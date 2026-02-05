Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Despre animale veninoase am auzit. Despre mamifere veninoase, mai puțin, dar sunt totuși câteva, printre acestea fiind ornitorincul, cârtița europeană și anumite specii de soricide. Dar știai că există și o specie veninoasă de primată? E vorba despre reprezentantele genului Nycticebus, care cuprinde mai multe specii, toate întâlnite în mod obișnuit în copacii din Asia
Exercițiile fizice ajută oasele să rămână puternice. Dar dacă nu poți să le faci? Cercetătorii, în fața unei descoperiri ce poate schimba viața a milioane de oameni
Cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universității din Hong Kong (HKUMed) au identificat un proces biologic care explică modul în care activitatea fizică ajută la menținerea oaselor puternice. Descoperirea ar putea duce la noi tratamente pentru osteoporoză și pierderea densității osoase, în special pentru persoanele care nu pot face exerciții fizice. Echipa a descoperit
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Deși Donald Trump se laudă cu implicarea sa, negocierile dintre Ucraina și Rusia merg rău. Foarte rău. La Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, s-a stabilit un canal de comunicare între Kiev și Moscova, dar atât. Delegația Rusiei a cerut întreaga regiune Donbas ca o primă condiție pentru încetarea focului. Dar aproape un sfert din
Tot mai mulți ucraineni acceptă ideea concesiilor teritoriale pentru pace. În ce condiții ar ceda Donbasul
Tot mai mulți ucraineni sunt pregătiți să susțină o soluție negociată pentru încheierea războiului, chiar dacă aceasta ar presupune concesii teritoriale, relevă un sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev și citat de The New York Times. Schimbarea de atitudine vine după aproape patru ani de conflict și pe fondul incertitudinilor legate
Bolojan avertizează: conflictele din coaliție cresc costurile pe care le plătește România
Premierul Ilie Bolojan afirmă că actuala coaliție de guvernare ar putea funcționa „mult mai bine", dacă partenerii politici ar da dovadă de mai mult respect reciproc și ar respecta programul de guvernare și înțelegerile asumate. El spune că a încercat constant să evite conflictele publice, pentru că disputele din interiorul coaliției afectează atât încrederea cetățenilor
Soldații ruși aflați pe linia frontului din Ucraina se confruntă cu lipsuri grave de hrană și apă, potrivit unei convorbiri telefonice interceptate de serviciile de informații militare ucrainene. Înregistrarea, publicată de Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR), surprinde mărturii directe despre foame, epuizare extremă și prăbușirea sistemului logistic al armatei ruse, relatează Kyiv Post.
Majoritatea procurorilor propun modificarea Legilor justiției astfel încât investigarea infracțiunilor de corupție comise de magistrați să revină în competența Direcția Națională Anticorupție (DNA). Aceștia consideră că actuala structură de la Parchetul General a generat „disfuncționalități semnificative" și rezultate slabe în combaterea corupției din sistemul judiciar. Consiliul Superior al Magistraturii, prin Secția pentru procurori, a anunțat
Horoscop zilnic pentru 5 februarie 2026.
Premierul anunță calendarul liberalizării gazelor: tranziție în 2026, piață liberă din 2027
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că anul 2027 ar fi cel mai potrivit moment pentru liberalizarea prețului la gaze, în condițiile în care România va avea o supraproducție de gaze odată cu începerea exploatării resurselor din Marea Neagră. Până atunci, Guvernul propune o perioadă tranzitorie, între 1 aprilie 2026 și martie 2027, în care
Guvernul discută joi relansarea economică. Reforma administrației, adoptată săptămâna viitoare
Guvernul va prezenta joi, într-o primă lectură, pachetul de relansare economică, iar săptămâna viitoare intenționează să adopte pachetul privind reforma administrației, prin asumarea răspunderii. Anunțurile au fost făcute miercuri seară de premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria. Pachetul de relansare economică: credite fiscale, investiții și garanții de stat Potrivit premierului
Închisoare pe viață pentru bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în 2024, în Florida
Un tribunal federal din Florida l-a condamnat miercuri pe Ryan Routh (59 de ani), bărbatul găsit vinovat că a încercat să îl asasineze pe președintele Donald Trump în 2024, la o partidă de golf, la închisoare pe viață. Sentința a fost pronunțată de judecătoarea federală Aileen Cannon în cadrul unei audieri desfășurate la Fort Pierce
„Țarul frontierelor" anunță retragerea a 700 de agenți ICE din Minnesota. Dar avertizează: Nu plec până nu terminăm toată treaba
Administrația de la Washington a decis retragerea imediată a aproximativ 700 de agenți federali de imigrație din statul Minnesota, după ce autoritățile locale și statale au acceptat să coopereze mai strâns cu Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE). Anunțul a fost făcut de așa-numitul „țar al frontierelor", Tom Homan, care a declarat într-o
Reducerea taxelor locale majorate la începutul anului nu ține de o simplă corecție tehnică, ci de o decizie politică ce trebuie asumată la nivelul coaliției de guvernare, avertizează consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru. Declarațiile au fost făcute în contextul solicitărilor venite din partea UDMR de a permite autorităților locale să revină asupra majorărilor
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Transylvania Open. Sportiva noastră nu a avut nicio problemă în confruntarea cu Tamara Zidansek din Cehia, ocupanta locului 153 WTA. Sorana s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-0, în mai puțin de o oră de joc. În sferturi, Sorana o va întâlni pe Anastasia
LIVE Ilie Bolojan: Ținta de deficit e de 6,2%. Urmează să angajăm răspunderea pentru pachetul pe reforma administrației. Nu vor fi creșteri de prețuri la gaz
Premierul Ilie Bolojan susține în această seară prima conferință de presă din acest an, la Palatul Victoria. Prim-ministrul a anunțat că Guvernul închide perioada măsurilor care au generat contracție economică și trece la un pachet de relansare, axat pe buget, investiții și sprijin pentru companii. Executivul lucrează la bugetul pe acest an, cu o țintă
CFR Cluj a obținut a șasea victorie la rând în campionat. Ardelenii au învins cu 1-0 în deplasare la UTA Arad și au făcut un pas important în cursa pentru play-off. Echipa lui Pancu a câștigat printr-un gol marcat în partea secundă de Korenica, după o fază superbă. După acest rezultat, CFR Cluj urcă pe
Curtea Constituțională a decis că firmele aflate sub investigație penală, fără o condamnare definitivă, nu pot fi excluse automat din procedurile de atribuire a contractelor de concesiune. O astfel de excludere ar încălca principiul egalității în drepturi, prezumția de nevinovăție și reprezintă o restrângere nejustificată a exercitării unui drept, au stabilit judecătorii constituționali. CCR a
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) are în vedere reformarea procedurii de decernare a Jocurilor Olimpice, prin restabilirea "transparenței" și a unui calendar mai clar, în contextul în care se profilează o cursă foarte strânsă pentru găzduirea Jocurilor de vară din 2036, informează AFP. "Chiar dacă nu există dorința de a reveni la procesul costisitor de candidatură
Comisia Europeană: TikTok este „extrem de cooperantă" în ancheta privind alegerile din România
Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă" în ancheta deschisă de Comisia Europeană privind posibila interferență în alegerile prezidențiale din România din 2024, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Comisiei. Informația este relatată de Reuters. Ancheta vizează modul în care platforma a gestionat conținutul politic și riscurile de manipulare a procesului
Un vatman din Praga a fost condamnat la 200 de ore de muncă în folosul comunității pentru că a dat jos din tramvai o familie de ucraineni (Video)
Un vatman din Praga, care a înjurat un cuplu de ucraineni cu un copil și i-a scos din tramvai, este obligat de instanță să presteze muncă în folosul comunității. Tribunalul Districtual 10 din Praga l-a găsit vinovat pe Daniel Bejvl pentru tulburarea ordinii publice și l-a condamnat la 200 de ore de muncă în folosul
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti" vă invită în perioada 21 – 22 februarie 2026 să sărbătorim împreună venirea primăverii și unul dintre cele mai tandre momente ale începutului de primavară: Dragobetele, sau, aşa cum este consemnat în calendarul tradiţional popular, Ziua Îndrăgostiţilor. A devenit o tradiţie să sărbătorim Dragobetele la muzeu împreună cu artişti
Un rus care a dezertat de pe frontul din Ucraina riscă deportarea din Germania: Guvernul Merz îi spune că e sigur să se întoarcă
Un cetățean rus care a refuzat să lupte în războiul din Ucraina și a fugit din armata rusă riscă să fie deportat din Germania, după ce autoritățile i-au respins cererea de azil, considerând că întoarcerea sa în Rusia nu ar presupune riscuri majore. Povestea lui Georgi Avaliani, un pacifist de 47 de ani, este relatată … The post Un rus care a dezertat de pe frontul din Ucraina riscă deportarea din Germania: Guvernul Merz îi spune că e sigur să se întoarcă appeared first on spotmedia.ro.
Un livrator de origine nigeriană a fost atacat și tâlhărit de trei tineri în Sectorul 6 al Capitalei, în momentul în care le-a livrat mâncarea comandată printr-o aplicație de livrări. Ce n-au știut cei trei este că tâlhăria a fost înregistrată de una dintre camerele de supraveghere amplasate în zonă. Aşa că suspecții, cu vârste … The post Livrator nigerian tâlhărit cu cuțitul, în București. Trei tineri, reținuți de poliție appeared first on spotmedia.ro.
Țările mici din UE se concentrează pe producția de arme și trimit drone pe frontul din Ucraina # SportMedia
Există posibilitatea ca zumzetul de temut al elicelor auzit pe câmpurile de luptă ucrainene să provină de la drone construite într-o țară cu o populație de puțin peste un milion de locuitori, situată la marginea sud-estică a Europei. Est vorba despre Cipru. Producătorul Swarmly spune că există peste 200 de drone H-10 Poseidon care ajută … The post Țările mici din UE se concentrează pe producția de arme și trimit drone pe frontul din Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Din ce în ce mai multe voci îi cer lui Bolojan să plătească prima zi de concediu medical. După Kelemen Hunor, acum și din PNL # SportMedia
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunţă că a depus un amendament la OUG nr.91/2025 astfel încât pacienţilor cronici să le fie plătită şi prima zi de concediul medical. Ea afirmă că amendamentul corectează o nedreptate şi protejează nu doar bolnavii de cancer, ci şi pe cei bolnavi de diabet, de anumite boli cardiovasculare, respiratorii, neurologice, autoimune, … The post Din ce în ce mai multe voci îi cer lui Bolojan să plătească prima zi de concediu medical. După Kelemen Hunor, acum și din PNL appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, s-a arătat optimist în ceea ce privește medalia de bronz obținută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul la TAS pentru reexaminare după apelul formulat de gimnasta americană Jordan Chiles. ”Este un nou moment, în … The post Certitudinea pe care COSR o are în cazul medaliei Anei Bărbosu appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Nicușor Dan susţine că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, subliniind că referirile la țara noastră din document sunt „strict contextuale”, în cadrul unei dezbateri mai ample privind libertatea de exprimare. Într-un mesaj postat pe Facebook, șeful statului a precizat că mențiunile legate de … The post Nicușor Dan: România nu este vizată de raportul preliminar al Congresului SUA appeared first on spotmedia.ro.
Cum recrutează Kremlinul hackeri pentru terorism digital inclusiv în SUA. Povestea apei din Muleshoe # SportMedia
Muleshoe, cu o populație de 5.000 de locuitori, se află în Texas, lângă granița cu statul New Mexico. Este un orășel mic și arid, legat de lumea exterioară printr-un mozaic de drumuri locale și câteva aeroporturi private pentru avioane ușoare, situat la aproximativ o oră de mers cu mașina de cele mai apropiate orașe, Lubbock … The post Cum recrutează Kremlinul hackeri pentru terorism digital inclusiv în SUA. Povestea apei din Muleshoe appeared first on spotmedia.ro.
Primăria Capitalei dezminte informațiile conform cărora Societatea de Transport București ar elimina gratuitatea pentru pensionari. Până la elaborarea și adoptarea planului de eficientizare a activității STB, nu se pune problema majorării tarifelor sau eliminării unor gratuități, a precizat PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook. ”STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informație citiți pe … The post Primăria Capitalei dezminte fake news: STB păstrează gratuitatea pentru pensionari appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat că are deja probleme cu Ofri Arad. Acesta a venit complet nepregătit la FCSB și nu poate juca pentru campioană prea curând. Roș-albaștrii sperau să-l folosească în meciul cu FC Botoșani de joi, dar acest lucru nu va fi posibil. „Are nevoie de timp. Nu este încă 100% pregătit. Va mai avea … The post FCSB are probleme cu Ofri Arad: Anunțul lui Elias Charalambous appeared first on spotmedia.ro.
Primăria Capitalei: Cine nu are apă caldă și căldură nu plătește agentul termic la preț întreg # SportMedia
Primăria București îi informează pe locuitorii Capitalei că apa caldă și căldura trebuie plătite doar în măsura în care sunt livrate la parametrii normali, precizând că agentul termic nu este tarifat la nivel maxim, atunci când serviciile nu sunt furnizate corespunzător. Potrivit unui mesaj postat miercuri de PMB, în situațiile în care apa caldă este … The post Primăria Capitalei: Cine nu are apă caldă și căldură nu plătește agentul termic la preț întreg appeared first on spotmedia.ro.
Subvențiile partidelor politice în 2025: Știm cât s-a cheltuit, dar nu și cine a primit contractele # SportMedia
În 2025 partidele au primit 232 de milioane de lei, iar în 2026 această valoare a fost redusă cu 10% prin ordonanța ”trenuleț” de la finalul anului trecut. Însă deși aflăm lunar cât se cheltuie, nu avem nici cea mai mică idee unde ajung banii. Expert Forum continuă seria de analize cu privire la cheltuirea … The post Subvențiile partidelor politice în 2025: Știm cât s-a cheltuit, dar nu și cine a primit contractele appeared first on spotmedia.ro.
Ianis Hagi a marcat două goluri pentru Alanyaspor în victoria cu Boluspor din Cupa Turciei. Fotbalistul român a deschis scorul în minutul 47, cu o reluare simplă din fața porții. Apoi, în minutul 58, Ianis a făcut 2-0 cu un șut deviat din afara careului. Fotbalistul român a fost integralist la Alanyaspor în victoria cu … The post Ianis Hagi a marcat două goluri în Turcia appeared first on spotmedia.ro.
Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film Festival deschide înscrierile pentru ediția din acest an. Sunt așteptate, până pe data de 10 martie 2026, producții ale regizorilor din toată lumea, care vor concura în una din cele patru secțiuni competiționale ale festivalului: Voci Emergente ale Documentarului, Europa Centrală și de Est, România și DocSchool. În … The post Au început înscrierile pentru Astra Film Festival 2026 appeared first on spotmedia.ro.
„Teatrul Dramaturgilor Români,” singura instituție de profil dedicată în mod exclusiv promovării dramaturgiei românești, propune publicului în luna februarie un program în care se regăsesc următoarele producţii: SALA „IOSIF NAGHIU” 5 februarie, ora 19:00, sala „Iosif Naghiu”DECONECTATtext și regie Ozana NicolauUn spectacol găzduit 8 februarie, ora 19:00, sala „Iosif Naghiu”DECAMERON 135666Un spectacol de Alexander Hausvater 13 … The post Ce se vede în luna februarie la Teatrul Dramaturgilor Români appeared first on spotmedia.ro.
România citește, România gândește: „Fitness pentru mintea copiilor”, proiect național pentru lectură și antrenarea gândirii # SportMedia
De Ziua Internațională a Cititului Împreună, România lansează un demers de amploare pentru formarea unei generații de copii care nu doar știu să citească, ci folosesc lectura ca instrument de reflecție și dezvoltare a gândirii. Trei organizații neguvernamentale, alături de 10 edituri, librării, Opera Comică pentru Copii și zeci de parteneri educaționali și media, dau … The post România citește, România gândește: „Fitness pentru mintea copiilor”, proiect național pentru lectură și antrenarea gândirii appeared first on spotmedia.ro.
Spectacolul fenomen „Romeo și Julieta. Rock Story” în turneu național între 17 februarie și 18 martie # SportMedia
Spectacolul fenomen „Romeo și Julieta. Rock Story” – producție care a cucerit scena celebrului Teatro Ariston din San Remo, ajunge la Timișoara, Deva, Oradea, Cluj-Napoca şi Arad. Teatrul de Balet Sibiu începe anul cu un nou turneu național cu spectacolul de dans contemporan „Romeo și Julieta. Rock Story. Producția, aclamată de public pentru viziunea sa modernă și coloana … The post Spectacolul fenomen „Romeo și Julieta. Rock Story” în turneu național între 17 februarie și 18 martie appeared first on spotmedia.ro.
Ajungem MARI va pregăti 400 de copii și tineri instituționalizați pentru o viață independentă # SportMedia
Ajungem MARI, cel mai mare program educațional național în sprijinul copiilor din sistemul de protecție, va sprijini timp de un an 400 de copii și tineri din București și 27 de județe să se dezvolte, să exploreze lumea din afara sistemului și să devină independenți și responsabili în cadrul proiectului „Împreună schimbăm comunități pas cu … The post Ajungem MARI va pregăti 400 de copii și tineri instituționalizați pentru o viață independentă appeared first on spotmedia.ro.
Calcule BNR: Care e impactul fondurilor europene, al PNRR și al SAFE asupra potențialului de creștere al României # SportMedia
Când fondurile structurale și de coeziune (banii „clasici” din bugetul UE, în special pentru infrastructură, dezvoltare regională, capital uman) cresc cu un punct procentual din PIB într‑un an, viteza de creștere a PIB‑ului României (și a altor 11 state din regiune analizate) urcă, în medie, cu circa 0,5% chiar în anul respectiv, potrivit unui studiu … The post Calcule BNR: Care e impactul fondurilor europene, al PNRR și al SAFE asupra potențialului de creștere al României appeared first on spotmedia.ro.
Un miliardar de pe Wall Street acuză administrația Trump că ia decizii profitabile pentru propriile familii # SportMedia
Investitorul miliardar Ken Griffin, fondatorul fondului speculativ Citadel și unul dintre cei mai importanți donatori republicani, a lansat critici dure la adresa administrației Trump, acuzând membri ai acesteia că au luat decizii extrem de profitabile pentru propriile familii, în detrimentul interesului public. Declarațiile au fost făcute marți, la o conferință desfășurată în West Palm Beach, … The post Un miliardar de pe Wall Street acuză administrația Trump că ia decizii profitabile pentru propriile familii appeared first on spotmedia.ro.
Simona Halep a vorbit despre noua sa viață la un an de când s-a retras oficial din tenis. Sportiva noastră spune că, în acest an, și-a dat seama că nu mai putea face față la un nivel înalt. Din acest motiv, ea a ales să se dedice mai mult vieții personale. „Mă gândeam că va … The post Concluzia trasă de Simona Halep la un an de la retragerea din tenis appeared first on spotmedia.ro.
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA spune că nu Rusia a intervenit în alegerile din România, ci Comisia Europeană # SportMedia
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA respinge existența dovezilor ingerințelor rusești în alegerile din România din noiembrie 2024. Mai mult, acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic. ”Noi documente, nepublice, aruncă … The post Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA spune că nu Rusia a intervenit în alegerile din România, ci Comisia Europeană appeared first on spotmedia.ro.
România continuă să fie în topurile statelor care marginalizează femeile, care nu vor să le lase să fie nici măcar în consiliile locale. Studiile arată o înclinație misogină a liderilor partidelor autohtone. „Suntem un partid de misogini”, ar fi spus deputata Alina Gorghiu la ședința de luni a conducerii PNL. Gorghiu e una din puținele … The post De ce partidele nu vor mai multe femei la vârf? appeared first on spotmedia.ro.
Nestlé România extinde retragerea de la comercializare a două loturi de formulă de lapte pentru sugari # SportMedia
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunță că Nestlé România a decis extinderea rechemării de la consumatori, inițiată la începutul lunii trecute, prin includerea a două loturi de formulă de lapte pentru sugari. Motivul retragerii este acela de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă în formulele de lapte pentru sugari. Produsele … The post Nestlé România extinde retragerea de la comercializare a două loturi de formulă de lapte pentru sugari appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1442 O nouă întâlnire la Abu Dhabi, Zelenski amenință. Un senator republican cere Tomahawk pentru Ucraina. Rușii, prinși cu minciuna # SportMedia
În ziua 1442 de război începe o nouă rundă a discuțiilor de pace în Emiratele Arabe Unite. Negociatori din Ucraina, Rusia și SUA se reunesc la Abu Dhabi, într-o nouă încercare de a avansa discuțiile privind încheierea războiului. Principalul punct de blocaj al negocierilor rămâne soarta pe termen lung a teritoriilor din estul Ucrainei. Rusia, … The post Ziua 1442 O nouă întâlnire la Abu Dhabi, Zelenski amenință. Un senator republican cere Tomahawk pentru Ucraina. Rușii, prinși cu minciuna appeared first on spotmedia.ro.
O benzinărie s-a scufundat într-o groapă uriașă, apărută în capitala Egiptului. Momentul a fost surprins de o cameră video de supraveghere. Incidentul s-a petrecut luni, în Cairo, când două clădiri s-au scufundat în câteva secunde într-un crater adânc de 15 metri. Două persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital, a … The post Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Căpitanul echipei de Cupa Davis a Serbiei, Viktor Troicki, a confirmat că Novak Djokovic, care nu va fi alături de echipă în partida cu Chile, vrea să continue să-și reprezinte țara dacă aceasta se califică la turneul Final 8, care se va juca la Bologna (Italia) între 24 și 29 noiembrie, informează EFE. ‘Novak crede … The post Viktor Troicki vine cu o veste importantă despre Novak Djokovic appeared first on spotmedia.ro.
15 imigranți au murit în largul Greciei, după ce barca lor s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă # SportMedia
15 imigranţi au murit, marţi seara, în Marea Egee, în largul Greciei, după ce barca lor, la bordul căreia se aflau câteva zeci de persoane, s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă. Conform informaţiilor disponibile până în prezent, incidentul s-a petrecut în zona maritimă Myrsini din Chios, când barca în care se aflau … The post 15 imigranți au murit în largul Greciei, după ce barca lor s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă appeared first on spotmedia.ro.
Șefii lui Inter Milano s-au convins de Cristi Chivu după primele luni pe banca echipei. Președintele „Beppe” Marotta se felicită pentru alegerea făcută în vara anului trecut, când l-a adus pe Chivu antrenor. „Obiectivul nostru este să construim o echipă cu o medie de vârstă mai mică. Suntem mândri să avem un antrenor tânăr precum … The post Șefii lui Inter Milano s-au convins de Cristi Chivu: Concluzia trasă appeared first on spotmedia.ro.
Prevenția, veriga slabă în lupta cu cancerul în România. Ce programe există la nivel național pentru screening # SportMedia
Cancerul este o provocare majoră pentru sistemul de sănătate din România, nu doar din cauza numărului mare de cazuri diagnosticate anual, ci mai ales prin faptul că multe dintre ele sunt descoperite în stadii avansate din cauza lipsei screening-ului. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului este marcată anual pe 4 februarie, o inițiativă globală a … The post Prevenția, veriga slabă în lupta cu cancerul în România. Ce programe există la nivel național pentru screening appeared first on spotmedia.ro.
