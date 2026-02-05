Ultimele vești despre starea de sănătate a selecționerul României: „Mircea Lucescu e ca un leu în cușcă! Antibioticele și-au făcut efectul, abia așteaptă să iasă din spital”. Exclusiv
Fanatik, 5 februarie 2026 10:50
Mircea Lucescu se simte din ce în ce mai bine. De pe patul de spital, s-a apucat de treabă cu secunzii naționalei României și a urmărit live marea victorie a lui Răzvan Lucescu contra lui Benitez.
Acum 10 minute
11:00
Andrei Nicolescu exultă după Farul – Dinamo 2-3: „Victorie de caracter! Trebuie să ne descurcăm şi cu autobazele” Cine mai vine în mercato # Fanatik
Andrei Nicolescu a tras concluziile după Farul - Dinamo 2-3. Președintele „câinilor” a fost în culmea fericirii după succesul care a propulsat echipa pe primul loc al SuperLigii, la egalitate cu Rapid
11:00
Adolescenții din România, fără rețele sociale: ”Vor avea impresia că lumea lor nu mai există”. Cum e în alte țări europene și ce spun specialiștii noștri # Fanatik
Raed Arafat cere interzicerea platformelor de socializare pentru adolescenți, așa cum s-a făcut în alte țări. Între timp, Cătălin Predoiu îl contrazice. Ce spun experții și ce efecte ar apărea după o astfel de măsură
Acum 30 minute
10:50
Mircea Lucescu se simte din ce în ce mai bine. De pe patul de spital, s-a apucat de treabă cu secunzii naționalei României și a urmărit live marea victorie a lui Răzvan Lucescu contra lui Benitez.
10:40
Sora lui Gigi Becali, lovitură de milioane de euro în afaceri! În ce proiect a decis să investească # Fanatik
Familia Becali a devenit principalul jucător de pe piața imobiliară din nordul Capitalei, unde dezvoltă proiecte de amploare cu impact în domeniul construcțiilor
Acum o oră
10:30
Cele mai frumoase mesaje primite de Gică Hagi în ziua în care a împlinit vârsta de 61 de ani. Galatasaray, echipa la care a scris istorie, video impresionant.
10:10
Laurențiu Reghecampf, impresionat de țara africană în care antrenează. Dezvăluie cine este omul care aruncă în vestiar cu bani! Exclusiv # Fanatik
Laurențiu Reghecampf se simte excelent în țara africană în care antrenează. Detalii tari de la echipa românului. Cine aruncă cu banii în vestiar, de fapt.
Acum 2 ore
09:50
”Suntem pacienți, nu falsificatori”. Revolta bolnavilor de cancer după tăierea primei zi de concediu medical: guvernul ar putea fi reclamat la CEDO # Fanatik
Situația bolnavilor de cancer care nu primesc bani pentru prima zi de concediu medical ar putea ajunge la CEDO. Sesizarea Curții Constituționale deschide calea unui posibil conflict major.
09:40
Turneul celor 6 Națiuni 2026: cine pornește favorită, ce se joacă din prima etapă și de ce acest debut poate decide titlul # Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026 la rugby debutează cu meciuri fantastice. Analiza pe FANATIK: favorite, miza reală și contextul complet, în acest material.
09:20
Victor Pițurcă, dezvăluiri despre relația cu Cristi Chivu! Fostul selecționer a analizat și parcursul tehnicianului la Inter # Fanatik
Victor Pițurcă a vorbit despre relația pe care o are în momentul de față cu fostul său elev, Cristi Chivu. Acesta a analizat și situația în care se află Inter sub comanda tehnicianului român.
09:10
Cum arată mingea curcubeu, care ar urma să apară în Premier League! Decizie incredibilă pentru a înlocui banderolele Pride. Foto # Fanatik
Premier League schimbă modul de promovare a campaniei Pride. Banderolele curcubeu nu mai sunt obligatorii, iar liga analizează introducerea unei mingi speciale
Acum 4 ore
08:50
Declarația care încinge spiritele înainte de startul Jocurile Olimpice de iarnă: ”Trump este la fel de nebun ca Putin” # Fanatik
Donald Trump a devenit inamicul public numărul 1 la Jocurile Olimpice de iarnă. Președintele american a fost comparat cu Vladimir Putin de o sportivă.
08:40
Totul despre românii de la JO de Iarnă 2026: lot, probe, program și obiective stabilite. Pagina se actualizează pe măsură ce apar confirmările oficiale
08:30
Fosta profesoară care ademenește bărbați la război: cum îi trimite pe frontul din Ucraina. Schema prin care Rusia recrutează străini: „Scapi sau mori” # Fanatik
O fostă profesoară din Rusia atrage străini, pe care îi trimite pe front să lupte împotriva ucrainenilor. Cum reușesc oamenii lui Putin să-și reîntregească armata. Poveștile cutremurătoare ale supraviețuitorilor
08:20
Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali # Fanatik
A existat în fotbalul românesc o legendă conform căreia Gică Hagi nu l-a vrut pe Diego Maradona la meciul său de retragere, din 2001. Giovanni Becali a făcut lumină în această privință. Care e, de fapt, adevărul.
08:10
Pep Guardiola pune la cale planul diabolic: afacerea dintre Manchester City și Real Madrid care ar zgudui lumea fotbalului # Fanatik
Perioada de mercato a iernii s-a încheiat, pentru echipele din Spania și Anglia, însă există deja planuri cu privire la transferurile ce urmează să fie făcute în vară.
07:50
Simona Halep, mesaj emoționant la un an de la retragerea din tenis: ”Simt aceeași liniște în decizia mea” # Fanatik
S-a scurs un an de când Simona Halep a decis să se retragă din tenis. Prezentă la ediția din acest an de la Transylvania Open, marea campioană a ținut să transmită un mesaj.
07:30
Încă o sancțiune pentru Inter după incidentul de la partida cu Cremonese! Ce pedeapsă a primit echipa lui Cristi Chivu # Fanatik
Autoritățile din Italia nu au iertat-o pe Inter după ce suporterii „nerazzurrilor” au aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese, Emil Audero. Ce sancțiune a primit echipa lui Cristi Chivu.
Acum 6 ore
07:00
Șefii lui Manchester City și-au făcut planurile în cazul unei plecări a lui Pep Guardiola și au pe listă 3 antrenori cu care l-ar putea înlocui pe spaniol.
05:50
Instituția care și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum l-a păcălit pe Bolojan cu tăierea sporurilor # Fanatik
Instituția de stat care anul trecut și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum au modificat sumele pentru sporuri după ce Bolojan a plafonat sporul de calculator
Acum 12 ore
00:50
Cristi Chivu, după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei: „Conducătorii nu au putut face ce le-am cerut” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a reușit să o învingă pe Torino, 2-1, în sferturile de finală din Cupa Italiei, iar tehnicianul român a recunoscut că a fost un succes obținut în condiții dificile.
00:30
Experimentul lui Cristi Chivu, analizat în Italia după ce Inter a învins-o la limită pe Torino în Cupă: „S-a jucat cu focul!”. Ce notă a primit tehnicianul român # Fanatik
Cristi Chivu a aliniat o formulă experimentală în meciul din Cupa Italiei dintre Inter și Torino, însă echipa sa s-a impus cu 2-1 și a obținut calificarea în semifinale. Presa din „Cizmă” a analizat succesul „nerazzurrilor”.
00:20
Răzvan Lucescu l-a învins pe Rafa Benitez și PAOK a făcut un pas mare spre finala Cupei Greciei: „Meritam o victorie mai clară!” Ce a declarat tehnicianul spaniol # Fanatik
PAOK s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Panathinaikos în prima manșă a semifinalelor din Cupa Greciei. Ce a declarat Răzvan Lucescu după succesul obținut contra echipei pregătite de Rafa Benitez.
00:00
Ianis Zicu nu s-a mai abținut și lansat o provocare pentru jucătorii Farului după eșecul cu Dinamo # Fanatik
Înfrângerea suferită de Farul Constanța, 2-3, cu Dinamo, după ce constănțenii au condus în două rânduri, l-a supărat pe Ianis Zicu, care a lansat o provocare pentru jucătorii săi.
4 februarie 2026
23:40
Cristiano Ronaldo a refuzat să joace pentru Al Nassr în partida cu Al Riyadh, acuzând faptul că Al Hilal este avantajată de conducătorii din Arabia Saudită. Portughezul a oferit o primă reacție după cele întâmplate.
23:20
„E ultimul tău meci la Dinamo?” Cum a răspuns Kennedy Boateng după „dubla” din victoria cu Farul # Fanatik
Dinamo a obținut un succes extrem de important, 3-2 pe terenul Farului, în etapa 25 din Superliga. Kennedy Boateng și Alex Pop, marcatorii „câinilor” din meciul de la Ovidiu, au reacționat la finalul întâlnirii.
23:20
Pontul zilei de joi, 5 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru FCSB – FC Botoșani # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 5 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.00 la meciul FCSB - FC Botoșani.
23:10
Zeljko Kopic, detalii despre transferurile cerute la Dinamo după 3-2 cu Farul. Ce jucători a remarcat # Fanatik
Dinamo a reușit o victorie extrem de importantă, 3-2, cu Farul, meci în care constănțenii au condus în două rânduri, iar Zeljko Kopic a lăudat spiritul de luptă al jucătorilor.
22:50
FRF a anunțat când vor fi puse în vânzare biletele pentru barajul Turcia – România! Cât vor costa acestea # Fanatik
Federația Română de Fotbal a dezvăluit cât vor costa biletele pentru partida Turcia - România din semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Câte tichete vor fi puse la dispoziția fanilor români.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 5 februarie 2026, poate aduce un câștig de 381 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Cupa Regelui și Coppa Italia
22:30
Andre Duarte, dublu rol la FCSB! Ce trebuie să facă în plus la antrenamentele lui Charalambous. Exclusiv # Fanatik
Deși abia sosit în această iarnă la FCSB, Andre Duarte a primit o misiune importantă. Ce trebuie să facă, de fapt, fundașul portughez la antrenamente.
22:10
Horațiu Feșnic, probleme în Farul – Dinamo. Le-a refuzat „câinilor” un penalty, a dictat cu VAR pentru constănțeni # Fanatik
Duelul Farul Constanța - Dinamo a adus două faze controversate la poarta gazdelor, în urma cărora bucureștenii au cerut intervenția arbitrului. Feșnic a dat în repriza a doua, dar pentru Farul, la intervenția VAR.
Acum 24 ore
22:00
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova # Fanatik
Noi bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Antrenorul croat nu se va putea baza pe un jucător extrem de important în meciul din etapa viitoare. Ratează Dinamo - Universitatea Craiova.
21:50
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis # Fanatik
Novak Djokovic a oferit vestea momentului, care va șoca toți pasionații de tenis. Când ia în calcul să renunțe la aparițiile în turnee și competiții.
21:40
Alibec, formă maximă după ce a scăpat de FCSB. Decisiv și în Farul – Dinamo, a pasat pentru un alt fost jucător al campioanei # Fanatik
Primul gol al partidei dintre Farul Constanța și Dinamo a purtat amprenta foștilor jucători de la FCSB, care au făcut șah-mat apărarea trupei pregătite de Zeljko Kopic.
21:10
Tatăl fraților Diana și Tibi, copiii înecați în pârâu, a căzut din picioare: n-a mâncat nimic de 2 zile. Clipe dramatice pentru părinții din Chirpăr, înainte de înmormântare # Fanatik
Momente dramatice pentru părinții din Chirpăr care au pierdut 4 copii în 2 ani! Părinții fraților care s-au înecat într-un pârâu luni, 2 februarie 2026, se pregătesc de înmormântare
21:10
CFR Cluj a ajuns la 6 victorii consecutive în SuperLiga, dar Daniel Pancu are o mare nemulțumire. „Lucrurile astea par anormale” # Fanatik
Ce a declarat Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, după ce echipa sa a învins-o în deplasare pe UTA. Ce l-a deranjat pe tehnicianul formației din Gruia.
20:50
Fotbalul poate de multe ori să producă momente dramatice, cu deznodământ stabilit în ultimele secunde sau la cele mai mici detalii, iar formația maghiară a trăit o asemenea experiență.
20:30
Neluțu Varga, prima reacție după a 6-a victorie consecutivă a lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj a reușit o nouă victorie în SuperLiga, 1-0, contra celor de la UTA, în deplasare, iar Ioan Varga, patronul echipei din Gruia, a avut un mesaj clar la finalul partidei.
20:00
Cum râd arabii de Cristiano Ronaldo după ce a refuzat să joace pentru Al-Nassr! Ce a apărut pe străzi # Fanatik
Cristiano Ronaldo este supărat pe șeicii din Arabia Saudită și a refuzat să joace în ultimul meci al lui Al-Nassr, iar suporterii rivali au profitat și au râs de lusitan.
19:40
Fanatik SuperLiga, joi, 5 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top după Farul – Dinamo și înainte de FCSB – Botoșani # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, joi, 5 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Dănuț Lupu și Bănel Nicoliță.
19:40
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer al campioanei. Exclusiv # Fanatik
Ultimul transfer al celor de la FCSB, mijlocașul Joao Paulo, luat de la Oțelul Galați, a primit răspunsul cu privire la permisul de muncă chiar înainte de meciul cu FC Botoșani.
19:20
Inter – Torino, live video în sferturile Cupei Italiei. Un nou meci important pentru echipa lui Cristi Chivu # Fanatik
Inter întâlnește miercuri, 4 februarie, AC Torino în sferturile Cupei Italiei. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meci precum și rezultatul final.
19:00
Prima demitere din 2026 în Superliga României. Clubul a făcut anunțul după ultimul meci din campionat. Echipa se luptă pentru îndeplinirea marelui obiectiv.
18:50
Cel mai în formă jucător din SuperLiga vrea la națională pentru barajul Turcia – România: „Mă simt puternic. Am luat decizii bune” # Fanatik
Andrei Cordea este pe val după transferul la CFR Cluj. Al doilea cel mai bun marcator din SuperLiga României se cere la echipa națională pentru barajul cu Turcia din preliminariile CM 2026
18:50
Verdict în procesul dintre Vladimir Ciorbă și Nicolae Ciucă. Ce au decis judecătorii după ce șeful Nordis a cerut 100.000 de lei pentru ”minciunile din campanie” # Fanatik
Punct final în procesul de 100.000 de lei dintre Vladimir Ciorbă și Nicolae Ciucă. Fostul premier a fost chemat în instanță de patronul grupului Nordis pentru defăimare
18:40
A scris istorie în Liga 1, însă i-a fost refuzată cetățenia din cauze rasiale! Declarații uluitoare: „Va fi foarte urât dacă vorbesc” # Fanatik
Deși a fost unul dintre cei mai buni străini ce au jucat în Liga 1 și și-a dorit să joace pentru România, susține că nu a primit cetățenia din motive rasiale. Află despre cine este vorba
18:10
Dezvăluiri din interior despre plecarea lui Nicolae Stanciu de la Genoa! Ce rol a jucat Dan Șucu: „Deciziile au fost luate împreună” # Fanatik
Un oficial de la Genoa a analizat mutările efectuate de gruparea patronată de Dan Șucu în perioada de transferuri din iarnă. Acesta a dezvăluit ce rol a jucat omul de afaceri.
17:50
Kourt Zouma și-a găsit echipă după eșecul de la CFR Cluj! Unde ar urma să semneze francezul # Fanatik
Kourt Zouma nu a confirmat la CFR Cluj, iar acum este aproape să-și găsească un nou angajament. Cu cine este așteptat să semnze stoperul francez în următoarele zile
17:30
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?” # Fanatik
Florin Prunea a povestit la "FANATIK DINAMO" experienţele extreme pe care le-a trăit în jungla thailandeză şi cum acestea l-au transformat fizic şi psihic.
17:30
Cu gândul la viitor, Juri Cisotti a semnat. A fost recomandat de Daniel Bîrligea: „Ne-am întâlnit la o cafea” # Fanatik
Juri Cisotti a ajuns să câștige mulți bani la FCSB, însă se pregătește de viitor. La recomandarea lui Daniel Bîrligea, italianul a semnat și va începe imediat colaborarea
