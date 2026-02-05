Unul dintre cei mai cunoscuți producători de bijuterii, cu numeroase magazine și în România, se distanțează de argint
HotNews.ro, 5 februarie 2026 10:50
Producătorul danez de bijuterii Pandora, care are are peste 6.700 de puncte de vânzare în jurul lumii, inclusiv magazine în marile orașe din România, va introduce produse placate cu platină pentru a se distanța de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
11:00
Microsoft și Marea Britanie vor colabora pentru crearea unui sistem de detectare automată a „deepfake”-urilor din mediul online # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunțat joi că va colabora cu Microsoft, cu mediul academic și cu experți pentru a dezvolta un sistem de identificare a materialelor „deepfake” din mediul online în contextul în care încearcă să…
Acum 30 minute
10:50
Unul dintre cei mai cunoscuți producători de bijuterii, cu numeroase magazine și în România, se distanțează de argint # HotNews.ro
Producătorul danez de bijuterii Pandora, care are are peste 6.700 de puncte de vânzare în jurul lumii, inclusiv magazine în marile orașe din România, va introduce produse placate cu platină pentru a se distanța de…
10:50
Cine este Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, ajuns în vizorul DNA după o investigație Recorder. Dator cu sume uriașe la stat și un episod controversat de acum de acum 16 ani # HotNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vizat joi înt-un dosar de abuz în serviciu, este cel mai longeviv primar de sector din București. Cine este Robert Negoiță În vârstă de aproape 54 de ani, Robert Negoiță…
10:40
Alerte de la ANM: Cod galben de ninsori și vânt puternic în mai multe județe / Ploi și lapoviță în mare parte din țară până vineri # HotNews.ro
Meteorologii au emis joi dimineață alerte cod galben de vânt puternic, precipitații însemnate cantitativ și ninsori viscolite la munte, valabilă până vineri dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunţă că, până vineri dimineaţă, va…
Acum o oră
10:30
A doua zi de negocieri de pace la Abu Dhabi. Emisarul lui Putin atacă Europa, dar vede o evoluție „pozitivă” a discuțiilor cu Ucraina # HotNews.ro
Prima zi de negocieri, de miercuri, a fost una „productivă”, au declarat oficialii ucraineni, care nu au anunțat însă un rezultat concret în privința principalelor probleme ce blochează un eventual armistițiu, scrie Reuters. Ucraina și…
Acum 2 ore
09:50
Dosarele Epstein provoacă un cutremur la Londra. De ce spun mai mulți laburiști că zilele premierului Keir Starmer sunt numărate # HotNews.ro
Decizia lui Keir Starmer de a-l numi pe veteranul Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington, în ciuda legăturilor acestuia cu abuzatorul sexual Jeffrey Epstein, îl pune acum în mare dificultate pe premier, care…
09:30
INS confirmă: România începe să strângă cureaua. Vânzările de alimente au scăzut în 2025, iar comercianții sunt îngrijorați de scăderea vânzărilor și a clienților # HotNews.ro
Statistica a confirmat joi faptul că vânzările din comerț (care aproximează foarte bine consumul privat) sunt în declin, anul trecut comerțul cu amănuntul crescând cu doar 0,2%, după ce vânzările de produse alimentare, băuturi şi…
09:20
BREAKING Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar # HotNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este vizat înt-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA fac joi dimineață mai multe percheziții, inclusiv la locuința acestuia, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Între faptele…
Acum 4 ore
09:00
Legătura lui Epstein cu admiterea fiicei lui Woody Allen la facultate. Noi dezvăluiri din documentele Departamentului de Justiţie # HotNews.ro
Jeffrey Epstein i-a ajutat pe marele regizor american Woody Allen şi soția sa, Soon-Yi Previn, atunci când una dintre fiicele lor a depus dosarul de admitere la facultate, punând familia în legătură cu preşedintele Bard…
08:50
„Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător # HotNews.ro
Expirarea acordului New Start este „îngrijorătoare, deoarece ambele părți au motive să-și extindă capacitățile strategice” nucleare, au spus cercetătorii citați de BBC. Ultimul tratat pentru controlul armelor nucleare între SUA și Rusia a expirat, stârnind…
08:40
ESET: Reducerea complexității cibernetice – o prioritate esențială pentru companiile moderne # HotNews.ro
Ecosistemul digital în care operează companiile evoluează rapid, alimentat de avansul tehnologic și, mai recent, de ritmul accelerat al inovațiilor bazate pe inteligență artificială. Conform specialiștilor în securitate de la ESET, deși aceste transformări susțin…
08:30
LOTO. Tragerile LOTO de joi, 5 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 9,94 milioane de euro # HotNews.ro
Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câștiguri în…
08:10
România are un talent ciudat de a transforma probleme structurale în dezbateri morale fără soluții practice. Așa se întâmplă și cu tinerii NEET – cei care nu sunt studenți, nu muncesc și nu urmează nicio…
08:00
Bolojan, avertisment pentru CCR după amânările repetate ale deciziei privind pensiile magistraţilor: „Voi informa asupra consecinţelor” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că urmează să informeze astăzi, 5 februarie, Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor, spunând că, pe acest capitol România înregistrează „o reținere de 230…
07:40
Laureatul Nobel în Economie Vernon Smith a devenit miercuri Doctor Honoris Causa al ASE # HotNews.ro
Miercuri seara, într-o ceremonie desfășurată în Aula Magna a Academiei de Studii Economice, prof.dr. Vernon Sith, laureat al Premiului Nobel (pe care l-a împărțit cu Daniel Kahneman) a primit distincția de Doctor Honoris Causa al…
07:30
Un controlor de tren a fost omorât de un călător pe care l-a prins fără bilet, în Germania # HotNews.ro
Un tânăr controlor de tren a murit miercuri după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, în landul Renania-Palatinat, a anunțat compania feroviară națională Deutsche Bahn, transmite AFP. Incidentul a avut…
07:20
Consumatorii casnici care semnează până la 25 februarie contracte cu Nova Power&Gas vor beneficia de un preț mai bun decât cel de 0,45 lei/MWh practicat de Hidroelectrica pentru energia furnizată, pe o perioadă limitată la…
07:10
Nu este vorba doar despre numărul total de kilometri de autostrăzi care vor fi deschiși traficului. Anul 2026 vine cu tipuri de proiect inaugurate în premieră în România. Unul dintre ele este primul tunel forat de…
Acum 6 ore
07:00
INVESTIGAȚIE. Cum au ajuns să plece din România către Israel exporturi militare de zeci de milioane de euro în 2025. Componente pentru Elbit, transportate cu avioane de linie. „Eu sunt un furnizor, pe mine nu mă interesează ce face clientul cu produsul” # HotNews.ro
România a făcut exporturi militare în Israel, în 2025, în valoare de cel puțin 35 de milioane de euro, potrivit datelor obținute de site-ul de investigații Snoop. Majoritatea transporturilor au fost făcute cu avionul, iar…
06:50
Ce este Moltbook, rețeaua socială „interzisă oamenilor”, pe care IA-urile ar discuta în secret # HotNews.ro
Prezentată drept o rețea socială rezervată mașinilor, Moltbook a fascinat pasionații de IA și mass-media. În realitate, platforma este în mare măsură manipulabilă de către oameni și afectată de breșe de securitate, scrie Liberation. Marți…
06:30
Xi Jinping îi spune lui Trump că SUA trebuie să fie prudentă atunci când furnizează arme Taiwanului # HotNews.ro
Liderul Chinei, Xi Jinping, a numit Taiwanul „cea mai importantă problemă” în relațiile sino-americane, în timpul unei convorbiri telefonice de miercuri cu președintele american Donald Trump, notează BBC. Xi i-a spus lui Trump să fie…
Acum 12 ore
00:50
Nike, prinsă într-un război al lui Trump. Compania de haine sport a ajuns să fie anchetată # HotNews.ro
Agenția americană care aplică legile împotriva discriminării la locul de muncă a afirmat miercuri, într-un document depus la tribunal, că anchetează compania de echipament sportiv Nike pentru presupusă discriminare împotriva persoanelor albe prin politicile ei…
00:30
Zelenski, sceptic cu privire la reluarea dialogului cu Moscova dorită de Macron. „Interesul lui Putin este să umilească” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seară, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui Putin este să umilească Europa”, în condiţiile în care preşedintele francez Emmanuel Macron afirmase marţi că reluarea dialogului cu…
00:10
Revoluția digitală a „puiului prăjit” în China. KFC se laudă cu cel mai mare program de loialitate din lume cu ajutorul AI # HotNews.ro
Compania-mamă a KFC din China a raportat o creștere agresivă a programelor sale digitale de loialitate, depășind 590 de milioane de membri, ceea ce reprezintă peste 40% din populația țării, informează miercuri Reuters. Yum China,…
00:00
PSD îi impută lui Bolojan că întârziat pachetul de stimulare a economiei: „Cinci luni de indecizie și tergiversare” # HotNews.ro
PSD susține că situaţia economică actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei, propus de social-democraţi, ar fi fost adoptat de acum cinci luni, întârziere care îi este imputată primului-ministru Ilie…
4 februarie 2026
23:40
SUA, UE și Japonia anunță un parteneriat strategic privind aprovizionarea cu minerale critice # HotNews.ro
Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia au anunțat miercuri că realizează un parteneriat strategic care vizează ameliorarea aprovizionării cu minerale critice, esențiale în sectoare precum cel al construcției de automobile, al apărării și cel digital,…
23:30
Zelenski anunță câți ucraineni au murit pe front. Numărul este mai mic decât estimările neoficiale # HotNews.ro
Numărul soldaților ucraineni uciși în luptele de pe linia frontului cu armata rusă este estimat la 55.000, a declarat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski într-un interviu pentru France2, transmite Reuters. „În Ucraina, numărul oficial al soldaților…
23:10
Președintele clubului Unirea Slobozia explică de ce a fost schimbat antrenorul: „O decizie pe care nu ne-am dorit să o luăm” # HotNews.ro
Ilie Lemnaru, președintele clubului Unirea Slobozia, a vorbit despre despărțirea de antrenorii Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. După ce a înregistrat 13 înfrângeri în ultimele 14 meciuri, gruparea ialomițeană a ajuns pe locul 14 în…
23:10
A murit jurnalistul Victor Kapra, considerat „veteranul” presei economice şi de IT&C din România # HotNews.ro
Victor Kapra, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din presa economică și de tehnologie din România, a murit, anunță agenția Mediafax. Considerat un „veteran” al presei de profil, Victor Kapra a fost unul dintre promotorii…
23:10
Document misterios, publicat de Ministerul Energiei și șters după câteva minute / Furnizorii de electricitate și gaze erau acuzați de creșterea nejustificată a facturilor # HotNews.ro
În timp ce premierul Ilie Bolojan anunța miercuri seară, într-o conferință de presă, că liberalizarea pieței gazelor se amână cu un an, pe site-ul Ministerului Energiei a fost postat un proiect de ordonanță de urgență,…
23:00
Donald Trump, mesaj amenințător către Ali Khamenei: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat” # HotNews.ro
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat acum”, a afirmat preşedintele american Donald Trump miercuri într-un fragment dintr-un interviu difuzat de NBC, transmite AFP, citată de Agerpres. „Cred că ar…
22:30
O sursă de la Washington oferă prima impresie după noua rundă de negocieri trilaterale de la Abu Dhabi # HotNews.ro
Statele Unite au descris drept „productive” negocierile trilaterale cu Ucraina și Rusia, care au avut loc miercuri la Abu Dhabi cu scopul de a se avansa către un potențial acord de pace și au confirmat…
22:10
„Fals grosolan”. O companie care apare printre câștigătorii contractului pentru Centura Metropolitană Cluj neagă că a participat la licitație # HotNews.ro
Licitația pentru Centura Metropolitană Cluj a fost câștigată anul trecut de Dimex 2000 SRL, în parteneriat cu o companie din Bosnia și una din Bulgaria. Un contract de 4,7 miliarde lei. Dar una din firmele…
22:10
După UDMR, nici USR nu este de acord cu măsura privind neplata primei zile de concediu medical / Fritz are însă o altă poziție în privința taxelor față de Kelemen Hunor # HotNews.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, afirmă că nu este de acord cu decizia guvernului ca prima zi de concediu să nu le mai fie plătită angajaților și s-a arătat suprins de introducerea acesteia. Reacția lui a…
Acum 24 ore
22:00
Reacția lui Călin Georgescu la raportul din Congresul SUA. Care este „singura soluție corectă” pentru fostul candidat # HotNews.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, a afirmat, într-o intervenție telefonic la Realitatea Plus, că raportul elaborat în Camera Reprezentanților care vizează inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024 arată că „singura soluție corectă este…
21:20
Coaliția poate funcționa mai bine, dar „pentru asta ar trebui să ne respectăm mai mult între noi”, afirmă Bolojan / Cum răspunde solicitării UDMR de scădere a taxelor locale # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a declarat miercuri convins că actuala coaliție guvernamentală „ar putea funcționa mult mai bine dacă ne-am respecta între noi”, în contextelor criticilor repetate venite din partea partenerului de guvernare PSD, dar și…
20:40
Ilie Bolojan, după avertismentul JP Morgan că România a ajuns să împrumute sume record: Trebuie să asigurăm stabilitatea politică # HotNews.ro
„Ceea ce trebuie să facem este să asigurăm stabilitatea politică, indiferent de coaliție, indiferent de cine este premier”, a răspuns miercuri premierul Ilie Bolojan, întrebat de HotNews despre faptul că țara noastră a ajuns să…
20:30
Dezbaterea privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Bolojan: Mi-e greu să cred că am putea pune în practică aceste interdicții # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan intervine în dezbaterea din spațiul public privind limitarea accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, pe fondul unor cazuri recente de violență în care au fost implicați minori și al discuțiilor…
20:20
Un judecător federal din Argentina a cerut oficial miercuri Statelor Unite extrădarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, arestat în ianuarie de forţele militare americane şi închis în prezent la New York, unde este judecat pentru trafic…
20:10
„Ține cont de realități”. Explicația premierului Bolojan pentru neplata primei zile de concediu medical # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține că decizia guvernului ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită „ține cont de realități”. Decizia a fost adoptată la propunerea Ministerului Sănătății și are caracter tranzitoriu, a…
19:50
Liberalizarea prețului gazelor pentru consumatorii casnici va fi amânată. Bolojan: Anul 2027, când vom avea supraproducție de gaz, ar fi mai potrivit # HotNews.ro
„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm și cetățenii României”, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan, referindu-se la prețul gazelor naturale. Șeful guvernului a precizat că anul 2027, când se…
19:20
Peter Szijjarto susține că politica de migrație a Bruxellesului „duce doar la tragedii” # HotNews.ro
Politica de migrație a Bruxellesului duce doar la tragedii, după cum a demonstrat cel mai recent accident din largul coastelor Greciei, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto miercuri pe Facebook, după informațiile privind…
19:00
Ministru sârb, judecat pentru un proiect imobiliar al ginerelui lui Trump. Cum s-a ajuns la proces # HotNews.ro
Miercuri a început la Belgrad un proces în care ministrul culturii, Nikola Selakovic, şi alţi trei inculpaţi sunt judecaţi pentru presupuse ilegalităţi la aprobarea unui proiect hotelier al lui Jared Kushner, ginerele preşeditelui american Donald…
18:50
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara explică, într-un scurt ghid, tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din dividende, care include informații despre definiția acestora, modalitățile de distribuire, impozitare și procedura de declarare.
18:40
Groenlanda a înregistrat cea mai caldă lună ianuarie din istorie. Cum va reconfigura această evoluţie economia insulei # HotNews.ro
Groenlanda, insula arctică râvnită de preşedintele american Donald Trump, a înregistrat în acest an cea mai caldă lună ianuarie din istorie, iar rata de încălzire – de patru ori mai rapidă decât media globală –…
18:30
Ministrul de Finanțe prezintă joi măsurile de relansare economică / „De principiu va fi proiect de lege și va cuprinde o componentă fiscală și alta de ajutor de stat” # HotNews.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că pachetul de măsuri de relansare economic, rezultat atât prin contribuția tuturor partenerilor din coaliția de guvernare, cât şi din dialogul cu mediul de afaceri, va fi…
18:20
Studiu UNICEF: O treime dintre elevii români au probleme să înțeleagă concepte științifice de bază. Care sunt rezultatele pe literație digitală # HotNews.ro
UNICEF a realizat, cu sprijinul Ministerului Educației, două studii legate de nivelul de literație științifică și de literație digitală a elevitor din România. Studiile indică faptul că mai puțin de jumătate dintre elevi au un…
18:10
Anunț de ultimă oră. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă în scurt timp # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține în această seară de la ora 19.00 o conferință de presă la Palatul Victoria. Este prima conferință de presă a șefului guvernului din acest an. HotNews va trasnmite în format LIVETEXT…
18:00
„Țarul Frontierelor” retrage sute de agenți ICE din Minnesota, dar avertizează că nu pleacă până când „nu terminăm toată treaba” # HotNews.ro
Administrația președintelui american Donald Trump va reduce cu 700 numărul agenților federali ai poliției imigrației (ICE) din Minnesota, deși aproximativ 2.000 de agenți vor rămâne pe teren, a anunțat miercuri Tom Homan, responsabilul Casei Albe…
18:00
Regina Maxima a Olandei s-a alăturat rezerviștilor forțelor armate la limita superioară de vârstă # HotNews.ro
Regina Maxima a Olandei va începe să lucreze ca militar cu normă parțială după ce s-a alăturat ca rezervist forțelor armate olandeze, o decizie venită pe fondul eforturilor de a atrage voluntari care să sporească…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.