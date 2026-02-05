Reprezentanţii firmelor care au înşelat CNAIR declarând transporturi agabaritice cu date false, pentru a plăti taxe mai mici, au restituit prejudiciul de 1,6 milioane de euro. Peste 30 de persoane, inculpate în acest dosar

15:20

O firmă care administrează un spa în incinta unui hotel din Braşov şi patru reprezentanţi ai acesteia au fost trimişi în judecată pentru vătămare corporală din culpă după ce o clientă a spa-ului a suferit arsuri grave pe 40% din corp şi a rămas desfigurată după ce a fost surprinsă de un incendiu, în incinta centrului. Dosarul, în care femeia cere daune de 4,5 milioane de euro, a fost preluat de Parchetul Tribunalului Braşov de la un parchet inferior, la care a stat patru ani fără niciun rezultat, preluarea având loc după ce victima a reclamat public că procurorul care instrumenta dosarul declara că vrea celeritate, în timp ce speţa la care ar fi trebuit să lucreze trena.