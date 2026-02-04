Serie fabuloasă pentru Daniel Pancu la CFR. Tehnicianul are o mare nemulţumire. ”Am glumit, dar am şi vorbit serios”
Primasport.ro, 4 februarie 2026 20:50
Serie fabuloasă pentru Daniel Pancu la CFR. Tehnicianul are o mare nemulţumire. ”Am glumit, dar am şi vorbit serios”
• • •
Acum 5 minute
21:20
Mihai Covaliu despre cazul Bărbosu. ”Cred că lucrurile vor rămâne aşa cum au rămas după Jocurile Olimpice”
21:20
Concluzia serii după ce Daniel Pancu a ajuns aproape în play-off: ”La CFR începe să se vadă şi jocul. Ce schimbare!”
21:20
VIDEO | Farul – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” egalează după o eroare a portarului
Acum 15 minute
21:10
CSM Oradea, victorie de moral în FIBA Europe Cup cu liderul Pallacanestro Reggiana
Acum 30 minute
21:00
Alexandru Răuţă, fostul căpitan al celor de la Dinamo, a semnat cu un club din Liga 2
21:00
VIDEO | Farul – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Alibec, pasă perfectă pentru Radaslavescu
Acum o oră
20:50
Serie fabuloasă pentru Daniel Pancu la CFR. Tehnicianul are o mare nemulţumire. ”Am glumit, dar am şi vorbit serios”
20:50
VIDEO | Farul – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele lovesc bara
Acum 2 ore
20:20
Volei Alba Blaj, victorie cu Volero Le Cannet în Liga Campionilor. Ardelencele vor continua în CEV Cup
20:20
VIDEO | Farul – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:00
VIDEO | UTA Arad - CFR Cluj 0-1. Revenire fabuloasă a feroviarilor într-un sezon ce părea compromis
19:50
Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare în sferturile de finală ale Transilvania Open
19:30
VIDEO | UTA Arad - CFR Cluj, în direct, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro. Korenica deschide scorul
Acum 4 ore
19:20
BBC, semnal de alarmă înainte de startul JO de iarnă. ”Sportivi ruşi implicaţi în activităţi pro-război”
19:20
Echipa din Superliga şi-a dat afară antrenorii! ”Succes amândurora!”
19:10
Transfer surpriză în fotbalul românesc! Ronaldo Deaconu, prezentat oficial la noua echipă
19:10
Ce a spus Mihai Teja, după un nou eşec pe banca celor de la Metaloglobus: ”Nici nu pot să fiu foarte supărat pe ei!”
18:50
Robert Ilyes obţine un succes extrem de important. ”Încă nu este echipa cum aş vrea eu”
18:40
Andrei Prepeliţă şi-a reziliat contractul cu Unirea Slobozia. Cine e favorit să îi ia locul
18:10
Jaqueline Cristian, eliminată în optimi la Transilvania Open. Românca a făcut un singur game cu Daria Snigur
18:10
VIDEO | UTA Arad - CFR Cluj, în direct, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro. Gol anulat pentru offside în startul partidei
18:00
VIDEO | Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Ciucanii îşi iau avânt după un succes în faţa unei formaţii ce pare condamnată
18:00
Fostul star al lui Becali din Gruia a făcut anunţul, după ce fanii FCSB l-au înjurat: ”Vom fi acolo sus!
18:00
VIDEO | UTA Arad - CFR Cluj, în direct, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro. Echipele de start
17:40
A fost lansată emisiunea filatelică “Team Romania la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026”
17:30
E gata! A fost făcut marele anunţ despre Ronaldo, după ce s-a certat cu Arabii
Acum 6 ore
17:10
Italia a dejucat atacuri cibernetice ruseşti care vizau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina
17:10
Victor Piţurcă a reacţionat, după ce a auzit despre Mircea Lucescu: ”Eu spun cum procedam eu!”
17:10
Kevin Doukoure s-a despărţit de FC Argeş şi va juca la altă formaţie din România
17:00
Kurt Zouma şi-a găsit echipă după ce a plecat de la CFR Cluj! Urmează să semneze
16:30
Lukas Zima vrea să plece de la FCSB! La ce echipă din Superliga ar putea ajunge
16:20
Care este salariul cel mai mare de la Metaloglobus. Cifra nu e impresionantă nici pentru liga a treia
16:20
Un baschetbalist iranian refuză echipa naţională în semn de protest faţă de regim
16:10
Campionii italieni Tomba şi Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Milano şi Cortina d'Ampezzo
16:10
Handbalista Bianca Bazaliu revine la Corona Braşov
16:10
Un an de la retragerea Simonei Halep. Fostul lider WTA, mesaj de la Transylvania Open: “Simt aceeaşi linişte în privinţa deciziei mele, mândră de tot ce am realizat”
16:10
VIDEO | Metaloglobus – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
16:00
VIDEO | Metaloglobus – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:00
"Trump este la fel de nebun ca Putin". O sportivă din Groenlanda îl atacă pe preşedintele american înaintea Jocurilor Olimpice
16:00
FC Barcelona propune Camp Nou ca gazdă a finalei Ligii Campionilor 2028-2029
16:00
Preşedinta CIO dă cel mai clar semnal de până acum că Rusia ar putea participa la Jocurile Olimpice din 2028
16:00
Meciul României cu Germania, din prima etapă a Rugby Europe Championship, se va disputa la Heidelberg. Partida a fost relocată de la Kassel din cauza vremii
Acum 8 ore
14:30
L-au nemulţumit ultimele decizii ale lui Becali şi vrea să plece de la FCSB!
14:20
Români în Europa. Ianis Hagi bagă frica în turci. A făcut show în Cupa Turciei
14:10
S-a aflat când pleacă Mircea Lucescu în străinătate pentru investigaţii | EXCLUSIV
13:50
Claudiu Niculescu este foarte aproape să bată palma cu o echipă din Superligă! Cu cine negociază
Acum 12 ore
13:20
Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului | EXCLUSIV
13:10
Mircea Lucescu va fi externat! Ultimele noutăţi despre selecţioner | EXCLUSIV
13:00
Plecat de la Genoa, Stanciu a explicat ce l-a convins să revină în China: "Am luat decizia foarte uşor"
12:00
Au fost depuse actele! Stadionul care ar putea găzdui finala Ligii Campionilor din sezonul 2028-2029
