupune că a căzut, în luna ianuarie, în râul someş, la Gherla, iar imaginile au fost trimise spre analiză către Centrul Naţional de Analiză Date Salvamont.
Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde a anunţat marţi că se retrage de la Jocurile Olimpice de Iarnă din cauza faptului că nu este bine pregătit fizic.
FT: Ucraina acceptă planul propus de SUA şi europeni pentru aplicarea unui armistiţiu. Cadrul presupune mai multe niveluri de intervenţie în cazul nerespectării, inclusiv militară, cu implicarea americanilor # News.ro
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa o reacţie militară coordonată din partea Europei şi a SUA, a relatat marţi Financial Times (FT), citând persoane informate cu privire la discuţii.
UDMR anunţă că iniţiază revizuirea taxelor locale şi urmăreşte introducerea de facilităţi fiscale pentru anumite categorii de persoane vulnerabile / Ajutor pentru pensionarii cu venituri mici # News.ro
UDMR anunţă, marţi, că iniţiază revizuirea taxelor locale, apreciind că nemulţumirea oamenilor este justificată. De asemenea, UDMR urmăreşte reintroducerea de facilităţi fiscale pentru anumite categorii de persoane vulnerabile, dar şi un ajutor pentru pensionarii cu venituri mici.
Ministerul Justiţiei: Curtea de Apel din Napoli a admis solicitarea autorităţilor române privind predarea fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor # News.ro
Curtea de Apel din Napoli a admis, marţi, solicitarea Ministerului român al Justiţiei privind predarea fraţilor Daniel şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. Tot marţi, instanţa supremă le-a admis celor doi fraţi, în principiu, cererile de recurs în casaţie făcute în speranţa de a scăpa de închisoare, stabilind pentru judecare termenul de 17 martie. Cântăreţul de manele şi fratele său au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, după ce au fost prinşi în 10 noiembrie 2025 în provincia italiană.
