Mircea Abrudean: Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon central în strategia de apărare a României
Financial Intelligence, 4 februarie 2026 22:50
Contribuţia constantă a României la securitatea regională, angajamentul ferm pentru protejarea frontierelor Uniunii Europene şi ale NATO şi […]
Acum 30 minute
22:50
Mircea Abrudean: Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon central în strategia de apărare a României
Contribuţia constantă a României la securitatea regională, angajamentul ferm pentru protejarea frontierelor Uniunii Europene şi ale NATO şi […]
Acum o oră
22:40
Trump consideră că ayatollahul Khamenei "ar trebui să fie foarte îngrijorat acum"
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, "ar trebui să fie foarte îngrijorat acum", a afirmat preşedintele american Donald […]
22:40
Rusia nu mai este legată de tratatul de dezarmare nucleară New START cu SUA, care expiră în 5 […]
Acum 4 ore
21:00
Digital Innovation Summit Bucharest 2026: lideri internaționali, tehnologii emergente și politici digitale, reunite la Palatul Parlamentului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București organizează, în perioada 10–12 martie 2026, Digital Innovation Summit […]
20:50
SUA consideră productive negocierile cu #Ucraina şi Rusia, care vor continua joi
Statele Unite au descris drept "productive" negocierile trilaterale cu Ucraina şi Rusia, care au avut loc miercuri la […]
20:30
Bolojan: Proiecte pentru simplificarea obţinerii avizelor de mediu, a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi a avizelor CEISD
Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri trei proiecte care vizează simplificarea obţinerii avizelor de mediu, scurtarea termenelor pentru […]
20:30
Ilie Bolojan: Pachetul de relansare economică va fi prezentat într-o primă lectură joi în şedinţa de Guvern (video)
Pachetul de relansare economică va fi prezentat într-o primă lectură, joi, în şedinţa de Guvern, urmând ca vineri […]
20:20
SUA, UE şi Japonia vor coopera pentru a ameliora aprovizionarea lor cu minerale critice (declaraţie comună)
SUA, Uniunea Europeană şi Japonia au anunţat miercuri că realizează un parteneriat strategic care vizează ameliorarea aprovizionării cu […]
20:20
Ilie Bolojan: Mâine voi informa CCR asupra consecinţelor amânării deciziei privind pensiile magistraţilor
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, în cursul zilei de joi, va informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării […]
20:10
Ilie Bolojan: Preţul la gaze pentru consumatorii casnici va fi reglementat, pe tot lanţul, de la 1 aprilie
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că între 1 aprilie anul acesta şi sfârşitul lunii martie 2027 va […]
20:00
Premierul Ilie Bolojan: Vom pune o presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că se va pune presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare […]
20:00
Bolojan: Ne propunem să declarăm obiectiv de importanţă strategică Combinatul Liberty pentru a putea să demarăm o procedură de licitaţie internaţională pentru preluarea lui
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că intenţia Guvernului este de a declara obiectiv de importanţă strategică Combinatul […]
19:50
Ilie Bolojan: Pachetul privind administraţia va fi adoptat săptămâna viitoare; recomandarea MJ e prin asumarea răspunderii Guvernului (video)
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, că pachetul privind reforma administraţiei a intrat în circuitul guvernamental de avizare […]
19:50
Dezarmare nucleară: Marco Rubio susţine că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă şi China
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a declarat miercuri că orice acord în domeniul nuclear cu Rusia ar trebui […]
19:40
Mesajul Adunării Generale a SRJ MediaSind către Guvernul României: Implementați integral Regulamentul european privind libertatea presei – EMFA
Delegații prezenți la Adunarea Generală extraordinară a Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, desfășurată în zilele de 2, 3 […]
19:30
Premierul Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare vom finaliza discuţiile pe buget (video)
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că discuţiile asupra bugetului de stat pe anul 2026 ar urma să fie […]
Acum 6 ore
19:20
Dezarmare nucleară: Papa Leon al XIV-lea îndeamnă Rusia şi SUA să prelungească tratatul New START
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat miercuri pe liderii din Rusia şi SUA să reînnoiască ultimul lor tratat […]
19:10
Parlamentul European reia lucrul la acordul comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump a dat înapoi în afirmaţiile sale despre Groenlanda
Parlamentul European a anunţat miercuri că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump […]
19:10
Atac cibernetic la Conpet; infrastructura IT de business a fost afectată; tehnologiile operaționale nu au fost impactate
Un atac cibernetic a afectat infrastructura IT de business a Conpet, potrivit unui comunicat. Compania precizează că tehnologiile […]
19:00
Producția totală de gaze naturale a Romgaz s-a situat la 4.954,5 milioane mc, în 2025, similară cu 2024
ROMGAZ raportează rezultate operaționale solide aferente anului 2025, demonstrând reziliență în gestionarea declinului natural al zăcămintelor mature și […]
19:00
Preşedintele chinez Xi a discutat telefonic cu Trump la câteva ore după o videoconferinţă cu Putin
Preşedintele chinez Xi Jinping a discutat telefonic miercuri cu omologul său american Donald Trump, înaintea vizitei acestuia în […]
18:40
Oferta Lion Capital a atras jumătate din acțiunile Fondul Proprietatea vizate; Lion ajunge la peste 5% din FP
Swiss Capital a anunțat că numărul total de acțiuni subscrise în cadrul ofertei publice de cumpărare a titlurilor Fondul […]
Acum 8 ore
17:20
Greenvolt a obţinut aproape 60 de milioane de euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore în Dobrogea, la Săcele
Greenvolt Group a obţinut o finanţare în valoare de 58,5 milioane de euro pentru a susţine dezvoltarea unui […]
17:20
Veniturile Rusiei din petrol şi gaze sunt la cel mai scăzut nivel din iulie 2020
Veniturile Rusiei din petrol şi gaze s-au înjumătăţit în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2025, atingând cel […]
17:20
Dezarmare nucleară/ Kremlinul dă asigurări că va acţiona responsabil după exprirarea tratatului New START cu SUA
Kremlinul a afirmat miercuri că va acţiona "responsabil", în ajunul expirării tratatului de dezarmare nucleară New START între […]
17:20
MOL şi ADNOC discută despre rafinăria NIS, Serbia este implicată (ministrul sârb al Energiei)
Grupul ungar MOL şi ADNOC, compania petrolieră naţională din Emiratele Arabe Unite, sunt în negocieri cu Gazprom Neft […]
17:20
Banca Naţională a României avertizează asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei
Banca Naţională a României (BNR) avertizează că documentul "Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală", […]
17:10
Transelectrica anunță încheierea unui Memorandum de Înțelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – România Cablu Submarin în Marea Neagră
Transelectrica și Georgian State Electrosystem JSC (GSE), operatorii de transport și de sistem din România, respectiv Georgia, au […]
15:30
Nicuşor Dan: România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA. Referirile la adresa ţării noastre, strict contextuale
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor […]
Acum 12 ore
14:50
Comisarul european pentru industrie şi şefii de companii cer o strategie „Fabricat în Europa"
Europa trebuie să îşi protejeze propriile industrii cu o strategie 'Made in Europe' ("Fabricat în Europa", n.r.), a […]
14:10
Alina Popa, OMV Petrom: "Dividendul propus este la nivelul minim din politica noastră de dividende, în contextul unor investiții record și al unui mediu de piață macroeconomic dificil"
Dividendul propus de OMV Petrom pentru 2025 este la nivelul minim din politica de dividende, în contextul unor […]
13:40
Verchere, OMV Petrom: Proiectul Neptun Deep avansează, cu prima producţie de gaze aşteptată în 2027
Proiectul Neptun Deep avansează, iar prima producţie de gaze este aşteptată în 2027, a anunţat miercuri directorul general […]
13:30
Directorul general de la grupul energetic austriac OMV, Alfred Stern, a declarat miercuri, într-un interviu acordat agenţiei APA, […]
13:20
GRAMPET Group face precizări, după punerea sub control judiciar a directorului general al Grup Feroviar Român: "Situația în cauză nu afectează activitatea operațională, stabilitatea companiei"
Directorul general al Grup Feroviar Român Cristian Rădulescu a fost plasat de DNA sub control judiciar pe cauţiune, […]
13:20
Popa, OMV Petrom: Nivel record de investiţii în 2026; în explorare şi producţie vor merge 5,6 miliarde de lei
OMV Petrom va realiza în anul 2026 investiţii totale de aproximativ 9 miliarde de lei, un nivel record, […]
12:10
Iranul cere schimbarea locului desfăşurării negocierilor cu SUA şi a formatului discuţiilor
Iranul solicită ca discuţiile preconizate săptămâna aceasta cu SUA să se desfăşoare în Oman, nu în Turcia, aşa […]
12:10
Şeful Intel spune că actuala criză de cipuri de memorie nu se va rezolva până în 2028
Directorul general de la grupul american Intel Corp, Lip-Bu Tan, a declarat că este posibil ca deficitul de […]
12:00
Abu Dhabi găzduieşte discuţii cu uşile închise privind #Ucraina, mediate de Steve Witkoff
A doua rundă de discuţii tripartite privind Ucraina are loc miercuri, în spatele uşilor închise, la Abu Dhabi, […]
Acum 24 ore
09:10
Industria prelucrătoare mondială, în accelerare la început de 2026 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Din punct de vedere macroeconomic, anul 2026 a debutat într-un mod pozitiv în economia mondială. […] The post Industria prelucrătoare mondială, în accelerare la început de 2026 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […] The post Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Negocierile pentru preluarea Azomureș de către Romgaz vor începe în curând (Guvern) # Financial Intelligence
Negocierile pentru preluarea Azomureș de către Romgaz vor începe în curând, potrivit unui comunicat al Guvernului. Prim-ministrul Ilie […] The post Negocierile pentru preluarea Azomureș de către Romgaz vor începe în curând (Guvern) appeared first on Financial Intelligence.
08:20
OMV Petrom propune un dividend în valoare brută de 0,0578 lei/acțiune pentru 2025, scădere de 10,2% comparativ cu anul precedent # Financial Intelligence
OMV Petrom propune un dividend în valoare brută de 0,0578 lei/acțiune pentru anul financiar 2025, potrivit unui raport […] The post OMV Petrom propune un dividend în valoare brută de 0,0578 lei/acțiune pentru 2025, scădere de 10,2% comparativ cu anul precedent appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 27%, în 2025, la 3,1 miliarde lei; Verchere: “Ne așteptăm la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a prețurilor și o creștere economică lentă” # Financial Intelligence
Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 27%, în 2025, la 3,1 miliarde lei, fiind afectat de […] The post Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 27%, în 2025, la 3,1 miliarde lei; Verchere: “Ne așteptăm la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a prețurilor și o creștere economică lentă” appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Ian Timiș despre agenda globală a AI-ului, mineralelor critice și tranziției energetice/ „Când capitalul întâlnește constrângerea” # Financial Intelligence
Autor: Ian Timiș Expansiunea rapidă a inteligenței artificiale se intersectează tot mai vizibil cu tranziția energetică, într-un mod […] The post Ian Timiș despre agenda globală a AI-ului, mineralelor critice și tranziției energetice/ „Când capitalul întâlnește constrângerea” appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că doreşte ca omologul său rus, Vladimir Putin” să “pună capăt […] The post Trump spune că doreşte ca Putin “să pună capăt” războiului din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Foraj Sonde Videle semnează un contract cadru de aproximativ 660 milioane lei cu Dalkia Franța, parte din grupul EDF, pentru servicii de foraj de sonde geotermale # Financial Intelligence
Foraj Sonde S.A. Videle (simbol FOJE, companie aflată în portofoliul cofondatorului eMAG Iulian Stanciu) semnează un contract cadru […] The post Foraj Sonde Videle semnează un contract cadru de aproximativ 660 milioane lei cu Dalkia Franța, parte din grupul EDF, pentru servicii de foraj de sonde geotermale appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Şefa diplomaţiei române – la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington # Financial Intelligence
Delegaţia României, condusă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, participă miercuri, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată […] The post Şefa diplomaţiei române – la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Irak: Doar blocul majoritar are ultimul cuvânt, afirmă Nouri al-Maliki în faţa ameninţărilor lui Trump # Financial Intelligence
Principalul candidat la funcţia de premier în Irak, Nouri al-Maliki, a declarat marţi că îşi va retrage candidatura […] The post Irak: Doar blocul majoritar are ultimul cuvânt, afirmă Nouri al-Maliki în faţa ameninţărilor lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Walmart – primul retailer care atinge o valoare de piață de 1 trilion de dolari și se alătură clubului dominat de giganții Big Tech # Financial Intelligence
Walmart (WMT.O) a devenit marți primul retailer care a atins vreodată o valoare de piață de 1 trilion […] The post Walmart – primul retailer care atinge o valoare de piață de 1 trilion de dolari și se alătură clubului dominat de giganții Big Tech appeared first on Financial Intelligence.
07:00
SUA doboară o dronă iraniană care se apropia de portavionul Abraham Lincoln (Reuters) # Financial Intelligence
Armata americană a doborât marți o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea […] The post SUA doboară o dronă iraniană care se apropia de portavionul Abraham Lincoln (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
