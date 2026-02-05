OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta

10:10

Tenismanul brazilian Gustavo Tedesco a fost sancţionat cu o suspendare de 2 ani şi 3 luni şi cu o amendă de 15.000 de dolari (12.000 de euro) după ce a recunoscut 6 încălcări ale Programului Anticorupţie din Tenis (TACP), a anunţat miercuri Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).