Titularul lui Dinamo, suspendat pentru Craiova! Anticipează o surpriză: „Nu-și permite să-l bage pe el”

Dinamo nu se va putea baza pe Mamoudou Karamoko (26 de ani) în următoarea etapă de campionat, contra Universității Craiova. Basarab Panduru anticipează că rezerva teoretică a francezului, Alex Pop, nu va fi titularizat nici în aceste condiții.Miercuri seara, în meciul cu Farul, Mamoudou Karamoko a primit al patrulea cartonaș galben al sezonului. Asta înseamnă că nouarul dinamovist va fi suspendat în proxima etapă, în care Dinamo va primi vizita Universității Craiova. ...
Acum 15 minute
07:50
Cristi Chivu, deranjat de-o întrebare: „Ne calificăm în semifinale și ne criticați?!” # Gazeta Sporturilor
Inter, echipă pregătită de Cristi Chivu, s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei după 2-1 cu Torino în „sferturi”.Lui Cristi Chivu i-a fost de ajuns o echipă B, cu destule rezerve și jucători de la Primavera, pentru a trece de Torino (2-1) și a face pasul în semifinalele Cupei Italiei. Inter o va înfrunta în penultimul act al competiției pe învingătoarea dintre Napoli și Como, pe 4 martie, chiar înaintea derby-ului cu AC Milan din Serie A (8 martie). ...
Acum 30 minute
07:40
Dinamo nu se va putea baza pe Mamoudou Karamoko (26 de ani) în următoarea etapă de campionat, contra Universității Craiova. Basarab Panduru anticipează că rezerva teoretică a francezului, Alex Pop, nu va fi titularizat nici în aceste condiții.Miercuri seara, în meciul cu Farul, Mamoudou Karamoko a primit al patrulea cartonaș galben al sezonului. Asta înseamnă că nouarul dinamovist va fi suspendat în proxima etapă, în care Dinamo va primi vizita Universității Craiova. ...
07:40
Universitatea Craiova - Oțelul, meci tare pentru supremație! Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Oțelul este diseară în etapa 25 a Superligii, un meci ce va începe la ora 18:00 pe stadionul „Ion Oblemenco”. Confuntarea va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Duel tare în această seară, cu implicații la locul 1 și în zona play-off.Juveții vin după un duș rece la malul mării, 1-4 cu Farul, duminica trecută. O înfrângere care a lăsat urme în formația din Bănie. ...
07:40
FCSB și FC Botoșani se înfruntă de la 20:30 în ultima partidă din etapa 25-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.Duelul este unul extrem de important pentru cele două formații și pentru lupta pentru play-off. Roș-albaștrii sunt pe locul 11, cu 34 de puncte după 24 de runde. În timp ce FC Botoșani e pe locul 6, ultimul care duce în play-off, cu 39 de puncte. ...
Acum 12 ore
00:00
5 lucruri care nu s-au văzut la TV la Farul - Dinamo » „Se întoarce Politic?”. Reacția lui Andrei Nicolescu # Gazeta Sporturilor
Farul - Dinamo 2-3. Disputat într-o tensiune maximă, atât pe teren, cât și în tribune, meciul de la Ovidiu s-a terminat într-o atmosferă de fiestă în alb și roșu. Fanii oaspeților au făcut spectacol în timpul meciului, dar mai ales la final, când le-au mulțumit favoriților pentru victorie. În tot acest timp, jucătorii gazdelor au plecat cu capul plecat spre vestiare, fără fani și fără puncte. 5 lucruri care nu s-au văzut la TV. ...
4 februarie 2026
23:40
N'Golo Kante (34 de ani), cel mai nou transfer al celor de la Fenerbahce, a ajuns la Istanbul, iar fanii echipei din Turcia au luat cu asalt aeroportul și străzile pentru a-l întâmpina pe francez.Francezul a venit cu un avion privat din Arabia Saudită la Istanbul și a aterizat pe aeroportul Sabiha Gokcen. La ieșirea din terminal, N'Golo Kante a fost întâmpinat de sute de oameni.VIDEO. ...
23:30
A depus armele, după Farul - Dinamo, și a numit cele două favorite la titlu: „Noi nu mai avem nicio șansă” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Larie, căpitanul Farului, consideră că echipa constănțeană nu mai are șanse la play-off, după 2-3 cu Dinamo pe teren propriu.Farul a condus-o pe Dinamo cu 1-0 și 2-1. Larie a marcat și el, din penalty. După ce echipa lui a fost întoarsă în finalul partidei, fundașul central a depus armele și i-a felicitat pe „câini”, pe care îi vede deja în play-off. ...
23:30
Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul Farului, a comentat înfrângerea cu Dinamo, 2-3, provocându-și jucătorii să se motiveze pentru a câștiga restul de 5 meciuri din sezonul regular. Zicu a profitat de apariția la microfon pentru a se plânge din nou de program.Farul a condus-o în două rânduri pe Dinamo, 1-0 după golul lui Radaslavescu din minutul 25, 2-1 după ce Larie a transformat un penalty în '71, dar s-a văzut învinsă într-un meci esențial pentru visul play-off-ului. ...
23:20
După calificarea uluitoare în „sferturile” Transylvania Open, Emma Răducanu admite: „La 0-5, eram în regulă cu a pierde” # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale Transylvania Open, după o revenire uluitoare în fața Kajei Juvan (25 de ani, 97 WTA), scor 7-5, 6-1. În turul următor, britanica o va întâlni pe poloneza Maja Chwalinska (24 de ani, 146 WTA).Ultimul meci al zilei pe terenul central de la Transylvania Open a fost cel dintre Emma Răducanu și Kaja Juvan. ...
23:20
Kennedy Boateng a dat o „dublă” la Ovidiu și a dat declarații serii: „Nu am fost surprins” » Ce a spus despre prelungirea contractului # Gazeta Sporturilor
Kennedy Boateng, stoperul celor de la Dinamo, a marcat o „dublă” la Ovidiu în confruntarea Farul - Dinamo, scor 3-2, iar după aceea a vorbit despre prelungirea contractului și despre reușitele sale din meciul de la malul mării.Contractul lui Kennedy Boateng expiră în vara anului 2026, iar până acum nu a parafat o nouă înțelegere cu „câinii”.Kennedy Boateng a reacționat după Farul - Dinamo 2-3: „Nu pot să zic că e ultimul gol. ...
23:10
Zeljko Kopic, despre revenirea dramatică a lui Dinamo: „Printre cele mai importante meciuri” # Gazeta Sporturilor
După Farul - Dinamo 2-3, Zeljko Kopic, antrenorul roș-albilor, a analizat victoria obținută dramatic la Ovidiu. Nemulțumit de startul partidei, s-a declarat încântat de revenirea din finalDinamo a fost condusă cu 0-1 și 1-2, dar a câștigat grație „dublei” lui Boateng și a reușitei lui Alexandru Pop, atacantul introdus pe final de meci. Kopic l-a lăudat pe marcatorul golului decisiv și s-a declarat impresionat de atitudinea elevilor lui. ...
23:00
Farul - Dinamo 2-3. Florin Prunea, fostul portar al echipei din „Ștefan cel Mare”, l-a lăudat pe Kennedy Boateng, marcatorul a două goluri pentru roș-albi la Ovidiu. Prunea a declarat că Dinamo trebuie să facă tot posibilul pentru a-l păstra pe Boateng și din vară, când fundașul central ar rămâne liber de contract. „Câinii” au un acord de principiu cu stoperul, însă acesta nu a semnat încă prelungirea. ...
23:00
„Arată de parcă ar fi născuți la Dinamo!” » Legenda Ion Pârcălab, la „cald”, după victoria spectaculoasă cu Farul # Gazeta Sporturilor
Ion Pârcălab, 84 de ani, fostul mare fotbalist al lui Dinamo din anii '60, a reacționat, la „cald”, după victoria spectaculoasă reușită de „câini” pe terenul Farului, scor 3-2. Ce a remarcat „Săgeata Carpaților” în triumful de la Ovidiu? „Câinii” lui Zeljko Kopic au obținut un triumf cu accente dramatice pe terenul Farului, scor 3-2, meci în care au fost nevoiți să revină de la 0-1 și 1-2. ...
23:00
Fostul coechipier al lui Ilie Balaci îl contrează pe Ladislau Boloni: „Vorbește degeaba” # Gazeta Sporturilor
Dumitru Marcu (75 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova, l-a contrat pe Ladislau Boloni (72 de ani) în polemica născută de afirmațiile fostului selecționer la adresa lui Ilie Balaci, marele fotbalist din Bănie.Ladislau Boloni a făcut mai multe afirmații contondente la adresa lui Ilie Balaci, iar oltenii au ieșit la atac rând pe rând. Fostul atacant din Bănie, Dumitru Marcu, a comentat declarațiile făcute de antrenor la adresa „Minunii Blonde”. ...
23:00
Alex Pop i-a adus victoria lui Dinamo și a găsit selecționer pentru națională: „Că tot vorbește toată lumea” # Gazeta Sporturilor
Alex Pop (26 de ani) i-a adus victoria lui Dinamo cu Farul, înscriind golul de 3-2 în minutul 89.A fost al treilea lui gol în acest campionat. Pop a mai înscris, tot din postura de jucător intrat pe parcurs, cu U Cluj în etapa 7 (1-0) și cu Universitatea Craiova în etapa 11 (2-2).„La fiecare meci intru cu aceeași mentalitate, să ajut echipa cât de mult pot. ...
23:00
Alexandru Musi, enervat de arbitraj: „Nu mă interesează dacă am fost luat la ochi! Să verifice la VAR înainte să dea galben” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi, jucătorul celor de la Dinamo, a fost foarte nervos la adresa arbitrajului, în ciuda faptului că echipa sa s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din etapa #25.După cuvintele de laudă pe care i le-a adresat lui Alex Pop, cel care a marcat golul victoriei, Alexandru Musi a avut o tiradă la adresa arbitrajului. ...
22:20
Asistență-record în UEFA Youth League, competiția care echivalează cu Liga Campionilor pentru echipele de juniori ale cluburilor participante în competiția europeană numărul 1. La Koln - Inter 1-3 au fost în tribune 50.000 de oameni!În această seară, formația U19 a celor de la Koln a primit vizita echipei similare a lui Inter în „16-imile” Youth League.Suporterii „țapilor” s-au mobilizat fantastic pentru acest meci. ...
22:00
Adrian Mihalcea: „Nu avem un handicap față de CFR Cluj. Nu mă simt inferior, nu am de ce!” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la CFR Cluj, scor 0-1, într-un meci din etapa #25.„Principalul” arădenilor a apreciat faptul că echipa sa a fost superioară în prima repriză, dar a scăzut nivelul în actul secund. Apoi Adrian Mihalcea a comentat diferența de valorea dintre cele două loturi. ...
21:50
Adrian Porumboiu contrazice verdictul din studio, la faza penalty-ului solicitat de Dinamo cu Farul # Gazeta Sporturilor
Dinamo a cerut penalty în minutul 38 al partidei cu Farul, la un contact între David Maftei și Alexandru Musi în careul constănțenilor.Ce s-a întâmplat? În minutul 38, la 1-0 pentru „marinari”, Musi a pătruns în centru din stânga, la aproximativ 15 metri de poarta Farului. Maftei, fundașul dreapta, l-a urmărit pe atacantul lateral al lui Dinamo și a încercat să-l deposedeze. ...
21:50
„DJ-ul să mă contacteze” » „Terapie de grup” la conferința de presă a lui Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse: „E nevoie să mai și râdem după zile proaste” # Gazeta Sporturilor
După dezamăgirile trăite în competiția de simplu de la Transylvania Open, Gabriela Ruse (28 de ani, 72 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) s-au calificat în semifinalele competiției de dublu. La finalul jocului, cele două au oferit o veritabilă ședință de „terapie în grup” la conferința de presă.Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, jucătoare cu mari așteptări de la competiția de simplu a Transylvania Open, au fost eliminate foarte devreme. ...
21:30
Meciul dintre Farul și Dinamo a reprezentat un prilej pentru ca ultrașii constănțeni să protesteze împotriva conducerii clubului, mai exact a președintelui Gică Popescu, și a forțelor de ordine. Ultrașii din Peluza Marină au părăsit peluza în minutul 15 al partidei.După ce în primele minute ale meciului nu au cântat, în semn de protest față de conducere, ultrașii Farului au continuat să fie în centrul atenției. ...
21:30
JJ Gabriel, în vârstă de 15 ani, produs al academiei „diavolilor roșii”, a efectuat două antrenamente săptămâna aceasta cu prima echipă a lui Manchester United.JJ Gabriel are abia 15 ani și a atras atenția tuturor fanilor lui Manchester United și nu numai. ...
21:30
Ioan Varga, după ce Pancu a dus-o pe CFR la porțile play-off-ului: „Nu vreau vrăjeli de-astea” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, a reacționat după a șasea victorie consecutivă a echipei lui, 1-0 cu UTA, în urma căreia ardelenii au ajuns la un singur punct de play-off.După remiza cu Universitatea Craiova, 1-1 pe 7 decembrie, parcursul CFR-ului în campionat a fost imaculat: șase etape, șase victorii, cea mai recentă în această seară, la Arad, chiar împotriva unei contracandidate la titlu. ...
21:20
Eduard Radaslavescu, mijlocașul Farului, a marcat în minutul 25 al partidei cu Dinamo. Mijlocașul a primit pasa de la Denis Alibec, cei doi foști jucători de la FCSB făcând șah-mat apărarea „câinilor”.Farul venea pe cai mari la meciul cu Dinamo, după 4-1 cu Universitatea Craiova etapa trecută. Echipa lui Ianis Zicu a început bine și jocul cu Dinamo, de la Ovidiu, și a deschis scorul la puțin după jumătatea primei reprize.VIDEO CU GOLUL. ...
20:50
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre seria de victorii a echipei lui, după 1-0 cu UTA în etapa #25 din Superliga. De asemenea, s-a plâns de programările echipei lui.CFR Cluj a ajuns la a 8-a victorie cu Daniel Pancu pe bancă. Acesta mai are două remize și un eșec de când a preluat formația ardeleană. Anul acesta, CFR Cluj are 4 victorii din 4 meciuri și s-a apropiat la un punct de locurile de play-off. ...
20:50
Gigi Becali, la două zile după ce amenința că merge în Parlament pentru Joao Paulo: „Gata! S-a rezolvat!” # Gazeta Sporturilor
La două zile după ce declara că Joao Paulo nu poate fi înregistrat, Gigi Becali a anunțat pentru GSP.ro că fotbalistul cumpărat de la Oțelul a primit dreptul de a juca pentru FCSB.Prezentat de FCSB marți de FCSB, mijlocașul de 27 de ani din Capul Verde avea nevoie de un nou permis de muncă pentru a juca la noua formație, chiar dacă avea deja unul pentru Oțelul. ...
20:50
Perla pentru care Jose Mourinho are „o slăbiciune” a scris istorie în Youth League # Gazeta Sporturilor
Goncalo Moreira (20 de ani, mijlocaș ofensiv) a devenit marcatorul numărul 1 al Benficăi în Youth League, echivalentul Ligii Campionilor pentru echipele de tineret ale cluburilor participante în competiția europeană numărul 1.Goncalo Moreira scrie istorie pentru Benfica. Tânărul mijlocaș ofensiv, internațional portughez U20, i-a depășit pe Goncalo Ramos și Jose Gomes, devenind cel mai bun marcator al „vulturilor” în UEFA Youth League, conform A Bola. ...
20:50
„Știu ce înseamnă Dinamo” » Fostul căpitan Alexandru Răuță s-a întors printre ai lui: „M-a atras proiectul” # Gazeta Sporturilor
La 33 de ani, fostul căpitan dinamovist Alexandru Răuță și-a găsit un nou angajament în Liga 2. Ultima oară la Muscelul Câmpulung, mijlocașul va evolua până în vară tot în eșalonul secund, la CS Dinamo, sub comanda lui Florin Bratu. „Închizătorul” care a bifat 87 de apariții la Dinamo, pe prima scenă, va începe o nouă aventură în alb și roșu, de data aceasta pentru echipa Clubului Sportiv, cu care s-a înțeles în această iarnă. ...
20:40
Jucătorii de la CFR Cluj, șocați de seria de victorii: „Nu mi s-a mai întâmplat” # Gazeta Sporturilor
Matei Ilie și Meriton Korenica, jucătorii celor de la CFR Cluj, au comentat partida câștigată de formația din Gruia cu UTA Arad, scor 1-0, într-un meci din etapa #25 a Superligii.Cu această victorie gruparea din Gruia a ajuns la o serie de 6 victorii, iar stoperul CFR-ului, Matei Ilie, a spus că CFR Cluj nu a mai avut o asemenea serie de victorii de la venirea sa la formația din Cluj. ...
20:40
Alba Blaj, calificare superbă în „sferturile” Cupei CEV » S-a impus acasă cu 3-1 în meciul decisiv # Gazeta Sporturilor
Campioana României, CS Volei Alba Blaj, a câștigat cu 3-1 (25-17, 18-25, 25-20, 25-19) meciul contra echipei franceze Volero Le Cannet în grupa A a Ligii Campionilor la feminin și și-a asigurat biletul pentru sferturile de finală ale Cupei CEV.CS Volei Alba Blaj, campioana României, avea o singură variantă surâzătoare în ultimul meci disputat în grupa A a Ligii Campionilor. ...
20:20
Ce-a fost și ce-a ajuns » Incredibil cât a jucat Ciprian Deac în UTA - CFR Cluj, după ce Pancu l-a rechemat în lot! # Gazeta Sporturilor
Ciprian Deac (39 de ani) a revenit în lotul lui CFR Cluj, după conflictul de la începutul anului. A stat pe bancă aproape tot meciul cu UTA, scor 1-0, fiind trimis în joc abia în minutul 90+3 și nici nu a apucat să atingă mingea!Deac a fost în lotul lui CFR Cluj pentru prima dată în 2026. La precedentele 3 partide nu figurase pe foaia de joc. ...
20:10
WOW! Internaționalul român îl face zob pe marele Seedorf: „Jucător de clasă mondială, dar DEZASTRU ca antrenor!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul român Florin Andone (32 de ani), acum la Atletico Baleares, în liga a patra spaniolă, l-a distrus pe legendarul Clarence Seedorf (49), despre care spune că este „un dezastru ca antrenor”, amintindu-și perioada în care a jucat sub comanda acestuia la Deportivo La Coruna. ...
19:40
Conducerea vrea să vândă echipa, antrenorul oferă detalii din vestiar: „Două luni de întârziere” # Gazeta Sporturilor
Tibor Selymes, antrenorul Politehnicii Iași, a vorbit pentru GSP.ro despre situația în care se află echipa lui, înainte de reluarea sezonului.Poli Iași, aflată pe locul 10 cu 25 puncte, la 7 de play-off, trece printr-un moment complicat din punct de vedere financiar, iar conducerea e dispusă să vândă clubul. Suma solicitată este în jurul valorii de 1,2 milioane de euro. Banii nu sunt ceruți pentru asociați, ci pentru acoperirea unor datorii. ...
19:20
Înainte de Jocurile Olimpice de iarnă, a pozat într-o revistă pentru adulți: „Mă simt onorată să fiu pe copertă” # Gazeta Sporturilor
Juliane Seyfarth (35 de ani), săritoarea cu schiurile din Germania, va participa pentru a treia oară la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano- Cortina. Înainte de startul competiției, sportiva a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți.Poza sa de pe coperta revistei a fost folosită pentru a ilustra articolul intitulat „Cele mai frumoase 30 de sportive de la Jocurile Olimpice”FOTO. ...
19:10
Pariul câștigat de președintele lui Inter cu Cristi Chivu: „Suntem unicii în Serie A” # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Inter a revenit după meciul câștigat de liderul campionatului cu Cremonese (2-0) cu declarații despre Cristi Chivu, pe care el l-a numit în vară să umple golul lăsat de plecarea lui Simone Inzaghi. După ce a fost refuzat de Cesc Fabregas, care a preferat să rămână la Como, unde este și acționar, Inter s-a reorientat rapid și l-a întors din drumul spre Parma pe Cristi Chivu, la propriu. ...
Acum 24 ore
19:00
Ronaldo Deaconu, mijlocaș ofensiv, a ajuns la un acord cu Corvinul Hunedoara, liderul detașat din Liga 2. Jucătorul de 28 de ani a acceptat să meargă în eșalonul secund de la Unirea Slobozia, locul 14 în Superliga.Clubul hunedorean e pe val și își pregătește terenul pentru Liga 1. Corvinul este singura echipă neînvinsă din primele două ligi. Hunedorenii mută în vederea promovării care pare acum doar o formalitate. Deaconu a prins 12 apariții în acest sezon de Liga 1. ...
19:00
Președintele lui Inter a revenit după meciul câștigat de liderul campionatului cu Cremonese (2-0) cu declarații despre Cristi Chivu, pe care el l-a numit în vară să umple golul lăsat de plecarea lui Simone Inzaghi. „Cred că, dintre cele 20 de bănci tehnice din Serie A, suntem uncii care avem un antrenor provenit din academia clubului care l-a ales”, a comentat Beppe Marotta, pentru platforma de televiziune DAZN. ...
19:00
Un înalt oficial european îi răspunde dur lui Gianni Infantino, care a deschis ușa Rusiei: „Cartonaș galben pentru FIFA!” # Gazeta Sporturilor
Cel mai înalt oficial al Uniunii Europene în materie de sport, Glenn Micallef, a reacționat vehement la propunerea lui Gianni Infantino, președintele FIFA, care s-a poziționat pentru reprimirea echipelor rusești în competițiile internaționale.Ulterior invadării Ucrainei de către Rusia, o amplă operațiune militară demarată în februarie 2022, echipele rusești de fotbal au fost interzise în competițiile internaționale de seniori. ...
19:00
Înainte să o învingă pe Jaqueline Cristian, Daria Snigur a produs surpriza în fața Simonei Halep: „A fost un meci minunat acum 4 ani” # Gazeta Sporturilor
Daria Snigur (23 de ani, 144 WTA) a învins-o cu 6-1, 6-0 pe Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) și s-a calificat în sferturile de finală ale Transylvania Open. După meci, ucraineanca a vorbit despre evoluția ei excelentă, despre aspectele la care a muncit în ultima perioadă, despre războiul din Ucraina, dar și despre victoria în fața Simonei Halep în turul inaugural al US Open 2022. ...
18:50
Președintele lui Inter a revenit după meciul câștigat de liderul campionatului cu Cremonese (2-0) cu declarații despre Cristi Chivu, pe care el l-a numit în vară să umple golul lăsat de plecarea lui Simone Inzaghi. „Cred că, dintre cele 20 de bănci tehnice din Serie A, suntem uncii care avem un antrenor provenit din academia clubului care l-a ales”, a comentat Beppe Marotta, pentru platforma de televiziune DAZN. ...
18:40
Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a prefațat meciul cu FCSB, din etapa 25 a Superligii.FCSB - Botoșani are loc joi, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Grozavu a transmis că atuul echipei lui pe Arena Națională va fi defensiva. Antrenorul a transmis că nu simte presiune privind lupta pentru calificarea în play-off.Botoșani are 6 meciuri la rând fără victorie în Superliga. ...
18:40
Prima reacție după demitere + Dezvăluiri uluitoare pentru prima ligă: „Unii jucători au cerut să plece!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Prepeliță (40 de ani) a semnat rezilierea contractului și nu mai este antrenorul celor de la Unirea Slobozia. GSP.ro a aflat din culise mai multe cauze care au produs ruptura, pe lângă rezultatele și locul ocupat de ialomițeni în actualul sezon de Superligă.Înfrângerea din prelungiri cu Petrolul Ploiești, 0-1, i-a fost fatală lui Andrei Prepeliță, care a ajuns la un acord de reziliere a contractului cu Unirea Slobozia. ...
18:40
Minionii au fost acceptați pe gheața olimpică de la Milano: „Mulțumesc tuturor celor care au distribuit și susținut” # Gazeta Sporturilor
Patinatorul spaniol Tomas Guarino Sabate (26 de ani) a obținut aprobarea de a concura în întrecerea olimpică de la Milano având pe fundal muzica stabilită de când i-a fost conceput programul scurt – un mix din seria Minions – după ce fusese anunțat recent că nu are voie din cauza unei probleme legate de copyright. ...
18:40
Mesaj de mobilizare generală cu 50 de zile înainte de „iadul” de la Istanbul: „Putem trece oceanul!” # Gazeta Sporturilor
Cu doar 50 de zile înainte de confruntarea de la Istanbul, meciul vital pentru calificarea la Campionatul Mondial, duelul dintre Turcia și România, echipa națională a lansat o campanie care celebrează unitatea, încrederea și sprijinul necondiționat. ...
18:30
Cutremur la un club din Superligă: „Jucătorii au cerut să plece!” » Dezvăluiri uluitoare: „Antrenamente pe teren de minifotbal” # Gazeta Sporturilor
Andrei Prepeliță (40 de ani) a semnat rezilierea contractului și nu mai este antrenorul celor de la Unirea Slobozia. GSP.RO a strâns mai multe informații din culise care au dus la ruptură, pe lângă rezultatele și locul ocupat de ialomițeni în actualul sezon de Superligă. ...
18:00
Federația Română de Fotbal a anunțat că biletele pentru Turcia - România, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, se vor pune în vânzare vineri, 6 februarie.Meciul Turcia - România a fost programat pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 pe Besiktas Park din Istanbul.Prețul unui tichet pentru partida din Istanbul este de 145 de lei (27 de euro). Românii au primit 2130 de bilete în Peluza Nord a stadionului. ...
17:50
Juri Cisotti, 32 de ani, unul dintre cei mai buni fotbaliști de la FCSB, a ales să semneze cu un consultant financiar din România.Din 2021 la noi în țară, italianul a avut o ascensiune fulminantă. A început la Liga a 3-a, a ajuns să câștige titlul cu FCSB și să joace în cupele europene.Cum era firesc, Juri a progresat și pe latura financiară, e remunerat acum cu sume consistente de bani. ...
17:50
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 36 WTA) o va înfrunta pe Tamara Zidansek (28 de ani, #153 WTA) în optimile Transylvania Open, turneul de nivel WTA250 desfășurat la Cluj-Napoca. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro Arena.Adversara Soranei a intrat pe tabloul principal din postura de lucky loser, după ce a pierdut meciul decisiv din calificări, 1-6, 7-5, 0-6 cu Lucrezia Stefanini. ...
17:40
Primarul din Slatina, când a aflat că Niculescu semnează în Superliga: „Eu și Claudiu aveam o înțelegere” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Niculescu are cale liberă spre Unirea Slobozia! Mario De Mezzo, primarul orașului Slatina, personaj implicat în viața divizionarei secunde, a explicat pentru Gazeta Sporturilor că nu s-a pus în niciun moment problema de a-i bloca lui „Clau-Gol” drumul spre Superligă. Varianta #1 pentru înlocuirea lui Prepeliță la Slobozia, Niculescu e pe cale să revină în lumina reflectoarelor, după ce a antrenat în ultimii ani doar în „B”. ...
17:30
Jaqueline Cristian, învinsă cu 6-1, 6-0 în „optimile” Transylvania Open! Reacția învingătoarei: „A fost bine, dar foarte rapid” # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a fost eliminată cu 6-1, 6-0 în optimile de finală ale Transylvania Open de Daria Snigur (23 de ani, 144 WTA), jucătoare venită din calificări, care a vorbit după meci despre aspectele care au ajutat-o să obțină victorie. ...
