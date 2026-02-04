Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. Zonele în care vor fi ninsori
Cancan.ro, 4 februarie 2026 05:40
Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. În toată țara se menține un regim rece, specific iernii târzii, cu temperaturi sub cele normale pentru sezon și cer variabil spre noros. Meteorologii spun că gerul nu s-a […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
06:20
Potrivit New York Times, anul 2026 va redefini modul în care călătorim, într-un context global marcat de incertitudine, tehnologii tot mai invazive și obiceiuri de vacanță în permanentă schimbare. De la aeroporturi unde scanările faciale […]
Acum 30 minute
06:10
Horoscop chinezesc azi, 4 februarie 2026.Ziua de astăzi pune accent pe claritate, asumare și repoziționare personală. Energia zodiei Cocoșului devine un reper pentru celelalte semne. Determinarea, spiritul analitic și dorința de ordine vor marca întregul […]
06:00
Scenariu de film în Centrul Vechi, cu arme și complici. Turcul care a îngrozit Capitala a tras sforile din umbră! # Cancan.ro
Centrul Vechi din București a fost zguduit de două atacuri armate la distanță de câteva zile, care puteau degenera într-un adevărat masacru. Totul pare desprins dintr-un scenariu de film: planificare la secundă, complici, telefoane ascunse […]
Acum o oră
05:50
Prof. Dr. Mircea Beuran avertizează. Care sunt cele trei cauze care explică aproape 95% dintre cazurile de pancreatită acută # Cancan.ro
Pancreatita acută e una dintre afecțiunile digestive care pot debuta violent și pot pune viața în pericol. Specialiștii atrag atenția asupra principalilor factori declanșatori. Profesorul doctor Mircea Beuran subliniază că, deși există multe cauze posibile, […]
05:40
Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. În toată țara se menține un regim rece, specific iernii târzii, cu temperaturi sub cele normale pentru sezon și cer variabil spre noros. Meteorologii spun că gerul nu s-a […]
Acum 6 ore
01:00
Miliardarul american Elon Musk a făcut noi comentarii în contextul protestelor și ciocnirilor cu poliția din Minneapolis, provocate de intervențiile în forță ale ICE din ultima perioadă. În acest context, fondatorul Tesla s-a arătat de […]
00:40
Săptămâna trecută m-am apucat să răsfoiesc niscai ziare vechi din 2010 și am dat peste o chestie care m-a lăsat mut. Pe moment am crezut că e doar o tâmpenie izolată, dar cu cât mă […]
Acum 8 ore
00:20
Horoscop 4 februarie 2026. Află zodia care primește o invitație neașteptată, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este ridicat, însă ritmul alert cere atenție. Hidratează-te, […]
3 februarie 2026
23:50
Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar fi încurcat să am copii” # Cancan.ro
La un deceniu de la lansarea serialului „Băieți de oraș”, Mihai Bendeac revine în atenția publicului cu filmul care poartă același nume, și aceeași semnătură artistică, de data aceasta, în cinematografe. La avanpremieră, înconjurat de […]
23:40
Trailerul „Michael”: Jaafar Jackson, nepotul lui Michael devine Regele Popului în biopicul despre Michael Jackson # Cancan.ro
Primul trailer oficial al filmului Michael, mult-așteptatul biopic despre viața lui Michael Jackson, a fost lansat și a stârnit reacții entuziaste în toată lumea. În rolul principal îl regăsim pe Jaafar Jackson, care pare să […]
23:30
Cum e să-l ai „socru” pe Florin Salam. Iubitul lui Betty a dat tot din casă! Un pas e deja făcut, urmează altul! # Cancan.ro
Betty Salam e mai fericită ca niciodată! Cântăreața și-a refăcut viața alături de noul ei iubit, Roberto Tudor, și strălucește la brațul lui. Cei doi și-au făcut apariția la avanpremiera filmului „Băieți de oraș”, în […]
23:20
„Am avut salariu, dar nu și viață”. Drama unei badante românce care îngrijește bătrâni în Italia # Cancan.ro
Numeroase femei care lucrează ca badante în Italia trec și prin momente dificile. Deși diferențele salariale față de România sunt considerabile, iar banii câștigați le-au oferit șansa de a-și sprijini familiile, de a investi în […]
23:20
Când Răzvan Fodor umbla cu o fată cu 11 ani mai tânără. Poveste de dragoste, nebunii pe patul de spital și inel de logodnă # Cancan.ro
Am găsit o poză în arhiva CANCAN.RO capsată cu un bilet de externare din spital de acum 21 de ani! Când era tataie tânăr! Am ridicat din umeri neînțelegând despre ce este vorba, dar pe […]
23:00
Presupusul fiu al lui Jay-Z le cere ajutorul lui Donald Trump și Nicki Minaj, după ce procesul lui de paternitate a fost respins la tribunal # Cancan.ro
Rymir Satterthwaite, care spune că este fiul rapperului Jay-Z, a sugerat pe rețelele de socializare că ar avea nevoie de ajutorul unor celebrități precum Nicki Minaj sau Donald Trump, după ce procesul deschis de el […]
22:50
Când deschizi un plic pe care scrie DIVERTIS și dai peste Radu Pietreanu – Soarta face glume pe banii noștri # Cancan.ro
Aveam un plic în arhiva CANCAN.RO. Scria pe el DIVERTIS, cu marker negru, de-ăla gros. Ne-am zis: „Uite, aici sigur e ceva serios, documente, contracte, chestii oficiale”. Când colo – o poză cu Radu Pietreanu […]
22:40
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect # Cancan.ro
Cătălin Botezatu a trecut recent printr-un incident extrem de neplăcut în Londra, după ce a fost victima unui jaf într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale capitalei britanice. Evenimentul a avut loc seara, în Berkeley […]
22:30
Una dintre susținătoarele lui Cristian Andrei, dezvăluiri neașteptate la Dan Capatos Show: ”Am spus direct că nu îmi permit financiar să continui” # Cancan.ro
În cadrul emisiunii Dan Capatos Show, doamna Dana, o susținătoare a psihoterapeutului Cristian Andrei a intervenit telefonic pentru a-și exprima punctul de vedere. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate! Vizibil emoționată, aceasta a explicat de […]
Acum 12 ore
22:20
Nicki Minaj îl atacă pe Jay-Z și Premiile Grammy 2026. Acuzații grave de ritualuri și sabotaj: „Dumnezeu nu va fi batjocorit” # Cancan.ro
Rapperița Nicki Minaj a lansat o serie de acuzații grave la adresa unor celebrități precum Jay-Z și Chrissy Teigen și i-a criticat dur pe democrați în zeci de mesaje postate pe X, după ce gazda […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 4 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Ștefania Costache, dezvăluiri dureroase la Dan Capatos Show după procesul cu medicul stomatolog: ”Au existat și alte plângeri” # Cancan.ro
Ștefania Costache, mărturie dureroasă în direct la Dan Capatos Show: „M-am lovit de un zid de neîncredere”! Ștefania Costache a intervenit în direct la Dan Capatos Show și a vorbit despre momentul în care a […]
22:00
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro # Cancan.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a intervenit în situația semnalată de fostul fotbalist Mihai Neșu, care a atras atenția asupra efectelor noilor reglementări fiscale asupra centrului de recuperare pe care îl administrează. Modificările legislative ar fi […]
22:00
Țara în care mirii nu au voie să meargă la toaletă trei zile înainte de nuntă. Cei doi sunt urmăriți de rude # Cancan.ro
Într-o țară din Asia există un obicei extrem de ciudat care trebuie respectat înainte de nuntă, iar pentru mulți oameni din alte culturi pare de neimaginat. Deși scopul este unul simbolic, tradiția presupune un adevărat […]
21:30
La doar 13 ani a înotat 4 kilometri printre rechini ca să-și salveze familia. O cursă disperată pentru viață în Australia # Cancan.ro
Un adolescent de 13 ani din Australia de Vest a reușit să înoate aproximativ patru kilometri, timp de patru ore, pentru a ajunge la țărm și a alerta autoritățile, după ce mama și cei doi […]
21:20
Mama unei celebre prezentatoare TV, dată dispărută! Ireal ce s-a găsit în casa ei: ”Rugați-vă alături de noi!” # Cancan.ro
Un caz dramatic zguduie lumea televiziunii din Statele Unite, după ce mama uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare a dispărut în condiții suspecte. Savannah Guthrie trece prin momente extrem de dificile și aștraptă vești despre […]
20:50
George Marazliu, un tânăr din Neamț, acuzat de înșelăciune! A păcălit mai multe femei să-i trimită bani folosindu-se de povești lacrimogene # Cancan.ro
Un bărbat de 30 de ani din Piatra Neamț este vizat de acuzații de înșelăciune formulate de mai multe femei, după ce ar fi solicitat sume de bani pe care ulterior nu le-ar mai fi […]
20:30
Câți ani trebuie să ai munciți pentru pensie în 2026. Stagiul minim de cotizare explicat # Cancan.ro
Pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă în anul 2026, românii trebuie să respecte anumite condiții legate de perioada de muncă și contribuțiile plătite la sistemul public. Una dintre cele mai importante […]
19:50
Ce i-a spus mama lui Abush Andreei Bostănică când s-au cunoscut pentru prima oară: ”Doar intrase pe ușă!” # Cancan.ro
Scandalul dintre Andreea Bostănică și Abush capătă o nouă turnură. După acuzații, negări și declarații dure, influencera scoate la iveală un detaliu ignorat în timpul relației, dar imposibil de trecut cu vederea acum: prima întâlnire […]
19:40
Un bărbat a fost încuiat într-un Carrefour toată noaptea. Cu ce a umplut bărbatul din Franța patru valize # Cancan.ro
Un bărbat a fost reținut în timpul nopții într-un supermarket Carrefour din Angers, Franța, după ce ar fi rămas intenționat în interiorul magazinului pentru a sustrage produse de valoare. Individul ar fi reușit să umple […]
19:40
Apartamente de 100 mp cu doar 40 € pe lună. Statul pregătește chirii simbolice pentru angajați # Cancan.ro
Un proiect de hotărâre aflat recent în dezbatere publică aduce modificări importante privind chiriile percepute pentru locuințele aflate în administrarea statului. Pentru apartamentele de stat se va plăti mai puțin de 200 de lei pe […]
19:40
Ce email i-a trimis Prințul Andrew lui Jeffrey Epstein. Mesajul care a zguduit Familia Regală Britanică # Cancan.ro
Scandalul din jurul prințului Andrew pare să fie unul fără de sfărşit, capătând o nouă dimensiune după publicarea unor documente legate de cazul Jeffrey Epstein. Dezvăluirile recente, care includ materiale considerate sensibile, amplifică presiunea asupra […]
19:00
Cum arată Oana Radu după ce a pierdut, din nou, lupta cu kilogramele în plus: ”Uitați-vă la mine! Asta sunt” # Cancan.ro
Oana Radu a decis să facă un pas important în relația cu ea însăși și cu publicul care o urmărește de ani de zile, de când s-a lansat în muzică. Artista a ales să se […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Florin Cîțu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă # Cancan.ro
O nouă teorie zdruncină lumea științei! Alimentele ultraprocesate ar trebui să fie considerate la fel de periculoase ca tutunul, spun cercetătorii. Alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele […]
18:20
Gerul sever din această iarnă a început să se reflecte direct în cheltuielile gospodăriilor, iar facturile la gaze aferente lunii ianuarie confirmă îngrijorările multor consumatori. Comparativ cu sezonul rece precedent, costurile au urcat în medie […]
18:10
Zodiile care scapă de toate greutățile, de pe 4 februarie. Astrele aduc schimbări importante # Cancan.ro
Începând cu data de 4 februarie, două zodii simt că se eliberează, în sfârșit, de poverile care le-au apăsat în ultimele luni. După o perioadă plină de blocaje, incertitudini și eforturi care păreau fără rezultat, […]
17:50
Cum a păcălit un fals prinț moștenitor al Dubaiului o femeie de afaceri din România cu 2,5 milioane de dolari. A durat doi ani # Cancan.ro
O investigație amplă realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dezvăluie un caz complex de fraudă de tip „romance scam”, în care o femeie de afaceri din România a fost înșelată cu peste […]
17:50
Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu o carte cu povestea vieții mele” # Cancan.ro
Cine nu o cunoaște pe doamna Geta, mama fraților Sterp? Pentru publicul larg, ea este imaginea autenticității, mereu zâmbitoare, glumeață, cu vorba directă și energia molipsitoare. O femeie simplă, care a cucerit publicul pe rețelele […]
17:40
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este o eroare # Cancan.ro
Mergem des la cumpărături, dar știm cu adevărat ce achiziționăm? În fața raftului cu carne, alegerea ne aparține. Vrem produse din afară la preț mai mic sau locale, care nu sunt așa ieftine? Decizia spune […]
Acum 24 ore
17:20
Valentine’s Day bate la ușă, iar unii se pregătesc de cadouri romantice, cine în oraș și postări perfecte pe Instagram. Alții… se pregătesc doar să râdă. Dacă faci parte din a doua categorie, bancul de […]
17:10
CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test de inteligență care îți pune la încercare atenția, logica și capacitatea de observație. În imaginea prezentată apare o ecuație formată din bețe de chibrit: 3 + 12 = 8. […]
16:50
ICCJ, decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Ce se întâmplă în aceste momente # Cancan.ro
Frații Mocanu au făcut recurs la condamnarea primită de ei pe 6 noiembrie 2025. Manelistul Dani Mocanu a solicitat să-i fie anulată condamnarea de patru ani de închisoare primită în luna noiembrie 2025 pentru tentativă […]
16:50
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea! # Cancan.ro
Noi informații au fost făcute publice în legătură cu starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, după ce în spațiul media au circulat speculații privind o posibilă agravare a situației sale medicale. Selecționerul echipei naționale […]
16:50
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a făcut, de fapt, când erau la Antena 1. Cătălin Măruță a aflat adevărul # Cancan.ro
Deși pentru public au părut mult timp o echipă unită, realitatea din culise a fost diferită, iar relația dintre Andreea Bălan și Alina Pușcaș a fost una tensionată încă din perioada în care lucrau împreună […]
16:30
(P) Cum să asortezi sneakersii la ținutele office casual? 5 combinații elegante și confortabile # Cancan.ro
Pentru mulți profesioniști, confortul pe parcursul unei zile lungi la birou este la fel de important ca aspectul. Companiile moderne încurajează adesea un cod vestimentar relaxat, care le permite angajaților să combine confortul cu imaginea […]
16:30
Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile # Cancan.ro
Jeffrey Epstein ar fi venit în 2012 în România și chiar și-ar fi luat număr de telefon românesc în timpul vizitei. De asemenea, există informații potrivit cărora el ar fi făcut plăți destul de consistente […]
16:20
Andreea Bostănică, mesaj public pentru Iuliana Beregoi: ”Înțeleg că este greu să treci peste orgoliu” # Cancan.ro
Rivalitatea dintre Andreea Bostănică şi Iuliana Beregoi a reizbucnit după ce artista a făcut o serie de declarații directe în podcastul lui Cătălin Măruță. Invitată în emisiune, Andreea Bostănică a vorbit deschis despre relația tensionată […]
15:50
Cancan îți schimbă ziua cu o glumă bună. Umorul nu costă nimic, nu cere condiții speciale și funcționează chiar și în zilele mai grele. Practic, e o pauză de bine într-o zi aglomerată. Unul cu […]
15:30
Furnizorul care oferă cele mai mici prețuri la gaze de la 1 aprilie. Ce trebuie să știe clienții casnici # Cancan.ro
Piața de gaze naturale intră într-o etapă decisivă odată cu eliminarea prețurilor plafonate de la 1 aprilie 2026, iar furnizorii au început deja să publice ofertele valabile după liberalizare. Consumatorii casnici și companiile pot compara […]
15:30
De ce renunță multe hoteluri la ușile de la baie. Turiștii sunt din ce în ce mai revoltați # Cancan.ro
Hotelurile au început să înlocuiască ușile de la baie cu perdele sau paravane glisante. Însă oaspeții își doresc mai multă intimitate în cameră și se declară revoltați de această inovație. Camerele de hotel tradiţionale cu […]
15:10
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea # Cancan.ro
Crima petrecută în localitatea Cenei continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru anchetatori și comunitate. Acum, bunica ucigașului de 13 ani a rupt tăcerea. Femeia cred că în spatele tragediei ar fi stat, de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.