Reprezentanţii firmelor care au înşelat CNAIR declarând transporturi agabaritice cu date false, pentru a plăti taxe mai mici, au restituit prejudiciul de 1,6 milioane de euro. Peste 30 de persoane, inculpate în acest dosar
News.ro, 5 februarie 2026 17:00
Reprezentanţii celor 14 societăţi comerciale suspectate că au înşelat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), declarând transporturi agabaritice cu date false, pentru a plăti taxe mai mici, au restituit prejudiciul de 1,6 milioane de euro. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrumentează acest dosar, anunţă că 32 de persoane au fost inculpate în acest dosar pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals în declaraţii şi participaţie improprie la fals intelectual.
Acum 5 minute
17:10
Jocurile Olimpice: Echipa finlandeză de hochei, afectată de un virus. Meciul împotriva Canadei a fost amânat # News.ro
Meciul de hochei feminin dintre Finlanda şi Canada a fost amânat cu o săptămână, din cauza unui virus foarte contagios care a afectat jucătoarele finlandeze, relatează AFP.
17:10
Ministrul Apărării, despre desecretizarea ajutorului dat Ucranei: Sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească, nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite. Nu este în regulă ca nimeni să ştie ce mai are Armata Română în depozite # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, în legătură cu desecretizarea ajutorului pe care România l-a dat Ucrainei, că ”sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească şi nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite”. ”Nu este în regulă ca nimeni să ştie ce mai are Armata Română în depozite. E o chestie absolut strategică”, a arătat el. Miruţă a adăugat că este de acord să se desecretizeze o parte din ajutorul dat Ucrainei, dar raportat ca sumă de bani.
17:10
Statele Unite şi Rusia au decis la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul la nivel înalt între militari, a anunţat joi Pentagonul, în contextul expirării ultimului tratat de dezarmare nucleară New START, o mişcare ce ar putea semnala o evoluţie către normalizarea relaţiilor între Statele Unite şi Rusia, relatează AFP şi Reuters.
17:10
Bogdan Ivan: Vom ieşi cu două ghiduri, unul pentru baterii de stocare pentru toate cele 1400 de primării care deja şi-au instalat panouri solare, precum şi cu o nouă linie de finanţare pe capacităţi de stocare a bateriilor pentru companiile private # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat joi că va ieşi cu două ghiduri practice, unul pentru autoconsumul comunităţilor locale, pentru baterii de stocare pentru toate cele 1400 de primării care deja şi-au instalat panouri solare, precum şi cu o nouă linie de finanţare extrem de importantă pe capacităţi de stocare a bateriilor pentru companiile private. Ministrul a mai spus că, în urma unei discuţii avute astăzi la nivelul întregului guvern, se lucrează la simplificarea legislaţiei în privinţa termenelor pentru autorizaţii în materie de producţie, transport, distribuţie, energie electrică şi gaze naturale, precum şi capacităţi de stocare, pe care o vor autoriza în maxim două săptămâni.
Acum 15 minute
17:00
Ce este psoriazisul şi ce complicaţii poate genera. Dr. Doina Ioniţă, MedLife Piteşti, explică de ce este important să fie depistat rapid # News.ro
Psoriazisul este una dintre cele mai frecvente afecţiuni dermatologice întâlnite în cabinetele de dermatologie, iar numărul cazurilor, inclusiv în rândul copiilor, este în creştere. „La mine în cabinet, doi din zece pacienţi care se prezintă au o formă de psoriazis”, a mărturisit dr. Doina Ioniţă, medic dermatolog în cadrul MedLife Piteşti.
17:00
Reprezentanţii firmelor care au înşelat CNAIR declarând transporturi agabaritice cu date false, pentru a plăti taxe mai mici, au restituit prejudiciul de 1,6 milioane de euro. Peste 30 de persoane, inculpate în acest dosar # News.ro
Reprezentanţii celor 14 societăţi comerciale suspectate că au înşelat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), declarând transporturi agabaritice cu date false, pentru a plăti taxe mai mici, au restituit prejudiciul de 1,6 milioane de euro. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrumentează acest dosar, anunţă că 32 de persoane au fost inculpate în acest dosar pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals în declaraţii şi participaţie improprie la fals intelectual.
17:00
Bogdan Ivan: În ultimele şase luni, am avut o evoluţie clară a tot ce înseamnă bani atraşi din PNRR, o creştere cu 600% a plăţilor directe şi a investiţiilor făcute de către Ministerul Energiei în zona companiilor private # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat joi că în ultimele şase luni, am avut o evoluţie clară a tot ce înseamnă bani atraşi din fonduri europene nereambursabile prin PNRR, o creştere cu 600% a plăţilor directe şi a investiţiilor făcute de către Ministerul Energiei în zona companiilor private.
Acum 30 minute
16:50
Radu Miruţă, despre construirea navelor din programul SAFE la Şantierul Naval Mangalia: Şantierul poate fi salvat doar dacă în perioada următoare va produce astfel de nave/ Armata Română să contribuie la salvarea şantierului # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, consideră că Şantierul Naval de la Mangalia poate fi salvat doar dacă în perioada următoare va produce navele prevăzute în programul SAFE. El a precizat că se poate contribui la salvarea acestui şantier prin nişte comenzi pe care Armata Română să le plătească.
Acum o oră
16:40
Profesorul din Argeş cercetat penal după ce a sărutat o fată de 13 ani, arestat preventiv. Iniţial, el fusese plasat în arest la domiciliu # News.ro
Cadrul didactic în vârstă de 64 de ani din judeţul Argeş cercetat după ce a sărutat o fată de 13 ani a fost arestat preventiv. Iniţial, instanţa de judecată a respins propunerea formulată de procurori în acest sens şi a emis mandat de arestare la domiciliu, însă anchetatorii au contestat decizia.
16:40
Administraţia Naţională „Apele Române” scoate la licitaţie 58 de sectoare de plajă din Năvodari/ Perioada de închiriere este de zece ani/ Pe unele perimetre pot fi amplasate beach-baruri # News.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari, bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea ANAR, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Perioada de închiriere a bunurilor este de 10 ani, anunţă, joi, instituţia. Sursa citată menţionează că pe unele perimetre pot fi amplasate beach-baruri.
16:30
Patru persoane, inclusiv doi chinezi, inculpate la Paris cu privire la spionaj în favoarea Chinei în Franţa. Două dintre ele, plasate în detenţie provizorie, celelalte două, sub control judiciar # News.ro
Patru persoane, inclusiv doi cetăţeni chinezi, au fost inculpate joi, la Paris, suspectate de spionaj în favoarea Beijingului în Franţa, declară Parchetul din Paris, solicitat de AFP.
16:30
Ministrul Apărării: Sunt în curs două investigaţii de audit şi Corp de Control la Spitalul Militar şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua/ Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la echipa de fotbal Steaua. El a arătat că acolo este un buget de aproximativ 32 de milioane de euro anual, mai mare decât al celorlalte echipe din prima ligă la un loc, şi a adăugat că doreşte ca utilizarea acestor bani să fie făcută într-un mod eficient.
16:30
Şeful Biroului Rutier Ploieşti nu mai are voie să îşi exercite funcţia după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul care vizează distrugerea de documente din instituţie # News.ro
Şeful Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, a fost pus la dispoziţia conducerii inspectoratului şi nu îşi mai poate exercita funcţia, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar care vizează sustragerea unor documente ale Poliţiei Rutiere şi arderea acestora, pe un câmp, operaţiune neautorizată.
16:30
Alexandru Nazare spune că 2,1 - 2,2 miliarde de lei este impactul în venituri, estimat pentru 2026, al pachetului de relansare economică: Strategia noastră este să compensăm acest impact din pachetul de administraţie, vrem să le adoptăm concomitent # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că 2,1 - 2,2 miliarde de lei este impactul în venituri, estimat pentru 2026, al pachetului de relansare economică, el arătând că strategia noastră este să compensăm acest impact din pachetul de administraţie, vrem să le adoptăm concomitent.
16:20
Radu Miruţă: Un dezvoltator imobiliar a ridicat un bloc de nouă etaje în Craiova în apropierea unor depozite de muniţie/ MApn a avizat negativ, iar după trei săptămâni a dat aviz favorabil/ Blocul afectează traiectoria radarului de la Cârcea # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că un dezvoltator imobiliar a ridicat un bloc de nouă etaje, în Craiova, în apropierea unor depozite de muniţie, fără a fi respectate reglementările privind distanţa faţă de aceste depozite. El a precizat că, în august 2024, Ministerul Apărării a dat un aviz negativ pentru construcţie, iar după trei săptămâni MApN a avizat favorabil acel proiect. Miruţă a explicat că blocul afectează şi traiectoria radarului de la Cârcea.
16:20
Autoritatea din Comunicaţii: Anul trecut au fost portate 1,5 milioane de numere de telefon şi au fost înregistrate aproximativ 1.560 de petiţii privind portarea numerelor de telefon # News.ro
Aproximativ 1,5 milioane de numere de telefon au fost transferate între furnizorii de comunicaţii electronice din România, în 2025, utilizatorii beneficiind de posibilitatea de a schimba furnizorul fără a-şi pierde numărul de telefon, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). În 2025, ANCOM a înregistrat aproximativ 1.560 de petiţii privind portarea numerelor de telefon, utilizatorii semnalând, în special, anularea proceselor de portare.
16:20
Tânărul de 21 de ani care şi-a sechestrat fosta iubită şi copilul de un an într-un apartament din Bucureşti a încercat „să îşi facă rău” în timp ce se afla în curte, la arestul Secţiei 12 Poliţie/ Bărbatul a fost dus la spital # News.ro
Tânărul de 21 de ani care şi-a sechestrat, în 24 ianuarie, fosta iubită şi copilul de un an într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea, din Bucureşti, iar poliţiştii au intervenit în forţă pentru a-i elibera pe cei doi a încercat „să-şi facă rău” în timp ce se afla în curtea arestului Secţiei 12 Poliţie, informează Poliţia Capitalei. Potrivit sursei citate, poliţiştii au intervenit şi i-au acordat primul ajutor, în prezent tânărul fiind transportat la spital, în stare de conştienţă.
Acum 2 ore
16:10
SUA şi Rusia, pe punctul de a încheia un acord în vederea prelungirii Tratatului New START -2- # News.ro
Statele Unite şi Rusia sunt pe punctul de a încheia un acord în vederea unei prelungiri a Tratatului New START de controlul armamentului nuclear după expirarea acestuia joi, dezvăluie Axios, care citează trei surse apropiate negocierilor, relatează AFP.
16:00
Statele Unite şi Rusia sunt pe punctul de a încheia un acord în vederea unei prelungiri a Tratatului New START de controlul armamentului nuclear după expirarea acestuia joi, dezvăluie Axios, care citează trei surse apropiate negocierilor, relatează AFP. (Vom reveni)
15:40
Ministerul Mediului: Specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare a locuitorilor din judeţele cu risc de inundaţii/ Se pot produce blocaje pe râuri sau în zona unor poduri şi podeţe din cauza materialului lemnos # News.ro
Ministerul Mediului informează că specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare a locuitorilor din judeţele cu risc de inundaţii, atrăgând atenţia că se pot produce blocaje pe cursurile de apă din cauza materialului plutitor. Totodată, specialiştii au atenţionează şi în ceea ce priveşte pericolul produs de scurgerile de pe versanţi, care pot avea efect local, în contextul antrenării materialului lemnos depozitat pe maluri, care poate duce la blocarea podurilor şi a podeţelor. Institutul Naţional de Hidrologie a emis cod galben sau cod portocaliu pentru mai multe râuri din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila şi Vrancea, pentru intervalul 5-6 februarie.
15:40
USR spune că va vota în Parlament ca toţi bolnavii cronici să beneficieze de plata primei zile de concediu medical # News.ro
Parlamentarii USR vor vota în Parlament ca toţi bolnavii cronici, fără discriminare, să beneficieze de plata primei zile de concediu medical, anunţă joi formaţiunea. USR spune că a solicitat public, încă de la finalul anului trecut, ca românii cu adevărat bolnavi să nu fie pedepsiţi din cauza celor care au comis abuzuri susţinând că suferă de boli închipuit.
15:40
Miruţă: La Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist/ Au fost declaraţi admişi cei care fuseseră respinşi/ Au fost inventate activităţi pentru încasarea unor sume de bani # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că, în urma unui control făcut la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare, au fost găsite mai multe nereguli, printre care ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, modificarea rezultatelor la selecţia unor candidaţi. De asemenea, au fost inventate activităţi pentru încasarea unor sume de bani care au dus chiar la creşterea pensiei, a adăugat ministrul. Miruţă a declarat că au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi pentru activităţi în gospodăriile superiorilor. În urma acestor constatări, au fost trimise documente către DNA şi a fost întrerupt mandatul comandantului.
15:30
Nazare, despre ajutorul one-off pentru pensionari: Nu este doar propunerea PSD, sunt propuneri ce vin de la toate partidele. Încercăm să le integrăm / Vom discuta săptămâna viitoare. Aş vrea să evităm să facem greşeli pe care le-am făcut în trecut # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, despre ajutorul one-off pentru pensionarii cu venituri mici că nu este doar propunerea PSD, sunt propuneri ce vin de la toate partidele şi încearcă să le integreze, el adăugând că e un efort important pe care trebuie să îl facem în acest an, pentru a reduce deficitul. Aş vrea să evităm să facem greşeli pe care le-am făcut în trecut, a mai spus ministrul, arătând că vor avea discuţii săptămâna viitoare pe acest subiect.
15:30
Wizz Air a transportat 14,5 milioane de pasageri spre şi dinspre România, în 2025, mai mulţi cu 13,10% faţă de anul precedent. În 2026, compania va începe să opereze mai mult de 30 de rute de pe zece aeroporturi din România # News.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunţă că 68,6 milioane de pasageri au fost transportaţi în 2025 la nivelul întregii reţele, mai mult cu 9,4% faţă de anul precedent, cu o rată de finalizare a zborurilor de 99,61%. Aproximativ 14,5 milioane de pasageri au fost transportaţi spre şi dinspre România, în 2025, mai mulţi cu 13,10% faţă de anul precedent. De asemenea, în 2026, Wizz Air va începe să opereze mai mult de 30 de rute de pe 10 aeroporturi din România. Printre altele, compania aeriană îşi va redeschide baza din Târgu Mureş în această primăvară şi va începe să opereze de la Oradea.
15:30
Nazare: Taxa pe colete este o taxă logistică, protejează 50-60 de mii de antreprenori români care au văzut o scădere importantă în cifrele de afaceri, care vindeau online şi care au suferit enorm din cauza invaziei de mici colete din ţări terţe # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că taxa pe colete este o taxă logistică, care protejează 50-60 de mii de antreprenori români care au văzut o scădere importantă în cifrele de afaceri, care vindeau online şi care au suferit enorm din cauza invaziei de mici colete din ţări terţe.
15:30
Ministerul Mediului: Speciliştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare a locuitorilor din judeţele cu risc de inundaţii/ Se pot produce blocaje pe râuri sau în zona unor poduri şi podeţe din cauza materialului lemnos # News.ro
Ministerul Mediului informează că specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare a locuitorilor din judeţele cu risc de inundaţii, atrăgând atenţia că se pot produce blocaje pe cursurile de apă din cauza materialului plutitor. Totodată, specialiştii au atenţionează şi în ceea ce priveşte pericolul produs de scurgerile de pe versanţi, care pot avea efect local, în contextul antrenării materialului lemnos depozitat pe maluri, care poate duce la blocarea podurilor şi a podeţelor. Institutul Naţional de Hidrologie a emis cod galben sau cod portocaliu pentru mai multe râuri din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila şi Vrancea, pentru intervalul 5-6 februarie.
15:20
Atacantul Denis Drăguş a marcat două goluri pentru Gaziantep în meciul din Cupa Turciei, scor 5-1, cu echipa Keciorengucu.
15:20
Dosar deschis după ce o femeie a fost desfigurată într-un centru spa din Braşov, trimis în judecată la patru ani de la fapte şi după ce victima a reclamat ”contrastul dintre discursul public despre celeritate şi realitatea concretă din dosare” # News.ro
O firmă care administrează un spa în incinta unui hotel din Braşov şi patru reprezentanţi ai acesteia au fost trimişi în judecată pentru vătămare corporală din culpă după ce o clientă a spa-ului a suferit arsuri grave pe 40% din corp şi a rămas desfigurată după ce a fost surprinsă de un incendiu, în incinta centrului. Dosarul, în care femeia cere daune de 4,5 milioane de euro, a fost preluat de Parchetul Tribunalului Braşov de la un parchet inferior, la care a stat patru ani fără niciun rezultat, preluarea având loc după ce victima a reclamat public că procurorul care instrumenta dosarul declara că vrea celeritate, în timp ce speţa la care ar fi trebuit să lucreze trena.
15:20
Alexandru Nazare: Impozitul pe proprietate a fost asumat din anul 2021 şi a fost amânat permanent, succesiv de toate guvernele. Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu trebuie să le asumăm # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, despre discuţiile privind o revenire asupra impozitului pe proprietate, că a fost asumat din anul 2021 şi a fost amânat permanent, succesiv de toate guvernele iar dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu trebuie să le asumăm.
Acum 4 ore
15:10
Kremlinul ironizează ideea unei legături a lui Epstein cu Moscova, după ce premierul polonez Donald Tusk a anunţat că Polonia va ancheta legături ale infractorului sexual cu serviciile secrete ruse. ”Mi-ar fi plăcut să fac multe glume pe acest subiect”, d # News.ro
Kremlinul ironizează joi supoziţii potrivit cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse, după publicarea în Statele Unite a unei mase de documente compromiţătoare provenind din dosarul său, relatează AFP.
15:10
Pomicultorii afectaţi de îngheţul din aprilie–mai 2025 vor primi un sprijin financiar de urgenţă de maximum 2.000 euro/ha # News.ro
Pomicultorii afectaţi de îngheţul târziu de primăvară, manifestat în perioada aprilie–mai 2025, vor primi un sprijin financiar de urgenţă de maximum 10.180,6 lei/ha (echivalentul a 2.000 euro/ha), acordat proporţional cu gradul de afectare. Schema beneficiază de un buget total de 58,53 milioane lei (11,5 milioane euro), asigurat din Fondul European de Garantare Agricolă, sub formă de finanţare externă nerambursabilă, anunţă Ministerul Agriculturii.
15:10
Alexandru Nazare: Instituim o schemă de ajutor de stat pentru proiecte strategice, care pleacă de la 1 miliard de lei sau 200 de milioane de euro / Pe IMM-uri, plafon dedicat pentru românii din diaspora, care vor să vină să investească în România # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat joi că, prin pachetul de relansare economică, Guvernul instituie o schemă de ajutor de stat pentru proiecte strategice, care pleacă de la 1 miliard de lei sau 200 de milioane de euro. În plus, pe IMM-uri, va exista şi un plafon dedicat pentru românii din diaspora, care vor să vină să investească în România.
15:00
INSP - 11 decese confirmate cu virus gripal, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie. Totalul în actualul sezon a ajuns la 68/ Creştere uşoarî a numărului de îmbolnăviri. Cele mai multe cazuri de gripă, în Bucureşti şi în judeţele Prahova şi Constanţa # News.ro
INSP anunţă că, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie, au fost confirmate 11 decese provocate de virusul gripal, totalul în actualul sezon ajungând la 68. Cele mai multe cazuri de gripă au fost înregistrate în municipiul Bucureşti (1.135) şi în judeţele Prahova (894) şi Constanţa (704).
15:00
La Miţa Biciclista - Stabiliment Creativ organizează patru baluri anuale La Maison Nocturne/ Acces condiţionat de cod estetic riguros # News.ro
Seria celor patru baluri anuale La Maison Nocturne se deschide în 13 februarie, La Miţa Biciclista - Stabiliment Creativ, cu prima ediţie intitulată "L'Enigme". Accesul rămâne strict, condiţionat de un cod estetic riguros: alb şi negru. Ţinută de seară cu mască elegantă obligatorie.
14:50
Intervenţiile chirurgicale din cadrul Programului Naţional de Transplant de Ţesut Osos au fost reluate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” din Timişoara. Prima astfel de intervenţie a fost la o pacientă cu fractură de humerus proximal.
14:50
Sorin Grindeanu, întâlnire cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog: Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două ţări – este ceea ar trebuie să se întâmple în dinamica relaţiilor dintre România şi Israel! # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avut joi o întâlnire cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog, el declarând că delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două ţări este ceea ar trebuie să se întâmple în dinamica relaţiilor dintre România şi Israel şi preşedintele israelian şi-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur chiar cu ocazia primei sale vizite în România. Potrivit lui Grindeanu, acelaşi tip de abordare trebuie să vină şi din partea Guvernului României, ca şi componentă a măsurilor de relansare economică. Grindeanu mai afirmă că preşedintele Israelului i-a transmis că are o stimă cu totul deosebită pentru poporul român.
14:50
INSP - 11 decese confirmate cu virus gripal, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie. Totalul în actualul sezon a ajuns la 68 # News.ro
INSP anunţă că, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie, au fost confirmate 11 decese provocate de virusul gripal, totalul în actualul sezon ajungând la 68.
14:50
Suceava: Primarul comunei Mitocu Dragomirnei va purta brăţară electronică, au decis judecătorii, după ce şi-ar fi agresat şi sechestrat iubita şi pe fiica acesteia # News.ro
Primarul comunei sucevene Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, acuzat că şi-a agresat şi sechestrat iubita şi pe fiica acesteia, va purta brăţară electronică, fiindu-i interzis să se apropie de cele două femei, în urma unei decizii a instanţei.
14:40
UNICEF, alarmat de folosirea inteligenţei artificiale pentru generarea unor imagini „nudificate” ale unor copii: Înşişi copiii se tem că IA ar putea fi folosită pentru a crea imagini sau videoclipuri sexuale false # News.ro
UNICEF este „tot mai alarmat” de rapoartele privind creşterea „rapidă” a volumului de imagini cu caracter sexual generate de inteligenţa artificială care circulă, inclusiv cazuri în care fotografiile copiilor au fost modificate folosind instrumente IA prin care îmbrăcămintea din fotografii era eliminată complet. Un studiu realizat în 11 ţări arată că cel puţin 1,2 milioane de copii au dezvăluit că, în ultimul an, imaginile lor au fost manipulate în deepfakes cu caracter sexual explicit. „Copiii înşişi se tem că IA ar putea fi folosită pentru a crea imagini sau videoclipuri sexuale false. Să fim clari: sunt materiale de abuz sexual asupra copiilor”, afirmă UNICEF. Deepfake-urile sunt imagini, videoclipuri sau fişiere audio generate sau modificate cu ajutorul IA pentru a părea reale.
14:40
Cushman & Wakefield Echinox: Stocul spaţiilor industriale şi de logistică este preconizat să atingă circa 8,3 milioane de metri pătraţi la finalul acestui an, aproape jumătate din suprafaţă fiind concentrată în Bucureşti-Ilfov # News.ro
Cererea pentru spaţii industriale şi de logistică a crescut cu 51% în 2025, ajungând la 1,275 milioane metri pătraţi, al doilea cel mai mare nivel din istoria modernă a pieţei de profil, potrivit datelor companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Stocul spaţiilor industriale şi de logistică este preconizat să atingă circa 8,3 milioane de metri pătraţi la finalul acestui an, aproape jumătate din suprafaţă fiind concentrată în Bucureşti-Ilfov, zonă care va beneficia de peste 70% din suprafaţa anunţată pentru livrare în acest an.
14:30
Ucraina şi Rusia încheie un acord, la Abu Dhabi, în vederea unui schimb de prizonieri, anunţă Witkoff, care salută negocieri ”productive”. Moscova anunţă repatrierea a 157 de militari ruşi în schimbul eliberării a 157 de militari ucraineni # News.ro
Emisarul american Steve Witkoff anunţă joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord în vederea unui nou schimb de prizonieri - primul în ultimele cinci luni -, în cadrul unor negocieri trilaterale la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), pe care le salută drept ”productive”, relatează AFP.
14:20
Av. STOICA Alin Marius câştigă în instanţă 100.000 lei daune morale într-un caz de accident de muncă # News.ro
Un angajat al unei societăţi comerciale din domeniul construcţiilor a fost implicat în anul 2021 într-un grav accident de muncă, fiind lovit de un autovehicul pe şantier, în timp ce îşi îndeplinea atribuţiile de serviciu.
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan: Exerciţiile militare desfăşurate în ultimele zile la Smârdan, unde forţele româneşti s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România şi SUA este puternic şi se consolidează permanent # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că exerciţiile militare desfăşurate în ultimele zile la Smârdan, unde forţele româneşti s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România şi SUA este puternic şi se consolidează permanent.
14:20
Comitetul Olimpic Internaţional se teme că americanii vor fi huiduiţi la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) speră că ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, care va avea loc vineri, nu va fi afectată de huiduieli împotriva americanilor şi va fi un spectacol de respect pentru sportivii din întreaga lume, relatează Reuters.
14:10
Ministrul Finanţelor prezintă pachetul de relansare economică: Are o componentă de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii / Mutăm focusul de pe consum, pe investiţii # News.ro
Ministrul Finanţelor a prezentat, joi, pachetul de relansare economică, despre care afirmă că are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii. Ministrul a mai spus că se mută focusul de pe consum, pe investiţii.
14:10
Trei tineri, arestaţi preventiv pentru o tâlhărie la o sală de jocuri de noroc din Braşov/ Doi dintre ei au intrat mascaţi şi au ameninţat angajata, reuşind să fure 12.000 de lei/ Al treilea i-a ajutat, indicându-le când angajata era singură # News.ro
Trei tineri cu vârste între 21 şi 26 de ani au fost arestaţi preventiv, în urma unei tâlhării comise într-o sală de jocuri de noroc din municipiul Braşov. Doi dintre ei au intrat mascaţi în local şi au ameninţat-o pe angajată cu acte de violenţă, reuşind astfel să fure circa 12.000 de lei. Cel de-al treilea i-a ajutat, spunându-le când angajata era singură.
14:00
Ursoaică şi pui, în zona pârtiei Lupului din Poiana Braşov/ Recomandările jandarmilor - VIDEO # News.ro
O ursoaică şi puii săi au fost observaţi, joi, în apropiere de pârtia Lupului din Poiana Braşov, jandarmii atrăgând atenţia că, deşi drăgălaşe, animalele pot reprezenta un pericol.
14:00
Ministrul Finanţelor prezintă pachetul de relansare economică: Are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii / Mutăm focusul de pe consum, pe investiţii # News.ro
Ministrul Finanţelor a prezentat, joi, pachetul de relansare economică, despre care afirmă că are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii. Ministrul a mai spus că se mută focusul de pe consum, pe investiţii.
13:50
Constanţa: Tânără, la spital după ce a fost lovită cu un scaun de către iubitul ei, într-o benzinărie/ Agresorul a fost reţinut # News.ro
O tânără de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătută de iubitul ei, într-o benzinărie din Constanţa, ea fiind lovită peste mâini cu un scaun. Bărbatul a fost reţinut, pe numele său fiind emis un ordin de protecţie provizoriu.
13:50
Agenţia americană însărcinată cu lupta împotriva discriminării la locul de muncă acuză Nike de discriminarea albilor # News.ro
Agenţia federală americană însărcinată cu aplicarea legilor împotriva discriminării la muncă (EEOC) a cerut justiţiei să oblige să se prezinte la o înfăţişare gigantul hainelor şi echipamentelor sportive Nike, pe care-l acuză de practici discriminatorii faţă de albi, relatează AFP.
