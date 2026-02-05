Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială
Cancan.ro, 5 februarie 2026 07:50
Vești bune vin pentru o parte dintre pensionarii români. În contextul scumpirilor din ultima perioadă, în curând, aceștia vor beneficia de o creștere a pensiei. Creșterea este de 200 de lei (50€). Cine sunt cei […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
08:30
Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power Couple de la Antena 1 # Cancan.ro
În ediția de miercuri 4 februarie 2026 a emisiunii Power Couple (sezonul 3), Dilinca și Mădălin Șerban au obținut cel mai mic punctaj în proba labirintului simțurilor. După duelul cu familia Zmărăndescu, influencerița și iubitul […]
Acum 15 minute
08:20
De ce are februarie doar 28 de zile? Povestea fascinantă a lunii „nedreptățite”, plină de superstiții, politică și astronomie # Cancan.ro
Puțini știu că februarie nu a fost mereu parte din calendar și că durata ei scurtă nu e deloc întâmplătoare. Istoria acestei luni ascunde decizii politice, credințe religioase, orgolii imperiale și calcule astronomice care au […]
Acum o oră
08:00
De la TikTok la Instagram, reglarea sistemului nervos a devenit noua obsesie a internetului. Se pare că tot mai mulți oameni caută metode simple pentru a face față stresului zilnic. Fie că vorbim de „resetare”, […]
08:00
Este joi și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent […]
07:50
Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială # Cancan.ro
Vești bune vin pentru o parte dintre pensionarii români. În contextul scumpirilor din ultima perioadă, în curând, aceștia vor beneficia de o creștere a pensiei. Creșterea este de 200 de lei (50€). Cine sunt cei […]
07:50
-20 grade Celsius în aceste orașe din România. Pe ce dată vine iarna cu adevărat, conform meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Iarna abia acum se resimte în anumite orașe. Unde se vor înregistra -20 de grade Celsius, cele mai scăzute temperaturi? Din punct de vedere meteorologic, temperaturile […]
07:40
Chef John ne dezvăluie secretul „Burning Noodles”: tăițeii legendari din Sichuan care cuceresc lumea fără să fie extrem de iuți # Cancan.ro
Salutare prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi vă invit într-o călătorie culinară până în Sichuan, unde pregătim celebrii Burning Noodles, un preparat spectaculos, plin de aromă și tradiție. Numele poate suna intimidant, dar nu vorbim […]
Acum 2 ore
07:20
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Bulă merge să se angajeze la o firmă. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună! – Domnule Bulă, ne […]
07:10
Horoscop rune azi, 5 februarie 2026.Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
07:00
Ispita de la Insula Iubirii, urmărită și bătută de fostul iubit! Relația s-a terminat, dar coșmarul a continuat! # Cancan.ro
Cunoscută publicului după apariția în sezonul 6 al emisiuni Insula Iubirii, Roxana Lite a ajuns recent în fața instanței, unde a cerut un ordin de protecție împotriva fostului iubit. Conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, relația […]
06:50
Cum arată căsuțele de vacanță ale Andreei Esca de la Porumbacu de Sus? Câți bani trebuie să dai pentru a închiria o astfel de locație de lux # Cancan.ro
Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, și-a extins succesul și în domeniul turismului. În satul pitoresc Porumbacu de Sus, aflat la câțiva kilometri de Sibiu, vedeta de la PRO TV […]
06:50
Cât a ajuns să coste un litru de benzină azi, 5 februarie 2026. Prețurile se mențin la nivel ridicat # Cancan.ro
Bursa carburanților, azi, 5 februarie 2026. Prețurile carburanților din România continuă să se mențină la niveluri relativ ridicate la începutul lunii februarie 2026, potrivit datelor centralizate din surse publice de monitorizare a pieței. Benzina, motorina […]
06:40
Cartea de tarot a zilei de azi, 5 februarie 2026. Energiile zilei sunt marcate de prudență și analiză atentă a relațiilor și situațiilor din jur. Cartea Șapte de Spade atrage atenția asupra intențiilor ascunse, a […]
Acum 4 ore
06:30
Cum arăta Marina Dina pe vremea când era asistentă TV? Ex concurenta Survivor e de nerecunoscut # Cancan.ro
Marina Dina s-a făcut remarcată în spațiul public pe vremea când făcea parte din brigada asistentelor TV, până în anul 2010. De atunci și până acum, fosta concurentă de la Survivor a schimbat câteva „fețe” […]
06:20
Kim Kardashian rupe tăcerea despre „Photogate”-ul cu Harry și Meghan de la aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner # Cancan.ro
Scandalul fotografiilor de la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner au fost, în cele din urmă, lămurite de Kim Kardashian, după luni întregi de speculații legate de dispariția misterioasă a imaginilor cu Prințul Harry și […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 5 februarie 2026. Zodia care resimte presiuni pe plan personal și profesional # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 5 februarie 2026. Energiile zilei aduc provocări emoționale și decizii importante pentru mai multe semne zodiacale. Nativii din zodia Câine pot resimți presiuni în plan personal și profesional, fiind nevoiți să își […]
06:00
EX-concurentul de „Survivor” cere despăgubiri colosale și probează totul cu expertiză IML! Își caută dreptatea în instanță # Cancan.ro
Adi Coșeru, fost rugbist de performanță și unul dintre foștii concurenți ai show-ului „Survivor România”, a declanșat un adevărat scandal după ce a dat în judecată un medic ortoped din Bârlad, acuzându-l de malpraxis. Sportivul […]
05:50
Întrebarea asta a stârnit dezbateri de zeci de ani, iar răspunsurile contradictorii ne-au lăsat pe mulți în ceață. Dr. Mihail Pautov vine cu explicații clare despre ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm ouă […]
05:40
Prognoza meteo azi, 5 februarie 2026. Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare în unele zone # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 5 februarie 2026.Azi în România vestul rămâne cel mai cald, estul și nord-estul cele mai reci, iar zona montană păstrează valorile cele mai joase (mai ales în depresiuni). În multe regiuni, umbrela […]
Acum 8 ore
01:00
Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor” # Cancan.ro
Bitcoin și “crypto winter” sunt din nou cuvintele care dau fiori investitorilor, după ce piața criptomonedelor a fost zguduită de o scădere bruscă în weekend, cu pierderi masive în doar câteva zile. De ce scade […]
00:40
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România și a pus Franța într-o lumină rușinoasă # Cancan.ro
Acum 16 ani, un moment de divertisment difuzat într-o emisiune TV de maximă audiență din Franța s-a transformat într-un scandal diplomatic și mediatic. Un comediant francez a batjocorit România în direct, imitând așa-numitul „salut românesc” […]
Acum 12 ore
00:20
Horoscop 5 februarie 2026. Află zodia care află un secret despre partener, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este bun, dar ritmul alert poate obosi. Hidratează-te […]
00:00
Este doliu în presa din România. Jurnalistul Victor Kapra a murit, lăsând în urmă o carieră impresionantă în domeniul economic și al tehnologiei. Vestea cu privire la decesul acestuia a fost făcut de Dan Dragomir,, […]
4 februarie 2026
23:50
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a produs transferul care schimbă topul audiențelor # Cancan.ro
Denise Rifai are planuri mari și vrea să de lovitura la Antene, după ce a plecat de la Kanal D. Prezentatoarea a tatonat terenul ceva vreme, iar speculațiile despre o posibilă mutare au existat încă […]
23:30
Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu tenismenul Victor Cornea, alături de care urmează să ajungă la altar în primăvara acestui an. Cu toate că încă nu s-a căsătorit cu el, vedeta se […]
23:30
Un oraș din Orientul Mijlociu a fost desemnat din nou drept cel mai sigur din lume, confirmându-și statutul de destinație de top pentru cei care caută liniște și stabilitate. Clasamentul realizat la nivel internațional plasează […]
23:30
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie” # Cancan.ro
Alex Bodi a vorbit despre relația explozivă cu Bianca Drăgușanu! Omul de afaceri a încercat să explice episoadele violente din trecut și eticheta care i-a rămas. Discuția a pornit de la celebrul episod al bătăii […]
23:20
Prin sertarele prăfuite ale redacției CANCAN.RO mai găsești uneori relicve din epoci în care showbizul românesc ardea mocnit între cluburi, scandaluri și tentative de cultură. Așa a ieșit la lumină o carte cu autograf și […]
23:10
Alex Bodi îl ”pulverizează” din nou pe Dorian Popa. Securea războiului n-a fost îngropată: ”El e foarte vulnerabil” # Cancan.ro
Scandal cu replici tăioase în platoul Dan Capatos Show. Alex Bodi a vorbit deschis despre Dorian Popa și a pus pe masă un subiect sensibil. Efectele post-ciclu de steroizi, schimbările fizice bruște și impactul psihic […]
23:00
Bill Gates rupe tăcerea după ce numele lui a apărut în dosarul Epstein. „Regret fiecare minut pe care l-am petrecut cu el” # Cancan.ro
Miliardarul Bill Gates rupe în sfârșit tăcerea după ce numele său a apărut în mai multe documente declasificate și publicate de Departamentul american al Justiției în legătură cu dosarul Epstein. Acum, fondatorul Microsoft recunoaște că […]
22:50
Bitză, direct din cartier pe covorul roșu. Cum zdrăngăneau geamurile în 2005 și de ce „Sevraj” e încă lege # Cancan.ro
Am dat peste o poză prăfuită, printre discuri de vinil cu hip-hop românesc, din arhiva CANCAN.RO. Bașii parcă încă se aud. Era 2005, Premiile MTV, iar Bitză, pe numele real Mihai Bîză, părea teleportat direct […]
22:50
Codin Maticiuc, dezvăluiri despre prima oară când l-a întâlnit pe P. Diddy: ”Nu am ajuns la petrecerile lui și, deși atunci am regretat, acum poate e mai bine” # Cancan.ro
În contextul scandalurilor recente din jurul lui P. Diddy, care se află în prezent în închisoare, Codin Maticiuc a dezvăluit detalii despre prima sa întâlnire cu artistul internațional. Acesta este acuzat de procurori că și-ar […]
22:40
Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan” # Cancan.ro
Scandal cu ecou în culisele Eurovision România. După ce Mihai Trăistariu a criticat componența juriului și a pus sub semnul întrebării prezența Andreei Bălan, Iuliana Marciuc a intrat în direct la Dan Capatos Show pentru […]
22:20
Fiica lui Snoop, Cori Broadus, a anunțat că fetița ei și a logodnicului ei, Wayne Deuce, Codi Dreaux, în vârstă de 10 luni, a murit pe 26 ianuarie. Fetița se născuse prematur, cu trei luni […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații sunt devastați: ”Prea repede ai plecat” # Cancan.ro
Un adolescent în vârstă de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în județul Suceava. Un moment de neatenție a fost suficient pentru a curma un destin aflat abia la început. Tragedia […]
21:40
Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în direct, la TV: ”E băiat bun” # Cancan.ro
Delia Salchievici a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat între ea și Ian la „Desafio: Aventura”, clarificând contextul momentelor de apropiere dintre ei. Artista a explicat că gesturile lor, deși au părut intime, nu implică […]
21:30
Meteorologii anunță că după perioada neobișnuit de caldă de la începutul lunii februarie, vremea va intra într-un proces accentuat de răcire începând cu data de 8 februarie. Specialiștii estimează că temperaturile vor coborî considerabil, iar […]
21:00
Bursucu’, linșat de influencerii din România după ce a invitat-o pe Iuliana Beregoi în podcast. Ireal ce întrebări a putut să-i pună # Cancan.ro
Bursucu’ a provocat un nou scandal în mediul online, după ce a adresat întrebări foarte intime unei artiste. Reacțiile au fost imediate, mulți considerând atitudinea lui nepotrivită. Discuția a stârnit controverse mai ales din cauza […]
21:00
Poliția Română este în doliu după moartea lui Ioan Dumitru Arsenie, fost comandant al IPJ Sibiu și general de brigadă cu o stea, trecut în rezervă. Acesta s-a stins din viață recent, iar vestea a […]
20:40
Cristina Pucean, surpriză spectaculoasă pe capota mașinii! Domnilor, luați notițe! Așa se cucerește o femeie! # Cancan.ro
Cristina Pucean traversează o perioadă ca-n povești, fără exagerări. Fericirea se vede de la distanță, iar zâmbetul ei spune mai mult decât 1000 de cuvinte. CANCAN.RO a surprins-o pe frumoasa brunetă într-un moment desprins parcă […]
19:50
Ruxandra Luca are o siluetă de invidiat și nu se ferește să împărtășească câteva dintre secretele care o ajută să arate atât de bine. Stilul ei de viață echilibrat, combinația de dietă sănătoasă și antrenamente […]
19:50
Spitalul din România în care un pacient a fost obligat să-și cumpere pernă: „După ce aștepți ore în șir la urgență, pe scaun…” # Cancan.ro
Un pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad reclamă că a fost nevoit să își cumpere singur o pernă, după ce a fost repartizat într-un salon fără acest obiect esențial. Bărbatul susține că […]
Acum 24 ore
19:30
Ruxandra Luca are o siluetă de invidiat și nu se ferește să împărtășească câteva dintre secretele care o ajută să arate atât de bine. Stilul ei de viață echilibrat, combinația de dietă sănătoasă și antrenamente […]
18:50
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață # Cancan.ro
Un grav accident rutier a avut loc în Sectorul 3 al Capitalei, unde un copil de cinci ani și bunica acestuia au fost loviți de un autoturism pe o stradă cu limită de viteză de […]
18:40
Furtul Coifului de la Coțofenești, produs în ianuarie 2025, a stârnit un val de controverse la nivel național, însă, la un an distanță, românii au reușit să transforme acest incident nefericit într-o oportunitate comercială. Pe […]
18:40
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!” # Cancan.ro
Cătălin Măruță a făcut mărturisiri emoționante despre finalul unei etape. După ani întregi petrecuți în fața telespectatorilor, Cătălin Măruță a vorbit deschis despre încheierea unui capitol important din cariera sa. În dialog cu Sabin Tudor, […]
18:20
După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am dorit să-l surprind” # Cancan.ro
Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu profită de popularitatea rubricii pe care au avut-o în emisiunea „La Măruță” și, după terminarea colaborării cu Pro TV, vor prezenta un proiect care promite să facă valuri! CANCAN.RO a […]
18:20
Un nou obiectiv industrial a fost inaugurat în România, odată cu deschiderea fabricii Energom în județul Cluj, o investiție care se ridică la șapte milioane de euro. Noua unitate de producție este amplasată în comuna […]
18:00
Osemintele lui Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, deshumate! Peste o lună se va afla ce origini aveau, de fapt # Cancan.ro
Osemintele domnitorului Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, cunoscută sub numele de Teodora Cantacuzino în viața laică și monahia Teofana după intrarea în călugărie, aflate la Mănăstirea Cozia, au fost deshumate de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.