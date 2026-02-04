Trend ascendent la BVB; investitorii au privit dincolo de presiunile fiscale

20:40

Viitorul muncii nu se mai rezumă doar la locaţia biroului, ci la experienţa şi emoţia pe care acesta le generează, relatează sursa citată. De aceea, pe 10 februarie 2026 profesioniştii din domeniul resurselor umane şi liderii de organizaţii sunt invitaţi la o ediţie specială a evenimentului and #8222;Work Environments in 2026 and #8221;, un concept care depăşeşte graniţele unei conferinţe