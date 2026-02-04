Se face transferul lui Macalou la FCSB? Prima reacție de la Cluj
Fanatik, 4 februarie 2026 12:20
Gigi Becali și-a arătat interesul de a-l transfera pe Issouf Macalou la FCSB. Cum au comentat oficialii de la U Cluj posibilitatea plecării atacantului ivorian.
Acum 15 minute
12:20
Acum 30 minute
12:10
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului # Fanatik
Serviciile de informaţii ale Kremlinului desfăşoară împotriva Occidentului operaţiuni sub acoperire în care folosesc femei ce se infiltrează în organizaţii şi cercuri influente.
Acum o oră
11:50
Internaționalul român și-a luat adio de la echipa națională, chiar înainte de barajul cu Turcia: „Asta mi-am propus în 2026” # Fanatik
Barajul cu Turcia se apropie cu pași repezi, dar internaționalul român nu se mai gândește la o convocare din partea lui Mircea Lucescu. Anunțul făcut de experimentatul fotbalist
11:40
Patronul miliardar rus îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu! Ivan Savvidis a scos 2,5 milioane de euro din buzunar. Exclusiv # Fanatik
Ivan Savvidis, patronul miliardar rus al lui PAOK, plătește 2,5 milioane de euro pentru un fotbalist de națională, care îl poate ajuta pe Răzvan Lucescu să-și îndeplinească obiectivele.
Acum 2 ore
11:20
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”. Exclusiv # Fanatik
Laurențiu Reghecampf are o situație foarte bună la Al Hilal Omdurman și a făcut o promisiune în direct. Ce tradiție de la Steaua va repeta la echipa din Rwanda.
11:10
Daniel Pancu, întrebat frontal despre viitorul jucătorului de la CFR Cluj: ”Dacă pleacă, vor trebui să vină doi fundași”. Video # Fanatik
CFR Cluj ar putea să-și piardă un jucător de bază în ultimele zile de mercato. Cum a comentat Daniel Pancu această posibilitate și ce mesaj a transmis conducerii.
11:00
Ministrul sănătății vrea să schimbe regulile în spitale: medicii, plătiți după performanță. Sindicalist: „Asta e și supărarea lor” # Fanatik
Ministrul sănătății anunță că nu va mai exista o creștere egală a veniturilor personalului sanitar. Cine face performanță va primi mai mulți bani. Ce spun sindicaliștii
10:50
Farul, listat la bursă, cu Gică Hagi CEO? Milionarul român a aruncat bomba în România: „Este cel mai pregătit club din SuperLiga pentru acest pas” # Fanatik
Fostul arbitru român, devenit milionar în urma afacerilor sale și investițiilor la bursă, vrea să revoluționeze Farul! Care este planul uluitor al omului de afaceri, în care Gică Hagi va fi vârful executivului
10:40
Dinamo, noua forţă din SuperLiga după construirea noului stadion?! “Când va fi gata, mai mulţi oameni de afaceri vor veni lângă echipă!” # Fanatik
Devine Dinamo noua forță a fotbalului românesc după construirea noului stadion?! Anunț de ultim moment despre investitorii interesați de echipa din „Ștefan cel Mare”.
Acum 4 ore
10:20
Căpitanul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a răbufnit după meciul cu City, în care românul a fost integralist: „Rușinos!” # Fanatik
Probleme la Tottenham după meciul cu Manchester City, în care Radu Drăgușin a fost integralist! Căpitanul echipei a răbufnit
10:10
Prima reacție oficială despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB! Gigi Becali oferă 3.000.000 de euro: „Discutăm orice” # Fanatik
Impresarul lui Denis Drăguș a oferit primele reacții după ce Gigi Becali și-a exprimat interesul pentru atacantul român. Care este situația sa actuală și cum s-ar putea realiza mutarea
09:50
Motivul pentru care PNL refuză de doi ani și jumătate să achite o factură de 268 de lei. Reacția lui Ilie Bolojan după ce a aflat de datorii # Fanatik
Partidul Național Liberal, al doilea cea mai bogată formațiune politică din România, se judecă de doi ani și jumătate pentru o factură de 268 de lei, plus penalități. De ce nu a plătit-o
09:40
Anunțul care nu-i va suna bine lui Costel Gâlcă. Transferul mult așteptat va juca abia în luna martie! Exclusiv # Fanatik
Jucătorul transferat de Rapid în această iarnă va putea juca abia în luna martie. Victor Angelescu a dezvăluit care sunt dificultăţile legate de această mutare.
09:20
Unde se transmit în România Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Cum vezi la TV și unde urmărești online. Așa primești toate alertele zilei din Italia, țara organizatoare
09:10
Gigi Becali a vorbit 5 minute neîntrerupt despre Baba Alhassan. ”Trebuia să-i schimb numele când a venit” # Fanatik
Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de jocul la mijlocul terenului pe care l-a avut FCSB în acest sezon. Ce i-a reproșat, de fapt, patronul lui Baba Alhassan.
08:50
Anunț devastator despre un club important din România: „Este în faliment. Nu mai au nici bani de mâncare” # Fanatik
Florin Prunea a dezvăluit că o formație din România este pe marginea prăpastiei. Fostul internațional a anunțat că gruparea se va desființa în următoarea perioadă din cauza problemelor financiare.
08:40
Fratele lui Edjouma, transfer spectaculos pe 5 milioane de euro la o multiplă campioană a Franței. Reacția fostului fotbalist de la FCSB: „Mândru!” # Fanatik
Noah Edjouma, fratele lui Malcom Edjouma, fostul fotbalist al lui FCSB, a prins un transfer bombă pe finalul perioadei de mercato. Fosta campioană a Franței a plătit 5 milioane de euro pentru el
Acum 6 ore
08:20
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar # Fanatik
Ajuns la 57 de ani, Florin Prunea este o figură extrem de cunoscută și, mai ales, de prezentă în presă. Apariția sa de debut în media internă s-a petrecut însă pe când avea 10 ani și juca pe postul de atacant la Dinamo.
08:10
CV-ul cu studii controversate al lui Ionuț Moșteanu încă bântuie site-ul TAROM. Cum explică șefii companiei dispariția de acum două luni a documentului # Fanatik
TAROM neagă că CV-ul ”cu probleme” al fostului ministru al apărării, Ionuț Moșteanu, a fost eliminat deliberat de pe site-ul companiei aeriene. Ce s-a întâmplat de fapt
07:40
Diana Șucu: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”. Gigi Becali a auzit-o și i-a dat un sfat în direct! Exclusiv # Fanatik
Rivalitatea fotbalistică dintre FCSB și Rapid se mută pe tărâm spiritual. Replici pline de credință între Gigi Becali și Diana Șucu, soția patronului giuleștean.
07:10
Anunț important despre viitorul lui Cristiano Ronaldo! Ce urmează după conflictul cu Al Nassr # Fanatik
Cristiano Ronaldo a refuzat să joace în ultimul meci al lui Al Nassr, iar presa din Portugalia a făcut un anunț important cu privire la viitorul starului care va împlini în curând 41 de ani.
Acum 8 ore
05:50
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la bugetul lăsat de Marcel Ciolacu # Fanatik
Ce economii a făcut Ilie Bolojan la bugetul Cancelariei primului ministru. Cum arată austeritatea aplicată la propriul aparat. Ce cheltuieli a tăiat din bugetul lăsat de Marcel Ciolacu
Acum 12 ore
00:20
Bogdan Baratky anunță marea dilemă a lui Costel Gâlcă după Hermannstadt – Rapid 0-3: „De văzut cum va gestiona acest subiect” # Fanatik
Bogdan Baratky a remarcat în FANATIK ce „bătăi de cap” i-a dat victoria Rapidului de la Sibiu, 3-0 cu Hermannstadt, lui Constantin Gâlcă
00:10
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt # Fanatik
Imagini emoționante la finalul meciului dintre Hermannstadt și Rapid, 0-3, în care jucătorul oaspeților, Cristi Manea, a fost surprins în lacrimi în fața galeriei.
3 februarie 2026
23:50
Daniel Niculae nu și-a uitat trecutul! Ce a spus după Hermannstadt – Rapid 0-3: „Îi felicit și le țin pumnii în continuare” # Fanatik
Daniel Niculae, laude pentru fosta sa echipă după Hermannstadt - Rapid 0-3. Ce a spus actualul președinte al sibienilor
23:40
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri # Fanatik
Cu cine are o relație amoroasă jucătorul celor de la Chelsea, care nu mai evoluează de peste un an. După o perioadă în care i-a scris constant a reușit să o scoată la întâlnire.
Acum 24 ore
23:30
Dorinel Munteanu anunță o ședință la Hermannstadt după meciul cu Rapid: „Dacă sunt bărbați punem pe masă toate problemele” # Fanatik
Hermannnstadt a fost învinsă fără drept de apel, 0-3, de Rapid, în urma unei prestații defensive catastrofale, în care greșelile individuale au făcut practic cadou golurile giuleștenilor.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 4 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pentru Farul Constanța – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 4 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.10 la meciul Farul Constanța - Dinamo
23:10
Constantin Grameni, replică fabuloasă pentru contestatari după golul superb din Hermannstadt – Rapid 0-3: „Suporterii români de tastatură n-au cum să spună că a bătut vântul” # Fanatik
Constantin Grameni, Daniel Paraschiv și Denis Ciobotariu au reacționat după succesul clar obținut de Rapid pe terenul lui Hermannstadt, scor 3-0, în etapa 25 din Superliga.
23:00
Costel Gâlcă a avut și o nemulțumire după Hermannstadt – Rapid 0-3. Antrenorul pune presiune pe Daniel Paraschiv # Fanatik
Care a fost nemulțumirea lui Costel Gâlcă de la finalul meciului Hermannstadt - Rapid 0-3. Ce a spus antrenorul despre Daniel Paraschiv
22:50
Victor Angelescu, anunț pentru rivale după FC Hermannstadt – Rapid 0-3: „Așa arată o echipă campioană!” # Fanatik
Acționarul Rapidului, Victor Angelescu, a fost extrem de mulțumit după evoluția formației sale cu Hermannstadt, 3-0, și a ținut să-i laude pe jucători pentru prestația de la Sibiu.
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 4 februarie 2026, poate aduce un câștig de 520 lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din campionatele de top din Europa.
22:40
Mircea Lucescu, sunat în spital de fostul său elev. Ce ar fi dus, de fapt, la probleme selecționerului: „Asta l-a afectat” # Fanatik
Detalii noi despre situația medicală a lui Mircea Lucescu! Ce ar fi putut duce la problemele selecționerului, aflat în continuare în spital
22:20
Moment incredibil în circuitul ATP! Recordmanul de la Wimbledon a fost nevoit să se retragă după ce s-a accidentat într-un mod uluitor. Video # Fanatik
Un tenismen din circuitul ATP a fost nevoit să se retragă dintr-un meci după un incident uluitor petrecut pe teren. Ce s-a întâmplat, de fapt.
22:00
Dorinel Munteanu nu a mai suportat și a luat o decizie șoc! Ce a făcut la pauza meciului Hermannstadt – Rapid # Fanatik
Dorinel Munteanu a luat o decizie surprinzătoare la pauza meciului dintre Hermannstadt și Rapid, care s-a dovedit a fi una inspirată. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de startul reprizei secunde.
21:50
E cuplul anului 2026? Kim Kardashian, surprinsă alături de unul dintre cei mai mari sportivi din istorie # Fanatik
Kim Kardashian, apropiere neașteptată de unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume. Să fie oare vestea momentului care va uimi oamenii de pretutindeni?
21:30
Gianni Infantino, anunț uluitor despre Rusia și Israel! Care este planul președintelui FIFA: „Trebuie să facem asta” # Fanatik
Gianni Infantino a dezvăluit ce plan are FIFA cu privire la naționala Rusiei, suspendată de 4 ani din competițiile internaționale. Președintele forului mondial a vorbit și despre posibilitatea ca mai multe țări să boicoteze Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump.
21:20
Cristiano Bergodi, întrebat direct despre titlu. Ce a răspuns după 9 victorii în 12 meciuri la U Cluj # Fanatik
Universitatea Cluj a reușit să se impună în fața celor de la FC Argeș, 3-1, iar Cristiano Bergodi spune că echipa sa a avut o evoluție solidă și a meritat cele 3 puncte.
21:10
Cum a mascat ASF-ul primele acordate angajaților în anul 2025. Reformele lui Bolojan, ignorate și atacate în instanță # Fanatik
Una din autoritățile statului cu cele mai mari salarii anunța zero lei pentru primele angajaților spre finalul anului 2025. Banii însă au rămas tot în cadrul Autorității, unde angajații se opun reformelor lui Bolojan
20:50
Bogdan Andone, atac la arbitraj după U Cluj – FC Argeș 3-1: „Noi eram la baschet, ei erau la lupte” # Fanatik
Bogdan Andone a tras concluziile după eșecul suferit de FC Argeș, 1-3 pe terenul Universității Cluj. Antrenorul piteștenilor a criticat maniera „centralului” Marcel Bîrsan.
20:40
Alex Chipciu, reacție sinceră despre lupta pentru play-off-ul din SuperLiga: „Nici nu știi ce rezultat să aștepți din altă parte”
20:10
„Ferice de cel care n-a cunoscut-o pe doamna. O naivă!” Declarații incredibile despre căderea PNL # Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat la "Profeţiile lui Mitică" impactul pe care îl are asupra imaginii liberalilor ultimul scandal de corupţie asociat cu partidul.
20:00
Unchiul lui Rafael Nadal „îl urechează” pe Carlos Alcaraz după victoria de la Australian Open 2026: „Mă simt prost că o spun” # Fanatik
Carlos Alcaraz a ajuns la al șaptelea titlu de Grand Slam în carieră la doar 22 de ani, însă unchiul lui Rafael Nadal l-a mustrat după succesul de la Australian Open 2026. Află ce i-a transmis tenismenului
19:40
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei # Fanatik
Decizie cu impact pentru Cristi Chivu înaintea meciului Inter - Torino din Cupa Italiei! Motivul pentru care partida nu se poate juca în Milano
19:40
O deputată din partidul Dianei Șoșoacă solicită 1,4 miliarde lei pentru persoanele cu probleme psihice. Ce vrea să facă în fiecare județ # Fanatik
În Parlamentul României a fost depus un proiect de lege care vine în sprijinul persoanelor cu probleme psihice. Pentru ce solicită o deputată SOS 1,4 miliarde de lei?
19:20
Duelul din etapa cu numărul 25 a SuperLigii României, dintre Universitatea Cluj și FC Argeș, a avut o primă repriză cu un scenariu nedorit de către oaspeți.
19:10
Înainte de meciul lui Dinamo cu Farul, din etapa cu numărul 25 a SuperLigii, Zeljko Kopic a vorbit despre FCSB și a dat drept exemplu formația rivală din București.
18:50
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de fapt, verișoara care era cu ei la pârâu. Mezinul familiei a asistat la momentele cumplite # Fanatik
Dana și Tibi, doi frați din județul Sibiu, s-au stins din viață într-un moment de neatenție, nesupravegheați de părinți, înecați în pârâu! Verișoara celor doi a fost și ea la un pas să moară!
18:40
România, tot mai prezentă în presa rusă. Ce subiecte despre București domină publicațiile de la Moscova # Fanatik
Presa rusă a publicat peste 470 de articole despre România într-o lună, concentrându-se pe teme politice sensibile, relația cu Ucraina și subiectul unirii cu Republica Moldova.
