Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
ObservatorNews, 4 februarie 2026 19:50
Credeam că nu mai e posibil un nou caz Nordis, dar cei avizi de îmbogăţire nu rămân niciodată în pană de idei. Câţiva oameni ne-au scris pe Fii Observator ce au păţit cu un proiect imobiliar ce se autointitula "cel mai modern din oraş". Au dat zeci de mii de euro pentru visul de a deveni proprietari, au realizat că sunt stăpâni pe o hârtie fără valoare. Unul dintre păgubiţi şi-a mobilat complet apartamentul înainte să afle că a fost vândut şi revândut de mai multe ori. Constructorul a dispărut cu peste un milion de euro, telefoanele de pe site-uri sunt închise, iar păgubiţii au ajuns să se lupte între ei.
• • •
Acum 10 minute
20:10
Bolojan: Guvernul pregătește eliminarea treptată a plafonului la prețul gazelor până în 2027 # ObservatorNews
Guvernul pregătește o perioadă tranzitorie de renunțare treptată la plafonarea prețului la gaze, cu un preț administrat pentru consumatorii casnici până în primăvara anului 2027, a anunțat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.
Acum 30 minute
20:00
Un comediant rus de stand-up, Artemi Ostanin, a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și a primit o pedeapsă de aproape șase ani de închisoare pentru o glumă făcută despre un veteran de război fără picioare, care a stârnit indignare în rândul naționaliștilor și bloggerilor militari, relatează Reuters.
20:00
Bolojan: Reforma administrației intră în linie dreaptă. Guvernul își asumă răspunderea # ObservatorNews
Reforma administrației intră pe ultima sută de metri. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pachetul de măsuri a intrat în circuitul de avizare guvernamental și urmează să fie adoptat săptămâna viitoare, cel mai probabil prin asumarea răspunderii Guvernului, la recomandarea Ministerului Justiției.
20:00
1.000 de profesori au protestat în faţa Guvernului. Ameninţă cu grevă generală în perioada examenelor # ObservatorNews
O mie de profesori din toată țara s-au răcorit, şi la propriu şi la figurat, în Piața Victoriei. Şi-au strigat năduful în faţa guvernanţilor, dar pentru mulţi, din păcate, a semănat cu o zi la şcoală, în care vorbesc singuri din cauza elevilor neascultători, care nu prea îi bagă în seamă. Sunt supăraţi dascălii, şi ar fi vrut să le spună decidenţilor că educaţia e singura speranţă pentru un viitor mai bun. Să măreşti norma didactică, să creşti numărul de elevi din clasă şi să comasezi şcoli nu sunt soluţii, spun profesorii. Aşa că sunt pregătiţi să întoarcă şi foaia şi vorbesc de grevă generală, fix în perioada examenelor naționale, poate atunci vor fi ascultaţi.
20:00
Bolojan avertizează CCR cu privire la pensiile magistraților: Probabilitatea să pierdem acești bani este mare # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va informa joi, în data de 5 februarie, Curtea Constituţională cu privire la consecinţele amânării unei decizii legate de pensiile magistraţilor. El a avertizat că, în lipsa unei hotărâri, "probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare".
20:00
Bolojan, despre amânarea CCR privind pensiile magistraților: România riscă să piardă 230 de milioane de euro # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării deciziilor privind pensiile magistraților, avertizând că, în lipsa unei hotărâri, „probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare”. Într-o conferință de presă la Palatul Victoria, șeful Guvernului a explicat că un jalon esențial pentru absorbția fondurilor europene vizează exact acest capitol, unde România înregistrează o reținere de aproape 230 de milioane de euro.
19:50
19:50
Expiră acordul nuclear dintre SUA și Rusia. Trump vrea un tratat nou, în care să fie inclusă China # ObservatorNews
Donald Trump îi ia apărarea lui Vladimir Putin... fix după cel mai puternic bombardament al Rusiei asupra Ucrainei din această iarnă. Liderul de la Casa Albă spune că Putin și-a ținut cuvântul în ceea ce privește armistițiul energetic și a atacat abia după expirarea înțelegerii. Raidul rusesc a lăsat sute de mii de oameni în ger năpraznic. Și dacă tot vorbim despre înțelegeri cu dată de expirare, mâine se termină și cel mai important tratat nuclear al planetei, iar specialiștii se tem că, după 15 ani de liniște, asta va declanșa o nouă cursă de înarmare. La Abu Dhabi, Rusia și Ucraina au purtat noi negocieri directe pentru un acord de pace.
19:50
Profesoara româncă menţionată în dosarele Epstein a explicat legătura cu pedofilul milionar. Spune că nu ştia de viaţa privată a acestuia, iar tranzacţiile bancare pe care le-a intermediat ar fi fost în scopuri academice. Bill Gates, aflat şi el în boxa dezvăluirilor, a spus că nu a participat niciodată la ororile milionarului şi, de fapt, voia să-i ceară fonduri pentru fundaţia sa caritabilă. Autorităţile din Europa au anunţat că vor deschide anchete pentru a aflat cât de mult s-au întins tentaculele reţelei de trafic de persoane.
19:50
Oficialii ruși pun la îndoială afirmația lui Trump că India va înceta importurile de petrol din Rusia # ObservatorNews
Kremlinul a declarat marți că nu a primit nicio confirmare oficială din partea Indiei privind încetarea achizițiilor de petrol din Rusia, punând la îndoială astfel afirmațiile făcute de președintele american Donald Trump după anunțul unui acord comercial între SUA și India, relatează Reuters.
Acum o oră
19:40
Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că în această perioadă se lucrează la măsuri de relansare economică, bugetul urmând a fi gata săptămâna viitoare.
19:40
Nota de plată a pandemiei, într-un proces de jumătate de miliard de euro. România versus zecile de milioane de doze de vaccin anti-covid de la Pfizer pentru care am bătut palma să le cumpărăm, dar ne-am răzgândit. Compania vrea despăgubiri record. Contractele semnate în grabă, pe fondul fricii și presiunii, se transformă astăzi într-o factură colosală, plătită, ca de obicei, din banii contribuabililor. Potrivit surselor Observator, avocaţii care reprezintă România au cerut instanţei de la Bruxelles, acolo unde se judecă litigiul, ca un expert să evalueze prejudiciul real al celor de la Pfizer. Informal, oficialii de la noi încearcă o înţelegere cu Pfizer. Pentru România, dacă pierde procesul, suma record e echivalentul bugetului pe 10 ani al programului naţional pentru vaccinare.
19:40
Omul de afaceri Gruia Stoica, supranumit "regele vagoanelor", este în centrul unui nou dosar de corupţie. În stenograme e menţionat şi numele lui Florian Coldea, fost şef SRI. Grupul de firme Grampet, pe care acesta îl deţine, a încercat să forţeze insolvenţa Institutului de Studii şi Proiectări Energetice. Astfel, putea prelua sediul care e în zona profitabilă a clădirilor de birouri din Bucureşti. Pentru asta, un director general de sub umbrela firmelor lui Gruia Stoica a oferit o mită de jumătate de milion de euro unui expert în insolvenţe. Bărbatul este acum sub control judiciar, după ce a acceptat să plătească o cauţiune de 500.000 de lei.
19:40
Ilie Bolojan e din nou sub presiune. UDMR îi cere premierului să reducă taxele locale cu până la 50%. Asta la doar o lună de când s-au majorat taxele pentru case şi maşini. În paralel, PSD cere ajutoare pentru pensionari şi românii defavorizaţi, în valoare de peste trei miliarde lei. În pline negocieri pentru buget, Coaliţia riscă să se rupă dacă Ilie Bolojan va refuza măsurile propuse de PSD şi UDMR.
19:30
Concedieri. voluntare la Dacia. Producătorul român de maşini vrea să trimită acasă sute de angajaţi, iar cei care aleg să plece pot primi chiar şi peste 40.000 de euro, în funcţie de experienţă.
Acum 2 ore
19:10
Majoritatea românilor ar evita țara noastră pentru principala vacanță din 2026, reiese dintr-un studiu făcut de o companie specializată pe vacanțe în Bulgaria, Grecia și Turcia. Același studiu arată că 40% dintre români ar cheltui între 350 și 500 de euro de persoană, per săptămână de vacanță.
19:10
Prăbuşire istorică în Sălaj. Turnul baroc al unei biserici vechi de 500 de ani, care domina silueta oraşului, s-a prăpădit. O poliţistă care era în drum spre serviciu a fost rănită de bucăţile de moloz. Clădirea medievală, monument naţional de o valoare excepţională, era în plin proces de reabilitare. Problemele au apărut după ce muncitorii au dat jos tencuiala şi au observat crăpături uriaşe. Au apucat doar să închidă zona şi să sisteze lucrările. Autorităţile verifică acum dacă o mişcare greşită pe şantier a distrus monumentul.
18:40
A vrut să profite de ofertă, fără să știe ce va urma. Un pensionar din Elveția, care și-a comandat de pe Temu trei umbrele, s-a trezit că este chemat în instanță. Și asta pentru că, pentru a beneficia de livrare gratuită, omul a cumpărat și două praștii cu orteze pentru brațe, la recomandarea firmei chinezești, produse considerate ilegale în țară.
18:30
UE a agreat detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Textul nu a fost făcut public # ObservatorNews
UE a aprobat miercuri detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei pentru ca aceasta să-şi finanţeze armata în timp ce continuă războiul cu Rusia şi pentru a-şi acoperi deficitul bugetar.
18:30
18:20
Vremea de mâine 5 februarie. Diferenţe mari de temperatură de la nord la sud. Maxime între 1 şi 16 grade # ObservatorNews
Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi peste normal în vest, nord-vest, centru și sud-est. Maximele vor urca până la 16 grade în Banat și Crișana, în timp ce în sudul Olteniei vor fi doar 1-2 grade. Cerul va fi în general noros, cu ploi extinse în majoritatea regiunilor și izolat polei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, mai ales în Banat, Moldova, Dobrogea și în zona montană. Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă pe arii restrânse.
Acum 4 ore
18:10
NYT: Tot mai mulţi ucraineni, obosiţi de război, sunt gata să accepte cedarea Donbasului pentru pace # ObservatorNews
Pentru pace, tot mai mulți ucraineni iau în considerare ceea ce părea de neimaginat: cedarea de teritorii, relatează The New York Times. Sondajele arată că un procent tot mai mare de ucraineni este gata să facă compromisuri dureroase pentru a pune capăt războiului, dacă Ucraina primește garanții puternice de securitate în schimb.
18:10
Fenomenul "Băieți de oraș" cu Roby (Mihai Bendeac) și Malone (Vlad Drăgulin) în prim plan, şi-a lansat primul film pe marile ecrane, cu un eveniment care a avut loc luni seara la multiplexul Cineplexx din Băneasa Shopping City, unde au participat peste 1000 de spectatori, fani ai personajelor, vedete și apropiați ai actorilor.
18:00
17:40
Dezvăluirile din dosarele Epstein scot la iveală conexiuni, uneori reale, alteori neclare, dintre infractorul sexual american și persoane publice din întreaga lume. Mai nou însă şi inteligența artificială începe să inventeze suspecți, arată o analiză AFP.
17:40
Administraţia Trump retrage 700 de agenți ICE din Minnesota. Anunțul emisarului prezidenţial # ObservatorNews
Emisarul preşedintelui SUA la Minneapolis, Tom Homan, "Țarul frontierei”, a anunțat că administrația Trump reduce cu 700 de membri ai poliţiei imigraţiei (ICE) din Minnesota.
17:40
17:30
Criminalul Vasile Frumuzache a încercat să evadeze din închisoare. A fost prins în timp ce sărea gardul # ObservatorNews
Vasile Frumuzache, criminalul care le-a ucis pe Denisa Maria Adas și Ana Maria Andrei, a încercat, miercuri dimineața, să evadeze din închisoarea Sollicciano din Florența în timpul orei de plimbare, scrie Sky TG24.
17:20
Român fără adăpost, stropit cu alcool şi incendiat în Roma în timp ce dormea. Agresorul, un polonez, arestat # ObservatorNews
Scene de o violență extremă în cartierul San Lorenzo din Roma. Un bărbat de 44 de ani se află în stare critică, după ce a fost stropit cu alcool și incendiat în urma unei dispute. Agresorul, un cetățean polonez, şi el fără adăpost, a fost arestat și acuzat de tentativă de omor.
17:20
Strategia prin care un oraș din România încearcă să reducă poluarea urbană şi să prevină accidentele # ObservatorNews
Mai mult spaţiu verde, mai puţină poluare. Asta pare să fie deviza autorităţilor timişorene care au reuşit să inventarieze fiecare centimetru de natură din oraş. Toţi arborii vor fi monitorizaţi şi îngrijiţi, iar cei putrezi depistaţi la timp, înainte de a se prăbuşi şi produce daune. În plus, cetăţenii vor putea transmite în timp real problemele apărute pe teren.
17:20
Purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții unui autovehicul, inclusiv pentru cei aflați pe bancheta din spate. Legea prevede amenzi și puncte de penalizare pentru cei care ignoră această regulă, iar sancțiunile diferă în funcție de situație.
17:20
Ce ascund alimentele pe care le consumăm zilnic. Ce nu trebuie să mănânci când ai diabet sau colesterol mare # ObservatorNews
Pare că orice ne face cu ochiul în magazine e pe lista neagră şi ne pune sănătatea în pericol. În organismul nostru se petrec foarte multe schimbări, atunci când consumăm alimente ultra-procesate.
17:10
Tancuri americane Abrams, cele mai moderne din lume, au făcut exerciții militare comune în poligonul Smârdan # ObservatorNews
Armata SUA a trimis trupe și echipamente avansate în România, în poligonul de la Smârdan, pentru a face exerciții militare comune cu armata română. Au fost dislocate 5 tancuri M1A2 Abrams, printre cele mai moderne din lume, precum şi personal militar specializat echipamente de sprijin. Exercițiile au inclus trageri reale de zi și de noapte, tactici comune şi antrenamente complexe între trupele române și americane.
17:10
Ora de vară 2026. Românii vor trece din nou la ora de vară în 2026, moment în care ceasurile se dau înainte cu o oră. Schimbarea are loc primăvara și aduce zile mai lungi, dar și o noapte mai scurtă.
17:00
Reducerea impozitelor locale, cerută Guvernului printr-o petiție inițiată la Miercurea-Ciuc # ObservatorNews
O petiție inițiată de Primăria Miercurea-Ciuc, semnată de peste o mie de persoane, solicită Guvernului posibilitatea reducerii impozitelor locale pe parcursul anului, precum și revenirea scutirilor fiscale pentru persoanele cu handicap
16:50
Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au dus în cap. De ce nu renunță totuşi Putin la război # ObservatorNews
Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2025. Este cel mai redus nivel de după iulie 2020, conform datelor Ministerului de Finanțe, citate de Reuters. Pentru a compensa că veniturile din petrol și gaze au scăzut cu aproape 25% anul trecut, Kremlinul a crescut taxele și a mărit deficitul. Cu toate acestea, deficitul rămâne unul gestionabil şi chiar dacă există nemulțumiri în rândul oamenilor de afaceri sau al populației, acestea nu sunt suficient de puternice pentru a-l determina pe Vladimir Putin să renunțe la război, explică The New York Times.
16:50
16:50
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă # ObservatorNews
Românii chiar mâncă pufuleți peste măsură. Pentru că așa sunt concepuți, să dea dependență. Același lucru se întâmplă și în cazul altor gustări pe care le regăsim pe birourile și-n casele noastre, spun cercetătorii americani. Cel mai recent și amplu studiu arată că e cam același lucru dacă mănânci o merdenea sau dacă fumezi o țigară. Toate alimentele ultraprocesate sunt practic la fel de nocive ca fumatul.
16:40
16:30
Castel abandonat din Bihor, scos la vânzare pentru un milion de euro. Poartă cu el un blestem # ObservatorNews
Un cunoscut castel de vânătoare din Bihor este scos la vânzare pentru suma de un milion de lei, potrivit unui anunț publicat de o agenție imobiliară. Aflat pe Lista Monumentelor Istorice din anul 2015 a Ministerului Culturii, despre Castelul Zichy se spune că ascunde un blestem. Nici un moștenitor nu a apucat să se bucure de el.
16:30
Cătălin Botezatu, contrazis de experţi după ce a fost jefuit în Londra. Ceasul nu ar valora 2 milioane de lire # ObservatorNews
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra. Designerul român s-a plâns poliţiştilor britanici că a rămas fără un ceas de lux, în valoare de două milioane de lire - spune el, în timp ce se plimba într-unul dintre cele mai exclusiviste şi bogate cartiere londoneze. Vorbim de o bijuterie unicat, dintr-o serie extrem de rară. Rafael Nadal şi Jay Z mai deţin astfel de modele. Tocmai pentru că e atât de rar şi preţios, specialiştii sunt sceptici în legătură cu declaraţiile lui Botezatu şi nu cred că modelul purtat de el ar fi chiar acela.
Acum 6 ore
16:10
Timişorenii pot face programări la Primărie cu Timi, noua asistentă AI. Fritz: E harnica care le ştie pe toate # ObservatorNews
Miercuri a fost lansată Timi, asistenta virtuală a Primăriei Timișoara. Vorbește în orice limbă, face programări online și preia sesizări.
16:00
15:50
Replica lui Nicușor Dan la raportul SUA: Ingerinţa Rusiei în alegerile din România evidențiată de NATO, UE, UK # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA. El a precizat că referirile din document la adresa ţării sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Nicuşor Dan a mai afirmat că, indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale în faţa unei ameninţări asimetrice, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale a României. Şeful statului a amintit că ingerinţele Federaţiei Ruse în procesele electorale din ţările europene, inclusiv din România, au fost evidenţiate şi de rapoarte oficiale ale Uniunii Europene, NATO şi Guvernului Marii Britanii.
15:50
Descoperire incredibilă în Munții Apuseni, în județul Arad, în zona de graniță cu Bihorul. Compania canadiană Leading Edge Materials, proprietara uneia dintre cele mai mari mine de grafit din lume și deținătoare a licenței de explorare pentru perimetrul polimetalic Bihor Sud, a identificat resurse potențiale importante de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc, care ar putea fi exploatate comercial.
15:40
Trucul neașteptat care te scapă de hoții din aeroporturi sau gări. La ce se uită tâlharii prima dată # ObservatorNews
Valizele noi, lucioase și scumpe pot transforma turiștii în ținte sigure pentru hoți, mai ales în aeroporturi. Un expert în securitate le recomandă călătorilor o soluție neașteptată: să-și zgârie sau să-și murdărească intenționat bagajele, pentru a le face mai puțin atractive și mai greu de "citit" pentru infractori.
15:40
Răspunsul CE la raportul SUA: Respinge acuzațiile privind implicarea în alegeri și susține poziția României # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat miercuri, într-un răspuns oficial la raportul publicat marţi de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA, că executivul european respinge acuzațiile americane privind implicarea în alegeri și susține poziția României.
15:30
Amendament pentru ca pacienţilor cronici să le fie plătită şi prima zi de concediu medical # ObservatorNews
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a depus un amendament la OUG nr. 91/2025, astfel încât pacienților cronici să le fie plătită și prima zi de concediu medical. Liberala afirmă că amendamentul corectează o nedreptate și protejează nu doar bolnavii de cancer, ci și pe cei bolnavi de diabet, de anumite boli cardiovasculare, respiratorii, neurologice, autoimune, de boli renale cronice și de boli rare. Senatoarea a declarat că, în ultimele săptămâni, în mai multe ședințe ale conducerii liberale, a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan să corecteze această greșeală și, pentru că nu a reușit, în ședința Biroului Politic Național de luni a anunțat că va depune acest amendament.
15:30
15:30
