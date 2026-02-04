Vassaras, agasat în centrul Bucureștiului Șeful CCA, luat la întrebări de un cetățean nemulțumit: „Există blat în fotbalul românesc?”
Golazo.ro, 4 februarie 2026 16:50
Kyros Vassaras (60 de ani), președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), a fost chestionat de un cetățean în privința existenței aranjamentelor în Liga 1.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
17:10
„Discuție lungă cu Mircea Lucescu” Foștii elevi îi trimit mesaje de susținere selecționerului # Golazo.ro
Foștii elevi ai lui Mircea Lucescu sunt alături de antrenorul legendar al fotbalului românesc, care traversează o perioadă dificilă.
17:10
Bilete la Turcia - România FRF a anunțat când se pun în vânzare tichetele pentru meciul decisiv al „tricolorilor” de la barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat când se pun în vânzare biletele pentru Turcia - România, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de anul acesta.
Acum 15 minute
17:00
Juan Manuel Medina, vicepreședintele clubului Newell's Old Boys, a anunțat că echipa plănuiește să-l readucă pe Lionel Messi în Rosario.
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:20
„Bombă cu ceas” la FCSB - Botoșani Vassaras, delegare-șoc: arbitru membru PNL. Reacția nervoasă a lui Iftime: „Mă simt jignit, hai să fim serioși!” # Golazo.ro
Pentru meciul FCSB - FC Botoșani, Vassaras a ales un „central” cu conexiuni la nivel înalt într-un partid politic de mare anvergură în România, în care unul dintre lideri e chiar patronul lui FC Botoșani.
Acum 2 ore
15:50
„OnlyFans, cel mai bun lucru” Campioana mondială și olimpică la bob își finanțează într-un mod neconvențional participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Golazo.ro
Lisa Buckwitz (31 de ani), campioană olimpică la bob, în 2018, și mondială, în 2024, a vorbit despre contractul de sponsorizare pe care îl are cu platforma OnlyFans, semnat acum un an.
15:20
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre lacrimile lui Cristi Manea în fața galeriei și ce au strigat fanii Rapidului.
15:20
„Avem încă o finală” Elias Charalambous, înaintea duelului decisiv cu FC Botoșani: „Este un meci foarte important pentru noi” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu FC Botoșani de joi, din etapa #25 din Liga 1.
Acum 4 ore
14:50
Farul - Dinamo LIVE de la 20:30, în etapa #25 din Superliga » „Câinii” luptă pentru primul loc # Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la Farul, în deplasare, astăzi, de la 20:30 în etapa #25 din Superliga. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:40
Ianis Hagi, spectacol în Turcia VIDEO: Meci mare făcut de român! A marcat două goluri și Alanyaspor e lider # Golazo.ro
Boluspor - Alanyaspor 0-4. Ianis Hagi, jucătorul oaspeților, a bifat o „dublă” în meciul din etapa a treia din grupele Cupei Turciei.
14:40
Mircea Lucescu pleacă în Belgia Selecționerul va face investigații medicale și în străinătate + Cine decide dacă va fi pe bancă la barajul cu Turcia # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) pleacă, pe 16 februarie, în Belgia pentru a fi supus mai multor investigații medicale.
14:20
De ce nu joacă Ofri Arad Mijlocașul israelian nu va evolua nici în următoarele două săptămâni pentru FCSB. Care e motivul # Golazo.ro
FCSB l-a legitimat pe Ofri Arad (27 de ani) în ianuarie, după ce acesta a terminat contractul cu Kairat, din Kazahstan.
13:50
„Ne doare și pe noi” Apelul tricolorilor înaintea barajului cu Turcia: „Alții nu aveți!” # Golazo.ro
La mai puțin de două luni până la barajul cu Turcia, Federația Română de Fotbal a lansat o campanie în care cere ajutorul tuturor în încercarea tricolorilor de a se califica la CM 2026.
13:40
Ce-a fost în mintea lui Joan Garcia?! FOTO: Neatenția portarului, în meciul cu Albacete, o putea costa scump pe Barcelona # Golazo.ro
Albacete - Barcelona 1-2. Joan Garcia, portarul catalanilor, a fost protagonistul unui moment amuzant în duelul din sferturile Cupei Spaniei.
13:40
Minion pe gheață Lupta neprevăzută câștigată de un campion înainte de Jocurile Olimpice de iarnă: „E ceva fără precedent!” # Golazo.ro
Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté, de șase ori campion al Spaniei la patinaj artistic, va avea voie să-și execute programul scurt intitulat „Minionii” la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina.
13:30
Fugea din cantonament pentru radioterapie Trei exemple uluitoare pentru Lucescu. Antrenori activi, deși erau grav bolnavi în timpul carierei # Golazo.ro
Mircea Lucescu are trei modele extraordinare de antrenori care nu au renunțat, în ciuda maladiilor de care sufereau: Louis van Gaal, Oscar Tabarez, Sinisa Mihajlovic
13:30
Suspendată pentru dopaj Lovitură pentru țara gazdă » O biatlonistă italiană, exclusă de la Jocurile Olimpice de iarnă # Golazo.ro
Biatlonista italiană Rebecca Passler (24 de ani) a fost suspendată provizoriu de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce un test anti-doping a ieșit pozitiv. Italia este țara gazdă a JO de iarnă Milano-Cortina.
Acum 6 ore
12:20
„Noi comandăm” Mafia italiană a încercat să se implice în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina # Golazo.ro
Presa italiană dezvăluie că mafia italiană a încercat să intervină în organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina.
12:10
Portarul a fugit la vestiare! Un meci a fost întrerupt 4 minute, după care goalkeeperul s-a întors zâmbind pe teren # Golazo.ro
O scenă neobișnuită a avut loc în Brazilia, în timpul meciului din Campionatul Mineiro dintre Betim și Cruzeiro (0-1). Meciul a fost oprit aproximativ patru minute, pentru ca portarul Cassio Ramos (38 de ani) să margă la vestiar.
12:00
Acțiune de PR sau nebunie? Un specialist spune cum e posibil ca Lindsey Vonn să poată concura având ligamentul rupt: „Un fotbalist n-ar avea nicio șansă!” # Golazo.ro
Cum e posibil ca Lindsey Vonn sa participe la JO de iarnă 2026, având ruptură totală de ligament încrucișat anterior? A explicat Alessandro Masse , directorul secției de Ortopedie de la Spitalul Citta della Salute, din Torino, și profesor de Ortopedie și Traumatologie la Universitatea din Torino.
11:30
„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la FC Botoșani # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, se teme că echipa sa nu se va clasa în primele 6 la finalul sezonului regular.
11:20
Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor” # Golazo.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reacționat după ultimele declarații ale lui Gianni Infantino, președintele FIFA.
Acum 8 ore
11:10
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete” # Golazo.ro
Lindsey Vonn (41 de ani), celebra schioare americană, a anunțat că va participa la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina, în ciuda unei accidentări grave suferite vineri. Vonn și-a rupt complet ligamentul încrucișat anterior în timpul unei curse de la Cupa Mondială la Crans-Montana.
10:50
Chipciu refuză să calculeze Căpitanul „șepcilor roșii” simte presiunea luptei pentru play-off: „Nici nu ştii ce rezultat să aştepţi” # Golazo.ro
U Cluj - FC Argeș 3-1. Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul „șepcilor roșii”, a declarat că preferă să evite calculele legate de clasament, chiar dacă formația sa are șanse importante de calificare în play-off.
10:40
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!” # Golazo.ro
Arsenal - Chelsea 1-0. John Terry (45 de ani) a fost ironizat de fanii rivalilor, după ce un videoclip postat legendarul fundaș al echipei de pe Stamford Bridge s-a viralizat pe internet.
10:30
«LEGEA NOVAK», AZI, LA CCR Se judecă obiecția lui Nicușor Dan, care spune că ordinul „încalcă principiul nediscriminării și libera circulație” # Golazo.ro
Astăzi, la CCR (Curtea Constituțională a României) va fi judecată sesizarea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește «Legea Novak». Judecătorii urmează să decidă dacă respectă sau nu Constituția țării noastre.
10:20
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani) și-a dorit să joace pentru naționala României, dar totul a rămas doar un vis. I s-a refuzat cetățenia și are informații că ar fi fost din cauza discriminării.
09:50
Sugerează o modificare la Rapid Aurel Țicleanu a analizat jocul giuleștenilor: „Vor fi puține schimbări cu Petrolul” + îl contrazice pe Victor Angelescu # Golazo.ro
Hermannstadt - Rapid 0-3. Aurel Țicleanu (67 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a comentat declarațiile lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, făcute după victoria de la Sibiu.
Acum 12 ore
09:10
„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic # Golazo.ro
De 20 de ani, chirurgul ortoped Dan Tănase a făcut mereu parte din delegația României la edițiile Jocurilor Olimpice în calitate de medic șef al COSR.
Acum 24 ore
23:40
„Rușinos!” Dorinel Munteanu, mesaj după umilința cu Rapid: „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele” # Golazo.ro
Hermannstadt - Rapid 0-3. Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, și-a asumat întreaga vină pentru eșecul echipei sale.
23:20
„Așteptam un meci mult mai strâns” Gâlcă, despre jocul Rapidului: „Am greșit mult în prima repriză” » Ce spune despre Hermannstadt # Golazo.ro
Hermannstadt - Rapid 0-3. Constantin Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre victoria echipei sale în etapa #25 din Liga 1.
23:20
Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-un aparat de radio emisie-recepție # Golazo.ro
Cu gândul la barajului cu Turcia din 26 martie 2026, Mircea Lucescu amintește de modul în care, în 1992, a condus Brescia din tribune după un preinfarct. Atunci avea 47 de ani.
23:10
„Am arătat ca o echipă campioană” Ce l-a încântat și ce l-a nemulțumit pe Victor Angelescu la meciul cu Hermannstadt: „Nu am început bine” # Golazo.ro
Hermannstadt - Rapid 0-3. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a vorbit despre victoria echipei sale în etapa #25 din Liga 1.
22:30
Hagi ar fi mândru! VIDEO. Grameni a înscris golul anului în Liga 1! Șut de la aproape 40 de metri, la fel ca bijuteria „Regelui” din meciul cu Columbia # Golazo.ro
Hermannstadt - Rapid. Constantin Grameni, mijlocașul giuleștenilor, a înscris un gol de generic în meciul de la Sibiu, de la peste 30 de metri!
21:40
„Noi eram la baschet, ei erau la lupte!” Bogdan Andone, mesaj furios după U Cluj - FC Argeș: „Sunt interese să intre în play-off echipele susținute politic” # Golazo.ro
U Cluj - FC Argeș 3-1. Bogdan Andone, antrenorul oaspeților, a venit cu acuzații grave asupra echipelor de top din Liga 1.
21:10
Și-au luat gândul de la Politic Motivul pentru care jucătorul de la FCSB nu va mai ajunge în Grecia # Golazo.ro
Transferul lui Dennis Politic, jucătorul de la FCSB, la formația greacă Panetolikos nu se va mai realiza.
21:10
Ucraina reacționează cu furie Ce au spus miniștrii Sportului și de Externe de la Kiev după ce șeful FIFA a vorbit de revenirea Rusiei: „Degenerați” # Golazo.ro
Gianni Infantino i-a înfuriat pe oficialii ucraineni cu declarația sa despre întoarcerea Rusiei în competițiile de fotbal internaționale
20:40
Gabi Ruse, enervată de spectatori Românca a fost eliminată din primul tur la Transylvania Open: „Sunt mulți antrenori în tribună” # Golazo.ro
Gabriela Ruse a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open, după ce a fost învinsă de Rebeka Masarova, scor 1-6, 6-4, 2-6.
20:10
Apelul lui Mihai Neșu a avut ecou Premierul Ilie Bolojan a intervenit, fundația a fost scutită de impozite în valoare de 36.000 de euro # Golazo.ro
Fundația „Mihai Neșu” a fost scutită de plata impozitelor locale de aproximativ 36.000 de euro, după ce premierul Ilie Bolojan a intervenit în urma apelului public făcut de fostul fotbalist.
20:00
Joao Paulo, clauză de reziliere imensă Ce salariu va încasa noua achiziție a FCSB. Toate detaliile contractului # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, i-ar fi stabilit o clauză de reziliere imensă lui Joao Paulo, noua sosire în tabăra campioanei.
19:40
A ratat din doi metri! FOTO. Macalou, execuție șocantă în meciul cu FC Argeș » Avea toată poarta la dispoziție # Golazo.ro
U Cluj - FC Argeș. Issouf Macalou (27 de ani), aripa dreaptă a gazdelor, a fost protagonistul unei ratări de zile mari în meciul din etapa #25 din Liga 1.
19:20
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan # Golazo.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, are de suferit după incidentele din meciul cu Cremonese, atunci când un fan al „nerazzurrilor” a aruncat cu o petardă lângă portarul echipei adverse.
18:50
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român # Golazo.ro
Răzvan Sava, 23 de ani, a fost lăsat în afara lotului lui Udinese la ultimele două etape de Serie A. Directorul sportiv al alb-negrilor, Gianluca Nani, a vorbit despre decizia antrenorului Kosta Runjaic
18:40
Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1! # Golazo.ro
Marian Huja, fundașul lui Pogon Szczecin care ar fi dorit de FCSB, ar putea fi transferat de CFR Cluj.
18:10
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani # Golazo.ro
Emma Răducanu nu reușește să găsească antrenorul care să o înțeleagă, să-i redea agresivitatea pe teren și să-i ascută calitățile
18:00
17:50
17:50
Dorin Rotariu, pe val FOTO. Românul a marcat din nou în Cupa Turciei. Echipa sa a zdrobit o formație din prima ligă # Golazo.ro
Igdir - Antalyaspor 6-0. Dorin Rotariu, jucătorul gazdelor, a înscris un gol în victoria categorică reușită de echipa sa în Cupa Turciei.
17:40
17:30
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?” # Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit, la podcastul „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare greșeală din cariera de 27 de ani pe care a avut-o ca „central”.
