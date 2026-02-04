Principiul-cheie pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată. Sfaturile un medic nutriționist renumit
Click.ro, 5 februarie 2026 01:10
Henri Chenot, renumit medic nutritionist și fondator al biontologiei, le arăta pacienților săi cum să adopte o alimentație sănătoasă nu doar pentru slăbire, ci pentru detoxifierea și echilibrul organismului.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
01:10
Principiul-cheie pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată. Sfaturile un medic nutriționist renumit # Click.ro
Henri Chenot, renumit medic nutritionist și fondator al biontologiei, le arăta pacienților săi cum să adopte o alimentație sănătoasă nu doar pentru slăbire, ci pentru detoxifierea și echilibrul organismului.
Acum 2 ore
00:10
Alimentele ultraprocesate, precum chipsurile, băuturile carbogazoase sau biscuiții industriali, ar putea necesita o supraveghere mai strictă decât cea actuală.
Acum 4 ore
23:50
Ricotta cu fulgi de ciocolată, rețeta fabuloasă cu doar câteva ingrediente. Ce trebuie să adaugi pentru o textură moale. VIDEO # Click.ro
Desertul cu ricotta și fulgi de ciocolată se remarcă printr-o combinație simplă de ingrediente și un mod de preparare accesibil, fiind nevoie de doar cinci linguri de făină. Rețeta este potrivită pentru cei care își doresc un dulce rapid, aromat și ușor de realizat acasă.
23:40
Cât costă o sticlă de suc în Ucraina: „Prețul este chiar bun”. O româncă a prezentat imagini dintr-un supermarket aflat în celebra stațiune Bukovel # Click.ro
Georgiana, o tânără româncă aflată în vacanță la schi în Ucraina, a prezentat prețurile pe care le-a găsit într-un supermarket din stațiunea Bukovel. Ceea ce le-a atras cel mai mult atenția urmăritorilor săi a fost costul băuturilor răcoritoare.
23:40
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical # Click.ro
Începând cu data de 5 februarie 2026, trei semne zodiacale intră într-o perioadă favorabilă, marcată de oportunități și echilibru. Tranziția Lunii din Fecioară în Balanță aduce în prim-plan cooperarea, diplomația și importanța relațiilor bine gestionate.
23:10
Are ajutoare de nădejde în creșterea copilului! Anca Dinicu se bazează pe soțul ei și pe soacră “Acum prioritizez ce e nevoie” # Click.ro
Anca Dinicu (36 de ani) e fericită că zilele trecute s-a reîntâlnit cu gașca frumoasă de actori alături de care joacă în filmul “Băieți de oraș: Golden Boyz”, în frunte cu bunul ei prieten Mihai Bendeac.
23:10
Unde se află cel mai lat tunel subacvatic din lume. A fost construit în doar 110 zile și a marcat un record uriaș în domeniul ingineriei tunelurilor submarine # Click.ro
China stabilește un nou reper în ingineria civilă, după ce cel mai lat tunel subacvatic din lume a fost realizat într-un interval extrem de scurt: doar 110 zile. Proiectul a fost dus la capăt în orașul Jinan, capitala provinciei Shandong, și face parte din Tunelul rutier Huanggang Road, care traver
22:50
Cadoul special pe care Sandra Izbașa i l-a făcut soțului ei. Valoarea lui se ridică la mii de euro, dar Răzvan îl ține ascuns: „Nici nu îl port” # Click.ro
Sandra Izbașa i-a oferit soțului său, Răzvan Bănică, un cadou de mii de euro. Actorul a dezvăluit în emisiunea „Power Couple” despre ce obiect prețios este vorba și a explicat de ce preferă să îl țină ascuns.
22:10
Rețeta Gabrielei Cristea de creveți cu sos roșu pe care familia sa o adoră. Detaliul care face diferența: „Este secretul ei” # Click.ro
Gabriela Cristea (51 de ani) este o adevărată maestră în bucătărie, iar familia sa adoră creveții în sos roșu pe care aceasta îi pregătește. Vedeta gătește acest deliciu în doar 10 minute, iar lista de ingrediente este simplă.
Acum 6 ore
21:20
Provocarea virală care poate pune în pericol sănătatea. Când devine periculos consumul semințelor de chia # Click.ro
Specialiștii atrag atenția asupra consumului de apă cu semințe de chia, o provocare care a devenit tot mai populară pe TikTok și Instagram. De ce poate fi periculoasă?
21:00
Ce salariu are, de fapt, Bursucu la Antena 1. Prezentatorul TV a dat cărțile pe față: „Mai mult decât la Kanal D” # Click.ro
Prezentatorul Bursucu a dezvăluit cu umor că veniturile sale de la Antena 1 sunt mai mari decât cele pe care le avea la Kanal D. Confesiunea a fost făcută într-o discuție relaxată cu Gabi Tamaș, invitat în podcastul propriu al jurnalistului, care a strâns deja sute de mii de vizualizări.
20:40
Ilie Bolojan anunță sfârșitul „apocalipsei” bugetare. Gazele nu se mai scumpesc pentru consumatorii casnici # Click.ro
La două luni de la ultima conferință de presă, premierul Ilie Bolojan a venit miercuri să explice ce se întâmplă cu pachetul de relansare economică, cu reforma administrației și ce planuri are pentru următoarea perioadă. Tariful la gaze rămâne plafonat pentru consumatorii casnici.
20:40
Cât de importante sunt salatele în dieta copiilor. Cristian Mărgărit dezvăluie combinațiile ideale pentru cei mici # Click.ro
Meniul unui copil trebuie să conțină obligatoriu alimente care să ofere nutrienții necesari pentru o creștere sănătoasă și un nivel optim de energie. Salatele fac parte din categoria preparatelor bogate în vitamine, dar cât de potrivite sunt acestea pentru cei mici?
20:00
Alimentul banal care elimină rapid arsurile de pe tigaie. Secretul din bucătărie pe care toți îl ignoră # Click.ro
Orice gospodină a trecut cel puțin o dată prin situația neplăcută: mâncarea s-a lipit de tigaie și a lăsat urme arse greu de curățat. Deși există numeroase soluții comerciale, unele dintre ele scumpe sau agresive pentru suprafața tigăii, un aliment banal din bucătărie poate r
Acum 8 ore
19:40
Amenda pe care o femeie a primit-o după ce a stat doar două minute la clasa întâi într-un tren din Austria: „Nu am făcut nimic greșit” # Click.ro
O simplă călătorie de la Viena-Meidling la Tullnerfeld s-a transformat într-un coșmar pentru Renate, o femeie cu dizabilitate 50%. Din cauza aglomerației sufocante, aceasta a suferit un atac de panică sever și susține că a fost amendată pentru că...
19:10
Mirela Retegan, Tanti Prezentatoarea din Gașca Zurli, s-a emoționat să-și vadă fiica, pe Maya, în primul ei videoclip: „Nu-mi vine să cred ce trăim” # Click.ro
Mirela Retegan (55 de ani), Tanti Prezentatoarea din Gașca Zurli, își dorește un an doar al ei, în care să se răsfețe și să facă ce nu a avut timp până acum pentru ea.
19:10
Bianca Drăgușanu (43 de ani) a fost prezentă luni seara la lansarea filmului “Băieți de oraș: Golden Boyz”.
19:10
Tragedie cumplită! O fetiță de 5 ani a murit după ce a fost lovită de o mașină în fața unei școli din București # Click.ro
O fetiță de cinci ani și-a pierdut viața miercuri după-amiază, fiind accidentată de un autoturism în apropierea unei școli din Sectorul 3, București. Copila se afla împreună cu bunica sa în momentul impactului.
19:10
Satul din „Game of Thrones” care fascinează turiștii: „Zona este absolut superbă”. Unde se află celebra locație # Click.ro
Locațiile care apar în filmele și serialele de succes devin adesea țintele turiștilor dornici să vadă în realitate decorurile de pe ecrane. Un exemplu este un mic sat pitoresc al cărui peisaj spectaculos a fost prezentat în Game of Thrones.
19:00
Mădălina Ghenea trece prin mari emoții: „Nu am dormit”. Astăzi află verdictul în procesul de hărțuire, iar starea de sănătate a fiicei sale o îngrijorează # Click.ro
Mădălina Ghenea (38 de ani) a avut o noapte albă. Astăzi, 4 februarie, află verdictul final în procesul de hărțuire pe care l-a inițiat acum șase ani, iar emoțiile sunt și mai apăsătoare din cauza stării de sănătate a fiicei sale.
19:00
Vești bune pentru viitorii pensionari! Cât crește contribuția la Pilonul 2. Senatul a aprobat proiectul # Click.ro
Senatul a aprobat tacit, miercuri, un proiect de lege care prevede majorarea contribuției la Pilonul 2 de pensii private, documentul urmând să ajungă acum la Camera Deputaților, forul decizional. Inițiativa legislativă a trecut de prima cameră după ce termenul pentru dezbatere și vot a fost depășit
18:00
Atac violent în Sectorul 6. Trei tineri, arestați după ce au agresat un livrator nigerian cu cuțitele # Click.ro
Trei tineri din Capitală au fost reținuți de polițiști după un atac violent asupra unui curier de mâncare, pe care l-au amenințat cu arme albe și l-au jefuit de comanda pe care o livra. Incidentul a avut loc în Sectorul 6 și a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, imaginile contribuind
Acum 12 ore
17:40
Un polițist din Ialomița aflat în timpul liber a găsit pe stradă 10.000 de euro. Ce a făcut cu banii: „A ales să…” # Click.ro
Un polițist din Ialomița a dat dovadă de o integritate exemplară, deși se afla în timpul liber. Agentul a găsit 10.000 de euro pe stradă și a restituit toți banii bărbatului care îi pierduse.
17:40
O nouă mutare de impact la Antena 1. După Denise Rifai, un alt nume cunoscut se alătură televiziunii # Click.ro
Una dintre figurile emblematice ale postului Digi 24 se pregătește să încheie un capitol important din cariera sa profesională. Potrivit informațiilor publicate de PaginadeMedia, o prezentatoare cu vechime va părăsi televiziunea de știri după mai bine de un deceniu de activitate.
17:30
Selecționerul a fost internat în spital de trei ori, în acest an.
17:00
Cum și-a prelungit un american ziua de naștere. Paul Morgan a petrecut 48 de ore și a intrat în Cartea Recordurilor # Click.ro
Sărbătorirea zilei de naștere este ocazia perfectă pentru momente unice, așa că un american s-a gândit „să își prelungească” propria aniversare pe durata a 48 de ore. Cum a fost posibil?
17:00
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană # Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană.
17:00
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024: „Reflectă doar parțial răspunsul unei...” # Click.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a clarificat public poziția statului român în legătură cu un raport recent al Congresului Statelor Unite, subliniind că documentul nu vizează direct România și nu pune sub semnul întrebării decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale d
16:00
Bullyng-ul de care s-a lovit Lidia Buble la începutul carierei muzicale. Cum a ținut piept artista acestui fenomen? „Cred că acest lucru a făcut diferența” # Click.ro
Lidia Buble (32 de ani) se bucură de un succes remarcabil în cariera muzicală care a consacrat-o, însă expunerea publică a venit la pachet cu avantaje și dezavantaje despre care artista a vorbit fără nicio reținere. Iubita afaceristului Horațiu Nicolau (83 de ani) a povestit cum a făcut față bullyin
16:00
Gropi în asfalt. Șoferii reclamă pagube, service-urile sunt pline. Cât costă să-ți repari mașina? # Click.ro
Topirea zăpezii din ultimele zile a scos la iveală cratere și gropi în asfalt, care pun în pericol mașinile șoferilor. De la anvelope și jante distruse până la suspensii afectate, pagubele se adună rapid, iar nervii conducătorilor auto sunt întinși la maximum.
15:50
Cele 3 zodii feminine care au făcut „pact cu Diavolul”. Ele nu îmbătrânesc niciodată și arată impecabil în orice! # Click.ro
Există femei care par să sfideze trecerea timpului și care reușesc să arate impecabil indiferent de vârstă.
15:50
Betty Salam, primele declarații despre nunta cu Roberto Tudor. Când va îmbrăca pentru a doua oară rochia de mireasă: „M-am îndrăgostit de el!” # Click.ro
Betty Salam (25 de ani) vorbește pentru prima dată despre nunta cu Roberto Tudor, bărbatul cu care și-a refăcut viața după divorțul de Cătălin Vișănescu, tatăl copilului ei. Care sunt planurile de viitor ale celor doi, aflați din continuarea acestui articol.
15:30
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au „fugit” într-o vacanță în doi, departe de agitația zilnică. Destinația de vacanță aleasă de aceștia # Click.ro
Imediat după ce s-a întors din vacanța exotică din Thailanda, unde a fost alături de soț și de copii, Laura Cosoi (44 de ani) a simțit nevoia unei pauze doar în doi. Astfel, vedeta și Cosmin Curticăpean (47 de ani) au decis să plece câteva zile departe de agitația zilnică.
15:30
Dr. Mihai Craiu, Prof. Constantin Dulcan și Marius Manole se numără printre invitații serii, la cea de-a treia ediție a Galei Premiilor Literare Bookzone # Click.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Bookzone aduce literatura în centrul vieții publice printr-un eveniment care vorbește despre cărți, dar mai ales despre oameni. Gala Premiilor Literare Bookzone a crescut de la o ediție la alta, devenind un loc de întâlnire pentru cititori, autori și voci relevante
15:30
Fiica lui Aurelian Preda, în lacrimi la mormântul tatălui său, în ziua în care marele artist ar fi împlinit 56 de ani: „Am venit să-ți aduc florile tale preferate… tati”. Foto # Click.ro
Ziua de 2 februarie rămâne una extrem de emoționantă pentru familia regretatului interpret de muzică populară Aurelian Preda.
15:30
Motivul pentru care Elena Ceaușescu mergea la vrăjitoare. Dezvăluirile în premieră ale fiicei Mariei Câmpina: „Venea să-i facă ritualuri să o placă...” # Click.ro
Atena, fiica Mariei Câmpina, a făcut dezvăluiri despre legătura pe care părinții ei ar fi avut-o cu soții Ceaușescu, povești care, spune ea, par desprinse dintr-un film, dar care reprezintă amintiri reale din copilăria sa.
15:20
Primul soț al lui Jill Biden, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, a fost inculpat pentru omor de gradul întâi, fiind acuzat că și-a ucis actuala soție în locuința lor din Delaware. Cazul, investigat discret timp de mai multe săptămâni,
15:20
Giuleștenii s-au întors învingători din deplasarea la FC Hermannstadt.
14:50
Jocurile Olimpice de iarnă se vor desfășura între 6 și 22 februarie.
14:20
Bluetooth – o poveste incredibilă inspirată de regele viking Harald, care a unit Danemarca și Norvegia # Click.ro
Te-ai întrebat vreodată de ce Bluetooth se numește Bluetooth? De ce una dintre cele mai folosite tehnologii din lume poartă un nume atât de neobișnuit? De fapt, legătura este incredibilă. Denumirea tehnologiei wireless este inspirată de numele unui rege viking
14:10
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top # Click.ro
Clătitele par un desert simplu de pregătit, însă mulți se confruntă cu aceeași problemă în bucătărie: aluatul se lipește de tigaie, clătitele se rup atunci când sunt întoarse sau nu se coc uniform. De cele mai multe ori, problema nu este tigaia, ci modul în care este pregătit aluatul.
14:00
Cele mai bune rețete de pâine fără făină. Ajută la controlul greutății, susțin digestia și oferă energie pe termen lung # Click.ro
Tot mai multe persoane caută alternative sănătoase la pâinea clasică din făină albă, fie din dorința de a slăbi, fie pentru a-și îmbunătăți digestia sau nivelul de energie.
13:50
„Chefi la cuțite” revine pe micile ecrane! Iată când va începe sezonul 17: „Revoluția în bucătărie continuă!” # Click.ro
Vești bune pentru fanii emisiunii culinare Chefi la cuțite de la Antena 1: sezonul 17 va începe în curând! Iată toate detaliile pe care trebuie să le cunoașteți.
13:20
Iată locul care știe cum să te consoleze! Aici, cine își dă demisia, primește băutură gratis # Click.ro
În apropierea gării din Yokohama, oraș-port japonez cu aproape patru milioane de locuitori, funcționează un local cu un concept neobișnuit: Tenshoku Sodan Bar, un spațiu creat special pentru oamenii care se gândesc să își schimbe locul de muncă.
13:20
Marina Dina, adevărul despre eliminarea de la „Survivor!”: „Eu i-am cerut Larisei să mă propună la duel” # Click.ro
Marina Dina a părăsit „Survivor 2026” îj urma unui duel cu Cristian Boureanu.
13:20
Delia Salchievici, primele declarații după eliminarea de la „Desafio: Aventura”: „Mi-a schimbat viața! Nu-mi mai pasă!” Ce gest șocant a făcut față de Ian la plecare? # Click.ro
Marți 3 februarie, Delia Salchievici de la „Norocoșii” a fost eliminată de la “Desafio: Aventura”. Duelul pentru ultima șansă în competiție s-a dat între ea și Babasha, concurentul de la „Luptătorii”, care s-a propus singur, susținut și încurajat de colegii lui. Fosta soție a lui Lino Golden a pierd
13:20
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal de Mărțisor! Vedeta TVR îl vrea la închisoare cu orice preț? Ce spune avocata afaceristului? # Click.ro
Marina Almășan îl acuză pe Georgică Cornu de încălcarea ordinului de protecție.
13:00
Rareș Prisăcariu, despre finalul emisiunii „La Măruță”. Mesajul transmis de câștigătorul „Românii au talent”, recent: „Îmi va fi dor de voi, de toată echipa” # Click.ro
Rareș Prisăcariu (9 ani), băiețelul care în anul 2023 a câștigat „Românii au talent” și a cucerit inimile românilor, transmite un mesaj sincer despre emoțiile care îl încearcă în ceea ce privește scoaterea de pe post a emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV, în care Rareș a trăit momente de neuitat.
Acum 24 ore
12:50
Cum a reacționat Andreea Bălan la aflarea veștii că Victor Cornea are un copil: „Faptul că are un băiețel, pe mine m-a făcut să...” # Click.ro
După mai multe eșecuri în dragoste, viața i l-a scos în cale Andreei Bălan (41 de ani) pe Victor Cornea (32 de ani), bărbatul alături de care pare mai fericită ca oricând. Sportivul este tatăl unui băiat, Luca, dintr-o relație anterioară, aspect pe care i l-a împărtășit iubitei sale încă de la încep
12:50
„Sucul verde” pe care îl consumă Călin Donca în fiecare dimineață. Licoarea se pregătește din ingrediente naturale # Click.ro
Călin Donca (39 de ani), în prezent concurent la Survivor 2026, este cunoscut atât pentru activitatea sa în domeniul afacerilor, cât și pentru stilul de viață sănătos pe care îl promovează. Fondator al unei firme de energie verde, el își începe dimineața cu un «suc verde» pe care îl consumă pe stoma
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.