Pe fondul tensiunii în creștere în Orientul Mijlocu, SUA și Iranul se vor întâlni în Oman
Euractiv.ro, 5 februarie 2026 07:40
Teheranul caută să limiteze discuțiile doar la programul său nuclear, în timp ce Washingtonul amenință cu o ofensivă militară, scrie „The Financial Times” (Mare Britanie).
Acum 5 minute
08:00
Credit Suisse: Au reapărut aproape 900 de conturi legate de naziști. Dosarul a fost redeschis # Euractiv.ro
Timp de decenii, s-a crezut că problema conturilor naziste din băncile elvețiene a fost definitiv închisă. Acum, o nouă anchetă schimbă amploarea problemei: 890 de rapoarte bancare necunoscute anterior au apărut la Credit Suisse, acum parte a UBS.
Acum 30 minute
07:40
Acum o oră
07:30
Administrația Trump a retras miercuri 700 de agenți federali din forțele de ordine din Minnesota, notează „La Stampa” (Italia).
07:20
Congresul anulează votul de urmărire penală a lui Bill și Hillary Clinton pentru sfidarea curții # Euractiv.ro
Cuplul, care denunță manevre politice, a acceptat în cele din urmă să fie interogat de o comisie parlamentară cu privire la posibilele lor legături cu prădătorul sexual, relatează „Le Monde” (Franța).
07:10
Congresul SUA votează încheierea paraliziei guvernamentale, dar conflictul privind ICE continuă # Euractiv.ro
Aleșii americani au încheiat oficial marți o perioadă de trei zile de închidere a guvernului, care a paralizat părți ale administrației federale pe fondul dezacordurilor politice privind aplicarea legilor privind imigrația.
Acum 2 ore
07:00
Cei doi lideri au vorbit miercuri prin videoconferință. Aceștia întrețin legături economice, diplomatice și militare strânse, care s-au consolidat de la începutul ofensivei rusești în Ucraina, notează „Le Figaro” (Franța).
06:50
Nouă rundă SUA-Rusia-Ucraina: Trump este încrezător, dar nimeni nu-i împărtășește opinia # Euractiv.ro
Încă o rundă dublă de negocieri tripartite la Abu Dhabi l-a determinat pe președintele Statelor Unite să vorbească despre „vești bune”, dar Moscova și Kievul nu sunt de aceeași părere. Nici măcar Mark Rutte, secretarul general al NATO.
06:40
Președintele Trump este cu totul implicat în Venezuela, totodată gândindu-se și la o eventuală operațiune militară în Iran, dar războiul din Ucraina apasă greu or, Vladimir Putin dorește ca lumea să creadă că el nu poate fi învins.
Acum 12 ore
22:00
Bolojan le scrie judecătorilor CCR despre consecințele amânării deciziei pe pensiile magistraților # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că se va adresa Curții Constituționale pentru a prezenta "consecințele amânării deciziei pe pensiile magistraților".
19:40
După luni de critici și proteste, premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri despre faptul că se poate discuta despre o modificare a costului taxelor și impozitelor locale, însă ea trebuie luată înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2026.
19:30
Bolojan: Închidem măsurile de ajustare bugetară și vom lucra la măsuri de relansare economică # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri seară o conferință de presă în care a anunțat că suntem "la finalul unor măsuri de ajustare bugetară" și se începe munca la "măsuri de relansare economică".
19:10
Președintele Nicușor Dan anunță că a avut miercuri o "convorbire consistentă" cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează a fi abordate săptămâna viitoare, informal, în cadrul Consiliului European.
Acum 24 ore
18:50
Forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, anunță ambasada americană de la București.
16:50
Dan: Decizia de anulare a alegerilor - un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA.
12:50
Dacă nu explică nimeni deciziile de politică externă, apar teorii ale conspirației - liderul UDMR # Euractiv.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit din nou despre lipsa unei politici externe în cei 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis și a atras atenția asupra faptului că decidenții nu explică deciziile și astfel apar teorii ale conspirației.
12:40
Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: la alții măsuri, la noi pălăvrăgeală # Euractiv.ro
Finalul lunii ianuarie a adus în discuție și în România, la inițiativa șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, subiectul interzicerii accesului la rețelele sociale pentru copii.
11:40
Conform unei analize a Serviciului Federal de Informații (BND), cheltuielile militare ale Rusiei din ultimii ani au fost cu până la 66% mai mari decât cele raportate în bugetul oficial al apărării.
11:10
Biserica Reformată maghiară își reanalizează apartenența la organizația mondială reformată # Euractiv.ro
Într-o scrisoare comună, cele zece eparhii reformate din Bazinul Carpatic protestează la Comuniunea Mondială a Bisericilor Reformate din cauza unilateralității sale ideologice, a lipsei unui dialog teologic și a „tonului lipsit de respect”.
11:00
DK inițiază o sesiune parlamentară privind dreptul de vot al maghiarilor de peste granițe # Euractiv.ro
Coaliția Democrată (DK) inițiază o sesiune parlamentară extraordinară, deoarece partidul de opoziție are în vedere eliminarea dreptului de vot al maghiarilor de dincolo de granițele Ungariei, a anunțat partidul de opoziție, potrivit MTI.
10:50
Procesul RN: momentul pledoariei finale a lui Marine Le Pen, care își pune în joc viitorul politic # Euractiv.ro
Procurorii cer condamnări în dosarul asistenților fictivi ai RN: Marine Le Pen riscă ineligibilitatea, ceea ce i-ar putea compromite candidatura la prezidențialele din 2027, scrie „Le Figaro” (Franța).
10:40
În Polonia, o dreaptă prorusă, anti-europeană și fățiș antisemită iese din zona marginală # Euractiv.ro
Confederația Coroanei Poloneze (KKP), partid regalist și negaționist, este pe cale să devină o forță de neocolit pe scena politică a țării, scrie „Le Monde” (Franța).
10:30
„Vor cumpăra SUA Groenlanda?” Business de milioane de dolari în pariuri pe deciziile lui Trump # Euractiv.ro
Întrebarea este simplă: „Vor Statele Unite să achiziționeze în 2026 o parte din Groenlanda?” Probabilitatea implicită în distribuția răspunsurilor este de 21%, deci randamentul pariurilor pe acel rezultat este de aproape cinci ori mai mare.
10:20
Musk fuzionează xAi cu SpaceX, o companie de $1,25 trilioane, pentru a crea centre de date în spațiu # Euractiv.ro
Elon Musk a anunțat oficial fuziunea dintre xAI, compania sa de inteligență artificială, care deține și platforma de socializare X (fosta Twitter), și compania sa spațială SpaceX, într-o mișcare care vizează dezvoltarea de centre de date spațiale.
10:10
Relațiile diplomatice dintre cele două țări – întrerupte în 2019 – încep să se normalizeze odată cu trimiterea misiunilor diplomatice din ambele părți și cu o creștere a gesturilor de bunăvoință din partea Caracasului, notează „Le Monde” (Franța).
09:50
Aproximativ 30 de țări doresc să se alăture unui club de aliați și parteneri pentru comerțul cu resurse minerale critice, pentru a-și reduce dependența față de China, a declarat secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, la o conferință de marți.
09:40
Cum ne îndreptăm spre alegerile parțiale din 2026, un scrutin special din Texas a întărit eventualele probleme cu care s-ar putea confrunta republicanii, scrie „USA Today” (SUA).
09:30
Dosarul lui Epstein. KGB l-ar fi folosit pe finanțator pentru a-i șantaja pe liderii mondiali # Euractiv.ro
Publicarea dosarelor Epstein, pe măsură ce ajung treptat la cunoștința publicului, dezvăluie treptat enormul aparat pus la cale de finanțatorul pedofil, care a murit în închisoare în 2019 în circumstanțe neclare, notează „RAI News” (Italia).
09:20
Proiectul pentru continent nu mai este doar economic: include acum ambiții geopolitice, afirmă Marcelo Ninio, editorialistul „O Globo” (Brazilia), care enumeră inițiativele economice chinezești și semnificația lor pentru continentul sud-american.
09:00
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților acuză CE de ingerințe în alegeri, inclusiv în România # Euractiv.ro
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană de interferențe în alegerile din mai multe țări europene, între care și România, începând din 2023, potrivit News.ro.
08:50
Prezentat drept o soluție în locul gazelor venite de la Moscova, GNL-ul venit din Statele Unite a instaurat o nouă dependență strategică pentru UE. Totuși, europenii dispun de instrumente pentru a-și construi autonomia, scrie „Liberation” (Franța).
08:40
Majoritatea europenilor cred că statele membre ar trebui să fie mai unite în fața amenințărilor # Euractiv.ro
Într-un moment marcat de tensiuni geopolitice crescute, europenii se tem din ce în ce mai mult pentru viitorul lor și doresc ca UE să acționeze unitar și ambițios.
08:30
În sălile Palatului Poporului, ritualul se repetă cu delegații europene de rang înalt, grupuri corporative, strângeri de mână și promisiuni de beneficii reciproce. Agenda Bătrânului Continent către dragon se intensifică, scrie „La Razon” (Spania).
08:20
Suedia și Danemarca vor achiziționa împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina # Euractiv.ro
Suedia și Danemarca vor achiziționa împreună și vor livra Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de 2,6 miliarde de coroane suedeze (peste 246 milioane de euro), potrivit „Ukrinform” (Ucraina).
08:20
Poliția militară poloneză face o anchetă după ce o dronă de origine necunoscută s-a prăbușit joia trecută în apropierea unui depozit de arme al armatei, a relatat luni agenția de știri poloneză ZET, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Veniturile din petrol ale Rusiei, motorul mașinii sale de război, sunt în cădere liberă # Euractiv.ro
Scăderea prețurilor și noile sancțiuni occidentale obligă Kremlinul să recurgă la credite, constată „L'Express” (Franța) într-un articol semnat de Alexis Da Silva.
Ieri
08:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a aflat marți la Kiev, unde împreună cu Volodimir Zelenski au vizitat memorialul dedicat apărătorilor ucraineni căzuți. Însuși președintele ucrainean a dezvăluit vestea, scrie „La Repubblica” (Italia).
3 februarie 2026
20:50
Reacțiile de nemulțumire și frustrare din partea cetățenilor sunt justificate, spune UDMR, aflat la guvernare, iar în ultimele săptămâni formațiunea susține că a folosit fiecare ocazie pentru a asculta plângerile lor.
18:20
Ministerul Agriculturii simplifică regulile pentru fermieri începând cu anul de campanie 2026 # Euractiv.ro
Ministerul Agriculturii a elaborat un pachet de modificări importante privind normele de condiționalitate, aplicabile începând cu anul de campanie 2026,pentru a simplifica obligațiile pentru fermieri și de a reduce riscul de sancțiuni administrative.
17:50
Președintele UDMR critică "irelevanța" României în pe scena internațională și explică de ce a alege între SUA și Uniunea Europeană ar fi o decizie greșită.
17:10
Delegare cu dedicație la Tribunalul București: Candidat - umilit, "preferatul" CSM - elogiat # Euractiv.ro
Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a „analizat”, pe 15 ianuarie, care judecător ar trebui să ocupe, prin delegare, funcția de președinte al Tribunalului București după vacantarea postului.
17:00
Companie a secretarului general PSD, Claudiu Manda, vrea fonduri UE pentru culturi de cartofi # Euractiv.ro
O companie deținută de Secretarul-General al PSD, Claudiu Manda, a depus un proiect pentru acordare de fonduri europene privind producția de cartofi.
14:40
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marți prim-ministrul Pedro Sanchez.
14:30
Comisia SRI: În 2025, amenințările la adresa securității naționale - fragmentate și cumulative # Euractiv.ro
Comisia comună permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații a prezentat un raport detaliat privind activitatea în perioada august-decembrie 2025.
14:20
Senatul a votat, cu majoritate de voturi, inițiativa legislativă transpartinică privind combaterea femicidului, care reflectă o transformare majoră în felul în care statul înțelege și tratează fenomenul violenței asupra femeilor.
11:10
Negocierile privind preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz vor începe „în curând" # Euractiv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat marți cu o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș, și reprezentanții Romgaz, care vor să preia combinatul.
08:50
Zeci de mii de persoane protestează în Republica Cehă în semn de susținere pentru președintele Pavel # Euractiv.ro
Zeci de mii de protestatari au demonstrat duminică la Praga și în alte orașe din Republica Cehă în sprijinul președintelui ceh Petr Pavel, care s-a ciocnit cu liderul partidului de coaliție CARS, aflat la guvernare, ministrul de Externe Petr Macinka.
08:40
Rusia îi invită pe oamenii de știință să evite Occidentul: restricții privind călătoriile academice # Euractiv.ro
Ministerul Științei și Învățământului din Rusia a invitat universitățile, centrele de cercetare și instituțiile academice să nu accepte călătorii în străinătate fără a evalua cu atenție oportunitatea unor astfel de plecări.
08:20
Kievul continuă să găsească tehnologie militară taiwaneză în rachetele și dronele lansate de Rusia, relatează „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Amador Guallar.
08:10
Laura Fernandez câștigă alegerile prezidențiale din Costa Rica și mizează pe securitate # Euractiv.ro
Candidata conservatoare Laura Fernandez Delgado a fost aleasă duminică președintă în Costa Rica, promițând o luptă fermă împotriva traficului de droguri, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
La mai bine de șaizeci de ani de la asasinarea președintelui John F. Kennedy, un filmare din 22 noiembrie 1963 ar putea contesta versiunea oficială a evenimentelor și ar putea demonstra dacă a existat un alt atacator în afară de Lee Harvey Oswald.
