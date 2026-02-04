VIDEO China construiește un portavion spațial. Va avea 88 avioane fără pilot ce atacă de la 30 km altitudine

Newsweek.ro, 4 februarie 2026 07:40

China a dezvăluit planuri pentru un portavion spațial care poate desfășura avioane de vânătoare fără...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
07:50
Trump, reacție rece după bombardamentele Rusiei: Nu a fost surprins Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump nu a fost surprins de ultimul val de atacuri aeriene masive ruseș...
Acum 30 minute
07:40
Cancerul renal ar putea fi tratat mai ușor: un nou vaccin intră în teste clinice în Europa Newsweek.ro
Un nou vaccin ar putea oferi o protecție mai blândă pacienților cu cancer renal în viitor și ar pute...
07:40
VIDEO China construiește un portavion spațial. Va avea 88 avioane fără pilot ce atacă de la 30 km altitudine Newsweek.ro
China a dezvăluit planuri pentru un portavion spațial care poate desfășura avioane de vânătoare fără...
07:30
Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit Newsweek.ro
Inteligența artificială generativă face ca această escrocherie prin mesaje text să facă mai multe vi...
Acum o oră
07:20
Gabriel Biriş: Un “barbarism fiscal” a fost eliminat în ultimul moment, prin ordonanţă de urgenţă Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş spune că un “barbarism fiscal”, cum îl numeşte expertul, a fost eli...
07:10
Horoscop 5 februarie. Luna în Balanță aduce o zi norocoasă Fecioarelor. Peștii și Berbecii, compromisuri Newsweek.ro
Horoscop 5 februarie. Luna în Balanță aduce o zi norocoasă Fecioarelor. Peștii și Berbecii trebuie s...
Acum 2 ore
06:40
Casa de Pensii recunoaște probleme în acordarea biletelor de tratament. „Nu avem buget”. Când începe programul Newsweek.ro
Casa Națională de Pensii Publice admite dificultăți în acordarea biletelor de tratament balnear, inv...
Acum 12 ore
23:50
Fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, considerat cândva succesorul lui, a fost asasinat Newsweek.ro
Saif al-Islam Gaddafi, 53 de ani, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, a fost ucis în orașul ...
22:40
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan e un dur. La anumite momente, e nevoie să se întoarcă şi el, la anumite decizii Newsweek.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, spune că premierul Ilie Bolojan e un dur şi că la anumite momente, "est...
22:20
Putin anunţă că Rusia a frânat economic puternic. Este la 1% creştere economică. Cheltuieli militare enorme Newsweek.ro
Vladimir Putin anunţă că Rusia a frânat economic puternic. Este la 1% creştere economică, ceea ce es...
22:10
Alina Gorghiu: Aflu cu uimire că aş fi pus la cale un puci cu PSD să-l dăm jos pe Bolojan - un fake news Newsweek.ro
Deputata PNL Alina Gorghiu spsune că află "cu uimire că aş fi pus la cale un puci cu PSD să-l dăm jo...
21:40
Sorin Grindeanu, întâlnire cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu. „Un partener apropiat” Newsweek.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat marți că una dintre temele majore disc...
21:20
Prima văcuţă din România care este tratată pentru cancer se numeşte Bumba. Ce fel de afecţiune oncologică are? Newsweek.ro
Prima văcuţă din România care este tratată pentru cancer se numeşte Bumba şi a fost salvată de două ...
21:20
VIDEO Turcia a testat în premieră un roi de drone de atac. Dronele au „ales” și lovit trei ținte diferite Newsweek.ro
Un operator turc a controlat simultan 20 de drone Kargu, care au lovit trei ținte diferite în timpul...
21:10
UE va propune SUA să aibă un parteneriat în domeniul mineralelor critice. Când s-ar încheia acordul? Newsweek.ro
UE va propune Statelor Unite ale Americii să încheie un parteneriat în domeniul mineralelor critice....
20:40
Tichetele de vacanţă ar putea să fie eliminate gradual, anunţă ministrul Economiei, Irineu Darău Newsweek.ro
Tichetele de vacanţă ar putea să fie eliminate gradual, în timp ce România ar trebui să fie preocupa...
20:20
Finlanda își mută spărgătoarele de gheață în nord. În Helsinki sunt ținte sigure într-un atac al Rusiei Newsweek.ro
Finlanda mută o parte din flota sa de spărgătoare de gheață din sudul țării spre nord pentru a reduc...
20:10
Ce vedete pot vedea și asculta românii la Festivalul de la Szeged. Cât costă biletele Newsweek.ro
Festivalul Sziget a dezvăluit o nouă serie de artiști pentru 2026, adăugând peste patruzeci de nume ...
19:50
Gabriel Biriş: Cum poate fi şmecherită “taxa Temu”, prin unele state UE prietene cu China? Cine plăteşte taxa? Newsweek.ro
Gabriel Biriş: Cum poate fi şmecherită “Taxa Temu”, de Beijing, prin unele state UE care sunt priete...
19:40
Cum să cureți corect o mașină de spălat vase? Scapi definitiv de mirosurile neplăcute și ai vase curate Newsweek.ro
Curățarea corectă a mașinii de spălat vase elimină mirosurile neplăcute și asigură vase impecabile. ...
19:20
Motivul pentru care îți cad genele. Apa micelară este soluția care le poate salva Newsweek.ro
Multe femei se confruntă cu căderea genelor din cauza machiajului agresiv sau a unei demachieri neco...
19:10
În ce domeniu lucrează românii din Italia care vor primi un bonus de 15% din salariu? Cum iei banii Newsweek.ro
În ce domeniu important lucrează românii din Italia care vor primi anual un bonus consistent de 15% ...
Acum 24 ore
18:50
Motivul pentru care trebuie să te speli cu gheață pe față dimineața. În cât timp poți vedea efectele? Newsweek.ro
Spălatul cu gheață pe față dimineața reduce umflăturile și închide porii. Frigul stimulează circulaț...
18:40
Alimente din supermarket la fel de nocive ca țigările. „Ar trebui să scrie că dăunează sănătății” Newsweek.ro
Seducătoare, delicioase și posibil mai periculoase decât se credea. Cercetătorii din SUA avertizează...
18:20
Horoscop februarie 4 zodii își vor găsi dragostea adevărată. Taur - conexiune puternică, Leu - farmec personal Newsweek.ro
În februarie, patru zodii vor găsi dragostea adevărată. Taurul se bucură de o conexiune profundă, ia...
18:10
NATO intră imediat în Ucraina după semnarea păcii cu Rusia. Vor fi forțe armate, avioane și sprijin maritim Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că Ucraina va beneficia de o prezență milit...
17:50
Împușcături pe o stradă din București. Doi băieți au tras după un grup de fete Newsweek.ro
Doi tineri în vârstă de 17 și 18 ani au ajuns la Poliție după ce au tras cu pistoale spre un grup de...
17:50
Volodimir Zelenski a explicat cum va afecta bombardamentul rusesc viitoarele discuții de la Abu Dhabi Newsweek.ro
Volodimir Zelenski a explicat cum va afecta bombardamentul rusesc viitoarele discuții de la Abu Dhab...
17:40
Controversă în Ungaria: se discută retragerea dreptului de vot pentru maghiarii din România Newsweek.ro
Partidul ungar de opoziţie Coaliţia Democrată (DK) a anunţat marţi iniţierea unei sesiuni extraordin...
17:20
Alexandru Muraru: Există un curent majoritar în PNL care respinge orice idee de alianță cu PSD Newsweek.ro
Deputatul Alexandru Muraru, vicepreşedintele al PNL, a afirmat, marţi, că există un curent majoritar...
17:20
Emmanuel Macron anunță pregătiri pentru reluarea discuțiilor între liderii europeni și Vladimir Putin Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că se desfășoară lucrări pregătitoare pentru...
16:50
Român acuzat de tentativă de sabotaj, în Germania. Ar fi încercat să avarieze nave militare. Ajutat de un grec Newsweek.ro
Un român a fost arestat la Hamburg sub acozația de tentativă de sabotaj. Acesta, împreună cu un cetă...
16:50
Start convingător pentru Sorana Cîrstea: calificare în turul doi la Transylvania Open Newsweek.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-a calificat, luni, în turul doi al tur...
16:40
Piața agricolă, zguduită: HempFlax renunță la operațiunile din zona Sebeș–Alba Iulia Newsweek.ro
Portofoliul agricol din România al companiei olandeze HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă, ...
16:30
Taximetriștii refuză să treacă la mașini electrice. Protestează, la Atena și Salonic: Nu sunt rentabile Newsweek.ro
Conform legii, de la 1 ianuarie 2027, toate taxiurile nou licențiate în Atena și Salonic trebuie să ...
16:20
Victimele lui Epstein primesc amenințări cu moartea. Avocații acuză Departamentul de Justiție al SUA de eșec Newsweek.ro
Dezvăluirile și publicațiile legate de crimele comise de decedatul agresor sexual Jeffrey Epstein pr...
16:20
Record negativ în transportul maritim. Mii de marinari lăsați în voia sorții pe sute de nave Newsweek.ro
Peste 6.000 de marinari au fost abandonați pe 410 nave în 2025, ceea ce reprezintă cel mai grav an î...
16:10
Miercurea Ciuc strânge semnături din toată țara pentru schimbarea legii taxelor locale Newsweek.ro
Primăria municipiului Miercurea Ciuc a lansată o petiţie prin care îi solicită premierului Ilie Bolo...
16:00
Corlățean, acuzat de Ucraina de dezinfomare. Fostul ministru PSD a adus Centrul cultural rus în România Newsweek.ro
Fostul ministru de Externe PSD care a adus Centrul cultural rus în România, Titus Corlățean, actual ...
15:50
80.000.000 de colete non-UE au avut ca destinație România în 2025. Doar 10% au aterizat direct aici Newsweek.ro
Asociaţia Română a Magazinelor Online a transmis că în 2025, aproximativ 80 de milioane de colete no...
15:30
Dezbatere între psihologii ieșeni: cum au primit noul proiect de lege? Newsweek.ro
Noul proiect de lege privind exercitarea profesiei de psiholog, precum și reorganizarea și funcționa...
15:30
O ingineră și-a dat demisia de la locul de muncă bine plătit și s-a întors la școală: „A fost un sacrificiu” Newsweek.ro
O ingineră software cu 8 ani de experiență în domeniu a renunțat la carieră pentru a se întoarce la ...
15:20
Se repetă povestea de la Mihail Kogălniceanu. O dronă suspectă a survolat o bază militară din Polonia Newsweek.ro
La aproape doi ani după ce drone au survolat Baza Mihail Kogălniceanu, povestea se repetă dar de dat...
15:10
Cine a fost universitarul românul menționat în Dosarele Epstein, decedat între timp? Era chimist Newsweek.ro
Publicarea documentelor judiciare din Dosarele Jeffrey Epstein, în SUA, a readus în atenția publică ...
15:00
Autoritățile fac un apel către părinţi să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îngheţate Newsweek.ro
Autoritățile fac un apel către părinţi să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi în apropierea apelor îng...
14:50
Spania vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 ani Newsweek.ro
Guvernul spaniol vrea să interzică accesul la reţelele de socializare persoanelor cu vârsta sub 16 a...
14:40
Ai drum cu mașina prin Ungaria, de la 1 februarie 2026 plătești mai mult. Cât costă vinietele? Newsweek.ro
De la 1 februarie 2026, autoritățile din Ungaria au scumpit vinietele pentru mașini, motociclete și ...
14:30
Ministrul Muncii anunță ajutor la pensie pentru pensionarii cu venituri mici. „Este nevoie de compensare” Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici, sublini...
14:10
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata primei zile de concediu medical Newsweek.ro
Avocatul Poporului a anunțat marți că atacat la Curte Constituțională ordonanța de urgență care a el...
14:00
Podul „Golden Gate” de 500.000.000 € de la Brăila se surpă. Reasfaltat de 5 ori în 2,5 ani de la inaugurare Newsweek.ro
Lucrare de „calitate”. Podul „Golden Gate” de 500.000.000 € de la Brăila se surpă. Pe o rampă de acc...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.