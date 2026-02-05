OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta

Sport.ro, 5 februarie 2026 12:20

Gigi Becali s-a decis în cazul lui Vlad Chiricheș.

Acum 10 minute
12:30
Veste mare pentru Inter! Cristi Chivu a făcut anunțul: ”Așa am înțeles” Sport.ro
Inter a învins-o cu scorul de 2-1 pe Torino și s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei. 
Acum 30 minute
12:20
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta Sport.ro
Gigi Becali s-a decis în cazul lui Vlad Chiricheș.
12:10
Ce fotbalist a semnat în Superligă! ”Sărbătoare pentru Ținutul Secuiesc”: trei turnee finale EURO, meciuri în Bundesliga și în cupele europene Sport.ro
FK Csikszereda a anunțat în sfârșit transferul internaționalului maghiar Laszlo Kleinheisler.
Acum o oră
12:00
Portugalia „a desființat” Franța în semifinalele EURO Futsal (VOYO). Portarul, aproape de un gol din poartă în poartă: a cauzat un autogol comic Sport.ro
Portugalia - Spania, finala Campionatului European de Futsal, în direct și exclusiv pe VOYO, sâmbătă, de la ora 20:30.
12:00
Jaqueline Cristian, nemulțumită la Transylvania Open. Motivul, acuzat și de Emma Răducanu, câteva minute mai târziu Sport.ro
Jaqueline Cristian și Emma Răducanu, în situații similare, la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO).
11:50
FCSB - FC Botoșani, de la 20:30. Încă o ”finală” pentru play-off în ultimul meci al etapei 25! Sport.ro
Partida este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 2 ore
11:30
Două echipe românești în cursa pentru trofeul CEV Cup! Duel direct pentru semifinale Sport.ro
Volei Alba Blaj și CSO Voluntari sunt calificate în sferturile de finală ale competiției.
11:30
Cristiano Ronaldo a decis: schimbă echipa! Sport.ro
În ziua în care a împlinit 41 de ani, Cristiano Ronaldo a luat o decizie importantă cu privire la viitorul său.
11:20
FCSB - FC Botoșani, joi, de la 20:30! Echipe probabile + absenți de marcă din cele două tabere + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Meciul care închide etapa cu numărul 25, se dispută azi, de la 20:30, pe Arena Națională.
11:10
Universitatea Craiova - Oțelul Galați, ora 18:00, LIVE TEXT. Miză uriașă pentru această partidă Sport.ro
Meciul dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați poate fi urmărit de la ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:10
Florin Andone, șansa carierei: „A venit o ofertă de 17 milioane de euro” Sport.ro
Florin Andone a dezvăluit oferta imensă pe care a avut-o de la un club din Premier League.
11:00
Atacantul de la Juventus Torino refuzat de Gigi Becali a semnat în România! Sport.ro
Transfer important pentru Liga 2 din țara noastră.
Acum 4 ore
10:30
Basarab Panduru știe cum s-a decis Farul - Dinamo 2-3: ”Aici s-a făcut diferența” Sport.ro
Meciul dintre Farul și Dinamo s-a încheiat cu scorul de 2-3.
10:20
Au început Jocurile Olimpice de iarnă cu sportul-teroare pentru limba română! Proba, întreruptă din cauza unei pene de curent Sport.ro
Competiția olimpică se desfășoară la Cortina d'Ampezzo, în Italia.
10:10
Decizia luată de UEFA în privința Rusiei Sport.ro
În ciuda insistențelor lui Gianni Infantino, președintele FIFA, Rusia are mari șanse să rămână suspendată în competițiile organizate de UEFA.
10:10
Șoc în tenis! Sportivul suspendat pentru 2 ani şi 3 luni pentru trucare de meciuri Sport.ro
Tenismanul brazilian Gustavo Tedesco a fost sancţionat cu o suspendare de 2 ani şi 3 luni şi cu o amendă de 15.000 de dolari (12.000 de euro) după ce a recunoscut 6 încălcări ale Programului Anticorupţie din Tenis (TACP), a anunţat miercuri Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).
10:10
HAGI 61 | Minge din păr de cal și fotbal fără jambiere. Șase lucruri mai puțin știute despre Gică Hagi Sport.ro
Gheorghe Hagi împlinește astăzi, 5 februarie, 61 de ani. Dincolo de goluri, trofee și recorduri, viața „Regelui” ascunde povești mai puțin cunoscute.
09:50
Știm finala Cupei Ligii Angliei de pe Wembley! Meci de Champions League pentru trofeul Carabao Cup Sport.ro
A treia competiție din Insulă oferă în ultimul act o partidă de gală.
09:40
Prietena lui Vinicius, la ora dezvăluirilor: ”Când mi-au spus asta, am început să tremur” Sport.ro
Virginia Fonseca (26 de ani), prietena lui Vinicius Junior (25 de ani), a vorbit deschis despre viața alături de starul lui Real Madrid.
09:30
Basarab Panduru l-a făcut praf pe Musi: „Ce e cu căzătura asta?! La cum sari îţi spargi capul” Sport.ro
Basarab Panduru a analizat o fierbinte din meciul Farul - Dinamo 2-3.
09:10
Lovitură pentru Cristi Chivu! Ce s-a întâmplat în meciul Inter - Torino 2-1 Sport.ro
Cristi Chivu a avut o problemă pe parcursul meciului cu Torino din Coppa Italia.
09:10
”Văru' Săndel”, arma secretă a lui Dinamo! Câte goluri decisive a marcat în minutele 89 și 90 Alexandru Pop Sport.ro
Dinamo s-a impus și în deplasarea de la Farul Constanța, scor 3-2.
08:40
În angajare continuă de antrenori, Emma Răducanu a explicat la Transylvania Open de ce nu se gândește să colaboreze cu Simona Halep Sport.ro
Transylvania Open 2026 continuă cu fazele finale pe VOYO și Pro Arena. Emma Răducanu joacă în sferturi miercuri, de la ora 16:00.
08:40
”Triplă sau Scudetto?”. Cristi Chivu a avut un răspuns clar Sport.ro
Inter a învins-o cu scorul de 2-1 pe Torino și s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei. 
Acum 6 ore
08:30
Kennedy ”King” Boateng! Ce notă a luat după dubla cu Farul și ce a declarat legat de prelungirea cu Dinamo Sport.ro
”Câinii” s-au impus cu 3-2 în meciul din deplasare cu Farul Constanța.
08:20
HAGI 61 | Ioan Andone își scoate pălăria în fața „Regelui”: „Coleg și adversar de mare valoare, cu un dribling deosebit!” Sport.ro
Gheorghe Hagi împlinește astăzi, 5 februarie, 61 de ani, iar omagiile nu întârzie să apară pentru cel mai mare fotbalist din istoria României. 
08:10
Program de zi mare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO). Cîrstea - Potapova, în sferturi. Cristian și Ruse luptă în semifinalele de dublu Sport.ro
Transylvania Open 2026 continuă în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO.
Acum 12 ore
00:30
Nota primită de Chivu după ce Inter s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei! Ce au remarcat italienii Sport.ro
Inter a învins-o cu scorul de 2-1 pe Torino și s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei. 
00:10
U BT Cluj, eşec dramatic cu Hapoel Ierusalim Sport.ro
Înfrângere dureroasă pentru U BT Cluj în grupa A din BKT EuroCup.
00:10
Mesajul postat de Inter după ce băieții lui Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei Sport.ro
Inter merge mai departe în Cupa Italiei și rămâne în cursa pentru un sezon de vis, pe toate fronturile.
00:00
Greu de privit! Incident groaznic la JO de iarnă! A fost transportat cu elicopterul la spital după o căzătură violentă Sport.ro
Norvegianul s-a accidentat în prima cursă cronometrată de la Bormio.
00:00
”Rateu” pentru Dennis Man! Românul a privit cum concurentul său pe post a fost înger și demon Sport.ro
PSV Eindhoven a învins-o cu scorul de 4-1 pe Heerenveen și s-a calificat în semifinalele Cupei Olandei. 
4 februarie 2026
23:50
Florin Prunea, elogiu după Farul - Dinamo 2-3: „O fiară, e incredibil, e un jucător extraordinar” Sport.ro
Cine l-a impresionat pe Florin Prunea din confruntarea Farul - Dinamo 2-3. 
23:40
Noi transferuri la FCSB: ”Patronul și MM discută cu niște jucători!” Sport.ro
FCSB este obligată să câștige partida cu FC Botoșani din etapa 25 din Superliga pentru a-și păstra șanse reale de a se califica în play-off.
Acum 24 ore
23:30
Ionuț Larie, dărâmat după Farul - Dinamo 2-3: „Nu merităm, e finalul” Sport.ro
Ionuț Larie, afectat după înfrângerea din Farul - Dinamo 2-3. 
23:20
Zeljko Kopic s-a convins de Matteo Duțu după debut: „Mereu se vorbește de noii jucători”. Verdictul antrenorului Sport.ro
Reacția lui Zeljko Kopic după Farul Constanța - Dinamo București 2-3. 
23:20
Ianis Zicu a tunat după înfrângerea cu Dinamo! Atac direct către LPF: „Urât!” / „Nu mi se pare normal!” Sport.ro
Dinamo s-a impus miercuri seara la Ovidiu, scor 3-2, în fața Farului Constanța, într-un meci spectaculos din etapa a 25-a a SuperLigii. 
23:10
Alex Musi nu s-a putut abține și l-a „urecheat” pe Horațiu Feșnic în direct la TV: „Nu mă interesează!” Sport.ro
Dinamo a obținut o victorie importantă miercuri seară, la Ovidiu, scor 3-2 cu Farul, într-un meci spectaculos din etapa a 25-a a SuperLigii. 
22:50
Adrian Mihalcea nu s-a ferit de cuvinte cu privire la situația de la UTA: „Nu mă simt inferior, nu am de ce” Sport.ro
Reacția lui Adrian Mihalcea după UTA - CFR Cluj 0-1.
22:30
Nikita Stoinov, greșeală uriașă în Farul - Dinamo! Cum a putut comite fundașul „câinilor” un penalty Sport.ro
Gafă mare în Farul - Dinamo, cu Nikita Stoinov în prim-plan. 
22:20
Răspunsul dat de Gigi Becali când a fost întrebat cum a rezolvat problema cu actele lui Joao Paulo Sport.ro
Joao Paulo a fost prezentat la FCSB în cursul zilei de marți, însă fotbalistul din Capul Verde nu primise permisul de muncă pentru a putea evolua la FCSB. 
22:00
Emma Răducanu, „remontada” la Transylvania Open în exclusivitate pe Pro Arena și VOYO. Pe cine va întâlni în sferturi Sport.ro
Emma Răducanu s-a calificat în sferturile Transylvania Open după o revenire spectaculoasă. 
21:50
Ioan Andone știe cine câștigă Superliga: „Stau foarte bine” Sport.ro
Lupta pentru titlu și pentru play-off în SuperLigă este mai echilibrată ca niciodată.
21:20
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia Sport.ro
Unirea Slobozia s-a despărțit în cursul zilei de miercuri de Andrei Prepeliță și de Jean Vlădoiu. 
21:20
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total” Sport.ro
Florin Andone a reapărut în prim-planul presei spaniole, însă nu pentru o realizare fotbalistică, ci printr-un atac.
20:50
Ana Bărbosu riscă suspendarea! Cel mai negru scenariu pentru gimnasta română Sport.ro
Noi probleme și emoții pentru Ana Bărbosu. 
20:50
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...” Sport.ro
CFR Cluj a învins-o cu scorul de 1-0 pe UTA Arad în runda cu numărul 25 din Superliga României.
20:30
S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani Sport.ro
FCSB se duelează cu FC Botoșani în runda cu numărul 25 din Superliga României.
20:00
Dramă și echilibru în Minaur Baia Mare - CS Rapid București, exclusiv pe VOYO Sport.ro
Minaur Baia Mare și CS Rapid București au făcut spectacol într-o partidă transmisă în exclusivitate de către VOYO. 
20:00
Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, OUT! Unirea Slobozia și-a prezentat noul antrenor Sport.ro
Ialomițenii fac schimbări în staff-ul tehnic.
Mai multe ştiri
