Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru al Educaţiei

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că săptămâna viitoare este foarte probabil să fie desemnat noul ministru al Educaţiei, el afirmând că îngrijorările sindicatelor privind eventuale reduceri bugetare în acest domeniu „nu au nicio bază reală, transmite Agerpres. Într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, şeful Executivului a fost întrebat, în calitatea sa de ministru
Trump consideră că ayatollahul Khamenei „ar trebui să fie foarte îngrijorat acum” / ”După cum ştiţi, ei negociază cu noi” # G4Media
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat acum", a afirmat preşedintele american Donald Trump miercuri într-un fragment dintr-un interviu difuzat de NBC, transmite Agerpres, care citează AFP. „Cred că ar trebui să fie foarte îngrijorat acum. După cum ştiţi, ei negociază cu noi", a spus preşedintele american.
Pro-rusul Călin Georgescu, despre raportul SUA privind anularea alegerilor: Autoritățile să aducă prin desecretizare toate documentele care au fost baza deciziilor din 6 decembrie # G4Media
Fost candidat la președinția României și judecat penal pentru propagandă legionară, pro-rusul Călin Georgescu a comentat miercuri în emisiune la Realitatea, raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România. Georgescu a spus că „a luat la cunoștință de raportul comisiei juridice" și că „pentru
Poliția franceză a arestat doi cetățeni chinezi pentru presupusa încercare de a accesa date militare / Cei doi sunt acuzați că au încercat să captureze date sensibile ale Franței folosind Starlink dintr-un apartament închiriat prin AirBnB # G4Media
Procurorii din Paris au deschis miercuri o anchetă privind acuzațiile că cetățeni chinezi ar fi încercat să captureze date sensibile ale guvernului și armatei franceze folosind Starlink, scrie Politico. „Patru persoane au fost aduse în fața judecătorului de instrucție pentru punere sub acuzare, două dintre ele fiind arestate preventiv", a declarat parchetul într-un comunicat. Anchetatorii
Ministrul Energiei: ”Îi asigur pe români că preţurile la gaz nu cresc” / ”Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri” # G4Media
O liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, citat de Agerpres. „O spun de 3 luni de zile şi mă ţin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliţie. Aşa cum am mai
Președintele Senatului s-a întâlnit cu președintele Camerei Reprezentanților, la Washington / ”Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de apărare a României” # G4Media
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudan, s-a întâlnit la Washington cu Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților a SUA. "L-am asigurat că suntem un partener și aliat de bază și că pot conta pe noi în regiune", a transmis Abrudan într-o postarepe pagina sa de Facebook. "Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de
A murit Victor Kapra, redactor-şef adjunct la Ziarul Financiar / E considerat „veteranul” presei economice şi de IT&C # G4Media
Victor Kapra, „veteranul" presei economice şi de IT&C, a murit, anunță Mediafax. Victor a fost unul unul din promotorii de IT&C, fiind consultant "în ale Internetului şi chestii adiacente", după cum îi plăcea să spună, coordonând propriile proiecte online şi campanii social media şi totodată oferind consultanţă în proiecte şi iniţiative antreprenoriale. În 2007-2008, Victor
Emmanuel Bonne, diplomatul francez cu rangul cel mai înalt din subordinea preşedintelui Emmanuel Macron, a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, afirmă o sursă informată despre întâlniri şi alte două surse diplomatice ale agenţiei Reuters, transmite Agerpres.Prima sursă a precizat că Bonne, care conduce celula diplomatică prezidenţială a Franţei din
Autoritățile elene lansează o anchetă privind incidentul în care au murit 15 migranți/ O navă a pazei de coastă avea camera video oprită în momentul în care a intrat în coliziune cu o barcă care transporta migranți # G4Media
Autoritățile elene au lansat miercuri o anchetă internă privind coliziunea mortală dintre o navă de patrulare a pazei de coastă și o barcă rapidă care transporta migranți în largul insulei Chios, informează Politico. Potrivit unei declarații a pazei de coastă, coliziunea a avut loc după ce barca rapidă, care avea luminile de navigație stinse, a
224 de persoane accidentate în Poiana Brașov, în luna ianuarie / O medie de 7 cazuri pe zi / Cele mai multe s-au petrecut pe pârtii # G4Media
Salvamont Poiana Brașov a prezentat raportul de activitate pentru ianuarie 2026. Potrivit acestuia, în prima lună a anului, 224 de persoane au fost implicate în accidente, ceea ce reprezintă o medie de aproximativ şapte cazuri pe zi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Dintre persoanele accidentate, 76 au fost predate echipajelor SMURD
Bulgaria: Sute de femei au fost filmate în secret în saloane de înfrumusețare, iar imaginile au ajuns pe site-uri pornografice / Printre victime se află minore și persoane publice # G4Media
Procurorii bulgari au deschis o anchetă penală după ce sute de femei au fost filmate în secret în timpul unor proceduri cosmetice intime în saloane de înfrumusețare, imaginile fiind distribuite pe site-uri pornografice fără știrea sau consimțământul lor, scrie Euronews. Femeile au fost filmate cu camere ascunse în timp ce se supuneau procedurilor de epilare
EXCLUSIV Ministerul Mediului vrea să recupereze în instanță plajele și zonele de coastă de pe litoral vândute ilegal / Diana Buzoianu: „Procedurile au fost demarate” / Ministerul a publicat planșele cu numerele cadastrale ale proprietarilor # G4Media
Ministrul Mediului anunță că va merge în instanță să recupreze plajele și zonele de coastă, vândute ilegal de autoritățile publice, arata raportul instituției conduse de ministra Dana Buzoianu, publicat vineri seară pe site-ul ministerului Mediu, informează în exclusivitate InfoSudEst. Procedurile au fost deja demarate, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Vezi mai mult pe InfoSudEst.
Închisoare pe viaţă pentru Ryan Routh, bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în Florida # G4Media
Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, bărbatul care a încercat să îl asasineze pe Donald Trump înainte de alegerile prezidenţiale din 2024 din SUA, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă, informează Agerpres, care preia Reuters. Un juriu a stabilit în septembrie anul trecut vinovăţia lui Routh, care se ascunsese într-un tufiş,
Românul acuzat în Italia că a ucis două escorte a încercat să evadeze din închisoare / A coborât pe geam pe o funie făcută din cearșafuri / A fost prins de un polițist în curtea închisorii # G4Media
Vasile Frumuzache, agentul de pază de 33 de ani, acuzat de uciderea a două escorte, a încercat să evadeze din închisoarea Sollicciano în timpul orei de exerciții fizice, în jurul orei 10, miercuri, 4 februarie, anunță Curierul Italiei. Evenimentul a fost anunțat de către sindicatul poliției penitenciare Osapp, explicând că a reușit să treacă peste
Premierul Bolojan a anunțat simplificarea procedurii de avizare a marilor investiții: pragul de avizare de către stat prin Comisia pentru evaluarea Investițiilor Străine crește de la 2 la 5 milioane de euro, termenul se înjumătățește # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri într-o conferință de presă că guvernul va adopta un pachet de simplificare a procedurii de avizare a marilor investiții, activitate de care este responsabilă Comisia pentru evaluarea Investițiilor Străine (CEISD). Astfel, el a anunțat că va crește de la 2 milioane de euro la 5 milioane de euro pragul
Polonia va impune comercianților cu amănuntul să adauge steagurile țărilor de origine pe fructele și legumele vândute vrac / Magazinele se plâng de costuri și spun că nu ajută produsele poloneze # G4Media
Începând din această lună, guvernul polonez va impune comercianților cu amănuntul să eticheteze fructele și legumele proaspete vândute în vrac cu steagurile naționale care indică țara de origine, scrie Notes from Poland. Măsura, care va intra în vigoare la 17 februarie, are scopul de a îmbunătăți transparența pentru consumatori. Însă un organism industrial care reprezintă
Dezvăluirea ProInfrastructura: Una dintre firmele din asocierea care a câștigat contractul de lucrări la Centura Metropolitană spune că n-a participat la licitație. Reclamă un fals grosolan și spune că a informat DNA și autoritățile de la Bruxelles # G4Media
Primăria Cluj Napoca a suspendat contractul de lucrări pentru centura Metropolitană a municipiului, fără însă să ofere informații clare privind motivul din spatele acestei decizii, singura informație expusă public fiind aceea că „firmele care au câștigat lucrarea ar avea o dispută juridică". De altfel, chiar înainte să se ajungă la decizia suspendării, primarul Boc a
Serbia caută acorduri cu UE pentru aprovizionarea cu gaze naturale, pe fondul reducerii livrărilor din Rusia, afirmă președintele Vucic # G4Media
Serbia își diversifică aprovizionarea cu energie, îndepărtându-se de Rusia, și se află deja în negocieri pentru a cumpăra gaze naturale prin intermediul unui mecanism de achiziție al Uniunii Europene, a declarat miercuri președintele Aleksandar Vucic într-un interviu acordat Reuters. Țara balcanică, ce dorește să adere la UE, este unul dintre puținii cumpărători europeni rămași de
Şeful Biroului Rutier Ploieşti şi un subaltern, puşi sub control judiciar în dosarul incendierii arhivei / O parte din arhivă, incendiată pe un câmp din incinta Şcolii de Pompieri de la Boldeşti Scăeni # G4Media
Şeful Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Ploieşti şi un subaltern al său au fost plasaţi sub control judiciar în dosarul privind incendierea unor documente din arhiva instituţiei, au precizat, miercuri, surse judiciare, transmite Agerpres. Potrivit acestora, cei doi au interdicţia de a-şi exercita funcţia.La sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria (PJ) Ploieşti au avut loc,
Ce înseamnă pentru București extinderea metroului cu 11 kilometri? O comparație la nivel european # G4Media
Dacă ar fi să descriu metroul bucureștean într-un singur cuvânt, acela ar fi: „aglomerație". Multă. Constantă. Inevitabilă la orele de vârf. Totuși, lucrurile încep să se miște. La propriu. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 al extinderii Magistralei M4, pe tronsonul Eroii Revoluției – Gara Progresul. Ce înseamnă asta, concret?
De ce nu-și fac romii căldărari toaletă în case: ”Nu se cade să-ți faci nevoile în casa în care dormi și mănânci” / Povestea de viață a lui Victor Clopotar din Brateiu (Sibiu) / „Mă știe lumea ca fiind căldărarul de la Calvin Klein” # G4Media
Cu ciocanul în mână și foaia de cupru pe nicovală, Victor Clopotar din Brateiu transformă metalul în obiecte care ajung în expoziții internaționale, la Viena, New York, Paris, Oslo sau Veneția, relatează Turnul Sfatului. Povestea lui a fost publicată pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Sibiu. În postare se povestește că Victor provine dintr-o
O fetiţă de 5 ani a fost accidentată mortal, miercuri, de o femeie de 38 de ani care conducea un autovehicul pe strada Prevederii, dinspre strada Mizil către strada Trapezului din Bucureşti, transmite Agerpres. „Când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi
Ministrul moldovean al Educației, Dan Perciun, contrazice declarațiile unioniste ale președintei Maia Sandu și spune că prezentarea Universității din Cahul ca extensie a Universității din Galați „i-ar deranja” pe moldoveni # G4Media
Ministrul moldovean al Educației, Dan Perciun, contrazice declarațiile unioniste ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. În contextul în care președinta Sandu a declarat că ar vota pentru reunificarea cu România, ministrul Perciun a inițiat un proiect de desființare a Universității din Cahul, universitate înființată chiar de România. Iar la adoptarea de către Guvernul de la
Premierul Bolojan nu crede în interdicția rețelelor sociale pentru tinerii sub 16 ani: Copiii au abilități suficient de bune pentru a ocoli astfel de interdicții # G4Media
Premierul Ilie Bolojan nu crede că interzicerea accesului tinerilor sub 16 ani pe rețelele sociale poate fi implementată cu succes, în condițiile în care "copiii au abilități suficient de bune pentru a ocoli astfel de interdicții". "E greu azi să iei o măsură care să pună în practică o astfel de măsură. Copiii au abilități
îBREAKNG Bolojan: Voi informa CCR despre consecințele amânării deciziei privind pensiile magistraților / Dacă nu se ia o decizie, probabilitatea de a pierde 230 mil euro este foarte mare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va informa joi Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unei decizii privind pensiile magistraților, avertizând că, în lipsa unei astfel de decizii, "probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare". Bolojan a precizat, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria
Kelemen Hunor: Trebuie un raport despre anularea alegerilor. Altfel va fi dezastru / ”În continuare despre politica externă a României nu se comunică, nu se vorbește, cum a fost în perioada lui Iohannis” # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că singura soluție viabilă pentru a închide discuția despre anularea alegerilor prezidențiale este un raport. Credibilitatea României este în joc și că fără clarificări, țara va fi dată ca exemplu negativ în rapoartele internaționale, anunță Mediafax. Referitor la evoluția președintelui Nicușor Dan pe scena internațională, Kelemen Hunor a spus, […] © G4Media.ro.
Laureată a Premiului Nobel intră în greva foamei, în detenție, în Iran / Narges Mohammadi e una dintre cele mai proeminente voci critice la adresa regimului # G4Media
Laureata Nobel Narges Mohammadi a intrat în greva foamei în detenție în Iran, stârnind îngrijorări urgente privind sănătatea și drepturile omului, anunță Mediafax, care citează CNN. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, a intrat în greva foamei în timp ce se află în detenție în Iran, potrivit fundației administrate de familia sa, care invocă […] © G4Media.ro.
Bolojan anunță un proiect prin care se simplifică procedura de obținerea a autorizației de incendiu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a spus într-o conferință de presă, miercuri seara, la Palatul Victoria că la nivelul Ministerului Afacerilor de Interne va fi elaborat un proiect prin care se va simplifica procedura pentru obținerea de la ISU a autorizațiile de incendiu. „Proiectul prevede o scurtare a termenelor standard, astfel ca avizul să fie obținut în […] © G4Media.ro.
Bolojan anunță că prețul la gaze va fi reglementat pentru consumatorii casnici până în martie 2027 # G4Media
Plafonarea administrativă a prețului la gaz: trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm cetățenii de puseul de inflație. Fiind un an greu, e normal să luăm aceste măsuri, pentru că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră. Știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
Nicușor Dan: România susține o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde # G4Media
România susține o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o convorbire telefonică cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Discuția a vizat temele principale care vor fi abordate săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului […] © G4Media.ro.
Un viceprimar dintr-o comună din Bacău şi-a pierdut mandatul. El a fost condamnat definitiv într-un dosar de corupţie # G4Media
Prefectul judeţului Bacău, Andreea Negru, a anunţat, miercuri, că a semnat ordinul privind încetarea de drept a mandatului de consilier local şi implicit de viceprimar al comunei Bârsăneşti în cazul lui Gelu Botezatu, condamnat într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, transmite Agerpres. Decizia vine ca urmare a condamnării definitive la doi ani de închisoare cu […] © G4Media.ro.
Pe măsură ce Intel încearcă în continuare să se redreseze, CEO-ul companiei a promis că aceasta va începe să producă un nou tip de cip, care a devenit extrem de popular datorită rivalului Nvidia, relatează TechCrunch. La Cisco AI Summit de marți, CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan, a anunțat că firma va începe să producă unități […] © G4Media.ro.
Deficitul public rus ar putea aproape să se tripleze față de obiectivul oficial pentru 2026, scăderea achizițiilor de petrol de către India și reducerile de preț la țiței afectând veniturile, în timp ce cheltuielile riscă să fie mai mari decât previziunile, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului. Sursa citează calculele unor economiști care […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă, miercuri de la ora 19.00, la Palatul Victoria. G4Media va transmite LIVE. Știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
Kelemen Hunor: Am vorbit cu premierul Bolojan și analizează cum se poate reveni la diminuarea impozitelor. Se poate corecta problema prin Ordonanță de Urgență # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, informează că a vorbit cu premierul Ilie Bolojan, explicându-i că majorarea impozitelor cu peste 100% trebuie corectată pentru că presiunea socială este prea mare, afirmând că a primit un răspuns pozitiv. „Eu am discutat cu premierul astăzi și nu m-a refuzat, mi-a zis: lasă-mi un pic de timp, să fac o […] © G4Media.ro.
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu informează că un medic chirurg angajat în cadrul unui spital public a fost prin în flagrant în timp ce lua mită 1000 de lei. Flagrantul a fost pus la cale în urma unui denunț făcut prin apel la Call Center Anticorupție. Din cercetările efectuate s-au reținut următoarele: O persoană de sex […] © G4Media.ro.
Ministrul culturii din Serbia este judecat pentru aprobarea unui proiect al lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump # G4Media
Miercuri a început la Belgrad un proces în care ministrul culturii, Nikola Selakovic, şi alţi trei inculpaţi sunt judecaţi pentru presupuse ilegalităţi la aprobarea unui proiect hotelier al lui Jared Kushner, ginerele preşeditelui american Donald Trump, transmite Agerpres. Selakovic a renunţat la imunitatea ministerială, permiţând astfel desfăşurarea procedurii judiciare împotriva sa. El a fost aşteptat […] © G4Media.ro.
Episcopul catolic de Iași, PS Iosif Păuleț, vizat de un dosar penal pentru nedenunțarea unei infracțiuni / Ar fi avut cunoștință despre agresiunea sexuală comisă de un preot asupra unei minore, dar nu ar fi sesizat autoritățile statului # G4Media
PS Iosif Păuleț, episcopul romano-catolic de Iași, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, după ce procurorii au stabilit că acesta a avut cunoștință despre agresiunea sexuală comisă de preotul Augustin Benchea asupra unei minore, însă nu a sesizat autoritățile statului, potrivit pressone.ro. Sesizarea din oficiu a fost făcută pe 27 ianuarie […] © G4Media.ro.
Curtea de Apel București a confirmat redeschiderea urmăririi penale față de Paul Păcuraru, fiul patronului Realitatea TV / Romprest îl acuză pe Păcuraru jr. că ar fi folosit acte false ca să preia conducerea companiei # G4Media
Curtea de Apel Bucureşti a confirmat redeschiderea urmăririi penale faţă de Paul Păcuraru – fiul patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, şi reprezentant al acţionarului minoritar al Romprest, Detaco Ltd –, faţă de avocata Irina Ciontu şi faţă de compania Detaco, potrivit portalului CAB. Conducerea executivă a companiei Romprest a solicitat Parchetului Curţii de Apel Bucureşti […] © G4Media.ro.
Legiuitorii UE solicită anchetarea TikTok în legătură cu presupusa cenzură asupra dosarelor Epstein # G4Media
Legiuitorii europeni din trei partide de stânga au declarat miercuri că UE ar trebui să investigheze TikTok în legătură cu acuzațiile de cenzură în favoarea dreptei, scrie Politico. Unul dintre noii proprietari ai TikTok de la sfârșitul lunii ianuarie este un aliat al lui Donald Trump, Larry Ellison de la Oracle. Utilizatorii spun că, de […] © G4Media.ro.
Emisarul lui Trump la Minneapolis anunţă retragerea „imediată” a 700 de agenţi pentru imigraţie, după împușcarea a doi manifestanți # G4Media
Emisarul lui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunţat miercuri retragerea a 700 de agenţi pentru imigraţie, dând asigurări că va rămâne la faţa locului atâta timp cât „nu se va încheia totul” în acest oraş din nordul SUA zguduit de moartea a doi manifestanţi, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Nu […] © G4Media.ro.
Statele UE au agreat detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ca să-și finanțeze armata # G4Media
Statele UE au aprobat miercuri detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei pentru ca aceasta să-şi finanţeze armata în timp ce continuă războiul cu Rusia şi pentru a-şi acoperi deficitul bugetar, transmite agenția de știri Reuters. Ambasadorii statelor UE au ajuns la un acord asupra acestor […] © G4Media.ro.
Ucraina se teme că nu se poate baza pe garanțiile de securitate oferite de aliații săi în cadrul unui eventual acord de pace și, prin urmare, trebuie să fie pregătită să se apere singură, ca un „porc spinos de oțel”, pentru a se asigura că dictatorul rus Vladimir Putin nu va reveni pentru un alt […] © G4Media.ro.
Ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, transmite un nou mesaj referitor la politica de migrație a Bruxelles-ului, „care duce doar la tragedii, așa cum arată recentul dezastru cu barca din Grecia”. Szijjártó afirmă că guvernul ungar merge împotriva politicii Comisiei Europene și că Ungaria va rămâne o țară fără migranți în viitor. Ministrul […] © G4Media.ro.
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer: Pacienţii aşteaptă peste 800 de zile pentru acces la medicamente inovatoare / În Germania, timpul de așteptare este de doar 128 de zile # G4Media
Pacienţii din România aşteaptă peste 800 de zile pentru a avea acces real la terapii inovatoare, comparativ cu o medie de 578 de zile la nivelul Uniunii Europene şi doar 128 de zile în Germania, atrag atenţia reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, transmite Agerpres. Datele […] © G4Media.ro.
Banca Naţională a României avertizează asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei # G4Media
Banca Naţională a României (BNR) avertizează că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 4 februarie 2026, care circulă online şi poartă sigla instituţiei, este un fals, transmite Agerpres. „BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document şi nu deţine atribuţii legale privind emiterea de avertismente referitoare […] © G4Media.ro.
CULISE Pedepse și recompense la Curtea de Apel București, după episodul „M-a sunat Lia” și după atacul în derulare la adresa Curții Constituționale # G4Media
Judecătoarea Ionela Tudor a plătit un preț uriaș pentru gafa de a fi pronunțat aceste șapte cuvinte: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. A pierdut, în cascadă, trei funcții importante la Curtea de Apel București, ceea ce a determinat-o să se pensioneze. Alți judecători ar urma să fie răsplătiți pentru rolul jucat în încercarea […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană răspunde acuzațiilor din SUA: Nu ne amestecăm niciodată în alegerile naționale, platformele sunt cele care pot reprezenta un risc/TikTok este extrem de cooperant și ia măsuri # G4Media
Comisia Europeană nu se amestecă niciodată în alegerile naționale, iar platformele online, care au fost mulți ani deasupra legii, sunt cele care pot reprezenta un risc pentru procesul electoral, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului UE pe probleme de apărare, dezinformare și suveranitate tehnologică, Thomas Regnier, într-o reacție la raportul legislativului SUA în care […] © G4Media.ro.
Opera Națională din Cluj Napoca face casting, caută tenori și soprane pentru rolurile principale ale unei piese pe care o pune în scenă în centrul orașului # G4Media
Moment inedit la Cluj, Opera Națională face casting pentru tenori și soprane, pentru rolurile principale ale unei piese puse în scenă chiar în centrul orașului, scrie Actual de Cluj. Opera organizează audiție de casting pentru noua producție prezentată în cadrul Festivalului Internațional Opera Aperta. ”Făt Frumos din lacrimă”, o operă rock compusă de Dan Spînu. […] © G4Media.ro.
Scări rulante oprite luni întregi la Eroilor 2: Metrorex nu a aplicat penalități constructorului. Piesele au venit din China # G4Media
Două dintre cele patru scări rulante de la Stația Eroilor 2 (Magistrala 5) au fost scoase din funcțiune încă din 28 iulie 2026, din cauza unei defecțiuni tehnice la lanțul port-trepte, iar timp de aproape șase luni nu au fost reparate. Deși echipamentele se află în perioada de garanție, Metrorex a confirmat că nu a […] © G4Media.ro.
