Principiul-cheie pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată. Sfaturile un medic nutriționist renumit

12:50

Călin Donca (39 de ani), în prezent concurent la Survivor 2026, este cunoscut atât pentru activitatea sa în domeniul afacerilor, cât și pentru stilul de viață sănătos pe care îl promovează. Fondator al unei firme de energie verde, el își începe dimineața cu un «suc verde» pe care îl consumă pe stoma